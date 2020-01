DHA YURT BÜLTENİ - 14

Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal\'in kayığına biniyorsunuz ? (3)

\"MAZLUMLAR, MAĞDURLAR TÜRKİYE\'YE BAKIYOR\"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Sinop\'ta \"Dünya nereye bakıyorsunuz biliyor musun Türkiye’ye bakıyor. Mazlumlar mağdurlar nereye bakıyor biliyor musun Türkiye’ye bakıyor. Mazlumlar, mağdurlar nereye bakıyor biliyor musunuz Türkiye’ye bakıyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6.Olağan İl Kongresine katılmak üzere Sinop’a geldi. Sinop Havaalanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından otobüsle Uğur Mumcu Meydanı’nda kendisi bekleyen kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Bayrakları ile süslenen meydanda bekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumunda Sinop’un verdiği desteğe teşekkür ederken, şöyle dedi:

\"Şimdi hedef 2019 Mart Yerel Seçimleri ve ardından da inşallah Kasım Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçiş ve parlamento seçimleri. Buna hazır mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençlik hep birlikte yapacağımız çalışma ile inanıyorum ki 2019’daki bu değişim ve dönüşümü tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Dünya; mazlum mağdurlar Türkiye’ye bakıyor. Sudandaydım oradan Çad’a geçtim oradan Tunus’a geçtim. Dolaştığım ülkelerde hep \'Türkiye\' deniyor. Televizyonlarda izlemişsinizdir bayraklarımız o yollarda nasıl dalgalandığını gördünüz. Çünkü emperyal güçler hiçbir zaman bu mağdurların, mazlumların yanında olmadı ama ecdadımız tam aksine onların yanında oldu. Şimdi de bizden bekliyorlar. Elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz; \'Dünya 5’ten büyüktür.\' Er veya geç bu olacak bunun başka çıkışı yok. Zira 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudakları arasına bırakamayız. Eğer adaletse 196 ülke de burada hakkını alması lazım. İşte bunun için çalışıyoruz. Bize yakışan bu, olması gereken de bu. Artık Rabiamızı en önce kendimiz yaşayacağız ondan sonra da tüm dünyada yaşatacağız\" dedi.

Yıldırım\'dan Yunanistan\'a adalar mesajı: Topraklarımıza göz dikenler olursa onlara dünyayı dar etmesini biliriz /EK

BAŞBAKAN\'DAN KILIÇDAROĞLU\'NA: DARBE YANLISI MISIN? ÇIKIP AÇIKLA

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne\'deki 6\'ncı olağan kongresinin ardından karayoluyla Kırklareli\'ne geldi. Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda partisinin il kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım yoğun ilgiyle karşılanırken, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açıklamalarını eleştirdiği Kılıçdaroğlu\'na \'darbe yanlısı mısın? Çıkıp açıkla\' diyen Başbakan Yıldırım, \"Bugünlerde Allah selamet versin ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Şimdi de tutturmuş 15 Temmuz gecesi boğaz köprüsünü işgal girişiminde bulunan vatandaşların gözünü kırpmadan karşı koyan, bu işgale karşı koyan vatandaşları gözünü kırpmadan şehit eden alçak asker kılığına girmiş FETÖ\'cü teröristleri savunmaya kalkıyor. Bu askerler sabaha kadar bu asker kılığına girmiş teröristler, askerlerle bunları karıştırmayalım. Vatansever, bayrağını seven askerlere sözümüz yok. Ama aklını 1 dolara satmış asker kılığına girmiş FETÖ\'cü teröristlerden bahsediyoruz. Bunlar orada sabaha kadar orada şehitler köprüsünde elinde ay-yıldızlı bayraktan başka bir şeyi olmayan masum insanları gözlerini kırpmadan tarayarak öldürdüler bunu görmedin mi Kılıçdaroğlu. Göremezsin çünkü sen bir eve sığından geceyi orada geçirdin. Milletin gördüğünü siz ne zaman gördünüz. Köprüde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden insanları şehit ettiler. Hatırlayın baba-oğlu, Erol ile Abdullah Tayyip Olçok kardeşlerimizi de orada o gece şehit ettiler. İnsanların gözü önünde sevdiklerinin kanlarını döktüler. Bu insanların bu şehitlerin hakkını savunmak gerekmiyor mu? Sen bunu yapacağına neden bunlara \'koruyan kanun çıkardınız\' diye hükümete veryansın ediyorsun. Öyle yağma yok kardeşim. Buradan açık söylüyorum. Darbecilerin yanında mısın? Darbeye göğsüne geren vatandaşlarımın yanına mısın? Bunu çık millete izah et. Arkalarında bıraktıkları, çocuklarının, eşlerinin haklarını niye aramıyorsun. Bugüne kadar bu görülen davalara gittin mi? Onların hallerini sordun mu? Bütün bunlar yaşanmamış gibi aziz şehitlerimizin hatıralarına da saygı göstermeyip, \'bu bir kontrollü darbedir\' demek cüretini gösteriyorsun. Yazıktır, yazık. Bu nasıl vicdan, bu nasıl hizan. Bu söylemin altındaki mesaj nedir biliyor musunuz? Vatanda istikbalde elden gitse, millet sesini çıkarmasın demektir. O günler geride kaldı. Bizim ruhumuz Kuvayi milliye ruhudur. 15 Temmuz\'da darbeci çakalların karşısına çıkanda, tankların karşısında korkusuzca duran da Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağrısına kulak verende, enkaz altında dolunay gibi bir bağımsız devlet çıkaranda Kuvayi milliye ruhudur. İşte o ruh bugün Kırklareli\'nde dimdik ayaktadır\" dedi.

