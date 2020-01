DHA YURT BÜLTENİ - 11

CHP\'li Biçer, \"2017 yılı zehirlenme yılı oldu\"

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, geçen yıl askeri birliklerde, yurtlarda, işyerlerinde binlerce kişinin zehirlendiğini ileri sürerek, \"2017 yılı zehirlenme yılı oldu. Askeri birliklerdeki zehirlenme olaylarında ihmaller var. Hem Genelkurmay Başkanı hem Milli Savunma Bakanı geçmişteki kusurlarından, görev ihmallerinden dolayı mutlaka yargı önünde hesap vermelidir\" dedi.

Ülke genelinde 2017 yılında askeri birlikler, fabrika ve yurtlarda yaşanan zehirlenme olayları gündeme geldi. Manisa\'daki Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda üst üste yaşanan asker zehirlenmelerinde birçok asker hastanelik olurken, bir asker de hayatını kaybetti. Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından gözler yemek ihalelerini alan firmalara çevrildi, askeri birliklerdeki zehirlenmelerin önüne geçmek için önlemler tartışıldı.

\"EN AZ 5 BİN ASKER ZEHİRLENDİ\"

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de, ülke genelinde yaklaşık 5 bin askerin zehirlenme olaylarından etkilendiğini iddia etti. Biçer, \"2017 yılı zehirlenme yılı oldu. Okullarda, işyerlerinde, bakanlıklarda, hastanelerde, yurtlarda, kışlalarda zehirlenmeler oldu. Yandaş firmaların yemek verdiği bütün kurumlarda askerler, öğrenciler zehirlendi. Askeri birliklerde 2017 yılı itibariyle en az 5 bin kişi zehirlenmiştir. Resmi sayıya hiçbir şekilde ulaşmak mümkün olmadı. Zehirlenmelerde askerler hastaneye geldiğinde hepsinin adli vaka olarak gösterilmeleri gerekirken, hiçbirinde resmi giriş yapılmadı. Hukuki haklarını aramak isteyen askerlerin, kayıtlara ulaşması ve adli vaka olarak haklarını araması engellendi. Net sayıyı, verdiğimiz hiçbir soru önergesinde öğrenemedik. Çok yüksek bir rakam. Manisa\'daki zehirlenmelerden sonra Türkiye\'nin her yerinde zehirlenmeler devam etti. AK Parti iktidarı kendisinin beslediği, koruyup kolladığı bir kitle yaratmak zorunda. Bunu 2007\'den sonra askeri birliklerin yemeklerini özelleştirirken yaptı. Kendine bir rant yarattı\" diye konuştu.

\"2 KEZ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERGESİ REDDEDİLDİ\"

Zehirlenme olaylarının araştırılması için TBMM\'ye 2 kez araştırma önergesi teklifi verdiklerini ve reddedildiğini ifade eden CHP\'li Biçer, Maliye Bakanlığı personelinin 2016 yılında yaşadığı zehirlenme olayında Manisa\'daki kışlaya yemek veren firmanın aynı firma olduğunu belirterek, \"ihmal var\" iddiasında bulundu. CHP\'li Biçer şöyle konuştu: \"Yaklaşık 2 hafta önce Resmi Gazete\'de bir yazı yayınlandı. 1 yıl önceki Maliye Bakanlığı\'nda Manisa\'daki askeri birliğe yemek veren aynı firmanın etleri nedeniyle zehirlenme olmuştu. Maliye Bakanı \'2016 yılında bu firmadan ihaleyi aldık, yargı kararında gecikme oldu\' dedi. Burada çok büyük bir ihmal var. 2016\'da bu firmanın verdiği etlerde salmonella bakterisinin ürediği kesinleşmişken men kararı 1 yıl sonra açıklandı. Burada da suçlular hala yargı önüne çıkmadı. Bu gecikmeden kim sorumlu? 2016 yılından sonra bile bir sürü büyük ihale bu yandaş firmalara verildi. Biz mecliste 2 kez araştırma komisyonu kurulmasını istedik. 2 kere oylandı, AK Parti 2 kez hayır oyu verdi. \'Askerler zehirlenebilir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, hatta kalan sağlar da ilk fırsatta bizim için ölmeye hazır olarak bekletilmelidir\' dediler. Maliye Bakanlığı bu ihaleyi iptal etse bile Manisa\'daki asker zehirlemeleriyle gündeme gelen firmanın ortağına ihaleyi vermiştir. Bunu özellikle duyurmak istiyorum.\"

\"GENELKURMAY BAŞKANI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ\"

Açıklamasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı da eleştiren CHP\'li Biçer, \"Genelkurmay Başkanı Manisa\'da ve diğer illerde yaşanan zehirlenme olaylarına gitmemiştir. Asker öldüğünde bile gelme zahmetinde bulunmamıştır. Yalnızca hastanenin önündeki konuşmalarda bir askerin \'Siz gittikten sonra bizi burada dövecekler\' dediğinde gelmiştir. Yani Genelkurmay Başkanı için de mehmetçiğin ölmesi önemli değildir, Milli Savunma Bakanı için de önemli değildir. Genelkurmay Başkanı cami yaparak gündeme geleceğine burada mehmetçiğe sahip çıksaydı. Kışladaki askerlere bozuk et yedirilirken Genelkurmay Başkanı buradaki askerimize \'sahip çıksın\' isterdik. Burada hem Genelkurmay Başkanı hem Milli Savunma Bakanı geçmişteki kusurlarından, görev ihmallerinden dolayı yargı önünde mutlaka hesap vermek zorundadır\" diye konuştu.

