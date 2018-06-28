DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAHRAMANMARAŞ\'TA ÇATIŞMA: 1 ASKER VE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT (EK)

1)GÜVENÇ, KAYMAKAM MURAT\'TAN BİLGİ ALDI



TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti. Güvenç, burada Kaymakam Oğuz Cem Murat\'tan bilgi aldı. Yaralı 2 askerin Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş\'ta PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik Korucusu Fatih Güngör (25) için İl Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehitlerin yakınları ile çok sayıda asker ve polis katıldı. Törende kuran okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua okundu

ÜNAL: ONLARIN MECLİSTEKİ UZANTILARINI DA ORADA BIRAKMAYACAĞIZ

Törende şehit Fatih Güngör\'ün halası Fatma Güngör\'e başsağlığı dileyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, \"Onların o meclisteki uzantılarını da orada bırakmayacağız. O alçakları da orada bırakmayacağız Allah\'ın izniyle. Onlara destek verenleri de o destek verenleri de orada bırakmayacağız. Ben sizin kardeşinizim evladınızım. Her zaman sizin emrinizdeyiz. Başımız sağ olsun\" dedi.

AMANOSLARDAN GELMİŞLER

Tümgeneral Hacı İlbaş ise Mahir Ünal\'a saldırı hakkında bilgi vererek, \"Amanoslarda bunları dağıttık, oradan kaçacak yer arıyorlardı buraya geldiler. Burada da haklarından geleceğiz inşallah\" dedi.

Törenin ardından şehit İsa Özkan\'ın cenazesi uçakla memleketi Bursa\'ya, şehit Fatih Güngör\'ün cenazesi ise Kahramanmaraş\'ın Çağlayancerit ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şehit cenazelerinin getirilmesi

- Törene katılanlar

- Şehit korucu Fatih Güngör\'ün yakınlarının alana gelmesi

- Şehit cenazelerinin indirilmesi

- AK Parti Gaenel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal\'ın şehit yakınlarıyla konuşması

- Şehitler için dua edilmesi

- Bölge Jandarma Komutanı Tüm General Hacı İlbaş\'ın konuşması

- Şehit cenazelerinin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ - Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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2)BURSA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan\'ın (25) şehit olduğu haberi, memleketi Bursa\'daki ailesine ulaştı. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Kahramanmaraş\'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde dün sabah saat 11.00 sıralarından, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan şehit oldu. Uzman Çavuş Özkan\'ın şehit olduğu haberi Bursa\'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Gedikler Mahallesi\'nde yaşayan annesi Fatma ve babası Halil Özkan\'a verildi. 4 erkek kardeşi bulunan şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan\'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Bursa merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği\'nde askeri törenle toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA BÜYÜKORHAN\'DA UĞURLANACAK

Kahramanmaraş kırsalında dün PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için bugün yapılacak cenaze töreninin saati ve yerinde değişiklik yapıldı. Daha önce Bursa\'da merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi\'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği\'nde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı duyurulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan\'ın, ailesinin isteği üzerine, bugün öğle doğum yeri olan Bursa\'nın Büyükorhan ilçesi Orhan-ı Kebir Camisi\'nde kılınacak cenaze namazının ardından, askeri tören ile Gedikler Mezarlığı\'nda toprağa verileceği bildirildi.

Haber: Aydın KURMUŞ / BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA)

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AFRİN\'DE BOMBA YÜKLÜ 2 ARAÇLA TERÖR SALDIRISI: 10 SİVİL ÖLDÜ (EK)

3)YARALILAR HATAY VE KİLİS\'E GETİRİLDİ

Suriye\'nin Afrin bölgesinde, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlar, tedavi için Hatay ve Kilis\'e getirildi. Peş peşe patlamaların ardından ilk müdahalesi Afrin\'de yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar, ambulanslarla Kilis ve Hatay\'a taşındı. Yaralıların acil servislerde tedavilerine başlanırken, polisler de hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Yaralının ambulanstan indirilişi

- Yaralının acil servise taşınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Adıyaman\'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (EK)

4)KAİK EKİBİ İNCELEME YAPTI

Gaziantep\'te havalandıktan sonra Adıyaman\'ın Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi\'ne ait eğitim uçağında yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal\'ın cenazesi, morgda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş\'a gönderildi. Uçağın düştüğü yere ulaşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekibi ise olay yerinde incelemesi yaptı. Kaza-kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağının enkazının, bölgeden kaldırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Ekiplerin incelemesi

