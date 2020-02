DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kahramanmaraş\'ta 4.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın\'a komşu kentlerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, dün saat 18.22\'de merkez üssü Andırın\'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın\'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana\'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan Andırın\'da geçen 4 Ağustos\'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Erenler Mahallesi\'nde bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Topal, deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Erenler Mahallesi\'nde kuş uçuşu 25 kilometre uzaklıkta olan merkez Onikişubat ilçesinin Gölpınar Mahallesi Camisi\'nin de duvarının çatladığı belirtildi.

19 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde meydan gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 19 artçı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sonuncusu 21.51\'de meydana gelen artçı depremlerin en küçüğü 1.3, en büyüğü ise 2.5 olarak ölçüldü. İlçe sakinleri deprem sırasında çok korktuklarını söyledi.

Midibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralı

BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Kurucaşile ilçesi Kapısuyu Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan Kastamonu\'nun Cide ilçesine yolcu taşıyan midibüs virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre aşağıda ağaçlara takılarak duran midibüste bulunan yaralılar çıkarıldı. Aşağı doğru uzatılan halatlara tutunanlar yaralıları yukarı çıkardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, \"İstanbul\'dan Kastamonu\'nun Cide ilçesine giden midibüs uçuruma yuvarlandı. Olay yerine tüm ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz yaralıları çıkartma çalışmalarını sürdürüyor. Bana gelen ilk bilgiye göre 21 kişinin yaralı olduğu, 2 kişinin de öldüğü.\" dedi.

Adapazarı\'nda kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı



ADAPAZARI\'nda, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolunun Keresteciler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce\'den Adapazarı istikametine giden Emin Kumaş idaresindeki 41 B 0909 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Bıçakçı idaresindeki 54 D 3672 plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobil çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartabilmek için dakikalarca uğraşırken, 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kavşaktan dönmeye çalışan otomobilde bulunan Hatice Bıçakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanırken, hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Bıçakçı\'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Adapazarı\'nda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Hatice Bıçakçı yaşamını yitirirken, Hanife Kumaş(62), Emin Kumaş(62), Kaan Kumaş(18), Şerife Kumaş(51), bebek Yağız Kerem Kumaş, Mürvet Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı ve Zeynep Yapan yaralandı. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü\'nde memur olan Zeynep Yapan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNİN MEZARINI ZİYARETTEN DÖNÜYORDU

Zeynep Yapan\'ın kazada ölen annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce 51 yaşındayken kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan\'ın Emirdağ Mezarlığı\'ndaki mezarını ziyaret ettiği, ailenin ziyaret çıkışı mezarlık önündeki kavşakta kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Zeynep Yapan eşinin yanında toprağa verilecek.

Otomobil, kaldırımda çiçek satan kadın ve çocuğunun üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarptıktan sonra trafik ışıklarında çiçek satan Sevgi Gökçe (45) ile oğlu Samet Can\'ın üzerine düştü. Kazada anne Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Karatay İlçesi Büyüksinan Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Güneş idaresindeki Avustralya plakalı HA 592 FL plakalı otomobil Fetih Caddesi\'nden Belh Kavşağı\'na seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, iddiaya göre o sırada kaldırım üzerinde çiçek satan Sevgi Gökçe ve oğlu Samet Can Gökçe\'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olaya yerine gelen sağlık görevlileri, Sevgi Gökçe\'nin öldüğünü belirledi. Gökçe\'nin yanında bulunan oğlu Samet Can Gökçe ise ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü Ali Güneş ile eşi Ayşe Güneş de Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayşe Güneş ile Samet Can Gökçe\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sevgi Gökçe\'nin cesedi otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

EŞİ OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen anne ile oğlunun yakınları sinir krizi geçirdi. Sevgi Gökçe\'nin eşi, \"Sevgi kurban olurum, ne olur uyan\" diyerek gözyaşı dökmesi, yürek dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3\'ü çocuk, 5 yaralı

OSMANİYE\'den Bitlis\'teki akrabalarının yanına Kurban Bayramı tatiline giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Şanlıurfa\'nın Hilvan ilçesinde takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, 3\'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Hilvan karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle Osmaniye\'den Bitlis\'e akrabalarının yanına bayram tatiline giden Mehmet Çakmak yönetimindeki 80 FP 301 plakalı hafif ticari araç, Hilvan\'ın Üçüzler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Mehmet Çakmak (41) ile eşi Camia Çakmak (39), çocukları Akil Çakmak (11), Asel Çakmak (8) ve Muhammed Çakmak (2) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Camia ile oğlu Muhammed Çakmak, Şanlıurfa\'ya sevk edildi.

