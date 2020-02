DHA YURT BÜLTENİ - 1

Muharrem İnce: 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıklar düzelecek (EK)

1)\'ÜLKENİN BARIŞMAYA, KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR\'

Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sivas kent meydanında düzenlenen mitingde Sivaslılar ile buluştu. Havayolu ile Erzincan\'dan Sivas\'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim otobüsü ile mitingin yapılacağı kent meydanına geldi. İnce burada kendisini bekleyen yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. 1990 yılında Sivas\'ta 8 ay askerlik yaptığını anlatan İnce, \"13 Mart 1990\'da buraya indim. Soğuk karlı bir gündü. 8 ay askerliğe geldim. Kamyon şoförün oğlu olarak beni Vali karşılamadı. 8 ay şu tepede, soğukta süründüm. Bir bayram günü, jeton ile telefon kuyruğuna girip çocuğumun sesini duymak istediğimi hatırlatırdım. Eşim telefonda o dönem bana dedi ki \'Havadan helikopter geçiyordu, 4 yaşındaki oğlum onu görünce, demiş ki \'Babamın helikopteri geçiyor\'. Beni Genelkurmay Başkanı zanneydiyordu her halde, oysa ben o gün 600 tabak yıkamıştım\" dedi.Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan İnce, 81 milyonun bir yere kilitlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: \"24\'ünde bir şey yapacağız. Bu memleketin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bütün adayları ziyaret ettim. Bugün de bankaya gidip hepsine 500\'er lira para yardımı yaptım. Onların ihtiyacı yok. Amacım Türkiye\'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak. 81 milyonu diri tutup, ABD\'ye, Avrupa\'ya, Rusya\'ya kafa tutabilmek. Dolar, euro almış başını gidiyor. Ekonomi kurmayları ile toplantı yaptım. Benim de bu işlere kafa yoran arkadaşlarım var. Cumhurbaşkanı olduğumda, ekonomistler, güvenlik uzmanları, eğitimciler var, önemli bir kısmını seçim öncesinde açıklayacağım. Onlarla Türk milletine, Sayın Erdoğan\'a bir açıklama yapmak istiyorum. Tarihe bir not düşmek istiyorum. Diyorum ki; Sayın Erdoğan memleketin gidişatı kötü, kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız. Kavga ederek, bağırıp çağırarak kurtulamayız. İnsanları gererek kurtulamayız. Bizim kurtulmamız ancak bir türlü olur. Onu Sivaslıların, bütün milletimin önünde okuyorum. Döviz kurları artıyor, kısa bir sürede bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kayına uğrayacak, ekonomik sistem ciddi bir sıkıntıya düşecektir. Bu tehlikelerden kurtulmak için size çağrımdır, önce yanınızdaki danışmanlarınızı, size ekonomik verileri yanlış anlatanları derhal uzaklaştırın. Merkez Bankası\'nın para politikasını bağımsız uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini, mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalara duyurun. Piyasalardaki dedikoduları, söylentileri bertaraf edin. Yabancı para cinsinden varlıkların TL\'ye dönüştürüleceği gibi çağ dışı söylentilerin aslının olmadığın söyleyin.\"

\'İNCE AYAR VERECEĞİZ\'

24 Haziran\'dan sonra bu aksaklıkların düzeltileceğini ve ekonomik aklın devreye girerek kamu mali disiplini sağlanacağını anlatan İnce, Merkez Bankası\'nın para politikasını bağımsız uygulayacağını ve yatırım güvenliği sağlayacaklarını belirterek, \"Atılacak bu adımlarla bir haftada bu karanlık tablo giderilecektir. Döviz ve faiz kontrol altına alınacaktır. Bunu bir uyarı olarak milletin önünde yapıyorum. Devlet yönetimi incelik ister. Kamuoyu önünde açıklamalarla olmaz. Yeni dönemde sloganımız \'İnce eleyip sık dokumak\' olacak. Yani hep birlikte bu kötü gidişata dur diyip bir ince ayar vereceğiz\" dedi.

\'FATURAYI FAKIBABA\'YA GÖNDERECEĞİM\'

Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceklerini belirten Muharrem İnce, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın, \'Muharrem İnce\'nin haberi yok , çiftçiye mazotu 2,5 liradan veriyoruz\' sözlerine atıfta bulunarak, \"Cuma günü, traktörü alıp benzinliğe gidip depoyu dolduracağım ve faturayı da Fakıbaba\'ya göndereceğim. Ya Uşak\'ta ya Afyon\'da çiftinin deposunu fulleyip göndereceğim. Ödemezse helal paramdan ben öderim\" dedi.

