DHA YURT BÜLTENİ - 1  

1)HABUR\' DAKİ TATBİKATTA GECE EĞİTİMİ

Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde Irak özel kuvvetlere bağlı bir grubun da katıldığı ortak tatbikatta dün akşam saatlerinde gece eğitimi verildi. Temsili olarak belirlenen tepelerdeki düşman birlikleri, üç koldan gerçekleşen taaruzla etkisiz hale getirildi. Gündüz yapılan eğitimin benzerini gece karanlığında da gerçekleştiren birlikler, temsili düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra karargaha geri döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak özel kuvvetlere bağlı bir birliğin ortak düzenlediği tatbikatta daha önce de bir kez gece eğitimi verilmişti.

Görüntü Dökümü

-Akşam karanlığında yapılan tatbikat

-araçların hazırlık yapması

-ZMA\'ların geçişi

-Tankların geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

2)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. 15 Temmuz\'da Ankara\'da şehit olan polis memuru Yunus Uğur\'un adının verildiği operasyonda önceden tespit edilen 13 adrese Özel Harekat polisleriyle gidildi. Ekipler, detektör köpeklerle adreslerde detaylı arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

- Özel harekat polislerini sokağa girmesi

- Polislerin kapıya vurması

- Evdeki şahısların pencereye çıkması

- Ekiplerin içeri girmesi

- Sokak içerisindeki zırhlı araç

- Özel harekat polisinin ellindeki uzun namlulu silah

- Polislerin çevreyi kontrol etmesi

- Narkotik köpeğinin evden çıkması

- Gözaltına alınan şahsın polis aracına götürülmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

SÖKE\'DE ÇIRÇIR FABRİKASINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI (EK)

3)1 İŞÇİ ÖLDÜ

Aydın Söke İlçesi\'ndeki çırçır fabrikasında, bakımı yapılan yağ kazanın patlaması sonucu, işçi Erol Fidan yaşamını yitirdi. Fidan\'ın patlamanın şiddetiyle cesedinin parçalandığı belirlendi. Jandarma, tesisin çevresindeki geniş bir alanda ceset parçaları topladı. Öte yandan faciada yaralanan işçiler Hüseyin Coşkunel, Rıfat Solmaz ve Çağlar Çay\'ın tedavilerin İSE Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde sürdüğü bildirildi. Yaralılardan Çay\'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Patlamanın yaşandığı çırçır fabrikasından görüntü

-Jandarmanın tesisin çevresindeki geniş alanda ceset parçamarı toplaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /SÖKE(Aydın),(DHA)

4)KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA



KONYA\'da kimliği belirsiz bir kişi otomobili ile geldiği kahveye tek el ateş ederek kaçtı. Yaralananın olmadığı ve bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırı ile ilgili polis çalışma başlattı. Olay, 16 Temmuz günü saat 23.55 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvenin önüne gelen otomobilin sürücüsü tabancasını çıkartarak kahveye doğru bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralananın olmadığı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kahvehanenin olaydan kısa süre önce kapandığı öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Kahvehaneye silahlı saldırı anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

5)4 ÇOCUK ANNESİ KADIN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Arzu Dikal çalıştığı fabrikadan dönerken evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı\'nda meydana geldi. İşçi emeklisi Sami Dikal ile evli ve 3’ü kız 1’i erkek 4 çocuk annesi Arzu Dikal, bir hafta önce Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. İş çıkışı servis minibüsüne binen Arzu Oikal, evinin yakınında inerek yürümeye başladı. Ancak talihsiz kadın, evine 100 metre uzaklıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Dikal, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine dışarı çıkan komşuları Arzu Dikal’ı kanlar içinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Arzu Dikal doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında talihsiz kadının eşi Sami ile oğlu Samet ve kızı Aleyna Dikal’ın evde bulunduğu öğrenildi. Silah sesleri nedeniyle sokağa çıkan oğlu Samet Dikal\'in şaşkın gözlerle olup biteni anlamaya çalıştığı görüldü. Hastaneye giden Aleyna Dikal ise, annesinin ölüm haberiyle gözyaşlarınaı boğuldu.

