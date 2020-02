DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YALOVA\'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

YALOVA\'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi\'nin birçok yerinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, Yalova\'nın Çınarcık ilçesinde bugün saat 05.36\'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi\'nin birçok yerinde hissedildi. Depremin ardından, 1,5 ile 2,9 arasında 5 artçı sarsıntı daha hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmazken, herhangi bir hasar bilgisi de bulunmuyor.

2)BODRUM\'DA SEL SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ, MAHSUR KALANLARI AKUT KURTARDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, sel felaketi nedeniyle kiriz masası oluşturuldu, çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Bodrum Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, araçlarıyla dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Sel sularının taşıdığı çamurlu sular nedeniyle Bodrum\'un başta İçmeler Mevkii, Gümbet ve Bitez Koyları\'nda deniz kahverengiye dönüştü. Yaklaşık 2 saat sağnak şeklinde yağan daha sonra ise etkisini kaybeden yağmur dün saat 17.30 itibariyle durdu. Yağmurun durması ve Bodrum Belediye ekiplerinin çalışmasıyla belli kesimlerde sular çekildi.

3)EDİRNE\'DE FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle limana bağlı bulunan 2 tekne battı. Enez\'de, önceki günden bu yana devam eden şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Enez Limanı\'na bağlı 2 tekne şiddetli poyrazda oluşan dalgalar nedeniyle battı. Batan teknelerin fırtınanın dinmesinin ardından karaya çıkarılacağı bildirildi.

KIZILAY, GIDA VE KIYAFET DAĞITTI

EDİRNE\'de sağanak yağmurun ardından meydana gelen selin etkili olduğu Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, Türk Kızılayı Edirne Şubesi tarafından gıda ve kıyafet yardımları dağıtıldı. Sel suları nedeniyle yaklaşık 60 ev kullanılmaz hale gelirken, afetten sonra bölgeye gelen Kızılay Edirne Şubesi ekipleri öncelikli yardım alacak aileleri belirledi. Sıcak yemek, gıda paketlerinin yanı sıra kıyafet yardımı da dağıtan ekipler, kutularda mutfak kitleri verdi.

Sel sularının evini kullanılmaz hale getirdiğini anlatan Süleyman Özengen\'e Kızılay Edirne Şubesi ekiplerince yardım paketleri ulaştırıldı. Evlerinde kalamadıkları için bir süre komşularına sığındıklarını ifade eden Özengen, \"Felaket evlerimiz yıkıldı, arabam su altında kaldı. Yatacak yerimiz yok, artık ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi burada bir kaç zaman komşularda kalarak idare edeceğiz. Sonra nerede kalırız bilmiyorum. Yenisini yapacak hiç bir durumum yok, evimde tamamen yıkıldı\" dedi.

Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay, selden zarar görenlere iki gündür yardım ettiklerini ve yardımların süreceğini belirterek, \"Kızılay Edirne Şubesi olarak tüm vatandaşlara sıcak yemek dağıttı, mont, kazak, ayakkabı gibi yardımlarda bulunduk. Temizlik setleri dağıttık. Yine bir evin kuru gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri iki gündür dağıtıyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız, ihtiyaçları tespit ediyoruz eğer göremediğimiz birileri varsa mutlaka bize ulaşsınlar, sınırsız olarak onlara destek olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın\" şeklinde konuştu.

4)FIRTINA NEDENİYLE BALKONDAN UÇAN YATAK, SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÖNÜNE DÜŞTÜ

ÇANAKKALE\'de gün boyunca etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle evin balkonundaki yatak, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düştü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde, önüne düşen yatağı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan kişinin, yoluna devam ettiği görülüyor. Olay, dün saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak\'ta meydana geldi. Bir binanın 3\'üncü katındaki evin balkonundaki yatak kuvvetli fırtına nedeniyle demirlerini aşarak kaldırımın üzerine düştü. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yatağın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, önüne düşen yatağı görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan kişi, daha sonra aldırış etmeden yoluna devam etti.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ve Gökçeada\'ya yapılması planlanan feribot seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Dün kuvvetli fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada\'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilmişti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle, Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, bugün Gökçeada\'dan saat 07.00, Kabatepe\'den saat 09.00 ile bugün Bozcaada\'dan saat 07.45 ve 10.00, Geyikli\'den ise saat 08.00 ve 11.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlarda ise seferler yapılıyor.

