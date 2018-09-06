DHA YURT BÜLTENİ - 1

Çavuşoğlu: İdlib\'e yönelik saldırı her bakımdan felaket olur



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib\'e dünden bu yana saldırıların olduğunu söyleyerek, \"Burada hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın. Buradaki radikal grupların çıkması gerektiği ya da bunların ayrıştırması gerektiğini konusunda hem fikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib\'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte Ankara\'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerde ekonomik, konsolosluk meseleleri, ve terörle mücadele konusunu değerlendirdiklerini söyledi. Almanya\'da 3.5 milyona yakın vatandaşlarının bulunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bunların önemli bir kısmı Alman vatandaşı, aramızda önemli bir köprü oluşturdular. Son zamanlarda Avrupa\'da artan ırkçılığa karşı, yabancı düşmanlığına, göçmen karşıtlığına karşı birlikte mücadele vermeliyiz. Özellikle Alman hükümetinin ve Maas\'ın Avrupa\'da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Son zamanlarda Alman toplumunun \'biz çoğunluktayız\' diyerek bu ırkçı akımlara karşı ortaya koyduğu kampanyayı takdirle karşılıyoruz ve bizim umutlarımızı artırıyor. Bunlar aslında hepimizin karşı karşıya kaldığımız tehditlerdir. Bu tehditlere karşı da birlikte mücadele etmemiz lazım. İkili ilişkilerimizin bundan sonraki seyri birlikte atacağımız adımlara bağlıdır. Biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Tabi ki bölgesel konuları değerlendirdik. Özellikle Suriye\'yi, İdlip ve diğer konuları da değerlendirme fırsatı bulduk\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE, ALMANYA İÇİN SADECE BİR KOMŞU ÜLKESİ DEĞİL\'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise şöyle konuştu:

\"Çok önemli bir ziyaret bu. Çünkü Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülkesi değil. Almanya\'da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşıyor. Bu insanlar bizim kültürümüzü zenginleştiriyor, birbirimize daha fazla yakınlaştırıyor ve siyasi konuların ötesinde çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş imkanı sağlayan iş yerleri var. NATO\'da ortağız, bir çok uluslararası konuda çok yakın iş birliği içinde olmamız gerekiyor. İlişkilerimizin yapıcı bir şekilde oluşturulması yönünde stratejik bir menfaatimiz var. Bakanlar olarak, Türkiye ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi yeniden iyi bir duruma getirilmesi için stratejik diyalog mekanizması oluşturmak istiyoruz.\"

\'BİZLER DE ENDİŞELİYİZ\'

\"Türkiye Almanya arasındaki ilişkilere baktığımız zaman son yıllarda tabi ki bazı yanlış anlamalar oldu, biz bu konuları da ele aldık\" diyen Bakan Maas, \"Çünkü böyle bir ziyaret çerçevesinde bunu da konuşmak lazımdı. Aynı zamanda uluslararası konuları da ele aldık. Suriye\'deki durum da bunlardan birisi. Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki gelişmeleri izliyor. Bizlerde endişeliyiz. Çünkü öngörülmesi mümkün olmayan insani bir felaketin ortaya çıkabilecek gelişmelere gebe olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bunları çalışmamız gerekiyor, bu konuda görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Türk ortağımızla birlikte bu hafta Tahran\'da görüşmeler bir zirve olacak. Bu konuda da destekliyoruz Türkiye\'yi. Çünkü birçok uluslararası camiadaki çevreler Türkiye\'ye bakıyor. Belki Türkiye\'nin başka ülkelerden daha fazla bir imkanı olabilir de bu duruma müdahalesi yönünde bir katkısı olabilir diye düşünüyoruz\" diye konuştu. Maas, Çavuşoğlu ile görüşmelerine devam edeceklerini belirtti.