ADANA\'DA SUDA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

ADANA\'da yüzmek için girdiği Seyhan Nehri\'nde kaybolan Ali Alkan Aslan\'ın (19), cansız bedeni bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan nehrine girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Aslan\'ı görenler, yardım için suya atladı. Ancak Aslan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Kıyıdan arama yapan ekipler, karanlık nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan nehrine girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Aslan\'ı görenler, yardım için suya atladı. Ancak Aslan, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR geldi. Kıyıdan arama yapan ekipler, karanlık nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verdi.

CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerinin talebiyle Seyhan Nehri’ndeki suların geçişi kapatıldı.Sabaha karşı suların çekilmesiyle Aslan’ın cesedi ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından bulunan Aslan’ın cesedi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Çanakkale\'deki yangın söndürüldü



ÇANAKKALE\'de Esenler Mahallesi\'nde eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda başlayıp, bir apartmanın çatısına sıçrayan yangın, 1.5 saatte kontrol altına alındı. Çanakkalelileri korkutan yangın nedeniyle şehir ve boğazın üzeri dumanla kaplandı.

Esenler Mahallesi\'nde eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Kuvvetli esen payrozın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile Emniyet Müdürlüğü\'nün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ile müdahale edilen yangının büyümesiyle çevredeki binalarda yaşayanlar da korku içerisinde evlerini boşalttı. Vatandaşlar da kovalarla taşıdıkları sularla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında yardımcı oldu.

Bu arada elevlerin sıçradığı bir apartmanın çatısında yangın başladı. Yangın kontrol altına alınamayınca bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, apartmanın çatısındaki yangına iki kez su atarak müdahale etti. Hafifleyen çatıdaki yangına ardından itfaiye aracının merdiveniyle müdahale devam etti.

Çanakkalelilere büyük endişe yaşatan ve şehrin üzeri ile boğazı duman kaplayan yangın, 1.5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. İki apartmanın çatısının hasar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir vatandaşın zarar görmediği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Orman yangınına helikopterli müdahale

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter ve ekiplerin müdahalesi ile 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Yaraşlı Yörük Köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, ormanda yürüyerek ulaştıkları yangına güçlükle müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük\'ten gelen yangın söndürme helikopteri de yangına müdahalede bulundu. Yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ereğli Kaymakam Vekili Ahmet Karakaya, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Ekiplerin, kısa sürede yangına müdahalede bulunduğunu ifade eden Karakaya, \"Yaraşlı Köyü sınırlarında ormanlık alan içerisinde yaklaşık 1 hektarlık bir alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerimiz haber alır almaz müdahale için olay yerine gitti. Yangın helikopteri de bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmasına devam ediyor.\" dedi.

Yangında mahsur kalan 2\'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı



ADANA\'da bir apartman dairesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 2\'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi 79116 Sokak\'ta 9 katlı bir apartmanın 6\'ncı katının mutfağında saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pencereden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında çıkan dumanlar üst kattaki apartman sakinlerini de etkilerken aynı binadaki bir dairede 2\'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Binaya merdiven uzatıp yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girerek bir kadın, bir erkek ve iki çocuğu tahliye etti. Sağlık görevlilerine teslim edilen ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Uzman itfaiye ekiplerinin dairedeki incelemeleri bir süre devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapıştırıcı kokladığı iddia edilen asker, oteli yaktı



MALATYA\'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.Ç. (19), kazayla yangın çıkardı. Kent merkezinde korkuya yol açan otel yangınında alevlerin yükselmesiyle 14 müşteri önce en üst kata çıkarıldı, alevler azalınca tahliye edildi, 2 müşteri ise dumandan etkilendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Asker olduğu belirtilen M.Ç., akşam saatlerinde otelin birinci katındaki 105 numaralı odayı tuttu. Otele giriş yaptıktan 2 buçuk saat sonra kaldığı odadan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın artmasıyla alevler büyüyünce otelde kalan diğer 14 müşteri binanın en üst 8\'inci katına çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almasının ardından sonra en üst kata çıkarılan müşteriler tahliye tek tek edildi. Otelden çıkarılan müşterilerden S.A., ile M.E. dumandan etkilendi. Olay sonrası otel çevresindeki esnaflar M.Ç.\'nin oteli yaktığını duyunca dövmeye başladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede çıkan arbedede hafif yaralanan M.Ç. gözaltına alındı. Olay anını anlatan otel işletmecisi Engin Yılmaz, şunları söyledi:

\"Ti...cinin biri işte, askermiş. Odaya gelmiş yerleşmiş. Ti... mi çekmiş başka bir şey mi çekmiş ne çekmiş, çektikten sonrada yanmış. Alev almış otelde. İşte zar zor söndürdük. Kendisi, polislere, emniyet müdürlerine açıklamasında yapıştırıcıyı çekerken, ti... çekerken çakmağımı ne yakmış, o an alev almış ve söndürememiş. Yoğun dumanlardan, çevrede bir an duman bastırdı. Otelde o sıra 14- 15 kişiye yakın insan vardı. Tahliye ettik. İlk çatıya doğru tahliye ettik, sonra da itfaiye ekipleri çatıdan aldılar teker teker.\"

Otelde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kahramanmaraş\'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 ahır ile 40 ton buğday yanarak kül oldu.

Yangın, bu sabah ilçenin Bozhüyük Mahallesi\'nde meydana geldi. Doğan Güzel\'in ahırında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer 2 ahıra da sıçradı. İhbar üzerine ola yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahırlar kullanılamaz hale gelirken, 40 ton buğday, yem karma makinesi, bin 500 saman balyası, 600 yonca balyası, yem ve kömür gibi malzemeler de tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü

BURSA\'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Alevler 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen 3 arazöz ve 1 belediye itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan katıldı. Kayapa Mahallesi\'ndeki bazı evlere kadar ulaşan alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Bu arada İbrahim Çekmez\'e ait evin çatısı tutuştu, yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve yol açtığı zararın belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Malkara\'daki orman yangınında 400 ağaç yandı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde 13 bin 500 ağaçtan oluşan 350 dönümlük Atatürk ormanında çıkan yangında 400 ağaç yandı. Alevleri orman itfaiyesi söndürürken, yangının akaryakıt istasyonuna ve hayvan çiftliğine sıçraması engellendi.

Malkara Belediyesi, 95\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve hayırseverlerinde desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerinde oluşturulan çoğu çam olan 13 bin 500 ağaçtan oluşan Atatürk ormanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler kovalara doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışırken, Orman İşletme ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman itfaiyesi arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ile Malkara Belediyesine ait su tankerleri destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük ormanlık alan ile yaklaşık 400 ağaç yandı.

Alevlerin ormanlık alanının yanında bulunan bir akaryakıt istasyonu ile hayvan çiftliğine ulaşmadan söndürülmesi çevredeki vatandaşları sevindirdi. Malkara İlçe Jandarma komutanlığı yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Erzurum\'da sağanak ve dolu yağışı

ERZURUM\'da 10 dakikalık sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve işyerleri su altında kalırken, yollar da göle döndü.

Dün 15.00 sarılarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ve saçak altlarında bekledi. Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri önündeki yol, suyla kaplanması nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Bir iş yeri sahibi dükkanın önüne pet şişeleri duvar gibi dizerek önlem almaya çalışırken, itfaiye ve belediye ekipleri de mağdur vatandaşların yardımına koştu.

Hakkari\'de PKK\'ya darbe

HAKKARİ\'nin Yüksekova içesine bağlı İkiyaka dağlarında, 3\'üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK\'ya ait mağarada silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 200 ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağlarında operasyonlarını sürdüren 3\'üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komanto Tugay Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'ya ait mağara tespit etti. Mağrada yapılan aramalarda, 6 büyük tüp, 1 hilti, 8 el bombası, 250 bixi mühimmatı, 1 havan mühimmatı,1 zagros alev gizleyen,1 monitör, 4 legilatör, 4 gazlı ocak, çok sayıda jelikan, 4,5 KW jeneratör, 5 çuval bulgur, 7 çuval kırmızı mercimek,10 çuval makarna,3 büyük akü,10 çift eski tip hedik, 18 litre 10 tane sıvı yağ, elektrikli ocak,temizlik malzemesi, 1 uydu alıcısı,mutfak malzemesi, anahtar takımı, 200 metre kablo, sağlık-yaşam malzemesi, günlük defterler,kitaplar, 1 uyku tulumu, batanniye ve 5 pil bloğu ele geçiridi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlare devam ettiği belirtildi.

