DHA YURT BÜLTENİ - 12

Batman\'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK\'lı öldürüldü (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN\'A UĞURLANDI

Batman\'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde karayolu ile Batman\'a uğurlandı. Basına kapalı olarak morgdan alınan şehit Uzman Çavuş Çetin\'in cenazesi, morg girişinde bekletilen ambulansa konuldu. Burada okunan dualar ve tekbirler eşliğinde şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in cenazesi, karayolu ile Batman\'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şehit cenazesi taşıyan ambulansın morgdan çıkışı

-Ambulansın Batman\'a gitmek üzere hareket etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

========================================

Sandıklı\'ya şehit ateşi düştü/EK

\'KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ\'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in babası Salih Çetin\'i arkadaşları mahalledeki kahvehaneden eve getirdi. Arkadaşlarının koluna girdiği Salih Çetin, evin bulunduğu sokağa girdiğinde Türk bayraklarını ve evinin önünde toplanan kalabalığı gördü. Kapıda bekleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünal\'a \"Kahvede bana niye söylemediniz\" diye seslenen baba Salih Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih Çetin daha sonra Muhtar Yaşar Ünal\'la eve girerek yetkililerden acı haberi aldı. Şehit İbrahim Çetin\'in baba evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.

\'AİLEMİZE İKİNCİ BİR ACI DAHA DÜŞTÜ\'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı. Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez İstasyon Mahallesi\'nde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin\'in şahadet haberini babası Salih ve annemiz Cennet\'e verdik. Şehidimizin ağabeyinin de askerken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü. Şehidimiz babasının da izni üzerine şehidimizin cenazesi yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlanacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Protokol haberi vermeye gelirken

- Baba Salih Çetini komşuları evine getirirken

- Evin önünde ambulans ve jandarma araçları

- Eve ve sokağa bayrak asılırken

- RÖP:İsmail Kumartaşlı(Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı)

251 MB /// 02.16\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

========================================

Faruk Çelik: Artık böl, yok et anlayışı var

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, masada konuşulan ile sahada yapılanların farklı olduğunu artık \'böl yönet\' anlayışından çıkılarak \'böl, yok et\' anlayışına doğru adım atıldığını söyledi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile tescil edilen ciğer kebabı, tırnaklı ekmek, haşhaş kebabı, açık ekmek, pencer (pazı) boranisi, yumurtalı köfte, isot çömleği, frenk çömleği, üzlemeli pilav, lebeni, su kabağı yemeği, zerde ve külünçenin coğrafi işaret tescil belgeleri için tören düzenlendi. Bir restoranda gerçekleştirilen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Faruk Çelik, Mahmut Kaçar, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'de olan zenginliğin hiçbir yerde olmadığını ama kendi mallarına sahip çıkılmadığını ifade ederek, \"Coğrafi işaret zenginlik demektir, onun için uğraşıyoruz. Türkiye\'deki zenginlik hiçbir yerde yok ama malımıza sahip çıkmamışız. Yanımızdaki Yunanistan baklavaya kadar elimizden alıyordu da Allah\'tan Gaziantep baklavayı Türkiye ve Avrupa\'da tescilledi. Eğer kendi markanızı tescillerseniz daha çok para kazanırsınız\" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan ise 2017 yılında 100\'den fazla ürünün tescil edildiğini belirterek, Şanlıurfa\'nın bu alanda en önde gelen il olduğunu söyledi. Şanlıurfa\'nın bu lezzetlerinin tescillenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, \"Devam eden başvurulara baktığımız zaman gördüğüm kadar Şanlıurfa kısa bir süre içinde liderliği kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Bence bu başvuruları almaya devam ederken biz bu işten daha fazla nasıl para kazanabiliriz? Uluslararası alanda nasıl bu tescilleri nasıl arttırabiliriz? Marka değerini nasıl arttırabiliriz? Bunlara çalışmamız gerekiyor. Ülke olarak bu işten daha fazla para kazanıp zenginlik yaratırız diye düşünüyoruz\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'nın lezzetli ürünlerin tecil edilmesinin önemli olduğunu belirten AK Parti Milletvekilli Faruk Çelik, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

