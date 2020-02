DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE: BAHÇELİ\'NİN POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKIYORUM, ÜLKÜCÜLERE DEĞİL



CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’ya gelerek burada ayağının tozuyla MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi. İnce, \"Bahçeli’nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil\" dedi.

Ankara’da düzenlenen törenle CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olduğu açıklanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara’daki törenin ardından memleketi Yalova’ya geldi. Yalova’nın Elmalık Köyü’ne gelen İnce, burada annesi Zekiye İnce, kız kardeşi Meryem Dönmez, kardeşleri Hüseyin İnce ve Zeynel İnce ile birlikte köylüler tarafından köy meydanında karşılandı. Seçim otobüsünden inen İnce, burada ilk olarak annesi Zekiye İnce’ye sarıldı.

\'TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ\'

Burada köylülere seslenen İnce, \"Gene geldik kürkçü dükkanına\" diyerek espri yaptı. İnce, \"Bugün Tuncelili gariban bir Kamer amca, bu gariban tapu memurunun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu gereğini yaptı. Dedi ki, ‘Bizim adayımız Muharrem İnce.’ Şimdi bir bende iş var bir de sizde. Elmalıklı kamyoncu Şerif’in oğlu ile millette iş artık. Eğer bu durumdan memnunsa bu millet, dolar 5 liraya gidiyor, Euro 6 liraya gidiyor, 4 milyon Suriyeli, herkes yoksulluktan şikayetçi. Bakalım memnun mu, değil mi? Değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz? Memleketin hali perişan herkes görüyor bunu. Elimizde böyle bir fırsat var. Bir kez böyle fırsat var. Bunalmış bir millet var. Her gün kavga eden bir cumhurbaşkanı var. Bize bir şey lazım. Huzur lazım bize, barış lazım. Bu huzuru sağlayacağız hep birlikte. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ. Hangi terör örgütü olursa olsun canına okuyacağız. İkinci büyük hedefimizde yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağız. Bu ülkeyi soydurmayacağız. İhalelere fesat karıştırmayacağız. Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz. Bunu yapacağız, bunu başaracağız. Önce içerde birlik, içerde dirlik. Sonra dünyaya da meydan okuyacağız. Bunu merak etmeyin ama içeride birliği sağlayamazsak, dirliği sağlayamazsak, dış politikayı, iç politika malzemesi haline getirirsek bu iş olmaz. Türkiye’nin bunu yapacak insan gücü var\" dedi.

\'EN BÜYÜK PROJEM, HUZUR\'

En büyük projesini de açıklayan İnce, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

\"Bana ‘En büyük projen nedir senin?’ diyor. Benim en büyük projem huzur. Kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı. Bakın parti rozetimi çıkardım. Artık 6 oku takmayacağım. Benim rozetim artık Türk bayrağı. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Bakın tek olan şeyler hepimizindir. Bayrak tek. Sadece CHP’lilerin mi bayrak? Hayır hepimizin. Vatan tek. Sadece AK Partililerin mi vatan? Hayır hepimizin. Atatürk tek. Hepimizin kurtarıcısı. Sadece CHP’lileri mi? Hayır değil. Cumhurbaşkanı da tek, bir tane. Cumhurbaşkanı partili olmaz. Cumhurbaşkanı CHP’li de olmaz, AK Partili de olmaz, MHP’li de olmaz, HDP’li de olmaz. Cumhurbaşkanı tarafsız olur, adil olur. Bunu başaracağız. Bundan yana hiçbir kuşkum yok. Ben yarın buradan ayrılacağım. Bir daha seçimden sonra gelebilirim. Bu yaz demek dalından kiraz yemek nasip olmayacak bize. Gittiğim yere Kiraz getirirsiniz kiraz, tamam mı?\"

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINA CEVAP VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren İnce, şunları kaydetti:

\"Bu doğru değil. Benim MHP’ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok. Tam tersine ikinci Yalova seçimlerini onların katkılarıyla aldık. Yani Yalova’daki MHP’liler, ülkücüler bizi ikinci Yalova seçimlerinde desteklemeseydi biz o seçimi alamazdık. Benim ülkücülere ve MHP’ye karşı hiçbir husumetim yok ama Bahçeli’nin politikalarını beğenmiyorum. ‘Milliyetçiliği ayaklar altına aldım’ diyen birine, şehitlere ‘kelle’ diyen birine götürüp MHP’yi yaslamaya çalıştı, yasladı. Benim itirazım buna. Benim MHP’ye, ülkücülere itirazım yok. Bahçeli’nin politikalarına itirazım var. MHP gibi bir partiyi getirip Tayyip Erdoğan’a yasladı. ‘Milliyetçiliği ayaklar altına aldım’ dedi mi Tayyip Erdoğan? Dedi. Şehitlere, ‘kelle’ dedi mi, dedi. Bunları yapan birine MHP gibi köklü bir partiyi yaslarsa Bahçeli’nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil.\"

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Ailesinin gelişini beklemesi

