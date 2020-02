DHA YURT BÜLTENİ - 10

1 - Hale giren minibüs alev alev yandı

İzmir\'de, sebze ve meyve haline ürün almak için giren bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 06.00 sıralarında, Buca\'daki İzmir Hali\'ne sebze ve meyve almak için giden bir minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün içinde olmadığı sırada alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri minibüsteki yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 - Şehit polis memuru Taşkıran, Elazığ\'da toprağa verildi

Antalya\'da suç aleti tabancanın ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran, memleketi Elazığ\'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Antalya\'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarında, önceki gün bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen silahla yaralama olayında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun incelediği tabancanın ateş alması sonucu yerden seken kurşun 36 yaşındaki Gökmen Taşkıran\'a isabet etmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Taşkıran\'ın naaşı, Antalya\'dan memleketi Elazığ\'a getirildi. Maden ilçesine bağlı Gezin köyüne götürülen şehit polis Taşkıran için, burada öğle namazı sonrası Merkez Camii\'nde tören düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Aysu, Müftü Yusuf Sarıkaya, şehidin ailesi, emniyet ve jandarma personeli katıldı. Müftü Sarıkaya\'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit polis Gökmen Taşkıran\'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

3 - Bozdağ: Türkiye\'nin ekonomisi Allah\'ın izni ile güçlü bir ekonomidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Dolarla oynayarak, milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlarö dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 24 Haziran seçimleri öncesinde, seçim bölgesi olan Yozgat\'ta, partisinin il teşkilat başkanları, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla seçim çalışmalarını değerlendirdi. Bozdağ, yapılan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Dolar üzerinden vatandaşın kararının etkilemek isteyenlerin olduğunu belirten Bozdağ, \"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için şuanda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen ve hükümete fatura kestirmek isteyen sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye\'nin ekonomisi Allah\'ın izni ile güçlü bir ekonomidirö diye konuştu.

2014\' yılından bu tarafa Türkiye\'nin birçok olayla karşı karşıya kaldığını ifade eden Bozdağ, \"2014 de iki seçim, 2015 de iki seçim yaşadık. 2016\'da darbe teşebbüsüne maruz kaldık. 2017\'de halk oylaması yaşadık. DEAŞ terör örgütü Türkiye\'de eylemleri yaptı. Bölücü terör örgütü hendek terörüyle bazı şehirlerimizde hayatı insanlarımıza zindan eden uygulamalara başladı. Türkiye hem bölücü terör örgütüyle, hem DEAŞ örgütüyle hem FETÖ terör örgütüyle etkin ve kararlı bir mücadele dönemini yaşadı. Suriye\'de yaşananlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı ve ülkemizde bulunan mültecileri de buraya koyduğumuzda Türkiye\'nin son 4-5 yılda yaşadığı olayları ve zorlukları hep beraber görüyoruz. .Bütün bunlara rağmen bugün Türk ekonomisi dimdik ayaktadır. Her türlü olumsuzluğa karşı ekonominin direnci yüksektir. Türkiye\'de ekonomi sıkıntıya girsin diye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye\'nin notlarını nasıl subjektif bir yaklaşımla kırdığını hep beraber görüyoruz. O notları ne verirlerse versinler Türkiye\'nin ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yakın zamanda Mersin Akkuyu Nükleer santralin temelini attık 22 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bittiği zaman ülkemize hem enerji, hem istihdam alanında hem de yeni teknolojiler alanında çok şey katacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçen aylarda tam 135 milyar dolarlık 23 firmanın yatırımı ve onlarla ilgili teşvik belgelerinin verilmesi söz konusu oldu ve 19 milyar liralık bütçe açığını kapatacaktır. Türkiye bir yandan böyle saldırılar var. Öte yandan milyarlaca dolarlık projelerin ihalesini yapıyor. Milyarlarlarca dolarlık projelerin adımlarını atıyor Bu bizim sahip olduğumuz potansiyelin yüksekliğini gösteriyor\" dedi.

