DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kazada ölen genç futbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı



KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde trafik kazasında yaşamını yitiren TFF 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor\'un U-17 takımı oyuncusu 16 yaşındaki Harun Ezer\'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli Birlikspor\'un U-17 takımının orta saha oyuncusu Harun Ezer, dün antrenmandan sonra eve dönerken Gebze\'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Gebze Köşklüçeşme Mahallesi\'ndeki Hatipdüzü Camii\'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, kulüp yöneticileri ve oyuncuları, okul arkadaşları, spor camiası, Ezer ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından genç futbolcu son yolculuğuna uğurlanırken, gözyaşları sel oldu.

Kargo firmasında çalışan İsmet Ezer ile eşi Ayşe Ezer büyük üzüntü yaşadı. Ayşe Ezer 3 çocuğundan en büyüğü olan Harun Ezer\'in cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi olan, Darıca Gençlerbirliği\'nde futbol yaşamına başlayan Harun Ezer, ardından Kartalspor forması giydikten sonra geçen sezon Kocaeli Birlikspor\'a transfer olmuştu.

Haber: Mesut ÇATAK / GEBZE (Kocaeli), (DHA) -

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Görenleri şaşırtan çocuk parkı

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde bir süre önce yol genişletmesi yapılan mahalledeki bir siteye ait çocuk parkının bir kaydırağı boşluğa denk gelecek şekilde kaldı. Mahalleli tedbir alınmasını isterken, belediye parkın siteye ait olduğunu ve kaldırılması için uyardıklarını söyledi.

Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi Necip Fazıl Sokakta, Oğuzhan Sitesinin yanında bulunan çocuk oyun parkı görenleri şaşırttı. İlçede belediyenin yol genişletme çalışması bölgede bulunan parkı da olumsuz etkiledi. Yol zemininden yaklaşık 2 metre yüksekte bulunan parkın kaydıraklarından biri çalışma sonrası, binan çocuğu boşluğa düşürecek hale geldi. Aileleri tedirgin eden görüntü için belediyenin önlem alması istendi. Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, çocukları parka göndermek istemediklerini belirterek, \"Benim de torunlarım, yeğenlerim var. Mart ayından beri burası tehlikeli bir şekilde duruyor, Çocuklar kaydıraklardan kayıyorlar, durduramıyoruz. Küçük yeğenim buradan kayarken düştü, bereket versin ki kafası gözü kırılmadı. Mahallede çok çocuk var. Seslerini duyunca düştü düşecekler diye korkuyoruz. Başka bir çalışma mı olacak orasını bilemiyorum, ama burası tehlikeli vaziyette duruyor. Bir an önce burası için tedbir alınması gerekiyor\" dedi.

PARK SİTEYE AİT

Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Kargın, söz konusu bölgede yol çalışması yapıldığını belirterek, çocuk oyun parkının oraya site yönetimi tarafından konulduğunu söyledi. Kargın, belediyenin ise o bölgede imar ve yol çalışması yaptığını, bu nedenle parkın böyle bir durumda kaldığını belirterek, parkın oradan kaldırılması ve uygun bir alana konulması konusunda site yönetimini uyardıklarını belirterek, \"Mevcut parkın belediyemizle bir alakası yok. Özel bir parktır, site yönetimine aittir. Şayet site yönetimi parkın şu anki yerinden kaldırılması yönünde bizden yardım talep ederse bizde her türlü yardımı sağlarız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Parkın görüntüsü

-Kaydırağın geldiği boşluk

-Mahalle sakininin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

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Otostopçu kadınlar Osmaniye’den sonra Kayseri’de görüldü

OSMANİYE’de otostop yaparak kendisine cinsel ilişki teklif eden 2 kadını aracına alan sürücü, 10 bin lirasından olurken, benze bir olay da Kayseri’de yaşandı. Kuzey Çevre Yolu’nda akşam saatlerinde otostop yapan 2 kadına yardım etmek isteyen vatandaş, 4 bin 700 TL’sinden oldu.

