DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Özhaseki: Katiller sürüsünü paçavraları ile eştikleri çukurlara gömdük



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK\'nın şehirler ve köylerden temizlendiğini belirterek, \"Katiller sürüsünü paçavraları ile birlikte eştikleri çukurlara gömdük\" dedi.

İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi\'nde Hacı Salih ve Hüseyin Kulaç kardeşler tarafından yaptırılacak cami temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Bir insanın kazancının helal olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız harcamalarına bakınız. Hacı Salih ağabeylerin Allah nasip etmiş işleri gelişmiş ve bugün burada güzel işler yapıyorlar. Türkiye\'deki hayırseverlik konusunda şehirler arasında yarışma yapılsa Kayseri şampiyon olur. Kayseri\'de 3 üniversitesi var 100\'den fazla bina var. Hepsini hayırseverler yaptırmış. Kayseri\'de yapılan bu işi söylememiz lazım\" dedi.

Ülkede yaşanan olaylara değinen Özhaseki, şöyle dedi:

\"Son 2-3 yılda bu ülkenin başına gelenler başka bir ülkenin başına gelmemiştir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu inancımızdan kaynaklanıyor. Dışarıda binbir emperyal güçlerin oyunları bitmiyor. Bu memlekette 40 yıldır PKK belası vardı. Geçmiş hükümetler bu belayla mücadele verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bildiğiniz gibi PKK belası çukurlar kazarak özyönetim ilan etmeye çalıştı. Katiller sürüsünü paçavraları ile birlikte eştikleri çukurlara gömdük. Başarabilselerdi şu an Barzani\'nin yapmaya çalıştığını yapacaklardı. Orada oluşturulacak bir yapı başkalarına yarayacaktı. Şu an ilçeleri, köyleri, dağları temizledik. Şu an azda olsa sızma yapıyorlar. Güya el bombası koyup kaçıyorlar. Biz ölmedik demek istiyorlar. İnşallah bunlar da bitecek.\"

\"FETÖ İŞBAŞINA KİM GELİRSE ONU KAFAYA ALMIŞ\"

FETÖ ile ilgili konuşan Özhaseki, \"Bildiğiniz üzere FETÖ belası çıktı. İşte \'O zaman niye anlamadınız?\' dediler. Kimin kötülük yapacağını nereden bileceğiz? Bunlar işbaşına kim geliyorsa onu kafaya almaya çalışıyorlardı. İşlerini yürütsünler diye. Bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkınca altından kalktık. Şu an gizli belgeleriyle ortaya dökülünce bunların yabancı ülkelerin yapıları olduğu ortaya çıktı. Bunların İslami yapıyla ilgisi yoktu. Eğer olsaydı soruları çalıp çocukları mağdur etmezlerdi. Eğer olsaydı o insanlara kurşun sıkmazlardı. Kayseri\'de Garnizon Komutanlığı\'nda bir komutanın Ramazan ayında içki içtiğini gördüm. Şu an tutuklu içeride. Bunlar \'Aman içki için yoksa sizi Müslüman zannederler\' dediler. İslam\'da insan iki yüzlü olmaz, güvenilir olur. Vicdan ve merhamet geride kaldı. Bunu şimdi itiraflar ve savcılık belgelerinden görüyor ve anlıyoruz. Böyle bir belayı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz\" dedi.

\"AVRUPA\'NIN 2 KATI HIZINDA BÜYÜYORUZ\"

Sınır operasyonlarına değinen Özhaseki, \"Orada harekat içine girdik. Başarılı da olduk. Bizi ne kadar tehdit eden şey varsa oraya ineriz diyoruz. Bir de bizi ekonomik olarak boğmaya çalışıyorlar. Ama biz dimdik ayaktayız. Bir de gece 02.-03.00\'lere kadar çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Avrupa\'nın tam İKİ katı hızında büyüyoruz. İnşallah bizler çalışarak gayret edeceğiz. İnşallah sonumuz aydınlık. Ülkemizde oynanan oyunların altından hep kalktık. Bundan sonra da oynamak isterlerse onun altından da kalkarız. Rabbim birliğimizi bozmasın\" dedi.

300 bin ton domates sıfıra indi

RUSYA\'nın domates yasağını sürdürdüğü Türkiye\'de örtüaltı üretimin merkezi Antalya bölgesinde yeni dönem üretim ve ihracat başladı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, yasak öncesi Türkiye\'nin Rusya\'ya 300 bin ton domates ihraç ettiğini belirterek, \"Kısıtlama döneminde domates ihracatımız sıfıra indi. Şu getirilen 50 bin ton sınırının kaldırılmalı\" dedi.