Polis sokak ortasında işlenen cinayetin ardından çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Ölen kadının fotosu

-Yakınlarının görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

6)EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI



GAZİANTEP\'te, 32 yaşındaki Özgür Meriç, sokakta tartıştığı kendisiyle aynı yaştaki eşi Hakkın Meriç\'i 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Çevredeki işyerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk gözyaşlarına boğlurken, Özgür Meriç kayıplara karıştı. Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Özgür ve Hakkın Meriç çifti 8 yaşındaki oğulları ile birlikte yolda yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında eşi Hakkın Meriç\'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hakkın Meriç\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Babasının, annesini bıçaklamasına tanık olan çocuk gözyaşlarını tutamazken, yakınları tarafından eve götürüldü. Olayı gören bazı mahalle sakinleri ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde eşini bıçaklayan Özgür Meriç\'in, elindeki bıçakla yerde yatan yaralı eşinin başında bir süre bekledikten sonra sakin adımlarla olay yerinden ayrıldığı görünüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan Özgür Meriç\'i yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Kadının bıçaklanması

- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Şehitkamil Devlet hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

7)BABA-OĞUL İLE YOLDAN GEÇEN KADIN, KAVGADA TÜFEKLE YARALANDI



ŞANLIURFA\'da alacak- verecek nedeniyle tartıştıkları emlakçı Bekir D.\'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla baba- oğlu ile yoldan geçen 1 kadın yaralandı. Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesinde yaşandı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ve oğlu, alacaklarını tahsil etmek için gittikleri emlakçıyı işleten Bekir D. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Bekir D., işyerindeki tüfekle baba ve oğluna ateş etti. Açılan ateşle baba ve oğlu ile bu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen 1 kadın yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kaçan Bekir D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yerdeki boş fiyekler

- Olay yerinde zırhlı polis araçları beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

8)KOCASININ BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLADI

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde S.Ö., kocasının birlikte alkol aldığı arkadaşı Ş.İ.\'yi bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcali Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.İ.(47) ile arkadaşı A.Ö.(55) Santral Garaj Mahallesi\'nde bir mekanda alkol aldı. Gece saatlerinde mekandan çıkan Ş.İ., A.Ö.\'nün karısı S.Ö.\'yü arayarak kendilerine kahve yapmasını, eve geleceklerini söyledi. A.Ö., eve geldiğinde karısı S.Ö.\'yü mutfağa çekerek, \"Sizin Ş.İ. ile ilişkiniz varmış, bana bunu kendisi söyledi\" dedi. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen S.Ö., mutfaktan aldığı bıçak ile salonda oturan Ş.İ.\'yi karnından bıçakladı. S.Ö., yaralı halde evden çıkmaya çalışan Ş.İ.\'nin kafasına da taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.İ.\'yi Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. S.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine, kullandığı bıçak ile teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

Yaralıdan görüntüler

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

9)ZONGULDAK\'TA HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA



ZONGULDAK\'ta, durakta park halindeki özel halk otobüsüne giren kimliği belirsiz kişi, bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kent merkezinde yan yana olan otobüs durakları önünde park halinde duran özel halk otobüslerinin açık olan arka kapısından içeri girdi. Kimse görmemesi için yere eğilerek şoför koltuğuna doğru yürüyen şüpheli, bir miktar parayı aldıktan sonra aynı kapıdan çıkarak kaçtı. Otobüsteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntülerden eşkalini belirlemeye çalıştığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

10)İSLAHİYE\'DE İKİ İŞYERİNDE HIRSIZLIK



GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kimlikleri henüz belirsiz kişiler, camlarını kırıp girdikleri bakkaldaki 150 lira para ile fotoğrafçıdaki 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesini çaldı.

Olay, önceki gece Hacı Ali Öztürk Mahallesi\'nde Uğur Pasajı\'nda meydana geldi. Pasajdaki Suriye uyruklu Abu Mustafa\'nın işlettiği bakkalın camını kırıp içeri giren hırsızlar, kasadaki 150 lirayı çalıp yan tarafta bulunan Ali Göğebakan\'ı ait fotoğrafçıya girdi. Fotoğraf stüdyosundaki 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesini de çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. İşyeri sahiplerinin ihbarıyla gelen polisler, parmak izi alıp hırsızlığı yapanların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Pasajın girişi

- Fotoğrafçının kırık camı

- Ali Göğebakan ile röp.

