DHA YURT BÜLTENİ - 1

Zeytin Dalı Harekatı Raco\'da 2\'nci gün

*RACO\'NUN MERKEZİNE BÜYÜK OPERASYON

Terör tehdidi nedeniyle Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco\'nun merkezine operasyon düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağlı birlikler karadan operasyon yürütürken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de operasyona destek veriyor. Ayrıca Türk Jetleri de operasyona havadan destek vererek terör mevzilerini bombardıman altına alıyor. DHA Muhabiri İrfan SAPMAZ, Raco operasyonunu yerinde takip ediyor.

Sınıra tank ve asker sevkiyatı sürüyor

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezinden Suriye sınırına jandrma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nden çıkan timler, operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan güvenlik görevlilerine havadan bir helikopter güvenlik amacıyla eşlik etti.

Gaziantep\'te konuşlu 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Suriye sınırındaki kentlere, tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Gaziantep\'ten gönderilen TIR\'lara yüklü 4 tank ve askerleri taşıyan 3 midibüs, dün akşam saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Tank ve obüslerin Kilis ve Hatay\'da Suriye sınırında konuşlanacakları belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis\'te askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunurken, önceki günkü çatışmada yaralı askerleri de tedavi gördüğü olarak hastaneler ziyaret etti. Akar\'a; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

TSK\'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan akerleri ziyaret ettiği belirtildi. Akar\'ın, 2\'nci Jandarma Komando Tugayı\'na giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilediği de bildirildi.

Yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, bilahare 2\'nci Jandarma Komando Tugayına giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilemiş, kahraman ve fedakâr personeline iyi dileklerde bulunmuş ve burada;

** Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini,

** Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını,

** Harekât esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını,

** Harekâtın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını,

** Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etmiş,

** Son olarak 4\'üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etmiş, personele hitabının ardından icra edilen tören, Komando Andının topluca okunması ile sona ermiştir.\"

\"Orgeneral AKAR bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur.\"

Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

YUNANİSTAN\'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu\'nda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan, üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan 2 Yunan askeri, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne\'de Pazarkule Sınır Kapısı\'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında önceki akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına aldı.

Haklarında soruşturma başlatılan Yunan askerlerin, Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu\'nda görev yapan, teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis oldukları belirlendi. 54\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı\'na bağlı sınır devriyeleri tarafından yakalanan Yunan askerleri, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi.

Üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan Yunan askerleri, jandarmadaki ifadelerinde, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen Yunan askerleri ifade verdikleri savcılıktan, \'Askeri casusluğa teşebbüs etmek\' ve \'Askeri yasak bölgeye girmek\' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerler teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis\'in, \'1\'inci derecede askeri yasak bölge ihlali\', \'kaçma şüphesi\', \'delileri karartma şüphesi\', \'ikametgahlarının Türkiye\'de bulunmaması\', \'yurtdışına kaçma olasılığı\' gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, askerlerin üzerinden çıkan dijital verilerin de incelenmesine karar verdi.

\'KARDAKİ İZLERİ TAKİP ETTİK, YANLIŞLIKLA GEÇTİK\'

Edirne\'de askeri yasak bölgeden sınırı geçerek Türkiye\'ye gelen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, önceki gün saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirterek, \"Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz\" dedi.

Bu arada üzerlerinde bulanan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüler ortaya çıktığı belirtilen Yunan askerleri, görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi. Yunan askerler, Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Adıyaman\'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandı

ADIYAMAN\'da, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona çağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu A.C. ile Ö.M.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.C. ile Ö.M.\'nin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Trafik lambasındaki \'el yapımı patlayıcı\' imha edildi

DENİZLİ\'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu\'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu\'nun kesiştiği kavşakta ışık düzenlemesi yaparken, bir trafik lambası içine yerleştirilen bomba düzeneğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddenin etrafında geniş bir bölümü trafik ve yaya akışına kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları trafik lambasındaki elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı bomba düzeneğini fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Patlama büyük bir gürültüye neden olurken çevredeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Patlama esnasında trafik lambası da parçalandı. Kontrollü patlatmanın ardından polis bomba düzeneğinin parçalarını incelemek üzere topladı. Olay yerine getirilen bomba arama köpeği de çevrede başka patlayıcılar olması ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Bomba düzeneğinin ne zaman ve kimler tarafından yerleştirildiği başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında araştırılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