Çanakkale\'de 46 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik bot ile gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

Kuzey Ege Denizi\'nde devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu akşam Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 1 mil açıkta lastik bot ile Midilli Adası\'na kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG 8 Bot Komutanlığı ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişi yakalandı.

TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından giyecek, yiyecek ve temizlik malzemesi verildi.

Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Uludağ\'da yaralıya askeri helikopterle sevk



BURSA\'da Uludağ\'a arkadaşlarıyla gezmeye giden Hayrullah Zülfikar (56), dik araziden inerken kayıp düştü. Sağ ayağından yaralanan Zülfikar, jandarma tarafından kurtarıldı, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hayrullah Zülfikar, dün arkadaş grubuyla Uludağ?a gezmeye çıktı. Zülfikar dik araziden inerken kayıp düştü. Sağ ayağından yaralanan Hayrullah Zülfikar\'ı düştüğü yerden çıkaramayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ekibi yaralı Zülfikar\'ı düştüğü yerden çıkardı. Hayrullah Zülfikar, daha sonra bölgeye gelen askeri helikopterle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hayrullah Zülfikar\'ın sağlık durumnun iyi olduğu öğrenildi.

Hamza Dağ: Abdullah Gül bu harekete ihanet edenlerden biridir



AK Parti İzmir İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesi il binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin de katıldığı törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın karşısında aday olacağını ileri sürerek, \"Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir\" dedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, İzmir İl Başkanlığı\'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, ilçe başkanları, aktif görev yapan eski isimler ve çok sayıda partili katıldı. Teşkilatın ilgi gösterdiği bayramlaşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı dinletildi. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Bekir Pakdemirli, hayatının yarısını İzmir dışında geçirdiğini ama İzmir aşığı olduğunu söyledi. Konuşmasında yeni sisteme dair mesajlar veren Pakdemirli, \"Bizim 2023-2053 gibi hedeflerimiz var. Rahmetli babama ölmeden önce gittim dedim. İzmir\'in daha iyi olması için \'Siyasete girmek istiyorum\' dedim. Rahmetli, \'Oğlum çok zor, şerefli iş, ama siyasete girenin parası pul, karısı dul olur\' dedi. Çocukların büyüdüğünü görmedik ama hizmet ettiğimiz noktada bunları gururla taşıdım. Artık yeni bir düzene geçtik. Parlamenter sistemi bir kenara park ettik. Başkanlık sistemi ne demek? Teşkilatta çok ufak bir değişikliği bile bir yasa çıkararak yapıyordunuz. Şimdi artık kararnameyle oluyor. Hedeflerini koymuş Türkiye koşarak ilerlemeye devam edecek. Bu düzenin oturması lazım. Bu sistem oturmazsa kazanımlarımız geriye döner\" dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

İzmir\'de hayata geçirmeyi planladıkları projelere dair de bilgi veren Pakdemirli, global tarım firması kuracaklarını belirterek şunları söyledi: \"İzmir bir yükleme limanı haline geldi. Bakan olunca haritaları koydum önüme. Kanal İstanbul, Kazakistan\'a kadar giden bir demiryolu. Türkiye ve İzmir bundan faydalanmalı dedim. Türki cumhuriyetlerin hububatlarının önünden geçmesini izlemeyecek faydalanacak. Global bir tarım firması kurma yolunda ilerleyeceğiz. Türkiye\'nin markaları var. Tek tük ama gururumuz olan markalar var. Gıda da bir markamız olması lazım. İlerleyen günlerde projelerimizi açıklıyor olacağız. Göreve geldiğimde birleştirilen iki bakanlığın toplam 7 buçuk milyar İzmir\'e yatırımı olmuş. Ulaştırma bakanlığıyla eşdeğer\" dedi.

