DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇORUM\' DA İNFAZ KORUMA MEMURU POMPALI SALDIRIDA YARALANDI

ÇORUM\'da infaz koruma memuru Cevat Yıldırım (52), kaldırımda yürürken genç bir kişinin pompalı tüfekli düzenlediği saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Saldırgan genç yaya olarak kaçarken, yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Bahabey Caddesi\'nde meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda görevli infaz koruma memuru Cevat Yıldırım kaldırımda yürüdüğü bir sırada arkasından yaklaşan 17- 18 yaşlarında bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Yıldırım, ayaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Yıldırım ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyebilmek için çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL HASTANEYE GELDİ

Saldırının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelerek ağır yaralanan Cevat Yıldırım\'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı kısa bir açıklama yapan Yurdagül, \"Gerekli çalışma yapılıyor daha sonra bilgi verilecekö dedi.

ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

İnfaz koruma memuru Cevat Yıldırım\'ın mesai arkadaşları olayı haber alır almaz, hastaneye akın etti, durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Cevat Yıldırım\'ın ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve tedavisine burada devam edildiği belirtildi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası gardiyanın vurulma anı

-Olay yerinden görüntü

-Hastane acil önü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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POMPALI TÜFEKLE MİNAREYE ÇIKTI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

2)4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde, elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), polisi alarma geçirdi. Dün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi\'ndeki Kuba Camii\'ne gelip, elindeki pompalı av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, \"Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak\" diye bağırmaya başladı. Haber verilmesi sonucu, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler ikna etmeye çalışırken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi. Çevredekiler büyük panik yaşadı.

\'20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM\'



borcu yüzünden hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyleyen Murat T., \"20 mermim var, gerekirse çatışırım\" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.



4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Elinde pompalı tüfekle merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii\'nin minaresine çıkarak şerefeden çevreye ateş eden Murat T., 3 saat 50 dakika sonra ikna edildi. Eylemine son vermemek için direnen Murat T., polislerin uzun süren ikna çabaları sonucu saat 21.50\'de silahıyla birlikte minareden indi. Murat T.\'nin pompalı tüfekle ateş açarak korku yaratması üzerine akşam ve yatsı namazına gelen cemaat ise can güvenliği nedeniyle camiye alınmadı.

Borcunu ödeyemediği için hakkında mahkemece hapis cezası verildiği iddia edilen Murat T., olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi tarafından muayene edildikten sonra Çekirge Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Murat T\'nin minareden indirilip ambulansa alınması

- Ambulansın içinden görüntü

- Ambulansın hareket etmesi

- Pompalı tüfek

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Serik\'teki çifte cinayetin şüphelisi baba ve oğlu adliyede (EK)

3)BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Antalya\'nın Serik ilçesinde tartıştığı Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz\'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Salih Avcı ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.\'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Salih Avcı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, oğlu ise serbest bırakıldı. Kelepçeli halde polisler eşliğinde adliyeden çıkarılan Salih Avcı\'ya çelik yelek giydirildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Salih Avcı\'nın polis eşliğinde adliyeden çıkışı

- Salih Avcı\'nın araca bindirilmesi ve aracın gidişi

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ BİR TUTUKLAMA

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük\'ün (30) öldürülmüş halde bulunduğu olayla ilgili olarak, aynı yerde yaralı olarak bulunan Gültekin Köle (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Köle tutuklanırken, Bülbül ve Gölcük\'ün cenazeleri ikindide kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Önceki gün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu\'nun 2\'nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkiinde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş\'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük\'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle\'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan icelemede, Bülbül\'ün başından, Gölcük\'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bülbül\'ün çiftçilik yapan eniştesi Köle\'nin ise sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Köle, dün sevk edildiği adliyeye tutuklandı. Öte yandan, savcılıktaki ifadesinde Köle\'nin konuşmadığı, susma hakkını kullandığı belirtildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük\'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Yapılan otopsiler sonrasında, Gölcük\'ün cenazesi Ödemiş Büyük Camii\'nde, Bülbül\'ün cenazesi ise Ortaköy Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından dün toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazelerden görüntü

- Zanlının adliyeye sevkinden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KAYIP GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

MERSİN\'de, bir süredir kayıp olarak aranan A.B.\'nin (25), denizde cansız bedeni bulundu.

Merkez Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi\'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz bir erkek bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin, uzun uğraşlar sonucu denizden çıkardığı kişinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen A.B. olduğu saptandı. Başında yara izi bulunan A.B.\'nin cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, meraklı vatandaşların polislerin olay yerinde yaptığı çalışmaları izleyip cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Deniz polisinden görüntü

- Polis cesedi bulması

- Polis cesedi bota çıkartması

- Meraklı vatandaşlardan görüntüler

- Cesetten görüntüler

- Ceset iskeleye çıkarılırken

- Meraklı vatandaşların telefonu kamerasıyla çalışmayı görüntülemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE /MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)16 YAŞINDAKİ ÇOCUK KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

SİVAS\'ta, M.G (16), evlerinde kendini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi Saadet Apartmanı\'nda meydana geldi. Mehmet ve Halime çiftinin çocuğu lise öğrencisi M.G iddiaya göre evde kimse yokken kendisini kalorifer borusuna çamaşır ipiyle astı. Eve gelen yakınları çocuğu asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntüler

-Yakınlarının ağlaması

-Cenazenin evden çıkarılışı

-Cenazenin morga konulması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)GÜRBULAK VE KAPIKULE\' DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

GÜMRÜK ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı\'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda ise 1 milyon 750 bin lira olan 116.5 kilo esrar ele geçirdi.

