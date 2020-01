DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kaybolan bisikletçileri AFAD buldu



ANTALYA\'nın Döşemealtı İlçesi Güver Uçurumu mevkiinde bisiklet turuna çıkan 3 kişi rotayı şaşırıp, karanlığa kalınca ihbar üzerine 6 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya Turkuaz Bisiklet Grubu\'na üye 3 bisikletçi, bugün saat 09.00\'da kent merkezinden yola çıkarak Güver Uçurumu\'na geldi. Ormanın derinliklerine inen grup, öğleden sonra dönüşe geçti. Saat 17.00 sıralarında kaybolduklarını anlayan Cengiz Enç, Sena Tekgül ve Osman Karaca cep telefonu ile önce ailelerini aradı, ardından polis ve AFAD\'a kaybolduklarını bildirdi. Yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından AFAD ekipleri saat 23.00 sıralarında 3 bisikletçiye ulaşarak kurtardı.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden attıktan sonra AFAD ekiplerine teşekkür eden bisikletçiler, yaşadıklarını anlattı. Antalya\'da birçok amatör bisiklet grubundan biri olduklarını söyleyen Cengiz Enç, \"Bayramın son gününde eğlenmeye çıktık ama eğlencemiz kötü sonuçlandı. Normalde sürekli geldiğimiz bir rota ama birbirine benzeyen orman yolunu karıştırınca böyle zor duruma düştük. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, AFAD ve polis geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sabah saat 08.30 civarında Antalya merkezden yola çıkmıştık. Saat 17.00-17.30 gibi yolumuzu şaşırdık. Kaybolduğumuzu anladığımız an ailelerimizi, polisi ve AFAD\'ı aradık. Yaklaşık 5-6 saat sonra bize ulaştılar\" dedi.

Kaybolduklarını anladıkları zaman paniğe kapıldıklarını belirten Cengiz Enç, \"Ama sonuçta telefonumuzun çekmesi bizi fazlasıyla rahatlattı. İnternet çekmedi ama telefon sayesinde döndük. Yoksa bu gece dönme şansımız yoktu. Sürekli geldiğimiz yer ama karanlığa kalınca yapacak bir şey yok. Allah\'tan telefon var\" dedi.

Sena Tekgül ise çok yorgun olduğunu ve biran önce eve gidip dinlenmek istediğini söyledi.

Osman Karaca da 10 numara macera yaşadıklarını belirterek, \"Arayıp da bulamadığımız bir macera oldu. Keşke olmasaydı. Bu saate kadar rezil olduk\" dedi.

Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti



BURSA’nın İnegöl ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu, altında kalan sürücü 43 yaşındaki Seydi Mintaş hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Konurlar mahallesinde meydana geldi. Seydi Mintaş, traktörle hasadı yapılmış ayçekirdeği tarlasını sürmeye giderken, engebeli yolda aracın kontrolünü yitirdi. Devrilerek şarampole yuvarlanan traktörün altından güçlükle çıkan Mintaş, sürünerek yola çıktı. Yaklaşık 50 metre sürünen sürücü Mintaş, hayatını kaybetti.

20 SAAT SONRA MERAK ETTİLER

Talihsiz çiftçinin yakınları, yaklaşık 20 saat sonra Seydi Mintaş’ın evine dönmediğini ve telefonlarını açmamasından endişelenerek aramaya çıktı. Yakınları tarla yolu üzerinde karayoluna yakın bir yerde Mintaş\'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Gözyaşlarına boğulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Yapılan incelemenin ardından Mintaş\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kahvehane sahibi alkollü müşteriye kurşun yağdırdı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kahvehane sahibi tartıştığı alkollü müşteriye kurşun yağdırdı. İki bacağından yaralanan Hakan C. hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi Zihni Ç. İle kavgaya karıştığı belirlenen kahvehane çalışanı Murat S. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün Mahmudiye mahallesindeki Güneş sokaktaki kahvehane önünde meydana geldi. Kahvehaneye alkollü gelen 42 yaşındaki Hakan C., garson Murat S. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında maden suyu şişesini yere çarpıp kıran Hakan C., Murat S.\'nin üzerine yürümeye başladı. O sırada işyerine giren kahvehane sahibi 55 yaşındaki Zihni Ç.’de kavgaya karıştı. Kavganın büyümesi üzerine işyeri sahibi Zihni Ç. üzerindeki silahla Hakan C.’ye ateş etme etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Hakan C., yere yığıldı. Kavganın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Hakan C. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

İşyeri sahibi Zihni Ç. İle kavgaya karışan garson Murat S., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Pompalı tüfekle bacağından vurdu



AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde Turgay Ganım, çıkan tartışmanın ardından Cemal Karayiğen\'i pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, Pınardere Mahallesi\'nde bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Turgay Ganım ile Cemal Karayiğen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgay Ganım arabasından aldığı pompalı tüfekle Cemal Karayiğen\'i bacağından vurdu. Karayiğen\'in yaralandığını gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karayiğen\'i ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karayiğen\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Turgay Ganım\'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

