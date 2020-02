DHA YURT BÜLTENİ - 11

İncirliova\'da sağanak yağmur sele neden oldu

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini arttıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle döndü, evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Vatandaşlar evlere ve sokaklara girmekte zorlandı.

İncirliova ilçesinde bugün saat 09.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur, en çok Acarlar Mahallesi\'nde etkili oldu. Kanalizasyon çalışmasının yapıldığı ilçede akacak yer bulamayan yüksek kesimlerden gelen sel suları, zarar verdi. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, onlarca evi su bastı. Araç sürücüleri suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar evlere ve sokaklara girmekte zorlandı. Her yağan yağmurda evini su bastığını belirten mahalle sakinlerinden Şaban Yoldaş, \"24 yaşında zihinsel engelli torunum Emrah Yoldaş\'ı her yağmurda, sokakta biriken sular nedeniyle eve sırtımda getirip, götürmek zorunda kalıyorum. Yağmur suları çekilene kadar çizmeyle dolaşıyoruz. Her yağan yağmur bizim için çile oluyor\" diyerek, yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi. Yoldaş, mahallelerindeki kanalizasyon çalışmalarının bitirilmemesinin de sele neden olduğunu ifade etti.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

İslahiye\'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1\'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Yüksel Y. yönetimindeki 31 U 1445 plakalı otomobil ile Hasan T.\'nin kullandığı 31 NL 363 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Gönül T., Hatice Ç., Ayşe D., Elif G., Halis H., Hafize T. ve Hasan Y. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Hasan Y., hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep\'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,(DHA)

Feci kaza güvenlik kamerasında

Adana\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla attıktan sonra yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 1\'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 01 LC 290 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpıp takla atan araç, kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Hızını alamayan otomobil iş yerine girdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafınan görüntülendi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılara ise, ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1\'i ağır 5 yaralıyı çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

Gelibolu’daki Rus Anıtı’nda anma töreni

Çanakkale\'de 1917-18 yıllarında Rusya\'daki devrimden kaçarak Gelibolu\'ya yerleştirilen ve bu topraklarda yaşamlarını yitiren Beyaz Ruslar\'ın anısına yapılan anıtta tören düzenlendi.

Ruslar\'ın Gelibolu\'dan ayrılışı ve burada yaşamını yitirenlerin 97\'nci yılı anma törenine, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, Vakıf Müdürü Vladimir Bushuev, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ve Rusya’dan gelen konuklar katıldı. Başpiskopos Mikhail tarafından yapılan ayinin ardından, anıta Rus yetkililerce çelenkler bırakıldı. Anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Anıtın yanındaki fotoğrafların sergilendiği müze ziyaret edildi. Anı defteri imzalandı. Gelibolu’da yaşayan Nurcan Erdil, Rus gelininin çocuğu 6 aylık Kaya Erdil ile anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, “Hem Rus hem Türk vatandaşı benim torunum. Ama tabi ki önce Türk vatandaşıö dedi. Ardından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene geçildi. Buradaki program Türk-Rus dostluğunu ifade eden duygusal konuşmalarla devam etti. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Gelibolu’daki anıtın yapılışının 10’ncu yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu anıt, sadece kaderin kendisiyle yabancı toprağa gömülenlerin üzüntü yeri değildir. Tarihi olayları hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından paha biçilemez değerdedir. 1920 ve 21 yılları arasında Gelibolu’da yaşanan olaylar, halklarımızın birbirleriyle empati kurma ve sempati duyma yeteneklerinin en güzel örneklerinden birisidirö dedi.

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ise, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta sulh, cihanda sulh\' sözlerini hatırlatarak bunun komşu ülkelerle ilişkiler de günümüzde büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Başkan Vekili Tarım, “Gelibolu’da yapılan Rus Anıtının 10’ncu yıl dönümünde yapılan törene hoşgeldiniz. 1920’de Gelibolu’ya 26 bin Rus gelmişti. Vatanlarından kopmuş, doğdukları yerlerden uzak kalmışlardı. Gelibolu, bir anne gibi davrandı. Müşfik kollarında bu ülkenin insanlarını kucakladı. Bugün dönüp tarihe baktığımızda bu olayı barış, hoşgörü, insan sevgisi adına çok değerli görüyoruz. Ruslar ve Türkler hep birlikte dünyaya barışı haykırabiliriz. Gelibolu’dan dünyaya, barış ve hoşgörü mesajları verebiliriz. Atalarımızın burada verdiği sınavı, dünyada savaşanlara anlatabiliriz. Tüm dünya halkları barış içerisinde bir arada yaşamayı öğrenmelilerö diye konuştu. Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, “Kendimiz de farkındayız ki, Türkiye ile tarihte çok değişik ilişkilerimiz oldu. Ancak iki milletin anısını yüksekte tutmak ortak amacımız oldu. Maalesef tarihi kimse yeniden yazamaz. Günümüzün tarihini değiştirme şansımız ve gücümüz var. Elimizde olan şey geleceğimizi değiştirmektir. Gelibolu Belediyesi ve Çanakkale Valiliğinin destekleriyle yapılan bu anıt, Türk Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olmuşturö dedi. Konuşmaların ardından, Türk ve Rus yetkililer birbirlerine teşekkür plaketi takdim etti. Tören, Rus müzisyen Ludmila Zikina anısına kurulan Rusya Devlet Akademik Müzik Grubunun sahne almasıyla sona erdi.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