-İnce\'nin seçim otobüsü ile köye gelişi

-İnce\'nin annesinin elini öpmesi

-İnce\'nin açıklamaları

-Bahçeli\'ye cevabı

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

2)HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SELAHATTİN DEMİRTAŞ



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır\'da, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı. Demirtaş\'ın sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayı olduğunu belirten Buldan, \"Şimdi bize düşen görev Demirtaş\'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş\'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız\" dedi. Diyarbakır bir otelde düzenlenen, eski ve yeni milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Edirne Cezaevi\'nde bulunan Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk, Siirt Belediyesi eski başkanı Selim Saddak hazır bulundu. Partililerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Başak Demirtaş, salonda bulunan partilileri tek tek selamladı. Toplantıda ilk olarak kısa bir konuşma yapan Ahmet Türk, Kürtlerin büyük coşku ve heyecanla Demirtaş\'ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına davet ederek, \"Kürtleri hazırlıksız yakalamaya yönelik bir baskın seçim ile karşı karşıyayız. Geçmişten beri verdiğimiz mücadele ile bunun üstesinden geleceğini inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz mücadeleyi makam ve mevki için değil, halkın özgürlüğü için yürütüyoruz. Demokrasi için yola çıktığını iddia edenler Kürtleri, Alevileri, yok sayarak ikinci bir milliyetçi cepheyi oluşturdu. Kürtlerin çok önemli bir güç olduğunu bilmelerine rağmen bunu yaptılar. Kürt halkı bunları çok iyi biliyor. Türkiye\'de Kürtsüz demokrasinin olmayacağını çok açık şekilde göstereceğiz. Halkımız ve yoldaşlarımızla bu seçimi sonuna kadar yürüteceğiz\" dedi.

\'SADECE KÜRTLERİN DEĞİL, TÜRKLERİN, ERMENİLERİN, ALEVİLERİN DE ADAYI\'

Daha sonra kürsüye davet edilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, \"HDP\'nin adayı, Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutulan sayın Selahattin Demirtaş\'tır\" diyerek konuşmasına başladı. Partililerin büyük alkışla sevinç gösterisinde bulunduğu bu açıklamadan sonra konuşmasına devam eden Buldan, şunları söyledi:

\"24 Haziran\'da yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri hem Kürtleri hem de Türkiye halklarını yakından ilgilendiren bir seçimdir. Türkiye toplumu ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Bu anlamda sevgili Selahattin Demirtaş\'ın Türkiye toplumu kucaklayan, umut ve heyecan veren bu adaylığını saygıyla selamlıyoruz. 4 Kasım tarihini kimsenin unutmaması lazım. 4 Kasım\'da Demirtaş burada gözaltına alındı, Edirne Cezaevi\'ne götürüldü. Şimdi yapmamız gereken 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş\'ı burada çiçeklerle, halaylarla karşılama zamanıdır. Bugün itibariyle başlatacağımız seçim çalışmalarında sevgili Demirtaş Edirne Cezaevi\'nde çalışma yapamaz. Cezaevinden seçmenleriyle buluşma imkanı bulamaz. Bu nedenle bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Seçim çalışmalarını halkı ile birlikte mitinglerde, etkinlik ve çalışmalarda onların ellerini tutarak onların yüreğine dokunarak yapması gerekmektedir. Dolayısıyla bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Demirtaş\'ın bu şekilde seçim çalışması yapması imkansızdır. Avukatlar aracılığıyla seçim çalışması yapılamaz. Bu haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Demirtaş\'ın bir an önce serbest bırakılması ve o akşam halkıyla bir cumhurbaşkanı olarak buluşmasının zeminin hazırlanması gerektiğini vurguluyoruz. Demirtaş sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş, umudun gerekçesi ve yaratıcı olarak bu toplumda var olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Şimdi bize düşen görev Demirtaş\'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş\'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız.\"

\'CHP, AKP, MHP, İYİ PARTİ, SP, HÜDA-PAR SEÇMENLERİ KARDEŞLERİMİZDİR\'

Buldan, konuşmasından sonra Edirne F Tipi Cezaevi\'nde bulunan Selahattin Demirtaş\'ın gönderdiği mesajı da okudu. Demirtaş\'ın okunmak üzere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

