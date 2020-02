DHA YURT BÜLTENİ - 10

1 - CHP\'li Erol: CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım

CUMHURİYET Halk Partisi Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, 24 Haziran seçiminde partisinin aldığı oylarda bir başarı elde edilmediğini ifade ederek, \"Yarın sabah Ankara\'ya gideceğim. CHP\'nin olağanüstü bir kurultaya gitmesi ve istifalarla ile ilgili bir genel merkezin önünde oturma eylemi başlatacağım\" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP\'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Seçim bölgesi Elazığ\'da gazetecilerle bir araya gelen Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yapmış olduğu açıklamalara katılmadığını ifade ederek, \"Bir partinin başarısı ve başarısızlığı iktidar olup veya olmamakla değerlendirilmelidir. 70 yıldır iktidar olamayan bir partinin bugün oy kaybının iktidar olan bir partinin oy kaybıyla bir değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum. Genel merkez koridorlarında ünvanlarını koruyarak CHP\'yi her seçim sonrası bu mağduriyete mahkum edenler ile bizim gibi halka yönelerek halkın içinden gelen siyasetçileri ve CHP\'nin gerçek değerlerini taşıyan insanların yüzleşmesi gerekmektedir\"diye konuştu.

\'OTURMA EYLEMİNE CHP\'YE GÖNÜL VEREN HERKESİ BEKLİYORUM\'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, önünde yarın oturma eylemi başlatacağını duyuran CHP\'i Gürsel Erol, \"Yarın sabah Ankara\'ya gideceğim. Genel Merkez yöneticilerimizin olağanüstü bir kurultaya partinin götürülmesi ve istifaları ile ilgili bir oturma eylemi başlatacağım. Ve buna Türkiye genelindeki bütün Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren vatandaşları bekliyorum. Herkes bu eyleme destek vermeli. Bu mantık ve bu anlayışla 70 yıldır iktidar yapamadığımız CHP\'yi iktidar yapma şansımız yok. Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bu parti Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu bir partidir. Koltuk adamlığını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünü açmak için yarın saat 11\'den itibaren genel merkezin önünde oturma eylemi yapacam\"dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, 9 seçimdir kaybedilen seçim sonuçlarının aynı mantık ve aynı düşünceler ile değerlendirmelerin yapılmasının insanların akılları ile dalga geçmek olduğunu da ifade ederek, \"Siyasi hiçbir kaygım yoktur. Benim birinci önceliğim bu partinin varlığını korumaktır\" dedi.

2 - Selim’de sel

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS\'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde bir çok ev sular altında kaldı. Balçıkların oluştuğu köyde bazı evler çamur deryasına dönerken, ahırlardaki kümes hayvanları da boğularak telef oldu.

İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde meydana gelen yağmur ve dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Ahırlarda bulunan çok sayıda kümes hayvanı telef olurken etrafı çamur kapladı. Baykara köyünde Pehlül Gül\'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül\'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken, büyük hayvanlar ise köylüler tarafından camdan girilerek kurtarıldı. Ev kullanılmaz hale geldi, evin içi de tamamen çamurla doldu.

Gül, yağmurun ilk olarak hafif şekilde yağdığını daha sonra şiddetini arttırdığını ifade ederek, \"Herşey bir anda oldu evde oturuyorduk, bir anda ev ahır hayvanlar su içinde kaldı. Camı kırdık hayvanlar kurtardık, ahırın yarısına kadar su doldu, komşular geldi onların yardımıyla hayvanlarımızı kurtardık. Ama küçükleri kurtaramadık, 50 tanesi de telef oldu. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz mağdur olduk evi kullanamıyoruz\" dedi.

Sade Gül Yaşar da, “Yağmurun kuvvetli olmasıyla böyle bir afet yaşadık. Çoluk çocuk perişandı evdekiler bağırıyordu geldik, gördük herşeyleri batmıştı. kazlar, tavuklar hep telef oldu, diğer hayvanlar zor kurtardık. Ben ilk defa böyle birşey gördüm, böyle birşey yaşamadım. Köylüler olmasaydı bunlar da boğulmuştu\" diye konuştu.

Köyün kadınları, yağmurdan sonra çamur deryasına dönen evlerindeki halıların üzerindeki çamurları yemek pişirdikleri kepçelerle kazıyarak temizleyeme çalıştı.

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de gece saatlerinde başladıkları hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