\'ERGENE TÜRKİYE\'NİN EN TEMİZ NEHRİ OLACAK\'

CHP\'yi eleştirmeyi sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Ergene nehrine 3 milyar üzerinde yatırım yaptıklarını ve proje tamamlandığında nehrin, Türkiye\'deki en temiz nehir olacağını iddia ederek, \"Bunlar siyaseti her gün ortaya çıkış aslı, astarı olmayan, yalan dolan lafları gündeme getirmek zannediyor. Yıllardır bozuk plak gibi aynı sözlerle aynı nakaratlarla milleti ikna edeceklerini zannediyorlar. Sanıyorlar ki bu millet onların dersini çalışmadığını bilmiyor. Allah\'a şükür bu milletin karşısına hiç bir zaman böyle tutarsız, boş laflarla çıkmadık. Bu ülkeye her alanda çağ atlattık, laf üzerine laf etmedik, taş üzerine taş koyduk. İşte Kırklareli\'ne yaptıklarımız ortada. 15 yılda Kırklareli\'ne 8 milyar liralık yatırım yaptık. Yıllardır bitirilemeyen hizmetleri teker teker tamamladık. CHP belediyelerinin hali meydanda, borç batağındalar, borç batağındalar. Sen şimdi Kırklareli\'nde 1 litre suya kaç lira ödüyorsun 6 lira. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya gelince \'Ben iktidar olursam mazotu 1 liraya vereceğim\' diyor. Sen önce belediyelerindeki suyu 6 liradan 3 liraya düşür de ondan sonra seni göreyim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, bol keseden atıyor. Önce suyu indir 1 liraya da millette mazotu 1 liraya indireceğine belki inanır. Mübarek su burada, kaynağı burada, Allah\'ın suyunu 6 liraya satıyorsun, sattırıyorsun. Ondan sonra da dışarıdan gelen \'mazotu 1 liraya indireceğim\' diyorsun. Şu ilçede Trakya bölgesinde CHP\'li belediyelerin atık su adına yaptığı bir şey yok. Bütün kentlerin atık sularının alt yapılarını, tesislerini yapan Ak Parti iktidarıdır. Atık suları, lağımları, kanalizasyonları Ergene vadisine bırak medeniyet değildir. Medeniyet Ergene vadisi ile Trakya\'yı çevreci bir belde yapmak demektir biz bunu yapıyoruz. Ergene vadisi bir dünya projesidir, 3 milyar üzerinde yatırımla Trakya\'nın kaderini değiştirecek projeyi de hayata geçiriyoruz. burası Türkiye\'nin en temiz nehri olacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Çaylıdere barajıyla, 4 baraj daha yapıyoruz ama yetmez\" şeklinde konuştu.

