DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sivas\'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (3)

MOBESE DİREĞİ DEVRİLDİ

Sivas Valiliği arkasında bulunan Hikmet Işık Caddesi\'nde, rüzgarın şiddetine dayanamayan bir MOBESE kamerası direği de yola devrildi. Araçların seyir halinde olduğu sırada devrilen direk şans eseri hasara yol açmadı. Direğin devrilme anı da kamerelara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Direğin eğilirek devrilmesi

Haber-Kamera: SİVAS, DHA)

=================================================

Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)



AYNI ADI TAŞIDIĞI DEDESİ: ASLAN TORUNUM

Kayseri\'de toprağa verilen Afrin şehidi Uzman Çavus Mehmet Muratdağı\'nın (25), aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı (73), torunun tabutunu önce okşadı, sonra tabutun önündeki asker üniformalı fotografını alıp, öptü. Gözyaşları arasında, \"Aslan torunum, yiğit torunum, çok genç gittin. Sıra bendeydi. Niye sıramı aldın\" diye gözyaşı döküp, torunun fotoğrafını özenle tabuta yaslayan dede Mehmet Muratdağı, yakınları tarafından güçlükle tabutun yanından alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA)

==================================================

Mersin\'de fırtınada ağaçlar devrildi; araçlar zarar gördü



MERSİN merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tarsus ilçesinde devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi.

Sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden maksimum saatte 73 kilometre hızla esmeye başlayan fırtına, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, dışarıda olan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi\'nde bulunan tarihi St. Paul Kuyusu bahçesinde bulunan bir ağacın devrilmesine neden oldu. 2704 Sokak\'ta bulunan 3 ağaç devrilince de park halinde araçlarda maddi zarar oluştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: Tolunay DUMAN/MERSİN, (DHA) -

=========================================================

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (4)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye bahçesinde down sendromlu çocuklar tarafından mehter marşıyla karşılanan Başbakan Yıldırım, bir süre eliyle ritim tuttu. Gösterinin ardından tokalaştığı çocuklarla sohbet eden Başbakan Yıldırım, onlara çeşitli hediyeler verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım, belediye personeli ile tokalaştıktan sonra makamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir süre görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Büyükşehir Belediyesi ziyaret

- Down Sendromlu Mehter grubu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

==================================================

SP Lideri Karamollaoğlu: Yüzde 85 adalete güvenmiyor

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve \'bu nereden kaynaklanıyor\' diye de kimse düşünmüyor\" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur programı kapsamında kent merkezindeki bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Karamollaoğlu daha sonra Organize Sanayi Bölgesi kavşağından konvoy eşliğinde partisinin Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Karamollaoğlu, kısa bir süre, konvoyda bulunan traktöre bindi.

\'BU MİLLİ BİR MESELEDİR\'

Temel Karamollaoğlu, İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, \"İnşallah terör hadiseleri, ülkemizi tehdit eden gelişmeler son bulur. Bunun son bulması meydan okuyarak, her gün kürsülere çıkıp siyasetin bir malzemesi yaparak bu işler önlenmez. Bu ciddi bir iştir. Üzülerek ifade ediyorum ki hükümet her konuyu mecrasından çıkarıp başka bir siyasi malzeme haline getirme gayretinde. Bu milli bir meseledir\" dedi.

\'EN ÖNEMLİ MESELE TARIM VE HAYVANCILIKTIR\'

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, \"Şeker milli bir meseledir. Şeker sadece şeker değildir. Ülkenin tarımı ile ilgili atılan çok ciddi bir adımdır. Sağlımızla, tarımla, besicilikle, ülkemizin geleceğiyle ilgilidir. Onun için şekeri herhangi bir tarımsal ürün gibi göremeyiz. Ülkemizdeki en önemli mesele tarım ve hayvancılıktır. İnsanın hayatını idame ettirebilmesi için gıdaya ihtiyaç var. Bunu da bize çiftçi verir. Öyle bir noktaya geldik ki bir zamanlar kendi kendine gıda üretebilen 7 ülkeden biri olan Türkiye bugün gıda ithal eder hale geldi. Bizim sınırlarımız \'Aman ha Türkiye\'den kaçak olarak hayvan gönderilmesin\' diye tedbir alınıyordu. Şimdi tam tersi dışarıdan içeriye kaçak hayvan girmesin diye tedbir alınıyor. Üzerinde düşünülmesi gereken bir durum\" diye konuştu.

