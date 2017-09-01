DHA YURT BÜLTENİ - 12

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep\'te bayram namazı kıldı (2)

HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep\'te Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret etti. Vali Ali Yerlikaya ile birlikte Huzurevi\'ne giden Şimşek\'i Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım karşıladı. Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenen Şimşek, merkezde barınan 83 yaşındaki Übeyye Çetin\'in söylediği şarkıyı, 79 yaşındaki Erol Demirçivi\'nin ise okuduğu şiiri dinledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şimşek, yaşlılarla bir araya gelmenin dayanışma ve yakınlaşmanın en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Şimşek, \"Bayramın amacı, dayanışma ve yakınlaşmadır. Bayram, büyüklerimizi, küçüklerimizi sevindirme onlarla biraya gelmedir\" dedi.

Şimşek ile beraberindekiler, daha sonra Polisevi\'ne giderek polis memurlarıyla bayramlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şimşek\'in Huzurevine gelişi

- Şimşek\'in yaşlılar ile bayramlaşması

- Şimşek\'in çocuklara harçlık vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa Kanlı GAZİANTEP-DHA)

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ŞEHİT KIZI 2.5 YAŞINDAYKEN KAYBETTİĞİ BABASININ MEZARINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

ADANA\'da 1996 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Mustafa Temel\'in kızı Esma Temel, hatırlamadığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü.

Esma Temel, 2.5 yaşındayken babası jandarma uzman çavuş Mustafa Temel şehit düştü. Her bayram arifesinde annesi Songül Temel ile babasının mezarına giden Esma Temel, hiç hatırlamadığını babası için yine mezarı başında gözyaşı döktü. Kurban bayramı arifesinde yine babasının mezarını ziyaret eden Esma Temel, konuşmakta güçlük çekerken 21 yıl önce şehit olan hatırlamadığı babasının özleminin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Eşi şehit olduğunda 4 yıllık evli olduklarını belirten Songül Temel de, \"Kızım büyüdü, üniversiteyi bitirdi. Sürekli buraya geliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Kızının babasının mezarı başında ağlaması

- Şehit eşi ile röp

- Şehit kızı ile röp

- Şehitin mezarı

- Şehit eşi göz yaşlarını silerken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01\'40\" BOYUT: 102 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE / Kamera: Eser PAZARBAŞI

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HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

ADANA\'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan özel hastaneye ait ambulans, kavşağa kontrolsüz girince otomobille çarpıştı.

Kaza, merkez Çukurova İlçesi, Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan Cumali Polatoğlu yönetimindeki 01 KE 946 plakalı özel hastaneye ait ambulans, kavşağa hızlı girince Mehmet Ender Çetin yönetimindeki 01 EFC 14 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kalp krizi geçiren hasta, kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulans içerisinden çıkarılarak Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şoka giren sağlık personeli ise, uzun süre kazanın etkisini atlatamadı. Bu sırada yoldan geçen diğer ambulans personeli kazayı görünce, meslektaşlarının yanına koştu. Arkadaşlarına sarılan sağlık görevlileri, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Görüntü Dökümü

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- Yan yatan ambulans

- Ambulasırn içerisinden görüntü

- Sağlık personelinin görüntüsü

- Kaza yerinin genel görüntüsü

- Olay yerindeki polis ekipleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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ZONGULDAK\'TA DENİZİN RENGİ KIRMIZIYA DÖNDÜ

ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile denize aktı. Denizin kıyı bölgesi kırmızıya boyandı.

Kentte bayram namazının ardından silahlarla bayram kutlaması yapıldı. Mahallelerden yükselen silah seslerinden tedirgin olanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri mahallelerde silahlı kutlama yapanları belirlemek için devriye gezdi. Kentte kurbanlar belediye mezbahası ile belediyenin gösterdiği alanlarda kesildi. Bir çok kişi de kurbanlarını evlerinin bahçesi ve garajlarında kesti. Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlarını çocuklarının gözü önünde kesti.

Kozlu İlçesi\'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile Kozlu Limanı mevkisinde denize aktı. Kıyıda limanın yanında geniş bir alan kırmızıya boyandı. Kentte kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar da hastanelerde tedavi edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detaylar

-Kırmıza dönen denizin rengi

-Kurban kesimi

-Çocukların izlemesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA

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BALIKESİRLİLER MOBİL KESİMHANELERİ TERCİH ETTİ

BALIKESİR\'de vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ayrı yerde konuşlandırdığı mobil mezbahaları tercih etti.