- Uçağın hurdası kaldırılması

- Uçağın çevresinde araştırma yapılması

- Toplanan kalabalık

- Jandarma önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Taş ocağında patlatma heyelana yol açtı, yol kapandı, 2\'i asker 3 kişi yaralandı (EK)

5)ASKERLER FACİAYI ÖNLEMİŞ

Artvin\'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada meydana gelen ve seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2\'si asker, 3 kişinin ağır yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kontrollü patlatma için güvenlik önlemi alan görevliler yolu ulaşıma kapattı, ancak vatandaşlar o anları seyretmek için taşocağı bölgesine yakın bir yere toplandı. Olay yerine gelen askerler, tehlike yaşanabileceği gerekçesiyle kalabalığı uzaklaştırdı. O esnada büyük bir gürültü ile patlatma yaşandı. Patlatmanın etkisiyle dağ koparak yola indi. Vatandaşları alandan uzaklaştırdıktan sonra kendileri de çıkmaya çalışan askerlere çevreye saçılan taşlar isabet etti. Olayda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Kadim Özer (25), Jandarma Er Muhammet Çetin (21) ile taşocağı şirketi çalışanı Rıfat Başar\'ın (32) Hopa Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taşocağındaki patlatma ile ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ruhsatsız olduğu öne sürülen taş ocağı için daha önce eylem yapan bölge halkı kapatılmasını istemişti.

Bu arada taşocağındaki patlatma nedeniyle 2 saat kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu\'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detayları

Yol temizleme çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN / ARTVİN,(DHA)

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6)SEFERİHİSAR\'DA 63 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, Salı günü saat 01.55\'te, Seferihisar ilçesi Azmak Koyu\'nda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bir süre sonra ise kaçaklar lastik bot ile denize açıldı. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, durdurdukları lastik bottaki 34\'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 13\'ü Suriye, 7\'si Kongo, 3\'ü Senegal, 2\'si Gabon, 2\'si Irak, 1\'i Angola, 1\'i Fildişi Sahilleri uyruklu toplam 63 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan 23\'ü kadın, 8\'i çocuk toplam 63 kaçak, kıyıya geterildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçakların tespitinden ve yakalanmasından uçaktan çekilen görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

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7)TEKİRDAĞ\'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.

Tekirdağ\'da saat 21.00 sıralarına aniden iddetli yağmur ve ardından dolu yağış yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI

Tekirdağ\'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı sırasında Ortacami Mahallesi\'nde bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümlerinin bir kısmı suyla kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Hastanenin giriş katında biriken sular işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler suları tahliye ettikten sonra servislerde temizlik çalışmalarında bulundu. Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ il merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Görüntü Dökümü

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Yağmur yağışı

Yağmura hazırlıksız yakalananlan

Trafikten detaylar

İşyerinden su boşaltanlar

Dolu yağışı

Dolu ve yağışından detaylar

Suyla kaplanan yer

Suları temizlemeye çalışanlar

Detaylar

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Devlet Hastanesi acil servisi

Hastane tabelası

Acilin girişindeki su birikintileri

Suyla kaplı acil servis girişi

İşçilerin suyu temizlemesi

İşçilerin çalışmalarından detaylar

Hasta yakını ile röp.

Hastane ve çevresinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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8)BALIKESİR\'DE YAĞIŞTA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI



BALIKESİR\'de aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Balıkesir\'de etkisini arttıran aşırı yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, hayvanlar da yağıştan olumsuz etkilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı \'Hayvan Kurtarma Timi\' yağış nadeniyle mahsur kalan bir köpek ve ineği kurtardı. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Çay Deresi yatağına düşen köpek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından halatlar bağlanarak çıkarıldı.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Taşpınar Köyü\'nde ise sahibi tarafından otlamaya çıkartılan bir inek yağmurun etkisi ile kaygan olan zeminde kayarak uçuruma yuvarlandı. Hayvan sahibinin haber vermesi ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, uçurumda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Çay Deresi yatağına düşen köpeğin halatlar bağlanarak kurtarılması

Haber-Kamera: Devrim DERİN / BALIKESİR,(DHA)

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9)BURSA\'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI

BURSA\'da bir haftadır aralıklarla devam eden yağışa dağ ilçelerinde kısa süreli dolu yağışı da eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerde şiddetli yağışların haftasonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Marmara Bölgesini etkisi altına alan yağış Bursa\'nın merkezinde ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla devam ederken gece saatlerinde dağ ilçeleri olan Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde kısa süreli dolu yağışı da oldu. Şehir merkezinde de zaman zaman şiddeti artan yağmur bazı mahallelerde arızalar sonucu elektrik kesintilerine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerde şiddetli yağışların 1 Temmuz Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışı

-Yağmurdan detay

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

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10)YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN BURSA\'DA SERTAB ERENER RÜZGARI ESTİ

ÜNLÜ şarkıcı Sertab Erener, Bursa\'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Aniden etkili olan yağışa karşın hayranları ise şarkılara eşlik ederken renkli görüntüler ortaya çıktı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden aynı zamanda söz yazarı ve besteci Sertab Erener, Bursalı hayranlarıyla buluştu. 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahne alan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserin ilerleyen dakikalarında ise Bursa\'da aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Bazı dinleyiciler şemsiyelerine sarılırken, bazısı ise konserden ayrıldı. Özellikle yağışa aldırış etmeden Sertab Erener\'in şarkılarına eşlik eden dinleyiciler ise renkli görüntüler oluşturdu. Festival görevlileri tarafından konserdeki dinleyicilere yağmurluk dağıtılırken, yağışın etkisini artırması üzerine sahnede 1.5 saat kalan Sertab Erener, hayranlarına teşekkür ederek konseri sonlandırdı.

Görüntü Dökümü

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-Konserden detaylar,

-Etkili yağış sonra kaçan insanlar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

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11)SEYDİKEMER\'DE KORKUTAN YANGIN

MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi yandı. Alevler yerleşim yerine ulaşmadan havadan ve karadan müdahele ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Seydikemer\'in kırsal İzzettin Mahallesi, Dodurga Yolu Mevkii\'ndeki bir tarım arazisinde dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki bozuk orman alanına da sıçradı. Alevlerin yerleşim yerine 2 metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur, 47 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildi. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangının tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklandığı belirlendi. Jandarma, yangına kimin sebebiyet verdiğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarından görüntü

-Yerleşim yerine yaklaşan alevlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SEYDİKEMER(Muğla),(DHA)

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12)YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

KOCAELİ\'NİN Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi. Osman Ergin\'e ait olduğu öğrenilen evin içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Tek katlı binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Kullanılmaz hale gelen evin içinden detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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13)ÇAKMAK GAZI SOLUDUĞU İDDİA EDİLEN GENÇ ÖLDÜ



KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, çakmak gazı solduğu şüphesiyle kendinden geçen 17 yaşındaki M.E.Z. yere düşerken başını çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi\'nde ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, her üçü de 17 yaşındaki M.E.Z., Y.A. ve O.A., birlikte çakmak gazı soluyup içki içti. Bu sıra kendinden geçen M.E.Z., yere düşerken başını sert zemine çarptı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı M.E.Z.\'e ilk müdahalede bulundu. M.E.Z. ile birlikte çakmak gazı soluyan Y.A. ve O.A. 112 Acil ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. M.E.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavi altına alınan Y.A. ve O.A.\'nın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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112 Acil ekibinin olay yerinde ilk müdahalesi

Gencin hastaneye kaldırılması

Haber-Kamera: Ercan BUBER /KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)

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14)EVDE TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

SAMSUN\'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tabancayla intihar eden Mustafa Duru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesi Kadifekale mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Duru(38), evde yalnız olduğu esnada tabancayla kafasına ateş etti. Komşularının sesi duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Duru\'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Duru, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Mustafa Duru, doktoların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili souşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın gelişi

-Yaralının indirilmesi ve hastaneye girmesi

-Acil servisten detay

-Ölen Mustafa Duru\'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN /SAMSUN,(DHA)

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15)GÖLE AÇILAN 3 KUZENDEN BİRİ KAYBOLDU

BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü\'ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle atlayan 3 gençten ikisi kurtulurken, bir genç kayboldu. Yalova Deniz Polisi Dalgıçları, Orhangazi Jandarma Ekipleri ve İznik Bot Komutanlığına bağlı ekiplerin gölde kaybolan genç için arama çalışması başlattı.

Olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü Yeniköy mevkiindeki sahilde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeniköy\'de yaşayan Adil Beyazıt(19), kuzenleri Emirhan Beyazıt(18) ve Abdullah Küçükoğlu(19) Beyazıt ailesine ait çiftliğe geldi. Çiftlikte bulunan sandalla göle açılan 3 genç açıkta sandaldan atlayarak yüzmeye başladılar. Rüzgarın etkisi ile sandal bir anda kendilerinden uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı.