Gaziantep\'te 150 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 150 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurup arama yaptı. Ekipler narkotik dedektör köpeği \'Bady\'in de katılımıyla yaptıkları aramada kamyonun şoför mahalli ve kasasındaki çantalarda şeffaf poşetlere konulmuş toplam 150 kilo eroin ele geçirdi. Eroine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yazıhan\'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı



MALATYA\'nın Yazıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Sivas yönünde ilerleyen 44 DG 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen 44 ER 802 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Halit Güler ile Hatice Çolak yaşamını yitirdi. Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu (47), Mahmur Kaygusuz (34) ve Mustafa Çolak (40) ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da iki ayrı kaza: 9 yaralı



ŞANLIURFA\'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 MA 0275 plakalı hafif ticari araç, önündeki 63 AF 343 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.

İkinci kaza ise Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 SV 6205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 AAC 797 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla kendini vuran kişi hayatını kaybetti

ADANA\'da cadde üzerinde pompalı av tüfeğiyle 16 el havaya ateş eden Aydın Gültekin (22), 17\'nci atışında tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışırken kazara kendini başından vurarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi\'ndeki meydana geldi. İddiaya göre, cadde boyunca pompalı av tüfeği ile 16 el havaya ateş eden Aydın Gültekin, 17\'nciyi de ateşlemek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Düzeltmek için doldur-boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu Gültekin, başından yaralandı. Silah seslerini duyan ve çatışma çıktığını zanneden vatandaşlar, dışarı çıktıklarında ise bir kişinin yerde yattığını gördü. Yaralının yanında bir adet pompalı av tüfeği olduğunu görenler durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybettiği belirtilen Gültekin\'in öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeğine ait 17 adet boş kartuş bulundu. Çevrede ise herhangi bir isabete rastlanmadı. Polisin ilk incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda, Gültekin\'in 16 el havaya ateş ettiği, silah tutukluk yapınca da kazara kendisini vurduğu belirlendi. Gültekin\'in cesedi polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İzmirli asker, kaza sonucu hayatını kaybetti

Bingöl\'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan asker Ömer Sarı, bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl\'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan Ömer Sarı isimli bir asker henüz bilinmeyen bir silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Buca Çamkule Mahallesi\'nde yaşayan aileye acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Ayakkabı imalatı işinde işçi olarak çalışan baba İlhami ve ev hanımı olan anne Nasife Sarı, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale ederken, baba Sarı, \"Söyleyecek bir şey yok, vatan sağ olsun\" dedi. Bekar olan erin 4 ay önce uzun dönem olarak askere gittiği ifade edildi. Babasıyla aynı işi yapan Sarı\'nın Yusuf, Irmak ve Çınar adında 3 kardeşinin daha bulunduğu öğrenilirken, dün (Perşembe) akşamı telefonla konuştuğu kardeşine \"Annem, babam ve kardeşlerim sana emanet\" dediği ortaya çıktı. Ömer Sarı\'nın cenazesi bugün Gaziemir\'deki Gülhane Camii\'ndeki törenin ardından öğle vakti toprağa verilecek.

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti



GAZİANTEP\'te, güvenlik görevlisi Mustafa A. (26), çalıştığı PTT şubesinin otoparkındaki resmi aracın içinde tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi\'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. 7 aydır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa A., telefonla görüşme yapacağını söyleyerek şubenin arkasında bulunan otoparka gitti. Burada resmi aracın sürücü koltuğuna oturan Mustafa A., tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanlar otoparka gittiğinde Mustafa A.\'yı aracın içinde kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.\'nın öldüğünü belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Mustafa A.\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum Morgu\'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü



ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü\'nde 19 yaşındaki Can Mutlu oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önünde dün saat 21.30\'da meydana geldi. Can Mutlu\'nun fakülte girişindeki banktaki hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mutlu\'nun kalp krizine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi.

