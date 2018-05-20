DHA YURT BÜLTENİ - 10

1 - Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (2)



\'ÜLKEYİ GENÇLERLE KALKINDIRACAĞIZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adana\'daki Uğur Mumcu Meydanı\'nda miting düzenledi. Burada halka hitap eden İnce, Türkiye\'yi gençlerle birlikte kalkındıracağını söyledi. Gençlerin marka, tasarım ve teknoloji üzerinde çalışması gerektiğini savunan İnce, \"Türkiye\'nin markası yok, fason çalışıyoruz. Gençler, bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Bizim tasarım yapıp, marka oluşturmamız lazım. Bunu yapabilmek için iyi eğitim alacaksınız. Bunun için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksun geçiririz. Erdoğan\'la benim aramdaki bir farkı söyleyeyim. Türkiye\'de 80 bin doktor, 80 milyon da vatandaş var. O vatandaşın sağlıkta sorunları var. \'Doktorları aşağılayayım, vatandaşın hoşuna gitsin\' diyor. Doktorlar, bu ülkenin akıllı çocukları. Eğer siz akıllı çocuklarınızı aşağılarsınız o memleket kalkınmaz. O doktorlar, hastalara yanlış yapıyor mu? Yapıyor. Onu da düzelteceğiz\" dedi.

\'İSTEYEN CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİREBİLECEK\'

Konuşması sırasında ayağı ses kablolarına takılınca, sahnede düşme tehlikesi geçiren Muharrem İnce, 24 Haziran\'da seçilmesi halinde isteyenlerin Cumhurbaşkanı\'nı eleştirebileceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'yi özgürleştireceğiz. Wikipedia\'yı açacağız. İsterseniz Cumhurbaşkanı\'nı eleştireceksiniz. Yahu ne demek Cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Adil bir hukuk düzeni. Herkes için bunu gerçekleştireceğiz. Gençler, dünyada önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Öğretmenlik, doktorluk, polislik bunlar standart. Yeni meslekler var. Sizle bunları gerçekleştireceğiz. Alman, Fransız, ABD\'li gencin önüne geçireceğiz sizi. Dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye\'de olacak. Saray yok mu saray? O sarayda ben oturmayacağım. Gençlere vereceğim. \'Nerede oturacaksın?\' diyor. 16 yıldır milletvekiliyim. 14 sene kirada oturdum. 1,5 yıldır Ankara\'da bir apartman dairesinde oturuyorum. Benim evim bana saray gibi geliyor. Devlet işleri için Çankaya\'yı kullanacağım. Sarayı gençlere vereceğim.\"

Konuşmasının ardından sahnede güvercin uçuran Muharrem İnce\'nin, CHP\'li Seyhan İlçe Belediyesi\'nin Tellidere Mahallesi\'nde düzenleyeceği iftara katılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Muharrem ince\'nin gelişi

- Muharrem ince\'nin karşılanması

- Miting alanından genel ve detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Malatya\'da dolu yağışı

MALATYA\'da akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir süren yağmur, bugün akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında da aksaklıklar yaşandı. Kısa süreli yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şiddetli yağan doludan görüntü

- Caddelerde akan sular

- Kayısı bahçelerine dolu yağışı

- Şiddetli dolu yağışı ve sokakta akan sular

- Vatandaş röp.

- Kayısının yere dökülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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3 - Çerkezler, sürgün ve soykırımın yıldönümünü dualarla andı



SİVAS\'ta yaşayan Çerkez kökenliler Kafkasya\'da yaşanan soykırım ve sürgünün 154\'üncü yılını basın açıklaması yaparak dualarla andı.

Kuzey Kafkas Kültür Derneği\'nin organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı\'na toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Çarlık Rusyası\'nın uyguladığı Çerkez soykırımı ve sürgünde hayatını kaybedenleri \'21 Mayıs 1864 Çerkez Soykırımını ve Sürgününü unutmadık, unutmayacağız\', \'Çerkez sürgünü ve soykırımında ölenleri rahmetle anıyoruz\' yazılı pankartlar açarak basın açıklaması yaptı. Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, \"Bundan 154 yıl önce çerkezlerin etnik soykırıma tabi tutulduğu kara bir gündür. Bizler bu soykırımdan sağ kurtulan atalarımızın evlatları olarak bugün şehitlerimizi ve türlü acılara maruz kalan atalarımızı anmak için toplandık. Değerli Atalarımız. Sizleri rahmet ve minnetle anıyor, akıttığınız kanın, katlandığınız fedakarlıkların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. Büyük toplumsal olaylar, tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Biz çerkezler son yıllarda, gerek ülkemiz de, gerek tüm dünyada yaşanan şiddet olaylarına duyarsız kalmıyor, zulüm nereden gelirse gelsin şiddetle protesto ediyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından soykırım ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Açtıkları pankart

