DHA YURT BÜLTENİ - 1

YAŞLI ÇİFT ÇIKAN YANGINDA EVDE MAHSUR KALDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



UŞAK merkeze bağlı Göğem köyünde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çiftten 77 yaşındaki Haydar Durak hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Göğem köyünde Durak çiftine ait evde gece saat 23.10 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, alevler evi kısa sürede sardı. Evde oturan Haydar Durak (77) ve Sultan Durak (72) çifti, alevler arasında mahsur kaldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, yaşlı çiftin kurtarılması içinde yoğun çaba sarf edildi. Alevler, güçlükle söndürüldü. Evde mahsur kalan yaşlı çiftten Haydar Durak hayatını kaybetti, Sultan Durak ise yaralı olarak 112 Ambulans ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sultan Durak\'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye genel görüntü

-Yanan evden dış görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BESNİ\'DE AKARYAKIT İSTASYONU DEPOSUNDA YANGIN

ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunun deposunda meydana geldi. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında depodaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, vatandaşlar ve istasyon sahibi yangının petrole sıçramadan söndürülmesi ile derin bir nefes aldılar.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının çıktığı depo ve ekipler

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Depoda hasar gören eşyalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI



ADANA\'da eğlenmek için gittiği gece kulübünden yaşadığı bir tartışma sonucu çalışanlarca çıkartılan H.B. isimli kişi, tabancayla mekana ateş açtı. Gece kulübünde vale olarak çalışan Zeki Kaya (23), bacağından yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen H.B., mekan içerisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan bir tartışma sonucu çalışanlarca dışarı çıkarıldı. Otomobiline binen H.B., gece kulübünün önünden geçtiği sırada mekana peş peşe ateş açtı. Saldırıda, kulüpte vale olarak çalışan Zeki Kaya, sol bacağından yaralandı. Kulüp çalışanlarınca Seyhan Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kaya, tedaviye alındı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 11 boş kovan bulundu. H.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin çektiği güvenlik şeridinden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Polislerin inceleme yapmasından görüntü

- Yerdeki boş kovanlar ve olay yeri numaratörlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KONYA\'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 76 KİLO PATLAYICI BULUNDU

Konya\'nın Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesinde bulanın patlayıcı maddenin ayrıntıları ortaya çıktı. Damlakuyu Mahallesi\'nin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde daha önce akaryakıt istasyonu olması planlanan araziye dökülen toprak yığınının bir kısmı, yakındaki bir çiftlikte dolgu malzemesi kullanılmak için kamyonla taşındı. Kamyondaki toprak yığını çiftliğe döküldüğü sırada kepçe operatörü M.G., toprak yığının arasında araçların iç lastiğine sarılı çuval içinde beyaz kimyasal madde ve kablolar olduğunu olduğu fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı incelemede kimyasal maddenin patlayıcı olduğu ve kablolarında fünye ve fitil olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma aynı bölgedeki toprak yığınından Cihanbeyli Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesise de dolgu malzemesi olarak götürüldüğü saptadı. Oradaki toprak yığınında da yapılan incelemede yine patlayıcı maddeye rastlandı.

Ardından toprağın ilk alındığı bölgede kazı çalışması yapıldığı ancak başka bir patlayıcı maddeye rastlanılmadı. 76 kilo olduğu belirlenen patlayıcının, C-4 veya TNT tipi olduğu ve 2 yıl önce toprak yığınına gömülmüş olabileceği üzerinde durundu. Patlayıcı maddenin kriminal laboratuvarında incelenmesi için Ankara\'ya gönderileceği belirtildi.

Patlayıcıyı fark eden M.G., \"Daha önce akaryakıt istasyonu yapılması planlanan yerde toprak yığını vardı. Oradaki topraktan kepçe ile bir kısım toprak yükleyip çiftliğe getirdi. Toprağı boşattığımız sırada lastiğin paketlenmiş olduğunu fark ettim. İçine baktığımızda beyaz bir madde vardı. Jandarmaya haber verdik. Patlayıcı maddeymiş.\" dedi.

Görgü tanıklarından Yılmaz Otaç da, \"Belediye işçileri tesise toprak getirmişler. İçinde kablo falanolan çuvallar çıkmış. Korkup kaçmışlar. Sonra jandarma geldi. Kazı yaptılar. Patlayıcıları alıp götürdüler. Kim koydu belli değil.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hafriyat alınan yer

- Belediye sosyal tesisi

- Görgü tanığı röp.