\'TARIM POLİTİKAMIZ YOK\'

Ülke topraklarına sahip çıkacaklarını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

\"Toprağa sahip çıkmak demek o toprağın üzerindeki çiftçiye sahip çıkmak demektir. Bir tarım politikamız yok. Tarımla uğraşan bakanlar gelip bize tarım politikamızın ne olduğunu bir anlatsın. Allah\'tan korkmuyor musunuz 5 milyon ton buğday, 2 senede 1 milyon büyükbaş, 500 bine yakın küçükbaş hayvan ithal, 500 bin ton et ithal ettik, yetmedi saman ithal ettik. Mercimek, nohut, fasulye ithal ediyoruz. Nasıl bir ülke haline geldik. Bugünkü hükümetin tarım politikası yok. Başıboş bırakılmış.\"

\'ADALETE GÜVEN KAYBOLDU\'

Türkiye\'nin en büyük problemlerinden birisinin liyakate değer verilmemesi olduğunu da kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

\"Siz kendinize yakın olanları ayrı bir muameleye tabi tutarsanız adalet zedelenir, eşitlik duygusu ortadan kalkar. \'Benim gibi düşünmeyen vatan hainidir\' anlayışından vazgeçilmesi gerekir. Siz kendiniz gibi düşünmeyenleri hainlikle itham ederseniz, bak bu döner sizin başınıza bir balyoz gibi iner. O balyozun nereden geldiğini anlamazsınız. Ancak bu kutuplaşmanın arkasından yönetim anlayışı gelir. Yönetim anlayışının birinci maddesi adaletin tesisi, adaletin ayakta tutulmasıdır. Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve \'bu nereden kaynaklanıyor\' diye de kimse düşünmüyor. Hakimler karar verirken endişe ediyor \'verdiğim karar neticesinde acaba ben oturduğum koltuktan uzaklaştırılabilir miyim\' diye. Devlette görev alan özellikle hakimler başta olmak üzere diğer devlet görevlileri adil olmak mecburiyetindedir.\"

Konuşmasının sonunda Karamollaoğlu\'na bir çiftçi tarafından şeker pancarı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Konvoydan görüntü

- Temel Karamollaoğlu\'nun traktöre binmesi

- Salon detay

- Temel Karamollaoğlu\'nun kürsü konuşması

- Şeker pancarı hediye edilmesi

Haber- Kamera>: Mesut MADAN/BURDUR-DHA)

=================================================

Bakan Bak: TSK Afrin\'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor/EK

GENÇLİK KOLLARININ KONGRESİNE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları 5\'inci olağan kongresine katıldı. Mehmet Çelikel Lisesi\'nin spor salonunda düzenlenen kongrede gençlere hitap eden Bakan Bak, \"Cumhurbaşkanımız basamakları teker teker çıktı. Asla şunu unutmayın. Cumhurbaşkanımıza, \'Muhtar bile seçilemezsin\' dediler. Önünü kesmek için çalıştılar, önüne engeller çıkardılar. Birileri gibi manşetlerle değil, kasetlerle değil, Recep Tayyip Erdoğan iktidara önüne çıkan bütün engelleri parçalayarak geldi. Teşkilatıyla, milletiyle beraber geldi. Milletiyle beraber güçlü. Biz milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Onunla beraber yol yürüdüğümüz için çok mutluyuz. 2019\'da Zonguldak\'ta Ak Parti teşkilatı bir destan yazacak. Gençler sizlere ihtiyacımız var. Gençler büyüyen, gelişen Türkiye\'nin habercisi\" dedi. Bakan Bak, konuşmasının ardından partililerle toplu fotoğraf çektirip salondan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Salondan görüntüler

