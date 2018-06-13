DHA YURT BÜLTENİ - 11

1 - Bakan Tüfenkci: \'Türkiye\'de üretim yok\' diyenler art niyetli

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sanayi üretim endeksiyle ilgili, \"Birileri diyor ya \'Türkiye\'de üretim yok\' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye\'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler bunun tam tersini söylüyor\" dedi.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçim çalışmasına Malatya\'nın merkez Battalgazi ilçesinde devam etti. Eski Malatya bölgesinde bulunan esnafı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Tüfenkci, yılın ikinci çeyreğinde ilk sanayi üretimi verileri aylık bazda yüzde 0,9 ve önceki yılın ayın dönemine göre yüzde 6,2 arttığını hatırlattı. Bakan Tüfenkci, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, oluşturulmaya çalışılan algılara rağmen sanayi üretimindeki artışın sanayideki çarkların döndüğünü gösterdiğini kaydetti. Ortaya çıkan artışların geleceğe daha umutla bakmalarını sağladığını belirten Tüfenkci, \"Birileri diyor ya \'Türkiye\'de üretim yok\' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye\'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler bunun tam tersini söylüyor. İşte son açıklanan sanayi üretimindeki artış da bunun bir göstergesi\" dedi.

Tüfenkci, istihdam, sanayideki üretim, ihracattaki artışlar ile hizmetler sektöründeki gelişimin dikkat çektiğini söyleyerek, turizm sektöründe de güzel gelişmelerin yaşandığını anlattı. Turizmde beklentilerin üzerinde bir sezon yaşanacağının altını çizen Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek. İnşallah 24 Haziran\'da güçlü bir meclisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde güçlü bir hükümeti kurarsak 2023 hedeflerini çok kısa zamanda yakalarız. Birileri diyor ki \'2023 hedefleri hayal.\' Biz AK Parti olarak nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Türkiye\'nin büyüme ortalamasını yüzde 5,7\'den yüzde 6\'lara çıkardığımızda inanın bu da hiç hayal değil. Biz güçlü hükümet ve güçlü meclise bu hedeflerimize varabilmek için geçtik. İnşallah da milletimizin onayıyla, desteğiyle biz bu hedefleri gerçekleştireceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan görüntü

- Bakan Tüfenkci\'nin esnaf ziyareti

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

116 mb

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2 - Halaçoğlu \" Cumhurbaşkanlığı seçimi Aziz Yıldırım meselesi gibi olacak\"

İYİ Parti Kayseri milletvekili,Dış Türklerden sorumlu Genelbaşkan danışmanı Yusuf Halaçoğlu, \" Cumhurbaşkanlığı seçimi Aziz Yıldırım meseles i gibi olacak. Türkiye , bu değişimle huzura kavuşacak. Güneş 25 Haziran\'da farklı doğacak. Elektriğe, ampule gerek kalmayacak\" dedi

İYİ partinin milletvekili adayları ve il başkanı Emine Bagcı ile birlikte Kayseri il merkezinde basın toplantısı düzenleyen Yusuf Halaçoğlu, \" İstesem Kayseri 1.sıra adayı olurdum. Ama,o zaman da Yusuf Halaçoğlu olamazdım. Bana, MHP grup başkanvekili olduğumda Kültür Bakanlığı bile teklif edildi.Ama bunu zül kabul ederim dedim. Makamlar hizmet için araçtır. Amaç değildir\" diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü :

\"Türkiye\'de seçim öncesi insanlar korku içinde olduğundan düşüncelerini ve kime oy vereceklerini söylemiyor, söyleyemiyor. Siyasi düşüncelerini direkt açıklayamıyorlar. Seçim Türk milletine iyilikler getirecek. İyi olacak. Ak partinin 16 yıllık iktidarı değişecek,parlamenter sistem geri gelecek. TV\'lere gazetelere haberlerimiz girmiyor. İYİ Partiyi kırmızı çizgi ilan ettiler. Biz de bu yüzden halkımızla direkt temas kuruyoruz. Bu hükümet hala Esat\'la niye temas kurmuyor anlayamıyoruz. Ülkemizdeki Suriyeliler ülkelerine bayramda gidip bayramlaşıp geliyorsa demek ki sıkıntı yok demektir.Buraya para için geliyor, para.150 milyar TL bunlara harcanıyor. Gitsinler ülkelerine, bizde gelecek bayram Suriye\'de onların çayını içmeye gideriz.\"