\'ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK\'

Çiftçi ve emeklinin perişan durumda olduğunu, en düşük ve en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark bulunduğunu anlatan İnce şöyle devam etti: \"Asgari ücret, en kısa sürede 1 ayda 2200 lira olacak. Bu millet, tercihlerini ondan yana kullandığımızda mutlu yaşayacak. Sayın Erdoğan diyor ki \'Ben köprü yaptım\' diyor. Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı. Et-Balık Kurumu yaptın mı. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal, 3\'üncüyü sen yaptın. Demirel\'in yaptığı, Özal\'ın yaptığı köprüden gelen para hazineye, senin yaptığın köprüden gelen para uluslararası şirketlere gidiyor. Senin yaptığın köprü niye pahalı. Senin yaptığın köprüden geçen de para ödüyor geçmeyen de ödüyor.\"

ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ BURS SÖZÜ

Üniversite öğrencilerine yönelik de vaatlerde bulunan İnce, Avrupalı gençlerin rahat yaşadığını, ancak Türk gençlerinin sıkıntıda olduğunu ifade ederek, \"Fizik öğretmeni Muharrem abiniz olarak söz veriyorum. Hiç bir Üniversite öğrencisi tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacak. 81 milyonluk bir devlet kendi evlatlarını okutamıyorsa yazıklar olsun. 2 Bayram, 19 Mayıs\'ta 500 lira gençlik busu, 29 Ekim\'de Cumhuriyet bursu. Karşılıksız, geri ödemesiz. Türkiye Cumhuriyetinin size armağanıdır bu. Bu parayı size devlet verecek. Devletin şimdi yaptığı yardımlar var ya, o yardımları Erdoğan yapmıyor, Ak Parti de yapmıyor, devlet yapıyor devlet. Onların hepsini artıracağım. Hiç bir ayrım yapmadan. Muhtarların verdiği listeyi esas alacağız. Parti il başkanlarının değil. Yardım almak isteyen CHP teşkilatına değil muhtara gidecek. Ona devlet onurlu bir ücret belirleyecek. Sosyal devletin gereğini yerine getireceğiz. Sadaka değil, lütuf değil, ananın ak sütü gibi helaldir. Devlet verecek bunu\" dedi.

\'EĞİTİM SİSTEMİNİ 1 YIL TARTIŞIP, DEĞİŞTİRECEĞİZ\'

Türkiye\'nin marka üreten bir ülke haline getirileceğini, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına eğitime göndereceklerini anlatan İnce, bilgisayar mühendisi sayısını 100 binlere çıkarıp, üniversitelerde gelecek yüzyılları yakalamaya uygun, çözüm mimarlığı, robot koordinatörlüğü, mekatronik mühendisliği gibi bölümlerin açılacağını ifade etti. Bu doğrultuda eğitim politikasını de düzelteceklerini vaat eden İnce, \"Herkesi masaya davet edeceğiz. Partilileri, eğitimcileri, öğrencileri, velileri, 1 yıl tartışacağız. 1 yıl sonra eğitimde siyasal uzlaşmayı sağlayacağız önce. Herkes kabul edecek. Bu eğitim modeli bize uyar diyecek. Bunu sağladıktan sonra eğitim modelini değiştireceğiz\" diye konuştu.

Ülkeye uzlaşmayı, barışmayı önerdiğini anlatan İnce, 28 yıl önce askerlik için geldiği Sivas\'a şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak geldiğini, 4 Eylül\'da ise tarihi Sivas Kongresi\'nin yapıldığı şimdiki müze binasına Cumhurbaşkanı olarak gelip, konuşma yapacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Miting alanından görüntüler

-Katılanlardan detaylar

-İnce\'nin konuşmaları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================================

Akşener: Ekonominin patronu güvendir (EK)

2)MERAL AKŞENER BURDUR\'DA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta\'daki mitingin ardından Burdur\'a geçti. Burdur\'da Akşener\'e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. Ön sıralarda bulunan kadınlar, Akşener\'e tülbentin yanı nazar boncuklu bileklik hediye etti. Mitingde vatandaşlara seslenen Akşener, gençlerin işsiz ve umutsuz olduğunu söyledi. Gençlerin \'Yola çık seninleyiz\' dediğini belirten Akşener, kadınların da \'Yürü arkandayız\' dediğini kaydetti. Dövizdeki yükselişe değinen Akşener, \"Doların uçması \'Üst aklın işi\' diyorlar. Madem bu üst akıl doları uçuruyor, kardeşim, tedbir almak için bu üst akıl senin elini mi tutuyor? OHAL\'i kaldırmak için üst akıl senin elinden mi tutuyor? Kaldır OHAL\'i, birleştir milleti. Sen de sandıktan çıkarsan eyvallah de ben de çıkarsam eyvallah\" diye konuştu.

