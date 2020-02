DHA YURT BÜLTENİ - 13

Karabük\'te CHP\'liler 1 Mayısı kutladı

Karabük\'te, CHP\'liler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı. Polisin drone ile gözetimde bulundu.

Yaklaşık 200 CHP\'li parti binası önünden \'Dünyanın çarkı işçinin ellerinde\', \'Emek olmadan yemek olmaz\', \'Emek en yüce değerdir\', \'Toprak işleyenin su kullananın\' yazılı dövizlerle \'İş emek özgürlük\', \'Yaşasın 1 Mayıs\', \'Hak hukuk adalet\', \'Direne direne kazanacağız\' sloganları atarak Kemal Güneş Caddesi\'nde yürüdü. Burada halay çekilerek 1 Mayıs kutlandı. Kutlamalar polisin drone gözetiminde yapıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Kırmızı,\"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tıpkı yetmişlerdeki gibi \'Ne ezen, ne ezilen insanca, hakça bir düzen\' ilkesinden bir gram taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Mayıs işçi emekçi bayramınız kutlu olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yürüyüş

-Drone\'dan detay

-Halay çekilmesi

-Serdar Kırmızı\'nın basın açıklamasını okuması

Süre:(02.23) Boyutu:(265 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=========================================

Eskişehir Şeker Fabrikası önünde 1 Mayıs kutlaması/EK

1 MAYIS YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGİ

Eskişehir\'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından düzenlenen ve çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği \'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\' etkinliğinde yürüyüş ve miting yapıldı. Yeni Bağlar Mahallesi Aytaç Caddesi üzerinde toplanan gruplar, pankart açıp Sıhhiye Meydanı\'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Geçen Mart ayında \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' yazılı tişört ile Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) girmek isterken, polisler tarafından tişörtü çıkartılarak içeriye alınan işçi emeklisi Cafer Dara da grubun en önünde yine aynı tişörtle yürüdü. Mitinge Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Gaye Usluer, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Yılmaz Büyükerşen miting alanındakilerin ilgisiyle karşılaştı. Büyükerşen ile bol bol hatıra fotoğrafları çekildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından kalabalığa hitaben konuşma yapan Yılmaz Büyükerşen şunları söyledi: \"Emekçiler, alın terinin üretimin sahipleri sizler; gerçekten üreten, gerçekten alın terinin karşılığını alması gereken, gerçekten bu ülkenin değil tüm ülkelerdeki tüm emekçilerin aynı şekilde aynı haklara sahip olması istediğimiz özgürlük hakkı, yaşam hakkı, kazanç hakkı, üretim hakkı, insanca yaşama hakkı için yıllardan beri bu meydanları 1 mayıs günü dolduruyorsunuz. İnşallah ülkemizde de sizlerin alın terinin değerlendirileceği ve özgürlüğün, barışın, kardeşliğin büyük coşkularla her gün, her zaman bir arada kutlanacağı bir ülkenin fertleri olmak için çok daha fazla beklememize gerek yok. O günler yakındır. O günler güzel günler olacaktır. O günlerde çocuklarınız, çocuklarımız, torunlarımız mutlu bir Türkiye\'de gözlerini açacaklar bir sabah. Herkesin bayramı kutlu olsun. O ter akıtan alınlarınızdan sevgiyle, saygıyla öpüyorum.\" Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez de \"Küba\'da bugün gün boyu işçiler bayram yapıyorlar. Dünyanın her yerinde de bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Benim için de burada sizlerle birlikte bu bayramı kutlamak çok büyük onurdur. Bu önemli günde Küba işçi sınıfının selamlarını sizlere getirdim\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Grup Ayrıkotu seslendirdiği şarkılarla kalabalığı coşturdu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kutlamalara gelenlerin polis tarafından aranması,

-Yürüyüşe katılanlar

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf çektirenlerin görüntüsü

-Büyükerşen\'in konuşması

-Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez\'in konuşması

-Meclise Atatürk tişörtü ile sokulmayan Cafer Dara\'nın yürüyüşten görüntüsü, Büyükerşen ile fotoğraf çektirmesi ve konuşması

-Grup ayrıkotu konserinden görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN- ESKİŞEHİR,(DHA)