5)ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Defne Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatı katını sardı. Bina sakinleri ve mahallede panik yaratan yangına, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, alevler itfaiye ekiplerini çalışmasıyla diğer katlana sıçramadan kontrol altına alındı.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

6)SİVAS\'TA MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI: 2 YARALI

SİVAS\'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 58 BB 915 plakalı motosikletle seyir halindeki Batuhan Gürcüoğlu(21), yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Güven\'e (22) çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan Gürcüoğlu ile çarptığı Oktay Güven ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırılan Batuhan Gürcüoğlu ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Oktay Güven tedaviye alındı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

7)TRABZON\'DA BELEDİYE OTOBÜSÜNE TIR\'IN ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

TRABZON\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada otobüsteki yolcular sağa sola savruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet U.\'nun kullandığı 34 KP 1177 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 61 BEJ 472 plakalı belediye yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada, otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. O anlarda yolcuların otobüs içerisinde sağa sola savruldukları görülüyor.

8)MOBİLYA FABRİKASINDA KONTEYNER FACİASI: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 2 işçi ile boş tabakları toplayan yemekhane görevlisi, malzeme yüklenen TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 1 işçi ile yemekhane görevlisi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteyner yan tarafa devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kaldı.

Fabrika çalışanları hemen olay yerine koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yemekhane görevlisi Mümin Özgür de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Hakan Bulun\'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayı gören mobilya firması çalışanları ve haberi alıp hastaneye gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FİRMA YETKİLİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili jandarma ekipleri firma yetkilisi F.A., F.D. ve M.K.\'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen 3 kişinin işlemleri devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

9)İZMİR\'DE, MÜDÜR YARDIMCISININ ÖĞRENCİLERİ DÖVDÜĞÜ İDDİASI

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Kemalpaşa\'daki 75. Yıl Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir öğrencisini fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.\'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.

AÇIĞA ALINDI

İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce açığa alındı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına yansıyan şiddet görüntüleriyle ilgili olarak, söz konusu okulun müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır.\"

10)MALATYA\'DA, \'TAŞ OCAĞI KAPATILSIN\' EYLEMİ

MALATYA Battalgazi\'deki taş ocağının büyütülmek istenmesine tepki gösteren ilçe sakinleri, \"Taş ocağına hayır\" sloganları atarak, eylem düzenledi. Taş ocağının yakınında güvenlik güçleri önlem alırken, Battalgazililer, ocağın kapatılmasını istedi.

Battalgazi\'ye bağlı Karagöz Mahallesi\'nde faaliyet gösteren firmaya ait taş ocağının büyütülmek istenmesine, ilçe sakinleri tepki gösterdi. Mahallede toplanan Battalgazililer, \"Taş ocağına hayır\" sloganları atarak, eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı taş ocağı yakınındaki eyleme katılanlar adına, mahalle sakinlerinden Mehmet Kocaaslan konuştu. Taş ocağının mahallelerine zarar verdiği gerekçesiyle kapatılmasını isteyen Kocaaslan, \"Mahallemize ve çevremize zarar veren taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Bu işletme hayatı bize zehretti, ciğerlerimiz toz duman doldu. Çevrede bulunan tozdan dolayı hayvanlarımızı otlatamaz olduk. Başta üzüm ve kayısı olmak üzere meyvelerimiz sebzelerimiz yenmez oldu, ağaçlarımız kurumaya başladı. Taş ocağında yapılan patlamalardan dolayı evlerimizin camları kırıldı, duvarları çatladı\" diye konuştu.

Karagöz Mahallesi\'nin muhtarı Kadir Gür ise taş ocağının bir an önce kapatılması gerektiğini savunarak, yaşadıkları mağduriyetin sona erdirilmesini istedi.