\"YARGI KARARINDA GECİKME OLMASAYDI ASKERLER ZEHİRLENMEZDİ\"

Bu aşamadan sonra zehirlenme olaylarına karışan firmalar için alınan ihaleden men kararlarının ortak firmalar için de geçerli olmasını isteyen Biçer, \"2 gün önce Milli Savunma Bakanlığı bir yazı yayımladı. Ama biz resmi yazıya ulaşamadık. Verdiğimiz soru önergelerine de bir yanıt alamadık. Milli Savunma Bakanlığı birkaç satır bir yazı yayınladı; \'Bundan sonra askeri birliklerin gıda teminleri Et ve Balık Kurumu\'ndan yapılacaktır.\' Ama bu konuşma nerede geçti? Bu karar nerede alındı, altında kimin imzası var, bunu bilmiyoruz. Bu belki de yalnızca kamuoyunu biraz oyalamak, bu tepkileri biraz bastırmak içindir. Bundan sonra bu firmalarla ilgili alınmış \'ihaleye giremez\' kararı bu firmamalarla ortak olarak girmiş bütün firmaları da kapsayacak şekilde düzenlenmeli. Maliye Bakanlığı\'ndaki zehirlenme olayıyla ilgili yargı kararındaki 1.5 yıllık gecikmenin de sorumluları derhal ortaya çıkarılmalı. 1.5 yıllık gecikme olmasaydı burada 5 bin asker zehirlenmeyecekti, bir askerimiz de ölmeyecekti\" dedi.

Sağlık müdürlüğünden bebekler karıştı soruşturması



KAYSERİ’de özel bir hastanede iki ayrı aileye ait ölü doğan erkek bebeklerin cenazeleri karıştırıldı. Olay, diğer ailenin bebeğinin cenazesini almak için hastaneye geldiğinde ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken bebeklerin aileleri hastaneden şikayetçi oldu.

Kayseri\'de 8 aylık hamile Rabia Koçak’a gittiği doktor vücudunda iltihap olduğunu belirterek, antibiyotik ilaç verdi. İlacı kullanan Rabia Koçak fenalaşarak hastane geldi. Hastanede bebeğinin zehirlendiğini öğrenen anne ameliyata alınarak bebeğini aldırmak zorunda kaldı. İddiaya göre, ailenin bebeği, aynı anda bebeği ölü doğan başka bir aileye verildi. Aile bebeği kendi bebekleri sanarak, Koçak ailesinin bebeğini defnetti. Koçak ailesi bebeğini almak üzere hastaneye geldiğinde bunun kendi bebekleri olmadığını anlayınca olay ortaya çıktı. Koçak ailesi diğer aile ile bağlantı kurarak hastaneden şikayetçi oldu. Rabia Koçak ve eşi Ahmet Koçak bebeklerinin ölümüne sebep olduklarını düşündükleri doktordan da şikayetçi oldu. Savcılık bunun üzerine doktor hakkında \'Taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açtı. İnceleme yapılması için İldem Mezarlığına defnedilen bebek, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mezardan çıkarıldı. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 29 Aralık 2017 tarihinde Kayseri\'deki yerel bir gazetede Kayseri’de özel bir hastanede gerçekleştiği belirtilen “Hastanede Bebek Cenazeleri Karıştıö haberi ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, \"İlgili üst merciler konu hakkında bilgilendirilmiş ve haberde bahsi geçen özel hastane hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştırö dedi.

Diyarbakır\'da DBP kongresindeki pankartlara polis incelemesi



Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasında yapılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olağanüstü kongresinin ardından salona giren polis, afiş ve pankartları toplayarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından tutanak tutan polisler, HDP İl binasından ayrıldı.

DBP Diyarbakır İl Başkanlığı\'nın 5\'inci Olağanüstü Kongresi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu\'nda yapıldı. Tek liste ile gidilen olağanüstü kongrede DBP Diyarbakır İl Eş Başkanlığı\'na İbrahim Çiçek ve Naşide Toprak seçildi. Kongrenin bitmesinin ardından salona giren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kongre sırasında asılı bulunan pankart ve flamaları toplayarak inceleme yaptı. Parti binasında polisin arama çalışmaları devam ederken, bina önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Pankart ve afişlerin incelenmesinin ardından konuya ilişkin tutanak tutan polis ekipleri, daha sonra binadan ayrıldı.