Olay sonrasında Adil Beyazıt yüzerek sahile çıktı. Bu esnada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerinde koştuklarında sudan çıkmaya çalışan Adil Beyazıt\'ı sudan çıkardı. Arkadaşlarının gölde olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevreden gelen balıkçılar tekneleri de arama çalışmaları için göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandalla sahile getirdi. Sahilde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına alınan Abdullah Küçükoğlu Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

EMİRHAN ARANIYOR

Öte yandan gençlerden Emirhan Beyazıt\'ın arama çalışmaları ise balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçları tarafından aranıyor. Havanın kararması ile birlikte ekipler arama çalışmalarını durdururken, Emirhan Beyazıt\'ı arama çalışmalarına balıkçıların ağ atarak aramalarını sürdüreceği kaydedildi. Olayı haber alır almaz çiftliğe gelen genç kuzenlerin yakınları sahilde gözyaşlarına boğuldu. Gençlerin ikisinin kurtulması ile sevinç gözyaşları döken gençlerin yakınları Emirhan Beyazıt\'ı arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri, kurtarılan ilk gencin görüntüsü

-Daha sonra kurtarılan ikinci gencin sandalla sahile getirilmesi

-Ambulansa taşınması

-Arama çalışmaları

-Balık adamların görüntüsü

-Balıkçı tekneleri ile arama çalışmaları

-Yakınlarının görüntüsü, detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

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Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü (3)

16)KOCA TUTUKLANDI, ÖLDÜRDÜĞÜ KARISI TOPRAĞA VERİLDİ

Edirne\'de, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü iddiasıyla eşi Melek Sakarbalkanıgeçen\'i aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Sakarbalkanıgeçen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Melek Sakarbalkanıgeçen memleketi Keşan ilçesinde toprağa verildi. Melek Sakarbalkanıgeçen\'in vefat ilanında kızlık soyadı olan \'Pınar\' kullanılırken, katil zanlısı eşinin ismine yer verilmedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde otopsi işlemleri tamamlanan Melek Sakarbalkanıgeçen\'i ailesi tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Keşan\'a getirildi. İstasyon Mahallesi Camii\'ndeki cenazede öldürülen kadının ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Melek Sakarbalkanıgeçen\'i oğlu Enis (12) katılırken, kızı Melis Sakarbalkanıgeçen (7) getirilmedi. Melek Sakarbalkanıgeçen\'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Melek Sakarbalkanıgeçen\'in belediyeye verilen vefat ilanında kızlık soyadı olan \'Pınar\' kullanılırken, katil zanlısı eşinin ismine yer verilmedi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI, TUTUKLANDI

Eşi Melek Sakarbalkanıgeçen\'i aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Sakarbalkanıgeçen çıkarıldığı mahkemece \'kasten öldürme\' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Erkan Sakarbalkanıgeçen\'in mahkemede susma hakkını kullandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Oğlu Enis\'in ön safta namaz kılması

-Cenazenin araca konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

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17)11\'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN ÖMER ASAF TOPRAĞA VERİLDİ

TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde, 11\'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ömer Asaf Keleş (2) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi\'nde önceki gün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11\'inci kattaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi\'ne sevk edilen Ömer Asaf yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer Asaf için Fatih Mahallesi\'nde Merkez Camii\'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Emine Keleş camiye gelemedi, baba Ali Keleş taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Asaf\'ın cenazesi Fatih Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Ömer Asaf\'ın Emine ve Ali Keleş\'in 3\'üncü ve en küçük çocukları olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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Cenaze namazı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM / TRABZON,(DHA)

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18)AİHM\'İN \'YAŞAM HAKKI KORUNAMADI\' KARARI VERDİĞİ ÖLEN ASKERİN AİLESİ CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2004 yılında Edirne\'de askerlik yaptığı sırada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede ölen Togay Gültekin\'in yaşam hakkının korunamadığına karar verdi. Baba Metin Gültekin, 14 yıldır süren hukuk mücadelesine rağmen oğlunun şehit sayılmadığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi.