- Suriyeli Abu Mustafa ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK /GAZİANTEP,(DHA)

11)GEBZE\'DE İŞÇİ SERVİSİ TIR\'A ÇARPTI: 14 YARALI



KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde işçileri taşıyan servis aracının demir yüklü TIR\'a çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.15 sıralarında, Gebze Otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0761 plakalı fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs kavşaktan geçen 34 ETC 31 plakalı demir yüklü TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi, polis ve itfaiye ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Kazanın şokunu yaşayan işçiler araçtan çıkarak yerlere otururken, 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada 14 kişi yaralanırken, 112 Acil ekipleri ve sürücüler yaralıları alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hasar gören minibüste sıkışan sürücü ile bir işçiyi çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Trafik ekipleri kavşakta trafiği yönlendirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Haluk TURGUT /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

12)2 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

BURSA\'da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra duvara çarparak takla atan otomobildeki 19 yaşındaki Muhammet G. ile Serhat G., ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, 16 JP 565 plakalı otomobilin sürücüsü Serhat G.(19) direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile kaldırıma çıktı, daha sonra akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan otomobil taklalar atarak sürüklendi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü 19 yaşındaki Serhat G. ile kuzeni Muhammet G., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Serhat G., ve Muhammet G.\'nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

FECİ KAZA KAMERALARDA

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Serhat G., idaresindeki otomobilin önce kaldırıma çıktığı, daha sonra akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attığı ve sürüklendiği görüldü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

Otomobilin takla atması (GÜVENLİK KAMERASI)

Olay yerinden görüntüler

Hurdaya dönen araçtan görüntüler

Polis ekiplerinden ve vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

13)KEDİ VÜCUDUNA SAPLANAN DEMİRDEN AMELİYATLA KURTULDU



GAZİANTEP\'te, duvardan atlarken düşen ve vücuduna demir korkuluk saplanan kedi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Olay, önceki gece Boyno Mahallesinde meydana geldi. Bir bahçe duvarındaki korkuluk demirlerinin üzerinde yaralı kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi, vücudundaki demirle beraber Canlı Hayatı İyileştirme Derneği\'ne götürdü, Veteriner hekim Gizem Yıldırım, yaptığı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı.

Kedinin kendisine geldiğinde durumunun ciddi olduğunu ifade eden Yıldırım şunları dedi:

\"Gece saatlerinde dernek yetkilileri kediyi bana getirdi ve ameliyat ettik. Çok şükür herhangi bir organ zedelenmesi veya kırık kemiği yoktu. Şu anda kedimiz tedavi aşamasında\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Hastaneden görüntüler

-Veteriner hekimlerin hazırlığı

-Kediden görüntü

-Rröportaj

detaylar

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

14)EŞİYLE KAVGA EDEN VATANDAŞ, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

ADANA\'da eşiyle ayrı yaşayan 47 yaşındaki Mehmet F. intihar edeceğini söyleyince, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Mehmet F. intihar ilaç içip intihar edeceğini söyleyerek polisi aradı. Kısa sürede Mehmet F,\'nin yalnız yaşadığı yere eve gelen ekipler kapıyı çaldı. İçeride ışığın yandığını ve müzik seslerinin gelmesine rağmen kapının açılmaması üzeri polis Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekiplerini aradı. Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine de sokağa ambulans istedi. Olay yerine gelen CANKUR, evin penceresi levye ile açarak içeri girdi. Bu sırada mahalle halkı sokak içerisine toplandı. Pencerenin açılmasıyla eve giren polis içeride kimsenin olmadığı gördü. Kısa süre panik yaşayan vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.Polis evde olmayan Mehmet F,\'yi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Sokak içerisindeki kalabalık

- Polis araçları

- Kurtarma ekibinin gelişi

- CANKUR ekiplerinin levye ile pencereyi açması

- Polislerin pencereden içeri girmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

15)BURSA\'DA DENETİMLERDE 8 KİŞİYE GÖZALTI



BURSA\'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

Bursa\'da Terörle Mücadele,Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar desteğiyle önceden belirlenen 20 adreste denetim yaptı. 150 polisin katıldığı uygulamada umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı denetimlerde haklarında daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

Özel harekat ekiplerinden görüntüler

Zırhlı araçlardan görüntüler

Şüpheliler üzerinde arama yapılması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

16)DENİZLİLİ \'MAVİ MARMARA\' GAZİSİNDEN 260 BİN LİRALIK DAVA



DENİZLİ\'de yaşayan emekli işçi Zeki Kaya, \'Mavi Marmara\' olayında maddi ve manevi kayba uğradığı iddiasıyla avukatı aracılığıyla 260 bin liralık tazminat davası açtı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından İsrail\'in ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemesi ve Türkiye ile imzalanan usul anlaşması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı aleyhine dava açan Zeki Kaya, \"10 şehit ailesine dağıtıldı, fakat 56 yaralı ve mağdurlara para verilmedi. Hükümetten gelen avukatların sözlerine göre mağdur olan insanlar, Maliye adına istediği şehirde dava açabilir dediler. Biz de kendi zararlarımızı karşılamak için dava açtık\" dedi.