DOLARLA OYNAYARAK SEÇİM SONUCUNU DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Dolarla oynayarak, milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü kuklacıları da gördü, onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah\'ın izni ile 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi, yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.ö

4 - \'Manavgat Irmağı ile oyun oynamayalım\'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, vatandaşı Manavgat Irmağı\'na girmemeleri konusunda uyararak, \"Bu ırmakta oyun olmaz. Irmağa girmek sadece insanın kendi hayatıyla oyun oynaması anlamına gelir. Manavgat Irmağı ile oyun oynamayalım\" dedi.

Geçen cuma günü 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun Manavgat Irmağı\'na düşerek kayboldu, dün akşamüzeri de Mustafa Tekin (23) akıntıya kapılıp boğularak yaşamını yitirdi. Samet Durmuş Vurkun\'u aramak amacıyla Manavgat ve Oymapınar barajlarından su akışının kesilmesiyle birlikte ırmak üzerinde kayalıklar ve adacıklar ortaya çıktı. Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarılara ve boğulma olaylarına rağmen özellikle gençler ırmağa girmekten kendilerini alamıyor. Kaymakam Mustafa Yiğit, ırmakta meydana gelen boğulma olaylarının çok üzücü olduğunu belirterek, \"Manavgat Irmağı Türkiye\'nin debisi en yüksek akarsularından birisi. Bu ırmakta suya girmek büyük hayati tehlike taşıyor. Irmağa girmeyi düşünmemek lazım. Hareketli bir ırmak, her an her şey olabilir. Hemen 5 dakika uzaklıkta denizimiz var, 67 kilometre uzunluğunda sahilimiz var. Serinlemek isteyenler denize gitmeli. Türkiye\'nin en yüksek debiye sahip ırmaklarından bir tanesi. Bu ırmakta oyun olmaz. Irmağa girmek sadece insanın kendi hayatıyla oyun oynaması anlamına gelir. Manavgat ırmağı ile oyun oynamayalım\" dedi. Manavgat Irmağı\'na serinlemek amacıyla girmenin doğru bir davranış olmadığını vurgulayan Kaymakam Yiğit, \"Irmağa giriş için güvenli bir alan olması lazım. Girişin çıkışın güvenli kılınması ve her türlü güvenlik önleminin alınması gerekir. Manavgat Irmağı\'nda ise böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü üretim yapılan ve üzerinde 2 baraj olan bir ırmakta doğal olarak su seviyesi zaman zaman düşecektir, zaman zaman artacaktır. Bu durumda ırmaktaki tehlikeyi arttıracak\" diye konuştu.

\'BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA OLUYORLAR\'

Kaymakam Mustafa Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"5- 6 gün önce çocuğun kaybolduğu ırmakta arama çalışması yapılabilmesi için su akışı kapatılıyor. Ancak bunu bazı vatandaşımız yanlış değerlendirip, \'Irmakta su seviyesi düştü, ırmağa girelim, eğlenelim\' tarzında düşünüyor. Ancak ırmağın tekrar açılmasından haberleri olmuyor, dolayısıyla büyük tehlike altında oluyorlar. Bütün vatandaşımızı, piknikçilerimizi ve özellikle anne babalarımızı, özellikle bu dönemde çocuklarını ırmağa salmamalarını veya girmelerine engel olmaları konusunda uyarıyoruz. Bunu vatandaşımızdan bekliyoruz çünkü üzücü hadiseler meydana geliyor.\"

SAMET\'İ ARAMALAR SÜRÜYOR

Geçen cuma kaybolan Samet\'in arama çalışmalarının kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin de katılımıyla yapıldığını ve aramaların ırmakta ve denizde hala devam ettiğini de söyleyen Kaymakam Yiğit, \"Jandarma arama kurtarma, Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve IHH gibi kuruluşlar tarafından Samet arandı. Çok geniş bir ekiple aramalar halen de hem ırmakta hem de denizde devam ediyor. Bütün kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber olmuş durumda ama henüz bir gelişme yok. Ayrıca Manavgat Irmağı çok büyük. Suyu kapattığımız zaman barajlarda da şişme yapıyor, o nedenle bugünkü araştırmaların ardından yarın bir değerlendirme toplantısı yaparak çalışmalar konusunda karar vereceğiz\" dedi.