\'AMA BU SADECE TÜRKİYE\'NİN MESELESİ DEĞİL, DÜNYANIN BİR MESELESİDİR\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir Alman gazetecinin, \"Başkan Erdoğan Tahran zirvesinde Putin\'e nasıl etki edecek ki, İdlib\'teki askeri saldırı önlensin\" sorusuna Bakan Çavuşoğlu, şu şekilde cevap verdi:

\"Biz İdlib\'e yönelik saldırı olasılığı ortaya çıktığı günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib\'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Zaten Astana sürecinin amaçlarından bir tanesi buydu. Astana\'da imzaladığımız bir anlaşma ile 4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Bunlardan son kalanı İdlib oldu. Şimdi rejimin İdlib\'e saldırma istediği ve burayı ele geçirmek istediği açık. Ama rejimin garantörleri var, Rusya ve İran. Dolayısıyla Rusya ve İran\'la temaslarımızı sürdürüyoruz. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Burada hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın. Buradaki radikal grupların çıkması gerektiği ya da bunların ayrıştırması gerektiğini konusunda hem fikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib\'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik ve insanı bakımdan. Bu radikal gruplar, terörist gruplar Türkiye tarafından buraya getirilmedi. Bu gruplara karşıysak o zaman Halep\'ten, Doğu Guta\'dan hatta Güney\'den bu terörist gruplar niye İdlib\'e getirildi. Başından belli plan belliydi. Bu gruplar buraya gidecek, sonra bunların burada bulunmasını bahane ederek burayı ele geçirmek için saldıracak. Burada biz Astana\'da bu konuyu gündeme getireceğiz ve bu zirvede İdlib ile ilgili özellikle ihlalin engellenmesini ilgili bir karar çıkması için de çaba sarf edeceğiz. Çabalarımızı iki ülke düzeyinde devam ettireceğiz. Ama bu sadece Türkiye\'nin meselesi değil, dünyanın bir meselesidir. Herkesin bu konuda net tavır sergilemesi gerekir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Basın toplantısından görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

==============================================

Gümüşhane\'de PKK\'ya ait sığınak bulundu

GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçesinde, PKK\'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda yaşam malzemelerinin yer aldığı sığınak ele geçirildi. Satranç ve tavla da bulunan sığınağın, 22 Ağustos\'ta etkisiz hale İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler listesi\'ndeki \'kırmızı kategori\'de başına 4 milyon lira ödül konulan \'Zeynel\' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan \'Türk Tarık\' kod adlı terörist Barış Öner\'inde içinde yer aldığı grup tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik Kürtün ilçesi kırsalında icra edilen \'Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir\' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalardan delil niteliği taşımayanlar ve sığanak alanı imha edildi. Sığınakta, satranç, tavla da bulundu. Giresun Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

SÖZDE \'LİDER\' KADROLARININ SIĞINAĞI

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar kapsamında, 22 Ağustos\'ta, İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler listesi\'ndeki \'kırmızı kategori\'de başına 4 milyon lira ödül konulan \'Zeynel\' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan \'Türk Tarık\' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Sığınağın bu iki teröristin de yer aldığı grup tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

KAÇIYORLAR

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan teröristlerden 2\'si teslim olurken, 6\'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son operasyon ile büyük darbe alan ve sözde \'lider kadro\'ları etkisiz hale getirilen PKK\'lılar bölgeden kaçmaya başladı. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonları sürdüreceği belirtildi. Bölgeye yeni sızmaları önlemek için kırsalda fotokapan sayısının artırılacağı da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Sığınak fotoğrafları

Askeri operasyon detayları

Haber-Kamera: SİNAN UÇAR /GÜMÜŞHANE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Bursa\'da \'sağanak\' hayatı olumsuz etkiledi



BURSA\'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dağ ilçeleri ile Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Caddeler göle dönerken, çok sayıda yerleşim bölgesinin elektriği kesildi.

Bursa\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede hayatı felç etti. Bursa\'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri ile dağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokak aralarındaki rögar kapakları taşarken devreye BUSKİ, Belediye ve itfaiye ekipleri girdi. Ekipler su baskını olan ev, iş yeri, cadde ve sokaklara müdahale etti. Orhaneli ilçesinde birçok yerleşim alanında elektrik kesintisi yaşandı. Ovaakça Mahallesi\'nde ise ormanlık alana yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Yangında 150 metrekarelik bir alan yandı. Bursa merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiye ve belediye ekiplerinden görüntüler

Göle dönen caddelerden görüntüler

İş makinalarından görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/İsmail KAYA / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