Halaçoğlu, milliyetçi ve ülkücü kökenden geldiklerini, demokrasiyi, Türklüğü ayaklar altına alanlar için mücadele ettiklerini, bazılarının bunlardan hesap sormak isterken, yanlarında yer aldıklarını belirterek \" İşte biz bunun için ihraç edildik. Bazıları Türklüğü ayaklar altına alırım diyenlerin hala peşinde \"şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'e yapılan yakıştırmaların dinen gıybet olduğunu belirterek\" Meral hanım işte buradayım diyor bunları ispatlamayan namussuz, şerefsiz diyor. Ama bazılarının namussuz, şerefsiz dolaşmak hoşuna gidiyor.Ramazan ayında dini bütün geçinenler, genel başkanlarına tapınıp, şirke girenler bile var. Ülkede yüzde 20 işsiz var, Erdoğan kıraathane açacakmış. Kitap okumak isteyen kütüphaneye gider.\"diye sözlerini tamamladı

Görüntü Dökümü:

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-İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu\'nun konuşması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

6 Dakika 25 Saniye / 205 MB

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3 - Kapadokya\'da bayram bereketi

PERİBACALARIYLA ünlü Kapadokya’da, Nisan ayının ortalarından itibaren gelmeye başlayan Uzakdoğulu ve Rus turistlerin yanı sıra, Ramazan Bayramı’nda yerli turistlerin rezervasyonlarıyla da turizm canlılığı yaşanacağı belirtildi. Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya’da son günlerde İskoç ve İspanyol turistlerin de görüldüğünü, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yaz mevsiminin iyiden iyiye hissedildiği bugünlerde, Kapadokya bölgesindeki turizm hareketliliği de giderek doruğa ulaşıyor. Ramazan ayı nedeniyle yerli turistlerin ilgisinin bir nebze düştüğü bölgede, yabancı turistlerin gelmesi, yüzleri güldürdü. Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Ramazan ayında düşen yerli turist sayısının, yabancı turistlerin yoğun olarak bölgeye gelmesiyle kapatıldığını belirterek, \"Ramazan Bayramı\'nda yerli misafirlerimizin de bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz ve bu sayede otellerimizin doluluk oyranları yüzde 100\'e yaklaşacak. Bayramdan bir hafta sonra da seçimler var, seçim atmosferine giriyoruz. Seçimden sonra yerli ve yabancı misafirlerimizi Kapadokya\'nın güzelliklerini seyretmeye davet ediyoruz. Bölgemiz, 2006 yılında rekor sayıda misafir ağırlamıştı, bu yıl 2006\'yı yakalayacağımızı ümit ediyoruz\" dedi.

Bölgeyi en çok Avrupa ve Amerikalı turistlerin ziyaret ettiğini, ancak son yıllarda Çinli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Durmaz, \"Bu yıl ise Kapadokya\'da turist yoğunluğu daha çok Rus turistlerden oluşuyor. Şu anda Çin, Rus ve İspanyol misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gelen misafirlerimiz, genellikle balon turlarını tercih ediyorlar. Kapadokya\'nın güzelliklerini havadan izlemek isteyen misafirlerimiz, balon turlarına ilgi gösteriyorlar. Ayrıca, ATV turları, vadi yürüyüşleri, at turları, bisikletli gezi, aktivite çeşitliliği olarak misafirlerimize sunuluyor\" ifadelerini kullandı.

TURİSTLER, KAYADAN OYMA EVLERDE KONAKLAMAK İSTİYOR

Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, turistlerin yoğun ilgisi karşısında konaklama taleplerinin ise kayadan oyma evlerin butik otellere dönüştürülmesiyle karşılandığını bildirdi. Durmaz, \"Peribacaları içindeki kayadan oyma oda ve evlerden dönüştürülen otellerimiz rağbet görüyor. Ayrıca eski evlerin restore edilerek butik otellere dönüşümü de devam ediyor. Bu dönüşüm devam ediyor ve turizmdeki bu artışı kapatıyor. Başta Göreme olmak üzere Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa, İbrahimpaşa, Çavuşin gibi küçük beldelerdeki evlerin otele dönüşümleri, Kapadokya\'nın yatak sayısının artışını sağlıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz\'ın röportajı

-Turistlerin bölgeyi gezmesi

-Detay görüntüler

(KJ:Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

5 Dakika, 57 saniye/189 MB

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4 - Evinde sığınak yapıp, silah ve mühimmat üretmiş

ERZURUM\'un Uzundere ilçesinde evinin zemin katında sığınak yapıp silah üreterek piyasaya süren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarı çalışma sonucu, Uzundere ilçesinde kaçak silah ve mühimmat imal edilerek satışının yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, dün saat 05.00 sıralarında şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Evin zemin kısmında şüphelinin silah ve mühimmat imalathanesi olarak kullandığı sığınak tespit edildi. Jandarma ekiplerince aramada 15 tabanca, bir mavzer piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve 3 havalı tüfek, 3 silah üstü dürbün, bu silahlara ait çok sayıda mermi, bir torna makinesi, 180 tabanca yedek parçası, 11 tabanca şarjörü, silahlara ait kartuşlar ve çok sayıda yapım malzemesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilik açıklamasında, \"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ele geçirilen silah, mühimmat ve makineler

(KJ: Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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5 - Bayrama özel kahve kuyruğu

KAYSERİ\'de, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine kahve ikram etmek isteyen vatandaşlar, kuru kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu. Kahveci İlhan Billur, normal günde 1000 kilo, bayramlarda ise 3000 kilo kahve sattıklarını söyledi.