KKTC\'den geldiler Rauf Denktaş\'ı Foçalılar\'la andılar

İzmir\'in Foça ilçesine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Alsancak beldesinden gelen bir grup soydaş, sürgün yıllarını İzmir\'in Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi\'nde geçiren merhum KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için yaptırılan parkta duygusal anlar yaşadı. İlçenin değişik yerlerini gezen konuklar yapılan masterler dostluk maçının ardından ülkelerine uğurlandı.

Foça Belediyesi\'nin KKTC\'deki kardeş şehri olan Alsancak\'ın Belediye Başkanı Fırat Ataser\'inde katıldığı 4 günlük İzmir programı Foça bölümüyle tamamlandı. İlçeye bağlı Gerenköy\'de Belediye meclis üyesi Burhanettin Celep\'i ziyaret eden, Kozbeyli\'de taş dibekte kendi dövdükleri ünlü Şakir\'in Dibek Kahvesi\'yle keyiflenen konuklar, daha sonra coğrafyası itibariyle yaşadıkları yerlere benzettikleri Yenifoça\'da Rauf Denktaş Parkı\'na geldi. Kitaplar ve basın haberlerinden duydukları sürgün yılları hakkındaki bilgileri bu kez Denktaş Ailesi\'nin yaşadığı topraklarda, aynı havayı soluyarak büstün kitabesinden okuyan Kıbrıslılar\'dan bazıları, gözyaşlarını tutamadı. Park girişi ve büstte anı fotoğrafları çektiren konuk heyet, akrdından Yenifoça Sahili\'ni gezdi. Kuzey Kıbrıslı soydaşları Foça\'da Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri, Foça Belediyespor Başkan yardımcısı Birtan İskit ve yöneticiler karşıladı. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin görülmesinden sonra dün (Cumartesi) Nihat Hüsenay Stadı\'nda Foça Belediyespor Masterler ile Alsancak Masterler arasında dostluk maçı oynandı. Konuk takım maçı 4-2 kazandı. Alsancak\'ın kardeş belediye olarak gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demirağ\'a Kıbrıs el işlemesi bir hediye takdim eden KKTC Alsancak Spor Kulübü Başkanı Cenk Şekeroğlu\'da kendilerine evlerinde hissedecek kadar yakınlık gösteren Foçalılar\'ı kendi kentlerinde görmek istedikleri için böyle bir ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

İzmir\'de 8 bin kişi umuda koştu



Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de düzenlenen Wings For Life World Run koşusu bu yıl üçüncü kez İzmir\'de gerçekleştirildi.

Tekerlekli sandalyeli katılımcıların da yarıştığı organizasyonda Türkiye\'nin bir çok ilinden gelen 8 bin kişi hem yarışmak hem de bağış yapmak için bir araya geldi. İzmir Fuarı Lozan Kapısı\'nda startı saat 14.00\'te verilen koşuya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş\'ın tekerlekli sandalyesini itti.Renkli görüntülerin ortaya çıktığı WFL World Run\'da bando eşliğinde eğlenen 7\'den 70\'e tüm yarışçılar asıl amaçlarının omurilik felcine dikkat çekmek ve bağış yaparak organizasyona katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu yıl 12 ülkede aynı anda start alan koşu başladıktan yarım saat sonra harekete geçen ve 15 kilometre hızla ilerleyen, ralli pilotu Murat Bostancı\'nın kullandığı yakalama aracına yakalanan katılımcılar için yarış sona eriyor. Alsancak, Altınyol ve Karşıyaka istikametinde gerçekleşen koşu Foça yönünde devam ediyor. Yarışa her yıl olduğu gibi yine pek çok ünlü isim de katılarak farkındalık yarattı.

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA)

Yozgat’ta testi kebabını il yöneticileri hazırladı

Yozgat’ta, Hıdırelez Bahar Bayramı, 2. Yozgat Yemek Festivaliyle birlikte Cumhuriyet Meydanında kutlandı. Vali Kemal Yurtnaç ve ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın hazırladığı testi kebabı halka ikram edildi.