Osmaniye\'de önceki gün otostop yaparak kendisine cinsel ilişki teklif eden 2 kadını aracına alan sürücü, 10 bin lirasından oldu. Adana yönüne giden 26 yaşındaki F.K., yol kenarında bekleyen 25-30 yaşlarında iki kadının ellerini havaya kaldırması üzerine durdu. Bu sırada kadınlardan biri, F.K.\'nın yanına oturdu. Kadınların kendisine dokunmaya başladığını ifade eden ve durumdan şüphelenen sürücü, daha sonra aracında ve üzerinde yaptığı kontrolde, kot pantolonunun ön cebinde bulunan 10 bin liranın çalındığını fark etti. Kadınların hızla olayyerinden ayrıldığını belirten sürücünün, ihbarda bulunulması üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI OLAY KAYSERİ’DE DE YAŞANDI

İşte bu olayın bir benzeri de Kayseri’de yaşandı. 18 Ekim’de Kuzey Çevre yolunda 18:30 sıralarında meydana gelen olayda, Belsin istikametine giden Emlakçı Şemsettin Arslan (62), terminale kavşağına 500 metre kala yol kenarında bekleyen iki kadının ellerini havaya kaldırmaları üzerine durdu. Kadınların terminale gideceklerini düşündüğünü ve bu nedenle durduğunu dile getiren Arslan, “Aracımı durdurur durdurmaz biri diğer tarafa geçip, yanıma oturdu diğeri ise sürücü kapısını açarak dokunmaya başladılar. Ben ne yapıyordunuz demeye kalmadı biri emniyet kemerimi çözdü ve bana ‘seni aleme götüreceğiz, hayatını yaşatacağız’ gibi cümleler kurdular. Ben de bunun üzerine sizinle işim olmaz polisi arayacağım dedim. Bu sırada küfür edip, ‘kimi ararsan ara’ dediler. Bu sırada aramızda itişmeler de yaşandı ve cep telefonumu aldıklarını sandım. Ama cep telefonum cebimdeydi, sonra yaya olarak Erkilet istikametine doğru kaçtılar. Daha sonra elimi sağ cebine attığımda paramın olmadığını gördüm. Hepsi 100 TL’lik banknot olan 4 Bin 700 TL’min olmadığını da fark ettim. Durumu polise bildirdim ve şikayetçi oldum. Bu iki kadından biri 30-30 1.65 boylarında esmer ve gri montlu, siyah saçlıydı. Diğeri de 30-40 yaşlarında ve 1.65 boylarında biriydiö

“BEN MAĞDUR OLDUM BAŞKALARI OLMASINö

Kendisini gasp eden kadınlardan şikayetçi olduğunu ve iyilik yapmak isterken de mağdur olduğunu ifade eden Şemsettin Arslan, “Yaşadığım bu olaydan sonra Kayseri’de bir telefoncu arkadaşın da benzer bir olayla mağdur olduğunu öğrendim. Diğer illerde de benzer olaylar yaşanmış. İyilik yapalım derken başımıza gelmedik kalmadı. Bu çok üzücü bir durum. İnsanların iyi niyeti suiistimal ediliyor. Ben yaşadım başkaları yaşamasın, en azından kamuoyu bilinçlensin diye vatandaşlarımızı bu gibi durumlar konusunda uyarıyorumö şeklinde konuştu.

DOLANDIRICI KADINLARA BEDDUA ETTİ: “MUTLAKA O PARANIN BOĞAZINIZA TAKILACAĞINA İNANIYORUMö

Mağdur olan Arslan, dolandırıcı kadınlara da seslenerek, “Mutlaka o paralar boğazınıza takılacak, buna inanıyorumö dedi. Arslan, şunları söyledi: “Bunun için adalet bekliyorum. Emniuete durumu anlattık şikayetçi olduk. Hırsızlar da belki bizi izleyecek ama o paralar bir garibanın ev alma parasıydı. Bu ev parasının teminatıydı, kaporasıydı. Bu parayla birilerinin yuvasının yıkılmasına sebep olmak kadar kötü bir şey yok. Her ne olursa olsun toplum içinde yaşıyorsan, eğer sen Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıysan ve o kimliği cebinde taşıdığın müddetçe mutlaka yakalanacaksın. Mutlaka yakalanacaksın. Sen mutlaka adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum, mutlaka o pişmanlığı yaşayacağına inanıyorum. Mutlaka o paranın boğazına takılacağına inanıyorumö