KIRKLARELİ\'NE HIZLI TREN MÜJDESİ

Kırklareli\'ne yeni bir yem fabrikası kurulacağını anlatan Başbakan Yıldırım, Marmaray\'ın devamı olarak kente hızlı tren geleceğini kaydederek, \"Geldik en büyük müjdeye Kırklareli\'ne hızlı tren geliyor. Marmaray\'ın devamı İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına 2018 yılında başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun\" ifadelerini kullandı. 2019 seçimleri için Kırklareli\'nden oy isteyen Başbakan Yıldırım, salondaki konuşmasının ardından Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'yi makamında ziyaret etti. Başbakan Yıldırım\'a Edirne ve Kırklareli ziyaretlerinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Harun Karaca, Hamza Dağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bölge milletvekilleri eşlik etti.

CHP Tunceli İl Başkanı Güder, Ak Parti kongresine katıldı



Tunceli Ak Parti İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin yanı sıra, CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıldı. Salonda bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, kongreyi baştan sona kadar izleyen CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder\'e teşekkür etti.

Ak Parti Tunceli İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin yanı sıra CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşması sırasında, kongreyi başından sonuna kadar izleyen CHP İl Başkanı Güder\'e konuşmasında teşekkür etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi bir yandan ülkeyi büyütmeye çalışırken, diğer yandan terörle mücadele edildiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmeye, istihdam sağlamaya, üretimimizi artırmaya, insanımıza iş bulmaya, aş bulmaya çalışıyoruz. Türkiye, 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu hain darbe girişiminin yapmış olduğu tahribatı Türkiye kısa zamanda atlattı ve 2017\'ye çok güçlü bir şekilde girdi. Dünyayı, Avrupa\'yı kıskandıracak büyüme rakamlarına ulaştık. En son 3\'üncü çeyrekte de dünyada rekor kırarak 11.1 gibi önemli bir büyüme rakamını yakaladık. Türkiye\'de her yıl 1 milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için her yılda yüzde 5\'lerin üzerinde bu ülke, büyümek zorunda. Son 7 yılda Türkiye olarak 6 milyon 600 bin insanımıza iş bulmuşuz, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz.\"

\"BİRİLERİ BU DARBE GİRİŞİMİNE TİYATRO DİYEBİLİR, NORMALDİR\"

Bazılarının 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro izler gibi izlediğini belirten Tüfenkçi, \"15 Temmuz\'da bu necip millet, siyasi parti ayrımı gözetmeden meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasi ve milli iradeyi savundu. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir, birileri bu darbe girişimine \'Tiyatro\' diyebilir, normaldir. Çünkü onlar tiyatro izler gibi seyrettiler. Ama bu ülkede 250 kardeşim canını verdi. Tunceli\'ye gelirken Munzur Vadisi\'nde baraj ve HES yapılmaması için bir çok talep iledildi bana. Ben de Munzur Vadisi\'nin korunması, baraj ve HES yapılmaması için bu talepleri Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza ileteceğim.\" diye konuştu.

\"TERÖR, DEMOKRATİK SİYASETİN DÜŞMANIDIR\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, terörün hem ekonominin, hem demokrasinin düşmanı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: \"Terörün ortadan kalktığı, demokratik ortamın geliştiği, kalkınmanın olduğun bir ortamdan en fazla gençler istifade edecekler. Terör ekonominin düşmanı olduğu gibi, demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortamda, hem kalkınmanızı hızlandırır, hem demokratik haklarınızı çok daha rahat bir şekilde kullanırsınız. Terör özgürlüklerin ve demokrasinin düşmanıdır. Siyasi görüş farklılıklarımız ne olursa olsun, sandıkta hangi partiye oy veriyorsak verelim, terör konusunda ilkesel bazda bir duruş sergilememiz lazım. İster PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, ister DHKP-C olsun, kim olursa olsun, bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememiz lazım. Dersim halkı çukur siyasetine, teröre karşı hep birlikte bir duruş sergiledi. Bütün Türkiye\'de bunun olmasını temenni ediyoruz. Bütün siyasi partilerin bunu yapmasını temenni ediyoruz. Çünkü terör, siyasetin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde sivil siyaset, demokratik siyaset olmaz. Terörün olmadığı yerde her türlü farklılıklarımızla demokratik siyaseti yapma imkanımız olur.15 yılda 230 milyar dolar olan ekonomimiz geçen yıl itibariyle 860 milyar dolara yükselmiştir. Yaşadığımız sıkıntılar, darbe girişimleri, terör hadiseleri olmasaydı, emin olun 1 trilyon doları çok rahat bir şekilde geçmiş olacaktık. İçeriden, dışarıdan saldırılara rağmen 860 milyar dolara ulaştık. Geçen yıl FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini yaşadığımız halde, bu yıl ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4 büyüme sağladık.\"