Bayramların vazgeçilmezlerinden olan kahve ikramı nedeniyle kuru kahvecilerde yoğunluk yaşanıyor. Merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi’nde hizmet veren, kentin tanınmış kuru kahvecilerden İlhan Billur, her yıl olduğunu gibi yine bayram öncesi yoğunluk yaşandığını söyledi. Babasının 1960 yılında kurduğu işletmeyi kardeşleriyle birlikte devam ettirdiğini ifade eden Billur, gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Billur, \"Bayramlarda adetidir kahve ikramı. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Bizi işimizi özenle yapıyoruz. Çiğ kahvenin alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz. Çektiğimiz anda sıcak sıcak kahveyi müşterimize veriyoruz. Başta Almanya olmak üzere yurt dışına da satışlarımız oluyor. Oralardan da yoğun talep var\" dedi. Kahvenin kilosunu bu yıl 40 liradan satışa sunduklarını kaydeden Billur, normal zamanlarda günde yaklaşık 1000 kilo kahve sattıklarını, bayram öncesinde ise bu rakamın günde 3000 kiloya çıktığını söyledi. Diğer yandan sıcağa ve oruca rağmen bayram kahvesiz olmaz diyenler de kuyrukta kahve alabilmek uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Görüntü dökümü:

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-Kahvecideki kuyruktan görüntüler

-İş yeri sahibi İlhan Billur ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

3 dakika 09 saniye / 100 MB

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6 - Yatırımcıların işi artık çok kolay

MERSİN’de yerli ve yabancı yatırımcıların bürokratik işlemlerini tek bir noktada yapabilmesine imkan sağlayan Tek Durak Ofisi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı törenle açıldı. Elvan, ofislerin yatırımcılara danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Ticaret Borsası içerisinde yer alan ofisin açılış törenine akan Elvan’ın yanı sıra; ValiAli İhsan Su, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ile işadamları ve girişimciler katıldı.

Konuşmasında Tek Durak Ofisi ile ilgili bilgiler veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yatırımcıların tüm iş ve işlemlerinin ofis elemanları tarafından yürütüleceğini kaydetti. Bunun ilk örneğinin İstanbul’da hayata geçirildiğini dile getiren Elvan, “İstanbul’daki ofisimiz sadece yabancı sermayeli şirketlere hizmet veriyor. Mersin’deki tek durak ofisimiz hem yerli hem de yabancı tüm firmalarımıza hizmet verecek. Diyelim ki içimizden birisi yatırım yapmak istiyor. Eğer belediyeyle ilgili bir işlemi varsa burada elemanlarımız sizin adınıza onay verecek. Çalışma bakanlığı ile ilgili işlerinizi yine Çalışma Bakanlığı elemanı buradan sizin adınıza o problemi çözecekö dedi.

Yeni oluşumdan tüm yatırımcıların istifade etmesinin önemine vurgu yapan Elvan, ofisin vize ve ruhsat işlemlerinin dışında danışmanlık desteği vereceğini de belirterek, “Pazarlara yönelik ilgili bilgiler verilecek. İlle ilgili, sektörle ilgili yine istenilen verilen ilgili yatırımcıya verilecek. Bir anlamda yatırımcının yönlendirilmesi, yatırımcıya danışmanlık yapılması işlemleri de burada sağlanacak. Bu merkezde her türlü Ar-Ge faaliyetleri olacak. Her ürünümüze yönelik hastalık şikayetleri geliyor. Turunçgil özelinde bu tür hastalıklarla mücadeleye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri olacak. Artık burası, turunçgil üreten çiftçimizin uğrak yeri olacak. Tüm sorunların dinlendiği, bu sorunların çözümü noktasında araştırma ve uygulama mekanizmalarının geliştirildiği bir yapı oluşturulacakö şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Projesi, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş ile ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altınsu arasında imzalandı. Bakan Elvan daha sonra beraberindeki heyetle, Mersin Tek Durak Ofisi’nin açılış kurdelesini kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan görüntü

-Katılımcıların görüntüsü

-Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın konuşması

-Projenin imzalanması

-Tek Durak Ofisi\'nin açılış kurdelesinin kesim görüntüsü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

BOYUT: 301 MB SÜRE: 02.43 DK