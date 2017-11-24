DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Albayrak: Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği ile çevre kırmızı çizgimiz



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre duyarlılığının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, bu iki konuda \'sıfır tolerans\' gösterileceğini açıkladı. Albayrak, “Hiç kimse bakanlığım döneminde hem iş sağlığı hem iş güvenliğinde zerre taviz vermemizi beklemesin\" dedi.

Maden sektörünü çatısı altında buluşturan Maden Platformu\'nun \"Hayatımız Maden\" sloganıyla düzenlediği Maden Çalıştayı\'nın açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın katılımıyla başladı. Antalya\'nın Belek turizm bölgesindeki Rixos Premium Hotel\'de 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda, maden sahalarında ruhsat güvenliği, çağdaş madencilikte halkla ilişkilerin önemi, maden mevzuatında yaşanan sıkıntılar ele alınıyor. Çalıştaya Bakan Albayrak\'ın yanı sıra Vali Münir Karaloğlu ve Türkiye\'nin birçok bölgesinden maden sektörü temsilcileriyle Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı\'ndan bürokratlar katıldı.

TÜRKİYE\'NİN MADENCİLİK PAYI YÜZDE 1.3

Enerji ve madende ithal bağımlılık sarmalından kurtulmak için politikaları artık birçok alanda eş güdümlü uygulamaya başladıklarını belirten Bakan Albayrak, “Enerji ve maden politikalarını birbirinden ayrı değil, aksine birbirini tamamlayan entegre bir süreç içerisinde değerlendiriyoruz. Ülkelerin gayri safi milli hasılası içerisindeki madenciliğin payına baktığımızda bu oran Şili\'de yüzde 8.5, Avustralya Güney Afrika gibi dünyada madencilikte önde olan ülkelerde yüzde 6.5, ABD\'de yüzde 5\'lerde, Almanya\'da yüzde 4. Bu ülkeler bu noktadayken Türkiye\'de yüzde 1.3\'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz\" dedi.

90 MADENİN 77\'Sİ TÜRKİYE\'DE

Türkiye\'nin maden çeşitliliğine göre potansiyelin çok ama çok altında olduğunu belirten Bakan Albayrak, “Bugün dünyada 90 çeşit madenin 77\'si Türkiye\'de mevcut. Bazı madenlerimizin özellikle rezerv noktasında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu biliyoruz. Ancak önemli olan sadece ve sadece o madende ne kadar rezerve sahip olduğunuz değil, bu rezervleri işleyecek ve bunları değer zinciri katarak dönüştürecek ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak. İşte bu nedenle maden politikalarımızın esas temelinde Türkiye\'yi hammadde üretip satan değil, artık ileri teknoloji ile dünya pazarlarında katma değerli yüksek ürünler üreten söz sahibi bir ülke noktasına getirmektir\" dedi.

15-20 MİLYAR DOLAR İHRACAT HAYAL DEĞİL

Yıllık, son 10 yılın ortalamasında maden ithalatına 11 milyar dolar kaynak ayrıldığını dile getiren Bakan Albayrak, “Yerli üretimin desteklenerek bu alanda artık ciddi bir hareketlilik meydana getirmek zorundayız. 11 milyar dolar yurt dışına para gönderiyoruz. Hedeflerimiz hayal değil. 15-20 milyar dolar hayal değil. Hem ithalatı düşüreceğiz hem ihracatı artıracağız. Bire iki. Çarpan etkisi olarak baktığımızda iki katı etkisi var. Madencilik noktasında iki önemli modeli hayata geçiriyoruz. Öncelikle sektörde arge ve teknoloji merkezli bir yapının önünü açıyoruz. Bugüne kadar Türkiye\'de çıkarılan madenlerin işlenmesi için yurt dışına gönderilen ve bu ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye\'ye geri döndüğü bir ekosistemimiz vardı. Artık teknolojik alt yapı eksikliğinden kaynaklanan bu durumun tersine çevrilebilmesi için yeni bir ihale ve işletme modeli yıl sonu itibariyle hayata geçilecek\" dedi.

