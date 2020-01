DHA YURT BÜLTENİ - 11

2 şehidin cenazesi memleketleri Konya\'ya getirildi



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde iki farklı mevkide PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz ile 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın cenazeleri, askeri uçakla memleketleri Konya\'ya getirildi. Şehit Özcengiz, bugün Akören İlçesi\'nde, şehit Ünal da Tuzlukçu İlçesi\'nde toprağa verilecek.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde dün PKK\'lılarla çıkan çatışmada 4 asker yaralandı, 4 yıllık Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'de şehit düştü. Hakkari 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı\'nda görevli 21 yıllık Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

Şehit Uzman Çavuşlar Halis Özcengiz ve Halim Ünal\'ın cenazeleri bugün askeri uçakla memleketleri Konya\'ya getirildi. Şehit cenazelerine Konya Havalimanı\'nda aileleri karşıladı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Ünal\'ın cenazesi helikopterle Tuzlukçu İlçesi\'ne, evli 1 çocuk babası şehit Özcengiz\'in cenazesi de karayoluyla Akören İlçesi\'ne gönderildi. Her iki şehidin cenazesi bugün düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedilecek.

ŞEHİT EŞİ: DİMDİK AYAKTAYIM, HİÇ KİMSEYİ SEVİNDİRMEYECEĞİM\"

Hakkari\'de eşinin yanında kalan 3 yıllık evli Esra Özcengiz, 1,5 yaşındaki kızları Hira Nur ile birlikte eşiyle son yolculuğunu yapıp, aynı uçakla Konya\'ya geldi. Uçaktan inen Esra Özcengiz, \"Dimdik ayaktayım, hiç kimseyi sevindirmeyeceğim. Ağlamıyorum ben\" dedi. Bir akrabasının kucağında taşınan kızı Hira Nur\'u bakıp, \"Babasına doyamadan gitti.\" dedi. Esra Özcengiz, elinde tuttuğu eşinin üniformasını da sık sık kokladı.

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 19 ölü, 11 kayıp (7)

ÖLÜ SAYISI 20\'YE YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 20\'ye yükseldi. 20 kaçağın cesedi denizden çıkarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen, sayıları 8 ile 10 arasında değişen kaçağın ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haber: Ergün AYAZ / KOCAELİ, (DHA)

==============================================

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: 1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sütün kilosunun 1 liraya satıldığını söyleyerek, \"1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor. Süt fiyatlarını muhakkak yukarı çekmemiz lazım\" dedi.

Bayraktar, Taşköprü İlçesi\'nde Ziraat Odası binasının açılışını yaptıktan sonra Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, sofralarda hiçbir şeyi eksik bırakmadıklarını, sofrada bir şey eksik olmaya başladığı an çiftçinin kıymetinin anlaşılmaya başladığını söyledi. Bayraktar, her şeye rağmen inadına üretim yapan bir çiftçi topluluğu olduğunu söyledi. Çiftçiye destek verilmesini isteyen Bayraktar şöyle konuştu:

\"Yapısal sorunlarla çiftçi boğuşurken gereken desteği vermezseniz Türkiye\'de üretemezsiniz, Türkiye\'de hayvansal üretim yapamazsınız, et üretemezsiniz, süt üretemezsiniz. Sütü de zor üretiyoruz. Türkiye\'deki ortalaması 1 lira. Yem 1 liranın üzerinde. Demek ki 1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor. Süt fiyatlarını muhakkak surette yukarı çekmemiz lazım. Sanayici bugün fiyat vermiyor süte. 1 liraya biz bu işi götüremeyiz, 80 kuruşa biz bu işi götüremeyiz. Bu hayvanlar kesime gider. Et ve süt kurumu bugün devrede olmasa süt 70 kuruş. Bir tane ahırlarda hayvan kalmaz. O zaman sanayicimizin kendi ayağına kurşun sıkmaması lazım. Başka bir memleket yok, gideceğimiz başka bir memleket yok. Bizi besleyecek başka bir ülke yok. Bu ülkede kardeşçe kazan kazan politikasıyla onlar da kazanacak biz de kazanacağız. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, birbirimizi koruyarak, gözeterek üretimimize devam edeceğiz. Biz onları koruyacağız ama onlar da bizi koruyacak. Biz bu şartlarda süt üretimi yapamayız. Sektör büyük sıkıntı içersinde. Bir an evvel süt fiyatlarını yükseltmelerini bekliyoruz. Yoksa aksi takdirde sütü yurt dışından bulmak zorunda kalırlar.\"

Habur’daki tatbikat 5’inci gününde sürüyor (2)

TATBİKAT ALANI TOZ ALTINDA KALDI

Silopi\'ye 15 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat alanında bulunan tanklar akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Mevzilerde bulunan tanklar, gelen talimatla yeniden manevra yapmaya başladı. Manevra nedeniyle tankların bulunduğu alan, bir anda toz içerisinde kaldı. Tatbikata zaman zaman yeni tank ve bazı askeri araçlar da dahil olduğu görüldü. Tankların manevrası devam ederken, Habur Gümrük Kapısı\'na doğru trafik akışı ise normal olarak devam ediyor.

