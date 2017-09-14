DHA YURT BÜLTENİ - 12

Sokakta eşini tekmeleyen kocanın tahliye isteği kabul edilmedi

ESKİŞEHİR\'de, ayrı yaşadığı eşi 44 yaşındaki Nesrin Işıklı Tiker\'i sokak ortasında başını apartman duvarına vurup yere düşürdükten sonra defalarca tekmeleyerek yaralamaktan tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Ayhan Tiker\'in tahliye isteği kabul edilmedi.

Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi. Olay 18 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir\'de meydana geldi. İzmir\'de oturan Ayhan Tiker, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile konuşmak için Eskişehir\'e gelerek bir kafeteryada buluştu. Konuşma sırasında Tiker çifti arasında tartışma çıktı. Çift, kefetaryadan dışarı çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Ayhan Tiker eşi Nesrin Işıklı Tiker\'in başını bir apartmanın duvarına çarptı. Nesrin Işıklı Tiker, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ayhan Tiker yere düşen eşinin başını defalarca tekmeleri. Tiker kendisine engel olmak isteyen vatandaşları da tehdit ederek bir süre yanına yaklaştırmadı. Daha sonra çevredekiler, Ayhan Tiker\'i yerde baygın halde yatan eşinin yanından uzaklaştırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nesrin Işıklı Tiker, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayhan Tiker de olayın ardından polisler tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nesrin Işıklı Tiker 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ayhan Tiker\'in yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Tiker\'in yanısıra yaraladığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar katıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

İkinci duruşmaya çıkan Ayhan Tiker pişman olduğunu söyleyerek, \"Olay nedeniyle pişmanım. Eşim kadar ben de olay nedeniyle mağdurum. Aileme bakabilmek için tahliyemi istiyorum\" dedi. Eskişehir 1\'inci Ağır ceza Mahkemesi heyeti sanığın tahliye talebini kabul etmedi. Heyet, sanığı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevkine karar vererek duruşmayı 12 Ekim\'e erteledi.

KADIN AVUKATLARIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri adliye binası önünde yaptıkları basın açıklamasında sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kadın avukatlar adına konuşan Ceren Kerey şunları söyledi: \"Bizler kadın hakları savunucuları olarak kentimizdeki tüm kadın cinayeti ve cinayete teşebbüs davalarında olduğu gibi bugün de adaletin sağlanması için mücadele yürütmek adına buradayız. Nesrin için adalet istiyoruz. Nesrin\'e onlarca kez tekme atan nefretin mahkum olmasını istiyoruz. İstanbul\'da şort giydiği için dolmuşta darp edilen Asena Melisa Sağlam, şortlu olduğu için güvenlik görevlisi tarafından Maçka Parkı\'ndan çıkarılan genç kadın, Ankara\'da apartman komşusu tarafından kendi evinde şort giydiği için apartman yöneticisine şikayet edilen genç kadın aynı şiddet türüne maruz kaldı. Kadınların yaşam alanlarına müdahale ediliyor. Bu müdahale sokakta, dolmuşta, parkta ve hatta kendi evinde yaşanıyor. Kadın erkek eşitliği okulda, evde, sokakta, parkta ve dolmuşta sağlanmazsa Nesrin\'ler hiç bitmez. Biz Nesrin\'in aylarca hayata tutunan inadıyla eşitlik için, adalet için mücadeleye devam etmeye devam edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde Ayhan Tiker\'in eşini yerde tekmelesi ve vatandaşların onu uzaklaştırması,

-Duruşma sonrası basın açıklaması yapan avukatların ve Nesrin Işıklı Tiker\'in görüntüsü,

-Avukat Ceren Kerey\'in basın açıklamasını okuması,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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CHP Manisa\'da üzüm mitingine hazırlanıyor



CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, hem rekoltede hem de fiyatta üzüm üreticisinin yıkıldığını öne sürüp, parti olarak \'Tarım ve Üzüm Mitingi\'ne hazırlandıklarını açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın Manisa\'da kuru üzüm rekoltesini ve fiyatını açıklamasının üreticide hayal kırıklığı yarattığı öne sürüldü. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nda, konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve üzüm üreticileri katıldı. Toplantıda konuşan CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Bakan Fakıbaba\'nın açıklamasını ardından üzüm üreticisini umutlarının ve hayallerinin yıkıldığını belirterek, ziraat odalarını eleştirdi. CHP\'li Tokul, \"Tarım ürünleri konusunda üzüm Manisa\'da çok önemli bir yere sahip. İktidarın mevcut döneminde tarımda uygulanan yanlış politikaların aynısı üzümde de uygulanmaya devam ediyor. Ziraat odalarının tarımda ve üzümde yaşanan sıkıntılara karşı bir şeyler yapmadığını görmek bizi üzüyor. Üzümde rekoltenin ve fiyatı 15 gün gecikmeli açıklandı. Bunu nedenlerini sorgulamak durumundayız. Keşke Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba\'nın fiyat ve rekolteyi açıklarken, beklenenin olmadığını gören ziraat odalarının temsilcileri toplantıyı terk etseydi. Doğuları söyleyerek salonu terk etmeleri gerekirdi. Üzüm üreticilerinin yaptıkları bireysel tepkiler sonuç getirmiyor. Ancak oda yöneticilerinin yapacağı tepkiler bir sonuca ulaştırabilir\" diye konuştu. Bakan Fakıbaba\'nın açıkladığı üzüm rekoltesinin gerçeği yansıtmadığını ve yüzde 30 oranında fazla açıkladığını öne süren CHP\'li Tokul, \"Bizdeki bilgilere göre rekolte yüzde 30 oranında fazla açıklanmıştır. Bunun anlamı fiyatların aşağıya çekilmesini sağlamaktır. Şu anda dünya piyasasında üzüm fiyatlarının tonu 2 bin 700 dolardır. Buna bakıldığı zaman üzüm fiyatının 4 lira değil 5.5 veya 6 Lira olması anlamına gelir\" diye konuştu.

MİTİNGE HAZIRLANILIYOR

CHP\'li Tokul, hem üzüm üreticisinin yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmek hem de tarımda uygulanan yanlış politikaları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla önümüzdeki günlerde Manisa\'da büyük bir mitinge hazırlandıklarını dile getirdi. CHP\'li Tokul, \"Üreticide büyük bir hayal kırıklığı var. Şimdi kara kara borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Ne beklendi ve ne açıklandı. Bu nedenle hem üzüm üreticilerinin yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne sermek, hem de tarımda uygulanan yanlış politikaları kamuoyu ile paylaşmak amacıyla önümüzdeki günlerde Manisa\'da büyük \'Tarım ve Üzüm Mitingi\' yapmaya hazırlanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Üzüm üreticilerinin katılacağı bu mitinge sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu\'nu da davet edeceğiz. Manisa ve Türkiye büyük mitinge hazır olsun\" diye konuştu. Toplantıda söz alan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban ise, fiyatın açıklanmasının ardından üzüm üreticileriyle yaptıkları fikir alışverişinde, umut edilenin ortaya çıkmadığını belirterek, \"Zaten perişan olan üzüm üreticisini daha çok kahrettiler. Ancak CHP olarak üzüm üreticimizin sıkıntısını dile getirmekte susmadık ve susmayacağız\" dedi.

Haber: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Tokat\'ta trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

TOKAT\'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarından Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Sivas\'tan Tokat istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 64 yaşındaki Şaban Güler idaresindeki 06 LSK 69 plakalı otomobil, Tokat\'tan Sivas istikametine seyir eden sürücüsü Kaya Yıldızdal yönetimindeki 60 HE 670 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaban Güler olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil içinde bulunan Hanife Güler, Havva Güler, Mustafa Güler, Dursun Güler ile hafif ticari araç içinde bulunan Hüseyin Ulu, Ahmet Furkan Supak ve sürücü Kaya Yıldızdal yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Şaban Güler\'in cenazesi de otopsisi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri görüntüsü

-Jandarma ekipleri kaza inceleme

-Köpeğin görüntüsü

-İtfaiye röportaj

-Genel Görüntü

(86MB)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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Dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı

GAZİANTEP\'te, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 128 dosyadan suç kaydı bulunan, 7 ayrı dosyadan aranan ve son 1 yılda Gaziantep ve çevre illerden 500 bin lira tutarında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Kasım Ç. polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, hakkında 7 ayrı dolandırıcılık olayından aranan Kasım Ç.\'yi düzenlediği operasyonla gizlendiği adreste yakaladı. İnternet üzerinden temel gıda malzemesi satan firmalara ulaşarak, bu firmalardan aldığı ürünleri parasını daha sonra ödeyeceğini söyleyerek dolandıran Kasım Ç.\'nin benzer yöntemle son 1 yılda piyasayı 500 bin lira tutarında dolandırdığı ileri sürüldü. Kasım Ç. emniyette alınan ifadesinin ardından, \'dolandırıcılık\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet müdürlüğü

- Şüpheli Kasım Ç.\'nin emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Şüphelinin polis otosuna bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB

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Alman turist ölü bulundu



ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde tatil yapan Alman 39 yaşındaki Dominik Alfred Alexander, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Damlataş Mahallesi\'ne tatil için gelen Alman Dominik Alfred Alexander, bir otele yerleşti. Dün sabah temizlik görevlisi odaya girdiğinde Alexander\'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Görevli durumu otel yetkililerine, onlar da polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Dominik Alfred Alexander\'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen turistin fotoğrafı

Haber: ALANYA,(Antalya), (DHA)

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Adıyaman\'da deprem tatbikatı

ADIYAMAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, itfaiye, İHH ve polisin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde düzenlenen tatbikata İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Hastane Başhekimi Fatih Doğan, AFAD İl Müdürü Osman Altuğ, 112 Acil Servis Başhekimi Osman Küçükkelepçe ve sağlık çalışanları katıldı. Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından hastane bahçesine sahra hastanesi kurulumu gerçekleştirildi. UMKE ekipleri tarafından binada mahsur ve göçük altında kalanlar tahliye edilip sahra hastanesine getirildi. Hastane ek binasında çıkan yangında mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Amaçlarının ekiplerin hareket kabiliyetlerinin arttırılması ve olası afet durumunda hızlıca müdahale etmek olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, \"Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimimizin 2017 yılı planlı tatbikatı ve aynı zamanda Eğitim Araştırma Hastanemizin hastane Afet Planı\'nı masa başı tatbikatıyla beraber uyguladığımız bir etkinlikti. Senaryo gereği ilimiz merkezinde 7 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Bu deprem il merkezi ve Besni, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerini kapsayan etkileyen bir deprem. Özellikle hastane binalarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle içeride bulunan hastaların tahliyesi yoğun bakım ünitelerin tahliyesi acil servisin kurgulanması bu senaryonun içerisinde olan etkenler burada UMKE ekiplerinin yanı sıra AFAD, belediye, emniyet, ve hastanemizin ilgili birimlerinin koordineli bir şekilde yine sivil toplum kuruluşları olan İHH\'nın beraber koordine ettiği bir tatbikat. Tatbikatta özellikle ekipler kendilerine verilen rolleri en etkin aslına uygun bir şekilde icra etmekteler.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Tatbikat gereği mahsur kalanların kurtarılması

- Yangında mahsur kalanlar kurtarılması

- Kriz merkezi kurulması

- Kimyasal gaza karı müdahale edilmesi

- İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar\'a davul-zurnalı karşılama

DÜNYA Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kiloda dünya şampiyonu olan Yasemin Adar, Edirne\'de kulübü Trakya Birlik ve arkadaşları tarafından davul- zurna eşliğinde karşılandı.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te geçen ay düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kilo finalinde Belaruslu rakibi Marzaliuk\'u 5-4 yenerek Türkiye\'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Yasemin Adar, bugün sporcusu olduğu Trakya Birlik ve arkadaşları tarafından Edirne\'de davul ve zurna ile karşılandı. Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel\'in çiçek verdiği dünya şampiyonu Adar, \"Ülkemi çok iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum. Çok guruluyum. Trakya Birlik Spor kulübüme çok teşekkür ederim, bu karşılamayı gerçekleştirdikleri için. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda kendimi kürsüde görüp, İstiklal Marşımızı okutmak. Kendimi burada görmek istiyorum\" dedi. Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, \"Türkiye\'yi temsil eden bir sporcumuzun olması çok sevindirici. Yasemin\'nin kazandığı başarı bizim için çok önemli. Ama biz kurum olarak Türk kadını olarak Trakya Birlik sporcusu Yasemin Adar\'ın dünya şampiyonu olarak madalya getirmesi bizi daha çok gururlandırdı. Artık hedefimiz olimpiyatlar. Karşıladığımızda çiçekler dünya şampiyonu sporcumuz Yasemin\'in yanında sönük kaldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yasemin Adar\'ın çiçekle karşılanması

-Davul zurna detay

-Toplu fotoğraf çekilmeleri

-Yasemin Adar\'ın açıklaması

-Önder Yücel\'in açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Spor Toto Çorum\'a İmam Hatip Orta Okulu yaptırıyor

SPOR Toto Teşkilatı, Çorum’da bir İmam Hatip Okulu ve iki adette İlköğretim okulu yaptırıyor.

Çorum’da 3 ay önce yapımına başlanan İmam Hatip Orta Okulu inşaatı ve iki İlköğretim Okulu inşaatının 2018 yılı 5. ayında tamamlanacağı belirtildi. Spor Toto Teşkilatı\'nın Çorum İl Özel İdaresine yapılacak üç okulun ödeneğini gönderdiğini ve yüklenici firmanın ihale yolu ile üç okulun yapımını üstlendiği belirtildi. Firmanın şantiye sorumlusu Recep Kaygusuz yaptığı açıklamada, yüklenici firma olarak Çorum İl Özel İdaresinin açtığı ihaleye girdiklerini ve ihale yolu ile üç okulun yapımını üstlendiklerini verilen tarihte teslim edeceklerini söyledi. Recep Kaygusuz, Çorum’un Karakeçili Mahallesinde 16 derslikli bir imam hatip ortaokulu, Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerinde yine 16 derslikli birer İlköğretim okulu yapılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaat alanından görüntü

-Spor Toto tabela görüntü

-Detaylar

(SÜRE:1 Dk) (BOYUT 35 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)