DHA YURT BÜLTENİ - 14

Otomobil, TIR\'ın altına girdi: 2 kardeşten 1\'i öldü



KONYA önünde seyreden TIR\'a çarpıp altına giren otomobilin sürücü Oğuzhan Yiğit yaralandı, kardeşi Yusuf Yiğit (22) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 50\'nci kilometresinde meydana geldi. Sarayönü ilçesinden Konya kent merkezine giden Osman Yiğit yönetimindeki 42 CRY 84 plakalı otomobil, önündeki Hulusi Tok\'un kullandığı 20 YN 949 plakalı TIR\'a, arkadan çarptı. Otomobilin bir bölümü çarpmanın şiddetiyle TIR\'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Osman Yiğit yaralanırken, kardeşi Yusuf Yiğit yaşamını yitirdi. Yaralı Osman Yiğit, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yiğit\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yusuf Yiğit\'in sıkışan cesedi de yine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Hulusi Tok ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

Suriye\'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi.

Suriye\'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde bugün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği öğrenildi.

Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin\'den de hissedildiği belirtildi.

Haber: NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

Köpeğe şiddete polisten gözaltı



ADANA\'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpek besleyen İbrahim P., evi dağıttığı gerekçesiyle hayvanları cezalandırmak istedi. İbrahim P., evin damına çıkardığı iki köpeği kemerle döverken, olayı gören komşuları da cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı. Köpeklerin dövülme anına ait görüntü sosyal medyada paylaşılınca, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu durumu polise bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İbrahim P.\'nin evine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de Kiraz ve Limon\'u hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Kars\'ta tipi esareti

Kars’ta gün boyu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini tipiye bırakınca birçok araç yolda mahsur kaldı.

Kars’ta etkili olan tipi nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, tipinin yoğun yaşandığı Kars-Digor ilçesi karayolu çift taraflı olmak üzere trafiğe kapatıldı. Karayolları 18\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma sürdürdüğü karayolunda Kars merkezden Digor ilçesi istikametine giden yolcular trafik ekipleri tarafından Digor lojmanları önünde yola konulan dubalarla durdurularak, yolun ulaşıma kapalı olduğu konusunda sürücüler bilgilendirdi. Bölgeye gelen sürücüler polis ekiplerince geri gönderildi.

Karayolları 18\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yolların açılması için hummalı bir çalışma yürütürken Kars İl Özel İdaresi ekipleri de tipi nedeniyle yolda kalan araçları bir bir kurtardı. Kars’tan merkeze bağlı Söğütlü köyüne gitmekte olan 4 araç, Bozkale Köyü mevkiinde yolda kaldı. Araç sürücüleri tarafından yapılan ihbar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında saplandıkları yerden kurtarılan araçlar yola devam ederken, sürücüler ve yolcular karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan gece yarısı bir başka bölgede alınan ihbar Kars İl Özel İdaresi ekiplerini yeniden harekete geçirdi. Ekipler Merkez Hasçiftlik Köyü’nden Kars’a hasta getiren bir aracın yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. Astım Hastası olan Burhan Demirci’yi hastaneye götürmek için yola çıkan yeğeni tipi nedeniyle yolda kaldıklarını, yaklaşık 2 saattir araçta çaresiz bir şekilde beklediklerini ifade etti.

Çakmak Kışlası mevkiinde iki saatlik süreçte neredeyse tamamen karla kaplanan araç İl Özel İdaresi ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkarılırken, astım hastası Burhan Demirci ise İl Özel İdaresi Ekip Şefi Murat Şeker tarafından Kars Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kars’ta gece saatlerinde karla mücadele devam ederken, kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.,

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü



ADANA\'da evinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, bugün merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki sokakta oynayan Bünyamin Ok\'a, plakası alınamayan bir otomobil çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları küçük Bünyamin\'i kanlar içinde görünce, 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun öldüğü belirlendi. Bünyamin Ok\'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bünyamin Ok\'un ölümüne neden olan otomobil sürücüsünü arayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Haber: ADANA,(DHA)

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri\'ne attılar



İSTANBUL\'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 42 yaşındaki Ercan Demiral\'ın cesedi Sakarya Nehri\'nde bulundu. Tabanca ile ateş edilerek öldürülen Ercan Demiral\'ın vücudunun zincirle sarıldığı görüldü.

Bugün saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Türk Çaybaşı Mahallesi\'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan amatör balıkçılar nehir içerisinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri nehirde vücuduna zincir bağlı üzerinde kıyafetleri olan erkek cesedini kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan ön otopsisinde tabanca ile vücuduna 3 el ateş edildiği belirlendi. Cesedin İstanbul\'da 2 ay kadar önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunan Ercan Demiral\'a ait olduğu tespit edildi. Suç örgütü kurmak suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen Ercan Demiral\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

Yaşlı kadın sobadan sızan gazdan zehirlendi



DENİZLİ\'nin Tavas İlçesi\'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Elbaşı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinden Nikfer Mahallesi\'ndeki Çarşı Meydanı\'nda bulunan bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülizar Elbaşı\'ndan bugün haber alamayan yakınları evine gidip kapıya çaldı. Kapı açılmayınca yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde Elbaşı\'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbaşı\'nın cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Talihsiz kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber: Ramazan ÇETİN / TAVAS(Denizli),(DHA)