5 - Eşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiası

Karaman\'da eşi Mehmet G.\'nin (62) kullandığı motosikletin zinciri eteğine takılması üzerine yere savrulan Şerife G. (60) yaralandı. Sol bacağında kırıklar oluşan Şerife G. , yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin ise eteği yırtıldığı için yaralı halde bırakıp, etek satın almaya gittiği ileri sürüldü.

Kaza, bugün saat 12.45 sıralarında Beyazıt Mahallesi Karaman- Mut karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Mehmet G., yönetimindeki plakasız motosikletiyle kent merkezine geldiği sırada arkasında oturan eşi Şerife G.\'nin eteği motosikletin zincirine takıldı. Şerife G. durumu fark edene kadar motosikletten savrulup yere düşmesi sonucu sol bacağından yaralandı. Mehmet G. de iddiaya eteği yırtılan yaralı eşini yolun kenarına bırakıp, etek satın almaya gitti. Yaşlı kadını yaralı halde gören yoldan geçen sürücüler ambulans çağırdı. Sol bacağında kırık oluşan Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şerife G., kaza yerinde ambulansa alındığı sırada eşine henüz geri dönmediği görüldü.

6 - Tartıştığı babasını av tüfeği ile yaraladı

Sivas\'ta çiftçi Turan M. (25) tartıştığı babası Ali M.\'yi(55) av tüfeği ile karnından yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Serpincik Gölü kenarında bulunan çiftlik evinde yaşandı. İddiaya göre baba Ali M. ile oğlu Turan M. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Turan M. evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş etti. Karnının çeşitli bölgelerine saçma isabet eden baba ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ali M. yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ali M.\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Turan M. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

7 - Sulama borusuna düşen işçiler yaralandı

Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesinde, 150 metre uzunluğundaki sulama borusuna düşen 3 işçi, yarım saatlik çalışma sonucu yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Anzorey Mahallesi\'nde yapımına devam edilen Adatepe Barajı Sulaması 1\'inci kısım inşaatında meydana geldi. 4 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğundaki sulama borularına malzeme taşıyan işçiler Ahmet Karataş, Reşit Köroğlu ve İzzet Eker, dengesini kaybedip, düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Halatla aşağı inen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu işçilere ulaştı. Sedyeye bağlanan halatla yukarı çıkarılan yaralı işçilere, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. İşçiler, daha sonra ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ahmet Karataş, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Elbistan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

8 - Koluna, demir parmaklık saplandı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde hastane bahçesine kaçan ve topunu almak için duvardan atlarken düşen Arda Efe Kevioğlu\'nun (10) sağ koluna demir parmaklık saplandı.

Şarkışla ilçe merkezinde yaşayan Canan-Volkan Kevioğlu\'nun 2 çocuğundan en küçüğü olan Arda Efe, sokakta oynarken topu hastanenin bahçesine kaçtı. Topu almak için hastane bahçesindeki duvarın demir parmaklıklarının üzerinden atlamak istedi. Bu sırada ayağı kayarak düşen Arda Efe\'nin sağ kolunun iç dirsek kısmına 10 santimetre uzunluğunda demir parmaklık ok gibi saplandı. Görenlerin durumu bildirmesi üzerine hastane bahçesine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan kısmı demir makasıyla kesti. Arda Efe, daha sonra kolundaki demir parçasıyla birlikte ambulansa bindirilerek önce Şarkışla Devlet Hastanesi\'ne, ardından da Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi. Burada yapılan operasyon ile Arda Efe\'nin koluna saplanan demir parçası çıkarıldı. CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Servisinde tedaviye alının çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arda Efe\'nin operasyonunu gerçekleştiren hekimlerden Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi, Hastane Başhekimi Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriye Öztemur, \"Çocuğumuz şanslıymış, küçük bir damar tamiri ile kurtuldu. Kemiklerde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Sağlık durumu iyi. Anne ve babalara çocuklarını güvenli alanlarda oynatmalarını tavsiye ediyoruz\" dedi.

