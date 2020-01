DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kılıçdaroğlu: Erdoğan\'ın tek gündemi var o da benim EK/ YENİDEN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tek gündemi var o da benim. Amaç, \'Acaba toplumun yoğun gündeminden toplumu nasıl koparırım?\' Türkiye\'nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, et ve sütte yaşanan sorunları üreticilerden dinlemek için Balıkesir\'e geldi. Ankara\'dan özel bir uçakla gelen Kemal Kılıçdaroğlu\'nu Balıkesir Havaalanı\'nda, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça, Mehmet Tüm ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, ardından tarım çalıştayının düzenlediği Otel Basri\'ye geçti. Basına kapalı çalıştaya çiftçi ve üreticilerin yanı sıra ziraat odası ve ticaret borsası başkanları, tarım, süt ve hayvan kooperatiflerinin yöneticileri, muhtarlar, partililer katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun Tarım Politikaları\'ndan Sorumlu Başdanışmanı CHP Edirne Milletvekili Oktay Gaytancıoğlu da hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı\'nın ardından basın toplantısı düzenledi. \"CHP\'nin gündeminde tarım ve tarımın sorunları var\" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Balıkesir tarım açısından Türkiye\'nin en önemli kenterinden birisi. Hatta Balıkesirliler \'Balıkesir tarımın başkenti olarak\' tanımlarlar ve bununla da gurur duyarlar. Gerçekten de Balıkesirli kardeşlerimizin yüzde 30\'u kırsalda yaşıyor. Çalışıyor, üretiyor, alınteri döküyor. Beyaz et üretiminin yüzde 20\'sini, yumurta üretiminin yüzde 10\'unu, yem üretiminin yüzde 14\'ünü Balıkesir gerçekleştiriyor. Süt üretiminde Türkiye ikincisi, kırmızı ette de Türkiye üçüncüsü. Bu nedenle Balıkesir Türkiye\'nin tarımın başkenti söylemini hak eden kentlerimizden birisi. Üreticilerle bir araya geldik ve onların sorunlarını dinledik. Onlar üretiyorlar ama ürettiklerini hak ettiği fiyattan satamıyorlar, dertliler. Üreticilerin borç batağı içinde olduğunu hemen hemen her üretici söyledi. \'Borç batağı içindeyiz\' diyorlar, \'Kapıdaki traktör, ahırdaki inek bize ait değil, bankaya ait. Biz çalışıyoruz, başkaları kazanıyor, dolayısıyla zarar ediyoruz\' diyorlar. \'Dünyanın en pahallı mazotunu alıyoruz, ilaç, gübre pahalı, elektrik, her şey çok pahalı, ama sattığımız ürünün karşılığını alamıyoruz\' dediler. Dolayısıyla üreticileri dinlemek gerekiyor.\"

\'ERDOĞAN\'IN TEK GÜNDEMİ BENİM\'

Üreticilerin sorunun nasıl çözüleceğini de kendileriyle konuştuklarını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sert eleştiriler yöneltti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Samsun\'dan gelen bir arkadaşımız vardı. O yine kendi bölgesindeki sorunları dile getirdi. Fındık üreticisinin sorunları var. Bütün Türkiye konuşuyor. Ama sadece konuşmayan hükümetin kendisi. Bu kadar dert varken bu dertlerin üstü örtülmek isteniyor. Vatandaşın gündemi ayrı, Erdoğan\'ın gündemi ayrı. Fındık üreticisinin gündemi ayrı, Erdoğan\'ın gündemi ayrı. Beyaz et üreticisinin, buğday üreticisinin gündemi ayrı, Erdoğan\'ın gündemi ayrı. Onlar \'Geçinemiyoruz, borç batağındayız. Aman sorunumuzu çözün\' diyorlar\" diye konuştu. \"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tek gündemi var o da benim\" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Onun gündeminde sadece ve sadece benim olmam beni mutlu ediyor. Benimle ilgileniyor, benimle uğraşıyor, benimle konuşmak istiyor, bana çatıyor. Amaç, \'Acaba toplumun yoğun gündeminden toplumu nasıl koparırım?\' Değineceğim nokta asıl burası. Türkiye\'nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz. Dün yine konuşurken klasik Kılıçdaroğlu hastalığı yeniden nüksetmiş, öyle anlaşılıyor. \'Ey Kılıçdaroğlu\' diye başlamış. Sorduğu ilk soru \'Sen kimsin?\' Diyorum ya Türkiye\'de 4 yılda terörü bitireceğim. Bir daha söylüyorum, 80 milyon yurttaşıma sesleniyorum: \'4 yılda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında terörü kesinlikle bitireceğim. Bitirmediğim takdirde siyaseti tümüyle bırakacağım.\' Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Erdoğan dönüp diyor ki: \'Ey Kılıçdaroğlu kimsin sen?\' Söyleyeyim Sayın Erdoğan; Ben senin televizyona çıkmaktan korktuğun kişiyim. Gel yüreğin yetiyorsa ben terörü nerede ve nasıl bitireceğimi, sana anlatacağım ve sen de dinleyeceksin, vatandaş da dinleyecek. Bu ülkeye huzuru ve barışı nasıl getireceğimi sana anlatacağım. Bana, istediğin soruyu sorabilirsin. Ben de sana soru soracağım. Hatta geçen sefer söylemiştim soruları daha ben sana şimdiden söyleyeyim. Sen otur evinde kurmaylarınla çalış, cevapları da hazırla öyle çık. Korkuyor benden. Ben düzgün biriyim, sorulması gereken soruyu sorarım. Cesaretin varsa gelirsin. Bir şey daha söyleyeyim burada; TRT var, devletin televizyonu hem senin verginden hem benim vergimden besleniyor. Bağımsız bir alan olarak kabul edelim, oraya çıkalım. \'Kavgaya varım\' demiş Erdoğan; bu sözü duyunca \'Televizyona çıkmayı kabul etti\' diye anladım ben. Çünkü bizim kavgamız demokrasi kavgası. Bizim kavgamız kalkıp da birbirimize yumruk atma kavgası değil. Elimize silah alıp sokağa çıkacak halimiz yok. Ama demokrasi kavgasını yapacağım, \'varım demiş.\' Ben de varım Sayın Erdoğan. Her zaman seni TRT\'de bekliyorum. TRT\'yi uygun görmezsen arzu ettiğin televizyon kanalında bekliyorum.\"

