DHA YURT BÜLTENİ - 1

ANTALYA\'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ANTALYA\'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya\'nın tamamında ve Burdur ile Isparta\'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 02.02\'de merkez üssü Döşemealtı ilçesinde Richter Ölçeği\'ne göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü yine 4.8 olarak kaydederken, derinliğini ise 105 kilometre olarak bildirdi.

Öte yandan deprem, Antalya\'nın tamamında ve Burdur ile Isparta\'nın Antalya sınırındaki ilçelerinde de hissedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(DÖŞEMEALTI)

İşyerlerinden görüntü

Sokaklardan detay

Meydandan detay

Belediye binasından detay

Röp.(Mehmethan Yılmaz)

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / DÖŞEMEALTI-ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

SURİYE sınırındaki Kilis\'e gece saatlerinde de askeri sevkiyat devam etti. Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden Kilis\'e gönderilen aralarında zırhlı araçların da aralarında bulunduğu askeri araçlar ile personel, gece boyu aralıklarla Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Bazı askeri konvoyların ise İdlib sınırındaki Hatay yönüne gittiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri araçların geçişi

- Askeri tırların geçişi

- Mühimmat araçları

- Zırhı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BABA, OĞLU İLE BİRLİKTE EVE DÖNMEYEN KIZINI VE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ



KIRKLARELİ\'nde Abdülkadir Y., oğlu Abdülvahap Y. ile birlikte kızı Tuğba Y. ve 2 yıldır nikahsız yaşadığı Caner Atlı\'nın evini kurşun yağmuruna tuttu. Tuğba Y. ve Caner Atlı hayatını kaybederken, baba-oğul ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul\'da oturan Abdülkadir Y. (53), oğlu Abdülvahap Y. (30) ile birlikte kendilerine ait 34 AE 4449 plakalı otomobille Kırklareli\'ne geldi. Baba Abdülkadir Y., 2 yıldır Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokak\'ta Caner Atlı (34) ile birlikte yaşayan Tuğba Y.\'yi almak istedi. Ancak Tuğba Y. İstanbul\'a dönmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba-oğul, otomobille gittikleri sokakta eve 9 el ateş ederek kaçtı.

Komşuların silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Y. ve Caner Atlı\'yı ağır yaralı buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, daha sonra kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak İstanbul\'a dönmek için yola çıkan Abdülkadir ve oğlu Abdülvahap Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba-oğul ifadeleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın yaşandığı sokak

Kırklareli Devlet Hastanesi

Polis ekipleri

Genel görüntüler

Öldürülen Caner ve Tuğba\'nın fotosu

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /KIRKLARELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP SAKARYA İL BAŞKAN YARDIMCISI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ADAPAZARI\'nda, kendisinden 3 gündür haber alınamayan CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu\'ndan Cuma gününden bu yana haber alamayan partililer, polise haber verdi. Durmuşoğlu\'nun, Adapazarı Yenigün Mahallesi Engin Sokak\'taki evine çilingirin kapıyı açmasının ardından giren polisler, Durmuşoğlu\'nu ölü buldu. Durmuşoğlu\'nun cenazesi olay yeri inceleme polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine kaldırıldı. Durmuşoğlu\'nun yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, \"Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımızdı. En son Çarşamba akşamı toplantıdaydı. Cuma günü arkadaşlarıyla berabermiş. Cumartesi ve Pazar günleri haber alamayınca bu sabah da aradık açmadı. Birkaç arkadaşımızla buraya geldik, polisler de buradaydı. Vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz çok üzgünüz, başımız sağ olsun.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Evin dışından görüntüler

İl Başkanı Erdoğan Isır\'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KATİL ZANLISI KARDEŞLER YAKALANDI

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde mart ayında çıkan silahlı çatışmada ölen kişinin kardeşleri, kardeşlerinin ölümünden sorumlu tuttukları kişileri kurşun yağmuruna tuttu. Bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan iki kardeş yakalandı. Mart ayında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı.

Mart ayında, Akyazı Ada Caddesi\'nde bir kasap dükkanının önünde meydana gelen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan dükkan sahibi Coşkun Furuncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı çatışmaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşi ile birlikte dükkanın önünde bekleyen Coşkun Furuncu\'ya dükkanın karşısında duran bir otomobilden ateş açıldı. Coşkun Furuncu ve kardeşinin karşılık vermesiyle başlayan silahlı çatışmada, taraflar birbirlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu görüldü.

