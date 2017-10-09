DHA YURT BÜLTENİ - 10

DBP binasında polis arama yaptı, çok sayıda materyale el konuldu



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl binasında arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın arama kararı üzerine DBP Diyarbakır il binasında öğlen saatlerinde polis ekiplerince arama yapıldı. Zırhlı araçların konuşlandırıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık bir saat aramanın yapıldığı binada, polisler çok sayıda poster ve afişi alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Aramanın yapıldığını öğrenen partililer ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp\'de binaya geldi. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.

Binan aranmasına teapki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP ve DBP\'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu, vekaleti verenin ise seçmenlerin olduğunu söyledi. Yiğitalp,“Biz hesabımızı seçmenlere veririz. Buradayız ve siyaset yapmaya da devam edeceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından bina önünde güvenlik önlemi alan polisler ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_____________

-DBP binası

-Zırhlı araçlar

-Polislerin binadan çıkması

-Materyellerin araca konulması

-HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp\'ın açıklaması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

===============================================

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde yangın paniği (2) - Yeniden



DİYARBAKIR\'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. 2\'üncü katta elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangınla birlikte dumanlar hastaneyi sararken, personel yoğun bir çalışma sonucu 235 hasta ile yakınlarını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kısa sürede tahliye etti. Hastalar yaş gruplarına göre diğer hastanelere sevk edilirken, yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bugün saat 17.30 sıralarında Merkez Bağlar İlçesi, Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri ek binasının 2\'üncü katında, iç tesisat ve elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilen yangınla birlikte yayılan duman nedeniyle hastanede bulunan 235 hasta ve yakını panik yaşadı. Alarma geçen hastane personeli itfaiyeye haber verirken, izinli olan tüm personel de çalışmalara katılmak üzere hastaneye çağrıldı.

Hastane personelin yoğun çabası sonucu hasta ve yakınları kısa sürede, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hastaneden tahliye edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri de yangına lüdahale etti. Sevk edilen ambulanslarla hastalardan 181\'i yaş gruplarına göre diğer hastanele sevk edilirken, 54 54 yeni doğan yoğun bakım hastası ise hizmet binasında tedavi altına alındı.

Sağlık Müdürü Sait Avar, hastanede bulunan tüm hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere nakil edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avar, kısa bir süre sonra hastaneye yeniden enerji verileceğini ve hastanenin çalışmalarına devam edeceğini de söyledi.

YANGIN İÇ TESİSAT VE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI

Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği\'nden yapılan yazılı açıklamada ise saat 17.30\'da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniklerin ek binasının 2\'nci katında iç tesisat ve elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Yangın kısa devreden kaynaklı kabloların yanması sonucu çıkmıştır. Çıkan alev dağılmadan hemen söndürülmüştür. Ancak, bina içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle bina içerisinde havalandırma çalışmaları başlatılmıştır, Hastanede toplam 235 hasta tedave edilmekteydi. yaşanan durumdan dolayı hiç bir anne, bebek, hasta yakına ve personel etkilenmemiştir. Olay anında toplam 181 hasta il merkezindeki diğer hastanelere kısa bir sürede başarılı bir şekilde transferi sağlanarak tedavilerinin sürdürülmesi sağlanmıştır. 54 yeni doğan yoğun bakım hastamızın tedavisi hizmet binamızda sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Tedbiren 112, AFAD ve TEDAŞ ekipleri hastanemizde hazır bulunmaktadır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bütün etsikliklerin giderilerek, 9 Ekip Pazartesi günü mesai saatleri içinde hasta kabulune devam edilmesi planlanmaktadır.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

===============================================

Hülya Avşar, Başkan Çetin\'le dostluk maçı yaptı



ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü\'nün (ATDSK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Hülya Avşar Cup Turnuvası\'nda, ödül töreni sonrası sanatçı Hülya Avşar, merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin\'le gösteri maçı yaptı.

ATDSK tarafından düzenlenen turnuvada, 16 kategoride toplam 400 sporcu, ter döktü. Turnuvanın bugün düzenlenen ödül törenine Adana Vali Yardımcısı Hanlar İden, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin ile sanatçı Hülya Avşar ve sporcular katıldı. Adına yapılan organizasyonlardan keyif alarak döndüğünü belirten Avşar, \"Turnuvaların amacı ihtiyacı olan çocuklarımızı okutmak, ihtiyacı olan sporcularımıza el vermektir. 18 yıldır düzenlenen turnuva oraya gidiyor. Burada bulunan herkesin buna katkısı var. Allah hepinizden razı olsun. Spor ve sanatın ülkenin gelişmesi için en önemli iki unsur olduğunu düşünüyorum. 6 yaşında lisanslı yüzücü olarak spora başladım. Anneme ve baba minnettarım. O yüzden bütün anne ve babaların çocuklarını 4-5 yaşından itibaren muhakkak sporu aşılamaları gerekiyor. Çünkü bunun bana mesleki anlamda da çok büyük faydası olduğunu görüyorum\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Avşar ve protokol üyeleri, 16 kategoride birinci ve ikinci olan sporculara kupalarını verdi.