\"Çok değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım; Hepinizi yürekten selamlıyorum. Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır. Bu süreçte bana güvenen, inanan, dostluğunu, dayanışmasını, desteğini bir an olsun esirgemeyen bütün halkımıza ve partim HDP\'ye en derin şükranlarımı sunuyorum. Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım. Yok sayılan, her gün hakaret edilen, yurttaş yerine konulmayan Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Sünnilerin, Çerkeslerin, Arapların, Pomakların, Romanların ve daha nicelerinin kırılan onurlarını, gasp edilen haklarını ancak bizimle birlikte telafi edebileceklerine onları ikna etmelisiniz. Bu hırsızlık, talan, yolsuzluk, rant ve rüşvet çarkına ancak bizim çomak sokup bu çarkı durdurabileceğimizi, herkes sizden bir kez daha duymalı. Bu kısa seçim kampanyasında herkes ama herkes aktif bir seçim çalışması içinde olmalıdır. Ben de buradan, küçük imkanlarla size destek olmaya çalışacağım. Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. İkinci turda kimi destekleyeceksiniz diye soranlara, büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: \'Biz ikinci turda da Demirtaş\'ı destekleyeceğiz. Peki, siz kimi destekleyeceksiniz?\' Buna inanın ve yapalım. Kampanya boyunca, bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti\'den Saadet Partisi\'ne, HÜDAPAR\'a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir. Toplumsal yaşamı cehenneme çeviren kutuplaşmayı bitirmek için elinizden geleni yapın lütfen. Bu, bizim için seçim kazanmaktan daha kıymetlidir. Bunu asla unutmayın. Provokasyonlara asla müsaade etmeyin. En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın. Biz Türkiye\'yi çok daha ileriye taşımak; güven, huzur, barış, refah içerisinde bir yaşam kurmak için kararlı ve inançlı bir şekilde iktidara yürüyoruz. 80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz. Kendimize, kadrolarımıza güveniyoruz. Halkla birlikte, el ele büyük bir demokrasi inşa edeceğimizden herkesin emin olmasını istiyorum.\"

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Toplantının yapıldığı salon

-Milletvekilleri ve partililer

-Pervin Buldan, Başak Demirtaş ve Ahmet Türk\'ün salona giriş ve sevgi gösterileri

-Ahmet Türk\'ün konuşması

-Pervin Buldan\'ın konuşması ve Demirtaş\'ın mesajını okuması

-Partili milletvekilleri hep bir arada

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 2 MİLYAR ÜMMET TÜRKİYE\'DEN MEDET BEKLİYOR



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya\'da 2 milyar ümmetin Türkiye\'den medet beklediğini belirterek, \"Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar olmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya\'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin\'e taziye ziyareti yaptı. Buradan Alanya Adalet Sarayı\'na geçen Çavuşoğlu\'na Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nu da eşlik etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler mevcut adliye binasının yanında yapımı devam eden ek hizmet binası inşaatını inceledi, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre\'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mevlüt Çavuşoğlu işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Alanya Kaymakamlığınca düzenlenen ve Alanya Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen \'Turizm İstişare Kurulu\' toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada turizmcilerin sorunlarını dinledi.

\'NÜKLEER SİLAHLA İTİBAR KAZANILMAZ\'

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Sosyal Güven Kurumu (SGK) hizmet binasının açılışını da yaptı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, halkın geleceği konusunda şüphelilerinin olmaması gerektiğini söyledi. Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye dünyada 241 temsilcilikle dünyada 5\'inci sırada. Her şeyimizle vatandaşımızın yanındayız. Sadece Türkiye\'de değil dünyanın her yerinde bizden yardım bekleyen insanlara, ülkelere ilk yardımı biz ulaştırıyoruz. Güçlü devlet böyle olur. Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar kazanılmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz. Biz bunu yapıyoruz. O yüzden insani yardımda Türkiye, Türk milleti birinci sıradadır. Açık ara öndeyiz\" dedi.

\'İTİBARIMIZ OLMAZ\'

Türk milletinin artık kendine güveni geldiğini, başkalarının boyunduruğu altında bir millet olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, \"Her şeyimizle güçlü olmalıyız, milletçe ve devletçe. Umutları boşa çıkarmamalıyız. Dünyada yaklaşık 2 milyar ümmet Türkiye\'den medet bekliyor. Bu insanlar toplumlar Türkiye\'ye güveniyor. \'Sadece Türkiye yardımımıza koşar\' diyorlar. Ümmetin davasını sadece Türkiye korur denilen bir ortamda biz bu umutları boşa çıkarırsak bizler hakkında ne düşünürler. İtibarımız olmaz. Bunu yapmak için güç ve anlayış ister\" diye konuştu.

\'IMF KAPISINDA BEKLEYEN ÜLKE DEĞİLİZ\'

Bakan Çavuşoğlu, yapılan yardımların \'Efendim, yurt dışına 6 milyar dolar yardımı niye yapıyorsun, bizde de fakir insanlar var, onlara yapın\' diye eleştirildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

\"Evet, bu insanlar için de çalışıyoruz. Dışarıdaki mazlumları düşünmezsek kim bize saygı duyar? Biz artık 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen ülke değiliz. \'23.5 milyar dolar borcu al, bizim politikamıza karışma, istersen sana 5 milyar dolar borç verelim\' diyen ülkeyiz. O yüzden bizlerin çok güçlü olması gerekiyor. Bizden beklentiler yüksek. Biz artık uyandık, nasıl bir millet olduğumuz hatırladık. O yüzden dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanmalı. Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik dururuz. Hadi demek gerekiyorsa onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. Bunlar neyine kime güveniyor diyorlar.\"Çavuşoğlu, konuşmasının ardından SGK Alanya hizmet binasının açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Bakanın gelişi