11)MAHALLELİ İSTEMEYİNCE MADEN OCAĞI ÇED TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

MALATYA\'nın Arapgir ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi\'nde yapılmak istenen demir ocağı ve kırma, eleme tesisiyle ilgili ÇED toplantısı, mahalle halkı istemediği için iptal edildi. Mahalleliye destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, doğal yaşamı sekteye uğratacak her türlü duruma karşı olduklarını söyledi.

Kara Yakup Cemevi\'nde özel bir firmanın mahallede kurmak istediği tesisle ilgili Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü görevlilerince ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ancak toplantının yapılmamasını isteyen vatandaşlar, bu yöndeki taleplerini imza altına alarak tutanakla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden gelen görevlilere teslim etti. Bunun üzerine görevliler, vatandaşlardan toplantının iptal edilmesine ilişkin taleplerini içeren dilekçeleri alıp programı iptal etti.

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından konuşan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, çevre dostu bir belediye olduklarını ve mahalleye maden ocağı kurulmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Vatandaşlara destek için mahalleye gelen CHP heyeti adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise Arapgir\'e doğasına, geleceğine, geçmişteki anılarına ve buradaki yaşam geçim kaynaklarına sahip çıkmak için geldiklerini belirterek, \"Geçmişine sahip çıkarak geleceğinin çocuklarına sahip çıkma kararlığı gösteren bu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada halkın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilememiştir. Ülkenin dört bir yanında bu mücadeleler için il il geziyoruz. Aynı kararlılıkla size geldiklerinde en az 50 milletvekili ile onların karşısında duracağız. Burada herhangi bir siyasi düşünceden olduğumuz için değil, yaşanacak bir Türkiye kurma hedefimizde doğasına, suyuna, geçim kaynaklarına ve her şeyden önce çocuklarının geleceğine sahip çıkan her vatandaşımızın her ilimizin yanında onlarla birlikte olacağız\" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise maden ocakları ile doğal yaşamın sekteye uğrayacağından endişe eden vatandaşların talebi üzerine mahalleye geldiklerini hatırlattı ve bundan sonra da yanlarında olacaklarının mesajını verdi.

12)DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HELİKOPTERİ ZEHRA BEBEK İÇİN KALKTI

ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün\'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle gerçekleştirildi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün\'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi\'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra bebek\'in, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki sağladı.

13)EVDEN KAÇAN KIZLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

ADAPAZARI\'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislere tekmeler savurup, küfürler eden genç kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K. isimli iki genç kız, önceki akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 genç kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. 2 genç kız, Sakarya\'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan \'Dök İçini Rahatla\' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi. G.N. isimli genç kız verdiği röportajda, \"İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence.\" diye konuştu.

Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi. Genç kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen polislere adeta kabusu yaşattı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran gençler çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, genç kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları genç kızları kelepçeledi.

Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Güçlükle polis aracına bindirilen genç kızlar ailelerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14)DESTİCİ: ADAYLARIMIZI AÇIKLAMAYA SİVAS\'TAN BAŞLIYORUZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, belediye başkan adaylarını açıklamaya Sivas\'tan başlayacaklarını belirterek, \"Cumartesi günü Sivas belediye başkan adayımızı ve ilçe belediye başkan adaylarımızın bir kısmını açıklayacağız\" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nin kuruluşunun 60\'yılı nedeniyle Yunusemre Kampüsü\'ndeki yeni öğrenci yemekhanesinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Destici, belediye başkan adaylarını açıklamaya Sivas\'tan başlayacaklarını belirterek, \"Biz Büyük Birlik Partisi olarak kendi adımızla, kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Adaylarımızı açıklamaya, Cumartesi günü Sivas\'tan başlıyoruz. Sivas belediye başkanı adayımızı ve oradaki ilçe belediye başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Daha sonra da diğer adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Eskişehir\'de bu illerimizden bir tanesi. Eskişehir bizim için önemli. Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı. Bunlar tamamlandığında değerlendirmelerimizi yapıp adaylarımızı sizlerle buluşturacağız\" dedi.