ERDOĞAN\'A: KONUŞMA ORUCUNA GİR

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı döviz konusunda tedbir almaya davet etti. Akşener, şöyle devam etti: \"Tedbir al, reel sektör için tedbir al. Sabahtan akşama her tarafta dır dır dır, cır cır cır seni gösteriyorlar, bıktık kardeşim. Senden, sinirinden, asabiyetinden, \'eyt\' yapıp arkasını getirememenden, azarlamandan bıktık. Orduyu tarumar etmenden bıktık. Ekonomiyi düzeltecek şey güvendir. Ekonomiye güven vereceksin. Birazcık konuşma orucuna gir, ekonominin ateşini söndür. Ama yapamayacak, Allah nasip ederse 1 ay sonra biz yapacağız.\"

\'ADALET\' SÖZÜ VERDİ

Miting alanında vatandaşlara söz veren Meral Akşener, seçildikten sonra ülkenin 5 yıl içinde kendine yeter bir devlet haline geleceğini söyledi. Akşener, \"Bir dönem FETÖ adaleti vardı, şimdi Erdoğan adaleti var. Söz veriyorum, hakimlerin şuncu buncu olmadan hakkaniyetle karar vereceği adalet sistemi kuracağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Meydandaki kalabalık

- Meral Akşener\'in seçim otobüsü ile gelişi

- Otobüsten inişi ve İstiklal Marşı söylemesi

- Bir vatandaşla sohbeti

- Gültekin Uysal\'la halkı selamlaması

- Tülbent hediye eden kadınlar

- Burdur Şekeri hediye edilmesi

-Detay

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Mesut MADAN /BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

3)ADANA MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi.. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde aralarında açıkta ve halen görevde bulunan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken diğer illerde yakalanan zanlıların ise işlemleri tamamladıktan sonra Adana\'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilişi

SÜRE: 01\'17\" - BOYUT: 78,6 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

============================================================

4)MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR



MİLLİYETÇİ Harekat Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılma, af konusu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmesi ve partilerine yapılan kaset kumpası konusunda açıklamalarda bulundu.

MHP Samsun İl Başkanlığı bir kafeteryada düzenlenen toplantı ile milletvekili adaylarını basına tanıttı. İftar sonrası MHP İl Başkanı Taner Tekin kısa bir konuşma yaptıktan sonra MHP Samsun Milletvekili adayları da tek tek kendilerini tanıttı. Tanıtımın ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘7 BİN HİZMET SÜRESİNİ DOLDURMUŞ 150 BİN KİŞİ VAR’

7 bin hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı bekleyen yaklaşık 150 bin kişinin olduğunu belirten Usta, “7 bin hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan şuanda zannediyorum 150 bin kişi kesin vardır. MHP olarak bu arkadaşlara emeklilik hakkının verilmesinden yana olduğunu düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de bununla ilişkin bir kanun düzenleme yapılması konusunda TBMM’de faaliyette bulunacağımızı ifade ettikö dedi.

‘HÜKÜMET ENİNDE SONUNDA AF KONUSUYLA İLGİLİ OLUMLU YAKLAŞACAK’

Hükümetin eninde sonunda af konusuyla ilgili olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ifade eden Usta, “Af konusu önemli bir konu, bu genel bir af değil. Genel başkanımız konuyu ifade ederken, bundan özellikle terör suçlularının, kadına, çocuğa karşı şiddet ve cinsel istismarda bulunanların bu tür belli suçları dışarı tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz ve şu anda cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara onların yüzünü güldürecek bir fırsat tanınması, bir fırsat getirilmesi konusunu gündeme getirdi. Burada genel başkanımızın ifade ettiği diğer bir husus da önümüzdeki dönemde seçim ortamı içerisinde hapishanelerden kaynaklı bir ülkede bir karışıklık çıkartma yönünde bir riskle karşı karşıya olduğumuzdan bu ifade edildi. Dolayısıyla ben eninde sonunda, bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuyla ilgili hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Devlet Bahçeli bir konuyu 3 defa dile getirdiyse onun üzerinde iyi düşünmek lazım. İllaki bir şey başımıza gelmeden tedbir almak için gelmesi gerekmez. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

‘ALAATTİN ÇAKICI ÜLKÜCÜ OLARAK BİLİNİR’

Devlet Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmesini değerlendiren Usta, “Alaattin Çakıcı son zamanlarda başka şekilde anılmış olsa da özellikle 1980 öncesinde Asala terör örgütüyle büyük mücadele etmiş, fedakarlıklar göstermiştir. Ülkücü olarak bilinen bir kişidir. Dolayısıyla genel başkanımızın onu hastanede ziyaret etmesi de bu anlamda son derece anlamlıdırö diye konuştu.