Yozgat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) iş birliğinde yemek yarışması düzenlendi. Yöresel yemeklerin pişirildiği yarışmada Cumhuriyet Meydanında Yozgat\'ın plakası olan ‘66’ şeklinde ocaklara dizilen testi kebapları pişirildi. Etkinlikte, aşçı önlüklerini bağlayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan\'ın tarifiyle testi kebabı hazırladı. Vali Yurtnaç\'ın pişen testi kebabını kırmasından sonra 66 testide hazırlanan kebaplar halka ikram edildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilin yöresel lezzetlerini Türkiye\'ye tanıtmak olduğunu söyledi. Bu tanıtımların yıl boyu devam etmesi gerektiğini ifade eden Yurtnaç, “Bir taraftan Roma hamamıyla, bir taraftan termalle gündeme geliyoruz. Yozgat\'ın farklılığını oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu günde 66 tane testi oluşturuldu. Bu testiler halkımıza ikram edilecek. Nevşehir\'de testi yapılır Yozgat\'ta da pişer halka sunulurö dedi. Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Yozgat\'ın yöresel lezzetlerinin başında testi kebabı geldiğini ve bunu Türkiye\'ye tanıtmak istediklerini belirterek, bu yıl Hıdırellez kutlamaları ile birlikte yöresel yemek yarışmaları da düzenlediklerini söyledi.

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

Adıyaman’dan Afrin\'e 20 TIR yardım

Adıyaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen kampanya ile toplanan 20 TIR yardım, törenle Suriye\'nin Afrin bölgesine uğurlandı.

Ramazan ayı öncesinde Adıyaman Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 20 TIR gıda yardımı toplandı. Toplanan yardımların Afrin\'e gönderilmesi nedeniyle eski otogarda düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ile protokol üyeleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Mahmut İzci, mazlum Suriye halkına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Yıllardır savşa mağduru sivillere yardım etme gayretinde olduklarını anlatan İzci, Ramazan öncesi de yine toplanan yardımları Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin\'e göndereceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından yardım TIR\'ları, dualarla uğurlandı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

Aşıklar Sokağı’nda yağmur altında aşk

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Muratlar Köyünde, Aşıklar Sokağı geleneği yağmura rağmen yaşandı. Gençlerin, Aşıklar Sokağı’nda buluşmasına yağmur bile engel olamadı.

Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Muratlar Köyünde, bir asırlık gelenekte çiftçi cemiyeti olarak bilinen ve köye bereket getirmesi için yapılan hayır yemeği, bu sene de yağmura rağmen gerçekleşti. Misafirlere ikram edilen 120 kazan keşkek için 50 koyunun kesildiği belirtildi. Muratlar Köyünde geleneksel olarak yapılan köy hayrına, yağmura rağmen 3 bin kişi katıldı. Yağmura aldırış etmeyen genç kız ve erkekler, gönüllerinin sultanını bulabilmek için bir kilometrelik Aşıklar Sokağı\'nda volta atarak, kendilerine uygun bir eş adayı aradılar. Sağanak yağmurun bir ara dinmesini fırsat bilen gençler, Aşıklar Sokağı\'nda buluştu. Sokağa gelen bazı vatandaşlar, Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı evli çiftlerde, tabela önünde selfie yaptı.

BEKAR KAYMAKAM YOL İÇİN AŞIKLAR SOKAĞI’NDA

Bayramiç ilçesinin bekar Kaymakamı Ramazan Kendüzler de, Aşk Sokağı\'na köy muhtarı İsa Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ile birlikte geldi. Kaymakam Ramazan Kendüzler, Aşıklar Sokağı geleneğini ilçeye gelmeden öncede duyduğunu belirterek, “Binlerce vatandaşımızın katıldığı her yıl düzenlenen etkinlikteki yolun bozukluğu, muhtarımız tarafından dile getirildi. Sokağa parke taş döşeme önerisinde bulundu. Bu konu için bu sokaktayım. Başka bir amacımız olamazö dedi. Muratlar Köyü Muhtarı İsa Korkmaz ise, geleneğin bir asırdır devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:“Pişirilen yemek ve arkasından yapılan dualarla bolluk ve bereket için köy hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hayır çerçevesinde de çevre ilçelerden ve köylerden gelen genç kız ve erkekler bu sokakta tanışıp, anlaşabildiklerinde evleniyorlar. Hayır vesilesiyle kaymakamımıza, çamur olan Aşıklar Sokağı yolunu gösterdim. Bu sokağın düzenlenmesi için yardımlarını bekliyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)