- Adliye binasına girişi ve selamlaşması

- Adliye inşaatını gezmesi ve bilgi alması

- İşçilerle toplu fotoğraf çektirmesi

- SGK Binası açılışındaki konuşması

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

4)İÇİNDE 43 KİŞİ BULUNAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI



KARAMAN\'da, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. Durumu fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Olay, dün saat 22.00, sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman-Mersin seferini yapan 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü hemen kenara çekerek, yangın büyümeden araçta bulunan 43 yolcuyu tahliye ederek olası bir faciayı önledi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Otobüsün yanışı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Otobüsün yanması

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Yolculardan röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

5)ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın İbrahim Elzalim\'e ait çatı katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katının kullanılmaz hale geldiği, elektrik kontağın çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Cep telefonuyla çekilen görüntüler

- Alevler apartmandan yükselirken görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

6)GENÇ KIZI KURTARMAK İSTERKEN IRMAKTA KAYBOLDU



ANTALYA\'da, Manavgat Irmağı\'na düşen Ezgi Çiçek\'i (22) kurtarmak isteyen Cihan Toplar (25), girdaba kapılarak ırmakta kayboldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Manavgat Irmağı\'nda meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek\'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek\'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar\'ı aradı. Çevredeki vatandaşlar ise ırmak üzerindeki köprüye çıkarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. Pek çok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Ekipler, havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarını bugün sabah devam etmek üzere sonlandırdı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Kız ve erkeğin ırmakta yüzmeleri (cep telefonu görüntüsü)

İtfaiye ekibinin ırmakta arama yapması

İtfaiye görevlilerin aramayı sonlandırması

Irmaktan genel görüntü

Irmak kenarında vatandaşların olayı birbirlerine anlatmaları

Köprü üzerinde aramaları seyreden insanlar

Köprü üzerinde canlı yayın yapan vatandaş

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

7)DİREKSİYON BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU



KONYA\'da, yurtdışından yeni geldiği öğrenilen Molla Bağlar (55), otomobilinin direksiyonunda ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 42 CRG 16 plakalı otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatan Molla Bağlar\'ı gören çevredekiler, Bağlar\'ı uyandırmaya çalıştı. Bağlar\'ı uyandırmayı başaramayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekipleri ise yapılan inceleme sonrası Molla Bağlar\'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Bağlar\'ın yakın zamanda yurtdışından geldiği öğrenildi. Molla Bağlar\'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

8)KARABÜK\'TE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Yıldırım düştüğü bir evin çatısındaki yangın ve 3 farklı noktada çıkan ormanlık alandaki yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Safranbolu\'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle, Sadri Artunç Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

YANGIN ÇIKTI

Bağlarbaşı Mahallesi\'nde Rasim Topsakal\'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler söndürülürken çatıda hasar oluştu. İlçeye bağlı Beştepeler mevkii ile birlikte Ovacık ilçesine bağlı Gümelek Köyü ve Karabük merkeze bağlı Keltepe mevkilerinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınlara müdahale ederek, alevleri büyümeden kısa sürede söndürdü.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Söndürme çalışmaları

Göle dönen sokaklardan görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

9)AFRİN\'DE, PATLAYICI İMHASI SÜRÜYOR



ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK birlikleri, Afrin\'in Mahmudiye köyünde tespit edilen 2 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

TSK tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye\'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılması için Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. 18 Mart\'ta ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasıyla Afrin ile belde ve köyleri terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirildi. Afrin\'de kontrolün sağlanmasının ardından TSK birlikleri teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcı ve el yapımı patlayıcıların imhasına başladı. Afrin ve köylerinde arama-tarama faaliyeti yürüten TSK birlikleri tespit edilen patlayıcıları kontrollü şekilde imha ediyor. TSK birlikleri son olarak Mahmudiye köyünde bir evin kenarında basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulunduğunu tespit etti. İnfilak etmesi durumunda eve zarar verebilecek olan patlayıcı bunun üzerine askerler tarafından emniyetli olan boş alana taşındı ve burada kontrollü şekilde imha edildi. TSK birlikleri kontrolün sağlandığı Afrin ve kırsalında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmasına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- El yapımı patlayıcının imhası

- Alev ve dumanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

10)ŞANLIURFA\'DA PETROL HATTINDAN HIRSIZLIĞA 39 GÖZALTI



ŞANLIURFA\'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, petrol boru hattından hırsızlık yapan 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 93 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinden geçen boru hattından yapılan ham petrol hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren takibinin ardından, şebeke halinde hırsızlık yapıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, savcılık kararıyla Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 4 kamyon, 3 TIR, toprağa gömülü 50 tonluk 4 yakıt tankı, 93 bin 800 litre akaryakıt, matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirildi. Ele geçirilen araç, akaryakıt ve malzemelere el koyan jandarma ekipleri, 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Adliye çevresinde önlem alan jandarma