MADENLER TÜRKİYE\'DE İŞLENECEK

Ülkemizde çıkarılan madenlerin stratejik, nadir bulunan türler olduğunu kaydeden Albayrak, katma değeri yüksek, ithalata bağımlı olduğumuz alanlardaki birçok madenin de artık Türkiye\'de işlenebileceğini söyledi. Böylece yurt içinde bulunan madenler Türkiye\'de zenginleştirilerek hammadde ya da ara madde olarak ithal edilmesinin önüne geçileceğini belirten Albayrak, “Son vereceğiz buna. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla artık açıyoruz. Burada kamuya daha fazla katma değer sağlayacak bir ortaklıkla yerli üretimi destekleyecek fabrika kurulumunu, arge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçireceğiz. Güneş, rüzgar ihalesini takip ettiniz. Bir benzer modelini de inşallah madencilikte adım adım hayata geçireceğiz\" dedi.

Madencilik konusunda en önem verdikleri konuların başında güvenlik geldiğine dikkat çeken Berat Albayrak, “Bu konuda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi maden güvenliği kurumunun hayata geçirilmesi. Maden güvenlik kurumu maden sahalarında uygulanacak en temel güvenlik süreçlerini belirleyerek güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma ortamından kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi, meslek hastalıkları ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konularda uluslararası standartlarda geçerliliği kabul edilmiş olan tüm bu uygulamalar hızla hayata geçirilecek\" diye konuştu.

2017\'DE 1780 MADEN SAHASI FAALİYETİ DURDURULDU

Madenlerin MİGEM tarafından işletme güvenliği açısından barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre sınıflara ayrıldığını anlatan Albayrak, “Bu noktadan sonra sınıflandırarak denetim modeli de getiriyoruz. Tüm sınıflarda artık her bir maden Türkiye\'de yılda en az bir kere denetlenecek. Risk grubuna göre 3 kategoriye ayırdık. Mavi kategori daha az riskli olan yılda en az bir kere denetlenecek. Sarı kategori orta risk düzeyinde yılda en az 2 kere denetlenecek. Kırmızı kategori dediğimiz yüksek risk barındıran madenlerimiz yılda en az 4 defa denetlenecek. 2017\'de bugüne kadar 5 bin 467 maden sahasını denetledik. Yeni dönemde yeni yapılanma süreciyle MİGEM sıkı bir şekilde sahaya girdi artık. Burada bu denetimler içerisinde bin 780 tanesinin faaliyetini durdurduk. Denetimi geçirmedik. Bu yıl sadece durdurduk. 258 kömür madeninde faaliyeti durdurma cezası verdik. Yıl sonuna kadar 6 binden fazla denetimi bitireceğiz\" dedi.

2018 HEDEFİ 7 BİN DENETİM

2018\'de bu denetimlerin daha sistematik, kurumsal ve yoğun bir şekilde devam edeceğini kaydeden Albayrak, “2018 hedefimiz 7 binden fazla denetimi hayata geçireceğiz. Habersiz ve anlık denetimler. Ismarlama değil. \'Ben geliyorum hazırlanın toparlanın\' yok. Risk barındıran madenler hızla tespit edilecek ve gereken neyse sıfır taviz politikasıyla uygulayacağız. İş ve işçi güvenliği konusunda kesinlikle sıfır tolerans uygulamamız lazım. Yapılacak bir hata bir kişiyi, yönetici, patronu, şirketi etkilemiyor. Bütün sektörü olumsuz etkileyecek, belki de 10 yıl geriye götürecek zarar verebiliyor. İşte yeni yapılan düzenlemelerle madenciliğin gelecek 10 yılın en cazip yatırım alanlarından birisi olması için çalışıyoruz\" diye konuştu.