Balıkesir\'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı



BALIKESİR\'in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Kepsut\'ta dün akşam saat 19.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı ilçede maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinde bulunan Çınarlatı Camii\'nin minaresi yıkıldı. Dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçların camları kırıldı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının dalları koparken, bazı kırsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. Kepsut ilçe kaymakamlığı, dolu yağışı nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Dolu yağışından görüntü

Araçlardaki ve yerlerdeki dolulardan görüntü

İşyerlerinin önündeki dolulardan görüntü

Haber-Kamera: Muzaffer KARAKOYUN /KEPSUT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

Bursa\'da, Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nde yangın



BURSA\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nin (BTM) çatı katında akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Çatı katındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi\'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi\'nde (BUTTİM) bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nin çatı katında dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon çalışmaları sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede BTM\'nin çatısını sardı. Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 20 itfaiye aracının katıldığı yangın, söndürme çalışmaları sırasında binanın yüksek olması nedeniyle yakında bulunan vinç firmasından araçlar getirildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

VİZYON PROJESİYDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin vizyon projesi olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirildi. Merkezde 14 farklı alanda 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunuyor. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, Bilim Kafe ve BTM Dükkan\'ın yer aldığı merkezde çocukların bilimsel kampların, atölye çalışmaların, bilimsel şovların yapıldığı bölümler de bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangından görüntü

Drone görüntüsü

Röportajlar

Detaylar



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Osman ŞİŞKO/Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===============================================

Hatay\'da orman yangını

HATAY\'ın Hassa ilçesinde, dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, dün öğle saatlerinde Torosların eteğinde bulunan Güvenç ile Yuvalı mahalleleri arasındaki Yoncalık mevkiindeki makilik ve kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 kişilik ekiple müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Helikpterin çalışması

- Arazözle jandarmanın çalışması

Haber-Kamera: Kasım NARCI /HASSA(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

MHP\'nin Adana\'da adayı Hüseyin Sözlü

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'yü yeniden aday gösterecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün görüşme yeniden adaylığı değerlendirildi. MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Devlet Bahçeli\'nin Sözlü\'ye, \"Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun\"dediği bildirildi. 3 dönem Adana\'nın Ceyhan Belediye Başkanlığı yapan Sözlü, 30 Mart 2014\'teki yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

ARŞİV

Bahçeli\'nin 2016\'da \"Devlet Bahçeli Köprüsü Temel Atama Töreni\'nde Hüseyin Sözlü ile görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

BBP Lideri Destici: Türkiye, yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Türkiye, sayıları milyonları aşacak yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Türkiye\'nin, uluslararası kuruluşlarla bir an önce görüşerek, İdlib\'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi gerekiyor\" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'ne katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, İl Başkanı Cemil Aydoğan, parti yönetici ve üyelerinin katıldığı toplantıda Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirdi. BBP\'nin mağdur olan tüm kesimlerin yanında olduğunu kaydeden Destici, kendisinin de emeklilikte yaşa takılan mağdurlardan olduğunu belirtti. Emekliliği hak ettikten sonra 3 yıl beklediğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

\"İnsanlar işe başlarken kendilerine devlet demiş ki \'Sen şu kadar sene çalışacaksın, şu kadar prim gün sayısı kadar çalışacaksın. Onun sonunda şu yaşta emekli olacaksın\'. Bu şartlarda işe başlamış. Ama gel gör ki daha sonra aradan zaman geçtikten sonra demiş ki \'Ben kuralları değiştiriyorum. Sen emeklilikteki yaş gününü tamamlasan bile dolayısıyla yaşın gelmişse bile 5 sene varsa 5 sene, 10 sene varsa 10 sene bekleyeceksin\' demiş ve tek taraflı olarak kanuni düzenleme yapmış. Ben de emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiyim. Emekli olmak için 3 sene bekledim, emekliliği hak ettikten sonra. Dolayısı ile bunun zorluğunu biliyorum. Bu konunun mutlaka ama mutlaka emekliliği hakketmiş vatandaşlarımızın lehine bir çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin devletimizin bütçesini göz önünde tutarak, onu da zarar sokmadan düzenlenmesi, hak kayıplarının oluşmaması ve haklarının iade edilmesi taraftarıyız. Bu konuda Meclis\'e gelecek düzenlemeleri de inceledikten sonra kendi fikir ve düşüncelerimizi de paylaşacağız. Ama bizim oyumuz emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde olacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum.\"