\'SABAH FETÖ, AKŞAM FETÖ, ÖĞLEN FETÖ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sorular sormuştum, bir soru daha sorayım, önceden hazırlık yapsın diye. Bu milletin başına PKK\'yı IŞİD\'i, FETÖ\'yü kim musallat etti? Rahmetli Ecevit\'ten iktidarı devraldığınızda PKK, IŞİD, FETÖ yoktu. Bunları sen besledin, sen büyüttün. Oslo\'da onlarla beraberdin, Habur\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin hakimlerini, savcılarını bunların ayağına görderdin. Dolmabahçe\'de, İmralı\'da oturdun. Döndün FETÖ\'ye \'ne istediniz de vermedik\' dedin. Onlara her istediklerini verdiler. İyi de bu ülkenin çiftçisine, emeklisine, taşeron işçisine, işsizine niye vermedin? Şimdi kalkmışsın sabah FETÖ, akşam FETÖ, öğle FETÖ. İyi de bu milletin başına sen bela ettin bunları kardeşim. Niye benimle uğraşıyorsun? Sabah öğle, akşam Kılıçdaroğlu. İyi, gayet güzel, memnunum bundan ama beni konuşuyorsan önüme çıkmaya niye cesaret edemiyorsun? Çıkıp soru sormaya niye cesaret edemiyorsun? Benim sorularımdan korkuyorsun değil mi? Korkacaksın da. Zaten Kılıçdaroğlu hastalığının nüksetmesinin nedeni de bu. Sesimi duyunca, fotoğrafımı görünce kan beynine sıçrıyor. Hele hele cevap vermeyince çıldırıyor. Çıldırabilirsin, kan beynine sıçrayabilir. Ama ben bu ülkede mazlumların, taşeron işçilerinin, emeklilerin, memurların,sanayicilerin, herkesin avukatı olacağım. Sen ise belli çevrelerin avukatı olacaksın. Sana çok açık ve net bir soru daha soruyorum Sayın Erdoğan; \'Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın mı yapmadın mı?\' Yaptığını gayet iyi biliyorum. Ver beni mahkemeye, de ki; \'Kılıçdaroğlu, beni terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmakla suçluyor. Niye vermiyorsun mahkemeye? Senin mahkemelerinde yargılanacağız üstelik. Senin hakimlerinin önünde yargılanacağız. Belgeleri tek tek o hakimin önüne koyacağım. Hakim dahi kıpırdayamayacak. Cesaretin varsa gel kardeşim. Öyle uluorta bağırmanın hiçbir anlamı yok. Milletin gündemini konuşalım. Gel fındığı, hububatı, beyaz eti, kırmızı eti konuşalım. Gel Anadolu\'nun mercimeğini konuşalım. Mercimek anavatanı Anadolu olan bir ürün. Şimdi mercimek ithal ediyoruz. Bundan bahseden var mı? Yok.\"

Alman kadının cinayet sanıklarının yargılanmasına başlandı



YALOVA’nın Çınarcık İlçesi’nde 2016 yılının Mart ayında, öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde bir evin bodrum katına gömülen ve üzerine beton atılan 39 yaşındaki Alman Rita Darı Winkler\'in cinayet sanıkları 48 yaşındaki Ali Kemal Seyhan ve kardeşi 46 yaşındaki Hüseyin Muharrem Seyhan’ın yargılanmasına başlandı.