-Bakan Bak\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK,(DHA)

=========================================

Çavuşoğlu: Avrupa\'da Türkiye için Avusturya modeli başladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıktığını belirterek, \"Bugün Avrupa\'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. \'Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız\' demeye başladılar\" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turgut Özal Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Antalya İl 5\'inci Gençlik Kongresi\'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerle gurur duyduğunu söyledi. Kongrenin şölen havasında geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya\'daki tüm kongrelerde bayrak değişimini kardeşlik içinde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Antalya Ak gençliğinin Türkiye\'ye örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu geleneği Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün gençlik kolları başkanlığındaki başarısıyla oluşturduğunu aktardı.

\'BİZİ BOĞMAK İSTEDİLER\'

Kongrelerde değişmenin normal olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Sadece kongrelerde heyecan bizi başarıya getirmez. Çok çalışmamız lazım. 16 yıldır oylarımızı iki katına durup dururken artırmadık, çalışarak artırdık. Fedakarlık yapmak zorundayız. 16 yıldır Türkiye\'yi baştan sona değiştirdik, geliştirdik. Yepyeni bir Türkiye kurduk. Geçmişimizi inkar etmiyorum. Türkiye\'deki gelişmeleri bütün dünya görüyor. 16 yıldır önümüze engeller çıkardılar. Duvar üstüne duvar, tel örgüler ördüler. Hepsini aştık. Birisi bize merhamet ettiği için bu engelli aşmadık. Sadece milletimize ve rabbimize güvendiğimiz için aştık. Daha ilk günden bizi boğmak istediler. \'Liderlerini seçimlerine sokmazsak bunlar dağılır\' dediler. Ama Türkiye inadına Ak Parti dedi\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE EN GÜVENİLİR VE SAYGIN ÜLKELERDE BİRİ\'

İçeride ve dışarıda Türkiye\'nin önüne engeller çıkarıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Elde ettiğimiz başarıların sebebi güçlü olduğumuz, yeni Türkiye olduğu için, bir millet uyandığı için zorluklar karşısında duruyoruz. Afrin\'de YPG ve PKK ile mücadele ediyoruz. Karşımızda sadece onların olmadığını gördük. Operasyonu durdurmamızı istediler, her gün kara propaganda yaptılar. Hiç biri bizi durduramadı, artık yeni Türkiye var. Tüm dünya karşımızda diye karamsar olmayalım. Bu doğru değildir. Mazlumların sesi olduğu için Türkiye en güvenilir ve saygın ülkelerde biri olmuştur. Türkiye yalnız değildir. Türkiye\'nin bu noktaya gelmesinde rahatsız olan ülkeler de var. Dik durarak ve doğruları söyleyerek üstesinden geleceğiz. Onlar ne derse kabul edersek, onların istediği her şeye boyun eğersek o ülkelerin bize bakışı değişmez. Tepeden değil, göz göze konuşacağınızı öğreneceksiniz. Öğrenmeye başladılar.\"

AVUSTURYA MODELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile yapmak işbirliği yapmak isteyenlere \"Biz varız\" diye sözlerini sürdürdü. Çavuşoğlu, \"Bizi eşit, ortak değil de istediğiniz her şeyi yaptıracak bir ülke olarak görüyorsanız biz yokuz. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıkmaya başladı. Bugün Avrupa\'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız demeye başladılar\" diye konuştu.