E-MADEN SİSTEMİ 2018\'DE HAYATA GEÇİYOR

Sektörün en sık dile getirdiği konuların başında bürokrasi ve işlemlerin azaltılmasının geldiğini de söyleyen Bakan Albayrak, eylül ayı sonu itibariyle MİGEM\'de bekleyen yaklaşık 24 bin iş ve işlemin sıfıra indirildiğini açıkladı. Madencilik faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla e-maden projesiyle ilgili sürecin 20 Eylül\'de başladığını da anlatan Albayrak, “Süreç ve yazılım işlemlerinin birçoğunun e-sistem üzerinde yürüyeceği evrak, yazı yazdım, gönderdim, kuyruğa girdim, Ankara yok. Özellikle e-sistem üzerinden dönüşümle ilgili süreci başlattık. İnşallah bu projeyi 2018 yılında hayata geçirip devreye alacağız\" dedi.

KAZAN KAZAN KAZAN EKOSİSTEMİ

Maden yönetmeliği ve maden sahalarının ihale yönetmeliğiyle ilgili çalışmaların da eylül ayında tamamlanıp hayata geçirildiğini ifade eden Albayrak, yılsonuna kadar 1500 sahanın ihalesinin bitirileceğini açıkladı. Göreve geldiği günden itibaren atılması gereken tüm adımların sektörle iletişim halinde atıldığını dile getiren Albayrak, “Makul bir şekilde kazan kazan kazan eko sistemi diyorum ben buna. Kamu kazanacak, özel sektör kazanacak, bu ikisinin sürdürülebilir kazandığı resimde vatandaş da kazanacak\" dedi.

\'ÇANTACILIĞI BİTİRECEĞİZ\'

Sektörün geliştirilmesine yönelik atılan adımlardan da bahseden Bakan Albayrak, şöyle dedi:

“Maden belgesi kanun ve yönetmeliğini hayata geçirdik. Ruhsatlarla ilgili işlemlerin hızlandırılması için çok önemli adımlar attık, atıyoruz, atacağız. Maden yatırımlarının önünün açılmasıyla ilgili çok önemli adımlar attık. Maden aramalarındaki en kritik noktalardan bir tanesi ÇED istenmemesi konusu, bitirdik. Üç ürün üretmek kaydıyla 10 yıllık süreyle orman bedelinin alınmaması konusunu çözdük. Orman bedellerinin tamamı yüzde 50 indirim uygulamasını bitirdik. Ön arama ve genel arama dönemlerinde faaliyet yapmayanların arama ruhsatlarının iptali ve özellikle sektörde çantacılığı bitireceğiz. 5 yıl içinde 2 yıl üretim yapmayanların ruhsatını iptal edeceğiz.\"

JEOKİMYA VE JEOFİZİK HARİTALARI TAMAMLANIYOR

Jeokimya ve jeofizik haritalarının tamamlanma sürecinde olduğunu dile getiren Albayrak, “Jeokimya haritaları 54 bin küsur numuneyi son 1.5 senede inşallah, önümüzdeki ilk çeyrekte bitiyor, 80 küsur bin numune daha ekleyerek tüm Türkiye\'nin jeokimya haritasını bitiriyoruz. Jeofizik haritası uçaklarımız geldi, süreçler başladı. İnşallah önümüzdeki yılın ikinci yarısında jeofizik haritası da bitecek\" dedi.

1 MİLYON SONDAJ HEDEFİ

MTA\'nın sondaj faaliyetleriyle ilgili hedefleri hatırlatan Albayrak, “300 küsür bin metrekareleri artık bu yıl 1 milyon metrekarelere ulaştırarak MTA\'yı artık emekli değil, hakikaten arayan, sondaj faaliyetleri konusunda gece gündüz demeden çalışan bir kurum haline getirdik. İnşallah bu yıl 1 milyonları yakalayacağız. Seneye 2 milyon, bir sonraki seneye 3 milyon. Özel sektörle birlikte 5-6 milyon rakamlarını yakaladığımızda dünyada madencilik alanındaki en ileri ülkeler Avustralya, Kanada 5-10 milyon sondaj yapan ülkelerin sayısını inşallah yakalayacağız\" dedi.