Merkezefendi Mahallesi\'nde oturan emekli işçi 4 çocuk babası Zeki Kaya, 31 Mayıs 2010\'da meydana gelen Mavi Marmara Olayı\'nda yaralandı. Gemiye müdahale eden İsrail askerleri tarafından dipçikle dövülenve sırtında yaralanma meydana gelen Kaya, Türkiye ile İsrail arasında 2016 yılı Haziran ayında imzalanan tazminata ilişkin usul anlaşmasının ardından maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için tazminat davası açtı.

260 BİN LİRALIK DAVA

İsrail ile normalleşme mutabakatı kapsamında imzalanan anlaşmayla 20 milyon dolarlık tazminat karşılığı Tel Aviv\'e açılan davalar düşürülünce, Mavi Marmara\'yla ilgili açılacak davalarda davalı taraf Türkiye oldu. Olayda yaralanan Zeki Kaya, İsrail\'le yapılan anlaşmanın ardından yaralılara ve olayda zarar görenlere tazminat ödenmeyince, mahkemenin yolunu tuttu. Kaya, Maliye Bakanlığı aleyhine 260 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mavi Marmara olayında ilk kez kendi ülkesine dava açan kişi olan Kaya, Türkiye\'yi değil Maliye\'yi dava ettiğini söyledi. Mavi Marmara gemisinde 3 gün gözaltında tutulan, bilgisayarı ve üzerindeki paralara el konulan Kaya, Türkiye\'ye döndükten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından muayene edildi ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, majör depresyon raporu aldı. Avukatı Abdullah Sığınç tarafından Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde açılan davada 10 bin lira maddi, 250 bin lira manevi tazminat istendi.

\"SIRTIMA DİPÇİKLE VURDULAR, YARA AÇILDI\"

Karşılaştığı olayları anlatan Kaya, \"Mavi Marmara gemisiyle Gazze\'deki mazlumlara yardım götürmek amacıyla yola çıktık. İsrail devleti uluslararası sularda bizi yakaladı. Önümüzü keserler, bizi yollamazlar diye düşündük ancak silahlarla saldırdılar. Yaşlı, genç ayrımı demeden taradılar. Bu arada onlarca yaralı oldu, 10 şehit verdik. İsrail askerleri gemiye indi. Ellerimizi kelepçelediler, sırtlarımıza çıktılar, silahlarla omuzlarımıza vurdular. Her türlü hürriyetten yoksun bıraktılar. Bizlere işkence yaptılar. Yaşlı kadın demeden işkence yaptılar. Tekrar bizi sorguya çektiler. Verdiğimiz dilekçeyi imzalarsanız göndereceğiz dediler. Havaalanı değil, hapishaneye götürdüklerini anladık. Tacizler ve sözlü saldırılar oldu. Hükümetin çalışmasıyla oradaki aktivistler ülkelerine döndü, biz de döndük. Muayene edildik, Adli Tıp\'ta raporlar aldık. Dipçikle sırtıma vurdular. Sırtımda yara açıldı, orada diktiler. Adli Tıp\'ta psikolojimizin bozulduğu ve düzelmeyeceği raporu verildi. Bu rapor dosyamızda mevcut\" dedi.

\"PSİKOLOJİK OLARAK YIKILDIK\"

Olaydan dolayı yaşadığı zararı karşılamak için dava açtığını söyleyen Kaya, \"Olaydan sonra Türkiye ile İsrail arasında tazminat anlaşması imzalandı. Tazminat 10 şehit ailesine dağıtıldı, fakat 56 yaralı ve mağdurlara para verilmedi. Hükümetten gelen avukatların sözlerine göre mağdur olan insanlar Maliye adını istediği şehirde dava açabilir dediler. Biz de kendi zararlarımızı karşılamak için Maliye\'ye dava açtık. Ben ömür boyu bu hastalığı çekeceğim. Benim öldüğümü bildirmişler, isim benzerliğinden dolayı ölüm haberi gelmiş, ailem sıkıntı çekti. Psikolojik olarak yıkıldık. Olaydan 10 bin liralık maddi kaybım var. Yaşadığımım olayın manevi kaybını 250 bin lira olarak belirledik. Mahkemeye sunduk\" dedi.