\'ARTIK İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ OLDU\'

Türkiye\'de ittifakların artık kaçınılmaz olduğunu söyleyen Destici, \"Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, artık ittifaklar kaçınılmaz oldu. Genel seçimlerde bunun yasal bir zemini vardı ama yerel seçimlerde yasal bir zemini olmamasına rağmen iktidar partisi ittifakı görüştü, ana muhalefet partisi ittifakı görüşüyor. Mecliste grubu bulunan bütün partiler ittifakı görüşüyor. Şu anda bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Doğu ve Güney Doğu Anadolu\'da PKK terör örgütünün siyasi partisinin karşısında hangi siyasi partimiz öndeyse biz onu destekleriz. Bizim önde olduğumuz yerlerde de aynı hassasiyeti diğer siyasi partilerimizden bekleriz\" diye konuştu.

15)ZEYBEKCİ: KORDON\'DA DİZ KIRA KIRA BİZ ZEYBEK OYNAMAYA VAR MIYIZ

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, aday gösterildikten sonra ilk kez geldiği kentte, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Parti binasında, çalışma programı hakkında detaylar paylaşan, çalışmaktan herkesin ayaklarının altının şişeceğini belirten Zeybekci partililere, \"31 Mart günü şu Kordon\'da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız\" diye sordu.

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim bölgesine geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası önünde yapılması planlanan miting, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi. Zeybekci\'nin programı partinin 7\'inci katındaki toplantı salonuna alındı. Yoğun katılım nedeniyle salonda zor anlar yaşandı. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı. İzmir\'de yerel seçimlere dair ilk mesajlarını veren Nihat Zeybekci, iddialı konuştu. İzmir\'in her sokağında, her ilçesinde, her iş hanında, evinde, mahallesinde başı dik, alnı açık bugün tek siyasi partinin AK Parti olduğunu söyleyen Zeybekci, \"AK Parti\'nin değerli gönül yoldaşları hoş geldiniz. İl binamıza, adaylığımız açıklandıktan sonra ilk defa geliyoruz. Biz İzmir\'e gönüller almaya geldik. İzmir\'de gönüller yapmaya geldik. İzmir\'e hizmetkar olmaya geldik. Başkaları gibi İzmir\'e hükmetmeye gelmedik. Ne yaparsak teşkilatımızla birlikte yapacağız. Bugün burada ak hizmet belediyeciliğini İzmir\'e hakim kılmaya var mıyız? Hep beraber 31 Mart günü ak hizmet bayrağını büyükşehir ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız? İzmir\'de hep beraber \'Ya Allah bismillah\'ı çok büyük bir alanda diyeceğiz, bunu saymıyoruz. Bilin ki bu kardeşiniz can feda durumda. 31 Mart günü şu Kordon\'da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız? Bunu öncelikle gönülleri fethederek yapacağız\" dedi.

\'SON NEFESİMİZE KADAR İZMİR\'DEYİZ\'

Yerel seçimlere kadar İzmir\'de sıkmadık el bırakmayacaklarını söyleyen Zeybekci, \"İzmir nerede biz oradayız. Önce İzmir, önce İzmirli. Önümüzdeki 4 ay boyunca İzmir\'de sıkılmadık el, girmedik gönül, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Tüm ilçe, mahalle ve sokaklarımızda olacağız. Bugün sizlerle beraber bir araya geldik. Bundan sonra her gün buradayız. Son nefesimize kadar artık İzmir\'deyiz. İzmir\'de artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzmir\'de bu makus talihi değiştireceğiz. Hiç kimsenin İzmir\'i kendi ideolojilerine alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra her ilçede sokakları bir bir yürüyeceğiz\" diye konuştu.