\"Burada şunu ifade etmek istiyorum her şeyin önünde ülkenin huzurudur. Huzur olmazsa bu lezzetlerin de bir anlamı olmaz. Birlik beraberlik yoksa bunların hiç kıymeti yoktur. Onun için bu coğrafyada Şanlıurfa mozaik gibi bütün unsurları bir arada tutan son derece önemli ve kadim bir şehirdir. Allah bu birliğinizi bozmasın. Öyle bir zamanda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki terör örgütleri dış politika enstrümanı olmuş durumdadır. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki masada başka konuşuyorlar, sahada başka bir şey yapıyorlar. Artık esas tehlike ise \'böl yönet\' anlayışından çıkıldı artık \'böl yok et\', anlayışına doğru bir adım var. Türkiye yerinde sayan, olayları izleyen bir ülke olmadı. Bu olayda aktör olmak durumundaydık. Birilerinin sinsi tuzaklarını açığa çıkartmak zorundaydık, Afrin\'e de onun için gittik. Yoksa kimseye zarar vermek ve tek sivilin dahil burnunu kanatmak için değil, tam tersine oradaki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşuna vesile olmak için yerinde sayan bir devlet değil oradaki problemleri kurutmak için gittik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Tescillenen 13 yöresel yemek

- Törene katılan davetliler

- TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

- AK Parti Milletvekili Faruk Çelik\'in konuşması

- Türk Patent Başkanı Habib Asan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 484 MB

Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

=========================================

Bakan Arslan, İzmir\'de havalimanında inceleme yaptı/EK

İLÇE KONGRESİNİ KATILDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalimanı\'ndaki temasları ve Valilik ziyaretinden sonra partisinin İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle buluşan Bakan Arslan, daha sonra Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu\'nda yapılan Bornova ilçe kongresine katıldı, burada sevgi gösterileriyle karşılandı. Divan başkanlığını İzmir Milletvekili Necip Kalkan\'ın yaptığı kongrede, Cevdet Çayır seçime tek aday olarak girdi. Kuran\'ı Kerim okunmasından sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Bin yıldır bu topraklarda şehitler verdik. Terör örgütlerine ve dünyaya dik durmayı gösterdik. Bizim başımıza çorap örenlerin başlarına çorap geçirdik. Mehmetçik Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda destan yazarken, oradaki mazlumların kendi topraklarına gitmesinin önünü açarken, 80 milyon birlik içinde hem dua ediyor hem de destek veriyor. Sizler 15 yıldır desteğinizi hiç eksiltmeden durduğunuz için, 15 yılda hizmeti hiç durdurmadan, aksatmadan üzerine koyarak devam ettiriyoruz\" dedi.

\"HER SEFERİNDE OYUNLARINI BOZDUK\"

\"Zeytin Dalı harekatını dünya niye kıskanıyor, çekemiyor\" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Ahmet Arslan, \"Dünya şuna alışmıştı; bu coğrafyada onlar istedikleri oyunu oynayacaklar, herkese bir rol dağıtacaklar, herkes onların oyunlarına göre kendilerine verilen rolü oynayacak. Ne zamana kadar, 2002 yılına kadar. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan göreve geldi; dedi ki \'devran değişti. Milletimin menfaatine, memleketimin menfaatine göre hareket edeceğim. Mazlumların menfaati, memleketimin, milletimin menfaati neyi gerektiyorsa ona göre davranacağım\' dedi. Bunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda gösterdi. Bunu BM\'de gösterdi. İşte o zaman kudurmaya başladılar. Türkiye\'yi zayıf düşürmek için, Recep Tayyip Erdoğan\'ı görevden almak için başvurmadıkları oyun kalmadı. Her seferinde oyunlarını bozduk, bozmayla devam edeceğiz. Suriye\'de güvenlik koridoru oluşturup, teröristlerle işbirliği yapıp, onlara her türlü desteği verdiklerinde gördüler ki Türkiye hiçbir zaman istiklalinden vazgeçmedi. Onlara bu dersi verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bunları yaparken Recep Tayyip Erdoğan, her zaman milletinin desteğine güvendi. Bugün de size güvenip kutlu yürüyüşü devam ettiriyor. Bunun için artık sizlerin gevşememeniz lazım. Kapı kapı sokak sokak gezmeniz lazım\" dedi. Bakan arslan, konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bakan Ahmet Arslan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

=========================================

Palu\'da fırtına halı sahaları ve çatıları yıktı

Mardin, Diyarbakır ve Elazığ\'da fırtına ve toz bulutları hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ\'ın Palu ilçesinde, Palu Yatılı Bölge Ortaokulu ve lojman çatılarının uçmasına neden oldu.

