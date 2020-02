DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: İSRAİL\'E GEREKEN CEZAYI DÜNYANIN EL BİRLİĞİYLE VERMESİ GEREK



BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İsrail\'in sistematik bir katliam yaptığını belirterek, \"Dünyanın bunu İsrail\'in yanına bırakmaması gerektiğini ve konuyu derhal her seviyede ele alıp İsrail\'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Başikele ilçesinde Kocaeli Sanayi Odası\'nın bir otelde düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık toplantıda yaptığı konuşmada, \"Son günlerde Kudüs\'te yaşanan Kudüs dolayısıyla Filistin\'de yaşanan sistematik katliamı telin ediyorum. İsrail adeta baruta ateşle yaklaşıyor. Bölgeyi bir kan gölüne çevirmek için bu güne kadar sürdürdüğü o inatçı, politikalarını şiddetlendirerek, arttırarak devam ettiriyor. Bu özellikle ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararıyla aslında bölgede yeni ve önlenmesi çok mümkün olmayan çok büyük problemlerin de aslında yeniden başladığının bir göstergesi. Biz bölge sükunet bulsun, bölge biraz huzur görsün, bölge biraz sükunete kavuşsun diye gece gündüz mücadele ederken, maalesef birileri bölge biraz daha karışsın, bölge daha da kan ve gözyaşına boğulsun diye sistematik olarak maalesef tahriklerini provokasyonlarını sürdürüyor. Özellikle Nakba Günü\'nde Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmesi, İsrail\'in sistematik bir katliamıdır. Bunu kınıyoruz, telin ediyoruz. Dünyanın bunu İsrail\'in yanına bırakmaması gerektiğini ve konuyu derhal her seviyede ele alıp İsrail\'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Bunun için hem Amerika\'nın gayrimeşru saydığımız büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararını hem de o sebeple oluşan tüm olaylardaki tutumundan dolayı ABD\'yi ve İsrail\'i kınıyoruz. Bu kabul edilemez\" diye konuştu.

\'ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YÜREKLENDİRİYOR\'

Bölgenin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

\"Huzur hepimiz için gerekli. Bölge içinde gerekli dünya içinde gerekli. Bundan 30 sene öncesinin dünyasında değiliz. İsrail ve Amerika yaptığı bu hareketlerle DEAŞ\'a can suyu sağlıyor. Terör örgütlerini yüreklendiriyor ve terörün maalesef dünyanın her yerinde eylem yapması için doğal bir zemin oluşturmanın gayreti içerisinde. Biz bir yandan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan dinimizin bu terör örgütleriyle adının birlikte anılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ve bundan dolayı yapmamız gereken mücadeleyi verirken, diğer taraftan bu terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden ülkelerin yaptıkları aslında hiçbir şekilde akılla mantıkla izanla izah edilemez. ABD\'de hala sağduyulu siyasetçilerin olduğunu biliyoruz. Onların biraz inisiyatif alması ve bu gidişi bütün dünyayı yakabilecek büyük bir habercisi olduğunu özellikle görülmesi lazım. Aslında şu an dünya soğuk savaşa rahmet okutacak bir gerginlik ve belirsizlik dönemi yaşıyor. Her birimizi yakından ilgilendiren son dönemde dünyada önemli gelişmeler var. Şu anda Amerikan Çin rekabeti bir ekonomik savaşa dönüşmüş durumda.\"

Meclis toplantısının sona ermesinin ardından Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada Kobi kategorisi çevre ödülünü ÇEMSAN Gıda ve Kimya Teknoloji Makine, Büyük İşletme Kategorisi Çevre Ödülünü ise Türk Traktör firması kazandı.

2)BAKAN SOYLU: YILLARDIR MİLLETİMİN DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEKÇİLİĞİNİ YAPTILAR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Van\'da iftar açtı. Soylu yaptığı konuşmada HDP\'li belediyelerin PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiğini belirterek, \"Allah için söyleyin bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yapabildiler mi? Aynı parayı gönderdik. Aynı imkanları gönderdik, şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktaları haline getirdiler. Belediyeleri örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar.\" dedi.