Balıkesir\'de kurban hizmetlerinin daha temiz, hijyenik ve kolay yapılabilmesi için Altıeylül\'de, Bahçelievler ve Gümüşçeşme mahalllelerindeki kapalı pazaryeri, Karesi\'de Adnan Menderes, Ali Hikmet Paşa, Paşaalanı mahalleleri kapalı pazaryeri, Bandırma\'da 600 Evler Mahallesi Korazman Mevkisi Hayvan Pazarı, Edremit\'te Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri, Altınoluk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Anfi Tiyatro arkası, Burhaniye\'de Bahçelievler Mahellesi Bahçelievler Pazaryeri\'nde mobil mezbahalar konuşlandırıldı. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Dursunbey, İvrindi, Gömeç, Marmara, Savaştepe, Sındırgı belediyelerinin kesimhanelerinde de küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Vatandaşlardan küçükbaş hayvan kesimi için 20, büyükbaş hayvan için ise 100 lira alındı. Kurbanlıklarıyla beraber kesimhanelerin önünde kuyruğa giren vatadaşlar, hijyenik ve daha hızlı hizmet verildiği için mobil kesimhaneleri seçtiklerini belirtti.

Bir veterinerin de görevlendirildiği mobil mezbahada kurbanı kestirmek isteyenler, aldıkları makbuzu görevlilere vererek, sıraları gelince kurbanlarının kestirip, parçalara ayrılmasını sağladı. Tüm kesim aşamalarını da izleme fırsatı bulanlar, gönül rahatlığıyla kurbanlarını kestirmenin verdiği mutlulukla evlerine döndü. Kurban derileri ise kesim yapılan noktalardaki Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Diyanet Vakfı görevlileri tarafından makbuz karşılığı toplandı.

ACEMİ KASAPLAR

Öte yandan, mobil mezbaha ya da belediyenin kesimhanelerine gitmeyip, kurbanlarını kendileri kesmeye kalkan acemi kasaplar, çeşitli yerlerinden yaraladı. Saat 11.00 itibariyle Balıkesir\'deki devlet ve özel hastanelere 32 acemi kasap, tedavileri için başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çarşamba Pazarı\'ndaki mobil mezbahadan görüntü

-Kurbanını kestirmek için sırada bekleyenlerden görüntü

-Mobil mezbahadaki kesim çalışmalarından görüntü

-Kurban derisi toplayan görevlilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)

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MERSİN\'DE KESİM YERLERİ DOLUP TAŞTI, ACEMİ KASAPLAR HASTENELERE KOŞTU

MERSİN\'de Kurban Bayramı\'nın ilk gününde çok sayıda acemi kasap, hastaneler başvurdu.

Bayramın ilk gününde çok sayıda vatandaş hayvan pazarlarına erken saatlerde akın etti. Kimi almak için pazarlık yaparken, kimi de daha önce aldığı kurbanlığı kestirmek için sıra bekledi. Aileleri ile pazara gelen çocuklardan bazıları kesimleri uzaktan seyrederken bazıları da yakından izledi. Kimi de kasap çırağı olarak çalıştı. Bu arada, bazı acemi kasaplar da yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi acil servislerine çok sayıda acemi kasap başvurdu. Sağlık görevlileri, bu sabah itibariyle hastaneye giriş yaptıran her 4 kişiden 2\'sinin kesik nedeniyle başvuruda bulunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kurbanlık alanında bağıran satıcı

- Kurbanlıklardan genel ve detaylar

- Kesim alanından görüntüler

- Deri yüzen kasap

- Et parçalayanlar

- Kurban Kesim izleyen çocuklar

- Çocuk kurbanlığı götürürken

- Kesilen koyunu tutan çocuk

SÜRE:03\'22\" BOYUT:268,36 MB

Haber:Ali ŞEN-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)

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ORDU’DA KURBAN KESERKEN 11 KİŞİ YARALANDI