Mardin\'in Nusaybin, Kızıltepe ve Suriye sınırında etkili olan toz bulutları, Diyarbakır kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Buralarda fırtına ile birlikte etkili olan toz bulutları, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşürdü. Dün geceden beri toz bulutları ile birlikte etkili olan fırtına Esentepe mahallesinde bulunan Palu Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) ve okul lojman çatılarının uçmasına yolaçtı. Okulda bulunan yatılı öğrenciler güvenlik amaçlı okuldan çıkarılarak evlerine gönderildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Palu ilçesi Kalekent mahallesinde bulunan halı sahanın, saha koruma çitlerini oluşturan tel perde ise fırtına sebebiyle yan yattı. Çıkan fırtınanın etkisiyle birçok vatandaşın çatı kısmında bulunan güneş enerjisi panelleri uçtu, iş yerlerinin camları kırıldı, tabelaları yerlerinden söküldü, bazı ağaçlar ise yan yattı. İlçeyi kaplayan toz bulutu yağan yağmurla beraber çamura dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçenin Kaleket ve Esentepe mahallelerinde fırtınadan dolayı elektrik tellerinin koptuğu ve bu yüzden iki mahalleye elektrik verilemediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Çatısı uçan okulun etrafındaki çatı parçaları

Okulun dış görüntüsü

Okulun çatı katı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

=========================================

Erciş\'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Van\'ın Erciş ilçesinde bir kahvenin asma tavanı içerde bulunan çok sayıdaki kişinin üzerine düştü. Olayda alçıpan tavanın altında kalanlar korku ve panik yaşarken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Erciş ilçesinde Vanyolu Caddesi\'nde 5\'inci kattaki bir kahvede meydana geldi. Kahvenin alçıpan olan asma tavanı bir anda çöktü. İçerde bulunan çok sayıda kişi tavanın altında kaldı. 2 kişinin yaralandığı olayda, korku ve panik yaşandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kırathanenin önünde bekleyen itfaiye, polis aracı ve kalabalıktan görüntü

-Kırathanenin içerisinden görüntüler

-Panil anları ve vatandaşların koşuşturması

Haber:Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)

=========================================

İrem Derici, Bornoz Günü kutlamasında otomobilden düşme tehlikesi attı

Denizli\'de Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 7\'incisi düzenlenen Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü\'nde ünlü şarkıcı İrem Derici, bornoz giyip, üzerine açık olan otomobille kortej yürüyüşe katıldı. Derici, otomobilin koltuğunda dizlerinin üzerinde durup, sevenlerini selamlarken düşme tehlikesi geçirdi.

7. Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü, Denizli Ticaret Odası önünde düzenlenen törenle başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu\'nun marşlar çalmasının ardından etkinliğe katılan işadamları ve vatandaşlar, kendilerine dağıtılan bornozları giydi. Ünlü manken Şebnem Schaefer ile şarkıcı İrem Derici de bornoz giyen ünlü isimler arasında yer aldı. Manken Şebnem Schaefer, alandaki Denizli\'nin simgesi olan Horoz Heykeli önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Şarkıcı İrem Derici ise kendisi için özel hazırlanan püsküllü bornozu ile dikkat çekti. Buradaki törenin ardından kortej yürüyüşüne geçildi. Etkinliğe katılanlar, üzerlerinde bornozlarla Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Delikliçınar Meydanı\'na kadar yürüdü. Ünlü şarkıcı İrem Derici, kortej yürüyüşüne üstü açık, klasik bir otomobilin arka koltuğuna binerek katıldı. Hayranları Derici\'nin etrafını sarıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendi şarkılarını bornoza uyarlayıp, söyleyen ve oldukça eğlenen Derici, kortej yürüyüşü sırasında koltuğun üzerine çıkıp, dizlerinin üzerinde hayranlarını selamladığı sırada otomobilin aniden hareket etmesi üzerine düşme tehlikesi yaşadı. Son anda yanındakilerin tutarak düşmekten kurtardığı Derici, kısa süreli şok yaşadı. Kortej yürüyüşü Delikliçınar Meydanı\'nda ulaşılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İrem Derici\'nin düşme tehlikesi atlatmasından görüntü

-Bornoz giyenlerden görüntü

-Etkinilğe katılan ünlü manken Şebnem Schaefer\'den görüntüler

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Ünlü şarkıcı İrem Derici\'inin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)