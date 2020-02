DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT POLİS MEMURU, 2 YIL ÖNCE YÜZLERCE KİŞİ VE ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARMIŞ



DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde 4 gün önce PKK\'lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer\'in (34), 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak ve yüzlerce çocuk ile davet görevlisinin katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo patlayıcı bulunan aracı dikkati sayesinde yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıktı. Diyarbakır Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekibindeki memurlardan birinin dikkatini Hürriyet İlköğretim Okulu\'nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çekti. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında Hükümet Konağı da bulunuyordu.

Polis memuru şüphelendiği aracın plakasını sorgulattı. Bu aracın plakası çalıntıydı. Ayrıca aranan araçlar arasında da bulunuyordu. Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanlarını istedi. Yapılan incelemede piknik tüplerine bağlı 150 kilo patlayıcı bulundu.

HEDEF 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARIYDI

O gün Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Hani ilçesi Merkez Mahallesi\'nde 17.03.2016 tarihinde Hürriyet İlköğretim Okulu Merkez caddesi üzeri Hükümet Konağı\'na 50 metre uzaklıkta, ilçe emniyet amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında saat 22.00 sıralarında park halinde şüpheli bir araç görülmüştür. İlçe Emniyet Amirliği\'nce yapılan plaka sorgulaması sonucunda aracın bomba yüklü araç olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba imha ekipleri gönderilmiştir. İçerisinde 3 adet tüp içinde 150 kilo patlayıcı madde bulunan araç, uzman ekiplerce çevre güvenliği alındıktan sonra kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bombanın 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması düşünüldüğü değerlendirilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin dikkati sayesinde olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştırö denilmişti.

O KAHRAMAN ŞEHİT OLDU

O gün dikkati sayesinde yüzlerce çocuk ve törene katılacakların hayatını kurtaran polis memuru Nazım Tuncer, 4 gün önce Diyarbakır Hani\'de PKK\'lı terirstlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Tuncer, memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı..

Görüntü Dökümü:

------------------------------

(ARŞİV)

-2016 yılında Hani\'de yaşananlardan görüntü

-3 gün Şehit polisin Uşak\'taki cenazesinden görüntü

Haber: Müslim SARIYAR / İSTANBUL,(DHA)

================================================

2)GÖLCÜK\'TE HEYELAN YOLU KAPATTI, ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi\'nde önceki geceden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Elektrik telleri koparken, mahalleye ulaşım bir süre sağlanamadı. Gölcük ile Sofular Mahallesi\'ni birbirine bağlayan köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Önceki geceden beri devam eden yağışlar nedeniyle yolun üzerine toprak kaydı. Heyelan nedeniyle yol tamamen kapanırken, bölgedeki elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Olaya hemen müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile yolu açtı. Bölgede yol kenarlarında istinat duvarı olmaması sebebiyle toprak kaymaları yer yer devam ediyor. Kopan elektrik tellerinin onarımı için ise çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Toprak kaymasının yaşandığı bölgede cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Heyelandan fotoğraflar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU /GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

==============================================

3)ADANA\'DA UÇAK SEFERLERİNE \'SİS\' ENGELİ



ADANA\'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, uçak seferleri yapılamadı, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Adana\'dan bazı illere yapılacak uçak seferleri ertelendi. Mersin ve bazı çevre illerden düzenlenecek sefer için Adana\'ya gelenler, uçuşlarının ertelendiğini ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

YOL KENARINDA SİSİN GEÇMESİNİ BEKLEDİ

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda görüş mesafesinin oldukça düşük olması nedeniyle bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park edip, sisin geçmesini bekledi. Otomobilini kaldırıma park eden bir sürücü ise \"40 dakika boyunca sisin geçmesini bekledik\" dedi. Sis içerisinde yola devam eden sürücülerin araçlarının dörtlü flaşörlerini açtığı görülürken, halen yer yer etkili olan sisin, sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Adana Havalimanı\'nın sis içindeki giriş tabelası

- Havalimanı önünde bekleyen vatandaşlar

- Havalimanından çıkan vatandaşlar

- Uçakları ertelenen iki vatandaş ile röp.