\'HAİN VARSA TEPESİNE BİNİLECEK, İNLERİNE GİRİLECEK\'

Türkiye\'nin kimseye düşmanlık yapmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bize karşı alınan gerçekdışı kararları hiçbir zaman kabul etmeyiz. Siz (gençler) zaten niye Afrin\'de olduğumuzu, neden Fırat Kalkanı operasyonundan sonra da oradaki kardeşlerimize yardım ettiğimizi biliyorsunuz. Siz gençler, yeri geldiğinde Sincar\'da, Kandil\'de yani hainler nerede olursa olsun tepelerine bineceğimizi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız \'bir gece ansınız gelebiliriz\' derken bunu sadece Afrin için söylemedi. Bunu içeride ve dışarıda hainlerin olduğu her yer için söyledi. Güçlü olmasaydık, dik durmasaydık bu operasyonları \'durdurun\' diyen çok ülke olurdu. Karşımızda kim var diye bakmıyoruz. Hainin boyutu nedir, kim ne destek veriyor, ne silah veriyor diye bakmıyoruz. Hain varsa tepesine binilecek, inlerine girilecek.\"

İKİ BAŞKANI DA SAHNEYE ÇAĞIRDI

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından eski ve yeni gençlik kolları başkanlarını sahneye çağırarak kollarını havaya kaldırdı. Kongreye Antalya Ak Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı\'na Ali Bayram Doğan seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Salonda detay

- Salondaki silahlı koruma görüntüsü

- Pankart detay

- Mevlüt Çavuşoğlu konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

====================================================

Bakan Zeybekci\'den dolardaki yükselişle ilgili açıklama (2)

\"MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNDA BAŞARISIZIZ\"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (MÜSİAD) Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu\'nda düzenlediği \'Yeraltı Kaynakları, Türkiye\'nin Serveti\' konulu istişare toplantısına katıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti\'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaymakamlar ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, mesleki eğitim konusunda başarısız olduklarını belirtip, \"Maalesef, üniversitelerden mühendisler mezun ediyoruz, ancak bu mühendislerimiz ne bir atölye ne bir inşaat ne bir fabrika görmüş ne de eline bir anahtar alıp bir makineye veya inşaata, demire dokunmamış. Buna bizde şöyle derler; \'Sen ağa, ben ağa, ineği kim sağa.\' Her taraf mühendis. Hakikaten bununla ilgili kendimizi başarısız görüyorum. Allah bize akıl vermiş, bu akıl ile bu sistemi yöneterek, Türkiye\'de mesleki eğitimi üretim sektörlerine yani bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlara, bir mesleki eğitimi kanalize edemedik. Laf yetiştirme zamanı değil iş yetiştirme zamanı artık. İş yetiştirmemiz lazım. Benim fabrikam dahil olmak üzere bütün fabrikaların tamamında işçi aranıyor, usta aranıyor, tekniker aranıyor. Diğer taraftan 5 milyon insan KPSS\'ye giriyor, ne için? Devlete girmek için. Bir şeyi yanlış yapıyoruz? Ben söylüyorum ki, siz de cesaretle söyleyin bunları. Birbirimizi alkışlamak ve pohpohlamaktan da vazgeçelim artık. Yanlış yapıyoruz. Hoş geliyor, iyi geliyor bazı şeyleri söylemek\" dedi.

\"İŞLETME İKTİSAT MEZUNLARI BOŞUNA ATAMA BEKLEMESİN, KADRO YOK\"

Bakan Zeybekci, konuşmasının devamında bir milletvekilinin görüştüğü 2 yıllık maliye, muhasebe meslek yüksekokulu mezunlarının devlet kadrosuna atama beklediğini söylediğini aktarıp, \"Yok kardeşim devlette böyle bir kadro. Bu milletin kaynaklarını ve imkanlarının emanetçisi olarak söylüyorum, devlette böyle bir kadro yok. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesine yürüyecek ise bırak namerde, merde dahi muhtaç olmayacak günlere yürüyecekse, bunu özel sektör eli ile yapacak, devlet eliyle değil. Artık eğitim sistemiyle ilgili şikayetten vazgeçeceğiz. Örnekleri var dünyada. Ben de işletme iktisat mezunuyum. Mail adreslerimize ve Twitter\'dan geliyor \'400 bin tane işletme iktisat mezunu kadro bekliyor\' diye. Yok kardeşim kadro bekleme boşuna, özel sektöre gideceğiz\" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, toplantının ardından Acıpayam ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Zeybekci\'nin konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=====================================================