ANISINI PAYLAŞTI

İstanbul\'da bir hayvan pazarına gittiklerini açıklayan ve burada yaşadığı diyaloğu paylaşan Bekir Pakdemirli, \"Bazı vatandaşlar 10-12 hayvan getirmişler, zengin değiller. Bana, \'Sayın bakanım eğer Türkiye ekonomisiyle ilgili bizim katkımız olacaksa al bizim ineklerden birini götür\' dediler. Bunu hepsi söyledi. Bu dönemde biraz daha kendi yağımızla kavrulacağız. Dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Daha önce yapılan uçakları gömdürmüşler. Türkiye eğer o gün bunları yapmaya devam etseydi bugün uçak endüstrisinde söz sahibi olacaktı. Biz verilen uçaklara güvenerek yaptıklarımızı gömmüşüz. Çok şanlı bir ecdadımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Bizi sevmeyen batılıların raporlarında bile 2030 yılında 11\'inci ekonomiyiz. Havlu atmaya hakkımız yok\" dedi.

DAĞ: EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da konuşmasına, ekonomideki gelişmelere değindi. Hamza Dağ, vatandaşların kendisine \'Dolar ne olacak?\' diye sorduğunu belirterek, \"Doların hangi sebepten kaynaklandığını çok açık görüyoruz. Bu ekonomik göstergeler noktasında var olan bir husus değil. Bu ülke dünyada en hızlı büyüyen ülke. İçinde bulunduğumuz dönem turizm açısından son 10 yılın en iyi dönemi. Makro dengelerde sorun yok. Acaba böyle bir operasyon neden kaynaklanabilir? Bu siyasal durumu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17-25 Aralık, MİT TIR\'larının durdurulması, Gezi olaylarına bakın, açık net görürsünüz. 15 Temmuz gecesini burada görmeyen var mı? Ondan sonraki süreçte kimler rol almışsa, bu operasyona da aynı çevreler rol aldı. Bir takım sıkıntılar var, siz gerekçeyi hep dış güçlere atıyorsunuz diyorlardı. 15 Temmuz\'da atmadık, çünkü ne kadar bu işin içinde olduklarını biliyoruz. ABD Devlet Başkanı\'nın attığı tweet\'lerden sonra bu operasyonu nasıl değerlendireceğiz? 15 Temmuz sonrasındaki süreç devam ediyor\" dedi.

ESKİ CUMHURBAŞKANINA SERT SÖZLER

Açıklamasının devamında sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'e getiren Hamza Dağ, \"Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı\'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir\" diye konuştu.

\'BAYRAMDAN SONRA EKONOMİK OLARAK GEREKEN YERE OTURACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türk milletinin menfaati için her zaman dik durduğunu söyleyen Hamza Dağ, \"Yine diklenmeden, dik durarak, milletimizin menfaatini Brunson bahanesi üreterek hareket edenlere gereken cevabı vereceğiz. Yargılanan kişi üzerinden bahane üreterek, birilerine bir takım fırsatlar vermedik. Bu ülke müstemleke bir ülke değil. Bu ülke irilerinin gel dediğinde geleceği git dediğinde gideceği bir ülke değil artık. PYD/PKK\'ya binlerce TIR silah vereceksiniz. 15 Temmuz meselesinde çok net bir şekilde o darbe girişiminin içinde olan kişiyi kendi içinizde barındıracaksınız, şimdi de gelip yarı meselesinde bir tavizkar durum içinde olmasını bekleyeceksiniz. 15 günde yaptıkları 90\'lı yılların Türkiye\'sinde olmuş olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ekonomik boyutla ilgili operasyon yapanların bakanlıklarımızın aldığı tedbirlerle yaptıkları işlemler geriye döndü. Bayramdan sonra esas ekonomik olarak olması gereken yere oturacaktır. Sen oradan tweetle milletin başını önüne eğdirecek bir şey yaparsan yüzde 52 oy almış Erdoğan da bu milletin başını önüne eğdirmeyecek. \'Karşımızda ABD var, 300 milyon nüfusu, şu kadar maddi gücü var\' diyenler oluyor. İman varsa zafer de vardır\" dedi.

