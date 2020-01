DHA YURT BÜLTENİ - 13

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü



SİVAS\'ta yol kenarında yürürken otomobilin çarpıp kaçtığı 59 yaşındaki Ahmet Altınay, öldü. Altınay’ın olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, arayan oğluna babasının öldüğünü söyleyemedi.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi\'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Altınay, yatsı namazını camide kıldıktan sonra, yaya olarak evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Ahmet Altınay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle boş araziye savrulan Altınay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

POLİS ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Altınay\'ın cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu açan polis memuru, arayan Altınay\'ın oğluna babasının trafik kazası geçirdiğini belirterek, olay yerine gelmesini istedi. Gelen Ahmet Altınay\'ın eşi ve çocukları, acı haberi alınca gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Acılı aileyi polis ekipleri ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Altınay’ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilin farının kırıldığını tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (4)



KOSGEB BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi\'nde KOSGEB binasının açılışına katıldı. Bakan Özlü, açılışın ardından OSB\'de bulunan bazı fabrikaları dolaştı.

Kızına cinsel saldırıdan 90 yıl hapsi istenen sanığın serbest bırakılmasına isyan etti



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından 5 ay tutuklu kalan apartman görevlisi 44 yaşındaki A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızın annesi 38 yaşındaki F.Y., 90 yıl hapis istemiyle yargılanan A.Ö.\'nün serbest bırakılmasına isyan etti.

Müzisyenlik yapan F.Y., sık sık seyahat ettiği için 10 yaşındaki kızına Muratpaşa İlçesi\'nde oturan annesi bakıyordu. Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.\'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.\'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, \"Bir daha o eve gitmem\" cevabını aldı. Anne F.Y.\'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.\'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, çocuğun fiili livataya maruz kaldığı tespit edildi.

A.Ö. hakkında, \'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı\', \'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma\', \'tehdit ve kasten yaralama\' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın 4\'üncü duruşmasına tutuklu sanık A.Ö. katılırken, anne F.Y. de hazır bulundu. Duruşmada, mağdur kızın pedagog eşliğinde verdiği ifadesi okundu. Mağdur kız ifadesinde, A.Ö.\'nün farklı tarihlerde 3 defa kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mağdur kız, en son Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavının yapıldığı günlerde A.Ö.\'nün yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.\'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Yargılama sonunda mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.\'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

\'TUTUKSUZLUĞUNA İTİRAZ EDEMİYORUM\'

Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y., adli tıp kurumunun tecavüz bulgusuna ilişkin kesin raporunun olduğunu söyledi. Bir insanın küçük bir çocuğa bunu yapamayacağını gözyaşları içinde anlatan F.Y., \"Birden fazla taciz olmuş, en son tecavüz olmuş. Tecavüz raporlarla kesinleşti. Kızımın ifadesinde söylediği tarihler, aşağı yukarı yani kesin değil. Adli tıp kurumu raporu, tecavüzün o tarihlerde yapıldığını kesinleştirdi. Bu eylemi yapan kişi tutuksuz yargılanıyor ve buna yasal olarak itiraz edemiyorum. Sanık tutukluğuna itiraz edebiliyor ama ben tutuksuzluğuna itiraz edemiyorum. Ortada başka şüpheli yok\" dedi.

\'ÇOCUK BENZER BİRİNİ GÖRDÜĞÜNDE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRIYOR\'

Olaydan sonra oturdukları mahalleden taşındıklarını kaydeden F.Y., kızının psikolojik destek aldığını söyledi. Kızının dışarıda kapıcıya benzeyen birini gördüğünde çığlık çığlığa bağırdığını anlatan F.Y., \"Ben hangi adalete inanayım? İçim yanıyor, dayanılacak bir şey değil. Bunu atlamayacağız, bu geçmeyecek. Kızımın bu adamın serbest kaldığından haberi yok\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Bursa\'da şehit ailesini ziyaret etti (5)



\'BİZ GARDROP ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya\'daki toplu açılış töreninin ardından önce Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde Tarım Çalıştayı\'na, daha sonra da CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizi 12 Eylül Atatürkçülüğünden ayıran temel olgu, biz gardrop Atatürkçüsü değiliz. Biz inançla, kararlılıkla, onun düşüncelerini savunan kişiyiz. Atatürkçü olmak, geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçü olmak Türkiye’ye çağdaş uygarlığın ötesine taşımak demektir. O nedenle bize kimse Atatürkçülük dersi veremez. Biz Atatürkçülüğü ruhunda, düşüncesinde yaşayan kişileriz. Biz özgürlüğün ne olduğunu biliyoruz. Herkes düşüncesini özgürce dile getirecektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, kolay bir olay değildir. Herkes bunu çocuklarına çok iyi anlatmalıdır. CHP’li olmak demek, baskı karşısında boyun eğmeyen dik ve onurlu duran kişi demektir. Bizi baskı ile yıldırmaya çalışıyor, kararnameler ile dize getirmeye çalışıyorlar. Belediyelerimiz üzerine baskı kuruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimse unutmasın ki; biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz\" dedi.