\'MUHARREM İNCE\'NİN DEMİRTAŞ\'I ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi. İlk olarak AK Parti Van İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya gelen Baka Soylu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı, Muharrem İnce\'nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmesini sert bir dille eleştirdi. Soylu \"Kimin kime sahip çıktığını, nasıl bir süreç ortaya koyduklarını görüyoruz. Biri kalkıyor, \'Külliyeyi başınıza geçireceğiz.\' diyor. \'Orayı biz ele geçireceğiz\' diyor. Bende soruyorum, orayı geçireceksin de Kandil\'deki efendilerini mi oraya koyacaksın? Biz yanlış mı yaptık. Bu ülkede şehitler oldu. Onlar yanlış mı yaptı? Gezilerimiz yanlış mı yaptı? Van\'ın, Siirt\'in çarşılarında huzur var. Yanlış mı yapıldı? Binlerce insan omuzlarında şehit taburlarıyla onurlu yürüdü. Yanlış mı yaptılar? 6-7 Ekim\'de 53 kişinin ölümüne neden olan insanlara CHP sormayacak mı? Senin ne işin vardı da gidip cezaevinde ziyaret ediyorsun Demirtaş\'ı. Ne yaptı Demirtaş cezaevine girdi? Haksız mı, hukuksuz mu? Ne olacak 6-7 Ekim\'deki insanlar. Terör örgütünün korku saldığı insanlar ne olacak? Yasin Börüler ne olacak? CHP\'lilere soruyorum, vicdanınız, içiniz rahatmı? Şehitlerimize, terörle mücadeleye karşı rahat mı? Bu yüzleşmeyi yapmazsanız yarın bu ülkede karşı karşıya kaldığınız hiçbir olayda millet size itibar etmez.\"

\'SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'I SEVİYORSUNUZ, TAYYİP ERDOĞAN\'DAN, BİZLERDEN NEFRET EDİYORSUNUZ\'

Bakan Soylu, 6-8 Ekim olaylarında PKK terör örgütü ve destekçilerin bölgede korku saldıklarını ve şehirleri yıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Mağdur edebiyatı yapılıyor. Diğer siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları da selam çakıyorlar. Bir yerden aldıkları talimatlarla birlikte. O zaman dönelim 6-7 Ekim olaylarına. Dönelim, insanların rahatlıkla okula gidemediği dönemlere. Buralara öğretmen, doktor gelmeyen dönemlere. Biz mi yaptık bunu? Bazen öyle bir düşünüyorsunuz ki içinizdeki hınç bizi size PKK\'dan daha kötü gösteriyor. Ona sahip çıkıyorsunuz, ama bu ülkenin zenginleşmesi için ben kendimi feda ederim diyen Tayyip Erdoğan\'dan, Selahattin Demirtaş\'tan daha çok nefret ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş\'ı seviyorsunuz, Tayyip Erdoğan\'dan, bizlerden nefret ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu çocuklar boşuna mı sıkıntı çektiler, şehit oldular? Bu ülkedeki insanlar boşuna mı sıkıntı çekti? Huzur varsa bunu geri döndürme konusunda bir siyasi taahhüdünüz vaadiniz mi var?\"

\'BELEDİYELERİ, ÖRGÜTÜN ERZAK VE MÜHİMMAT DEPOSU OLARAK KULLANDILAR\'

İçişleri Bakanı Soylu, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar açtı. Soylu, HDP\'li belediyelerin devletin vatandaşlar için gönderdiği yardımları PKK terör örgütüne aktardığını belirterek, \"Bir muhasebe yapma zamanıdır. Bu seçimin anahtarı sizlerin elindedir. Sizin sesiniz en güçlü sestir. Terör örgütlerinin ve onların borazanlığını yapanlara, sizin evlatlarınıza dağlardaki mağara kovuklarını reva görenlere, evlatlarınızın geleceğini çalanlara müsade etmemenizi sizden istiyoruz. Yıllardır milletimin değil, terör örgütünün bekçiliğini yapanlar, belediyeler ellerindeydi. Allah için söyleyin bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yapamadılar mı? Aynı parayı gönderdik. Aynı imkanları gönderdik şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktaları haline getirdiler. Belediyeleri, örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar. Bir tane okul mu yaptılar? Bir tane park mı yaptılar? Gençlerimiz için bir kültür evi, bir spor salonu, bir kütüphane mi yaptılar? Hiç bir şey yapmadılar. Size şunu söylemek istiyorum. Vanlının, Kürt kardeşimin çocuğu, istedikleri kadar çıldırsınlar doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak ve bu ülkede kardeşliği ve birliği ortaya koyacak.\" diye konuştu.