\"DAVAYI ANLAŞMANIN 5. MADDESİ GEREĞİ AÇTIK\"

Zeki Kaya\'nın avukatı Abdullah Sığınç ise davayı İsrail ile Türkiye arasında imzalanan usul anlaşmasının 5\'inci maddesine dayanarak açtıklarını söyledi. 31 Mayıs 2010\'da İsrail\'in uluslararası sularda tüm dünyayı karşısına alırcasına saldırı düzenlediğini belirten Sığınç, şöyle konuştu:

\"600\'den fazla aktivist mağdur edildi. Sadece Türk vatandaşlar mağdur edilmedi. Benim müvekkilim Zeki Kaya da bunlardan birisi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde cezai yargılaması yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti\'yle İsrail arasında imzalanan anlaşma gereğince bu dava düşürüldü. Şehit ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödendi. Bu süreçte yaralanan, hastanede yatan, sakatlanan kimselere tazminata ilişkin bir meblağ ödenmedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail\'le bu konuda anlaşmaya vardık. Bu tazminata ilişkin durumları devlet olarak üzerimize aldık. Bu anlaşmanın 5. maddesi gereğince bu davayı açmış bulunuyoruz. Ülkemiz adına asla bir kasıt söz konusu değildir. Bu usule ilişkin bir durumdur.\"

\"İSRAİL\'İN TARAF SIFATI KALKINCA DAVAYI MALİYE BAKANLIĞI\'NA AÇTIK\"

Kaya\'nın avukatı Sığınç, İsrail devletinin \'taraf\' sıfatının ortadan kaldırıldığı için davayı Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı\'na açtıklarını kaydederek, \"Birleşmiş Milletler vaka inceleme raporuna bakıldığında, zaten İsrail\' in ne kadar insanlık dışı muameleler yaptığı görülecektir. Biz bu raporu da dosyamıza ekledik. Tamamen usul anlaşması gereğince davayı Maliye Bakanlığı\'na yöneltmek durumunda kaldık\" diye konuştu.

Kaya\'nın dava dilekçesinde 1 Eylül 2016\'da Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması\'nın yürürlüğe girdiğini belirterek, \"Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin akabinde devam eden tazminat davalarına Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü\'nden gönderilen yazılarla davaların Türkiye devleti adına Maliye Hazinesi\'ne yöneltilmesi gerektiği, İsrail\'in sorumsuz olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple davada, davalı olarak İsrail devleti yanında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı da gösterilmiştir\" ifadesi kullanıldı.

Görüntü Dökümü

- Zeki Kaya\'dan detay,

- Avukatından detay,

- Zeki Kaya ile röp

- Avukatı Abdullah Sığınç\'la röp

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

17)ANTALYA\'DA ÇAPRAZ NAKİL SEVİNCİ



ANTALYA\'da 41 yaşındaki Evsan Adıyeke ile 42 yaşındaki Seher Alıcı, çapraz nakille yaşama tutundu.

Antalya\'da böbrek hastası yakınlarını diyalizden kurtarmak için verici olan, ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde değişti. 42 yaşındaki Hüseyin Alıcı, 2 yıldır organ nakli olmayı bekleyen Evsan Adıyeke\'ye böbreğini verirken, Adıyeke\'nin kız kardeşi 49 yaşındaki Selma Kırık da Hüseyin Alıcı\'nın eşi Seher Alıcı\'ya böbreğini bağışladı.

Çapraz nakil olan hastalar ile operasyonları gerçekleştiren doktorları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Toplantı Salonu\'nda bir araya geldi. Merkeze iki ay önce geldiklerinde eşi Seher Alıcı\'nın kadavradan nakil başvurusu yaptıklarını, Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal\'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiklerini söyleyen Hüseyin Alıcı, \"Hemen çapraz nakil için sıraya yazıldık. Eşim 4 yıldır hasta 5 aydır diyalize giriyor. Diyalizle yaşayan bilir\" diye konuştu.

