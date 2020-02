DHA YURT BÜLTENİ - 13

Akşener: Bu ülkeyi yakarsa garipler yakar

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Müslüm Gürses\'in sözünü hatırlatarak, \"Bu ülkeyi birbirine düşürecek olan yolsuzluklarla ekmek peşinde koşanlar arasındaki problemdir. Yani bu ülkeyi yakarsa garipler yakar\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9\'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel\'in memleketi Isparta\'da, miting alanında vatandaşlara seslendi. Akşener konuşmasına, Demirel\'i kast ederek \"Babamın şehri Isparta\" diye başladı. Isparta\'da emanet oyları geri almaya geldiklerini belirten Akşener, babanın kızını Ispartalılara emanet etmeye geldiğini söyledi. Bambaşka bir konuşma hazırladığını, ancak sabah kalktığında doları 4.88 seviyesinde gördüğünü dile getiren Akşener, \"Her tarafta endişe var. Ekonominin alarm verdiği, gençlerin yarınla ilgili çok büyük endişe taşıdığı, sanayicilerin endişe taşıdığı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye\'yi batırırsınız. 24 Haziran\'dan kazanırsam doları faizi düşüreceğim diyorsun, hadi oradan, ciddiyetsiz adamlar. Merkez Bankasını maymuna çevirdiniz\" diye konuştu.

\'BABAYA DÜŞMANLAR\'

İsrafın had safhada olduğunu aktaran Akşener, iktidarın 1100 odalı saray yaptığını söyledi. Erdoğan\'dan OHAL\'i kaldırıp, Merkez Bankasının sakin, dürüst, ciddi çalışması için serbest bırakmasını isteyen Akşener, \"Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Dolar toto oynuyoruz, benzininden mazotuna giyim eşyasına her konuda zam yiyeceğiz. Çiftçi can çekişiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi\'ni (SDÜ) bölmeye çalıştılar. Atatürk\'e düşmandılar biliyorduk, anladık ki babaya da düşmanlar\" diye konuştu.

\'ISPARTA, PARİS VE MADRİD İLE YARIŞACAK\'

Isparta\'ya yatırım gelmediğini ileri süren Meral Akşener, Isparta\'nın dünyanın en önemli endemik bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi. Isparta\'nın kozmetik üzerine dünyanın bir numarası olabileceğini belirten Akşener, \"Süleyman Demirel\'in memleketine hizmet etmek bize nasip olacak. Seçildikten sonra 1 Kasım\'da burada en az 1000 işçinin çalışacağı, araştırmaların yapılacağı bir fabrika ve ARGE merkezi yapacağız. İspanya ve Fransa bu işin kaymağını yerken Isparta dışarıda kalıyorsa bu bizim ayıbımızdır. Isparta, Paris\'le Madrid\'le yarışacak\" dedi.

\'RÜŞVETE UZANAN ELLER YANACAK\'

1100 odalı sarayda bir defa bile yatmayacağını dile getiren Akşener, çiftlik haline getirilmiş kurumlar olduğunu, bunları gözden geçirip son vereceklerini söyledi. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde ekonomi olamayacağını dile getiren Akşener, \"Eğer bu israfı, rüşveti Türkiye sürdürmeye devam ederse batar. Rüşvet, israf ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Öyle yasalar hazırlayacağız ki rüşvete uzananların eli yanacak\" dedi.

MÜSLÜM GÜRSES\'İN SÖZÜYLE ÇIKIŞTI

Bir tarafta namusuyla evine ekmek götürmeye çalışan aile reisleri olduğunu belirten Akşener, diğer tarafta da \'İtibardan tasarruf olmaz\' diyen kibirliler olduğunu kaydetti. Bu kişilere Müslüm Gürses\'in sözüyle seslenmek istediğini belirten Akşener, \"Bu ülkeyi sen bölemedin. PKK bölemedi. Ama bu ülkeyi birbirine düşürecek olan, yolsuzluklarla ekmek peşinde koşanlar arasındaki problemdir. Yani bu ülkeyi yakarsa garipler yakar.\"

ERDOĞAN BANA \'EYT\' DİYEMİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dünyaya \'eyt\' diye seslendiğini belirten Akşener, Erdoğan\'ın gariban Akşener\'e \'eyt\' diye seslenemediğini söyledi. Akşener, \"Çünkü eyt derse vatandaşın bilgisi olur. Rakiplerini kendi seçti, bir farklı rakip çıktı, korkudan uykusu kaçıyor. Bu rakip hem Başbuğ Alparslan Türkeş\'in hem de Demirel\'in çırağı. İkinci turda o yüzden Akşener\'i istemez\" dedi.

