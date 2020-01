DHA YURT BÜLTENİ - 14

İdil Biret\'ten Atatürk Konseri

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, \'Atatürk\'ü Anma Konseri\'nde konuk sanatçı olarak ünlü piyano virtüözü İdil Biret\'i ağırladı. Konserde İdil Biret\'e, Rengin Gökmen\'in yönettiği Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile şef Burak Onur Erdem yönetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu eşlik etti.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'ndeki konseri, Eskişehir Vali Vekili Cafer Yıldız, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı ve Birleşik Hava Harekat Merkezleri Komutanı Korgeneral Mehmet Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi izledi.

Konserin ilk bölümünde şef Rengin Gökmen yönetimindeki Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu ile ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart\'ın bitiremeden yaşamını yitirdiği \'Regium re minor KV 626\' adlı eserini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde İdil Biret, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Ludwig van Beethoven\'ın \'Korolu Fantezi Op.80 Do Majör\' adlı eserini seslendirerek izleyenleri hayran bıraktı. Dakikalarca alkışlanan sanatçıyı sahneye çıkarak kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, İdil Biret\'e teşekkür plaketi verdi.

Konserin final bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Muammer Sun\'un \'Bozkırın Sesi\' ve \'Biz Atatürk Gençleriyiz\' adlı eseri ile \'10\'uncu Yıl Marşı\'nı seslendirdiler. 10\'uncu Yıl Marşı\'na izleyiciler de coşkuyla eşlik etti.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR, (DHA)

Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp, intihar etti



MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde 27 yaşındaki Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Rahime Ok\'u pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi 415 Sokak\'ta meydana geldi. Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen Rahime Ok ile sokak ortasında buluştu. Burada Çakar ve bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Rahime Ok arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, yanındaki pompalı tüfekle Rahime Ok\'u başından vurdu, ardından da silahı kendi çenesinin altına dayayarak, tetiği çekti. Muhammet Çakar ve Rahime Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Çakar ve Ok\'un yaşamanı yitirdiği tespit edildi.

Çakar ve Ok\'un cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Anamur Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Rahime Ok\'un, kızının öğrenim gördüğü ilçedeki Kıbrıs İlkokulu\'nda 10 Kasım günü düzenlenen Atatürk\'ü anma programında kameralara yansıdığı görüldü.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)

Tren, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 ölü, 2 yaralı



MUŞ\'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muş-Bulanık karayolunun Alazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Muş\'tan Bulanık\'a giden Eyüp Güleç yönetimindeki 49 D 4031 plakalı tavuk yüklü minibüse, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Kazada, minibüste bulunan Doğan Erkoç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Eyüp Güleç ile oğulları Fırat ve Enes Güleç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Fırat Güleç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ameliyata alınan Eyüp ve Enes Güleç\'in ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Değon Erkoç\'un cesedi, morga kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından tren, yoluna devam etti.

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

Denizli\'de kaza: 1 ölü, 10 yaralı



DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5\'i çocuk, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak\'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adalet Mahallesi\'nden Yenişehir Mahallesi yönüne giden Ertan Tara (44) yönetimindeki 20 ET 213 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 DH 864 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülüre Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül (38), Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Birgül Yıldız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Mehmet Yıldız\'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)