\"TUNCELİ\'DE MİLLETVEKİLİ İSTİYORUZ\"

Kongreye katılan partililere Tunceli\'den milletvekili istediklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, \"Şu an Tunceli\'de milletvekilimiz yok. İnşallah 2019\'da AK Parti Tunceli\'de milletvekili çıkaracak. Allah\'ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayreti ile Tuncel\'de bir milletvekili çıkaracağız. Artık AK Partimizin Tunceli\'de bir milletvekilimiz olsun istiyoruz. Milletvekili çıkardıktan sonra çok daha bereketli bir şekilde Tunceli\'ye hizmet etmeye devam ederiz inşallah.\" diye konuştu. Bakan Tüfenkçi ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz kongre ardından Tunceli Valiliği\'ni ziyaret ederek, Vali Tuncay Sonel\'den kendin sorunları hakkında brifing aldı. Tüfenkci ve Yılmaz, Valilik ziyaretinden sonra Tunceli\'den ayrıldı. Ak Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ise kongrede yeniden seçildi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: OHAL\'in tadına vardılar



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, \"3 ay bile sürmeyeceğini, birkaç ay içinde biteceğini söyleyenler, OHAL\'in tadına vardılar ve OHAL\'i bir tek adam rejiminin fragmanı olarak, sanki bir kabus filminin 3 dakikalık bir özeti olarak vatandaşa izletiyorlar\" dedi.

CHP Bilecik İl Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Kongreye Özgür Özel\'in yanısıra Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Meclis Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü Ak Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses, BBP İl Başkanı Murat Önal, Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta ile çok sayıda kişi katıldı.

\'MECLİS YERİNE KHK\'LARLA YÖNETİLECEĞİZ\'

Kongre öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkanlık sisteminin ülkeye zarar vereceğini savundu. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ilgili olarak konuşan Özel, \"Bunun 3 ay bile sürmeyeceğini, birkaç ay içinde biteceğini söyleyenler, OHAL\'in tadına vardılar ve OHAL\'i bir tek adam rejiminin fragmanı olarak, sanki bir kabus filminin 3 dakikalık bir özeti olarak vatandaşa izletiyorlar. Vatandaş görsün, eğer başkanlık sistemine geçilirse, eğer tek adam rejimine geçilirse, hayatımız böyle olacak. Meclis yerine bir yerlerde KHK\'lar ile yönetileceğiz\" dedi. Tutuklulara tek tip kıyafet uygulamasını da eleştiren Özel, “Bugün suçu ispatlansın, ispatlanmasın herkese tek tip kıyafet giydirilmesi gündemde. Bunu FETÖ\'cü caniler için söylemiyoruz, ama bugün bile daha 11 bin kişinin ByLockcu olmadığı, müzik programı, namaz programı indirirken bulaştığı görülen 11 bin kişi salıveriliyor. Bu kişilere o tek tip tulumların giydirilmesini düşünün. Bu insanlara ne denilecek?\" diye konuştu.