Menderes ve Bayındır orman yangınının izleri siliniyor



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İzmir\'in Bayındır ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarının izlerini silmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangından zarar gören alanlara toplam 1 milyon 350 bin fidan dikileceği bildirildi. Menderes ve Bayındır\'da 230 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir\'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz 2017 tarihinde çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü, 950 hektar alan zarar gördü. Yanan sahada orman teşkilatı arazi hazırlık çalışmalarına hemen başlayarak, 25 Kasım 2017 tarihinde ilk fidanı toprakla buluşturdu. Şimdiye kadar alana 160 bin fidan dikildi. Yanan bölgede toplam 750 bin fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığı bildirildi. Yine İzmir\'in Bayındır ilçesi Lütuflar Köyü yakınlarında 25 Temmuz 2017 tarihinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında 750 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangından hemen sonra orman teşkilatı tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıp, yanan ağaçların enkazlarını temizleme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yanan alanda ilk fidan 25 Kasım 2017 tarihinde toprakla buluşturuldu. Bugüne kadar alana 70 bin adet fidan dikildi. Bölgeye toplamda 600 bin fidan dikileceği belirtildi. Böylece Menderes ve Bayındır\'da çıkan orman yangınında zarar gören sahalara toplam 1 milyon 350 bin adet fidan dikilecek. Ayvalık Cennet Koyu\'nda meydana gelen orman yangınının izlerini silmek maksadıyla 15 Aralık 2017 tarihinde yangından zarar gören sahaya 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam, 6 bin 100 kara servi ve 7 bin yeni akasya olmak üzere toplamda 33 bin 350 fidan dikildi. İzmir Menderes ve Bayındır\'da yaşanan yangınların bütün ülkeyi üzdüğünü vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle dedi: \"Yanan ormanlık alanların bir metrekaresi bile farklı bir maksatla kullanılamaz. Söz konusu sahalarda meydana gelen yangınların izlerini silmek için harekete geçtik. Menderes ve Bayındır\'da zarar gören alanları tekrar ağaçlandırıyoruz. Bu kapsamda sahaların hazırlanmasının ardından fidanları toprakla buluşturmaya başladık. Yanan alanlarda fidanlar yeniden yeşerecek.\"

Umreden dönen AK Partili Çalık, başını örttü



Umreden dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya\'nın Yeşilyurt İlçe Kongresi\'ne katıldığı parti kongresine başörtülü geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan Öznur Çalık, dönüşte örtünme kararı aldı. Çalık aldığı karardan sonra ilk kez bugün katıldığı kongrede başörtülü görüntülendi. Çalık, gazetecilerin örtünmesiyle ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, \"Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin\" diye yanıt verdi.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Atıl durumdaki otelde cesedi bulunan kadını sevgilisi öldürmüş

Bolu\'da, atıl haldeki bir otelin boş odasında çürümüş cesedi bulunan 38 yaşındaki Dilek Diner\'in 3 ay önce sevgilisi 32 yaşındaki Tevfik Kor tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan seyyar satıcı Tevfik Kor, adliyeye sevk edildi.

Geçen Perşembe günü, Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu yakınında atıl durumdaki bir otelin 2\'nci katında bulunan boş odaya hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedinin kimliği tespit edilemedi. Polis, kadının boynundaki izlerden cinayete kurban gittiği şüphesi ile soruşturma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentte kimsesiz olan ve kayıp ihbarı yapılmış kişilere ulaştı. Ekipler, kimsesiz olarak yaşadığı bilinen kişilerden yalnızca Dilek Diner\'e ulaşamadı. Cesedin eşinden ayrıldıktan sonra tek başına Bolu\'ya yerleşen 2 çocuk annesi Dilek Diner\'e ait olduğu belirlendi. Otel çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve mobese kayıtları incelendi. Dilek Diner\'in en son yanında bir erkekle görüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, cesedin bulunmasının ardından geçen 24 saatlik süre içinde Dilek Diner\'in yanındaki kişinin sevgilisi olan Tevfik Kor olduğunu belirledi. Abant Tabiat Parkı\'nda seyyar olarak köy ürünleri satışı işi yapan Tevfik Kor, Mudurnu ilçesindeki evinde polis tarafından yakalanarak dün akşam gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Tevfik Kor, burada verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, \"3 ay önce Dilek ile Bolu kent merkezinde buluştuk. Kıskançlık yüzünden aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü de büyük bir kavga ettik. Bana küfürler etti. Ben de Dilek\'i atıl durumdaki bir binaya götürdüm. Kendisi orada da küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Ben de daha fazla dayanamadım ve boğarak öldürdüm. Öldürdükten sonra onu orada bıraktım ve Mudurnu\'daki evime gittim. 3 aydır da hiçbir şekilde polise başvurmadım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım\" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tevfik Kor, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Kor, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Konya\'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya\'nın Ereğli ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli-Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih Karaca yönetimindeki 42 V 5333 plakalı otomobile, İsmail Ayaz yönetimindeki 01 EZM 26 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonrası her iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