- Şüphelileri jandarma aracından indirilmesi

- Şüphelileri adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

11)\'AYŞE ÖĞRETMEN\' TAHLİYE EDİLDİ



DİYARBAKIR\'da, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik\'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik\'in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında \'terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi\'ne konuldu. Ayşe Çelik\'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik\'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği\'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik\'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, dün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi\'nden tahliye edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

(ARŞİV)

- Cezaevine girişi

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

12)ANTALYA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI



ANTALYA\'da, otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinden Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesine giden Nevzat Demirtaş yönetimindeki 07 MRF 88 plakalı servis otobüsü, Metin Kasapoğlu Caddesi\'nde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 DJR 92 ile 07 GK 306 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar refüje çıktı. Kazada, otobüsteki 4 otel çalışanı, otomobil sürücüleri ve 07 DJR 92 plakalı otomobildeki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin yardıma koştuğu yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden de destek istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle Metin Kasapoğlu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kullanılmaz hale gelen araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra itfaiye ekipleri caddede yıkama yaptı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü Nevzat Demirtaş, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Kazaya karışan otobüsün görüntüsü

- Otomobillerden görüntü

-Polisin trafiği yönlendirme görüntüsü

-Çekilen araçların görüntüsü

-Kapalı yolun görüntüsü

-Vatandaş ve polis ekiplerinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

13)PİKNİK DÖNÜŞÜ KAZA: 5 YARALI



DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kaynaşlı Bıçkıyanı mevkiinde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün bulunduğu Topuk Yaylası\'ndaki göledin kenarında piknik yapan aile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Hasan Perçin idaresindeki 81 FN 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, Hasan Perçin, Duygu Perçin ve akrabaları Aynur Işık, Derya Işık ve Damla Işık yaralandı. Düzce\'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yaralıların hastaneye getirilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

14)KAZADA KALBİ DURAN KADININ HAYATA DÖNMESİNİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR



BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparken önündeki TIR\'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Özlem Bağlar\'ın kalbi durdu. Bağlar, kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü. Bu sırada çevrede toplananlar dualar ederken, Bağlar\'ın hayata dönmesinin sevincini yaşadı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Furkan Güney idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Serhat Bağlar (32) yönetimindeki 34 HU 7937 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu Doğa Tekindağ idaresindeki 02 HT 599 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat Bağlar, eşi Özlem Bağlar (32) ve kızları 4 yaşındaki Öykü Lorin Bağlar yaralandı. Yaralanan baba ve kızı ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ANNENİN KALBİ DURDU

Kalbi duran Özlem Bağlar\'a sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapıldı. Kazazedelere yardım etmek için duran diğer sürücüler Özlem Bağlar\'ın yaşam mücadelesini dua ederek izledi. Yaklaşık 10 dakikada boyunca kalp masajı yapılan Özlem Bağlar hayata döndü. Vatandaşlar, Özlem Bağlar\'ın hayata dönmesiyle büyük sevinç yaşadı. Özlem Bağlar, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören Kani Akkuş, Özlem Bağlar\'ın hayata dönmesinin mutluluğunu yaşayarak, \"Olaydan çok etkilendim. Yeniden nefes alınca çok mutlu oldum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Kalbi duran kadına müdahale

-Kadının nefes almaya başlayarak hayata dönmesi

-Ambulansa taşınması

-Kazazedelere yardım eden görgü tanığı Kani Akkuş ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta gazeteciler karartı görüp, polisi harekete geçirdi (2)

15)ÇORUM GİZEMLİ KIZIN PEŞİNDE

Çorum\'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık\'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı. Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık\'a akın etti.

Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi. Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Röportajlar

-Çok sayıda gencin gizemli kızı arama çalışması

-Bir gurubun Mezar aralarına yatıp garip sesler çıkarmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

16)PİTBULL\'LA KORKUTARAK FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

ADANA\'nın Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 3 kadın, polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 2\'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Kozan polisi, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından, Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç eve operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda, evlerden birinde Gürcistan uyruklu 3 kadın bulundu. Kadınların ilçeye evlenme vaadi ile Gürcistan\'dan getirildiği ve pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Polis, olayla ilgili 2\'si kadın, toplam 18 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile 3 tüfek ve her evde bir pitbull cinsi köpek bulundu.