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, makam odasında kendisiyle görüşmek için geldiğini söyleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Partililerin son anda müdahale ettiği saldırgan etkisiz hale getirilirken, Duran saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bugün saat 16.00 sıralarında Gümüpala Caddesi\'ndeki İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen 32 yaşındaki U.Y., üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak, partililer Duran\'ın dışarıda olduğunu belirtip, beklemesini istedi. Bunun üzerine U.Y., beklemeye başladı. Partililer, bu sırada gelen Başkan Duran\'a, U.Y.\'yi takdim edip, kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Duran\'ın hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu U.Y., \"Vatanı arıyorum\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Duran, \"Vatan sensin, benim\" deyip, U.Y. ve içerideki kendisi ile görüşmek isteyen diğer kişileri makamına aldı. İçeride bulunanların verdiği bilgiye göre; bu sırada U.Y., belinden tabancasını çıkarıp, Duran\'a doğru yöneltti. Durumu farkeden bir partili üzerine atlayarak U.Y.\'nin elindeki tabancanın namlusunu yere doğru çevirdi. Bu sırada tabanca bir el ateş alırken, U.Y. de yere düştü. Partililerin üzerine çullandığı U.Y.\'nin elindeki tabanca bir kez daha ateş aldı. Ancak, Duran ve odadaki diğer partililer şans eseri yara almadan kurtuldu. U.Y., elindeki tabanca alınıp, etkisiz hale getirildi. U.Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. İlçe Başkanlığı\'nda inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İZMİR (DHA)

=======================================

Yeni seçilen AK Parti Selçuk İlçe Başkanı görevinden istifa etti



AK Parti Selçuk İlçe Kongresi\'nde, 202 delegenin oyunu alarak ilçe başkanı seçilen Osman Başterzi ve 14 yönetim kurulu üyesi, seçimin ardından görevlerinden istifa etti.

AK Parti\'nin, dün Selçuk\'ta gerçekleştirdiği ve 385 delegenin oy kullandığı kongrede, 202 oy alarak mevcut başkan Sema Yeşilçimen\'i geride bırakan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi ve yönetimi, seçimin hemen ardından görevlerinden istifa etti. Başterzi konuyla ilgili olarak, \"Yapılan istişareler sonucunda ben ve yönetim kurulum istifamızı verdik. Takdir Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın. Karar ne şekilde olursa olsun biz Selçuk\'ta partimizin emrindeyiz\" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Başterzi\'ye nezaketi için teşekkür ederek, \"Kongremiz yapıldı, istifalar da verildi. Selçuk\'ta yeni bir değerlendirme yapacağız ve yeni bir atama gerçekleşecek. Sema Hanım veya Osman Bey olur ya da olmaz diye bir şey şu an için söyleyemem. Amacımız kutuplaşmayı, ayrışmayı önlemek. Sonuçta iki kanada da oy vermiş olanların hepsi AK Partili, hepsi bu partiye hizmet etmek istiyor. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. En kısa sürede ve en sağlıklı şekilde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Osman Bey\'e de nezaketleri için çok teşekkür ediyorum, aynı şekilde birkaç ilçemizde de buna benzer aday çalışmaları var\" diye konuştu.

Haber: İZMİR, (DHA)

================================================

Marmaris\'te kaçak iskeleler tek tek yıkılıyor

Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki dünyaca ünlü Kızkumu Plajı\'nda tespit edilen kaçak iskeleler Belediye tarafından yıkıldı.