\'TÜRK BİRLİĞİNİ KURMAK ZORUNDAYIZ\'

Türkiye\'ye, Avrupa Birliği\'nden (AB) hayır gelmeyeceğini kaydeden Destici, \"Hep birlikte olursak 300 milyonluk Türk dünyası bir araya gelir ve Türk birliğini kurabilirsek artık bize Avrupa Birliği\'nden hayır gelmeyeceğini en başından beri söylüyoruz. Bir hayal tüneli olduğunu söylüyoruz. Şu anda zaten bizim AB üyeliğimiz, üyeliği iddiası çokta gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü AB, 80 milyonluk bir Türkiye ve arkasında 300 milyonluk Türk dünyasının olduğu bir Türkiye\'yi, 2 milyara yakın nüfusu olan İslam dünyasının temsilcisi, lokomotif ülke konumundaki Türkiye\'yi AB\'ye almıyor. Çünkü aldığı anda Türkiye oradaki söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Dolayısıyla ben sadece bu sebebin bile almamaları için kendileri için bir kriter olduğunu düşünüyorum. Artık orada boşuna beklememeli ve biz kendi Türk birliğimizi mutlaka ama mutlaka kurup, Türk dünyasındaki bu problemleri çözmek zorundayız\" dedi.

\'BBP YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADI VE AMBLEMİYLE KATILACAK\'

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere de değinen BBP Lideri Destici, seçim hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Balıkesir\'e İl Divan Toplantısı\'nda yerel seçim konusunu görüşmek için geldiklerini dile getiren Destici, şunları söyledi:

\"Büyük Birlik Partisi\'nin önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah BBP olarak önümüzdeki yerel seçimlere Balıkesir ve diğer illerimizde kendi adımız ve kendi amblemi ile katılacağız. Biz cumhur ittifakının sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yapıldığını, dolayısıyla devletin üzerinde ülkeye ve millete yönelik tehditler ortadayken elbette ki bu ittifakın süreceğini, bu ittifakın sürdürülmesi konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyduk. Ama onun şekli nasıl olur, ne zaman konuşulur bütün bunlarla ilgili şu anda atılmış, konuşulmuş somut bir adım yok. Hem AK Parti\'den hem MHP\'den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı şeklinde bunun gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bu da Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacaktır, diye düşünüyorum. Ama biz şu anada BBP olarak bütün bunları kenara bırakarak, bütün il ve ilçelerimizde yerel seçimlerin yapılacağı her noktada kendi adaylarımızla katılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı da birkaç ay içinde tamamlayarak ondan sonrada adaylarımızla birlikte sahaya da inmiş olacağız.\"

\'GÖÇ DALGASINA KARŞI GÜVENLİKLİ CEPLER OLUŞTURMALIYIZ\'

Suriye\'deki gelişmelere değinen BBP Lideri Destici, olası göç dalgasına ilişkin şöyle konuştu:

\"Türkiye sayıları milyonları aşacak yeni bir göç dalgasıyla da karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla da buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye\'nin Uluslararası kuruluşlarla da bir an önce görüşerek, İdlib\'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi, bunun sağlanması ve o mültecilerin o göç dalgasının mutlaka ama mutlaka Türkiye sınırlarının içerisine geçmeden orada durdurulmalı. Güvenli bölgelerde artık onların yaşayacakları geçici alanlar oluşturulmalı. Çünkü Türkiye\'nin artık 3,5- 4 milyonluk yeni bir göç dalgasını kaldıracak hali ve vaziyeti yoktur. Elbette ki sahip çıkacağız, elbette ki onları ateşin altında bırakmayacağız. Ama akıllı davranacağız, stratejik davranacağız. Kendi ülkelerinin içerisinde güvenlikli cepler oluşturarak orada durduracağız ki en azından hem savaşın daha büyümesinin önüne geçeceğiz hem de yarın savaş bittiğinde geri dönüşlerinin de çok kolay olmasını sağlayacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- BBP Genel Başkanı Destici\'nin karşılanması

- Destici\'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Otomobilin çarptığı yaya öldü



BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin çarptığı Hüseyin Kuşlu\'ya (66) ağır yaralandı. Şapkası ve gözlüğü otomobilin kırılan camına takılı kalan Kuşlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bursa-Yalova karayolu üzerinde İznik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Ali N. (30) yönetimindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu\'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kuşlu, yaklaşık 20 metre savrulup orta refüje düştü. Kuşlu\'nun gözlüğü ve şapkası otomobilin camında takılı kaldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olan Hüseyin Kuşlu\'yu Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kuşlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri,

Yaralıdan görüntü

Vatandaşların müdahalesi,

Aracın görüntüsü,

Ambulansın gelişi,

Yaralıya müdahale ve ambulanstan görüntü

Genel ve detaylar

Haber/Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

Karaman\'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı



KARAMAN\'da, karşı yönlerden gelen kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2\'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, 18.45 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Yıldız (25) yönetimindeki 70 AD 440 plakalı kamyonet, Oğuzhan Parlar (27) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yaralıların yerde ambulans beklemesi

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kazaya karışan araçlardan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Durdurulan otomobildekiler polise ateş açtı: 1 polis yaralı



ELAZIĞ\'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildekilerin polise tepki göstermesi sonucu çıkan tartışmada 1 polis tabancayla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarı\'nda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, cadde üzerinden şüpheli otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Durdurulan otomobildekiler polise tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtakilerden biri üzerindeki tabancayla polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Bir haftadır kayıp olan kişi, sulama kanalında ölü bulundu



ESKİŞEHİR\'de, bir haftadır kayıp olan Kadir İntekin\'in (42) cesedi sulama kanalında bulundu.

Dün akşam saatlerinde Emirler Mahallesi Hayvan Pazarı yakınındaki sulama kanalında bir erkek cesedi gören çevredekiler, 156 Jandarma İmdat hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin sudan çıkardıkları cesedin üzerinden bir hafta önce Ertuğrulgazi Mahallesi\'nden kaybolan Kadir İntekin\'e ait kimlik çıktı. Yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen İntekin\'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kanalın görüntüsü,

-Olay yerindeki ekiplerin,

-İtfaiye ekiplerinin cesedi çıkarmaları,

-Ölenin vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Cami tuvaletinde ölü bulundu



ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde, tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde A.M.K.\'nın (46) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, tuvaletin kapısının açık ve içeride baygın şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde A.M.K.\'ya ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden detay

- Cenazenin çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Semin ERSÖZLER /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Elazığ\'da \'Suriyeli\' gerginliği



ELAZIĞ\'da, Suriyelilerin yaşadığı mahallede meydana gelen tartışma sonucunda Suriyelilere ait birçok işyeri, kimliği belirsizi kişilerin saldırısı sonucu hasar gördü.

Elazığ merkez Sanayi Mahallesi\'nde ikamet eden Suriyeli grup ile aynı mahallede yaşayan Elazığlı vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga yaşandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri yolu trafiğe kapatarak, mahallede Suriyeli istemediklerini dile getirdi. Kavganın büyümesinin ardından Sanayi Mahallesi sakinleri, Suriyelerin işlettiği işyerlerine saldırıda bulundu. Suriyelilere ait birçok işyerini tahrip eden mahalle sakinleri, yetkililere bu bölgede Suriyelileri istemediklerini iletti. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte Suriyeli ve Elazığlı vatandaşlar arasındaki kavga, daha fazla büyümeden sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerasında kavga anı

-Mahalle sakinlerinin toplanması

-Mahalle sakinlerinin Suriyelilere tepki göstermesi

-İşyerlerine saldırılar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

\'Çocuğum için böbreğimi verdim\' deyip, jiletle kendisine zarar verdi

ANTALYA\'da, oğlu A.K.Y.\'ye (11) 4 yıl önce çapraz nakille aktarılan böbreğinin iş görmez hale gelmesi nedeniyle sinir krizi geçiren Salman Y. (30), \"Ben çocuğum için böbreğimi verdim. Neden böyle oldu?\" diyerek, jiletle kendisine zarar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde, 2014 yılında, çapraz nakil yöntemiyle böbrek nakli olan A.K.Y.\'nin babası Salman Y., oğlunun hastalığının tekrarladığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Salman Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok lobisinde \"Ben çocuğum için böbreğimi verdim. Neden böyle oldu?\" diyerek, gözyaşı döktü. Salman Y., daha sonra doktorlardan bilgi alamadığı gerekçesiyle jiletle kendisine zarar verdi. Salman Y., \"Oğlumun böbreğinin enfeksiyon nedeniyle zarar gördüğünü söylüyorlar. Başhekim gelene kadar buradayım. Kalkmayacağım eğer gelmezse kendimi keseceğim\" dedi. Durumun bildirilmesi üzerine B Blok\'taki organ nakli merkezinin önüne gelen Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Salman Y.\'yi sakinleştirip, odasına götürdü.