MHP’ye kaset kumpası yapan emniyet müdürünün tutuklandığını belirten Usta, “Bu dönemde MHP’ye yapılan kumpas, hem 15 Temmuz öncesinde MHP’yi karıştırmaya ve ele geçirilmeye yönelik yapılan hareketler, olağanüstü kurultay çalışmaları hem de 15 Temmuz birbirleriyle alakalı 3 esas konudur. Bunların 3’ünü birbirleriyle bağımsız düşünmemek lazım. Hepsinin geldiği nokta 15 Temmuz’dur\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------HD

-İftardan detay

-MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta\'nın konuşması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ /SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

5)BAKAN ZEYBEKCİ, \"GEREKTİĞİNDE MERKEZ BANKASI İLAVE ADIMLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR\"

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırıp hizmete soktuğu Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu\'nun açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekci kur artışıyla ilgili olarak, \"Türkiye\'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul etmiyorum. Eldeki enstrümanlar adı ne olursa olsun bu şekilde sağlıklı kullanılmalı. Türkiye\'nin böyle bir operasyonla Türk reel sektöründe emeğin, alın terinin ve bu performansının heba edilmemesi için gerekli olan her türlü adım atılmalıdır. Dolayısıyla bugün Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz. Böyle şeyler gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir\" dedi. Anafartalar Mahallesi\'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu açılışı için düzenlenen törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı. Bakan Zeybekci tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Merkez Bankası\'nın faiz artırım kararının ardından doların düşüşe geçmesiyle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, \"Dolar açıklamadan sonra baya bir geriledi. Bununla ilgili açıklamalar yaptık. Bir ihtiyaca karşı bu açıklamaları yaptık. Kanunlarımız, siyasi iktidar bir ekonomi politikası güzergahı yolu çizer. Kanunlarımız da bazı kurum ve bakanlıklara yetkiler sorumluluklar verir. Bu yetkiler ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Bu görevleri yaparken, bu görevleri icra edenler hiçbir zaman için dönüp de sorumluluğu başkalarına yükleyici hareketlerde bulunmazlar. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Yetki sahipleri yetkilerini yerine getiriyor. Yetkilerini kullanırlar ve sorumluluklarını yerine getirirler ve sonuçlarına da katlanırlar. Sonuçlarına da olumlu veya olumsuz olarak katlanırlar. Bugün yaşadığımızda buydu. Birkaç defa güçlü bir şekilde dile getirdiğimiz de buydu. Sonuç itibariyle Türkiye makro ekonomik sonuçları itibariyle, istihdamıyla, işsizlik gerileme trendinde, ihracatında, yatırımlarda, kapasite kullanım oranında, sanayi üretim endeksinde ve birçok alanda rekorlar kırdı. Bu sene ihracat rakamları inşallah yine rekorlarla devam edecek. Turizmde yüzde 30 civarında artışın beklendiği bir yıldan bahsediyoruz. Büyüme olarak ta 2017\'yi tekrar ettiğimiz büyüme yılından bahsediyoruz\" dedi.

Bakan Zeybekci, daha sonra yüzme havuzunun açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Açılıştan görüntü

- Bakan Zeybekci\'nin açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

6)BAKAN EROĞLU\'NDAN SAHURDA TEMEL ATMA VE AÇILIŞ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya\'da sahur vaktinde temel atma ve açılış törenine katıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aksaray\'daki programının ardından Konya\'ya geldi. 134 milyon liralık 11 tesisin temel ve açılış törenine katılmak üzere bugün saat 01.00\'de Mevlana Meydanı\'na gelen Eroğlu\'nu alanda bulunan yaklaşık 3 bin kişi karşıladı.

Törende konuşan Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin üzerinde birtakım oyunlar oynandığını belirterek şunları söyledi: \"Türkiye geliştikçe Türkiye\'nin önünü kesmek için dediler ki partiyi kapatalım. Partiyi kapatmak için dava açıldı. İktidardaki partiyi kapatmak için bir operasyon yapmak istediler. Allah\'ın izniyle onu aştık. Bu sefer gezi hadiseleri ortaya çıktı. Dikkat edin geziden önce faizler yüzde 4.65\'e inmişti. IMF\'ye olan borcumuzu ödemiştik. Paradan 6 sıfır atmıştık. Ey Konyalı kardeşim: Eski Türkiye\'yi unutma, paramızın pul olduğu günleri, pasaportumuzun itibarının olmadığı günleri unutma. Bir IMF memurunun gelip de şu kanunu çıkar diye talimat verdiğini günleri unutma. 70 cente muhtaç olduğun günleri unutma. Akaryakıt kuyruklarının uzaydan göründüğü günleri unutma.\"

\"24 HAZİRAN SEÇİMLERİ BİR MİLAT OLACAKTIR\"

24 Haziran seçimlerinin bir milat olacağını kaydeden Eroğlu, \"Üzerimizde oynanan oyunlar devam ediyor. Türkiye\'yi ekonomik olarak sıkıştıralım, doları yükseltelim gibi birtakım oyunlar içerisine girdiler. Bunun üzerine bu oyunu fark eden Cumhurbaşkanımız 24 Haziran\'da seçim yapılmasına karar verdi. Sevgili Konyalılar 24 Haziran milletimizin tarihinde bir milat olacaktır. 24 Haziran basit bir parti seçimi değildir. Devletimizin bekası, milletimizin istiklali, istikbali meselesidir. Bunu herkes böyle bilsin. Şer ittifakının oyununu bozmaya hazır mısınız? Onlara da gereken dersi verin, sizden beklentimiz bu\" dedi.