TÜRKİYE\'YE DAYAK ATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son yıllarda Türkiye\'ye birilerinin dışarıdan dayak atmaya çalıştığını belirten Albayrak, \"Hem de içimizdeki birilerini, onları, bunları kullanarak. Ama elhamdülillah 80 milyon öyle bir güçlü birlik olduk ki dayak atmaya gelenleri iki tane şamar vurup gönderiyoruz. Onun için madencilik sektörü de biraz vücut, body çalışacak, fitness merkezleri, biraz kas yapmanız lazım. Hep birlikte güçlü olacağız. Bazen biz kavgaya karışacağız siz bize destek olacaksınız\" dedi.

İKİ KIRMIZI ÇİZGİ

Bakan Albayrak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre duyarlılığını kırmızı çizgiler olarak gösterdi. Kimsenin bakanlığı döneminde hem iş sağlığı hem iş güvenliğinde zerre taviz vermesini beklememesi uyarısında bulunan Albayrak, şöyle konuştu:

“Bu konu bizim sıfır toleranslı kırmızı çizgimiz. Her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz, ancak bu alanda hala çağdaş modellere ayak uyduramayan, istediğimiz seviyeye gelemeyen firmalarımıza artık başka bir metod izleyeceğiz. Tıpkı iş sağlığı ve güvenliğinde olduğu gibi bir diğer kırmızı çizgimiz de çok net söylüyorum çevre konusu. Madenciliği dünyadaki en iyi ileri uygulamalarda olduğu gibi çevreye duyarlı, çevreyle uyum içinde hedeflediğimiz en üst noktaya çıkarmak zorundayız. Bu konuda firmalarımızın, ne kadar hassas olduğumuzun çok net farkında olmasını istiyorum. Dünya kadar iş yapacağız bir tane algıdan dayak yiyeceğiz. Çevre konusunda bir yapıyorsak 10 yapacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Berat Albayrak\'ın salona girişi

-Protokolün görüntüsü

-Katılımcıların görüntüsü

104 mb --56 saniye

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Bakan Kaya: Öğretmenlerimiz toprak gibi cömert davranıyorlar

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Öğretmenlerimiz toprak gibi cömert davranıyorlar. Öğrencilerine hiçbir bir karşılık beklemeksizin aslında mum gibi aydınlatıyorlar, etrafı ışık saçmaya devam ediyorlarö dedi.

Kırıkkale Kültür Merkezinde düzenlenen öğretmenler gününe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ile öğretmenler katıldı.

Bakan Kaya, Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin aslında aileler ve öğretmenler çocukların nakış gibi işlenmesinde bir gerçekten iğne ile oya yapmak gibi zor bir görev çok zor bir görev olan insan yetiştirme görevini ailelerle öğretmenler birlikte üstlenmiş durumda. Öğretmenlerin yaptığı kutsal görev dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu kutsal görevin hakkını biz özellikle AK Parti hükümeti olarak öğretmenlerimize çok büyük önem vererek göstermeye gayret ediyoruz. Ama bu bizim medeniyet geleneğimizden öğrendiğimiz bir şey biliyorsunuz, ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.’ diyen Hz. Ali’nin yolundan gidiyoruz biz yine Peygamber efendimiz ilim içinde de olsa gidiniz ve alınız demişti. Bizler de öğretmenlerimize çok büyük hürmet duyuyoruz ve onları bizim için çok çok değerli ve kıymetliler. Aslında sadece bir gün değil de onların yılın tüm günlerinde şükranla saygılarımızı hürmetlerimizi sunmamamız gerektiğine inanıyorumö dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZE HÜRMETLERİMİ SUNUYORUMö

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz şehit ve gazilerini de anarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ellerinde sadece bayrakları, iman dolu göğüsleri ile gençlerimiz tankların önüne durdular. Şahadeti indirdiler, bende tüm şehitlerimizi rahmetle yad etmek istiyorum. Ama o evlatları bu ülkenin öğretmenleri yetiştirdi. Öğretmenlerimize hürmetlerimizi sunuyorum. Gerçekten bu ülkede Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Dumlupınar’da ve en son 15 Temmuz’da da gördük ki bu ülkenin evlatları, böyle güzel öğretmenlerin elinde bu vatan topraklarını bize yurt kurmaya ilelebet devam edecektir inşallah.

