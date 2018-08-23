DHA YURT BÜLTENİ - 13

Balıkesir\'de gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi

BALIKESİR\'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar Mahalleleri arasında bulunan yapay gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi.

Bugün saat 16.00 sıralarında 16 yaşındaki Eren Deniz ve 12 yaşındaki Hüseyin Bulut sıcak hava nedeniyle serinlemek için girdikleri yapay gölette çamura saplandı. Olayı gören arakadaşlarının haber vermesi üzerine vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kaybolan çocukları arama çalışması başlattı. Su altına dalan ekipler iki çocuğunda cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından göletten çıkarttı. Olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizleri geçirirken, çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmalarından vatandaş cep telefonu kamerasından görüntüler

Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

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11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

AKSARAY\'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı. Ambulansla götürüldüğü hastanede AFAD ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla kolu kıyma makinesinden kurtarılıp ameliyata alınan Hamut\'un, bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazılarının kopduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Caddesi\'nde bir markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinasında çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı. Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi\'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesi ile Hamut\'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut\'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Market önünde çocuğa yapılan müdahale

- Hastanede çocuğa yapılan müdahale

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA)

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Düğünde otopark kavgası: 8 yaralı



ADIYAMAN\'da, bir düğünde çıkan otopark kavgasında 8 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir düğün salonu önünde otopark meselesi nedeniyle Özavci ve Üzümcü aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma ailelerin yakınların da katılmasıyla sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Yaralılar ambulanslara götürülmesi

- Polisin önlem alması

- Kavgaya karışanların yakınları

- Kavgaya karışanların tartışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın



ŞANLIURFA Oduncu Pazarı’nda işyerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda işyerini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi\'nde bulunan Oduncu Pazarı\'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangınım çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA aracıyla destek verdi. Yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Oduncu pazarında çıkan yangın

- İtfaiye ve tomaların müdahale etmesi

- Çok sayıda sağlık ekipleri gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

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