Togay Gültekin, 2003 yılında er olarak Edirne Süloğlu Mekanize Piyade Tugayı\'nda vatani görevini yapmaya başladı. Togay Gültekin,17 Mart 2004\'te rahatsızlanarak önce revire, 5 gün sonrada Trakya Üniversitesi Hastanesi\'ne, oradan da GATA\'ya sevk edildi. 9 aylık asker olan Togay Gültekin yoğun bakıma alınırken, aynı gün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Togay Gültekin, Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi\'nde toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, aileye Gültekin\'in sarılık ve sonrasında iç organlarında oluşan tahribat sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

AİLE HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Anne Gülten ve baba Metin Gültekin, oğullarının zamanında tedavi edilmediği için hayatını kaybettiği iddiasıyla 28 Eylül 2004\'te Askeri Yüksek 2\'nci İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkeme, askerin ölümünde bir ihmal olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Metin Gültekin, 17 Ocak 2006\'da ise AİHM\'e başvurdu. 1 Şubat 2016\'da gelen kararda, askerin ölümünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin 2\'nci maddesi olan \'Yaşama Hakkının İhlali\' nin söz konusu olduğu belirtildi. Ayrıca tedavide ailenin iddiası olan 7 günlük gecikme konusunda uzman görüşü alınmadan ailenin açtığı davanın reddedildiği ifade edilen kararda, \"Yaşama hakkının korunmadığı, yaşamın korunmasına ilişkin yükümlülükler yerine getirilmemiştir.\" denildi.

CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYORLAR

Metin Gültekin, AİHM kararıyla birlikte Askeri Yüksek İdare Mahkemesi\'ne tekrar başvuruda bulundu. Geçen 14 yılda oğlunun hala şehit sayılmadığını söyleyen Metin Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan destek beklediğini söyledi. Tek istediğinin oğlunun şehit sayılması olduğunu ifade eden Metin Gültekin, şöyle dedi:

\"Oğlumuzu askere sağlam gönderdik, askerde sarılık mikrobuna yakalanmış. Bana, \'karaciğeri değişecek, bulmamız lazım\' dediler. \'Bir hafta yaşasın, ona göre hareket edelim\' dediler. Çocuğumun tedavisini uygulamak için apar topar zaman içinde hemen evimi sattım. Bir hafta sonra çocuğum vefat etti. Cenazesini aldık toprağa verdik. O günden sonra yargı yoluna gittik. Türkiye\'de mahkemeyi kaybettik ve çocuğumuz haksız bulundu. Sonradan AİHM\'e müracaat ettik. Mahkeme 7-8 senenin ardından 2016\'da sonuçlandı ve kazandık. Bunun ardından ise maddi ve manevi tazminat davası açtık. Devletimiz bizi kabul etti, AİHM\'nin kararına \'tamam\' dedi. Ama aradan geçen 2 sene içinde bize hiçbir şey denilmedi. Evrak gönderilmedi. Biz, çocuğumuza şehitlik mertebesinin verilmesini istiyoruz. Bunu sayın cumhurbaşkanımızdan istiyoruz.\"

Anne Gülten Gültekin de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, \"Oğlum askerde öldü. Şehit sayılmasını istiyorum çocuğumun. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah, kimseye evlat acısı göstermesin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocuğum askerken öldü, şehittir. Cumhurbaşkanım \'şehitler benim, gaziler benim, asker benim\' diyordu. Bizimle ilgilenmesini istiyorum. Bizi duymasını istiyorum. Biz ona ulaşamadık o bize ulaşsın.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin toplanması

-Mezar başına gelmeleri

-Mezarın üstündeki otları toplamaları

-Gözyaşlarına boğulmaları

-Baba Metin Gültekin ile röp

-Anne Gülten Gültekin ile röp

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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19)KAZADA MOTOSİKLETTEKİ HAMİLE KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Murat Bolat (23) yaralandı, arkasında oturan 7 haftalık hamile dini nikahlı eşi Seda Çimen (19) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Malkara karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Cem K. (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobil, önünde seyreden ve kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen Murat Bolat idaresindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü Murat Bolat yaralanırken, arkasında oturan ve başında kask bulunmadığı belirlenen 7 haftalık hamile dini nikahlı eşi Seda Çimen olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Bolat, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Seda Çimen\'in cesedi ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Otomobil sürücüsü Cem K. ise gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri ve araçlar

-Hayatını kaybeden hamile kadın

-Polisin incelemesi

-Kaza yapan otomobil sürücüsü

-Otomobil sürücüsünü ailesinin teselli etmesi

-Tıkanan duble yol

-Elif Bolat foto

-Elif Bolat ve eşi Murat Bolat foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

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20)KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 2\'Sİ ÇOCUK 6 YARALI