- Bulunan patlaycının fotoğrafları

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Sait Yunt (19), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine takıldı. Akıma kapılan Sait Yunt, sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık yarım saat asılı kaldığı yerden indirilen Yunt\'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sait Yunt\'un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri sera üzerinde elektirik akımına kapılarak takılı kalan kişini itfaiye erlerince aşağı indirilişi

- Cenazenin ambulansla konuluşu ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KENDİLERİNİ UYARAN MUHTARI BIÇAKLA YARALADILAR



ÇORUM\'da Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, okul önünde çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştığı Irak uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tabancasını çıkarıp kendisini korumaya çalışan Muhtar Demiray, hafif yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yeniyol Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci velileri, mahalle muhtarlığı ve Gazipaşa İlkokulu çevresinde, öğrencilere rahatsızlık veren Irak uyruklu 4 kişiyi, uyarmak istedi. Öğrenci velileri ile yabancı uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Mahalle Muhtarı Seydi Demiray olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler, Muhtar Seydi Demiray\'a bıçakla saldırdı. Hafi yaralanan Demiray da belinden tabancasını çıkarıp kendisini savunmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheliler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganların eşkâl bilgileri doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Okul yönetimi, muhtar ve veliler de polis merkezine giderek kaçan şüphelilerden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahalle sakinlerinden görüntü

- Öğrencilerden görüntü

-Öğrenciler açıklama

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ESKİ BAKAN TOPUZ, KONUŞMASINI UZATINCA FENALAŞARAK HASTANELİK OLDU



EDİRNE Belediyesi\'nin organizasyonuyla düzenlenen, Edirne 6. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Edirne Kitap Fuarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışına Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve festivalin onur konuğu olarak eski CHP milletvekili ve çeşitli kademelerde farklı dönemlerde bakanlık yapan Ali Topuz, (86) ile çok sayıda vatandaş katıldı. 5-14 Ekim tarihleri arasında 62 seçkin yayınevi ile 120 yazarı ağırlayacak olan kitap fuarının açılış konuşmasını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Yerel yönetimlerin tek görevi yol yapmak, altyapı yapmak, peyzaj yapmak, su getirmek, kanalizasyon yapmak değil. Yerel yönetimlerin en büyük ve bana göre en önemli görevi bir şehri, bir kentin kültür, sanat ve spor yaşamına yaptığımız katkı. Dünyanın peyzaj açısından, mimarı açıdan en güzel şehrini yaratabilirsiniz. Orada yaşayan insanlar dünyanın en mutlu şehrinde yaşayan insanlar olabilir ama bu yaptıklarınız eğer sanatla, kültürle, sporla desteklenmiyorsa; bunlarla yaptıklarınızın üzerine taç koymuyorsanız, biliniz ki yaptıklarınız sizden sonra yok olup gidecektir. Yönettiğiniz kenti kültürel anlamda zenginleştirmiyorsanız; yönettiğiniz kenti sanatla buluşturmuyorsanız, tanıştırmıyor ve gelecek yıllara taşımıyorsanız, o şehrin geleceği yoktur. Bugün dünya üzerinde yarışan ülkeler değil; bugün dünya üzerinde yarışan şehirler kentler. Bugün Newyork dediğinizde kimse arkasına Amerika\'yı eklemiyor. Paris dediğinizde Fransa\'yı; Londra dediğiniz de İngiltere\'yi eklemiyor, İstanbul dediğinizde kimse arkasına Türkiye\'yi eklemiyor. Bu bize dünyada ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını gösteriyor. O yüzden Edirne\'yi 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu\'na başkentlik yapan bu özel şehri tüm dünyada tanınır hale getirmek zorundayız. Hedefimiz ve çabamız bu\" dedi.

ALİ TOPUZ FENALAŞTI

Kitap Fuarı\'nın Onur Konuğu eski bakan Ali Topuz kürsüye gelerek yaklaşık 30 dakikaya yakın konuşma sonrası fenalaştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın koluna girerek yürümesine yardım ettiği Topuz, su verilerek yüzüne kolonya sürüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Topuz, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilen usta siyasetçi Topuz\'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmaların ardından fuar ziyaretçilere açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ali Topuz\'un konuşması

Fenalaşması

Sandalyeye oturturulması

Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alpler\'de 26 yıl sonra cesedi bulunan Türk dağcı, kolyesinden teşhis edilmiş (2)

DAĞCININ 26 YIL SONRA BULUNAN CENAZESİ KAYSERİ\'YE GETİRİLDİ

26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayından bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya\'ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tarım\'ın cenazesi Frankfurt\'tan tarifeli uçakla Kayseri\'ye getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım.\" dedi.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım\'ın tabutu, Kayseri\'deki Cem evinin morguna kaldırıldı. Tarım, bugün Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havalimanından detaylar

- Baba ile röp.