3 - Kato Dağı\'nda bulundu, görenleri hayrete düşürdü

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan ve sürekli operasyonlar ile gündeme gelen Kato dağında görülen Trichoptera adlı böcek larvası, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla güvenliğin sağlandığı Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı\'nda güvenlik korucuları tarafından görüntülenen Trichoptera adlı böcek larvası, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Çevresi oklu ağaç kabuğuna benzer bir kabuk bağlayan böcek larvasının, sürünmeye çalıştığı sırada, kafasının ileriye ve geri doğru hareket ettiği görüldü. Korucular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan Trichoptera adlı böcek larvasının şekli ve hereket tarzı görenleri şaşırttı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, görüntülenen canlının Trichoptera adı verilen böcek larvası olduğunu belirterek, Trichoptera’nın Türkiye’de 22 familyaya ait, 69 cinse mensup 386 tür ve 25 alt türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Trichoptera larvası her tip tatlı su, hatta acı su habitatında bile bulunur. Fakat, özellikle ırmak ve derelerde boldur. Trichoptera larvaları çeşitli beslenme ekolojilerini sergiler. Buna dökülmüş yaprak yığınlarını parçalayanlar, ince organik parçacıkları toplayanlar, alg hücrelerini emenler, yüzeyleri kazıyanlar, suda asılı 3 yiyecekleri süzerek alanlar, diğer sucul omurgasızları avlayanlar veya yeşil bitki veya alglerle beslenenler dahildir. Trichoptera bu çeşitli beslenme davranışları doğrultusunda, sucul ekosistemler içinde besin dinamikleri ve enerji akışı için temel canlılardan biridir dedi.

4 - Kaza yaptığı minibüsün camını \'hastanedeyiz\' notunu bıraktı

KONYA\'da minibüsüyle çarpması sonucu yaraladığı Zeynep Gündüz\'ü (35), hastaneye götüren sürücücü Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde bıraktığı aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte \'hastanedeyiz\' yazılı not bıraktı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir arkadaşını ziyarete giden Ali Gültekin, yönetimindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüsle yolun kenarında yürüyen Zeynep Gündüz\'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, yaralandı. Gündüz, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gündüz\'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Gültekin de, yaraladığı Gündüz\'e, refakat etmek için onunla birlikte hastaneye gitti. Hastaneye giderken de polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde bıraktığı aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte \'hastanedeyiz\' yazılı not bıraktı. Kaza yerine gelen poliste, bıraktığı not sayesinde cep telefonundan ulaştığı Gültekin\'i kaza yerine çağırdı. Gündüz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

5 - Çocukların, narkotik köpeklere ilgisi

NEVŞEHİR’deki bir alışveriş merkezinde (AVM) Emniyet Müdürlüğü ve jandarmanın, uyuşturucu dedektör (arama) köpeklerini gören çocuklar ve vatandaşlar, onları sevip bol bol fotoğraf çektirdiler.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle bir AVM’de, farkındalık etkinliği düzenledi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe katılan ve gazeteciler ile sohbet eden Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ‘’Uyuşturucu ile etkin mücadelenin; koordine ve işbirliği içinde, arz ile mücadele, yasal düzenlemeler, ulusal uyuşturucu politikalarının hazırlanması, önleme, tedavi, rehabilitasyon olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun ortak çalışmaları ile tam anlamıyla başarıya ulaşabileceği açıktır. Emniyet Müdürlüğümüzce, uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçu olarak görülmekte, mücadelemiz, uyuşturucu arzının yanında kullanımının da önlenmesine dönük birçok başlık altında etkin olarak sürdürülmektedir. 2017 yılı içinde Nevşehir’de yürütülen operasyonlar sonucu son 10 yılın en yüksek uyuşturucu yakalama oranlarına ulaşılmıştır’’ dedi.

Etkinliğe, polisin dedektör köpeği ‘Dil’ ile jandarmanın dedektör köpeği ‘Obüs’ de katıldı. Sevimli hareketleri ve dikkatli bakışlarıyla eğitmenlerinin yanından ayrılmayan Dil ve Obüs, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Anne ve babalarıyla dedektör köpeklerin yanına gelen çocuklar, onları sevip bol bol fotoğraf çektirdiler. Uyuşturucu arama köpeği Dil, eğitmeninin cebine koymuş gibi yaptığı lastik topunu bulmak için koklayarak arama yaptı. Topu olan sivil bir polis ise aramanın sonunda topu ‘Dil’e vererek ödüllendirdi.

Eğitmenler, köpeklerin uyuşturucu madde verilerek eğitildiği şeklinde toplumda yanlış bir inanış bulunduğunu, köpeklerin küçük yaşlardan itibaren uyuşturucunun kendisine değil, kokusuna alıştırılarak eğitildiklerini belirttiler. Uyuşturucuyu, kokusunu takip ederek bulan köpeğe, ödül olarak da mama verdiklerini belirten eğitmenler, uyuşturucuyu bulduğu zaman sevdiği mamayı alacağını öğrenen köpeğin de uyuşturucuyu bulmak için çaba sarf ettiğini belirttiler.

6 - Sıkıştığı çatıdan kurtulan güvercini kedi kaptı

BOLU,(DHA) - BOLU\'da, bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercin çırpınarak kurtuldu. Yere inen güvercini kedi kaptı.

Tabaklar Mahallesi Akbaba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni apartmanın çatısına yetmedi. Ekipler, daha uzun bir merdivenle gelmek üzere sokaktan ayrıldı. Bir süre çırpınan güvercin sıkıştığı yerden kurtularak yere indi. Bu sırada bir kedi, yere inen güvercini yakalayarak hızla uzaklaştı. Olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye ağzındaki güvercinle kaçan kedi, vatandaşlar tarafından dakikalarca aranmasına rağmen bulunamadı.