Ben tekrar tekrar öğretmenlerimize saygı ve hürmetlerimizi sunmak istiyorum. Biz inşallah ülkesine milletine sonuna kadar bağlı, medeniyet birikimini geleceğe taşımaya kararlı ve tarihi ve kültürü ile barışık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik mesleğini kutsal sayan hiç şüphesiz bu yüksek gayeler. Öğretmen aslında bir anne gibi ne verecekse sevgi ile aşk ile verdiği zaman o öğrencilerdeki değişimi de en güzel şekilde görebilme imkanına sahip bir baba gibi bir gayesi bir amacı olduğunda o evladın güzel günlerini görmekte bir öğretmen için en güzel günlerdir diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. Öğretmenlerimiz toprak gibi cömert davranıyorlar. Öğrencilerine hiçbir bir karşılık beklemeksizin aslında mum gibi aydınlatıyorlar, etrafı ışık saçmaya devam ediyorlar. Büyük bir heyecanla ülkemizi 2023 hedeflerimize gençlerimizle birlikte taşıyacağız.ö

“ENGELLİLER CAFE’NİN AÇILIŞINI YAPTIö

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, daha sonra Engelliler Cafe’nin açılışına katılarak engelliler ile görüştü ve sohbet etti.

Kaya, ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve Belediye tarafından yapılan Kırıkkale Evleri’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kaya, son olarak Kırıkkale Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın gelişi

Salondan görüntüler

Bakanın konuşması

Bakanın yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye vermesi

Engelliler Cafe açılışı

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Şehit öğretmenleri anan Kaymakam duygulandı

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına katılan Kaymakam Kadir Perçi, şehit öğretmenler ile 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen kardeşini anarken duygulanıp gözyaşı döktü.

Birecik\'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nebiye Enver Karaata Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma için kürsüye çıkan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, tüm öğretmenlerin gününü kutladıktan sonra şehit öğretmenlere rahmet diledi. 2011 yılında Ladik Kaymakamı iken kızı Zehranur\'un 1\'inci yaş günü dolayısıyla Ordu\'nun Çaybaşı İlçesi\'nde oturan ailesini, Samsun\'a davet ettiği sırada trafik kazası geçirince yaşamını yitiren kardeşi Mehmet Perçi, annesi Emine Perçi ve babası Mustafa Perçi\'ye kürsüde rahmet dileyen Kaymakam Kadir Perçi gözyaşlarını tutamadı. Bir süre konuşmakta güçlük çekip gözyaşı döken Kaymakam Perçi\'ye salonda bulunanlar alkışlarıyla destek oldu. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan etkinlikte Kaymakam Perçi konuşması şöyle sürdürdü:

\"Öğretmenlerimize, öğrencileriyle, çocuklarıyla sağlıklı mutlu gönüllerince bir hayat diliyorum. Emekli öğretmenlerimize emeklilik hayatın da başarılar diliyorum. Mevla\'m her şeyi gönüllerine göre versin. Şehit olan öğretmenlerimizin hepsine Yüce Mevlamdan gani gani rahmet diliyorum. Özellikle 2011 yılında kaybettiğim kardeşim Mehmet kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Gene 2015 yılında kaybettiğim sınıf öğretmenime rahmet diliyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemin eden öğretmenler

- Kaymakam Kadir Perçi kürsüde konuşması

- Gözyaşlarına boğulan Kaymakam

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA-DHA)

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Özel Kardelen kolejinden “Benim Adım Öğretmenö Klip çektiler

KARDELEN Koleji öğretmenleri \"Benim Adım Öğretmen\" adlı şarkıyı hep birlikte söyleyerek alkış aldı.