Türkiye\'nin örtüaltı üretim merkezi Antalya ve çevresinde kış dönemine girilirken seralarda da ürün hasadına başlanıldı. Başta domates olmak üzere birçok sebze çeşidinin üretildiği seralarda toplanan yeni sezonun ürünleri toptancı haller vasıtasıyla hem iç piyasaya hem de ihracata gönderilmeye başlandı. Örtüaltı domates üretiminde de Türkiye\'nin lider kenti olan Antalya, Rusya\'nın ihracat yasağının devam etmesi, 1 Kasım\'dan itibaren de 50 bin ton sınırıyla bu yasağı kaldırılacağı yönünde açıklamalara rağmen belirsizlik içinde yeni sezona \'merhaba\' dedi.

422 BİN TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Türkiye\'nin domates ihracatı 2017\'nin 10 aylık döneminde 422 bin tona ulaştı. Ocak- ekim ayları arasındaki bu ihracattan ise 222 milyon dolar gelir sağlandı. Rusya\'nın ihracat yasağını başlattığı ve üreticinin çok zor bir dönem geçirdiği 2016 yılına göre, bu yıl yeni pazarlara açılan, diğer mevcut pazarlarındaki ihracatı artırarak 10 aylık dönemde parasal olarak yüzde 19, miktar olarak ise yüzde 12 artış kaydedildi. Türkiye, geçen sene 10 aylık dönemde 186 milyon dolar değerinde 377 bin ton domates ihracatı gerçekleştirdi.

2016\'YI GEÇERİZ

2016 yılında Türkiye\'nin toplam domates ihracatının ise 500 bin ton ve 238 milyon dolar gelire ulaştığını hatırlatan BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, bu sene de ihracatın 500 bin tonun üzerine çok rahat ulaşabileceği ve hem miktar hem de gelir açısından artış beklediklerini açıkladı. Türkiye\'nin yılın 12 ayı domates ihracatı yapabildiği ve kesintiye uğramadığına dikkati çeken Mustafa Satıcı, örtüaltı üretimin merkezi olan Antalya\'da sezonun yeni başladığını, haziran sonuna kadar da devam ettiğini söyledi. Antalya\'nın örtüaltı domates üretimi ve ihracatının yaklaşık 9 ay devam ettiğini dile getiren Mustafa Satıcı, “Ancak aralık-nisan döneminde ihracat daha yoğun gerçekleşiyor\" dedi.

RUSYA\'DAKİ BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

2016\'nın başından itibaren devam eden Rusya\'nın domates ihracat yasağıyla alakalı belirsizliklerin sürdüğünü anlatan BAİB Başkanı Satıcı, “Rusya tarafı 1 Kasım\'da ihracata izin vereceğini söyledi ve 50 bin tonluk bir kotadan bahsediyor. Bu tabi bizim Rusya ihracatımızın çok altında bir rakam. Bunun dışında 4 firmayla da bunu sınırladı. Bu da bizim hem hukuki hem ticari yapımıza uygun değil. Bununla ilgili Ekonomi ve Tarım bakanlıklarımız Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Buna bir çözüm üretilmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

YASAK ÖNCESİ 300 BİN TON DOMATES GİDİYORDU

Rusya\'nın yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü ambargoya karşın başka ülkelere yönlendiklerini de dile getiren Satıcı, şunları kaydetti:

\"Dolayısıyla ihracatımızı, ihracatçımızı Rusya\'ya bağımlı olmaktan kurtardık. Nitekim yasak olmasına rağmen rakamlardan da anlaşılacağı gibi domates ihracatımız ve diğer yaş meyve sebze ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre artış gösterdi. Bu yılı da artıyla kapatacağız. Ama tabi Rusya bizim için önemli bir pazar ve bu pazarı kaybetmek istemiyoruz. Rusya tarafının çok daha makul bir şekilde bir ortak noktada buluşması sözkonusu olursa her ülke için bu çok faydalı olacaktır. Kriz döneminden önce Rusya\'ya 300 bin ton civarında bir ihracatımız vardı ve bunun rakamsal değeri 200 milyon dolara yakındı. Şu anki kısıtlama döneminde domates ihracatımız sıfıra indi. Rusya\'nın önerisi 50 bin ton domates ihracatının rakamsal karşılığı ise 25-30 milyon dolar. Yani 6-7 kat kapasitenin altında önerileri var. Dolayısıyla burada ortak bir noktada buluşmak iyi olacaktır.\"

AVRUPA VE ORTADOĞUYA YÖNELDİK

Rusya\'nın domates ihracatı yasağıyla Türkiye\'nin diğer pazarlara yöneldiğini de anlatan BAİB Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Rusya yasağı sonrası ilk defa ihracat yapılan birkaç ülke var. Daha çok mevcut pazarlarda büyüdük. Özellikle Ortadoğu\'da Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bu coğrafyadaki ülkelerde ihracata başladık. Uzakdoğu\'ya bazı noktalara başladık. Ama bunun yanında özellikle Avrupa\'da Almanya, Romanya, Bulgaristan ile Belarus, Balkan ve Kafkas ülkeleri ve Uzakdoğu\'da ihracatımızı artırmak için önemli çalışmalar yapıldı ve sürdürülüyor.\"