GÖSTERİ MAÇINI MAÇINI AVŞAR-SOYLU ÇİFTİ KAZANDI

Ödül töreninin ardından Hülya Avşar ve protokol üyeleri, Adanalı milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu\'nun isimlerinin verildiği merkez kortların açılışını yaptı. Daha sonra Soner Çetin, Çağla Büyükakçay, Hülya Avşar ve İpek Soylu çifti-eşli gösteri maçı yaptı. Kıyasıya geçen maçı, 14-13\'lük skorla Hülya Avşar ve İpek Soylu çifti kazandı. Hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayan Avşar, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Protokolün genel görüntüsü

- Çukurova Belediye Başkanı Soner ÇETİN\'in konuşması

- Hülya AVŞAR\'ın konuşması

- Hülya AVŞAR\'ın Soner Çetin\'e plaket vermesi

- Çağla BÜYÜKAKÇA ve İpek SOYLU\'ya çiçek verilmesi

- Ödül alanların toplu fotoğraf çekilmesi

- Tenis kortu\'nun törenle açılması

- Hülya AVŞAR, Soner ÇETİN, Çağla BÜYÜKAKÇA ve İpek SOYLU\'nun maç yapması

SÜRE: 05.15 BOYUT:320 MB

Haber-Kamera: Veysel DOGUÇ - Salih ÜÇTEPE /ADANA,(DHA)

=================================================

Artvin\'de Off-Road heyecanı (2)

OFF ROAD YARIŞLARINDA KAZA

Artvin Off Rood Kulübü\'nün organize ettiği ve Artvin Belediyesi\'nin desteklediği Off Road yarışları sırasında yaşanan kaza izleyenleri korkuttu. Gürcistan\'ın Ajara Kulübü adına yarışan Nıkolaz Guehua\'nın son parkurda kullandığı cip takla attı. Çevredekilerin müdahalesi ile cipten çıkarılan sürücü ambulansla Artvin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yarışçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Off Road yarışlarında S1 Klasmanında Azerbaycan kulübünden Suat Çelik, S2 klasmanında İran kulübünden Ali Khezri ve S3 klasmanında Gürcistan\'ın Ajara kulübünden Miza Makaşvili birincilikleri elde etti. Dereceye girenlere kupaları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Kaza anı görüntüsü

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR /ARTVİN,(DHA)

======================================

Rus casus gemisi \'Yantar\' Çanakkale Boğazı\'ndan geçti



RUS donanmasına ait \'Yantar\' isimli casus gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Gemi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 17.00\'de giriş yapan Rus donanmasına ait, sofistike elektronik istihbarat donanımına sahip 105 metre uzunluğundaki casus gemisi Yantar, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu döndükten sonra, saat 18.40\'ta, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus casus gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yoluna devam etti. Gemiye, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Hızlı hareket kabiliyetine sahip, 105 metre uzunluğunda Balzam sınıfı bir araştırma gemisi olan Yantar\'ın donanımları arasında orta frekans sonar, yüksek frekans daldırma sonarı, sinyal bozucular dahil çeşitli elektronik harp aygıtları, önleyici aygıtlar ve şifre kırıcı yazılımlar bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Çanakkale Boğazından geçen Rus casus gemisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

======================================================

\'İsot Festivali\'nde çif köfte ustaları yarıştı



ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında yöreselliği ve sunumu ile jüri karşısına çıkan çiğköfteler yarıştı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğköfte yarışmasında 13 usta hünerlerini sergiledi. Hasan Hayırlı’nın komisyon başkanlığını yaptığı jüride ünlü gurme Ayhan Sicimoğlu ile Halil Balıkçıoğlu, Reşit Pehlivan, Ayşe Açanal ve İsmail Dörtkardeş yer aldı. Dört kişilik gruplar halinde 10 dakika arayla 3 kez start verilen yarışma sonunda yoğurulan çiğköftelere jüri üyeleri 100 üzerinden puan verdi. Yarışma sonunda yapılan derecelendirmenin ardından yoğrulan çiğköfteler davetlilere ikram edildi. Yapılan çiğköfte yarışmasında Mehmet Keskin, birinci, Şükrü Elmas ikinci oldu. 3\'üncülüğü ise Ali Teker ile Ömer Faruk Polat paylaşırken, mansiyon ödülünü de Halil Dindar kazandı. Dereceye girenlere ödüllerinin törenle verileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Yıllardır Şanlıurfa mutfağında yer alan ve her zaman baştacı yapılan çiğköftenin birincisini belirlemek için yarışma düzenledik. Şanlıurfa\'nın evlerinde yoğrulan köftenin hepsi birinciliği hak eder. Şanlıurfalı gençler hep bu tat ve lezzetle büyüdüler. Coğrafyamızın kendine has kültürel bir özelliğidir. Şanlıurfa bir Gastronomi şehridir. Şanlıurfa\'da baharat ayrı bir güzeldir ama isotun yeri başkadır. İsot çiğköftenin olmazsa olmazıdır. Amacımız Şanlıurfa\'nın kültürünü yaşatmaktır, gelenekten alıp geleceğe taşımaktır\" dedi.

Başkan Çiftçi, isot ve çiğköfte yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü gurme Ayhan Sicimoğlu\'na plaket verdi. Sicimoğlu, yapılan yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Çiğköfte yarışmasına katılanlar

- Sıra gecesi ekiplerinin şarkı söylemesi

- Çiğköftenin yoğurmaya başlanması

- Juri üyeleri tarafından çiğköftenin tadına bakması

- Vatandaşlara çiğköfte dağıtılması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçinin konuşması

- Halay çeken vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

======================================