UŞAK\'ta, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Suriyeli uyruklu otomobil sürücüsü cipe çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 2\'si çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Gazi Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Uşak\'tan Afyonkarahisar yönüne giden Suriye uyruklu Gazi El Ahmed (25) yönetimindeki 42 MC 480 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık ihlali yapınca kavşaktan dönüş yaparak Uşak yönüne giden Ramazan Acar\'ın (39) kullandığı 64 BK 017 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ve cipte bulunan 2\'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle Gazi Bulvarı yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Feyzi DAVULCU UŞAK,(DHA)

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21)ELAZIĞ\'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, ARAÇLARDAN BİRİ UÇURUMA YUVARLANDI: 4 YARALI

ELAZIĞ\'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Elazığ Merkez Zafran Mahallesi Kuzey İmar Yolu\'nda, sürücüleri belirlenemeyen ve seyir halinde olan 23 BM 615 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 BR 416 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 23 BM 615 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesitni yaptığı yaralı 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlar

-Polis telsiz konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

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22)BURSA\'DA BOŞ ŞİŞE YÜKLÜ TIR DEVRİLEREK YANDI, YARDIMA GELEN İTFAİYE ARACI DA KAZA YAPTI

BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen boş şişe yüklü TIR, bir anda yanmaya başladı. kendi imkanlarıyla çıkan TIR sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye aracı da olay yerine yakın yerde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada bir itfaiye erinin kolu kırıldı.

Kaza akşam 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl karayolu Ayaz köyü mevkiinde meydana geldi. Yenişehir\'den aldığı boş maden şişelerini Mardin\'e götürmek üzere yola çıkan 32 yaşındaki Faruk Yılmaz yönetimindeki 47 KY 269 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisi ile TIR\'ın kupa bölümünde yangın çıktı. Hafif yaralanan Yılmaz kendi imkanlarıyla TIR\'dan çıkarken, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, sürücü İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatılırken, yanan TIR\'ın çekilmesi ile yol trafiğe açılacak.

KAZAYA GELEN İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

Bu arada kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine giden Yenişehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı Uğur Kılınç yönetimindeki itfaiye aracı olay yerine yakın bir yerde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada Kazada 58 yaşındaki itfaiye eri Hayrettin Ayas yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi\'nde kaldırıldı. Yaşanan iki kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü

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-Alevli görüntüler, söndürme çalışmaları

-Yaralı sürücü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / YENİŞEHİR(Bursa),(DHA)

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23)TRABZON\'DA 40 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TRABZON\'da, gerçekleştirilen operasyonda bir otomobile zula halde piyasa değeri 3 milyon TL olan 78 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri takibe aldıkları şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altında zula halde 78 adet paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilde eroinin ele geçirilmesi

Haber: Uğur AYDIN / TRABZON,(DHA)

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24)İCRALIK OLAN ESNAF, EL KONULAN ARACININ ALTINA YATTI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, lokantacılık yapan 50 yaşındaki İ.T. icra nedeniyle trafik ekipleri aracına el koyunca, aracının altına yatarak engel olmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat aracının altına yatarak direnen İ.T. güçlükle ikna edilirken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Darıca Atatürk Caddesi üzerinde lokantacılık yapan İ.T. hakkında iddiaya göre borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı. Kendisine verilen yasal süreçte borcunu ödeyemeyen İ.T.\'nin iş yerinin önündeki hafif ticari aracı trafik ekipleri tarafından işlem yapılarak bağlanmak istendi. Bu sırada İ.T. aracının altına yatarak polislere engel olmak istedi. Ağlayarak aracının bağlanmaması için polislere yalvaran İ.T. ikna edilemedi. Yaklaşık yarım saat aracının götürülmemesi için polislere dil döken İ.T. daha sonra vatandaşların da yardımı ile aracının altından çıkarıldı. Yakarışlarını sürdüren İ.T.\'ye ait araç daha sonra çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Görüntü Dökümü

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İ.T.\'nin aracının altında görüntüsü

İ.T.\'nin yakarışları

İ.T.\'nin aracının altından çıkarılması

Haber-Kamera: Erol POLAT /DARICA(Kocaeli),(DHA)