Kardelen Eğitim Kurumları öğretmenleri tarafından seslendirilen \"Benim Adım Öğretmen\" isimli şarkı izleyenlerden büyük beğeni topladı. \"Kardelen İçin Söyle\" Kardelen Koleji diyen öğretmenleri 24 Kasım\'da hem tüm meslektaşlarının öğretmenler gününü kutladı hem de muhteşem bir performans ortaya koydu. 23 öğretmenin 15 günlük çalışması sonucu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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- Drone ile Kapadokya bölgesinden genel ve detay görüntü

-Öğretmenlerin değişik mekanlarda Benim Adım Öğretmen şarkısını seslendirmelerinden genel görüntü

-Atam İzindeyiz Kareografisinden öğrencilerin Drone ile görüntüsü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Bitlis\'te \'Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\'

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), tarafından düzenlenen \"Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\" başladı. Bitlis Valiliği, Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Bitlis Şubesi\'nin de destek verdiği çalıştay 2 gün sürecek.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda başlayan çalıştaya, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Esra Erel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, öğretim üyeleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldılar. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\'nın açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Ustaoğlu, ilin vizyonu ve kimliğinin oluşmasında üniversitelerin önemli bir değer olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Şehirlerin ruhu vardır. Kadim tarihe meydan okuyan kültürel değerleri ayakta duruyorsa, o şehirler kimlikli ve kadim şehirlerdir. Bitlis ise kadim kültürünün hala ayakta duran ve barındıran bölgedeki en zengin illerin başında gelir. Bunu ortaya çıkarmak ve geleceğe aktarmak bizler düşen en önemli görevidir. Yaklaşık 600’e takın tescilli yapıyla bölgedeki en zengin ildir. Bu tarihi değerleri yapacağımız restorasyonlarla ayata tutacağız. Kendi haline bırakırsak, eski haline geri döner. Oralara fonksiyon yükleyerek yapacağımız çalışmalarla gelecek nesillere aktaracağız. Bu anlamdaki \'Sokak Sağlıklaştırma\' çalışması ve Bitlis Kalesi ile ilgili 2018 yılında yapılacak çalışmalarla kültürel zenginlikleri geleceğe taşıyacağız. İslam kültürünün ve islam mührünün vurulduğu 28 camimiz var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde restorasyonları bitiyor. Geleceğe bırakacağımız değerler olacak. Hanlar, köprüler ve en önemlisi tarihe meydan okuyan Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı bizim için büyük bir değer. Bugüne kadar 8 bin 300 mezarla tarihe şahitlik eden bu eser, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük eserdir.\"

TARIMSAL DEĞERLERİMİZ EKONOMİYE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK

Vali Ustaoğlu, ekonomik ve kültürel değerlerin yanında tarımsal değerlerin de ekonomiye katkı sunacağını belirterek, \"Kültürel değerlerimizin yanında tarımsal değerlerimiz de var. Bunun en önemlisi Bitlis Balımızdır. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan konferansta \'Bitlis Balı\' dünya 3’ncüsü seçildi. Bal ile ilgili yapılacak çalışmalarla geliştirilmesi ve ilin ekonomisine kazandırılması noktasında çalışmalar yapılacak. Ceviz çalıştayı ile Bitlis cevizinin tadının farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İlimiz ekonomisinde cevizin ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Pomza, perlit çalıştayı da ilimiz ekonomisinde itici güç olacaktır.\"dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise yeni dönemde en önemli görevlerinden birinin Bitlis’in kalkınması olduğunu söyledi. yıldırım, \"Seri çalışmalar başlattık. İlki \'Pomza Perlit Çalıştayı\' Ardından \'Ceviz Çalıştayı\' oldu. Bugünde \'Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\' başladı. Bunlardan kısa vadede dönütler almak istiyoruz. Orta vadede Ar-Ge’ye yönelik çalışma yapmaya başlayacağız. Özelikle Bitlis florası ve bu flora içerisinde en önemli olan tıbbi ve aromatik bitkiler var. Bunların pazara kadar gelmesi için bir proje hazırladık. Arıcılık ve bal ile ilgili çalışma başlattık. Balın değerlini artıracak çalışmalara da başladık\" dedi.

Program açılış konuşmalarını ardından başladı. Program, birinci oturumunda ‘Turizm Fırsatları’ konulu Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metin Çoban ile birlikte sunum gerçekleştirdiler. Program değişik salonlarda 2 gün boyunca devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çalıştaya katılanlardan görüntü

-İstiklal Marşının okunması

-Açılış konuşması B,itlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun konuşması

-Oturumlardan detaylar

-Salondan detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-

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681 acemi er yemin etti

MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan 681 acemi er yemin etti. Yemin töreninin ardından, askerler aileleriyle kavuştu.