\'AMA İLK, AMA İKİNCİ TURDA YÜZDE 65\'

Özgür Özel, 15-16 Temmuz\'daki darbe girişimi ile ilgili olarak siviller için çıkartıla kanun hükmünde kararnameyi doğru bulmadıklarını söyledi. Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \"Biz o gece darbeye direnen vatandaşlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyoruz, ama günahsız askerimizi dayaktan geçirenleri, işkence edenleri, linç edenleri cezasız bırakmak, akla, vicdana uygun bir davranış değildir. Bunu da doğru bulmuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Onun peşine takılan Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yönetim kademesi de şuurunu kaybetmiştir. 19 Temmuz günü Mehmetçiğe sahip çıkan, \'onun başında ülkücü hareketi yapıp, fotoğraf çektiren iblis bulunmalıdır, cezası verilmelidir\' diyenler, bugün o iblisin cezasız kalmasını savunmakta. Zaten ikisi de birbirine sarılıp, karanlıktan korkup, yüksek sesle şarkı söyleyenler gibi ittifak şarkıları söylüyorlar. Onları ittifak da kurtarmaz. Yapılacak ilk seçimde ittifaka da ihtiyaç duymadan doğal ittifakımıza Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkanlarla kurduğumuz 16 Nisan doğal ittifakını adalet yürüyüşüyle genişletmiştik. Şu anda onlar yüzde 50 artı birin peşinde koşmak için ittifak arayadursunlar, Cumhuriyet Halk Partisi bu rejimime karşı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ama ilk turda, ama ikinci turda toplam yüzde 65\'lik bir başarıyı elde edeceğimize eminiz.\"

\'İSİM VERMEDEN VERİYOR VERİŞTİRİYOR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Abdullah Gül ile ilgili sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, \"Recep Tayyip Erdoğan açmış ağzını, yummuş gözünü \'Yazıklar olsun\' diyor. Kime, Abdullah Gül\'e.\'Hiç sana yakıştı mı\', diyor,\'Utanmaz adam\' diyor. Kime, Abdullah Gül ile birlikte kurdukları Bülent Arınç\'a. İsim vermeden veriyor, veriştiriyor\" dedi.



CHP\'li İnce: Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz?



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan, ancak \'Mor Beyin\' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün tahliye edilen AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder\'i, cezaevinde kendisinden başkasının ziyaret etmemesini eleştirdi. İnce, \"Dün öğreniyorum ki hiçbir AKP\'li onu ziyaret etmemiş. Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz?\" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi\'nde yapılan 10. Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Kongreyi CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da takip etti. Kongrenin Divan Başkanlığını CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yaptı. İl Başkanı Özcan Özel\'in açılış konuşmasının ardından Muharrem İnce kürsüye geldi. İnce, konuşmasında, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan, ancak \'Mor Beyin\' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün tahliye edilen AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder\'i, cezaevinde kendisinden başkasının ziyaret etmemesini eleştirdi. İnce, şunları kaydetti: \"2002\'de milletvekiliniz oldum. 4.5 yıl 22. dönemde milletvekilliği yaptık Sayın Şükrü Önder\'le beraber. Pek çok konuyu sizlerin bilmemesine rağmen bildik. Vali, belediye başkanı, emniyet müdürü bildi, biz bildik; siz bilmediniz. Onun oradaki davranışlarını gördüm ben. Hapse atıldığında FETÖ\'cü diye, dedim ki \'Şükrü Önder, devlete, millete, bayrağa karşı yanlış iş yapmaz\'. Adalet Bakanlığı\'ndan izin istedim, gittim, hapishanede onu ziyaret ettim. Dün öğreniyorum ki tahliye oldu. Suçsuz bulundu. Dün öğreniyorum ki hiçbir AKP\'li onu ziyaret etmemiş. Siz nasıl insanlarsınız be? Nasıl insansınız siz? Buraya gelen bakanları, Başbakanı, Cumhurbaşkanını çiçekle karşılamayı biliyorsunuz. Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz? Kefil mi değildiniz? Mehmet Ağar kefil oluyor, İstanbul Emniyet Müdürü tahliye oluyor da siz kendi arkadaşınıza mı kefil olamadınız? Bu kadar mı korkaksınız, bu kadar mı yüreksizsiniz? Mağdurun yanında olmak kimseyi FETÖ\'cü yapmaz. Tam tersine FETÖ ile mücadelenin birinci şartıdır yanında olmak. Malatya\'da Alevinin evine işaret konulmuşsa o Alevinin yanında olacaksın. Alevi olman şart değil. İnsan olacaksın önce insan. Hakkari\'de 12 yaşındaki Kürt çocuğunun üzerine bomba atılmışsa, geçen ay Hakkari\'nin il kongresindeydim, Kürdün yanında olacaksın. Haksız yere ihalesi iptal edilmişse holding patronunun, holding patronunun yanında olacaksın. Gazinin protez bacağına icra geldiyse gazinin yanında olacaksın. Kim mağdursa, kim mazlumsa, kim haksızlığa uğramışsa bu zulmün, zalimin karşısında kim dik duruyorsa onun yanında olacaksın.\"