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25)MARMARİS\'TE DOMUZ SÜRÜSÜ PAZARA İNDİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü yemek bulmak için boş olan halk pazarına indi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi\'ndeki halk pazarı alanında meydana geldi. 2\'si yetişkin 9\'u yavru olmak üzere toplam 11 yaban domuzu dağ eteklerinden yiyecek bulmak için pazar alanına indi. Çöp konteynırlarını karıştıran domuz sürüsünü eşi ve çocuğuyla otomobille evine giden Candan Erşen cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araç gürültüsüne ve far ışıklarına aldırmayan yaban domuzları, atılmış sebze ile meyveleri yedi. Yaban domuzları çöpçülerin müdahalesiyle mahalleden uzaklaştırıldı. Öte yandan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilciliği, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Hakları Koruma Derneği ve Marmaris Belediyesi\'nin, \'Yaban hayatı koruma\' adı altında başlattığı proje kapsamında önümüzdeki günlerde yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmemesi için yerleşim alanlarına yakın dağ eteklerine 3 kilometrelik çit döşeyeceği, çöp konteynırlarını yer altına alacağı ve ormanlık alanlara yem bırakacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

- Domuzlardan görüntü

Haber: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

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26)CHP\'Lİ BAYIR: YENİ KÜSKÜNLER YARATMAK NE KADAR DOĞRU



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, alınan seçim sonuçlarının ardından parti içinde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken onu kenara itip, kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur dedi. Bayır, ittifakın yerel seçimlerde de yapılması gerektiğini savundu.

İzmir\'de uzun yıllar il başkanlığı yaptıktan sonra üç dönemdir Meclise giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İYİ Parti\'nin seçime girebilmesi için CHP\'den istifa edip bu partiye geçen 15 milletvekili arasında yer aldı. Seçimden önce partisine dönen Bayır, sonuçları analiz ederken HDP?nin oylarındaki artışın partinin çalışmasından değil, CHP\'den giden emanet oylardan kaynaklandığını öne sürerek, şöyle konuştu

HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın yarattığı bir algı vardı. ?HDP baraja takılmalı? diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı?ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP?ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP?nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1?di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP?ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık.

\'DEMOKRASİ ADINA ÖZVERİDE BULUNMAK, NEDENSE HEP BİZE DÜŞÜYOR\'

HDP?nin reklam filmlerinde ?Barajı aşmak için oya ihtiyacımız var? diyerek algı yarattığını öne süren Tacettin Bayır, CHP?nin Kızılay olmadığını söyledi. Ak Parti?nin de İzmir?de başarılı olmadığını iddia eden Bayır, ?HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP?ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP?den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar ?Abi, abla?. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir. AKP?nin İzmir?de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen sayısı yükselmesine rağmen AKP başarısız.

\'MHP\'NİN ALDIĞI OYDA MANİPÜLASYON VAR GİBİ\'

CHP?nin İzmir?de aldığı sonuçları da değerlendiren Tacettin Bayır, Biz de çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz dedi. Türkiye genelinde MHP?nin aldığı oy ile İzmir genelinde MHP?nin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, Çok ilginç. MHP?nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ?AKP hile yapar? diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP?yi kontrol etmeye gerek duymadı diye konuştu. Bayır, İYİ Parti, HDP ve CHP?nin Meclis?te çoğunlukta olduğunu belirtti.

\'YEREL SEÇİMDE DE İTTİFAK DEVAM ETMELİ\'

24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli değerlendirmesinde bulundu.

CHP?li Bayır, partisinde seçim sonuçlarına dair başlayan tartışmalara da değinerek, şöyle dedi:

9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken, onu kenara itip kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, partiyi kurultaya götürmek, 2 ay burada enerji kaybetmek, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur Bunu belediye seçimlerinden sonraya mı bırakmak lazım Önce yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği ile bir tercih koyabilir mi \'Benim rahatsızlığım da var\' diyerek ayrılabilir mi, birini işaret edebilir mi Bunlar için henüz erken. Bekleyip görmek lazım.

Görüntü Dökümü

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-CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'ın açıklaması

-CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'dan detay

-Detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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27)HDP HAKKARİ ADAYI ZEYDANOĞLU: SANDIKTA İHLAL TESPİTLERİMİZ VAR

HAKKARİ\'de, 27\'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlara göre 3 milletvekilliğinin tamamını alan; yurt dışında kullanılan oyların partilere dağılımı sonrası ise 1 sandalyeyi kaybeden HDP\'de, 3\'üncü sıra adayı Özgür Zeydanoğlu açıklama yaptı. Yerini, AK Parti\'nin Hakkari 1\'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç\'e kaptıran Özgür Zeydanoğlu, \"Şemdinli\'de 13, Yüksekova\'da 3, Çukurca\'da 3 ve Hakkari merkezde 3 sandıkta ciddi ihlaller, ciddi yanlışlıklar olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu sandıklara itiraz ettik\" dedi.