Görüntü Dökümü

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-Emlakçı Şemsettin Arslan ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Doğu Karadeniz’de çay hasat dönemi sona erdi

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde 4 ilde yapılan çay tarımında hasat dönemi sona erdi. 1 milyon 245 bin ton yaş çay üretiminin yapıldığı bölgede 250 bin ton dolayında kuru çay üretildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, mayıs ayında başlayan 2017 yılı yaş çay hasat döneminin sona erdiğini açıkladı. Hasat döneminin verimli geçtiğini ifade eden Erdoğan, “1’inci sürgünde 370 bin ton yaş çay hasadı yapılırken, 2’inci sürgünde bu rakam 485 bin tona çıktı. Bu rakam rekor bir rekoltedir. 3’üncü sürgünde ise 390 bin ton bir yaş çay alımı yapıldı. Toplamda 2017 yaş çay sezonunda 1 milyon 245 bin ton yaş çay alım gerçekleştirilmiş oldu. Bunun karşılığında 250 bin ton kuru çay elde edildiö dedi.

“ÇAYDA KALİTE İYİö

2017 yılında üretilen 250 bin ton kuru çayın Türkiye’nin yıllık tüketim miktarına eş değer bir rakam olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle dedi:

“250 bin ton kuru çay ülkemizde ihtiyaç olan çayı ürettiğimiz anlamına geliyor. Birinci sürgünde üretilen yaş çay miktarının az olmasına rağmen kalitesinde muazzam bir yükseliş oldu. Çayın ekstrat oranlarını bir önceki yılın oranları ile karşılaştırdık. Mayıs ayındaki sürgün döneminde çayların arasında iki puanlık bir artış var. Yaklaşık 33-34 seviyelerine kadar ekstrat oranı çıkmıştır. İkinci sürgünde biraz düşüş olsa da yine kalite oranı yüksek olmuştur. Üçüncü sürgünde biraz daha düşüş oldu fakat geçmiş senelerin üzerinde veya denk bir kalite yakalanmıştır. Genel olarak bakıldığında geçen sene ve daha önceki senelere nazaran bu sene ki çay kalitesinde muazzam bir artışın olduğunu gördükö

YAŞ ÇAY TARIMI

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çay, 151’ i özel sektör, 46’sı ÇAYKUR’ a ait fabrikalarda işlenerek yılda ortalama 230 ila 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-RTB Başkanı Mehmet Erdoğan\'ın açıklaması

-Yaş çay hasat görüntüleri

Haber-Kamera:Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Silopi’de öğretmenlerden velilere aşure ikramı



ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu öğretmenleri, kendi imkanları ile pişirdikleri aşureyi, okulda eğitim gören öğrenci ve velilerine dağıttı.

Silopi Nene Hatun Anaokulu Müdüresi Hayriye Soydoğan ve okulda görevli 10 öğretmen tarafından geleneksel aşure günü etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinliğe Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Şırnak Vali Yardımcısı Ümit Altay’ın eşi Şule Altay, Silopi Kaymakamı Savaş Konak’ın eşi Öznur Konak, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’ın eşi Filiz Erdoğan ve öğrenci velileri katıldı. 200 öğrencisi bulunan okulun bahçesinde gerçekleştirilen aşure etkinliğine öğrenci yakınları ilgi büyük gösterdi. Bahçede kurulu masada dağıtılan aşureleri alan veliler, velilerin kaynaşmasını sağlayan etkinliği düzenleyen okul idarecisi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Aşurenin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini ifade eden Silopi Nene Hatun Anaokulu Hayriye Soydoğan, \"Veliler ile birlikte kaynaştırmayı düşündüğümüz bir etkinlik oldu. Etkinliğimize katılanlara çok teşekkür ederiz!\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Silopi Nene Hatun Anaokulu

-Aşurenin tabaklara doldurulması

-Aşurenin dağıtılması

-Veliler ile röportaj

- Okul Müdüresi Hayriye Soydoğan’ın açıklaması

-Aşure yiyen kadınlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-