CHP\'YE KONGRE GÖNDERMESİ

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP\'yi de eleştiren Hamza Dağ, \"Biz 100 binlerce kişiyle kongre yaptık. Rakibimiz olan parti, gerçi rakibimiz bile olamıyorlar ya, kongre bile toplayamıyor. Yapsak mı yapmasak mı ona bile karar veremiyor. Biz kongremizde önümüzdeki 5 senenin planlamasını yaparken, CHP önümüzdeki 1 ay içinde neler yaşayacağını bilmiyor. zmirli kardeşlerimiz bu sefer, 2019\'da çok daha farklı bir tercih oluşturacak. Yeni sistemin ilk seçimi olacak. Belediye başkan adaylığı belirleme sürecinden meclis üyeliği belirleme sürecine kadar hepsini çalışmasına AR-GE olarak başladık. 30 Mart kim karar verecek? Seçmen karar verecek. 30 Mart\'ta seçmen ne istiyorsa daha öncesinden yapacağız. Böyle yapıyoruz zaten\" dedi.

\'İZMİR\'DE HERKESTEN OY ALABİLİRİZ\'

İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın gönlünün hala İzmir\'de olduğunu belirterek, yerel seçimlere dair mesajlar verdi. Şengül, \"Gün geçtikçe İzmir\'deki ayrışmaları, dedikoduları bir kenara bırakıyoruz. Samimi olarak yüreğimizi açarsak özlem duyduğumuz başarılara ulaşırız. 15-20 belediyeyi de alırız, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne de AK Parti bayrağını dikeriz. Dikeceğiz\" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yaptığı konuşmada, \"Önümüzde bir yerel seçim var. Genel seçimde İzmir\'de bazı tabuları yıktık. İnanıyorum ki 2019\'da İzmir\'de tarih yazacağız\" diye konuştu.

Tarlaya su hattı döşerken 15 metre derinliğinde obruk oluştu

KONYA\'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Karakuyu mevkiinde Cengiz Aydemir, tarlasına sulama borularını döşerken saniyeler önce geçtiği yerde obruk oluştu. 15 metre derinliğindeki obruğa düşmekten son anda kurtulan Aydemir, \"Obruklarla yaşamaya alıştık\" dedi.

İrili ufaklı 100\'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, dün sabah saat 07.30 sıralarında kente 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi\'ndeki yonca tarlasında 40 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Tam bu sırada tarlasında sulama boruları döşeyen Cengiz Aydemir saniyelerle obruğa düşmekten kurtuldu. Yaşadıklarını anlatan çiftçi Aydemir, \"Yonca sulamak için hat döşediğim sırada geçtiğim yerden 3-5 saniye sonra patlama sesi geldi, toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Sık sık oluşan obruklara artık alıştık. Ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz, tedirginiz ama Allah\'tan gelen bir şey. Bin metre kare içerisinde 18 tane obruk var. Mecbur tarım yapamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici\" dedi. Cengiz Aydemir, 2 gün önce de kendi tarlasına yakın bir alanda yine 10 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu söyledi.

Adıyaman\'da kaçan boğa güçlükle yakalandı

ADIYAMAN\'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, caddede sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında koşan boğa, uzun çabalar sonucu yakalandı.

Besici Ramazan Akel\'in, Bahçelievler Mahallesi\'ndeki hayvan pazarına satmaya götürdüğü boğa, kaçtı. Gölbaşı Caddesi\'nden Atatürk Caddesi\'ne, oradan da Atatürk Bulvarı\'na kadar koşan boğayı yakalamak için sahibi ile vatandaşlar seferber oldu. Uzun süre trafikteki araçların arasında koşan ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, refüjde yakalanıp bağlandıktan sonra kamyonetle götürüldü.

Çalınan koyunlarına kavuşan besici kadın: Bunlar benim canım

ADANA\'da, çalınan 44 küçükbaş hayvanına kavuşan besici kadın, koyunlarına sarılarak \'Bunlar benim canım\' dedi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çukurova ve Feke ilçelerinde çalınan küçükbaş hayvanların bulmak için harekete geçti. Hırsızları tespit eden ekipler, 44 adet küçükbaş hayvanı kurban pazarlarında satmaya çalışan H.S., A.T. ve A.K.\'yi yakaladı. Bulunan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Koyunlarına kavuşan besici bir kadın ise, jandarma ekiplerine teşekkür ettikten sonra, havyanlarına sarılarak, \'Bunlar benim canım\' dedi.

Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

MERSİN\'de girdiği borunun içinde sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay merkez Toroslar ilçesindeki Çağdaşkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş bir alana atılan boruya sıkışan kediyi kendi imkanları ile çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından boruyu keserek yavru kediyi kurtardı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, özgürlüğüne kavuştu.