Can Mutlu\'nun uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesette enjektör, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Üniversiteyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenen Can Mutlu\'nun cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Paralarını alamayan işçiler 5 katlı binanın tepesine çıktı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki turistik bir tesis inşaatında çalışan ve 5 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen bir grup işçiden 2\'si, sabah 5 katlı binanın tepesinde çıkarak eylem yaptı. Jandarmanın çabasıyla ikna olan işçiler, eylemine son verdi.

Güvercinlik Mahallesi\'ndeki 1200 yataklı bir turistik tesisin inşaatını yapan taşeron firmadan da 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçilerden Vahap Yiğit (28) ile evli ve bir çocuk babası Doğan Demirbaş (26), dün saat 08.00\'de, 5 katlı binasının üstüne çıkarak eyleme başladı. İşe gelen arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Bu sırada DHA muhabirine telefonla açıklama yapan alçı ve sıva işçisi Vahap Yiğit, kendisiyle birlikte 16 kişinin toplamda 60 bin lira alacaklarının olduğunu belirterek, \"Bu 16 kişinin hakkı hala duruyor\" dedi.

İhbar üzerine olay yerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eylemin sonlandırılması için işçilerle konuştu. Jandarmanın çalışmasıyla ikna olan işçiler, 5 saat sonra eylemine son verdi.

Konuyla ilgili olarak Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada \"Şirketimiz sözleşmeli olarak birçok taşeron firma ile çalışmaktadır. Sıva işleri ile ilgili olarak V.A. (Vural Ateş) şahıs şirketi ile çalışılmış ve 300 bin liralık ödeme 12.01.2018 tarihinde V.A. hesabına yapılmıştır. Taşeron tarafından mağdur bırakılan işçilere ödenmeyen resmi alacaklar, Lujo Hotel tarafından karşılanmaktadır\" denildi.

Ayrıca inşatın demir işlerini yapan usta başı Burhan Ezdirici de \"Benim yanımda 15 kişi çalışıyor. İşçinin bende 10 bin lira alacağı var, ona 3 bin lira versem adam kabul etmiyor. Sık sık bizi arıyorlar, paralarını alabilmek için. V.A. ortadan kaybolduğundan beri biz artık burada bir iş yapmıyoruz, şantiye ile bağlantımız kesilmiş durumda. Ama biz burada iş yaptık, bu firmaya hizmet ettik. Bu firma bizim mağduriyetimizden sorumludur. Paramızı istiyoruz\" dedi.

Gümüşhane\'nin \'Yılın Onur Ödülü\', Aydın Doğan\'a layık görüldü



GÜMÜŞHANE Vizyon Dergisi tarafından gerçekleştirilen \'2017 Yılın En\'leri\' anketinde dereceye giren isimlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törende \'Yılın Onur Ödülü\' Aydın Doğan\'a layık görüldü.

Gümüşhane Vizyon Dergisi, 2017 yılında Gümüşhane ve ülke için çalışan, başarılı olan birçok sektördeki Gümüşhaneliye ödül vermek için \'2017 yılın En\'leri\' anketi düzenledi. İnternet üzerinden başlatılan ankette 33 bin 380 kişi oy kullandı, 20 başlıkta yılın enleri belirlendi. Belirlenen isimler için Ankara\'da özel bir otelde program düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş, Osman Akgül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ve çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.

Programda ilk olarak Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de terör unsurlarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen askerler için Kuran\'ı Kerim Tilaveti okundu. Törenin açılış konuşmasını Gümüşhane Vizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi Alper Tuna yaptı. Üç yıl önce yayın hayatına başladıklarını söyleyen Alper Tuna, \"Bu törenin amacı sanattan, spora, siyasetten iş dünyasına öne çıkan hemşehrilerimizi sizlere tanıtmak ve başarılarını taçlandırmaktır\" dedi. Daha sonra ödül törenine geçildi.

YILIN EN\'LERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende yılın bürokratı seçilen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ödülünü eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu\'dan aldı. Vali Memiş, kendisine takdim edilen ödül için teşekkür etti. \'Yılın Onur Ödülü\'ne ise Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan layık görüldü. Geceye katılamayan Aydın Doğan adına ödülünü, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel aldı.

\'Yılın Siyasetçisi Ödülleri\'ni AK Parti Milletvekilleri Osman Akgül ile Cihan Pektaş, \'Yılın Belediye Başkanı Ödülü\'nü Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Yılın \'STK Ödülü\'nü Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay aldı.