9 - Karacabey Longozu\'nda görsel şölen

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü\'nün koruması altında olan, Bursa\'nın Karacabey ilçesindeki Türkiye\'nin üçüncü büyük longozu ziyaretçilerini bekliyor. Bir tabiat harikası olan longoz, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan verilen bilgilere göre, farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Kocaçay Deltası ve Karacabey longozu, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği nadir alanlardan biri olarak görülüyor.

KARACABEY LONGOZU

Avrupa\'da örneği olmayan ve Türkiye\'deki 4 longoz içinde 3\'üncü büyük \'Subasar ormanı\' olan Karacabey Longozu, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel ekosistem olarak tanımlanıyor. Longoz, yılın belli dönemlerinde veya yıl boyunca taban suyunun yükselmesine bağlı olarak bataklık ve göllerde oluşan orman olarak da tanımlanıyor. Yalnızca dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi, nilüfer çiçeği gibi belirli bitkilerin yetiştiği ve filamingo, kara leylek, balıkçıl gibi kuş türlerinin tercih ettiği bir yaşam ortamını olan bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşulun bol suyun devamlılığı olduğu ifade edildi. Açıklamada suyun, getirdiği kil ve organik materyaller ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik madde yönünden zenginleştirdiği belirtilerek, \"Bu sucul ormanlar yağmur ormanları gibi gürdür. Bununla birlikte yağmur ormanları gibi sadece yağışa ve hava nemine değil, daha çok \'taban suyu\'na bağımlıdır. Bu özellikleri ile longozlar tropikal bölgelerin \'mangrove\' ormanlarına benzerlerö denildi.

KOCAÇAY DELTASI

Açıklamada, başta Susurluk Irmağı ve Nilüfer Çayı olmak üzere Güney Marmara akarsularının büyük bölümünün birleşmesiyle oluşan Kocaçay\'ın, Bursa\'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında Marmara Denizi ile buluştuğu noktasında bulunan Kocaçay Deltası\'nın, barındırdığı doğal yaşam alanlarının çeşitliliği bakımından eşsiz bir zenginliğe sahip olduğu, deltanın kumul bitkileri, bataklıkları, longoz ormanları ve gölleriyle farklı habitatlara ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: \"Kocaçay Deltası ve longoz ormanı pek çok farklı kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanıdır. Bölgenin aynı zamanda göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle deltada ve longoz ormanlarında yaklaşık 200 farklı kuş türü gözlenebilmektedir. Aralarında tepeli pelikan, ak pelikan, kara leylek, filamingo ve kuğu gibi nesli tehlike altına girebilecek türlerin de bulunduğu 12 kuş türü deltada üremektedir. Bu eşsiz güzelliklere sahip longozun korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı da çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çerçevede Karacabey Kocaçay Deltası Sulak alanı alt havza biyolojik çeşitlilik araştırma projesi tamamlanmıştır. Ayrıca Karacabey Longozunda 1 adet kuş gözlem kulesi yapılmıştır. Diğer yandan bölgede Tabiat Eğitim Merkezi kurmak için planlama yapılmaktadır.ö

10 - 20 dakikada gözlükten kurtulun

Medıcana Bursa Hastanesi\'nde Göz Hastalıkları bölümünden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, excimer lazer tedavisi hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bu tedavi yöntemi sayesinde hastaların 10-20 dakika içerisinde gözlükten kurtulabileceğini söyledi.