Antalya\'da kuaförlük yapan Alman vatandaşı Rita Darı Winkler, 2016 yılında İstanbul\'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İstanbul Emniyeti\'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rita Darı Winkler\'in arkadaşı Ali Kemal Seyhan\'nın ifadesi alındı. Seyhan, ilişkisinin olduğu Rita Darı Winkler ile birlikte Yalova\'nın Çınarcık İlçesi\'ne gidip geldiklerini söylemiş ve serbest bırakılmıştı. Ardından vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Rita Darı Winkler\'in cesedi, Kocaeli\'nin Gölcük İlçesi\'nde bir evin bodrumunda parçalara ayrıldıktan sonra gömülmüş ve üzerine beton atılmış olarak bulundu. Bunun üzerine cesedin gömülmesinde yardımcı olduğu öne sürülen Hüseyin Muharrem Seyhan tutuklanıp Silivri Cezaevi\'ne konulmuş, katil zanlısı Ali Kemal Seyhan ise geçen yıl Eylül ayında Almanya\'da yakalanıp Türkiye\'ye iade edilmişti. Seyhan çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp kardeşi ile aynı cezaevine konulmuştu.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haklarında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'kasten adam öldürmek\' suçundan haklarında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Kemal Seyhan ve kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan\'ın yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya katılmayan Seyhan kardeşlerin ifadeleri, Silivri Cezaevi\'nden Ses ve Görüntülü Bileşim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile alındı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Ali Kemal Seyhan, Almanya\'dan yeni geldiği için savunma yapamayacağını söyledi. Ali Kemal Seyhan\'ın kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan ise suçsuz olduğunu söyleyerek 17 ay cezaevinde boş yere yattığını belirtti. Hüseyin Muharrem Seyhan, \"Ben suçsuz yere 17 aydır Silivri Cezaevi\'nde tutukluyum. Eşim, çocuklarım ve ben mağdur durumdayız. Herhangi bir suçum yok. Tahliyemi istiyorum\" diye konuştu. Savunmaların ardından mahkeme başkanı sanıkların henüz savunmalarını verememeleri nedeniyle ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

Trafikte yol verme tartışmasında sopalı kavga

ORDU\'da trafikte yol verme nedeniyle iki şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki araçta bulunan kişilerde tartışmaya katıldı. aralarında kadınlarında bulunudğu iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Ordu\'nun Gülyalı İlçesi\'nde Giresun-Ordu Karayolu Turnasuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir minibüs ile aynı yönde seyir eden otomobilin sürücüleri arasında yol verme tartışması yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucu araçlarda bulunan, aralarında kadınlarında olduğu iki grupta kavgaya karıştı. Sopalarla bir birlerine vurarak kavga edenleri, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırmaya çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekibinin araya girmesiyle kavga eden grup yatıştırıldı. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Direkte akıma kapılan işçi öldü

AĞRI\'nın Patnos İlçesi\'nde Aras Edaş’ın taşeron firmasında çalışan evli ve 4 çocuk babası 28 yaşındaki Ahmet Sezer, çıktığı direkte akıma kapılarak öldü.

Sütlü Pınar Mahallesi\'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda işçi Ahmet Sezer, aboneliğini iptal eden bir kişinin elektriğini kesmek için direğe çıktı. İşlem yaparken akıma kapılarak düşen Ahmet Sezer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Sezer\'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ahmet Sezer yapılan otopsinin ardından Dedeli Köyünde toprağa verildi. Sezer’in \'elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi\' ile \'ustalık belgesinin\' olmadığı belirtildi.

Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar

İZMİT\'te bir apartmanın depo kısmında yangın çıktı. Yangın merdivenleri kilitli olunca apartman sakinleri binada bir süre mahsur kaldı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Barış Caddesi Özgür Sitesi\'nde çıktı. Apartmanın depo kısmından yükselen dumanlar binayı sardı. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Evlerinin kapılarını açanlar bina boşluğunda yoğun dumanla karşılaşınca, bu kez yangın merdivenlerine yöneldi. Yangın merdivenlerinin kilitli ve etrafının da telle çevrilerek kapatıldığını gören vatandaşlar, tekrar evlerine dönüp nefes alabilmek için pencerelere çıktı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın merdivenlerinin kilidi ve çevresindeki tel, itfaiye ekiplerince açıldı.

Yangının elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meriç Nehri\'nden 3 milyon 500 metreküp kum çıkarılacak

EDİRNE\'de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri, DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Nehrin yatak temizliği kapsamında yapılan çalışmalarda 3 milyon 500 metreküp kum çıkarılacak.

DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri\'ndeki taşkınları önlemek için başlatılan çalışmalar kapsamında nehrin tabanındaki kum temizliği sürüyor. DSİ yetkilileri, Türkiye ile Yunanistan\'ın doğal sınırı konumunda bulunan nehrin kum temizleme çalışması 5 bin 500 metrelik bir kısmında yapıldığını ve çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngördükleri söyledi. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından nehirde oluşan kum adacıklarının görüntüsü taban temizliğiyle birlikte ortadan kalkacak, nehirden 3 milyon 500 metreküp kum çıkarılacak. Meriç Nehir kıyısındaki sedde güçlendirme projesi kapsamında da 3 bin 200 metre çift taraflı olmak üzere fore kazık yapımı çalışmasında son aşamaya gelindi.