2 KARDEŞ YAKALANDI

Mart ayında yaşanan silahlı çatışmanın devamında ise ölen Coşkun Furuncu\'nun kardeşleri 29 Ağustos akşamı Akyazı Taşburun Mahallesi\'nde içerisinde husumetli oldukları kişilerin bulunduğu bir markete silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda market sahibi Yunus Bilgin olay yerinde hayatını kayberken, 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından katil zanlıları olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu katil zanlısı kardeşlerden Erbay F\'yi Çanakkale\'de, İlyas F\'yi ise kendisine yardım ve yataklık eden H.Ö. ile birlikte Kocaeli\'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranda yakaladı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca, cinayet zanlılarına yardım etmeleri nedeniyle daha önceden yakalanarak gözaltına alınan E.Ş., S.B., H.Y, M.T. A.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mavi montlu olan Coşkun F. ile kardeşi dükkanın dışında görüntüsü

Yolda duran araçtan ateş açılıyor

Aracın arkasından ateş açılması

Haber-Kamera: AKYAZI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DEMİRKAZIK\'TA KAYBOLAN 4 AMATÖR DAĞCI KURTARILDI

NİĞDE\'de Demirkazık Dağı\'na tırmanıp, güzergahlarını kaybeden 4 amatör dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı Yedigöller mevkiinde kamp yapan ve geceyi dağda geçiren biri 12 yaşında 4 amatör dağcı, dönüş yolunu bulamamaları üzerine durumu yetkililere bildirdi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için AKUT, UMKE, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan dağcıları Kızılkaya ve Emli Vadisi civarında bularak aşağı indirdi. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarma ekiplerinden görüntü

- Kurtarılan dağcılar dağdan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAÇKARLARA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı\'na mevsimin ilk karı yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları\'na önceki gün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Turgay Kuruçaylıoğlu, Osman Aslan ve Alper Kaplan da kar yağışı altında Kaçkarların Verçenik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. İki gün süren zorlu tırmanışta zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı ile poz verdi. Bu arada Kaçkar Dağı çevresindeki yaylalarda kalan yaylacılar da kar yağışı ile birlikte dönüş hazırlığına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karlı dağlardan görüntüler

Haber-Kamera: Yalçın ŞAHİN /ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÖZEL OKUL FORMA FİYATLARINI FAZLA BULAN VELİLER ALTERNATİF ARIYOR

İZMİR\'de, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül öncesinde okul alışverişleri başladı. Özel okul kıyafetlerinin fiyatları cep yakınca, veliler, okuldan almak yerine farklı teksil firmalarının benzer ürünlerine yöneldi. Okulun armasını, yarı fiyatına satın aldıkları kıyafetlere diktiren veya ördüren veliler, bu sayede tasarruf yapıyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve velileri alışveriş telaşı sardı. Özel okullardaki öğrenci kıyafetlerin fiyatı ortalama 900 ila 1200 TL\'yi bulunca, çok sayıda veli alternatif aramaya başladı. Özel okullarının kendisinin sattığı kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL arasında iken, alternatif tekstil firmaları aynı modeli 15.95-22 TL arasında satıyor. Özel okulda fiyatı 100- 120 TL olan pantolonu mağazalarda 29.95-35 TL arasında fiyatlara bulmak mümkün oluyor. Veliler, okulun armasını dışarıdan satın aldıkları bu kıyafetlere ördürerek, çocuklarının ihtiyaçlarını yarı fiyatına karşılamış oluyor.

Velilerin mağduriyetine dikkat çeken Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, \"Veliler, özel okulların öngördüğü okul kıyafeti fiyatlarından hiç memnun değiller. Kıyafetlerle ilgili alternatif yollara yöneliyorlar, bir arayış içindeler. Dışarıdan benzer ürünleri alarak üzerine özel okul amblemini ördürme, diktirme yoluna giden çok fazla veli var. Özel okullar, okul kıyafeti konusunda hiçbir pazarlık payı bırakmıyor. Dolayısıyla veliler bu durumdan oldukça şikayetçi\" dedi.

FİYATLAR YARI YARIYA FARK EDİYOR

İzmir\'deki bazı özel okulların kıyafet satış fiyatları ise şöyle: Kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL, V yaka tişört 45- 65 TL, şort etek 59- 98 TL, şapka 15 TL, uzun kollu sweat 98-135 TL, ekose şort 55- 65 TL, uzun kollu penye 58-65 TL, uzun kollu polar 100-165 TL, penye 45- 58 TL, yelek 70-120 TL, pantolon 100- 120 TL, eşofman takımı 135 TL.