Tokat\'ta 4 yıldan bu yana böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini, 4 aydır diyalize girdiğini söyleyen Seher Alıcı, \"Çapraz nakil nedir bilmiyordum. Bu sayede ayrı şehirlerde yaşayan insanlarla tanıştık, bir aile olduk. Şu an böbreğim normal insanlardaki gibi, bu yöntem bizleri birbirimize bağladı\" dedi.

Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'nde oturan, 2 yıldır diyalize girdiğini söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Evsan Adıyeke, \"Ablam Selma Kırık 6 ay önce bağışçı olmak istedi, ancak kan ve doku uyumumuz olmadığı için nakil olamadım. 8 Ağustos\'ta çapraz nakil için geldik. Tokatlı aile ile bir aile gibi olduk. Tetkikler olumlu çıktı. 3 gün önce nakil olduk. Şimdi sağlıklı ve mutluyuz\" dedi.

Kardeşi Evsan Adıyeke için verici olamadığı gün çok üzüldüğünü söyleyen Selma Kırık, çapraz nakil için sıraya yazıldıklarında ve aile bulunduğunda çok mutlu olduğunu söyledi. Kırık, \"Çok şükür çapraz nakille kardeşim sağlığına kavuştu. Çapraz nakil kurtuluşumuz oldu. Eşim ve çocuklarım da bana destek oldular\" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yüzde 80 canlı vericili organ nakilleri yaptıklarını söyledi. Üniversite olarak 35 yıldır organ nakli yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Organ naklindeki en önemli durumlardan biri de donör azlığı. Ülkemizde kadavradan yani beyin ölümü olan kişilerden yaptığımız organ nakli ameliyatları yüzde 20\'sini oluşturuyor. Yüzde 80 canlı vericili organ nakilleri yapıyoruz. Bazen insanların vericilerinin, canlı vericileri de uygun olmuyor. Bizim oldukça geniş bir çapraz nakil havuzumuz var. Başka yerler ve illerden gelen, vericileri de uygun olmayan ama başka alıcılara uygun olan vericilere olan hastalarımızı eşleştirdik ve nakil yaptık\" dedi.

Amaçlarının bütün hastalara vefat edenlerden organların bağışlanarak nakil yapılmasını sağlamak olduğunu aktaran Organ Nakli Merkezi Koordinasyon sorumlusu Nilgün Bilal ise “Türkiye koşullarında bunu sağlayamadığımız için kendi canlı vericileri uygun olmayanlar için de bir verici değişim programı dediğimiz çapraz nakil havuzumuz var. Burada yaklaşık 40 çiftimiz var. Türkiye\'nin çok değişik merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları çapraz nakil kurallarına uygun şekilde eşleştirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Nakil olan hastaların görüntüsü

RÖP 1: Prof. Dr. Bülent Aydınlı

RÖP 2: Nilgün Bilal

RÖP 3: Hüseyin Alıcı

RÖP 4: Seher Alıcı

RÖP 5: Evsan Adıyeke

RÖP 6: Selma Kırık

Toplu resim çekimi

Nakil olanların koridorda yürümeleri

Organ nakil merkezi polikliniği dış plan görüntü

Haber-Kamera: Erol AKKIR-Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

8)ODUNPAZARI\'NDA AHŞAP HEYKEL FESTİVALİ



ESKİŞEHİR\'de Odunpazarı Belediyesi tarafından The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi sloganı ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali gerçekleştirilen festival yürüyüşü ile başladı.

Porsuk Bulvarı\'nda başlayan festival yürüyüşüne Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Kursiyerleri, belediyede çalışan işçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival yürüyüşü, Odunpazarı Meydanı\'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından Odunpazarı Meydanı\'nda 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, sanatçılar ile çok sayıda kişi katıldı.