- Caddede sislerin arasında dörtlü flaşörlerini açıp, ilerleyen araçlardan görüntü

- Otomobilini kaldırıma park edip, sisin geçmesini bekleyen vatandaş ile röp.

- Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü siste ilerleyen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

=======================================

4)ARIZALANAN ARACI İTERLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu\'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için aracı iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Gebze Muallimköy mevkiinde Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MJ 820 plakalı otomobil dün gece saat 01.30 sıralarında arızalandı. Bunun üzerine Suriyeli oldukları öğrenilen 4 kişiden 3\'ü araçtan inerek otomobili güvenli bir yere çekmek için aracı itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADR 99 plakalı otomobil, aracı iten kişilere çarptı. Kazada iki otomobil arasında sıkışan 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Nevvaf olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı araçta bulunan bir kadın ve aracı iten 2 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri aracın içerisinde sıkışan Suriyeli kadını çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Nevvaf\'ın cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

==========================================

5)TURGUTLU\'DA 41 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi yaşayan 41 kız öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde yatılı olarak kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durumun112\'ye bildirilmesinin ardından yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut Hastanesi\'ne sevk edilen öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan Kaymakam Uğur Turan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Okul Müdürü Ebru Yöntem de hastaneye gelerek öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, 41 öğrencinin hastanelerde gözlem altında tutulduğunu belirterek, öğrencilerin akşam yemeğinde yediği tavuk döner nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceklerini ifade etti. Hasyiğit, ayrıca sabah ve öğlen yemeklerinden de numune alınmasının ardından öğrencilerin zehirlenme sebebinin belirleneceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Hastaneden görüntü

- ilçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit röportaj

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA)

===============================================

6)ADIYAMAN\'DA 38 İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1\'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Şehit Cem Özgül İlkokulu

- Ambulansların okul bahçesine girmesi

- Öğrenciler ambulanslara taşınması

- Damar yolu açılması

- Ambulansların okuldan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

=================================================

7)YALOVA\'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

YALOVA\'da dün meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık\'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada müşterileriyle ilgilenen işletme sahibi Turan Şahin, deprem anında müşterilerine \'deprem oluyor\' diyerek dışarıya kaçtı. 1999 Marmara Depremi\'ni yaşadıklarını ve bu nedenle de depremden korktuklarını söyleyen Şahin, \"Depremi şiddetli olarak hissettik. Bursa yönünden gürültü ile geldi. Raflarımız da oynadı o esnada. Bu yüzden büyük bir panikle \'deprem oluyor\' diyerek dışarıya kaçtım. Bir anda kendimizi dışarıya attık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-iş yerinin üç açıdan güvenlik kamerası

-işletmeden kaçış

-uydu anteninin oynaması

Haber/Kamera: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA)

===================================================

8)DATÇA\'DA PANSİYONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, pansiyon kullanılamaz hale geldi.

Eski Datça Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde Özge Yenal\'a (32) ait pansiyonun giriş kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine otelin bulunduğu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tek katlı ve 15 odalı pansiyon yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu, kendilerine ulaşan yangın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, `Pansiyonda girişi ve çatıda büyük bir yangın mevcuttu. İtfaiye ekipleri otelin ön ve arka tarafından alevlere müdahale etti. Bizde kendilerine yardımcı olduk. Otelde büyük maddi hasar meydana geldi. İçeride ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Datça\'da ki otel yangınından görüntüler..

-Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA)

========================================

9)BABASININ EVİNİ YAKTI

GAZİANTEP\'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç. (27), eşinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı babasının evini ateşe verdi. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Orhan Ç. 2 gün önce, 2 çocuğuyla birlikte babasının evine gelerek, burada yaşamaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç., kimsenin olmadığı sırada 4\'üncü kattaki evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Orhan Ç., olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Oğlunun psikolojik sorunlarından dolayı evi yaktığını ifade eden Garip Ç., \"Oğlumun sorunları vardı. Ailesinden ayrıldı. İki çocuğuyla iki günden beri bizde kalıyordu. Oğlum yersiz hareketler yapıyordu. Çocuklara \'biz bakarız\' diyorduk dinlemiyordu. Tekrar eşiyle barışmak istiyordu. Aramış eşiyle görüşmek istemiş. Ben çocuğumun tedavi görmesini istiyorum. Torunlarımın bakım evine bırakılmasını istiyorum\" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Yanan ev

