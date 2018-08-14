DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇANAKKALE\'DEKİ ORMAN YANGININDA YAKLAŞIK 10 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan 4 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Ezine ilçesi Dalyan köyündeki yangın dün saat 16.00 sıralarında zirai alanda başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın büyüdü. Olay yerine 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 30\'a yakın arazöz ve söndürme aracı ile 200\'e yakın orman işçisi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Yangın sırasında 150 arıkovanı da telef oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

Müdahale edilmesi

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-Yangın bölgesinden görüntü

-Yangın alanındaki uçak ve helikopterlerin su atmasından görüntü

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Cep telefonu görüntüsü (sosyal medya)

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ-Mehmet ANDAÇ / EZİNE(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)AKSARAY\'DA ORMAN YANGINI 100 DÖNÜM MERA ALANI KÜL OLDU

AKSARAY\'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm mera alanı kül oldu. Alevlere Konya ve Niğde\'den gelen yangın söndürme ekipleri ve helikopterle müdahale ediliyor.

Dün saat 14.40 sıralarında merkeze bağlı Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Köylüler tarafından fark edilen yangına ihbar üzerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü\'nden gelen araçlarla müdahale edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılınca, Konya ve Niğde Orman İşletme Müdürlüklerinden destek istendi. Adana\'dan gelen helikopterle birlikte yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 100 dönüm mera alanının kül olduğunu tespit etti. Ekipler, köylülerin yardımıyla yaklaşık 5 saattir süren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Aksaray\'da Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasındaki alanda çıkan yangında, alevler yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkmasının ardından başta Aksaray, olmak üzere Konya, Niğe ve Karaman\'dan, Orman İşletme Müdürlükleri ve belediyelerin itfaiye ekipleri ile AFAD, yangına müdahele etti. Adana\'dan gelen helikopterde, havada destekte bulundu. Yaklaşık 70 ekibin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Arasında ormanlık bölümünde bulunduğu yaklaşık 200 dönümlük mera alanı kül oldu. Kızılay, akşam saatlerinde bölgeye gelerek, çalışanlara yemek dağıttı. 112 Acil Servis ekipleri de çalışma sırasında dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın helikopterinin müdahalesi

-Yangına müdahale eden ekipler

-Köylülerin yangın söndürme çalışmasına yardımı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BİTLİS\'TE TOPRAĞA GÖMÜLÜ EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

BİTLİS kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çalıdüzü köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak-barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Asker kamerasından çekilen imha görüntüleri

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)BORÇ VERDİĞİ KİŞİYİ YOLDA DURDURUP ÖLDÜRDÜ



DÜZCE\'de, Mustafa Ünal borcunu ödemediği iddiasıyla 25 yaşındaki Mithat Yılmaz\'ın otomobilini orman yolunda durdurdu. Çıkan tartışmanın ardından Mustafa Ünal, Mithat Yılmaz\'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay dün akşam saatlerinde Düzce\'ye bağlı Esentepe Köyü yolunda meydana geldi. Mithat Yılmaz idaresindeki 81 EE 716 plakalı otomobili ile köye giderken Mustafa Ünsal tarafından yol üzerindeki ormanlık alanda durduruldu. Ünsal, iddiaya göre aracın yanına gelerek borç verdiği Mithat Yılmaz ile tartışmaya başladı. Daha sonra yanındaki av tüfeği ile Yılmaz\'a ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Mithat Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Ünal ise olay yerinden aracına binerek kaçtı.

Aracı görerek kaza olduğunu sanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri araçta tüfekle vurulmuş bir kişiyi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri köy yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde Mustafa Ünal\'ı kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen Ünal, borcu nedeniyle Yılmaz\'ı vurduğunu itiraf etti.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mithat Yılmaz\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Aracın görüntüsü

Jandarma ekiplerinin inceleme yapması

Cenaze araca konulması ve detaylar

Haber-Kamera: DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ANKARA\'DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI: 8 YARALI



ANKARA\'da 17 yaşındaki C.B., kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 1\'i çocuk 8 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi\'ne gelen 17 yaşındaki C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1\'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaostan yararlanan saldırgan elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen C.B.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

\'POMPALI İLE 3 EL ATEŞ ETTİ\'

Olay sırasında caddeden geçen ve sol elinden hafif şekilde yaralanan Harun Yiğit, \"Pompalı ile 3 el ateş etti. Benimde elime saçma değdi. Bir iki tane yanımdan bir şey geçti ama hemen yere eğildim. Ama bayağı bir kişi yaralanmış, 10 kişi falan yaralandı galiba. Bizimki çok önemli değil ama ağır yaralılar vardı. Madde bağımlısı olduğunu söylediler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisten görüntü