ORDU’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşlar bayram namazı sonrasında kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kendini kesen 11 kişi yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı\'nın birinci gününde, il genelinde 9 ilçede mezbahalarda ve belediyeler tarafından belirlenen kesim alanlarında vatandaşlar kurbanlarını kesti. Altınordu İlçesi Eskipazar\'da ise, vatandaşlar serbest kesim alanında hem kurbanlık hayvanlarını satarken hemde kendi kurbanlarını kesti. İl genelinde kurban kesim yerlerinde kurban keserken el, kol ve ayaklarından kesi sonucu hafif şekilde yaralanan 11 kişi kendi özel araçlarıyla merkez ve ilçelerdeki hastane acil servisleri ile sağlık kuruluşlarına başvurarak ayakta tedavi oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurban kesiminden detay görüntü

-Hastane acil servisten görüntü

(SÜRE: 03.00 Dk) (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

DENİZLİ\'de kurbanlarını keserken, ellerini yada bacaklarını kesen acemi kasaplar, yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Denizli Devlet, Servergazi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine öğle saatlerine kadar 117 acemi kasap geldi.

Her yıl Kurban Bayramları\'nda hastanelerin acil servislerinde yaşanan acemi kasap görüntüleri bu bayramda da değişmedi. Kurbanlarını keserken vücutlarının çeşitli yerlerini kesen acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. Kurban Bayramı\'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, başka el, kol ve bacakları olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanıp, soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Öğlen saatlerine kadar Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne toplam 117 acemi kasap başvurdu. Acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanelere akın eden acemi kasaplardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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DÜZCE\'DE 30 ACEMİ KASAP KURBAN KESERKEN YARALANDI

DÜZCE\'de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi.

Kentte bayram namazı ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını belediye mezbehanesinde ve belediyenin gösterdiği alanlarda kestirdi. Bazıları ise mahalle ve sokak aralarında evlerinin bahçelerinde ve garajlarında kesti. Bazı kasaplar, kurban keserken el, kol ve ayaklarını keserek yaralandı. Öğle saatlerine kadar Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere yaralanan 30 acemi kasap başvurdu. Kurban keserken sol elini keserek hastanede tedavi gören kasap, \"Kurbanı keserken hayvan ters döndü, bıçağı elime kaçırdım. 8 dikiş attılar ama korkacak bir şey yok\" dedi. Sol bacağından yaralanan başka bir kasap da \"Kurban keserken bacağıma hayvanın boynuzu girdi\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Acemi kasaplar

-Hastanede tedavi görerek taburcu olanlar

-Yaralı kasaplarla röp.

Dosya adı: Dzcacemikasap

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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O KEBAPÇININ HEYKELİNİ DİKTİLER

İZMİR\'in Çeşme ilçesine, 1.5 ay önce o dönemde Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşayan Yüzevler Kebap\'ın sahibi Selahattin Aydoğdu\'nun heykeli dikildi.

Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Helkel Bölümleri\'nden bir grup öğrenci tarafından uluslararası bir bahis sitesinin desteğiyle yapılarak Aydoğdu\'nun sahibi olduğu Alaçatı\'daki Yüzevler Kebap\'ın önüne konulan heykel, Fatih Terim ve damatları ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olayın unutulmak üzereyken yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında restoranın önüne, dün (perşembe) öğleden sonra 7 öğrencinin, hocalarıyla birlikte bir kamyonet ile getirip bıraktığı, üzerindeki madalyada \"Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu\" yazılı olan heykel ilgi çekti. Heykeli görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Selahattin Aydoğdu, \"Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. Aydoğdu, heykeli kendine benzetemediğini söyledi. Selahattin Aydoğdu ve heykelinin etrafında toplanan tatilciler ve hayranları, Aydoğdu\'ya yapılan sürprizi alkışladı. Vatandaşlardan biri, \"Ağabey kralsın, efsanesin, hak ediyorsun bunu\" diyerek Selahattin Aydoğdu\'yu tebrik ederken, fotoğraf çektirmek için sıraya giren topluluk Alaçatı trafiğinde yoğunluğa sebep oldu.

Çeşme Alaçatı\'da bulunan Yüzevler Kebap\'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, geçen temmuz ayında gece işyerine baskına geldiklerini öne sürdüğü Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşamış, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayların ardından Fatih Terim uzun süre sessiz kalmış, sonrasında ise Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Heykelin getirilip, restoranın önüne bırakılması

-Heykelle fotoğraf çektiren tatilcilerin görüntüsü

-Yüzevler Kebap\'ın sahibi Selahattin Aydoğdu\'nun heykeli görünce yaşadığı şaşkınlık

-Heykelin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)