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Garip Ç ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

========================

10)ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN YUSUF, İNTİHAR ETTİ

MARDİN\'in Derik ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) hazırlık yaptığı belirtilen Yusuf B. (19), güvenlik korucusu ağabeyine ait tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Derik ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Köseveli Mahallesi\'nde meydana geldi. YKS\'ye hazırlandığı belirtilen Yusuf B., evde kimsenin olmadığı sırada, güvenlik korucusu ağabeyi C.B.\'nin tabancasıyla henüz bilinmeyen nedenle intihar etti. Silah sesini duyup, eve koşan C.B., kardeşi Yusuf B.\'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede, Yusuf B.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf B.\'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Yusuf B.\'nin intihar nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Yusuf B.\'nin fotoğrafları

- Hastane bahçesinde cenaze için bekleyen yakınları

- Cenazenin gönderilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ / MARDİN,(DHA)

=========================================

11)ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 2 YARALI



ANKARA\'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali D.,\'nin kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edilen Ali D.\'nin 1.47 promil alkollü çıktığı belirlendi.

Kaza, Keçiören İlçesi\'nde sabaha karşı meydana geldi. Fatih Caddesi\'nde Kalaba istikametine seyir halinde olan Ali D. idaresindeki 06 REU 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A.\'nın kullandığı 10 ADD 899 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 10 ADD 899 plakalı otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı. Kaza nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen Ali D.\'nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu tespit edildi. Ali D., polis tarafından yapılan alkol testinde 1.47 promil alkollü çıktı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir şeridi ulaşıma kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ağır hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kaza yeri

-Kazalı araçlar

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,(DHA)

=========================

12)YOZGAT\'TA 800 TON ŞEKER PANCARI TARLADA KALDI

YOZGAT\'ın Yerköy ilçesine bağlı Karacaahmetli Köyü\'nde pancar üreticisi Ali İhsan Yılmaz\'ın, 350 dekar alanda ektiği 800 ton ürünü, hasat döneminde yağan yoğun yağmur nedeniyle tarlada kaldı.

Yılmaz, nisan ayında tarlaya ektiği şeker pancarının hasadını kasım ayında papmayı planladı. Ancak yoğun yağmur nedeniyle hasat yapamadı. Yılmaz, durumu Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini; ancak sonuç alamadığını ve ürünün tarlada kaldığını söyledi. Fabrika mühendislerinin tarlaya gelerek inceleme yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Mühendisler, \'söküme elverişli değil\' diye rapor tutmuşlar. \'Tarla çamur\' diye değil de, \'pancar kökleri havuç kadar\' diye bildirmişler. Bizim bundan da haberimiz yok. Halbuki benim tarlamdaki verim çok iyi ve kaliteli. 7 Aralık tarihinde şeker fabrikasının alımları bir hafta sonra kapatacağını duyurup pancar sökümünü yapmamızı istediler. Bu sırada da tekrar yağmurlar başladı ve sökümü yapamadık. Bu güne kadar 240 bin lira masraf yaptım. Benim bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Pancarımı söküp fabrikaya teslim etmek istiyorum. Şeker fabrikasının özelleştirilmesi bizleri mağdur etti. Fabrikanın sahibi devletken hiçbir sorun yaşamıyorduk.\"

Tarlasında yaklaşık 800 ton şeker pancarı bulunduğunu söyleyen Ali İhsan Yılmaz, \"40-50 bin lira para kazanmayı planlarken 240 bin lira zarar ettim. Şeker fabrikasında karşımızda muhatap bulamıyoruz. Özelleştirme yapılırken 5 yıl devlet denetimi olacağı bildirilmişti. Bu güne kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Çiftçinin çamurda tarlasına doğru yürüyüşü

-Tarladan görüntü

-Çiftçinin konuşması ve pancar görüntüsü

-Detay

-Çiftçiden görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

==========================================

13)TOKAT EMNİYET MÜDÜRÜ: VATANDAŞ BİZE DEĞİL, DOLANDIRICIYA İNANIYOR



TOKAT\'ta, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile STK\'ların temsilcileriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Topaloğlu, \"Vatandaşa \'Sakın para yatırmayın\' diyoruz. Bize değil telefondaki dolandırıcıya inanıp, para yatırmaya gidiyorlar\" dedi.