Adıyaman\'da günde 2 bin 250 kişi sorgulanıyor

ADIYAMAN\'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte oluşturulan kontrol noktalarında 24 saatte 2 bin 250 kişi sorgulaması yapılarak, bin 500 araç durdurularak aranıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat ekiplerinin de katıldığı ve kentte 3 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktalarında 24 saatte 2 bin 250 kişinin üst araması ile sorgulaması yapılırken, durdurulan bin 500 araç ise aranıyor. Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, özel harekat polislerinde önlem aldığı kontrol noktalarına gelen kişilerin ise kimlik sorgusu yapılırken araçlar didik didik aranıyor. Yetkililer, kentin giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında 24 saat kesintisiz uygulama yapıldığını ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtti.

Kilis\'te sağlık tesisi protokolü

KİLİS\'te, Dost Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve ailesi tarafından Elbeyli İlçesi\'ne yaptırılacak sağlık tesisinin protokolü imzalandı.

Kilis Valiliği Toplantı Salonu\'nda düzenlenen imza törenine; Vali Mehmet Tekinarslan, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ve İl Sağlık Müdürü Turgay Happani katıldı.

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yapacakları sağlık tesisisin Elbeyli\'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, \"35 yıldın Gaziantep’te, sanayi işi ile uğraşıyoruz. Elbeyli İlçesi\'nde ticari bir ilişkimiz yok. Elbeyli ilçesinden olmamız, ilçemize sahip çıkmamız, Elbeyli ilçesine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü yapacağımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Vali Mehmet Tekinarslan ise, Ebeyli İlçesi\'ne dönük gayretlerin hiçbir zaman eksik olmamasının önemli olduğunu ifade ederek, \"Cami, okul, sağlık ocağını gerçekleştirerek halkın hizmetine sundunuz. Bütün yarımları iççin teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık ocağı ek binası bir yıl içerisinde tamamlanacak. Allah sizden razı olsun, Allah sizin sayınızı çoğaltsın, devlet sağlık alanında büyük yatırımlar yaptı. Şuanda sağlık hizmetlerinde Türkiye çoğu Avrupa birliği ülkesinden sağlık ve sosyal alanda öndedir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Tekinarslan ile Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan arasında Elbeyli İlçesi\'nde lojman ve sağlık ocağı, 112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, acil gözlem laboratuarı ve röntgen diş polikliniği bölümlerini içeren ek binanın yapımı için hazırlanan protokol imzalandı.

Atatürk\'ün Kilis\'e gelişinin yıldönümü kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis\'e gelişinin 99\'ncu yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Vali Mehmet Tekinarslan, Garnizon Komutan ve 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kadir Yeşilkaya, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda Atatürk Anıtı\'na çelenkler bırakıldı. Kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam etti.

Yelkenli yatların Cumhuriyet kupası mücadelesi başladı

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı başladı.

Kuşadası Belediyesinin katkısıyla, Kuşadası Yat Kulübü\'nün (KAYK) Kuşadası Körfezi\'nde düzenlediği Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı\'na, 33 tekne katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı bir koy içi şamandıra yarışı şeklinde yapılan ve iki gün sürecek yarışlar, deniz tutkunlarını buluşturdu. İlk kez, 2013\'te düzenlenen KAYK Kuşadası Yelkenli Yat Yarışları\'nın 5\'incisi re kentte renkli görüntüler ortaya koydu.

KAYK Başkanı Gökhan Aydın, \"KAYK olarak yarışmalarımızı hep Zafer Bayramında, Zafer Kupası olarak düzenliyorduk. Bu yıl Cumhuriyet kupası olarak yapmaya karar verdik. Tabii Cumhuriyet Kupası olunca, yarışa katılım çok fazla oldu. En kalabalık yarışımızı 33 teknenin katılımıyla yapıyoruz. Bu teknelerden 10\'u yarış sınıfı, diğerleri yelkenli yat. Büyük bir coşkuyla yarışacağımıza inanıyordum\" dedi.

KAYK Başkanı Aydın, federasyon tarafından onaylanan ve uluslararası federasyon kurallarının uygulandığı yarışların, dört hakem eşliğinde yapılacağını kaydetti. Cumhuriyet Kupasına katılan yatların tamamına büyük Türk bayrakları armağan ettiklerini söyleyen Aydın, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle yarın (pazar) Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törenlere denizden katılacaklarını kaydetti.