Alternatif tekstil firmalarında ise fiyatlar şu şekilde: Kısa kollu polo yaka tişört 15.95-22 TL, V yaka tişört 9.95-15.95 TL, şort etek 20-29.95 TL, uzun kollu sweat 29.95-39.95 TL, uzun kollu penye 19.95 TL, uzun kollu polar 35.95 TL, yelek 29.99 TL, pantolon 29.95-35 TL, eşofman takımı 49.95 -59.95 TL.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay ile röp

- Kıyafetlerle ilgili görüntü

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6, 7 VE 8\'İNCİ SINIFTA TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI, LİSEYE YERLEŞEMEDİ



DÜZCE\'de, bu yıl lise eğitimine başlaması gereken Mertcan Ozan (14), yaptığı 5 tercihe rağmen herhangi bir okula yerleşemedi. Ortaokulda her yıl teşekkür belgesi alan Ozan, psikolojik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Düzce Yeşilçimen Mahallesi\'nde oturan Mertcan Ozan\'ın, bu yıl lise birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmesi gerekiyor. Mertcan Ozan\'ın tercih aşamasında Düzce\'de eğitim ve öğretime devam eden 5 devlet lisesine tercih yapmasına rağmen, hiç bir yere yerleşemedi. Ozan, okulların açılmasına 1 hafta kala ne yapacağını henüz bilmiyor.

\'İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİ TERCİH ETMEDİĞİM İÇİN SORUN YAŞADIM\'

İmam hatip ve meslek lisesi tercih etmediği için sorun yaşadığını ileri süren Mertcan Ozan, \"Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu meslek lisesine gitti. Diğerleri imam hatip tercih etti. Ben imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemediğim için yerleşemedim. İmam hatip lisesi ya da meslek lisesi beni hedeflerime ulaştıramıyor. Ben yükseköğrenim yapmak istiyorum ve bu okullar beni oraya getiremeyecekler buna inanıyorum. Şu an psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum. Çok üzülüyorum. Daha okul kıyafetlerimin dahi ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım 1 hafta sonra okula başlayacaklar. Ben daha okul kıyafetimin ne olduğunu bilmiyorum\" dedi.

6, 7 VE 8\'İNCİ SINIFTA TEŞEKKÜR BELGESİ

Çocuğunun yerleşememesini imam hatip ve meslek lisesi tercihi yapmamaya bağlayan anne Emriye Ozan, \"Eksik yaptığımız bir şey yok. Biz meslek lisesi ya da imam hatip lisesine gitmesini istemediğimiz için tercihimizde onlar yoktu. 5 tane seçim hakkımız vardı. 5 seçimimizi de yaptık. Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi\'ni tercih ettik. Çocuğumun mezun olduğu okulda 200\'den fazla 8\'inci sınıf öğrencisi vardı. Onları hepsi yerleşti. 200 öğrenciden sadece benim oğlum yerleşemedi. Ben çocuğumun başarısız olduğunu düşünmüyorum. 6, 7 ve 8\'inci sınıfta teşekkür belgesi aldı. Not ortalaması 75\'in üzerinde\" diye konuştu.

Emriye Ozan, oğlunun okulda aldığı teşekkür ve başarı belgelerini göstererek, çocuğunun tercih ettiği liselerden birisine yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Anne ile röp

Çocuk ile röp

Annenin çocuğunun teşekkür belgelerini gösterirken görüntüleri

Annenin tercih kağıtlarını gösterip anlatırken görüntüsü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DOMANİÇ\'TE NOHUT, ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde ekilen nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Domaniç İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçede bu yıl 1500 dönüm araziye nohut ekildiğini belirtti. Devlet desteği ve artan fiyat nedeniyle çiftçinin iyi para kazandığına dikkati çeken Özoğul, Domaniç nohudunun markalaşma yoluna gittiğini söyledi. Geçen yıl 500 dönümlük arazide nohut ekimini gerçekleştirdiklerini bildiren oda başkanı Ahmet Özoğul şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz yıl 500 dönüm arazide nohut ekimi gerçekleştirdik. Buradan elde edilen gelir ve nohudun kalitesinden dolayı Domaniç Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün girişimleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle 250 dönüm azkan nohut tohumu hibe edildi. Bu destekler ve geçen yılki nohut fiyatları da çiftçimizi teşvik etti. Çiftçimiz ve ürün satın alan toptancılar nohuttan memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde Domaniç\'imizin nohudu bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünler ilçemizde on numara kalite sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra nohut kalitesi de oldukça fazla bu sebeple artık markalaşma yoluna gitmek için çalışmalarımız var. Çünkü Domaniç\'te yetişen ürünlerin tadı çok lezzetli.\"

Domaniçli çiftçilerden Muttalip Türk de \"ilk kez geçen yıl nohut ekimi gerçekleştirdim. Bu sene kullanılmayan tarlalara da ekim yaptım. Bana burada nohut yapama domuz girer, ayı girer dediler. İyi ki ekmişim. Domuz da gelmedi, ayı da gelmedi. Verim de çok güzel oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarladaki nohutların biçilmesi,

-Çiftçilerin görüntüsü,

-Çiftçilerden Mutalip Türk\'ün konuşması,

-Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul\'un konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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