\'CUDİ\'NİN, AĞRI\'NIN, KATO\'NUN, BUZUL DAĞI\'NIN TEPESİNE ÇIKTIM\'

Süleyman Soylu, bakanlığı süresince sürekli Doğu ve Güneydoğu\'da bulunduğunu ve vatandaşlarla içi içe olduğunu söyledi. Bakan Soylu, \"Kardeşlerimiz bize bir şey söyledi. \'Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın\' dedi. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, gece orada olacaksın, gündüz orada olacaksın. Ben Trabzon milletvekiliyim. Benim de yaylam var, benim de dağım var. Milletvekilliği döneminde o dağlara, o yaylara hiç gitmedim. Ama Cudi\'nin, Kato\'nun, Ağrı\'nın, Buzul dağının tepesine çıktım. Ben bir kız evlat babasıyım. Anneler yanımdan o vakar halde geçerken \'Benim kızım yarın ne olacak?\' sorusunu soracaklar diye korkuyorum. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olmuşum onun sorusuna cevap verememişim hiç bir şeye yaramaz. Ona güçlü bir şekilde senin kızını terör örgütünün vicdanına bırakmayacağım diyebilecek bir İçişleri Bakanı olmak için dua ettim.\" ifadelerini kullandı.

3)19 MAYIS’TA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ’LILARA OPERASYON: 9 GÖZALTI



ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2\'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülerin 2\'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

4)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ÖLDÜ



ESKİŞEHİR\'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir\'e, Ünal Yücel\'in kullandığı 26 RP 384 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir\'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir\'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

5)PAMUKKALE\'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON DEVRİLDİ



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada park halindeki 3 otomobil zarar görürken, kamyon şoförü Mustafa Karaçomak ise hafif şekilde yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu Gökpınar Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa Karaçomak\'ın kullandığı 20 AAJ 223 plakalı mıcır yüklü kamyonun freni seyir halindeyken boşaldı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarında devrilerek park halindeki 3 otomobile ve bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü Mustafa Karaçomak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karaçomak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)ELAZIĞ\'DA, 4 KIZ CADDE ORTASINDA KAVGA ETTİ



ELAZIĞ\'da 4 kız, henüz bilinmeyen bir nedenden cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sona erdirilen kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Gazi Caddesi\'nde 4 kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak kavga etmeye başladı. Kızlardan biri, diğerinin saçını çekerek yerde sürüklerken, başka bir kız da yere düşen diğer kızla kavgasını sürdürdü. Kızların birbirlerine küfürler de ettiği kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

7)CHP\'Lİ GENÇLERDEN İSRAİL\'E TEPKİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Gençlik Kolları, düzenledikleri basın açıklamasıyla, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti. CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 70 kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde bir araya gelerek, ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan Başkonsolosluk binasını Kudüs\'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. \'Katil İsrail, Filistin\'den Defol\', \'Emperyalizm kaybedecek Filistin kazanacak\' yazılı dövizler taşıyan grup, \'Filistin\'de düşene, dövüşene bin selam\', \'Kahrolsun ABD Emperyalizmi\' sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, Filistin davasına gönül vermiş gençler olarak böyle bir olay vesilesiyle bir araya gelmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, \"ABD\'nin İsrail Başkonsolosluğu binasını Kudüs\'e taşıması kararı, Ortadoğu\'da yapılmış bir provakasyondur. Buna tepki gösteren insanlara saldıran İsrail hükümetini bütün insani duygularımızla kınıyoruz. Tepkimiz asla İsrail halkına değildir, bizim tepkimiz 2008 yılında İsrail\'in hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen Kudüs\'ü savunmak için çıktığı meydanda yine İsrail\'in saldırısında hayatını kaybeden bir insana terörist diyen İsrail hükümetinedir\" dedi.