======================================

Ünlü türkücü AK Parti\'yi ziyaret etti



AK Parti İzmir milletvekili aday adaylığı için 27 Nisan\'da resmi başvurusunu avukatı aracılığıyla yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ilk kez AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ü ziyaret etti. Açıklama yapmayan Tatlıses, adaylığı ile ilgili daha sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla AK Parti\'den milletvekili aday adaylığı için partinin İzmir İl Başkanlığı\'na başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir\'de gerçekleştirilen mitinge katılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahneye davet edilerek \"Yaylalar\" şarkısını söyleyen İbrahim Tatlıses, burada yaptığı konuşma ile de sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Tatlıses, bugün de AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ü makamında ziyaret etti. Danışmanı Şule Çınlama ve koruması ile birlikte AK Parti İzmir il binasına gelen Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı ve ağırlandı. Bir süre İl Başkanı Başkan Aydın Şengül\'ü bekleyen Tatlıses, kendisine soru sormak isteyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. Gelecek günlerde açıklama yapacağını bildiren Tatlıses, milletvekilliği yarışına 1. bölgeden talip oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses\'in partiye gelmesi,

- Karşılanması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

======================================

Su borusu patladı, yol çöktü

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde patlayan su borusu yolda çökmeye neden olurken, taşan sular ise çevredeki iş yerlerini bastı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi\'nde meydana geldi. Yer altında bulunan ana su şebekesi hattında oluşan patlak nedeniyle yol da çökme meydana geldi. Etraftaki iş yerlerini ise su bastı. Uzun süre şiddetli şekilde akan su yaklaşık 1 saat sonra yetkililer tarafından kesildi. Gece başlayan onarım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşandı. Arızanın giderilmesiyle sabah saat 10.00 sıralarında hatlara yeniden su verilebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Borunun patladığı yerden görüntü

- Su basan iş yerleri

- İş yeri sahiplerinin konuşması

- Su basan iş yerleri detay

- Borunun patladığı yerden görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

=====================================

Yüksekova, ilkbaharla birlikte rengârenk

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi, ilkbaharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu.

Kışın kar altında kalan Yüksekova, ilkbahar mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. İlçedeki ovada açan çiçeklerle kartpostallık görüntü ortaya çıktı. Yüksekova\'nın karşısındaki Cilo-Sat Dağları\'ndaki kar ile ovadaki çiçekler, hayran bırakan manzara oluşturdu. İlçenin köylerinden gelen bazı kadınlar, çiçeklerin arasında pancar otu topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Çiçeklerle renk cümşüne bürünen ova

-Cilo dağları zirvesindeki kar manzarası

-Renk cümbüşü içerisinde, çocuklarıyla birlikte pancar otu toplayan kadınlar

-Kadınlarla Kürtçe röportajlar

-İlçedeki ovadan genel ve detaylar

Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

========================================

Recep Tayyip Erdoğan, adaylık için başvuruda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile isim benzerliği olan 20 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran\'da yapılacak olan genel seçimler için AK Parti\'den milletvekili aday adayı oldu.

Üniversiteyi de Rize\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü\'nü okuyan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği aday adaylığını AK Parti İl Başkanlığı binasında açıkladı. İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi.24 Haziran\'da yapılacak olan Genel Seçimlerde Samsun\'dan milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, \"AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin siyasete ilk adımı olan lise teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehri Samsunumdan 24 Haziran\'da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için bende milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum\" dedi. İsmini babasının koyduğunu ifade eden Erdoğan, \"İsmimle ilgili hem olumlu, hem de olumsuz tepkiler aldım. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. Adımı babam koydu. 24 Ekim 1998 doğumluyum. Benim doğduğum senede Ekim ayı Recep ayına denk geliyordu. Zaten ismimle doğmuşum. O dönemde Cumhurbaşkanımızın 10 aylık bir cezası vardı. Benim doğduğum tarihte de 10 aylık ceza 3 aya indiriliyor ve cezaevine giriyor. Babamın da o zamanlarda Recep Tayyip Erdoğan\'a duyduğu bir hayranlık vardı. Babam daha sonra \'bir güneş batarsa bir güneş doğar\' deyip, Tayyip ismini de babam ekliyor. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:-HD

-----------------------

-Recep Tayyip Erdoğan\'ın toplantı salonuna gelişi

-Recep Tayyip Erdoğan\'ın adaylığını açıklaması

-Recep Tayyip Erdoğan\'ın ailesiyle fotoğraf çektirmesi

-Recep Tayyip Erdoğan\'ın kimliğini göstermesi

(SÜRE: 01.53 DK.)-(BOYUT: 214 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN,(DHA)