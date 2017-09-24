DHA YURT BÜLTENİ - 12

Arhavi\'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu

ARTVİN\'in Arhavi İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Arhavi İlçesi\'nde akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Kapisre deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Boğaziçi Mahallesi\'nde rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Mahalleli kendi imkanlarıyla ve işyerlerine dolan suları, tahliye etmeye çalıştı. Arhavi Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taşan dere detayları

Caddelerden detaylar

İşyerlerinin zemin katlarını su basması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / ARTVİN,(DHA)

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Alaplı Yağlı Güreşleri\'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu



ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde bu yıl 29\'uncusu düzenlenen yağlı güreşlerde finalde Salih Erinç\'yı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Geleneksel Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Alaplı Belediyesi önünde düzenlenen tören ile başladı. İlçe merkezinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından güreşlerin yapılacağı alana geçildi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle müsabakaları ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, \"Babam Seçkin Tekin Alaplı\'da yıllarca belediye başkanlığı yaptı. 80 darbesini çok iyi hatırlıyorum. Babam o zaman görevden alındı. Çok zor günler geçirdik. Aradan 37 sene geçti. Falan ülkede hainlik hala bitmedi. Çok şükür biz bu darbe girişimini halkımızla birlikte atlattık. Bugün burada güreş müsabakalarının 29\'uncusu için buluştuk. Güreşlerin kıran kırana geçmesini temenni ediyorum.\" dedi. Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri ağası Burhan Alper, 80 bin liralık bağışı ile tekrar ağalığa seçildi.

14 kategoride yapılan güreşlerde toplam 100 güreşçi derece için mücadele etti. En büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail Balaban, yarı finalde kardeşi Turan Balaban\'ı yenen Ali Yanatman\'ı eleyerek finale çıktı. Balaban, finalde karşılaştığı Salih Erinç\'i de yenerek başpehlivan oldu. Güreşlerde dereceye girenlere ödüllerini Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin verdi. Başpehlivan İsmail Balaban, centilmence kıran kırana müsabakalar sonucunda başpehlivan olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolün toplanıp güreş alanına gelmesi

-Başkan Nuri tekinin konuşması

-Güreşlerden detaylar

-Başpehlivanlık güreşi

-Ödül töreni

-İsmail Balaban ile röportaj

Süre: (6.12) - Boyut: (190 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

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Şanlıurfalıların acı festivali

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesince organize edilen \'Tarladan Sofraya İsot Serüveni’nin ikinci ayağı olarak kurtulmuş acı biberler dövülerek, pul bibere dönüştürüldü. Acı festivaline katılan davetlilere ise sıra gecesi eşliğinde çiğköfte ikramı yapıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen İsot Festival’inde isotun tarladan sofraya gelişi uygulamalı olarak mutfak müzesinde davetlilere gösterildi. Bölge kadınları tarafından güneşte kurutulan biberler, daha sonra dibek taşı içersine konularak dövülüp, toz haline getirildi. Toz halini alan isotun üzerine zeytin yağı dökülerek sofrada kullanıma hazır hale getirildi. Tarladan sofraya uzanan acı isotun serüveninde kadınların sergilediği hünerler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Büyük emeklerle pul bibere dönüşen isotla bol acılı çiğköfte yoğruldu. Sıra gecesi ekiplerinin seslendirdiği Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğköfte davetlilere ikram edildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı acı festivalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Meclis Üyesi Ahmet İnan, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, büyük emekler vererek pul biberi hazırlayan kadınları tebrik etti. Acı festivalinde bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, \"İsot, Şanlıurfa için gerçekten bir marka değerdir. Türkiye\'de Şanlıurfa\'nın tanıtımına katkı sağlayan çiğköftenin ana kaynağıdır. İsot, kadınlarımız tarafından bin bir zahmetle sofraya getiriliyor. Büyük bir zahmetle hazırlanma aşaması vardır. Bu yıl festivalin ilkini yapıyoruz ve festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Acı festivalinin yapıldığı mutfak müzesi

- Festivale katılan davetliler

- Kadınlar isotları döverek pul biber haline getirmesi

- Sıra gecesi eşliğinde yoğrulan çiğköfte

- Festivalde halay çekenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Kandıra\'daki mülteci faciasında insan kaçakçıları araştırılıyor (2)

ÖLÜ SAYISI 22\'E YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada bugün denizde yapılan aramalarda bir kişinin daha cesedi bulundu. Ölü sayısı 22 kişiye ulaşırken, göçmenlerin verdikleri ifadeye göre 4 kayıp göçmenin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haber: Ergün AYAZ / KANDİRA(Kocaeli),(DHA)

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