DHA YURT BÜLTENİ - 14

Sinop\'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı



SİNOP-Boyabat karayolunda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat karayolunda meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Kazım Pekcan olay yerinde yaşamını yitirdi, Seda Nur Şahin ve Halim Altunbaş ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Kaza yerinden detay

- Otomobilden detay

(SÜRE: 2.41 - BOYUT: 122 MB)

Haber-Kamera : İbrahim ASLAN / SİNOP,(DHA)

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Samsun\'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı



SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde eski dünürler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Havza İlçesi Mısmılağaç Mahallesi\'nde meydana geldi. M.Ö. ile İrfan B., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı, çiftin 2 çocuğunun velayeti ise babalarına verildi. İrfan B., bugün babası Aydın B.\'yi de yanına alarak, çocuklarını bayram nedeniyle anneleri M.Ö\'nün yanına bıraktı. Burada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan B., babası Aydın B. ile birlikte eski kayınpederi Recep Ö. ile oğlu Mustafa Ahmet Ö.\'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ö., Mustafa Ahmet Ö. ve Muhterem A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Recep Ö. burada, oğlu Mustafa Ahmet Ö. de hava ambulansı ile sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı ise Muhterem A.\'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Aydın B. ve oğlu İrfan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Olay yerinden detay

- Cenazelerin taşınması

- Hastane önünden detay

Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun),(DHA)

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Adımayan\'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi



ADIYAMAN\'da, bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Hayrettin Mahallesi\'nde akşam saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında bulunan Selim İçli’ye ait evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da bir üst katta mahsur kalan çocukları tahliye etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yanğının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Binada mahsur kalanların kurtarılması

- Sağlık görevlilerin müdehalesi

- İtfaiye ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)

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Yanan ev kullanılamaz hale geldi



MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'ndeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Tepearası Mahallesi\'ndeki tek katlı evde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa Bağcı\'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Bağcı ve aynı bahçe içerisinde evleri bulunan oğlu ve komşuları, hortum ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada Bağcı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda alevleri söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, olay yerine gelen Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, yangında evi zarar gören Mustafa Bağcı\'nın yaralarının sarılacağını söyledi.

Çıkan yangında evi tamamen yanan Mustafa Bağcı \"Zamanında gelseydiniz evimin tamamı yanmayacaktı\" diyerek itfaiye ekiplerine isyan etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangına müdahaleden görüntü

- Mustafa Bağcı\'dan görüntü

- Mehmet Ali Avcı\'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: - Cihan KAYA / ORTACA(MUĞLA),(DHA)

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Zonguldak\'ta uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kurulan Narkotim ekibi, geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonda 31 yaşındaki N.K., ve 33 yaşındaki E.F\'yi, 150 gram bonzai ile yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Samsun\'da şüpheli ölüm



SAMSUN\'da evinde baygın halde bulunan 20 yaşındaki Muhammet Baş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baş\'ın alkol ile uyuşturucu madde aldığı iddia edildi.

Olay, İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde yanlız başınayken uyuşturucu madde ile alkol aldığı iddia edilen Muhammet Baş\'tan haber alamayan yakınları, eve geldi. İçeri giren yakınları, Muhammet Baş\'ı baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldıraran Baş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Muhammet Baş\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kondu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)

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