Kent merkezindeki STK temsilcileri, kurum müdürleri ve merkez mahalle muhtarları ile \'Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı\', Polisevi Şube Müdürlüğü lokalinde yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu ve şube müdürleri, mahalle muhtarlarının istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Soru- cevap olarak yapılan toplantıda mahalle muhtarlarını uyaran Emniyet Müdürü Topaloğlu, son dönemdeki dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Topaloğlu, hiçbir kolluk kuvvetinin vatandaştan para isteme hakkı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Biz vatandaşa \'Sizi arayanlar polis değil\' diyoruz, \'Sakın ha para yatırmayın\' diyoruz; ama bize inanmıyorlar. Telefon eden şahsa güveniyor, para yatırıyorlar. Böyle bir şey yok. FETÖ, vesaire gibi bir sürü şey uyduruyorlar. Bir de sert konuşuyorlar, arkadan da telsiz fonu geliyor. Yani bizim insanımız da böyle hemen inanıyor. Polis kimseden para istemez. Polisin para isteme yetkisi yok. \'Para yatır\' deme yetkisi yok. Bunu kendi mahallenizdeki insanlarla görüşün. Yazık, adam emekli ikramiyesini almış götürüp yatırıyor. Kaç tanesini engelledik. Sizin bilmediğiniz, bizim müdahale ettiğimiz kaç tane oldu. Bankalardan uyarı geliyor, \'Para akışı başlıyor\' diye. Hemen harekete geçiyoruz. Gidiyoruz, buluyoruz şahsı, \'Sakın yatırma\' diyoruz. Böyle kaç tanesinin yatırmasını engelledik. Biz devamlı yaptığımız halde bitiremiyoruz. Cuma namazlarında, hutbelerde söyledik, sizin vasıtanızla söyledik, broşürler dağıttık. Bunu isteyen polis değildir. Bunu herkese söyleyin.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Emniyet Müdürünün konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA)

==========================

14)EVİNİN KAPISINI HER GECE GELEN TİLKİYE AÇIP, YİYECEK VERİYOR



TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, her gece evinin kapısını açtığı tilkiye yiyecek verip, besliyor.

Ovacık ilçesindeki Güneykonak köyünde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, Munzur Çayı kenarında bulunan turizm tesisleri içinde yer alan evine her gece bir tilki misafir oluyor. Evin kapısının önüne gece gelerek cam bölmede kendisini gösteren ve \'Özgür\' ismi verilen tilkiye kapıyı açan ev sakinleri, içeri girmesini sağladıkları hayvana elleriyle yiyecek veriyor.

Her gece evine gelen tilkiyi elleriyle besleyen Mahmut Utan, tilkinin eve nasıl geldiğini şu sözlerle anlattı:

\"Tilki, ilki ilk zamanlar kapının önüne gelerek çöplerden yiyecek alıyordu. Daha sonra biz ellerimizle besleyince bize yaklaştı. Uzun bir zamandır her gece saat 22.00 sılarında evin önüne gelerek kapının camlı bölümünde kendini gösterip kapıyı açmamızı bekliyor. Tilkiyi camlı bölümde görünce evin içine alıyoruz ve önüne yiyebileceği yiyecekleri atıyoruz. Yiyeceklerin bazılarını kapının önünde yiyor diğerlerini de ağzına alarak yuvasına götürerek yavrularına veriyor.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Tilki\'nin kapının camlı bölümünde kendisini göstermesi

- Mahmut Utan\'ın kızına kapıyı aç içeri gelsin demesi

- Kız çocuğunun kapıyı açması

- Tilkinin içeri gelmesi

- Kız çocuğun tilkinin önüne yemek koyması

- Tilkinin yemekleri yemesi ve alıp dışarı çıkması

- Mahmut Utan\'ın tilkiyi severek konuşması

- Evin içinde tilki ile ev halkının detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ferit DEMİR /OVACIK(Tunceli),(DHA)

=========================================