24 Haziran\'da yapılan 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, ilk gün 3 milletvekilliğinin tamamını alan HDP, yurt dışından gelen oyların partilere dağılımı sonrası 1 milletvekilliğini kaybetti. Buna göre, HDP\'den 3\'üncü sırada seçimi kazanan Özgür Zeydanoğlu\'nun yerine AK Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç, Meclis\'e girmeye hak kazandı. Yurt dışı oyların partilere dağılımı sonrası yerini Dinç\'e kaptıran Zeydanoğlu, konuyla ilgili HDP seçim börosunda basın açıklaması yaptı. Zeydanoğlu, ellerindeki verilere göre, Hakkari seçim sonuçlarının 3-0 olduğunu, ancak iktidarın 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalıştığını ileri sürdü.

\'HAKKARİ, ERDOĞAN İÇİN PRESTİJ MESELESİ OLMUŞTU\'

Hakkari İl Seçim Kurulu\'nda HDP\'nin 3-0\'lık durumun değiştirilmek istendiğini iddia eden Özgür Zeydanoğlu şunları söyledi:

\"Burada bir milletvekilini gasp etme çalışması var. Bunun halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz. İki gündür İlçe Seçim Kurulu\'nda gerçekten çok ciddi bir karışıklık var. Kendi verilerimiz ile YSK verilerini karşılaştıramıyoruz. Çünkü YSK\'dan duyurucu bilgi alamıyoruz. Örneğin, Yüksekova\'daki bir sandıkta 257 oy sonradan sisteme girişi yapılmasına rağmen Hakkari\'de birleştirilmiş seçim tutanağına yansıtılmamış. Bunun bilinmesi gerekir. Hakkari\'nin özel durumu nedeniyle iktidar 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalışıyor.Tayyip Erdoğan için Hakkari\'de 1 milletvekili çıkartmak prestij meselesidir. Bu AKP\'nin ve Tayyip Erdoğan\'ın büyük özlemidir. Her türlü usulsüzlük bugün Hakkari\'de yapılıyor. Ona rağmen elimizdeki verilerle sonuç 3-0\'dır. Bunun net olarak bilinmesini istiyoruz. Bütün seçim dönemlerinde oylar sayılırken, yurt dışı oyları geceden itibaren sandıklara yansıtılırdı. Bu seçimde ertesi gün saat 11\'den itibaren 2 bin 800 oy, Hakkari seçim sonuçlarına etki edecek şekilde sisteme girilmiştir. Özellikle Şemdinli ve Derecik bölgesinde büyük sandık hileleriyle karşı karşıya kaldık. Seçim günü Derecik bölgesinde birçok sandığımıza müşahitler ulaşamamıştır. Hakkari genelinde diğer seçimlere oranla yüzde 300\'lük geçersiz ve iptal edilmiş oy söz konusudur. Şemdinli genelinde 1800 geçersiz oyun 1400\'ü Derecik bölgesine aittir.\"

\'CİDDİ İHLALLER VAR\'

Zeydanoğlu, Hakkari İl Seçim Kurulu\'na yaptıkları bütün itirazların reddedildiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bütün itirazlarımız bugün direkt reddedilmekte. Biz anlıyoruz ki il ve ilçe seçim kurulları üzerinde çok ciddi bir baskı söz konusu. Nitekim Yüksekova İl Seçim Kurulu hakimi itirazımız değerlendirmeden ,15 dakika sonra ret kararı almıştır. Şemdinli\'de 13 , Yüksekova\'da 3, Çukurca\'da 3 ve Hakkari merkezde 3 sandıkta ciddi ihlaller, ciddi yanlışlıklar olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu sandıklara itiraz ettik. Buna ilişkin HDP Hukuk Komisyonu ayrıntılı bir çalışma içerisindedir. Halkımıza çağrımız şudur; kesinlikle durum 3-0\'dır. Gasp edilmeye çalışılıyor. Şu bilinmelidir ki halkımızın tek bir oyunun boşa çıkmaması için mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi hukuk alanında itirazlarla YSK\'ya kadar giderek sürdürmeye çalışacağız. Ama ne olursa olsun halkımız Hakkari\'de iradesini beyan etmiştir. Hakkari\'de kesin sonuç ilan edilmiş değil. Herkesin itiraz sonuçlarını beklemesinde fayda var. İtiraz sonuçlarına göre, 5 Temmuz\'da kesin sonuç açıklanacaktır.\"

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasına katılan partiler

-Özgür Zeydanoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

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