Çocuğuyla ilgili detaylı bilgileri başhekimden alan Salman Y., psikolojisinin çok bozulduğunu söyledi. A.K.Y.\'nin tedavisinin sürdürüldüğünü, yeniden nakil olabilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını öğrenen Salman Y., sakinleştikten sonra özür diledi.

Başhekim Aydınlı, acılı babanın durumunun ağır travmaya neden olabilecek derecede olduğunu belirterek, \"Bizim her zaman karşılaşabileceğimiz durumlar. İnşallah çocuğumuz kısa sürede sağlığına kavuşur, hepimiz mutlu oluruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kendine zarar veren babanın otururken görüntüsü

Haber-Kamera: Erol AKKIR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

7 yaşındaki Buse\'nin \'halat\' ile tehlikeli oyunu



BURSA\'nın inegöl ilçeside, evlerinin terasında oynadığı halat boynuna dolanan 7 yaşındaki Buse Özkan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Buse tedaviye alındı.

Olay, İnegöl\'ün Çeltikçi Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı evin teras katında meydana geldi. Mehtap ve Erol Özkan çiftinin kızları Buse, 3 katlı evlerinin teras katına çıkıp burada bir ucunu tahtaya bağladığı halata asılarak oyun oynamak istedi. Bu sırada oynadığı halat boynuna dolanan Buse, uzun süre asılı kaldı. Olay, tesadüfen terasa çıkan annenin kızını asılı halde görüp kurtarması sonucu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Buse Özkan, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Buse\'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralı çocuğun görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Bataklığa saplanan ineği AFAD kurardı

AKSARAY\'ın Ortaköy ilçesinde bataklığa saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı.

Ortaköy ilçesi Aflaközü Mevkiinde hayvancılıkla uğraşan Kenan Özcan\'ın ineklerinden biri otladığı sırada bataklığa girdi. Çamurun içerisinden çıkamayan ineğini fark eden Özcan, durumu AFAD\'a bildirdi. Bölgeye gelen AFAD görevlileri, iş makinesi yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu bataklıktaki ineği kurtardı. Ekipler kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Bataklıktaki inekten görüntüler

-İş makinesi yardımıyla ineğin kurtarılması

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Edremit\'te \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi tarafından \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\' düzenlendi.

İlçeye bağlı Güre Mahallesi\'ndeki otelde gerçekleştirilen \'Uluslararası Türk Kültür ve Medeniyeti Kongresi\'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen kongreye, 18 ülkeden katılım sağlandı. Kongre hakkında bilgi veren Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, \"1. Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'ni gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Türk Ocağı Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu organizasyona Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfezi\'ndeki diğer belediyeler de destek veriyor. Bu çapta ilk defa uluslararası bir organizasyon tertip ediliyor. 18 ülkeden katılımcımız var. Katılımcıların içerisinde, Batı Trakya\'dan Doğu Türkistan\'a kadar, Sibirya\'dan Kıbrıs\'a kadar büyük kanaat önderleri, devlet adamları, bilim adamları ve siyaset adamları bulunuyor. Kongrenin amacı Türk Dünyası\'nı birleştirmektir. Kültürel anlamda birbirine uzak olan kardeşlerin, ayrı ayrı devletler ya da özerk cumhuriyetler halinde bulunan ama hepsi tek bir millet olan Türk dünyasını, bu kültürel coğrafyada bir araya getirmek, insanları, bilim adamlarını, siyasetçileri ve halkı kaynaştırmaktır. Aynı zamanda bölge tanıtımımız için oldukça önemli bir organizasyon\" diye konuştu.

