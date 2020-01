DHA YURT BÜLTENİ - 12

Talabani\'nin partisinin Kerkük Teşkilatı, Kerkük\'te referandumu istemediğini açıkladı



IRAK eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin partisi (IKYB)\'nin Kerkük Taşkilatı, yarın yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Kerkük\'te yapılmasını istemediklerini açıkladı.

Kerkük\'de bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi, Irak Kürdistan İslami Birliği, Irak Kürdistan İslami Hareketi, Irak Kürdistan Emekçiler Partisi, Irak Kürdistan Komünist Partisi, Irak Kürdistan Halkının Demokrasi Hareketi ve Irak Kürdistan İşçi ve Emekçi Partisi, dün ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, \"Referandum Yüksek Konseyi\'nin kararlarına ve referandumun Kerkük\'te yapılması sürecine bağlıyız. Kerkük İl İdaresi ve emniyet güçlerinin referandum çalışmalarını destekliyoruz\" denildi. Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin partisi IKYB\'nin Kerkük Teşkilatı bildiriye imza atmayarak, Kerkük\'te referandumun yapılmasını desteklemediklerini açıkladı. Merkezi Irak Parlamentosu tarafından görevden alındığı belirtilen IKYB\'li Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ve KYB Politbürosu referandumun Kerkük\'ü kapsayacak şekilde yapılması yönünde karar açıklamışlardı.

Haber-Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL,(DHA)

=====================================

Tekne faciasında ölen göçmenlerin sayısı 23\'e yükseldi /EK

ÖLÜ SAYISI 24\'E YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, bugün denizden ve havadan yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 göçmen cesedi bulundu. 40 kazazade ilk aşamada kurtarılırken, faciada ölen göçmen sayısı 24\'e yükseldi. Kurtarılan göçmenlerin sorgulamalarında verdikleri bilgilere toplam göçmen sayısının 78 olduğu ve kayıp olduğu değerlendirilen 14 göçmenin aranması faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botları ile devam edildiği bildirildi.

Haber: Faruk KIYAK/KANDIRA,(Kocaeli),(DHA)

=====================================

Minibüste 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi/EK

\'CİNSEL İSTİSMAR\' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Konya\'da minibüste 15 yaşındaki Y.D. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla diğer yolcular tarafından linç edilmek istenen ve polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtulan evli 42 yaşındaki İ.K., çırakıldığı mahkemece \'cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.

Haber: KONYA,(DHA)

===================================

CHP\'li Budak\'tan, oda seçimlerinin ertelenmesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'ne (TOBB) bağlı tüm oda ve borsalarda yapılacak seçimlerin 2018 Nisan ayına ertelenmesi kararıyla iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirterek, \"Önümüzdeki 6 ay boyunca çok ciddi kaos yaşanacak\" dedi.

TOBB\'a bağlı tüm odalarda seçimlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi, CHP\'de tepkilere neden oldu. TOBB\'un 5174 Sayılı kanununda belirtildiği üzere oda ve borsalarda seçimlerin 4 yılda bir ekim ve kasım aylarında yapıldığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “Türkiye\'deki 365 oda ve borsanın tamamı seçim tarihlerini aldı. 1 Ekim\'den itibaren Türkiye\'nin her yerinde seçimler başlayacaktı. Şimdi böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu kararıyla, bugün de resmi gazetede yayımlandığı gibi 2018 Nisan ayına erteliyorsun. Bunun bir gerekçesi var mı?\" dedi. Ertelemenin tek bir gerekçesi olduğunu kaydeden Çetin Osman Budak, “Türkiye\'de hukuk devletini ayaklar altına almak. Kanun orada çok açık. Bütün odalar birbiriyle demokratik mücadelesine başlamış. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ile meclis başkanı karşı karşıya gelmiş. Ve artık seçimlere bir hafta kala çıkıp diyorsunuz ki, \'Ben yaptım oldu.\' Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir hukuk devletinde, \'ben yaptım oldu\' diye bir şey olmaz. Hem temayüller, hem kanun vardır\" diye konuştu. 6 ay daha seçim atmosferinin devam etmesi ile huzur içerisindeki iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirten Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bakanlar Kurulu kararı ile bunu siz yapamazsınız. Hukuk devletinde olmaz bu. Demokratik ülkede olmaz. Bundan sonra onlar bir arada olacaklar. Yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, içerideki meclis üyeleri hepsi birbirine girecek. Ve Türkiye\'de önümüzdeki 6 ay boyunca çok ciddi kaos yaşanacak. Ankara Ticaret Odası seçimlerinde şaibe olduğu gerekçesi ile yapılan ertelemeyi anlarım ama 365 oda, borsada seçimleri ertelemek ne demek. Türkiye\'de hiçbir şekilde sivil, STK bunlar kalmasın, sadece tek bir adamın iki dudağından çıkan her şey emir olsun istiyorsunuz. Böyle bir ülke hukuk ülkesi ve demokratik ülke değildir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Çetin Osman Budak’ın konuşması