Excimer lazer tedavisi ile birlikte hastaların artık gözlükten kurtulabileceğinin altını çizen Op. Dr. Adnan İpçioğlu, \"Gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmak için yaptığımız bir tedavi şekli ve bu tedavi şekli sayesinde artık gözlüklerimizden ve kontakt lenslerimizden kurtulabilir, gözlüksüz bir hayata devam edebiliriz\" dedi.

Excimer lazer tedavisini değişik şekillerde uygulayabildiklerini söyleyen Op. Dr. İpçioğlu, \"No Touch veya lasik tedavisi şeklinde uygulayabiliriz. Lasik tedavisi şu an göz çizdirmede ya da gözlükten kurtulma tedavisi içerisinde altın standart bir tedavidir. Artık yeni gelişmeler sayesinde göz takip sistemleri ile birlikte parmak izini alır gibi gözümüzün bütün tetkikleri yapıldıktan sonra, gözümüzdeki problemleri tespit edip aynı şekilde excimer lazer tedavisi ile de bunu uygulayabiliriz\" diye konuştu.

OPERASYON KISA SÜRÜYOR

Eximer Lacer tedavilerinin kısa sürdüğüne işaret eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, \"Toplamda 10 ile 20 dakika arasında süren bir işlem. Bu süre sonunda hasta tamamen gözlüklerinden kurtulmuş oluyor. Lazer tedavisinin de tabii bazı kısıtlamaları var. İlk önce lazer tedavisi uygulamak için gözümüzdeki kornea dediğimiz camsız tabakanın gelişiminin tamamlanmış olması gerekir ki; bu da yaklaşık 18-21 yaş arası dönemde gerçekleşir. Eğer gözümüzdeki bu ilerleme ya da refraktif problem dediğimiz miyop, hipermetrop ya da astigmatın gelişimi durduysa, bu safhadan sonra artık tedavi edilebilir duruma gelir. Bu yaşla ilgilidir. Ayrıca numara ile ilgili de bir kısıtlama var. Genellikle 8 ile 10 arası bir değere kadar çok rahatlıkla eximer lazer tedavisi yapabilmekteyiz\" ifadelerini kullandı.

OPERASYON SONRASI ÖNERİLER

Eximer lazer ameliyatının ardından bir gece sonrası hastaların günlük hayatına devam edebildiğinin altını çizen Op. Dr. Adnan İpçioğlu, \"Ama bundan sonra belli bir dönemde, özellikle 15 gün ile 1 ay arasında ilaç kullanmaları gerekir. Verdiğimiz damlalalar, destekleyici ve tedavi edicidir. Yaklaşık bir aylık dönemde, hastalarımız ilaçlarını kullanırlar. Bu dönemde özellikle travmadan kaçınmalarını yoğun bir şekilde tavsiye ediyoruz ve güneşe maruz kalmamak için de güneş gözlüğü kullanmalılar. Hastalarımız ilk 15 gün makyaj yapma konusunda da biraz dikkatli olmalı, daha sonra gündelik yaşamlarına devam edebilirler\" şeklinde konuştu.

GÜNCEL VE MODERN SİSTEMLER

Teknolojinin gelişmesinin de bunda önemli rol oynadığına işaret eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, \"Lazer tedavilerinde güncel cihazları kullanıyoruz. Hem Amerikan Sağlık Örgütü, hem Avrupa, hem de Sağlık Bakanlığımızın kabul ettiği cihazlar olmalı ki; bunlar hasta güvenliği açısından üst düzey cihazlar olmalı. Bu cihazlar sayesinde daha önce daha yavaş olan cihazlar yerine, daha hızlı ve daha iyi sonuçlar alan cihazlar kullanıyoruz. Hasta güvenliği ve tedavi sonucu açısından daha iyi sonuçlar alabilmek için göz takip sistemleri sayesinde de hastaları daha güvenli tedavi edebiliyoruz\" dedi.

Hatalara nadiren ikinci kez operasyon uygulandığını belirten Op. Dr. Adnan İoçioğlu, hastanelerinde ise göz takip sistemleri ile birlikte çok yeni ve modern sistemler kullandıklarını ifade etti.