\"EN AZ 400 MİLLETVEKİLİ İSTİYORUZ\"

Son dönemde meclisteki çoğunluğun önemli olmadığı yönünde bazı düşüncelerin olduğunu ve bu düşüncenin yanlış olduğunu belirten Eroğlu, \"Allah\'ın izniyle 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı Türkiye\'de ilk defa seçilen devlet başkanı olarak onu göreceğiz. Arkasından şöyle bir oyuna girdiler. Recep Tayyip Erdoğan seçilecek. Onu çok seven var. Meclisin önemi yok. Mecliste çoğunluk olmasa da olur gibi düşünceler var. Bunlar yanlıştır. Güçlü meclis güçlü başkan. Lütfen bu oyuna da gelmeyelim. Gümbür gümbür milletvekillerimizi meclise göndereceğiz. En azından 400 milletvekili istiyoruz\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte 11 tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Veysel Eroğlu\'nun açıklamaları

- Meydandan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

7)AK PARTİ\'Lİ BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN ADAY LİSTESİNE TEPKİ



ŞANLIURFA\'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran\'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti\'nin milletvekili listesine tepki gösterdi. Şanlıurfa\'da, 24 Haziran\'da yapılacak genel seçimlerde 304 aday adayı, listeye girebilmek için başvuru yaptı. Birecik\'ten başvuru yapan Mahmut Mirkelam ve destekleyen bazı partililer tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplandı. Burada toplanan kalabalığı sakinleştiren Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı kendisinin de AK Parti milletvekili listesinden rahatsız olduğunu söyledi. Başkan Pınarbaşı, Birecik\'ten AK Parti milletvekili aday adayı olan Mahmut Mirkelam’ın aday gösterilmemesinin partiye oy kaybettireceği iddiasında bulundu. Başkan Pınarbaşı, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşattıklarını ancak itirazlarını sürdüreceklerini belirtterek şöyle konuştu:

\'GÖZLERİ KÖR, KULAĞI SAĞIR\'

\"Dün akşamki yönetim toplantısında da dediğimiz gibi bizim partimizle hiçbir sıkıntımız yoktur. Partimizin büyümesi için bize düşen görevler çerçevesinde her zaman çalışacağız. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması. Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli\'dir ama aday olarak Birecik’e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın adayıdır, Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır. Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Bu tür haksızlık, saygısızlıklara rağmen biz partimize çalışacağız. Ama muhatabı olan kişiler de gerektiği yerde cevaplarını alacaklardır. Hani söz milletindi. Nerde bu söz milletin. Hangi milletin yansıması o listede var. Bir aileden 3 aday, Buğday Pazarı’nda ortağı olan kişi aday, Belsan’da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik’te değil, Viranşehir’de de var, Hilvan’da da var, Siverek’te de var, Urfa’da da var, Harran’da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- AK Parti ilçe binasında toplanan vatandaşlar

- Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı partilileri sakinleştirme çalışması

- Başkan Pınarbaşı\'nın partililere açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

8)AMASYA\'DA 81 ASKER İLAÇLAMADAN ZEHİRLENDİ



AMASYA 15\'inci Piyade Tugayı\'nda sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla üniversite hastanesine kaldırıldı. Amasya Valisi Osman Varol, 76 askerin taburcu edildiğini 5 askerin ise tedavisine devam edildiğini belirterek, sağlık durumlarını iyi olduğu söyledi.

Amasya 15\'inci Piyade Tugayı\'nda gece ictiması sırasında birçok asker mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Tugayda gündüz sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamadan etkilendiği belirlenen 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olaydan haberdar olan Amasya Valisi Osman Varol, askerlerin durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye gitti. Burada doktorlardan bilgi alan Vali Varol, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Vali Varol, tugayın koğuşlarında ve binalar çevresinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını belirterek, \"Zehirlenme şüphesiyle 81 asker hastanede tedaviye alındı. 76 asker yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 5 askerin tedavisi sürüyor. Askerlerin durumu iyi endişe edilecek bir durum yok\" dedi. Bu arada tugayda olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ VAROL\'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Osman Varol ile Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz\'den askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Amasya Valisi Osman Varol, Hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı son açıklamada, \"Bugün akşam saatlerinde 15\'inci Piyade Er Eğitim Tugayımızda akşam iştiması sırasında Belediyemizin haşere ile mücadele kapsamında yapmış olduğu ilaçlama neticesinde akşam iştimasındaki askerlerimizin bir kısmı olumsuz etkilenmişler. Ve durum sonucunda öncelikle Tugayımızın revirinde onların mevcut olan acil müdahale planlarına uygun biçimde gözetimlerine başlanmış ve 81 askerimiz hastanemize sevk edildi. Bu askerlerimizin tamamı ayakta tedavi edilmiştir. Şu an itibariyle sadece 5 gözetim altında tedavisi devam eden askerimiz kalmıştır. Diğer askerlerimiz taburcu edilip birliklerine geri dönmüşlerdir. Hem hastanemizde hem de Tugay Komutanlığımızdaki revir hizmetlerinde tüm tedbirler alınmıştır. Her hangi bir sıkıntı şuan itibariyle bulunmamaktadırö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Acil önü detay

