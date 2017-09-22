DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şehit Uzman Çavuş Özcengiz\'i, yaklaşık 6 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde dün 4 askerin yaralandığı PKK\'lılarla çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in cenazesi memleketi Konya\'nın Akören ilçesinde gözyaşları içinde yaklaşık 6 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in cenazesi bugün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanına getirildi. Ardından karayoluyla Akören\'e götürüldü. Burada ilk olarak annesi Emine Özcengiz ile ayrı yaşayan babası Ahmet Özcengiz\'in evine getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan babası Ahmet Özcengiz gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından baygınlık geçirmesi üzerine hazırda bekletilen ambulansla alınıp müdahale edildi. Alınan helalliğin ardından annesi Emine Özcengiz\'in evine getirildi. Burada da alınan helliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı meydana getirildi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Ziya Altunyaldız, Hüsniye Erdoğan, ailesi, yakınları ve yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Törende babası Ahmet Özcengiz\'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehit eşinin üniformasını giyen Esra Özcengiz\'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Özcengiz\'in cenazesi yapılan kılınan cenaze namazının ardından hava kararmadan ilçe mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin baba evine getirilmesi

- Babasının tabuta sarılması fenalaşması

- Cenazenin annesinin evine getirimesi

- Helallik alınması

- Cenazenin tören alanına getirilmesi

- Tören alanındaki eşinden detay

- Törenden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Şehit Uzman Çavuş Ünal\'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Esendere Bölgesi\'nde PKK\'li teröristlerin daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, memleketi Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı\'nda görevli 21 yıllık Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, dün zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Evli ve 2 kız babası olan şehit Ünal\'ın cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanı\'na getirildikten sonra helikopterle annesi Sebahat Ünal\'ın oturduğu Akşehir İlçesi\'ne getirildi. Burada eşi Esin Ünal, kızları ve yakınları cenazeyi karşıladı. Şehit Ünal\'ın cenazesi helallik alınmak için baba ocağına getirildi. Burada oğlunun tabutuna sarılan annesi Sebahat Ünal, \"Yavrum, kuzum, ben seni böylemi görecektim. Böyle mi getireceklerdi. \"dedi. Alınan helalliğin ardından şehit cenazesi, kortej eşliğinde Tuzlukçu İlçesi\'ndeki dini ve askeri törenin yapılacağı ilçe mezarlığı önüne getirildi.

Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Eşi Esin Ünal ve kızları yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ünal\'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi. Defin işlemi sırasında baygınlık geçiren anne Sebahat Ünal\'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Ünal\'ın babası Osman Ünal\'ın da daha önce vefat ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin helikopterle getirilişi

- Anne evine getirilmesi

- annesinin ağıtları

- Helallik alınması

- Cenazenin tören alanına getirilmesi

- Cenaze töreninden gelen ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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Mesut Barzani: Referandumun ertelenmesi için çok geç



IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu, Bağdat ile referandum sonrası görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu çerçevesinde, Erbil\'in Franso Hariri Stadyumu\'nda final karnavalı düzenlendi. Karnavala Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de katıldı. Burada konuşan Mesut Barzani, referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu belirterek, \"100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hala ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın. Geçen zaman içinde Bağdat ile tüm tarafların iradesiyle, birlikte yaşamaya çalıştık. Ancak ne yasa bıraktılar, ne anayasa bıraktılar ne de ortaklık bıraktılar. 4 bin 500 köyümüzü yerle yeksan ettiler. 12 bin Feyli Kürtünü ve 8 bin Barzaniyi katlettiler\" dedi.

Dünya devletlerinin referandumu baskı kartı olarak değerlenrdirip, dikkate almadığını belirten Barzani, \"Referandum kararından önce Bağdat\'a bunu ciddiye almalarını söyledik. Referandum kararı tarihi ve cesurca bir karardır. Referandum, hepimizin kararıdır. Referandumun ertelenmesi için baskıya maruz kaldık. Bize gece gündüz baskı yapılıyor. Bize referandumu erteleyip, Bağdat ile diyalog kurmamızı söylüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz, Bağdat’la iyi niyetle diyaloga hazırız, ancak 25 Eylül’den sonra. Kendimi halkıma mahçup edecek biri değilim. Referandum, sınırları belirlemek için değil, amacımıza ulaşmak içindir. Biz, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Kürdistan halkının kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu söyleyen Barzani, \"Referandumdan başka yol yok. Bu karar benim veya siyasi bir partinin değil, halkın kararıdır. Biz artık Bağdat ile birlikte yaşayamayacağımızın farkına vardı, ortaklığın sürdürülemeyeceğini, anayasanın işe yaramayacağının farkına vardık. Bugün Bağdat\'ta iktidarı ellerinde bulunduranların Baas rejiminden farkları kalmamıştır. Bağdat ile bütün yolları denedik ama hepsi sonuçsuz kaldı\" şeklinde konuştu.

Referandumdan sonra görüşmelere açık olduklarını belirten Barzani, \"Artık çok geç ve referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum, kendimi halkım karşısında utandıracak birisi değilim. Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil, bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül\'den sonra sınır, petrol, doğalgaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız. DEAŞ\'a karşı koalisyon ve Irak güçleri ile işbirliğimiz devam edecek. Demokratik ve barışçıl yollarla halkımızın görüşünü almak istiyoruz. Kürtler bağımsızlık için her türlü bedeli ödemeye hazırdır\" diye konuştu.

Haber: Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) -

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Öğrenci ve veliler, ölümlü kazanın ardından yolu kapatıp eylem yaptı

AKSARAY\'da Hacı Mustafa Demir İlkokulu öğrenci ve velileri, dün okulun önünden geçen caddede meydana gelen kazada 1 öğrencinin yaşamını yitirmesi üzerine bugün caddeyi trafiğe kapatıp, önlem alınması için eylem yaptı.

Aksaray\'da dün öğle saatlerinde merkez Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi\'nde 25 yaşındaki Zeki E. idaresindeki 68 KD 658 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hacı Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri 8 yaşındaki İsa Erol (8) ve aynı yaştaki Alperen Döşlü\'ye çarptı. Kazada yaralanan iki öğrenci ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Alperen Döşlü yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Zeki E. de gözaltına alındı.

Kazanın ardından Haci Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri ve veliler, okul çıkışında akşam saatleride doğru kazanın olduğu ve okulun önündeki Ziraat Caddesi\'ne ulaşıma kapadı. Veliler, yeni can kayıplarının yaşanmaması için caddede önlem alınmasını istedi. Öğrencilerde ellerinde \"Kaç çocuk daha ölecek?\", \"Üst geçit isteriz\" yazılı dövizler taşıdı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Sırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, olay yerine gelip veli ve öğrencilere, kazadan dolayı üzüntü duyduklarını ve önlem alınması için gerekli girişimlerde bulunacakları söyledi. Bunun üzerine ikna olan veli ve öğrenciler, yaklaşık 10 dakika ulaşıma kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı. Veli ve öğrencilerde sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenci ve velilerin caddeyi ulaşıma kapatması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))