Şanlıurfa\'daki hastanede \'çarşaf\' tartışması

ŞANLIURFA\'da bir hastanede doğum yapan kadının eşi Salih Çiftçi, yastık ve çarşaf verilmediği iddiasıyla görevlilere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla, görevlilerle arasında çıkan tartışmayı canlı yayınlayan Çitçi\'ye özel güvenlik görevlisi müdahale etti.

18 Eylül\'de hastaneye götürülen Salih Çiftçi\'nin eşi, Yeni Doğan Servisi\'nde bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Doğumun ardından odaya giden Çiftçi Ailesi\'nin fertleri yatak üzerinde yastık, çarşaf olmaması üzerine hastane çalışanlarına durumu bildirdi. Ancak bir türlü çarşaf temin edemediğini ileri süren kadının eşi Salih Çiftçi, durumu sosyal medya hesabından cep telefonuyla canlı yayın yaparak takipçilerine duyurdu. Çiftçi\'yi gören bir özel güvenlik görevlisi çekim yapmamasını istedi. Bunun üzerine hastanede sesler yükselmeye başladı. Sinirlerin gerildiği anlar Salih Çiftçi\'nin sürdürdüğü yayına yansıdı. Eşine ve yeni doğan bebeğine gerekli yastık, çarşafın verilmemesine isyan eden Salih Çiftçi, \"Ben sizi şikayet ediyorum. Hastanenin yaptıklarına bakın. Ne yatak, ne yastık, ne de çarşaf var. Bunun için kimse benimle muhatap olmuyor. Sadece güvenlikçiler müdahale ediyor\" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Çiftçi\'nin eşi de odasındaki bu tartışmayı endişeli gözlerle izledi. Bir süre sonra hasta bakıcının yeni çarşaf ve yastık getirmesiyle de gerginlik son buluyor.

Hastanedeki bu tartışmayla ilgili paylaşım, sosyal medya hesabında ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi’nden yarım asırlık çiftlere, madalya ve teşekkür plaketi

NEVŞEHİR’de evliliklerinin 50 yılı geçiren çiftlere, Nevşehir Belediyesi’nin madalya ve teşekkür belgeleri uygulanan ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe , Nevşehir’de Belediyesi’nin ev sahipliğinde başlayan ve UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumuna katılan çok sayıda davetli topluluğu da katıldı.

Türk Milletinin en köklü dinamik gücü olan aile müessesinin taşıdığı önemi geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alanda başarılı çiftleri kamuoyuna tanıtarak, evlilik kurumunun daha sağlıklı temeller üzerinde oturtulmasına katkı sağlamak amacıyla Belediye’nin hazırladığı ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde tanıtıldı.

Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlere ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa film gösterimi ilgiyle izlendi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı(UCLG) Başkanı Park Tau,UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG Genel Sekreteri ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra, UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumuna katılan çok sayıda belediye başkanı,yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenin de katıldığı programın açılışında Belediye Başkanı Hasan Ünver, katılımcılara hitap etti.

Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlerin daha nice yıllar mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayat sürmeleri temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ünver, oldukça önemsediği ve duygulu ve heyecan yaşadığı en önemli çalışmalarından biri olarak gördüğü bu projenin bundan sonraki dönemlerde de devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlerden yeni nesilin ibret alması gerektiğini vurgulayan Ünver, ‘Hayatlarıyla sevgi,saygı,sabır,acıya katlanmak,yokluğu paylaşabilmenin erdemliliğini göstererek örnek olan bu çiftlerimizin önünde ceketimi ilikliyor, saygılarımla ellerinden öpüyorum. “ dedi.

Etkinlikte daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile eşi Songül Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile eşi Ayşe Ünver, UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman 16 çifte madalya ve teşekkür belgelerini takdim etti. Bu arada salonda bulunan davetli bazı belediye başkanları teşekkür plaketini çiftlere takdim ederken, onlarda da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile Olmak Zor Değil isimli etkinlikte daha sonra Nevşehir Belediyesi Halk oyunları ekipleri Nevşehir yöresine ait halk oyunları gösterisi sundular.

Daha sonra Nevşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu şef Mehmet İzci yönetiminde Türkiye’nin değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi.

İslahiye\'de bin 200 kişiye pilav

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, belediye tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla Cuma namazı sonrası bin 200 kişiye pilav dağıtıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından Ahilik Haftası kapsamında bin 200 kişilik pilav hazırlandı. Kazanlara konulan pilavlar, ekmek ve ayran ile birlikte Cuma namazı sonrası Demokrasi Meydanı\'nda vatandaşlara ikram edildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye’de ilk defa kutlanan Ahilik Haftası’nın esnafa verilen değeri göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