MHP\'YE DE YÜKLENDİ

Meral Akşener, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi de eleştirdi. Akşener, şöyle konuştu:\"Bu arkadaşlar milli ise nasıl olur da milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla yan yana gelir. \'Türk milliyetçileri vampir gibi kandan besleniyor\' diyenlerle nasıl yan yana geldiler. 29 Ekim\'de Peşmergenin davul zurna ile geçişi oldu. Buna yol verenler, lahmacun paralarını ödeyenler, hendekler kazılırken, oradaki vali ve emniyet müdürlerine \'kafanı çevir diyenler yerli ve milli, biz gayri milliyiz öyle mi, hadi oradan. Süleyman Şah\'ın türbesini YPG ile kaçıracaksın, sen milli olacaksın biz gayri milli öyle mi? Önüne gelen FETÖ\'cüymüş bu memlekette. Önce sağına ve soluna, sonra aynaya bak. Bütün gördüklerin FETÖ ve gayri millidir. Bu ülkenin parasının değerini yerle bir edenler gayri milli. Genelkurmay başkanını terör örgütü suçlamasıyla hapse atanlar gayri millidir. Bütün askeri liseleri kapatanlar gayri millidir. Polis akademilerini kapatanlar gayri millidir.\" Mitingin ardından Akşener, Süleyman Demirel\'in memleketi İslamköy\'deki inşaat halindeki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

Afyonkarahisar\'da gören göz cihazı dağıtıldı

Afyonkarahisar\'da görme engellilere gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayacak \'gören göz cihazı\' 130 görme engelliye dağıtıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak olan \'gören göz cihazı\' teslim edildi. 26 ilde dağıtımı yapılan \'gören göz cihazı\' bu yıl yeniden tasarlanarak Afyonkarahisar\'da da dağıtımına başlandı. Gören göz cihazı görme engellilerin ulaşmak istedikleri yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Afyonkarahisar\'daki 130 görme engelliye dağıtılan cihaz için Vali Mustafa Tutulmaz\'ın katılımıyla tören düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Zekai İnan\'ın da yer aldığı dağıtım töreninde cihaz alan görme engelliler yaşamlarında kolaylık sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Tutulmaz, cihazları görme engellilere dağıtarak iyi günlerde kullanmalarını istedi.

\'HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK BİR HİZMET\'

Gören göz cihazı dağıtım töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, cihaz sayesinde görme engellilerin daha rahat ve kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebileceklerini aktardı. Tutulmaz, şöyle dedi:\"Bu cep telefonu büyüklüğündeki aletle artık görme engelli kardeşlerimiz navigasyon kullanmak suretiyle gitmek istedikleri yere rahat gidebilecek ya da bulundukları yerlerde ve yakın alanlarda banka, alışveriş merkezi, sağlık ocağı ve diğer hizmetlerle ilgili kendilerine anlık bilgi ulaşacak. Bu görme engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bir hizmettir. Bütün görme engelli kardeşlerimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın ortaklaşa hazırladığı bir projeyle tüm görme engelli kardeşlerimize bu aletten verilecek. Bu cihazla hayatları kolaylaşacak. Gitmek istedikleri yerlere rahat gidecekler. Zaman zaman belki kimseye ihtiyaçları ve muhtaçlıkları kalmadan kendi işlerini kendileri görebilecektir. Bu aletle kendilerine olan güvenleri daha fazla olacaktır. Günlük hayatta diğer vatandaşın faydalandığı hizmetten rahat şekilde faydalanma imkanlarına kavuşmuş olacaktır.\" Cihaz alan görme engelli Ramazan Arslan, \"Bizler için daha teşkilatlı programlar yüklendiğini biliyordum. Ama elimizde yoktu. Memnun olduk. Bize daha çok kolaylık sağlayacak. Herkese teşekkür ederiz\" dedi.

\'HAYATIMI KOLAYLAŞTIRACAK\'

Doğuştan görme engelli Osman Öztürk, \"Çok mutluğum inşallah hayatımı daha da kolaylaştıracak. Telefonla aramalarımı, mesajlarımı ve her şeyimi daha kolaylaştıracağımı düşünüyorum. Engellilere yönelik devletimizin yaptığı çalışmalardan memnunum. Artarak devam etmesini temenni ediyorum\" diye konuştu. Avukat Mehmet Bahattin Eğret de bu tür projelerin hayata geçmesiyle birlikte görme engellilerin yaşamlarının kolaylaştığını vurguladı. Eğret, şöyle dedi: \"Bunun sayesinde görmeyenlerin hayatı kolaylaşacaktır. Belki de yardımcı kullanan görme engelli kardeşimiz bu cihaz sayesinde yardımcı kullanmayacak. Bu da bir gelişmedir. Toplumumuz için büyük bir başarıdır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.\" Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilisi cihaz eğitmeni görme engelli Kürşat Bedir, gören göz cihazı alan engellilere cihazı uygulamalı olarak anlattı.