8)MANİSA\'DA, FİLİSTİN İÇİN YÜRÜYÜŞ



MANİSA\'da teravih namazından çıkan vatandaşlar, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto ederek yürüyüş yaptı. ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşınmasının ardından yaşanan olaylarda, İsrail askerlerinin birçok Filistinliyi öldürmesi ve binlerce Filistinliyi yaralamasını protesto etmek için Manisa Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Manisalılar teravih namazının ardından yürüyüş düzenlendi. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii\'nde kılınan teravi namazının ardından caminin avlusunda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup \'Kudüs özgür olana denk ayaktayız\' pankartının arkasında yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti\'li Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, sivil toplum örgütleri, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 300 kişilik grup Doğu Caddesi üzerinden ellerinde \'Kudüs ümmetin kalbidir\', \'Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\', \'Kudüs İslam\'ın namusudur\' dövizleriyle birlikte tekbir sesleri eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında grup \'Kahrolsun İsrail\', \'Manisa ayakta Filistin\'in yanında\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' sloganları attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda sonlanan yürüyüş ardından kurulan sahnede Manisa Sivil Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner açıklama yaptı.

İsrail\'in Filistin\'de insanlık suçu işlediğini ifade eden Şube Başkanı Öner, \"Gazze\'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli kardeşlerimize saldırarak 60\'ın üzerinde kardeşimizi katleden, 2 bin 270\'in üzerinde kardeşimizi ise yaralayan katil İsrail\'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD ise İsrail ile birlikte işgalin tarafı olmuş ve suç işlemiştir. İsrail\'in Filistin\'de varlığı gayri meşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve buna devam etmektedir. İsrail\'in işgali ulusal ve uluslararası hiçbir hukukta onaylanmış değildir. Onaylanması da mümkün olamaz\" dedi.

İSLAM DÜNYASINI GÖREVE ÇAĞIRDI

Şube Başkanı Öner konuşmasının devamında tüm İslam dünyasını İsrail\'e karşı göreve davet ederek, \"Biz meydanlarda sadece ABD\'nin karanlık planlarına karşı direnmiyoruz. Meydanlarda aynı zamanda insanlığımızın, Müslümanlığımızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz. İslam dünyası bütün Filistin topraklarına ve Filistin\'in başkenti Kudüs\'e sahip çıkmalı. Siyaset, ekonomik ve hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. Müslüman ülkelerin tamamı İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli, İsrail ve İsrail\'in yanında duranlara da her türlü boykot ve ambargoyu uygulanmalıdır. Filistin\'in müdafaası herkesin mesuliyetidir. Kudüs\'ün özgürleşmesi için tüm çalışmalar başlatılmalıdır\" diye konuştu.

Öner\'in konuşmasının ardından meydanı dolduran kalabalık Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

9)RAMAZAN\'IN İLK İFTARI HAKKARİ\'DE AÇILDI



TÜRKİYE\'de, akşam ezanının en erken okunduğu il olan Hakkari\'de ilk iftar açıldı.

Ramazan ayı nedeniyle Hakkari Belediyesi tarafından eski valilik binası önünde iftar çadırı kuruldu. Vatandaşlar, iftar saatinin yaklaşması ile birlikte çadırlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yemeklerini alıp, çadırdaki yerlerini alan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, dualar eşliğinde iftarını açtı.

Hakkari Belediyesi tarafından her gün 750 kişiye Ramazan boyunca yemek verileceğini belirten Medrese Mahallesi Muhtarı Cabbar Aydın, \"Belediyemiz her gün iftar yemeğinde 750 kişilik yemek verecek, mağdur olan ihtiyacı olan herkes gelip burada yemeğini yiyebilir. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