Öte yandan, Kozan Kalesi eteklerine çıkan bazı şüphelilerin de sürekli olarak yüksek noktalardan fuhuş yapıldığı iddia edilen evleri, olası polis baskınına karşı gözetlediği ve diğer şüphelilere haber verdiği de iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(POLİS KAMERASI)

- Olay yeri Drone çekimi

- Ele geçirilen silahlar, mermiler ve paralar (Fotoğraf)

- Kurtarılan kadınlar (Fotoğraf)

Haber: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

17)KAMYON VE TIR SÜRÜCÜLERİNDEN EYLEM



ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Lojistik Üssü’nde, kamyon ve TIR sürücüleri lojistik üssündeki park ücreti fiyatları, nakliye komisyonları, mazot fiyatları, otoyol ve köprü ücretlerinin yüksekliğinden dolayı para kazanamadıklarını belirterek eylem yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Burcu Köksal, Şenal Sarıhan ve Özkan Yalım da eylem yapan sürücülere destek verdi. Kamyon ve TIR’larını lojistik üssü dışına yol kenarına park eden sürücüler sorunlarına bir çözüm bulamayınca akşam saatlerinde CHP’li vekillerden de destek alarak eylemlerine TBMM önünde devam etme kararı aldı. Lojistik merkezi dışında bulunan kamyon ve TIR’lar hareket ederken içerdeki kamyon ve TIR’ların ise jandarma tarafından çıkışlarına müsaade edilmedi.

CHP Milletvekili Özkan Yalım yaptığı açıklamada, \"Özel firmaların yapmış olduğu köprülerin, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoban fiyatlarının yüksek olmasından dolayı nakliyeci kardeşim artık evine ekmek götüremez duruma geldi. Kamyoncunun sırtındaki yük 27 tondu maalesef hükümet onu 47 tona yükseltti. Evindeki çocuğuna maalesef hediye götüremez oldu. Birazdan onların talepleriyle ben de onlarla birlikte Dikmen Kapısı’na gideceğiz. Sayın Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan inşallah kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulacaktır\" diye konuştu.

Kamyon şoförleri ise, \"Gerekirse ruhsatları ve anahtarları onlara teslim edeceğiz kendileri işletsinler. Yürüyecek derman kalmadı\" diyerek tepkilerini gösterdiler.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yol boyu dizilmiş kamyon ve Tır\'lar

CHP Milletvekillerinin eylemcilere desteği

CHP\'li Özkan Yalım\'ın röportajı

Sürücülerin açıklamaları

Eylemden detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan POLAT /KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

18)ÇED RAPORU YARGIYA TAŞINAN TAŞ OCAĞINDA KEŞİF YAPILDI



ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde ve Şenocak köyünde yapılması planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'ne başvuru yapılan taş ocağında bilirkişi keşfi yapıldı. Dava konusu alanlarda keşif yapan heyet, proje alanını gezerek yörede oturan köylüleri dinledi.

Şavşat\'ın Çağlayan Vadisi ve Şenocak köyünde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecilerden tepki geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'ne başvuruldu.

HEYET KEŞFİ TAMAMLADI

Taş ocağı açılması planlanan alanlarda dün Rize İdari Mahkemesi bilirkişi heyeti keşif yaptı. İlk keşif yapılan Çağlayan Vadisi\'nde jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Dava konusu alanı gezerek incelemede bulunan heyet, daha sonra avukat Bedretttin Kalın ile yörede oturan köylüleri dinledi, not aldı. Heyeti dinlemek ve savunma yapmak için taş ocağı yanında toplanan vatandaşlar da köylerinde taş ocaklarını istemediklerini ifade etti. Heyet daha sonra ilçeye bağlı Şenocak köyüne giderek, bölgede yapılması düşünülen taş ocağı alanında keşifte bulundu. Bazı köylüleri de dinleyen heyet, inceleme ve keşif sonrası bölgeden ayrıldı.

SAKİN ŞEHİRDE SAKİN EYLEM

Bölge sakinleri tepkilerini yinelemek için yanlarında getirdikleri ‘Taş ocakları ile ocağımızı söndürmeyin’, ‘Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız’ ve ‘Sağlıklı çevrede yaşamak anayasal hakkımızdır’ yazılı döviz, afiş ve pankartları, jandarma ekiplerinin uyarılarını dikkate alarak açmadı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı keşfi, vatandaşlar sakin bir halde izleyerek, düşüncelerini keşif heyetine aktardı.

\'GÜZEL BİR KEŞİF OLDU\'

Keşifle ilgili değerlendirmede bulunan Şenocak Köyü Dernek Başkanı Sayim Uzun taş ocaklarından şikayetçi olduklarını söyledi Uzun, \"Keşif için İstanbul’dan geldik. Yöre halkımızla birlikte olduk. Güzel bir keşif oldu. Gelen yetkililer ile karşılıklı anlayış çerçevesinde köyümüzde taş ocağı istemediğimizi ve bu taş ocağının köyümüze ve yöre halkına vereceği zararları anlattık. Umutluyuz. Biz burada siyaset üstü düşünüyoruz. Buraya her siyasi görüşten insan geldi. Bu taş ocaklarından şikâyetçiyiz. Köyümüzde hayvancılık, meyvecilik, bağ bahçe işleri yapılıyor. Her taraf toz toprak, çamur içinde oluyor. Bütün gıda maddelerini etkiliyor. Burada yaşayan komşularımız çiftçilik yapamıyor. Bizler ve köylülerimiz devletine vatanına bağlıdır. Geniş güvenlik önlemleri alınması da bizi asla rahatsız etmedi. Her şeyi karşılıklı saygı çerçevesinde yaptık\" dedi.