ESKİŞEHİR TÜRKİYE\'YE ÖRNEK BİR KENT

3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, Türkiye\'nin siyasi ve ekonomik şartları nedeniyle daha önce ayrı zamanlarda yapılan Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile Uluslararası Odunpazarı Cam Festivalini birlikte yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

\"Umarım dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş olan sanatçılar şehrimize barış getirir, şehrimize sanatın en önemli malzemelerini bırakır ve Eskişehirlilerin ufkunu açar. Türkiye farklı ve zor koşullarla yaşıyor. Şuanda Ortadoğu\'nun ve Dünyanın içinde bulunduğu konum Türkiye\'yi zorluyor. Bu zorluklar içersinde biz sosyal demokrat belediyeler, katılımcı bir anlayışla farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye\'nin her yerinde festivaller var. Türkiye\'nin her yerinde sanat var, ama Eskişehir\'de farklı bir barış ortamı var. Eskişehir demokrasiyi içine sindirmiş, özümsemiş insanların bulunduğu bir kent olarak Türkiye\'ye örnek bir kent. Bu festivallerle de biz bunu daha da geliştirmeyi ve pekiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sanat anca barış ortamında olur, ama barışta demokrasi ile birlikte olur. Eğer bunlardan ödün verir ve yok sayarsak çok kötü günler gelebilir. Biz Eskişehirliler olarak Türkiye\'nin, Dünyanın ve özellikle de Ortadoğu\'nun barışına katkı sunmayı temel hedef olarak almalıyız. Bu doğrultuda, bu anlayışla festivalimizin çerçevesini çizmek istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde barışın olmayacağını, barışın olmadığı yerde demokrasinin olmayacağını bilerek hareket ediyoruz. Ben yurt dışından gelen sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Türkiye\'den gelen sanatçılarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Katıldığınız için hepinize saygılar sunuyorum.\"

ESKİŞEHİRLİLERE HİZMET ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'de bir konuşma yaptı. Eskişehirlilere hizmet etme sansı verildiği için 3 belediye başkanının da şanlı olduğunu belirten Büyükerşen, Eskişehirlilerin her şeyin en iyisini, en güzelini ve doğrusuna layık olduğunu vurguladı. Büyükerşen konuşmasının satırbaşları ise şunlar oldu:

\"Biz 3 belediye başkanı olarak çok şanslıyız. Neden şanslıyız derseniz sizin gibi hemşehrilerimize hizmet etme şansı verdiniz. Dolayısıyla sizler her şeyin en iyisini en güzelini ve doğrusuna layıksınız. Bu üç ölçüt, üç belediye başkanının da ana hedeflerinden oldu. Gerçekten çok iyi iki merkez ilçe belediye başkanına sahipsiniz. Şehir\'de yapılan yenilikler yapılan şehircilik anlayışı, bugün artık yalnızca civar illerde değil, 81 ilin tamamındaki ve yaklaşık 1000 ilçe belediyesi tarafından örnek alınıyor. Sadece bu değil her hafta bir büyük elçiyi ağırlıyorum ziyarete geliyorlar. Eskişehir\'in şöhretini kendi illerinde ki belediyeler tarafından yayıldığını ve çok övgüler aldıklarını dolayısıyla merkezi hükümetlerinden Eskişehir hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini söyleyerek, ziyaretimize geliyorlar ve yakın ilişkiler kuruyoruz. Ayrıca her 3 belediyemizin de uluslararası belediyeler içersinde kardeş şehirleri var. Bize müracaat ediyorlar sizinle kardeş şehir olmak istiyoruz, belediyelerimiz de karar aldık diyorlar. Heyetler halinde geliyorlar ve bizim burada kardeş şehir kararı almamız için de gerekli girişimlerde bulunmamızı istiyorlar. Eskişehir ile kardeş şehir olma ve onda ki gelişmeleri takip edip pek çok konuda özellikle de kültür ve sanatta ki bunun hemen arkasında ticaret ve sanayi iş teklifleri geliyor. Arada bir maalesef iki merkez ilçenin bir tanesi bir dönem değişikliğe uğradı. Eskişehirliler olarak yapılan hatanın farkına vardınız ve yeniden bir seçimle her iki merkezi ilçe belediyesini görev başına getirdiniz mutlu olduğunuzu görüyorum. Tepebaşı Belediyemizin Pişmiş Toprak Sempozyomu diye başlattığı etkinliği uluslararası hale getirdi. Odunpazarı Belediyemiz Cam Sanatlarında ve Ağaç Heykelcilikte her yıl festivaller yapıyor ve uluslararası sanatçıları davet ederek büyük bir zenginlik katıyor. Eskişehir günden güne zenginleşiyor, sanayi ve ticaret gelişecek. Eskişehir hepimizin burada yaşamaktan gurur duyduğumuz bir şehir olmaya devam edecek. Türkiye\'nin Avrupa birliğine kabul edilebilmesi için Avrupa Birliği\'nin genişlemeden sorumlu komisyonunun yapacağı toplantılara ismen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi davet ediliyor. Eskişehir\'in geleceği parlaktır, yeter ki siz birlik ve beraberliği yapacağınız tercihlerde sapma göstermeyin.\"