\'CHP\'DE BEN YOK, BİZ VARIZ\'

CHP’lilerin koltuk kavgasına girmemesi gerektiğinin de altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Memleketin bu kadar sorunu varken, \'sen mi delege olacaksın, ben mi olacağım\' diyenler CHP’li olamazlar. Küçük hesaplarla siyaset yapanlar, bizim aramızda olmamalıdırlar. Biz her şeyden önce bir davanın adamıyız. Ben yok, biz varız. Ben diyenler bizim aramızdan ayrılsınlar. Biz diyenlere kucağımızı açacağız. CHP’li olmak demek, hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayan kişi demektir.\"

\'HER KAPIYI ÇALACAKSINIZ\'

Partililerin, 2019 yılı seçimlerine iyi hazırlanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bulunduğunuz çemberlerin dışına çıkacaksınız. O çemberlerin dışında ayrı bir dünya var. Haksızlığa uğramış, CHP’nin kapısını çalmaya cesareti olmayan insanlar var. Derdini anlatmakta zorlanan, yoksul insanlar var. O çemberin dışına çıkarak o insanlarla konuşacaksınız. Otellerin lobilerinde siyaset yapmak değil, fabrikada, tarlada, sokakta siyaset yapacaksınız. O açıdan CHP’li olmak kolay bir olay değildir. En büyük görev kadın kardeşlerime düşüyor. Her kapıyı çalacaksınız. Çocuklarınız için her kapıyı çalacaksınızö diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk portresi ve kendi portresinin işlendiği halı takdim edildi. Ayrıca Bursalı işadamı Timur Noyan’a parti rozetini takan Kılıçdaroğlu, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği\'nin yeni başkanı Zekai Kafaoğlu oldu



AHMET Edip Uğur\'un belediye başkanlığından istifasının ardından boşalan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği başkanlığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Edremit\'teki bir otelde, 39 belediyenin katıldığı Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği için encümen ve başkan seçimi yapıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, divan heyeti oluşturulduktan sonra birliğin ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi ile devam etti. Divan başkanlığını CHP\'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yaptığı seçime tek liste giren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 116 oy ile birliğin yeni başkanı seçildi.

Ev sahibi olarak Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın da katıldığı meclis toplantısında konuşan Zekai Kafaoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

\"Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak, güreş organizasyonu yapan şehirlere, ilçelere, beldelere hem ön ayak olmak hem de bunu gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak noktasında güzel görevler yerine getirecek olduğuna inandığım bir birliğin başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da sık sık bir araya gelerek, toplantılar yaparak bu yağlı güreşi gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz, nasıl doğru bir şekilde bu organizasyonları yapabiliriz, bu noktada ciddi gayretlerimiz olacaktır. Hakikaten ben de sık sık yağlı güreşleri izleyen, seven birisi olarak zaman zaman bu organizasyonlarda çok büyük sıkıntıların da yaşandığını biliyorum. Bazen organizatörler, bazen de güreşçiler tarafından farklı sıkıntıları belediye başkanlarımızın da yaşadığını görüyoruz. İnşallah bu sıkıntıların olmayacağına, bu organizasyonların daha iyiye taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu birlik, federasyonla ve bakanlığımızla da birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürütecektir. Buna yürekten inanıyorum. Yağlı güreş bizim öz kültürümüz. Çocuklarımızı büyütürken, ‘pehlivanım\' diyerek büyüttüğümüz, yiğidin harman olduğu bu topraklardan geliyoruz. Malazgirt\'ten bu güne yağlı güreşler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. Yağlı güreş içerisinde bizim örf ve adetimiz var. Milli, manevi değerlerimiz var. Bizi biz yapan, fedakarlık, sabır, sevgi, kardeşlik var. Bunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.\"

Konuşmaların ardından belediye başkanları ve meclis üyelerine çeşitli hediyeler verildi. Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla seçimler son buldu.