Keşfin bitiminden sonra vatandaşlar bölgede tulum eşliğinde halay çekti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Köyden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Alınan önlemler

Konuşmalar

Halay çekilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA / ŞAVŞAT(Artvin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

19)FİSKOBİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAKTAR: ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ EN AZ 12 TL



SAKARYA\'da, Ak Parti\'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatlarının bu yıl 12 TL\'nin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini belirterek, \"Üreticinin beklentisi en az 12 lira. Bizim de beklediğimiz rakamların 12\'nin üzerinde olması\" dedi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatları ve bu yıl uygulanacak alım modelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lütfi Bayraktar, fındık fiyatı için beklentilerinin 12 TL\'nin üzerinde olduğunu belirterek, \"Bugün itibariyle serbest piyasada fındık 10 lira civarında. Sezonda fındığın çoğu aslında 8,5-9 liradan gitti. TMO piyasaya 10 liradan müdahale etmiş olmasına rağmen, belki müdahale alım şartlarına tam uyamadı, belki aldığı fındığı daha sonra elden çıkaracağı mesajını verdiği için bu piyasanın yükselmesine engel teşkil etti. Sonuç olarak üreticinin elinden fındık 8,5-9 lira aralığında çıktı. Bu fındığın yüksek olduğu bir fiyat değil, ben de bu anlamda üreticiye katılıyorum. Bu yıl belki geçmişten tecrübe almak, her geçen yıl tecrübe katıyor gerçekten insana. Rakamlar arasında yöneticinin minimum 12 lira civarında bir beklentisi var. Bunu biz defaatle ilgililerle konuşuyoruz. Beklentimiz odur ki rakamlar 12\'nin üzerinde olsun\" dedi.

\'HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA FINDIK ALMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Bayraktar, Fiskobirlik\'i borçsuz bir kuruluş haline getirdiklerini ifade ederek, \"Biz son 4 yıldan bu yana, battı, bitti, tasfiye oldu denilen Fiskobirlik\'ten borçsuz, üreten, üreticiden ürün alan, Türkiye\'den ve dünyadan nihai mamul satan kurum haline geldik. Üreticiye alternatif bir alıcı modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de belli bir noktaya geldik aslında. Her geçen yıl daha fazla fındık almaya çalışıyoruz. Bunun devletle birlikte, koordineli halde yapılması gerektiğini anlattık. Geçen yıl TMO ve Fiskobirlik ortaklığı olacak gibiydi son anda çeşitli sebeplerden bundan vazgeçildi. 2009 yılından bu yana uygulanan modelin fındığın problemini çözecek etkisi yok. Bütün çabamız piyasaya istikrar gelmesi\" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Ak Parti\'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Bayraktar, \"Ben Ak Parti\'den milletvekili aday adayı oldum şu anda. Fındığı bilen birilerinin mecliste olmasının ciddi bir katkısı olacaktır. Eğer meclise girersek daha istikrarlı bir piyasa oluşumu için yapılacak bütün mücadeleyi özellikle Fiskobirlik\'in borç batağından kurtulması örneği gibi bir mücadeleyi burada da vereceğiz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE FINDIĞI BİLEN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİYİZ\'

Üreticinin önemli sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden Bayraktar, bu sorunları mecliste tartışarak çözüm bulabilmek için Ak Parti\'den aday adayı olduğunu kaydederek şöyle dedi:

\"Fiskobirlik denince akla fındık geliyor. Türkiye\'deki tarım ihracının yüzde 20\'sini oluşturuyor fındık. Çok geniş bir alan hitap ediyor fındık. Yaklaşık 8 milyon insanımızın fındıktan etkilendiği söyleniyor. Artvin\'den İstanbul\'a kadar geniş bir bölgeye hitap ediyor. Bu anlamda fındık önemli tabi bölge için. Fındıkla ilgili her yıl üreticinin bir takım sıkıntısı oluyor. Hükümetimiz doğrudan destek anlamında çok ciddi bir bedel ödüyor ama belki yöntem ve metodun daha doğru harcanması halinde, bugün piyasada görülen fiyat istikrarsızlığın tekele dönüşmesi gibi bir durumu, stok kontrolü olmaması gibi sorunlar var. Bu sorunlar üreticiyi de piyasayı da rahatsız ediyor. Harcanan paranın gerçek anlamda müdahale alımıyla, fiyat istikrarının sağlanması, stok kontrolünün sağlanması ve piyasanın tekelden kurtulması gibi sonuçlar vereceğinden belki üreticinin daha mutlu olacağı bir tablo yaratılabilir. Bu konuda bizim de çok yoğun çabalarımız var. Bu konuda da aslında bizim ciddi çalışmalarımız var. Topyekun bir camia ve herkesin ağzından bir ses çıkıyor gibi bir şey var. En azından hükümet bu konuda sıkıntılar olduğunun farkında, onu gidermek için çaba içinde. Türkiye\'de fındığı ve bu meseleleri bilen önemli aktörlerden biriyiz. Fiskobirlik başkanıyız sonuç itibariyle, üreticinin derdine bir nebze çözüm bulabilmek, üreticinin önümüzdeki daha iyi günler var diyebileceği bir piyasa yaratabilmek için, siyasette de olmanın, mecliste de üreticinin sorunlarını anlatmanın daha makul, daha sonuç alıcı olacağını düşündüğümüz için Ak Parti\'de bu dönem aday adayı olduk.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Fiskobirlik başkanı ile röportaj

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

20)EVDEN KİTAP ÇALAN HIRSIZLARDAN İLGİNÇ NOT



BİLECİK\'te bağ evine giren hırsızlar, evdeki kitapları çalıp buzdolabının üzerine \'Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk\' yazısı yazdı.