=========================================

Personele çocuklarla doğru iletişim eğitimi

Antalya\'nın Serik ilçesindeki The Land Of Legends\'te personele çocuklarla doğru iletişim eğitimi verilmeye başladı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Türkiye\'nin en büyük eğlence merkezi The Land Of Legends\'te çalışan personele çocuklarla doğru iletişim konusunda akademik düzeyde eğitim vermeye başlandı. Eğitimlerin ilki gerçekleştirilirken, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, yaklaşık 6 ay kadar önce otel yönetimi tarafından davet edildiğini söyledi.

Çocuklarla etkili iletişim kurmak için eğitim verilmesi talebinde bulunduklarına dikkati çeken Kangal, \"Bu teklif beni son derece mutlu etti. Çünkü çocuklar eğlenmek için otellere gidiyor. Bazı personellerin tutumlarından dolayı olumsuz anılarla dönebiliyorlar. Bu otelin çocuklara verdiği önem vereceğimiz eğitimle beni etkiledi ve 2 gündür burada otel personeline eğitim veriyoruz. Çocuklarla etkili iletişim nasıl kurulur eğitimde bu konuyu veriyoruz\" dedi. Çocuklarla etkili iletişimin temellerine değine Kangal, \"Çocukların istekleri olmadan onları öpmemeleri, sarılmamaları, fazla fiziksel ortam kurmamaları konularında eğitim veriyoruz. Bu tür eğitimlere bu otel bir öncü oldu. Bu eğitim semineri Türkiye\'de ilk defa gerçekleştirildi. Bundan sonra da bu tür eğitimler artacak, sürecektir. Bu nitelikteki bir otelin buna öncü olması diğer otellere de eğitimin yayılacağını düşünüyorum. Çünkü \'çocuk dostu otel\' demek çocuk boyunda sandalye ve masa, animasyon demek değil. Çocuk dostu otel çocuklarla çocuk gibi iletişim kurabilen, çocukların düzeyine inebilen personellerle çalışan otel demektir\" diye konuştu. The Land Of Legends Kingdom Otel Genel Müdürü Çetin Pehlivan da şöyle dedi: \"Türkiye\'nin en önemli çocuk dostu ilk otel ve eğlence merkeziyiz. Biz çalışanlar olarak sevgi dolu kalplerimiz var. Çalışanlarımız çocuklarla daha iyi iletişime geçmesi için Türkiye\'de ilk defa böyle bir eğitim semineri veriyoruz. Ana amacımız bu. Çocuklarla doğru iletişim için bu eğitimlerin şart olduğu bilinciyle böyle bir uygulama başlattık.\" Eğitimlerin ilki gerçekleştirilen merkezde belirli aralıklarla eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

=============================================

Suriye’de de kullanılacak itfaiye araçları hizmette

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü parkına yeni itfaiye araçları, devreyi alınırken, araçların Suriye\'de de yangın ve doğal afetlerde kullanılacak.

Kilis Belediyesi tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) proje kapsamında hazırlanan tam donanımlı Seyit Onbaşı ve Koca Yusuf isimli 2 itfaiye aracı ile yangın, arama kurtarma faaliyetleri ile afet sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin hizmeti alınması nedeniyle bir tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, itfaiyelerinin yeni bir güç kazandığını ifade ederek, \"2 tam donanımlı araç ve gereçlerin tanesi yaklaşık bir milyon TL\'dir. Proje kapsamında yapılan araçlarımızdır. Rabbimden niyazımız bu araçları hiç kullanmamaktır\" dedi. Kara, ihtiyaç duyulduğu anda; sadece Kilis\'t değil, çevre illerde, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonun bulunduğu bölgelerde, Suriye topraklarında 24 saat kesintisiz hizmete hazır olduklarını belirtti. Kara, \"Gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı bölgesinde bir çok defalar operasyonlara katıldık. Yangın söndürme operasyonları, diğer askeri operasyonlara katıldık. Hazır ve nazır bekliyoruz. Bu araçları yeri geldiği zaman insanı amaçlı, yeri geldiği zaman askeri amaçlı, yeri geldiği zamanda gerek yurt dışında gerek yurt içinde yangın söndürmelerde kullanacağız\" dedi

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise Kilis İtfaiyesine 2 tane çok donanımlı aracın katılmasından mutlu olduklarını ifade ederek, \"Hani derler ya \'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-u salah isterse\' biz de bu araçlarımızın eskimesini, kullanılmadan eskimesini canı gönülden istiyoruz. Ama 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ordusu, yangın, sel, tabi afete karşı hazır olmalıdır. Kilis aynı zamanda kendisinin 1.5 katı kadar da çevresindeki alana hizmet veriyor. Belediyemizin gerek itfaiye, gerekse diğer konularda her zaman güçlü olması gerektiğine inanıyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hasan Kara, yeni itfaiye araçlarına binerek test etti.