\'NİYE GELMİYORSUNUZ?\'

Muharrem İnce, bazı kurum müdürlerinin AK Parti İl Kongresi\'ne katıldığını da ileri sürerek, şöyle dedi: \"Yalnız bu kongrede bir eksiklik var. Belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, basın, milletvekillerimiz, partililer, Yalovalılar burada. Daire müdürlerini göremiyorum. Nerede bunlar? Daire müdürleri neredesiniz siz? Geçen gün AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olabilir ama AKP Genel Başkanı, bir partinin il kongresi, o il kongresi; ey vali, ey il müdürleri utanmadınız mı parti il kongrelerinde boy göstermeye? Buraya da gelseydiniz. Yemeyiz sizi merak etmeyin. Niye gelmiyorsunuz? Keser döner sap döner, bir gün hesap döner. Bir gün bu hesabı ödersiniz. Merak etmeyin.\" Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde tek aday Ertan Şener, yeni il başkanı oldu.



DEAŞ\'ın \'sözde\' savcısı tutuklandı

Şanlıurfa\'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ\'ın Rakka\'daki \'sözde\' savcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın Suriye\'nin Rakka kentindeki \'sözde\' savcısının, Türkiye\'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ\'ın Rakka\'daki \'sözde\' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ\'lı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Ayvacık\'ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 gündür devam eden kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. İlçe merkezinde 2 evi su bastı.

Ayvacık’ta dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bugünde gün boyu devam eden sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yollarda büyük su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve araç sürücüleri oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti. Çökme meydana gelen yola dolgu yapılarak yol trafiğe açıldı. Ayvacık-Behramkale yolu üzerine düşen kayalar ve toprak birikintileri karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekiplerince temizlendi. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde Hamdibey Mahallesindeki bodrum katta ikamet eden iki ailenin evini su bastı.

Yurt bahçesine giren yavru vaşak korumaya alındı

Sivas\'ın Hafik ilçesinde bir yurdun bahçesine giren yavru vaşak, görevliler tarafından yakalanarak korumaya alındı.

Dün akşam saatlerinde Hafik ilçesinde Nurettin Koçak Kız Öğrenci Yurdu\'nun bahçesine nesli tükenmekte olan yaklaşık 1 yaşındaki vaşak girdi. Çıkmak için çaba harcayan vaşak yorgun düşünce yurt görevlileri Cengiz Kayhan ve Murat Yalçın tarafından fark edildi. İlk gördüklerinde kedi olabileceğini düşündükleri hayvanın yakından bakınca vaşak olduğunu anlayan görevliler yakalamak için uzun süre çaba sarfetti. Vaşağı yakaladıktan sonra gerekli yerlere bilgi veren görevliler daha sonra uygun bir kafes yaptı. Kayhan ve Yalçın, aç olan hayvana yiyecek ve su vererek dinlenmesine sağladıl.

ADINI ‘MİSAFİR’ KOYDULAR

Yurtta kalan öğrencilerin de ilgi odağı olan vaşağa \'Misafir\' ismi verildi. Yurtta iki yıldır kalan Öznur Yıldırım, hayatında ilk defa vaşak gördüğünü söyleyerek \"İlk defa böyle bir canlı gördük. Daha önce tilki gelmişti ama ilk defa bir vaşak geldi sanıyorum Türkiye\'de üçüncüsü bizim yurdumuzdakiymiş. Misafirimiz adını da \'Misafir\' koyduk, çok mutluyuz.\" dedi. Fatma Kılınç isimli öğrenci ise \"Ben hayatımda hiç vaşak görmemiştim. Tehlikeli hayvan olduğunu dahi bilmiyordum. Yurdumuza gelmesi sayesinde tanıdık. İlk önce kedi sandık, abiler yakalamaya çalışınca tehlikesi olur mu diye korktuk” dedi. Yavru vaşak Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