- Cenaze aracı

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İRLANDALI TURİSTİN YUTTUĞU PIRLANTA YÜZÜK, TIBBİ MÜDAHALE İLE ÇIKARTILACAK

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist Ian Camppel\'ın müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü doğal yollardan kalın bağırsağından çıkartabilmesi için 36 saat süren bekleyişten sonuç alınamadı. Doktorlar yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılmasının ise riskli olduğunu bildirdi. Gözetim süresi de dolan Camppel, adliyeye sevk edilmeyi beklerken polislere kendi isteği ile tüm riskleri kabul ederek, yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılması için yazılı onay verdi. Bunun üzerine Camppel, polis eşliğinde Marmaris\'teki özel bir hastaneye götürüldü. Camppel\'e burada kolonoskopi yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane içinden detaylar

- Turistten detaylar

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KUŞU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİ MAHSUR KALDI

MALATYA\'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtarmak isterken mahsur kalan vatandaşı itfaiye erleri kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde Saray Mahallesi\'nde meydana geldi. Yoldan geçerken kuş sesini duyan ismi öğrenilemeyen vatandaş, apartmana girdi. Sesin geldiği havalandırma boşluğuna yönelen vatandaş, kuşu kurtarmak istediği sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Vatandaşın çağrısını duyanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu balyozla kırmaya başladı. Bu şekilde genişletilen boşluktan çıkarılan hafif yaralı vatandaş ambulansla hastaneye gönderildi. Mahsur kalan kuşu da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkararak doğaya saldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekipleri

- Duvarın balyozla kırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI

BU yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin kapanış gecesinde kırmızı halıdan geçen ünlüler ve davetliler, şıklıklarıyla göz doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin ödül töreni öncesinde, kırmızı halı geçişi yapıldı. Ödül töreninin gerçekleştirileceği Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'ne gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler kırmızı halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

CEM YILMAZ\'IN ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ DE KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ

Kırmızı halıda kıyafetleriyle göze çarpan ünlü isimlerin yanı sıra bazı davetliler sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geceye sevgilisi Defne Samyeli ve oyuncu Ozan Güven\'le birlikte gelen Cem Yılmaz, \"Çok teşekkür ederim. Çok mutluyumö dedi. Yılmaz\'ın bir süre önce ayrıldığı eski eşi Ahu Yağtu da Yılmaz\'ın ardından kırmızı halıdan geçerek tören alanına girdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da eşi Sevim Karaloğlu\'yla birlikte kırmızı halıdan geçti. Vali Karaloğlu, Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin çok önemli olduğuna değindi. Ödül alan almayan herkese teşekkür ettiğini de söyleyen Karaloğlu, güzel bir sinema haftası yaşadıklarını kaydetti.

MENDERES TÜREL KAZANANI AÇIKLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel ve çocukları Akın ve Akant\'la birlikte kırmızı halıdan geçti. Antalya\'nın festivalinin 55\'inci yılını kutladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Türel, festival sonunda kazananın Antalyalılar olduğunu söyledi. Dünya ve Türkiye sinemasından önemli yapıtların on binlerce izleyiciyle buluştuğuna da dikkati çeken Başkan Türel, \"Kortejde binlerce Antalyalı sanatçılarımıza eşlik etti. Buraya gelen çok önemli sanatçılar ve yönetmenler var. Bu konuklarımız ülkelerine döndüklerinde fahri turizm elçimiz gibi burayı anlatacak. Festivalimizin sanatsal çıtası her geçen gün yükseliyorö dedi.

Fadik Sevin Atasoy, festivalde bu yıl forum bölümüyle ilgilendiğini söyledi. Gelecek sene çekilecek filmleri forumda gördüklerini de ifade eden Atasoy, herkesi kutladığını ve iyi olanın kazanmasını dilediğini söyledi.

Sanatçı Oktay Kaynarca da festivalin çok güzel geçtiğine değinerek, \"İnşallah festivalin 155\'inci senesi de olur. Film festivallerini önemsiyorum. Özellikle burada enerjik insanların bir araya gelmesi sinema sektörü adına çok değerli şeyler ortaya çıkarıyorö dedi.

Festivalde yine bir ödül vereceği için çok mutlu olduğunu anlatan sinema sanatçısı Nebahat Çehre ise festivallerde ödül vermenin kendisi için bir gelenek haline geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kırmızı halıda yürüyen katılımcılardan görüntü

-Katılan sanatcılardan görüntü

-Röp 1:Fadik Sevin Atasoy

-Röp 2:Nebahat Çehre

-Röp 3:Oktay Kaynarca

-Cem Yılmaz\'ın eski eşinden görüntü (Ahu Yağtu)

-detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Emrah GÜL /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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