-Çetin Osman Budak arabasına yürüyüp, binerken

-Çetin Osman Budak’ın araba içerisindeki görüntüsü

433 MB /// 03.52

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

====================================

Voleybolun duayen ismi Epirden, evinde ölü bulundu

TÜRK voleybolu ve plaj voleybolunun duayen ismi 63 yaşındaki Hasan Uğur Epirden, Antalya\'da oturduğu evinde ölü bulundu.

Merkez Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi Güzelyurt Asmalı Sokak C8/2\'de oturan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Hasan Uğur Epirden\'den, İstanbul\'daki eşi 2 gün haber alamayınca dün yakınlarına haber verdi. Gidilen evde çağrılara yanıt alınamayınca polise haber verildi. Çilingirin açtığı evde Hasan Uğur Epirden ölü bulundu. Epirden\'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gökürüldü. Hasan Uğur Epirden\'in eşi Gülbin Epirden, eşinin telefonlarına yanıt vermediğini, internet sayfasında da yazı görmeyince endişelendiğini belirterek, “Arkadaşlara haber verdim. Polisle kapıyı açmışlar ve öldüğünü görmüşler. Kendisi 2 ay önce ayaklarından ameliyat olmuştu, iyiydi. Ölmeden önce telefonla konuştum. Çok iyi olduğunu, benim kendime dikkat etmemi istedi. Acım çok büyük. Çok üzgünüm. Konuşamayacağım\" diyerek gözyaşı döktü. Hasan Uğur Epirden\'in cansız bedeni bugün eşi ve arkadaşları tarafından alınarak Uncalı Camii\'ne götürüldü. Burada morga alınan Hasan Uğur Epirden\'in cenazesinin yarın İstanbul\'a götürüleceği ve Zincirlikuyu\'da kılınacak namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verileceği kaydedildi. Epirden\'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Adli Tıp Morgu yazısından görüntü

- Adli Tıp Morgu önünden görüntü

- Cenazenin morgdan çıkarılışı

- RÖP: Gülbin Epirden

154 MB /// 01.22

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=======================================

Karacabey\'deki balık ölümleri protesto edildi

BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde fabrika atıkları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen toplu balık ölümleri tepkilere neden oluyor. Karacabey\'de bu yıl içinde üçüncü kez tekrarlanan toplu balık ölümlerine tepki gösteren çevre sakinleri, DOĞADER\'in organizasyonuyla protesto gösterisi yaptı.

Karacabey Canbalı Deresi kenarından düzenlenen basın açıklamasına, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Doç.Dr. Erkan Yaslıoğlu, DOĞADER Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, çok sayıda balıkçı ve çevre sakinleri katıldı. Yazılı basın açıklamasını okuyan DOĞADER Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, Karacabey\'de hiç bitmeyen doğa katliamı yaşandığına vurgu yaparak, \"Bizim her yıl tanık olduğumuz doğa katliamları bu kez sınırları aştı. Fabrika atıklarıyla zehirlenen derelerimiz bu yıl içinde 3 kez toplu balık ölümlerine sahne oldu. Türkiye, Karacabey\'deki balık ölümlerini konuşuyor. Biz bugün burada derelerimizde yaşanan katliamlara \'dur\' demek için toplandık\" dedi.