-Basın bildirisi okunması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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4 - Yakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

ŞANLIURFA’da yolda yürüyen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtığı iddia edilen Suriyeli Ahmet B., çevredekiler tarafından yakalandı. Durumu fark eden diğer kişilerin de tepki gösterdiği Ahmet B., onlarca kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Polisin araya girmesiyle linç edilmekten kurtarılan Suriyeli, gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Ahmet B., arkasından yaklaştığı ismi öğrenilmen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtı. Bu sırada cüzdanının çaldığını fark eden bir kişinin \"Hırsız var\" diye bağırması üzerine kaçan Suriyeli\'yi görenler peşine düştü. Çevredeki vatandaşlar, kısa sürede yakaladığı Suriyeli Ahmet B.\'ye tekme- tokat dövdü. Etrafında toplanan onlarca kişi tarafından dövülen Ahmet B., polise teslim edilmek için yere yatırıldı. Öfkeli grup tarafından linç edilmekten polisin gelmesiyle kurtarılan Suriyeli Ahmet B., vatandaşların arasından güçlükle alınarak Sarayönü Polis Merkezi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyeli şüphelinin dövülmesi

- Suriyeliye tekme vurup, tokat atanlar

- Şüphelinin ağlaması

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Suriyeli şüpheliyi kurtaran polisler

- Polisin toplanan vatandaşları dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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5 - Çanakkale’de 121 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile geçmek isteyen 121 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde Babakale Burnu\'nun 2 mil açığında, iki ayrı grubun lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 81 Bot Komutanlığı, Suriye, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 64’ü çocuk, 24’ü kadın olmak üzere toplam 121 kaçağı yakaladı.

TCSG 28 ve TCSG 81 botlarıyla Küçükkuyu Beldesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Küçükkuyu\'ya getirilen kaçaklardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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6 - Porsuk Çayı\'nda teknelerle \'Fener Alayı\' geçişi

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında birçok etkinlikle Ulusal Bayram heyecanını yaşayan Eskişehirliler gece Porsuk\'ta gerçekleştirilen teknelerle fener alayını büyük bir coşku ile izledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl ulusal bayramlarda Porsuk Çayı\'nda teknelerle düzenlenen fener alayı, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geçişinde heyecan ve coşku, doruk notadaydı. İftar sonrası Porsuk Çayı üzerinde Köprübaşı İskelesi\'nden hareket eden Büyükşehir Belediyesi botları, 10\'uncu Yıl ve İzmir marşları eşliğinde başlayan fener alayına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Başkan Kurt belirli noktalarda kıyıda fener alayını izleyen Eskişehirlilerin bayramını kutladı.

Eskişehirlilerin ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izlediği fener alayı geçişinde, iki gondol üzerinde aydınlatılmış Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Gençlerin meşale taşıdığı 3 teknenin dışında bir bottan, belirli noktalarda havai fişek gösterisi yapıldı. Kıyıdakiler ve teknedekiler sık sık, karşılıklı olarak, gür bir sesle \'Ne mutlu Türk\'ün diyene\' şeklinde Eskişehir semalarını çınlattı.

(Görüntü dökümü:

-Porsuk Çayı\'ndaki teknelerin ve bir tekneden atılan havai fişeklerin,

-Porsuk Çayı kayısında toplanan vatandaşların,

-Teknelerin geçişi,

-Havai fişek gösterileri,

-Vatandaşların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA

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7 - Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun\'u arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, IHH, AFAD ekiplerinden 4 bot ve 14 dalgıç katıldı. DEGAK 08 Timi tarafından sualtı arama robotu da tatlı su aramasında ilk kez kullanıldı. Oymapınar ve Manavgat barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin günlük kotalarını doldurmak amacıyla elektrik üretimi için ırmağa su salınması sebebiyle aramalara ara verildi. Çalışmaların yarın devam edeceği belirtildi.

\'İNŞALLAH MUCİZE OLUR\'

Aramaları endişeli takip eden Samet Durmuş Vurkun\'un ailesi, gelecek iyi haberi bekledi. Anne Zeynep Vurkun, oğlunun gözleri önünde dengesini kaybedip suya düştüğünü, peşinden eşinin suya atlamasına rağmen kurtaramadığını söyledi. Anne Vurkun gözyaşları içinde, \"Sanki şimdi bir yerlerden çıkıp gelecek ve \'Ben seni ağlatmak istedim\' diyecek gibime geliyor. Allah\'tan ümit kesilmez, inşallah mucize olur, ben inanıyorum\" dedi.

Baba İbrahim Vurkun da oğlunu bulmak için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arama çalışmalarından görüntüler

- Ailenin kurtarma ekiplerini karşılaması

- Robotla arama

- Manavgat barajının çıkışından görüntü

- Detay

(KJ, HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