GÜRBULAK\'TA 78 KİLO EROİN

Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı\'na İran\'dan giriş yapan boş TIR, işlemlerinin ardından yapılan risk analiz kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada dorse tavanında görülen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler, Zeus ve Vita ile arama yapıldı. Aramada tavana preslenmiş paketler bulunurken,köpeklerin koku almasını önlemek içinde pul biber ve gres yağı ile kaplandığı, paketlerin kısa sürede boşaltılmasını sağlayacak kayışlı bir düzenek kurulduğu fark edildi. Aramalarda piyasa değeri 15 milyon 400 bin TL. olan 78 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ESRARLAR ÇITALARA GİZLENMİŞ

Sırbistan\'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye\'ye giriş yapan Sırbistan plakalı boş TIR, Kapıkule Gümrük Kapısı\'nda

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

X-ray operatörlerince gerçekleştirilen taramada dorsenin kenar kısımlarında şüpheli yoğunluk farkı tespit edilen noktalar işaretlendi ve araç detaylı olarak aranmak üzere gümrük muhafaza personeli refakatinde arama hangarına alındı. TIR öncelikle uyuşturucu gizlenmiş olması ihtimaline karşın narkotik dedektör köpek Benga ile arandı ve köpeğin dorsenin kenar kısmında bulunan tahta çıtalara aşırı tepki verdiği gözlemlendi. Bunun üzerine gümrük muhafaza memurlarınca dorse üzerinde bulunan brandayı sabitlemek amacıyla kullanılan çıtalar yerinden sökülerek kenarlarından kırıldığında tahtalarının içinin oyulduğu ve oluşturulan boşluklara paketler gizlendiği ortaya çıktı.

Paketler çıkarıldığında Türkiye\'ye sokulmaya çalışılan piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL. olan 116,5 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü Sırbistan uyruklu I.E., gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜRBULAK)

Köpeğin TIR içinde araması

Tavanda bulunan uyuşturucular

Uyuşturucunun çıkarılması

Detaylar

(KAPIKULE)

Köpeğin arama yapması

Tahtaların arasındaki uyuşturucular

Uyuşturucuların bulunması

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BATMAN\' DA PETROL ÜRETİMİDE 93 YILIN REKORU KIRILDI

BATMAN\'da, İl Koordinasyon Kurulunda toplantısında konuşan Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Batman bölgesinde günde 17 bin varil ham petrol üretiminin yapıldığını ve bunun da 93 yılın rekoru olduğunu söyledi.

Valilikte, Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapılan ve yatırımcı kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, petrol üretiminin artışına dikkat çekti. Batman bölgesinde günde 17 bin varil ham petrol üretiminin yapıldığına işaret eden Demir, \"93 yılın rekorunu kırdık. Kış mevsiminde soğuk havalarda petrol üretiminde düşüş oluyor ama biz bölgede petrol üretimini günde 17 bin varilin üzerinde tuttuk. Temmuz ve Ağustos aylarında bu rakam 18 bin varilin üzerine çıkacak. 7 arama kuyusunda petrol üretim çalışmalarımız sürüyor. İki kuyuda da sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 2 milyon 81 bin varil petrol üretiminden 2 milyon 581 bin varil petrol üretimine ulaştık. Bu da son yılların en yüksek üretim rakamıdır\"diye konuştu.

VALİ\'DEN KATILIMCILARA UYARI: TOPLANTILARA KATILIN

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, toplantıya daha çok müdür yardımcısı düzeyinde kalımdan dolayı uyarıda bulunarak, \"Neden bölge müdürleri toplantılara gelmiyor. Bu toplantılar da çok önemli. Geçen toplantıda Ankara\'daydım diye bu toplantıya bölge müdürlerinin gelmemesine anlam veremiyorum. Bir dahaki toplantıda mutlaka bölge müdürlerinin katılmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Koordinasyon toplantısından detaylar

-Müdür Mustafa Demir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Vali\'nin konuşması

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SALİHLİ\' DE YERLİ TOHUM VE FİDE ŞENLİĞİ

MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki Beşeylül İlkokulu\'nda, yerli tohum ve fide şenliğinin 2\'incisi düzenlendi.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma Vakfı (GEMA), Beşeylül İlkokulu ve Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu işbirliğiyle, yerli tohum ve fide şenliğinin 2\'incisi gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Beşeylül İlkokulu Müdürü Ahmet Sarp, \"Yerli tohumun üretilmesi, halk ve toprakla buluşturulması amacıyla, çocuklarımızın yetiştirdiği 40 bin adet sebze fidanın dağıtım programındayız. Üretimde millilik kapsamında bu çalışmamızı yaptık\" dedi.

GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ise, bu yıl okul bahçesinde oluşturulan sera içerisinde 10 farklı tür sebze çeşidinde 40 bin fide ürettiklerini söyledi. Kilimcigöldelioğlu, \"Geçen yıl bu sera içerisine 7 bin fide dikmiştik. Bu yıl sayımızı artırarak, 40 bine çıkardık. Amacımız halkımızı yerel tohumla buluşturmaktır. Ürettiğimiz bu fidanları cumartesi günü Çamurhamamı Mahallesi\'nde gerçekleştireceğimiz ve bu etkinliğin devamı niteliğinde olan programımızda halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız\" dedi.

Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, \"Yerli tohum ve fide şenliğinin geleneksel hale getirilmesi son derece olumlu. Yerli tohumun yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin bunu kullanması amacıyla yapılan faaliyetin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor\" dedi.

Tören, halk oyunları gösterileri ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bisiklet turundan görüntü

-Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ile röp.

-Etkiliğe katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir ile röp

-Etkinliğe öncülük eden Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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