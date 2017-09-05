DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bolu\'daki orman yangını söndürüldü (3)

1 MAHALLE BOŞALTILDI

Bolu´nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi´ne yaklaştı. Mahalle, yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi için Belediye hoparlörlerinden ilçe halkından destek istendi. Yangın bölgesine gitmek isteyen gönüllü vatandaşlar için araç kaldırıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

DAHA FAZLA ALANA YAYILIYOR

80 hektarlık alanı kül eden yangın rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları arazözler ve su tankerleriyle devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Gündüz saatlerinde alevlere müdahale eden yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi.

Öte yandan Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bölgeye gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Yangının tehdit ettiği mahalleden cep telefonu görüntüsü

-Yükselen dumanlar

-İtfaiyeden görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

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Üzerine briket devrilen işçi yaralandı

ADIYAMAN\'da inşaatta çalışırken kamyondan indirdiği briketlerin üzerine devrildiği 50 yaşındaki İsmet Eskici yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Malatya Karayolunda bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kamyondan indirdiği briketler üzerine devrilen İsmet Eskici yaralandı. Briketlerin altında kalan Eskici, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eskici\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının hastaneye getirilmesi

- Yakınlarının hastaya refakat etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)

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Şanlıurfa\'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



ŞANLIURFA\'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 11\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 VV 103 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi\'ne kontrolsüz dönmeye çalışan 63 UB 439 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan otomobil

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Otomobilde inceleme yapan polis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL - ŞANLIURFA,(DHA)

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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Emircan Daşdemir ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Muğla-Fethiye Karayolu Toparlar Mahallesi Devlet Hastanesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Fethiye\'den Muğla yönüne giden Serkan Karakuş yönetimindeki 35 KG 2133 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Emircan Daşdemir idaresindeki 48 KG 313 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, kasksız ve ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsü Daşdemir ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Daşdemir\'i ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Daşdemir ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Daşdemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Köyceğiz Jandarma Karakolu\'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ(Muğla),(DHA)

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Adıyaman\'da otomobil devrildi: 2 yaralı



ADIYAMAN\'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Malatya karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. 41 yaşındaki Yaşar Özşahin yönetimindeki 02 HU 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Yaşar Özşahin ile otomobildeki Emine Özşahin yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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MHP\'li Usta : Bu darbe başarılı olsaydı ülke elimizden kayıp gitmişti



MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, \"Bu darbe başarılı olsaydı ülke elimizden kayıp gitmişti. Sonrasında biz değerlendirmelerini yaptık, bu mücadelenin doğru düzgün gitmesi lazım, adil gitmesi lazım, suçsuz olan insanların ceza çekmemesi lazım\" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza ilçesinde partililerle bayramlaştı. Burada vatandaşların da sorunlarını dinleyen Usta, MHP\'nin milletin ve devletin varlığı için 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana kararlı adımlar attığını ifade etti. FETÖ ile mücadelede MHP\'nin ve Devlet Bahçeli\'nin ortaya koyduğu mücadeleye değinen Erhan Usta, \"Devlet Bahçeli’nin çıkışı olmasa, Ankara’da kimse yokken herkes bir yerlere saklanırken genel merkezde sabaha kadar ışıkları yakarak hedef olmayı bile göze alan bir duruştur. Milleti harekete geçiren, Devlet Bahçeli’nin o tavrını görünce kışlalardaki ülkücü subaylar, sokağa inen ülkücüler ve milletin feraseti darbeye engel olundu. Bu darbe başarılı olsaydı ülke elimizden kayıp gitmişti. Sonrasında biz değerlendirmelerini yaptık, bu mücadelenin doğru düzgün gitmesi lazım, adil gitmesi lazım, suçsuz olan insanların ceza çekmemesi lazım. Suçsuz olan insanların sadece ailelerinin cezalandırılması değil, yapılacak yanlış bir mücadele Türkiye’nin 10 -20 yıllarını riske atar, böyle bir mücadele FETÖ’nün ekmeğine yağ sürer. Fakat öyle bir ortam oluştu ki mücadeleye yanlış başlandı. Tepeden başlanması gereken mücadele en alttan başlatıldı. Öyle bir işin içerisine girildi ki bunun altından çıkmak mümkün değil, mevcut hakim savcı sayısı mümkün değilken bir de hakim ve savcıların en az 3\'e1’i gitti, FETÖ ile ilişkilerinden dolayı. Şimdi hem hakim ve savcı sayısı azaldı\" dedi. Erhan Usta, şöyle devam etti:

\"Hem de Türkiye’nin mevcut adalet sistemine yetişemeyen bir adalet sistemi vardı çöktü. Bir de bunun üstüne siyaset baskısı oluşunca genel olarak bir korku içerisinde hareket ediyor. Bunu bir çok insan yaşıyor dosya boş hiçbir şey yok fakat bir şekilde tutuklanmış onun o halinin devamlı o halde kalmasına neden oluyor. Bütün idareciler en ufak bir şeyi olanı atar hakim ve savcılar dosyada bir şey olmasa bile tutukluluğunun devamına karar verir bunları artık geçmek lazım bir yılın üzerinde geçti. Sayın genel başkanımız en son konuşmasında bırakın çaycı ve çorbacı ile uğraşmayın kardeşim bunun siyasi ayağı nerede diye sordu. Yurtta Sulh Konseyi kim diye soran tek siyasi lider Devlet Bahçeli\'dir. Bizler MHP olarak yapılması gereken işleri yapıyoruz, konulması gereken tavırları koyuyoruz. Mağduriyetleri her yerde gündeme taşıyıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. İş öyle bir hal aldı ki bizi bile suçlar oldular. Biz vicdan sahibi insanlarız elbette ülkenin geleceğini ilgilendiren konuları gündeme getireceğiz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber: Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun),(DHA)

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Kahta’da silahlı kavga: 3 yaralı



ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. İki gurup arasına bilinmeyen bir nedenle tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ziya Ercan (54), Ramazan Ercan(36) ve Furkan Okan (18), henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde ve hastanede güvenlik tedbirleri alan polis, tabancayı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haci BOZKURT / KAHTA(Adıyaman),(DHA)

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Orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü



İZMİR\'in Buca İlçesi\'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yarım hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, bugün akşam saatlerinde Seyirtepe Mevkii\'ndeki makilik ve ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını farkeden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 3 helikopter, 1 uçak ve 10 arazöz sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık yarım hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: İZMİR,(DHA)

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