-Askerlerin getirilişi detay

-Valinin hastane yetkililerinden bilgi alması detay

-Açıklama

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

9)İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN BİTİŞİKTEKİ DÜKKANLARA DA SIÇRADI



ISPARTA’da, alkollü içecek satılan bir iş yerinde tadilat sırasında yangın çıktı. Yola saçılan alkolün etkisiyle büyüyen yangın, başka iş yerlerine de sıçradı.Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Isparta’ya bağlı Davraz Mahallesi’ndeki Köy Garajı’nda alkollü içecek satılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerini saran alevler nedeniyle patlayan şişelerden yola alkol sıçrayınca yangın daha da büyüdü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yangın anından görüntüler

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

10)KAYIP ÇAĞDAŞ\'IN KOMŞUSUNUN EVİNİN FOSEPTİĞİNDE CESEDİ BULUNDU



SAMSUN’un Atakum ilçesinde, 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel\'in (35), komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi\'nde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel’in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel’i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Cinayet Büro Amirliği\'nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel’in evinin karşısındaki E.E.’ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel’in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.’yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Evden görüntü

- Çukuran görüntü

- Polisin çalışması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ /SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

11)ŞANLIURFA\'DA ARAZİ KAVGASI: 4 YARALI



ŞANLIURFA\'da husumetli akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga, gece geç saatlerde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silah ve bıçakların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın yeniden başlamaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Kavga yerinde önlem alan polis

- Polis kalabalığı olay yerinden uzaklaştırma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

12)TEKİRDAĞ\'DA \'BİBER GAZLI\' GASP GİRİŞİMİNE, 4 GÖZALTI



TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde, biber gazı kullanarak büfede gasp girişiminde bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Ertuğrul Mahallesi Atatürk Bulvarı\'ndaki büfede meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren şüpheliler, büfe işletmecisinin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra kasaya ulaşmak istedi. Ancak paraları alamayınca panikleyen şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri kısa sürede şüpheliler M.A., F.K., H.T. ve S.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gasp girişimi anı ise büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde ise, alışveriş yapıyormuş gibi gözüken 2 şüpheli, büfe işletmecisinin yüzüne doğru biber gazı sıkıp kasaya uzanmaya çalışıyor ancak alamayınca panikleyip kaçıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

13)YUNANİSTAN\'DA SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK DOSTU BAŞKAN BUTARİS\'E DESTEK EYLEMİ



TÜRKİYE dostu olarak bilinen ve 19 Mayıs günü aşırı sağcıların tekme ve yumruklu darbeleriyle yaralanan Yunanistan\'ın Selanik kenti Belediye Başkanı Yiannis Butaris\'e (76) saldırıya uğradığı meydanda destek eylemi düzenlendi. Yağmur altında saldırıya tepki gösteren Selanikliler, ırkçılara tepki gösterdi. Polisin sürdürdüğü soruşturmada biri 18 yaşından küçük 4 saldırgan tutuklandı.

Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleri ile tanınan Yunanistan\'ın Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris, 19 Mayıs günü kentin simgelerinden Beyaz Kule önünde Yunan Parlamentosu\'nun 1994 yılında oybirliği ile kabul ettiği sözde \'19 Mayıs Pontuslu Rum Soykırımı\'nı Anma Günü\' törenine katıldı. Tören sırasında, kalabalık bir grup, Selanik Belediye Başkanı Butaris\'in daha önce Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu ifadelerini gündeme getirip, \"Türk tohumu\" diyerek, hakaret ve küfürler etti. Kendisine yöneltilen hakaretlere aldırmayan Butaris tören alanından ayrılmadı. Kısa bir sure sonra fanatik bir grup Butaris\'e saldırıp tekme, tokat ve yumruklarla darp etti. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Butaris, daha sonra taburcu edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Selanik polisi, Butaris\'e yapılan saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatarak, kamera görüntülerini incelemeye aldı. İlk etapta Butaris\'e saldırıda bulunan ve gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Selanik polisinin, olayla ilgili görüntüleri incelemesini sürdürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

YAĞMUR ALTINDA DESTEK EYLEMİ

Belediye Başkanı Butaris\'e aşırı sağcıların yaptığı saldırının ardından Selanik\'te sosyal medya üzerinden örgütlenen aralarında ırkçılık karşıtı gruplar, bazı sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 500 kişi, saldırıya tepki görmek için eylem düzenledi. Eylem, Butaris\'e saldırının yapıldığı Beyaz Kule önünde yağmur altında gerçekleştirildi. Eylemde, \'Faşizme asla geçit yok, Neonazilerin büroları kapatılsın\' yazılı pankart açılıp, ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı ve saldırı kınandı. Saldırıya tepki gösterenler yaklaşık 1,5 saat yağmur altında eylemlerini sürdürüp, olaysız şekilde dağıldı.

