DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kazada yaralanan polis şehit oldu (2)

EN ACI ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Göreve giderken, kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp, şehit olan polis memuru Arda Can için, Sabancı Merkez Cami\'nde tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10\'ncu Tanker Üs Komutanı Tuğgreral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş ve şehidin ailesi katıldı.

Törende şehidin rehberlik öğretmeni eşi Derya Can\'da güçlükle ayakta durabildi. Derya Can\'ı görevli memurlar teselli etti. Tören boyunca gözyaşı döken Derya Can, cenaze namazının ardından, şehit eşinin tabutunun arkasından bir süre yürüdü. Şehidin 10 aylık oğlu ise cenaze törenine getirilmedi. Törende şehidin annesi Dilek, babası Serdar Can ise gözyaşı döktü. Şehit Can\'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından götürüldüğü Kozan İlçesi\'ndeki şehitlikte toprağa verildi.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)



Öğretmenler gününde şehit öğretmenler anıldı

TUNCELİ\'de, bugün kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde, kent genelinde bugünü kadar terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 öğretmen ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Vali Tuncay Sonel, Necmettin öğretmeni şehit eden eli kanlı terör örgütü üyelerinin hak ettikleri cezayı alarak öldürüldüğünü belirterek, \"Öğretmenlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi için hem Valilik, hem Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tunceli Türkiye\'de eğitimdeki başarısıyla anılmaya devam edecektir\"dedi.

Tunceli\'deki Öğretmenrler günü etkinliğine, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet işlek, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ubeyde İpek ile çak sayıda öğretmen ve öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte önce Stajyer öğretmenler adına bir öğretmenin konuştu ve Tunceli\'de görev yapan stajyer öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Tunceli Valisi Sonel yaptığı konuşmada, Tunceli\'nin eğitimde Türkiye çapında bir marka olduğunu belirterek, \"Tunceli eğitim alanında büyük bir marka oldu. Türkiye\'de herkes Tunceli\'yi eğitimdeki başarısından tanıyor, biliyor. Bu başarının gerçek mimarları tabi ki Öğretmenlerimizdir. Onları kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Tunceli\'nin eğitimine darbe vurmak isteyen terör örgütleri, ilin eğitimdeki başarısını bildikleri için onlarca öğretmenimizi görevlerinin başında şehit etmiş ve son olarak geçtiğimiz Haziran ayında memleketi Gümüşhane\'ye gitmek isteyen Necmettin Yılmaz Öğretmenimizi Pülümür yolunda kaçırılarak şehit edildi. Ama kahraman güvenlik güçlerimiz şehit öğretmenlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı. Necmettin Öğretmeni şehit eden eli kanlı terör örgütü üyeleri, hak ettikleri cezayı alarak öldürüldü. Öğretmenlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi için hem valilik, hem belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tunceli Türkiye\'de eğitimdeki başarısıyla anılmaya devam edecektir\"dedi.

Daha sonra Tunceli\'de, PKK ve sol terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 öğretmen için slayt gösterisi yapıldı. Türkiye\'de en çok Öğretmenin şehit edildiği yer olan Tunceli\'de öğretmenler gününde 32 şehit öğretmen için yapılan slayt gösterisinde duygusal anlar yaşandı. Vali Sonel ve protokol üyelerinin de duygusal anlar yaşadığı görüldü. Slayt gösterisinden sonra şiir ve kompizsyon yarışmalarında dereceye emekli Öğretmenlere ödülleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Artvin\'de itfaiye aracı yandı vatandaş söndürdü

ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesinde park halindeyken motoru alev alan itfaiye aracındaki yangın, çevredeki vatandaşlarca hortumla su tutularak söndürüldü.

Kemalpaşa İlçe Belediyesi\'nde ait itfaiye aracında, akşam saat 21.00 sıralaarında henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir kıvılcımla aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan araca çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti, ardından da bir işyerinden uzatılan hortumla su tutularak yangını söndürdü. Söndürme işlemi sırada meydana gelen küçük çaplı patlamalar da çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Bu arada itfaiye aracında çıkan yangın ve söndürme anı da çevredeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar yangına ait görüntüleri sosyal medyada hesaplarından da paylaştı.

Ahlat\'ta 30 kaçak yakalandı

BİTLİS\'in Ahlat İlçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapıp, İstanbul\'a gitmek üzere araç bekleyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kaçak, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında çocuklarında bulunduğu kaçaklara askerler tarafından sıcak yemek ikram edildi.

Kaçak yollarla sınırı geçtikten sonra Van\'dan Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'ne gelen ve buradan da İstanbul\'a gitmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kaçak, ilçe merkezinde araç beklerken, devriye görevi yapan jandarmalar tarafından fark edildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 30 kaçak, gözaltına alınındıktan sonra işlemlerini yapılması için Erkizan Mahallesi\'nde bulunan kapalı spor salonuna alındı. Bitkin ve aç oldukları gözlenen kaçaklara jandarma tarafından burada sıcak yemek ikram edildi. İşlemlerinin ardından kaçakların il göç idaresine teslim edilecekleri belirtildi.

Sivas\'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS\'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, dün öğlen saatlerinde G.T. isimli kadının İstanbul\'dan Sivas\'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Takibe alınan G.T.\'nin Sivas\'ta birlikte hareket ettiği H.Ş. ve M.A. ile bindikleri araçla kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu şüpheliler yakalandı. G.T.\'nin İstanbul ve Sivas\'ta birlikte hareket ettiği belirlenen Ş.G. ise otobüs terminalinde gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 905 adet ecstasy hap ile 159 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler G.T., H.Ş., M.A. ile Ş.G. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