Olay, Bilecik Karasu Yaşam Adası Değirmen mevkiinde meydana geldi. Erol Öztürk\'e (70) ait 2 katlı bağ evine giren hırsız ya da hırsızlar, evde ziynet eşyası ve para bulayınca Atatürk ile ilgili kitapları çaldı. Şüpheliler daha sonra evdeki buzdolabının üzerine \'Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk\' yazını yazdı, evin tavanına da bıçak sapladı. Öztürk, hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Hırsızlar duvara tahta dayayıp balkondan içeriye girmişler. Hırsızlık amaçlı değil. Bir malzeme almıyor. Camı kırmışlar, duvara ketçap sıkmışlar. Ne varsa dolabın içinde almışlar yere atmışlar. Televizyonu indirmişler yerinden, tavana bıçak saplamışlar. Birgün önce akşam saatlerinde burayı kilitledim gittim. Ertesi gün açtım ki kapıyı rezalet. Yani ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Ben bir televizyon kanalından kitap getirttim, Atatürk ile ilgili. Onları torunlarıma dağıtacaktım okusunlar diye. O kitapları almışlar. Dolabın üzerine de yazı ve altına da altına küfür yazmışlar.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Ev-n dışından,

-Erol Öztürk\'ün konuşması,

-Buzdolabına yazılan yazı

Haber-Kamera: Cafer ELMAS /BİLECİK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

21)TELLERE TAKILAN KEDİ İTFAİYECİNİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU



ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde bahçenin çevresindeki dikenli tellere takılan kedi, itfaiyecinin müdahalesi ile tellerden kurtuldu.

Alaplı Pazaryeri mevkiinde bahçe tellerine takılan kediyi gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Canı yanan kedi yanına yaklaşan itfaiyeciyi ısırmaya çalıştı. Bu sırada kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye erinin yaptığı hamle ile takıldığı tellerden kurtulan kedi kaçarak uzaklaştı. Kedinin kurtulmasının ardından itfaiye ekipleri de olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Tellere takılan kedi

İtfaiye erinin kurtarma çalışması

Kedinin itfaiye erini ısırmaya çalışması

Kedinin kendi kendine kurtulması ve kaçması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

22)BOLU\'DA, \'ULUSAL UMKE\' TATBİKATI BAŞLADI



BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7\'nci Ulusal UMKE Tatbikatı düzenlenen törenin ardından başladı.

Geçtiğimiz günlerde Afrin\'de, teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli Burak Tatar\'ın isminin verildiği 7\'nci Ulusal UMKE Tatbikatı, Bolu\'nun Yeniçağa ilçesinde başladı. Türkiye\'nin 81 ilinden 500 UMKE personelinin katıldığı ve Pazar günü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın takip edeceği tatbikat için, katılımcılar Yeniçağa Gölü\'nün çevresinde bulunan mesirelik alanda kamp kurdu. Tatbikatta kullanılacak maket araçlar da ilçedeki bazı bölgelere yerleştirildi. Tatbikat senaryosu için yerleştirilen araçlardan özellikle, hasar görmüş uçak maketi ilgi çekti. UMKE personelleri, acil iniş yaparak yanan uçaktan yolcuları kurtarma, zincirleme trafik kazası, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer sızıntı ve deprem gibi olaylarda kurtarma tatbikatı yapacak.

3 gün sürecek tatbikat öncesi açılış töreni düzenlendi. Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, \"81 ilden gelen UMKE gönüllülerinin bu işi aslında gerçek savaş ortamında, Fırat Kalkanı\'nda, Zeytin Dalı Harekatı\'nda ne derece başarıyla gerçekleştirdiğini, ülkemizde gerçekleşen depremlerde, afetlerde kendilerini hiçe sayarak çalıştığı dönemleri çok iyi biliyoruz. Tatbikat aslında sizin için çok kolay olacak. Bu tatbikatın hepimiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini, yeni şeyler öğrenmemizi, bilgilerimizi pekiştirmemizi vesile olmasını diliyorum. Tatbikat boyunca da Allah kaza bela vermesin\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Uçak maketinden görüntüler

-Kurulan çadırlar

-Kamp alanı

-UMKE personelleri

-Ali Emre Çağan\'ın konuşması

-Araçların siren çalması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================