BUTARİS\'İ KURTARAN KADINA YOĞUN İLGİ

Selanik Belediye Başkanı Butaris\'i saldıranları engellemeye çalışan ve ellerinden güçlükle kurtaran Selanik Belediyesi Meclis Başkanı Youla Kalipso da eyleme katıldı. Alanda, büyük ilgi gösterilen Kalipso, ısrarlara rağmen gazetecilerinden soru almayacağını belirterek, herhangi bir açıklama yapmadı. Tebrikleri kabul eden Kalipso sadece, \"Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de üzerime düşeni yaptım\" demekle yetindi.

ÜNLÜ SANATÇIDAN DESTEK

Yunanistan\'ın ünlü sinema sanatçılarından Akis Sakellariou da eyleme katılarak, Butaris\'e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çocukluğunun Selanik\'te Türklerin yaşadığı mahallede geçtiğini söyleyen Sakelariou, \"Bu bölgede yaşadım, çok iyi zamanlarım buralarda geçti ve çok güzel günler geçirdim. Unutmuyorum asla, biraz daha yukarıda benim evimin biraz daha yukarısındaki (Mustafa Kemal Atatürk\'ün doğduğu evi kast ediyor) o evi ve yaşadığım dostluğu, sıcaklığı unutmuyorum. Bunlar benim düşüncelerim, inanıyorum ve biliyorum ki, herkes benim gibi düşünüyor. Benim içimden gelenler böyle\" dedi.

Bu arada Başkan Butaris\'in politikaları ile aynı çizgide olmayanların da saldırıya tepki göstermek için eyleme katıldığı görüldü. Bir eylemci, \"O\'na yapılan bu saldırı kabul edilemez. Onun için ona destek olmak için buraya geldim. O\'na yapılan bu hareket çok çirkin ve kabul edilemez\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Saldırının yaşandığı meydan

-Tarihi Beyaz Kule

- toplanan kalabalık

-Eyleme katılanlar

-Yunan oyuncu Akis Sakellariou açıklama

-Selanik Belediyesi yetikilileri

-Selanik Belediyesi Meclis Başkanı Youla Kalipso

-Youla Kalipso\'nun tebrikleri kabul etmesi

-Kalipso\'nun etrafındakilerle konuşması

-Açılan pankartlar ve dövizler

-Eyleme katılanlarla röp

-Irkçılık karşıtı broşürlerin dağıtılması

-Slogan atılması

-Bazı STK\'ların basın açıklaması

-Kalabalık gruptan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Enver ALAS-Can EROK / SELANİK(Yunanistan),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

14)SEVGİLİSİYLE BULUŞAN ESKİ KOCASINI, KADININ EŞİNE YAKALATTI



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yaşayan S.A. ile eşi M.D.\'nin ilişkisi olduğunu öğrenen B.G., durumu S.A.\'nın eşine haber verdi. Kızgın koca, Ankara\'dan eşiyle buluşmaya gelen M.D.\'yi evde bekleyen arkadaşlarıyla yakaladı. Yaşanan arbededen bir fırsatını bularak kaçan M.D., yaşanan kovalamacada okulun demir parmaklıklarına sıkışınca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gündüz saatlerinde, Nazilli ilçesindeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Ankara\'nın Sincan ilçesinde yaşayan B.G. (34), 13 yıllık kocası M.D.\'nin (36), Aydın\'ın Nazilli ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi S.A. (30) ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşinin telefonunu kontrol eden kadın, kocasının daha önce Aydın\'a giderek sevgilisiyle buluştuğunu telefondaki resimleri görünce anladı. Sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucu S.A.\'nın eşi A.A.\'ya (33) ulaşan B.G., eşinin telefonundaki fotoğrafları aldatılan kocaya göndererek durumu anlattı. B.G. bu ilişki yüzünden kocası M.D.\'ye boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken gizlice kocasının telefonun tekrar ele geçiren B.G., eşinin Whatsapp konuşmalarından S.A. ile tekrar buluşacağını öğrenmesi üzerine durumu A.A.\'ya bildirdi. Öte yandan B.G.\'nin eski eşi M.D.\'den geçen 13 Nisan\'da boşandığı öğrenildi.