\'BAYRAMI ZEHİR ETTİLER\'

Bu yılki toplu balık ölümlerini ilk olarak Haziran ayında Karadere üzerinde gözlemlediklerini söyleyen Geçici, \"Ramazan Bayramı arefesiydi. Bir ya da birkaç fabrika bayram öncesi rehavetini fırsat bilerek zehir atıklarını Karadere\'ye boşalttılar. Bizlerin bayramı zehir olurken, on binlerce balık ve bu balıkları besleyen suda yaşayan küçük canlı türleri Karadere\'nin üzerini kapladı. Karacabey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sudan örnekler aldı. Yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılacağı açıklandı. Aradan 3 ay geçti. Ne sonuçlar açıklandı, ne de herhangi bir fabrikaya işlem yapıldı. Son olarak şimdi de aynı durum Canbalı Deresi\'nde yaşanıyor. Dere kenarlarında sazanıyla, yayınıyla 3-5 kilodan fazla geleniyle on binlerce balık can çekişerek öldü\" diye konuştu. DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, balık katliamının artık iyice gün yüzüne çıktığını söyleyerek, \"Sadece bu sıkıntılar balıkçılar tarafından yansıtılıyormuş gibi görünmesine rağmen artık Karacabey\'deki vatandalar da bu katliamların son bulmasını ve Türkiye\'nin hiçbir yerinde yaşanmamasını istiyor. Bizlerde DOĞADER olarak bugün buradayız. ÇED raporunu yetkililer denetlemiyorsa o zaman bu raporun hiçbir anlamı yok. Bu dereler kirleniyorsa, havamız kirleniyorsa, toprağımızın üzerine zehirli atıklar atılıyorsa o zaman bu ÇED raporunun ne anlamı var. ÇED raporu anlamsız bir kağıt haline geliyor. Derelerimizi kirletenleri cezalandırın. Bu cezalandırmalar da parasal olmasın. Diğer bir sıkıntıda parasal cezalar verilmesi. Eğer bir fabrika balık katliamına neden oluyorsa, cezası parayla karşılanan bir ceza olmamalı. Bu nedenle fabrika 1 ay kapatıldığında o zaman cezası gerçek bir ceza anlamına gelir\" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Dç.Dr. Erkan Yaslıoğlu da \"Bizler Ziraat Mühendisleri Odası olarak toprağımıza, suyumuza ve havamıza her zaman sahip çıktık ve her zaman sahip çıkacağız. Bu nedenle Karacabey halkı ile birlikte buradayız. Bu dereye atıklarını bırakan bir takım tesisler var. Bunlarda ÇED olumlu raporunu alıyorlar. Bu raporlarda derenin temiz akması için yerine getirecekleri prosesleri taahhüt ediyorlar. Ama görünen tablo ortadaki bu taahhütleri yerine getirmiyorlar. İşte dere bu halde. Biz bu toprakları atalarımızdan emanet aldık ve gelecek nesillere emanet edeceğiz. Bu toprakları tertemiz emanet etmek istiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu işin suçluları varsa da yasalar önünde almaları gereken ceza ne ise almalarını istiyoruz\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-eylemden görüntüler

-konuşmalar

-pankartlardan görüntü

-atılan sloganlar

BOYUT 378 MB,SÜRE:7,25

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

========================================

Şavşat’ta ‘Dünya Sakin Şehir\' günü’etkinliği düzenlendi

TÜRKİYE’de 11 sakin şehir arasında yer alan Artvin’in Şavşat İlçesi’nde \'Dünya Sakin Şehir\' günü etkinliği düzelendi.

Şavşat Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte pazar yeri oluşturuldu, yöresel ürünler satışa sunuldu. Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş’ün de katıldığı etkinlikte vatandaşlar yöresel türküler söyledi, horonlar oynadı. Kurulan pazarda yöre insanı tarafından üretilen ve yetiştirilen elma, armut, peynir bal, pekmez gibi çok sayıda ürün sergilendi. Pazarda ayrıca kadınların el emeği göz nuru oya, yazma, dantel, çorap, patik ve çeyizlik eşyalarda yer aldı. Etkinlikte konuşan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Dünya Sakin Şehir Günü dolayısıyla 30 ülkede 235 kentte pazar kurulduğunu belirterek 2015 yılında Sakin Şehir unvanı alan Şavşat’ta ta bu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. Öztürk, “Kriterlere uygun olarak yöresel el sanatlarının, gelenek göreneklerimizin, kültürel değerlerimizin yaşatıldığı bir pazar ortamındayız. Citta Slow yani Sakin Şehir felsefesindeki şey hayattan tat almak, büyük kalabalık şehirlerimizde bunalan insanlarımızın bir araya gelmesi.Kültürel değerlerimizin geçmişten geleceğe aktarılması, yöresel mimarimizin yaşatılması\"dedi. Protokol üyeleri pazarın gezilmesinin ardından yöresel çalgı ve türküler eşliğinde horon oynandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Pazar yeri detayları

-Belediye Başkanının açıklaması

-Türküler söylenmesi

-Horon oynanması

Haber-Kamera:Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)