-Olayda yaralanan Harun Yiğit ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ŞANLIURFA\'DA SİLAHLI KAVGA: 2 KARDEŞ AĞIR YARALI

ŞANLIURFA\'da aynı mahallede somun fabrikası işleten akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede somun fabrikası işleten iki aileler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Mehmet Kılıç ve Mustafa Kılıç kardeşler yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Polis ekipleri çevrede önlem alması

- Yerde bulunan boş kartuşlar

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ÇÖKEN TAVANIN ALTINDA KALAN BABA ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında tavanın çökmesiyle altında kalan Hacı Gümüştaş(56) hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Sivas\'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde meydana geldi. Kerpiç evin üstüne toprak atan Hacı Gümüştaş daha sonra eve girdi. Toprağın ağırlığına dayanamayan tavan, Hacı Gümüştaş ve kızı Serap Gümüştaş\'ın (19) üzerine çöktü. Olayı gören komşuları kendi imkanlarıyla baba kızı enkaz altından çıkardı. Baba, kız olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hacı Gümüştaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Serap Gümüştaş ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Serap Gümüştaş\'ın vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba-kızın enkazdan çıkarılmasına yardım eden komşusu Mustafa Erdoğan, \"Eski kara yapı bina olduğu gibi üstlerine çökmüş. 2 kişi altında kalmış. Ben sonra yetiştim. Gittiğimde köylüler elleriyle kazıp çıkarmaya çalışıyorlardı. Ağaç altından çıkardılar.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acil servisten görüntüler

-Yaralı kızın görüntüsü

-Görgü tanığının konuşmaları

-Olay yeri fotoları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)HAFRİYAT KAMYONU BİSİKLETLİYİ EZDİ

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, hafriyat kamyonu caddeye döndüğü sırada yanında ilerlemekte olan bisikletliyi ezerek ölümüne neden oldu. Kamyon sürücüsü bisikletliyi ezdiğini fark etmeyerek ilerlerken, vatandaşların bağırması sonucu durdu.

Olay öğleden sonra, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Osmangazi Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu, Kahramanlar Caddesi\'ne döndüğü sırada yanında ilerlemekte olan bisikletlinin üzerinden geçti. Bisikletliye çarptığını fark etmeyerek yola devam eden kamyon sürücüsü çevredeki vatandaşların bağırması üzerine durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen bisikletlinin cenazesi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyon marketin önünden geçtiği sırada bisiklet sürücüsünün de hızla kamyonu sağ taraftan geçmeye çalıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Cenazenin kaldırılması

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KARTEPE(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KÜÇÜK HAMZA, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, Hamza Aktaş (9) yolun karşısına geçmek istediği sırada geçen otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük Hamza ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Makasçı sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Fevzipaşa İlkokulu 5\'inci sınıfı öğrencisi Hamza Aktaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Özdemir Polat idaresindeki 34 JP 4587 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan küçük Hamza çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, otomobil sürücüsü Özdemir Polat ifadesi için Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, 9 yaşındaki Hamza Aktaş\'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Danışmaz hastaneye gelerek Hamza Aktaş\'ın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17 kişinin yaralandığı, Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüsün kaza anı kamerada

10)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüsün direğe çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı, güvenlik kamera görüntüsü

- Minibüsün devrilip taklalar atması

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)PAT PAT DEVRİLDİ 3 YARALI



DÜZCE\'de, pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalan 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtköy Köyü\'nde meydana geldi. Şenol Çelik, Özlem Çelik ve Ali Osman Çelik tarım aracı pat pata fındıkları yükleyerek eve gitmek üzere yola çıktı. Şenol Çelik idaresindeki pat patın kontrolünü kaybedince araç devrildi. Aracın altında kalan Şenol Çelik, Özlem Çelik ve Ali Osman Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekipleri pat patın altından çıkarılan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntü

Olay yerinden ve devrilen pat pattan görüntü

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederken görüntüsü

Jandarma ekiplerinin olay yerine gelirken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcpatpatkaza.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN GÖLE GİRDİ, VATANDAŞLAR KURTARDI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, Sapanca Gölü\'nde tekne gezintisi sırasında suya giren 11 yaşındaki D.S. ve çocuğu kurtarmak için suya giren komşusu 61 yaşındaki S.D.\'yi boğulmaktan vatandaşlar kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Sapanca Gölü\'nün Serdivan Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 11 yaşındaki D.S ailesi ve komşusu 61 yaşındaki S.D. tekne ile göle açıldı. Teknede bulunan çocuklar kıyıdan yaklaşık 40 metre uzaklıkta yüzmek için suya atladı. D.S. isimli çocuk arkadaşlarının suya atladığını görünce yüzmek için göle girdi, ancak bir süre sonra çırpınmaya başladı. Tekneyi kullanan S.D., çocuğun çırpındığını görünce kurtarmak için suya atladı. S.D. de suda çırpınmaya başlayınca yardıma, teknedekilerin çağrısı üzerine çevredekiler koştu. Vatandaşlar, büyük bir çaba gösterip çocuğu ve yaşlı adamı tekneye çıkardı. İki kişinin ailesi, olay sırasında şoka girdi. D.S. ve S.D. 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çocuk ve adamın hastaneye sevki