Marmaris Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü turistik Orhaniye, Selimiye ve Bozburun Mahallesi\'ndeki 100 iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. Marmaris\'e 35 kilometre mesafedeki, yeşili ve mavisiyle adeta cennetten bir köşe olan kırsal Orhaniye Mahallesi\'nde, yerli yabancı turistlerin gezi listesinin en başında yer alan, 600 metre uzunluğunda, 3 metre enindeki kızıl kumların oluşturduğu dünyaca ünlü Kızkumu\'nda kaçak iskelelerin yıkımına başlandı. Belediye Encümeni tarafından alınan kararla dün (cuma) başlayan kaçak iskele yıkımına bugün de devam edildi.

ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Yıkım esnasında zabıta ekiplerine, yat ve tekne sahipleri engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tekne sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Bir süre sonra iskeleye gelen kaptanlar ve tekne sahipleri, iskeleye bağlı yatlarının halatlarını çözmeyip, direnmeyi sürdürdü. Sahil güvenlik ekiplerinin ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç\'in uyarıları da sonuç vermeyince, zabıta ekipleri yatların halatlarını testere ile kesti. Kaptanlar bu defada yatlarını iskelenin demir ayaklarına bağlayıp, direnmeyi sürdürdü. Kaptanlardan bazıları denize atlayarak, yıkım ekibine engel olmaya çalıştı. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, \"Dünyaca ünlü Orhaniye, Selimiye ve Bozburun Mahallesi\'nde 100 iskelenin kaçak olduğunu tespit ettik. Uyarı yapmamıza rağmen yat ve tekne sahipleri iskeleden ayrılmadılar. 10 gün içerisinde tüm kaçak iskeleler yıkılacak. Doğal dokuya zarar veren ve yasal olmayan her yer yıkılacak\" dedi. Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, \"Söylenecek çok şey yok. Adalet bu yönde karar vermiş, herkesin saygı duyması lazım. Fakat bu konunun sıkı takipçisi olacağız. Umarım tek Orhaniye Mahallesi\'nde yıkım yoktur. Bizler, kaçak yapıların yıkımı için eşit ve adaletli olunması için hassas davranacağız. Kaçak iskelelerin doğaya ve denize ciddi zarar verdiği tespit edilmiş. Tabii ki bu yıkım çözüm değil. Yarın bir gün başka bir iskele mutlaka yapılacaktır. Doğaya zarar vermeyecek bir alternatif üretilmeli. Doğaya zarar verme konusunda önüne geçilecek bir adım atılmadığı sürece aynı sorunlar farklı zaman dilimlerinde devam edecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Orhaniye Mahallesi Kızkumu Plajı\'ndaki kaçak iskelelerin yıkımından görüntü

-Yıkım yapan zabıta ve Sahil Güvenlik ekiplerinden görüntü

-Yıkım esnasında yatların başından ayrılmayan sahipleri ve kaptanlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===================================================

Tıkanan kanalları, dalgıç kıyafeti giyerek açtılar

SİVAS Belediyesi, iki gündür sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) lodos nedeniyle kapanan kanalları açmak için personellere dalgıç kıyafeti giydirdi. Dalgıç kıyafetli personeller 25 metrelik kanallarda temizlik çalışması yaptı.

Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİBESKİ) Müdürlüğü aşırı lodos nedeniyle Organize Sanayi ve bağlantısının olduğu çevre yol kolektör ana kanal hattının içerisinde meydana gelen taşkından dolayı iki gündür temizlik çalışması başlattı. 25 metreye uzanan kanal bacalarına inip temizliğini yapabilmek için iş makineleri ile müdahale edilemeyen yerlerde taş, paçavra gibi kanalı kirleten malzemeler için farklı bir uygulama yapıldı. Tedbir amaçlı dalgıç kıyafeti giyen belediye personeli kanal bacalarına inerek temizlik çalışması yaptı. Bölgenin temizliği sorunsuz şekilde yapılırken, görevliler vatandaşları da uyardı. Kanala verilen sanayi, katı ve evsel atık su konularında daha dikkatli olmaları talep edildi. Dalgıç kıyafetiyle temizlik yapan personeller ise ilk defa böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin çalışmaları

-Dalgıç kıyafetie ile kanala inenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: SİVAS, (DHA)

===================================================