\'JEOPOLİTİK KONUM BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERDEN\'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Başkan Zekai Kafaoğlu ise dünya askeri ve siyasi tarihinin, milletlerin güç ve var olma mücadeleleriyle dolu olduğuna, bazı milletlerin bilim ve teknoloji alanında insanlığa çok şey kazandırdığına dikkat çekti. Kafaoğlu, şöyle devam etti:

\"Bu medeniyetlerin arasında önemli bir yere sahip olan soyumuz köklü ve uzun geçmişiyle insanlık tarihine katkıda bulunmuş pek çok bilim ve ilim insanı yetiştirmiştir. Farabi, İbn-i Sina, El Biruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Akşemseddin gibi daha pek çok isim matematik, tıp, astronomi, fizik, kimya, felsefe gibi ilimlerde dünyaya ışık tutmuş, yön vermiş bilim adamlarıdır. Milletlerin dünya sahnesinde etkinliğini belirleyen faktörlerin yanı sıra onların sahip olduğu nüfus miktarı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan insan gücü, teknolojik kalkınmışlık düzeyi, uluslararası ilişkileri ile jeopolitik konumu da günümüzde belirleyici faktörler arasındadır. Bilindiği üzere jeopolitik konumu itibarıyla Türk dünyası, batıda Adriyatik Denizi\'nden doğuda Doğu Türkistan Turfan Havzası\'na, kuzeyde Kazan ve Sibirya düzlüklerinden güneyde Kıbrıs Adası\'na kadar geniş bir coğrafyayı kapsar. Tüm topraklarıyla büyüklüğü 13 milyon kilometreye yaklaşır. Takdir edersiniz ki bu durum her anlamda büyük bir gücü ifade eder.\"

Bugün dünya güç dengeleri arasında, amansız mücadelenin ortasında yer alan Türk milletinin 300 milyonluk büyük potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Kafaoğlu, aynı anda çarpan tek yürek olarak düşünüldüğünde bu gücün çok etkili olacağını vurguladı. Türklerin nüfus olarak Çin ve Hindistan\'dan sonra 3\'üncü sırada yer aldığını dile getiren Kafaoğlu, şunları söyledi:

\"İlk defa Kaşgarlı Mahmut\'un sınırlarını çizdiği İpek Yolu üzerinde yaşayan Türk Dünyası \'biz\' olarak kalabildiği sürece Gaspıralı İsmail\'in \'Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik\' felsefesini en etkili modelde uygulayabildiğimiz sürece Türk töresini kim bozabilir? Dünya içinde bulunduğumuz coğrafya, üç kıtada bir hilaldir. Hilal ise mutluluk sevinç ve dirilişin sembolüdür. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına hakim bir bölgede, ticari yolların kesiştiği noktada bulunan medeniyetimizin çevresinde bitmek bilmeyen savaşlar, küresel güçler olarak tabir edilen ülkelerin oyunları devam etmektedir. Bu oyunların gölgesinde kalmak yerine Türk devletleri olarak güçlerimizi birleştirip maddi- manevi bağlarının gücüyle kurulabilecek olan Türk birliği; dil, para, enerji ve ticarette beraber olmayı gerçekleştirdiğinde, hiç şüphe yok ki dünyanın en güçlü birliği olma unvanını kazanacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kongreden detaylar

Tahir Korucuoğulları röp.

Zekai Kafaoğlu konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

Edremit\'te 80 çocuk ilk kez gökyüzüyle tanıştı



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, 5\'inci kez düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali\'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, uçağa binmemiş 80 çocuk gökyüzüyle buluşturuldu.

Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yaklaşık 2.5 saat süren uçuşlar sonrasında uçağa binen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi. Çocukların uçurulmasında yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Havacılık Akademisi uçuş öğretmeni Sezai Demirseren, etkinliğe birçok havacılık şirketinin katıldığını söyledi. Üniversite olarak, uçuş okulu olarak kendilerinin de etkinliğe katıldıklarını belirten Demirseren, \"Amacımız halkımıza, özellikle geleceğimizin garantisi olan gençlere havacılığı sevdirmek, onlara bu sevgiyi aşılamak ve bu sektörde, bu yolda Türk havacılığının ilerlemesi için elimizden gelen katkıyı yapmak. Bizim burada bulunuş amacımız özellikle özendirmek ve insanların bu sektöre olan ilgisini arttırmak\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Havalanından görüntüler

- Uçağa binen çocuklardan görüntüler

- Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Havacılık Akademisi uçuş öğretmeni Sezai Demirseren açıklamalar.

Haber-Kamera: BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================