Manisa\'da 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda, 369\'uncu dönem kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi. Acemi eğitimlerini tamamlayan 681 er törenle yemin etti. Yemin törenine Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve 1730 asker yakını katıldı. Tribünleri dolduran aileler de çocuklarını kamera ve cep telefonlarıyla görüntüledi. Askerler komutanları eşliğinde yeminlerini etti. Eğitim boyunca başarılı olan 16 askere başarı belgeleri, askerliğini Manisa\'da yapan 6 dede ve babaya da çocuklarıyla birlikte ödül verildi. Yemin töreninde konuşan Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askerlere ve ailelerine seslendi. Albay Güven Dere, \"Türk sancağı gölgesinde içilen bu anda tüm şehitlerimizin şahitlik ettiğine inanıyoruz. Silahlı kuvvetlerin saflarına katılan ataları, babaları gibi kahraman Mehmetçiklerim milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna hayatını feda edeceğine yemin ettiniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan, daha önemlisi bağrından çıktığı Türk milletinin ona olan sevgisinden, güveninden almaktadır\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından eğitimlerini tamamlayan acemi erler geçiş töreni yaptı. Marşlar eşliğinde yürüyen askerlere aileleri de alkış ve Türk bayrağı sallayarak eşlik etti. Aileler çocuklarını görebilmek için birbiriyle yarıştı, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Yürüyüşün ardından aileler ve çocukları birbirlerine kavuştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı aileler gözyaşlarını tutamazken, çocuklarıyla bol bol özçekim yaptı.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Törenin sona ermesinin ardından askerler ve aileler Tugay Komutanlığı\'ndaki yemekte ağırlandı. Yemekte ailelere Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Tugay Komutanı Albay Güven Dere de eşlik etti. Yemekten önce askerlere yemek duası yapıldı. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı\'nda genelge ile \'Allahımıza hamdolsun, milletimiz var olsun\' şeklinde değiştirilen yemek duası Türk Silahlı Kuvvetleri için geçerli olmadığından dolayı yemekte \'Tanrımıza hamdolsun, milletimiz var olsun\' sözlerinin ardından yemek başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yemin töreninden görüntü

-Asker ailelerinden görüntü

-Askerlerin yemin etmesinden görüntü

-Başarılı olan askerlere ödüllerinin verilmesi

-Marşlar eşliğinde geçiş töreni yapılması

-Askerlerle ailelerin kavuşması

-Törenin ardından yemekte yemek duasının yapılması

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)

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Alaşehir\'de 1859 er yemin etti

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki, Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1859 er için yemin töreni düzenlendi.

Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle, acemi eğitimlerini tamamlayan 1859 er yemin etti. Eğitim Alay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, 2\'inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Vekili Ulaştırma Yüzbaşı Abdülrahim Güler ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 1859 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde toplanıp, yemin etti.

Törende konuşan Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, \"Bugün Eğitim Alay Komutanlığı\'na yeni katılan, 369\'uncu dönem kısa dönem erler ve 1997/4 tertip 1\'inci kademe erlerin ant içme töreni içi toplanmış bulunmaktayız. Toplam 1859 askerimiz ant içecek. Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin fedakarlıkta ve davranışta örnek, dosta güven, düşmana korku veren mümtaz askerleri olarak vatani görevlerinizi yüce milletimize layık bir şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Tüm şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun\" dedi.

Törene Alaşehir ve çevresinde şehit yakınları ile gaziler de katıldı. Oğullarının yemin töreni için gelen ve geçmişte aynı alayda görev yapan babalara Yarbay Yusuf Yeşil tarafından onur belgesi verildi.

Tören geçişinin ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. Yemin töreninde Yarbay Yeşil, ailelerle yakından ilgilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Alaşehir Eğitim Alay Komutan Vekili Yarbay Yusuf Yeşil\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler



(KJ Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)