EŞİNİ, AİLESİNE YOLLAYARAK BEKLEMEYE BAŞLADI

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen A.A., eşi S.A\'nın ailesini çağırarak durumu bildirdi. Aile kızlarını alarak Kuşadası ilçesindeki evlerine götürdü. Plan yapan A.A. durumu babası ve arkadaşlarına haber vererek Yıldıztepe Mahallesi\'ndeki evinde M.D.\'yi beklemeye başladı. Ankara\'dan gelen M.D.\'nin sokakta beklediğini pencereden gören A.A. işe gitme bahanesiyle apartmandan çıktı. A.A.\'nın gittiğini zanneden M.D.\'nin apartmana girmeye çalıştığını gören A.A.\'nın arkadaşlarını fark eden M.D. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan M.D. ile A.A. ve arkadaşları arasında arbede çıktı. Kızgın koca ve arkadaşlarının elinden bir anlığına kurtulan M.D. Yavuz Selim İlköğretim Okulu\'nun demir parmaklıklarından bahçeye atlamaya çalışırken A.A.\'nın arkadaşları tarafından tekrar yakalandı. Ayağı demir parmaklıklara sıkışan M.D.\'yi gören okul öğretmenlerinden biri yaklaşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Olayı öğrenen öğretmen durumu polise bildirdi.

ÖN BAHÇEDE KANTİN AÇILIŞI YAPILIRKEN, ARKA BAHÇEDE OLAY OLDU

Olayın arka bahçede yaşandığı sıralarda ise okulun ön bahçesinde Nazilli Belediye başkanı Haluk Alıcık\'ın yaptırdığı kantin açılışının töreni yapılıyordu. Belediye Başkanı ve protokolün açılış töreni yaptığı sırasında okulun bahçesine giren polis ekipleri M.D.\'yi sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Bahçede teneffüse çıkan öğrencilerin şaşkın bakışları arasında gözaltına alınan M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- M.D.\'nin demir parmaklıklara sıkışmasından görüntü

- M.D.\'nin polis tarafından gözaltına alınışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

15)BURSA, ORGAN NAKLİNDE YENİ REKOR PEŞİNDE



BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, organ nakli oranlarında Türkiye birinciliğini elinde bulunduran kentte, 22.1 PMP değerini 2018 yılında 25 PMP değerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü\'nün öncülüğünde 2012 yılından bu yana artan organ nakli oranlarıyla her yıl üst üste Türkiye 1\'incisi olan Bursa bölgesi, 2016 yılında Türkiye ortalaması 7.2 olan PMP (Hayatını kaybeden 1 milyon kişideki organ bağışı oranı) değerinin çok üzerinde çıkarak 22.1 PMP değerini yakaladı. Organ bağışını artırmak adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 2018 yılı için hedefin 25 PMP olduğunu, bu değerlerle pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde bir başarı ortaya koyulduğunu söyledi. Dr. Akan, şunları kaydetti:

\"Organ nakli ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yüzlerce insanımız maalesef organ bulamadığı için hayatını kaybetmekte, binlerce insanımız da organ için sıra beklemektedir. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2010 yılından itibaren organ bağışına yönelik çalışmaları hızlandırdık. Bu çalışmalara başladığımızda Türkiye ortalamasının çok altındaydık. 2011 yılında bir sıçrama yaparak Türkiye ortalamasının yakaladık, 2012 yılına geldiğimizde 8.8 değeriyle Türkiye birincisi olduk, 2014 yılına geldiğimizde 10.5 değerini yakaladık. Bu da ayrı bir Türkiye rekoruydu ama bununla da yetinmedik. Çünkü bizim hedefimiz 2015 yılında Avrupa ortalaması olan 15 rakamına ulaşmaktı. 2015 yılında da 15 değerine ulaştık. 2016 yılında ise 20 olan hedefin de üzerine çıktık 22.1 değerine ulaştık. İnşallah 2018 yılının sonuna geldiğimizde 25 değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anki rakamlarımıza bakıldığında geçen senenin bu dönemine göre 2 kat daha fazla orana sahibiz. İnanıyoruz ki 2018 yılında 25 değerinde ulaşacağız.\"

\'GECENİN 2\'SİNDE BİR TELEFON GELDİ, YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM\'

Böbrek nakli yapılan halk oyunları eğitmeni ve Serkan İstikbal de toplantıya katıldı. 2 yıl diyalize girdiğini anlatan İstikbal, \"Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kayıt olduktan sonra yaklaşık 2 ay içerisinde organ naklim gerçekleşti. Gecenin 2\'sinde bir telefon geldi ve yeni bir hayata başladım\" dedi. Böbrek nakli olan Zuhal Demiralp ise vatandaşların organ nakli konusunda hassas ve duyarlı davranmalarını isteyerek, \"Hayat çok zor. Gece saat 10\'da makineye bağlanıyorum, sabah saat 10\'a kadar bütün bir gece bir odanın içinde olmak zorundayım. Tabii ki şimdi organla her istediğimi yapabiliyorum. Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Hastaneden detaylar

-Dr. Özcan Akan ve hastalarla röportaj

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================