\'AYAKLARIMIZIN ALTI ŞİŞECEK\'

Konuşmasında İzmir\'i \'hizmetkar belediyecilik\' ile tanıştıracaklarını kaydeden Nihat Zeybekci, tüm çalışmaları teşkilat ile birlikte yapacaklarının altını çizdi. Zeybekci, şöyle dedi:

\"Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Sizinle gönülleri fethedeceğiz. Sizlerle beraber İzmir\'i layık olduğu yere getireceğiz. İzmir hak ettiği yere gelecek mi? İzmir Anadolu\'nun en güzel şehri olacak mı? Dünyanın en güzel şehri olacak mı? İzmir\'i herkes kıskanacak mı? Bunları hep birlikte yapacağız. Bundan sonra çok yorulacağız. Çalışmaktan ayaklarımızın altı şişecek, ellerimiz nasır tutacak. Çalışırken \'Yahu bu adam yorulmak bilmiyor mu? Bu adamın uykusu gelmiyor mu? Bu adam hiç dinlenmez mi?\' dedirteceğim size. Evde eşiniz, çoluk çocuğunuzla peşinen konuşun. Allah İzmir için hayırlısı neyse onu nasip etsin. İzmir\'i kim hak ettiği yere getirecekse ona görev nasip etsin. İzmir\'de bu aziz millete hizmeti Allah\'ın bir lütfu olarak kim görecekse ona nasip etsin.\"

\'BAŞARILI BİR NETCE ALACAĞIZ\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi balkonundan konuşma yapacaklarını söyleyerek, \"Balkon konuşmasına hazır mısınız? Nihat Zeybekci Ege\'nin en başarılı belediye başkanlarındandır. Nihat Zeybekci\'nin Denizli\'de yaptıklarını her bir yerde duydum, dinledim. Bakanlık döneminde ihracatımız yükseldi. Bu bölgeye her zaman sahip çıkmıştır. Onun için Sayın Bakanımız bundan sonra bugüne kadar elde ettiği tecrübeyi İzmirlilerin belediye başkanı olarak en iyi şekilde yansıtacaktır. Tüm teşkilatımız ve gönüldaşlarımızla 2004\'ten bu yana İzmir\'de Büyükşehir\'i kazanamamış olsak da 2019\'da başarılı olacak neticeyi hep beraber elde edeceğiz. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında AK Parti birinci olduğunda tüm emek sizin olacaktır. Bu seçimi ancak siz kazanabilirsiniz. Bizim tek başımıza netice almamız mümkün değil. Beraber sonuç alabiliriz\" diye konuştu.

\'YEREL SEÇİMLERDE TEK YUMRUK OLACAĞIZ\'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de yaptığı konuşmada herkesin birlik içerisinde yerel seçimler için çalışması gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci\'nin İzmir\'i ilk defa ziyarete geldiğini belirterek, \"Böyle yağmurlu havada İzmir\'in en uzak ilçelerinden coşku ile buraya gelen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarından özür diliyoruz. Aslında İl binası önünde programı yapacaktık, ancak yağışlı hava nedeniyle sizi buraya almak zorunda kaldık. Kimsenin soğukta kalmasını, hasta olmasını istemedik\" dedi. Daha sonra Nihat Zeybekci\'nin adaylığına değinen Şengül, \"İzmir\'in kaybedecek zamanı yok. İzmir\'in sorunları birikti, dağ gibi oldu. İzmir\'i bilmeyen tanımayan kişilere teslim etmek yerine, kendini ispatlamış, belediye başkanlığı, bakanlık yapmış, İzmir\'de iş adamı olarak uzun süredir çalışan, en fazla vergi verenler listesinde olan Nihat Zeybekci için tüm teşkilatlarımızla, üyemizden il başkanımıza kadar tek yumruk olacağız. Hedefimiz İzmir\'i kazanmak, kentin mahrum olduğu hizmetleri getirmek. Artık olumsuzluk yok\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program sona erdi.

PANKART VE DÖVİZLER HAZIRLANDI

Nihat Zeybekci\'nin programı için hazırlanan salon, pankartlarla donatıldı. Pankartların üzerinde \'Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce millet, önce memleket\', \'Ege denimce zeybek, İzmir denince Zeybekci gelecek akla\', \'Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor\' ifadeleri yer aldı. Salondaki kalabalık, davul zurna eşliğinde Zeybekci\'nin gelmesini bekledi. Yine bazı partililer, üzerinde \'Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor\' yazılı dövizler taşıdı.