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN ÇIKARILAN GENÇ KIZ NİŞANLISININ YANINA KOŞTU



ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan Hanife Kabasakal, kazada yaralanan ve ambulansta tedavi gören nişanlası Mücahit Kır\'ın yanına koşarak \'Aşkım iyi misin?\' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun Karaman mevkiinde meydana geldi. Mücahit Kır yönetimindeki 67 NF 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Diğer sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AFAD ve sağlık ekipleri ters dönen araçtan önce sürücü Mücahit Kır\'ı çıkarttı. Sedyeyle yola çıkarılan Mücahit Kır, ambulansa alındı. Ardından hafif yaralı olan nişanlısı Hanife Kabasakal araçtan kurtarıldı. Araçtan çıkar çıkmaz nişanlısının bulunduğu ambulansa koşan Hanife Kabasakal, bilinci kapalı olan Mücahit Kır\'a \"Aşkım iyi misin?\" diye seslenerek gözyaşı döktü. Bir süre nişanlısının yanında duran Hanife Kabasakal, ardından sağlık ekipleri tarafından başka ambulansa alındı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Kabasakal ve Kır\'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçtan çıkartılan yaralı kadının ambulanstaki nişanlısına koşması

Nişanlısıyla konuşması

Yaralılardan detaylar

Dereye uçan araçtan detaylar

Ambulanslardan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)DOLAR VE ALTIN BOZDURARAK ABD\'Yİ PROTESTO ETTİLER

DÖVİZDE yaşanan yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı üzerine Manisa\'da bazı vatandaşlar, ellerindeki dolarları ve altınları bozdurdu.

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında yükselişe geçen dolar kuruna tepki gösteren Manisalılar, döviz bürolarına ve kuyumculara giderek ellerindeki dolarları ve altınları Türk lirasına çevirdi. Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri de döviz bürosu önünde bir araya gelerek dolardaki artışı protesto etti. Ellerindeki broşürleri de vatandaşlara dağıtan üyeler, Türk lirası kullanmaya davet etti.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu Temsilcisi Mesut Öner, platform üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada ABD\'yi eleştirdi. Türk ekonomisine karşı operasyon yapıldığını dile getiren Öner, \"Daha önce de defalarca denediler, başaramadılar. Bu aziz millet, gösterdiği kararlılık ve ortaya koyduğu milli duruşla içerdeki ve dışardaki hainlere en güzel cevabı vermiştir ve yine verecektir. Milletimizi, duyarlı Manisa halkını dövizi de, altını da bozdurmaya, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçilerinin oyunlarını bozmaya, Türk lirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyelerinin basın açıklamasından genel görüntü

- Mesut Öner\'in konuşması

- Altınların ve doların bozdurulması

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)KURBANLIK SATIŞ YERİNDE SAHTE PARAYLA YAKALANDILAR

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polis ekipleri, kurbanlık satış yerinden hareket eden 6 kişinin içinde olduğu otomobili yol üzerinde durdurdu. Ekipler, üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken, para sirkülasyonunun yoğun olduğu canlı hayvan borsasına operasyon düzenledi. Polisler, Kahramanmaraş\'taki kurbanlık satış yerinden hareket eden ve içinde 6 kişinin olduğu otomobili şüphe üzerine yolda durdurdu. Araçta bulunanların üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- KOM tabelası

- Sahte paralar

- Paralardan detay

Haber: Ömer KOÇ - Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KORUMAK İÇİN KÖPEĞE SALDIRDI

ESKİŞEHİR\'de bir anne kedi, yavrusunun bulunduğu apartman bahçesine giren köpeğe saldırdı. Apartman güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda kısa süren boğuşmanın ardından kedi, köpeği bahçeden uzaklaştırdı.

Olay Eskişehir\'in kent merkezindeki bir apartmanı bahçesinde meydana geldi. Apartman güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda anne bir kedi, yavrularının olduğu apartman bahçesine giren köpeği fark etti. Anne kedi, hızla yanına gittiği köpeğe saldırdı. Bu sırada bahçe duvarında bulunan yavru bir kedi de korkarak uzaklaştı. Kısa süren boğuşmanın ardından kedi, köpeği apartman bahçesinden çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde kedinin köpeğe saldırmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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