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Açılışta konuşan isimlerden biri de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç oldu. Eskişehir\'in son dönemlerde kültür ve sanat şehri olarak adlandırıldığına dikkat çeken Ataç, konuşmasında şunları söyledi:

\"Yaşayan şehri ben bir organizmaya benzetirim. Organizma nasıl günün her saniyesinde nefes alıp verirse, şehrinde öyle nefes alıp vermesi çok önemli. Eğer şehir gündüz yaşıyor, gece yaşamıyorsa o organizma yarım yaşıyor sayılır. Eskişehirimiz Türkiye ve Dünya\'da eğitim kenti, havacılık kenti ve son dönemlerde de kültür sanat kenti olarak adlandırılıyor. Her 3\'de takdire şayan şekilde bu görevi üstleniyor. 1 büyükşehir, 2 merkez ilçe belediyelerimizle kentimize 1999\'dan beri çok farklılıklar kattı. Tabi değerli hocam yılmaz Büyükerşen sayesinde bu hareket başladı ve bugünlere kadar geldi. Eskişehir\'de böyle bir belediyecilik iktidarının bir şehre neler kazandırabileceğini açıkça görüyoruz. Bugün çocukluğumun geçtiği bu meydan da kem camın hem de ahşabın önemli sempozyumları var. Sempozyumlar o kadar sıklaştı ki, bakın; aynı ayın içinde 2 tane birden önemli sempozyum yapılıyor. Ahşapta, cam da insan için o kadar önemli ki, vazgeçilmez 2 tane madde. Bunların sanata dönüşmesi ve bilimselliği bu kentte çok önemi dile getiriyor. Bir yazar sanat kansız bir devrimdir diyor. Gerçekten de aynen öyle. Eskişehirimizde bu güzellikleri yaşadığımız için şahsım adına ve tüm insanlarımız adına mutlukluklar diliyorum. Sevgili başkana, emeği geçen gerek yabancı konuklara gerek yerli konuklara şükranlarımı iletiyorum. Aydınlık günler hep Eskişehir\'in olsun, bütün Türkiye Eskişehir olsun.\"

9 EKİME KADAR DEVAM EDECEK

3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi, 9 Ekim 2017 Pazartesi günü Ahşap Eserler Müzesi\'nde gerçekleştirilecek olan sergi ile sona erecek. 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'ne 4\'ü yabancı, 11\'i yerli sanatçı ve bilim insanı katılacak. Festival\'de yer alacan sanatçı ve bilim insanların isimleri ise şöyle;

Agnieszka Podczarska (Polonya), Robert Bucek (Çek Cumhuriyeti), Edi Sanna (İtalya), Li Chao (Çin), Ali Trak, Aylin Taslak, Azra Alper, Burcu Erden, Cansu Güvenkaya, Dilek Güney, Gamze Küçük, İris Ergül, Murat Özver, Oğuz Güdek, Uğur Savaş. Festival boyunca sanatçılar ve bilim insanları tarafından yapılacak olan birbirinden eşsiz eserler, 9 Ekim Pazartesi Günü saat 16.00\'da Ahşap Eserler Müzesi\'nde sergilenmeye başlayacak. Festival kapsamında 5 Ekim 2017 Perşembe Günü Arasta Çarşısında Topaç Çevirme Etkinliği düzenlenecek.

CAM ODUNPAZARI\'NDA BÜYÜLEYECEK

Odunpazarı Belediyesi\'nin ikinci festivali ise 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali \'Camın Büyüsü\' sloganı ile Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi\'nde gerçekleştirilecek. 4 Ekim 2017 Çarşamba Günü başlayacak olan Camın Büyüsü, 8 Ekim 2017 Pazar Günü sona erecek.

Festival kapsamında her gün çeşitli sanatçılar Odunpazarı Meydanı\'nda konser verecek.

Görüntü Dökümü

-Festival yürüyüşünden,

-Yürüyüş sonunda düzenlenen açılışa katılanların,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un konuşması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Sahnedeki dans gösterisinden çekilen görüntü

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

