DHA YURT BÜLTENİ - 1

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 16\'ncı gün; 932 terörist öldürüldü (EK)

1)TSK: 2 ŞEHİT, 5 YARALI

GENELKURMAY Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"

\'3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğu belirtilen açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir\" denildi.

2)OSMANİYE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ\'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün şehit olan 25 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren\'in memleketi Osmaniye\'deki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Evren\'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi\'ndeki evine giden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve beraberindeki heyet, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren ile eşi Zehra Evren’e acı haberi verdi. Şehit haberini duyan yakınları ve çevredeki komşuları ise eve akın etti. Şehit Evren\'in baba evi ile bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile üyeleri şehit evine gelerek taziyelerini ilettiler. Şehit Evren\'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin cenazesinin, bugün öğle namazına müteakiben Osmaniye\'de defnedileceği bildirildi.

3)İSKENDERUN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ\'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal\'ın, Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin Karayılan Mahallesi\'ndeki evine gelen İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal\'a verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal\'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Babası Ahmet Vurdal\'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, bugün öğle namazına müteakiben İskenderun\'da toprağa verileceği bildirildi.

4)ŞEHİT ÜSTEĞMENİN AİLESİ, ŞANLIURFA’YA GELDİ



SURİYE\'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun İzmir’de yaşayan ailesi Şanlıurfa’ya geldi.

Teröristlerin Şeyh Horoz bölgesinde tanka düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun, İzmir’de yaşayan babası Mehmet, annesi Yasemin Çubukçu ve ismi öğrenilemeyen kız kardeşi Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havaalanı\'na gelen şehidin ailesini Vali Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan şehidin ailesi, Osmangazi Mahallesi\'ndeki şehidin dedesinin evine geçti. Şehidin dedesinin oturduğu eve Türk Bayrağı asılırken, sağlık ekipleri, polis ve askeri yetkililer acılı aileye teselli etmek için evde hazır bulundu. Şehit Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesinin DNA tespitinin ardından Şanlıurfa’da toprağa verileceği belirtildi.

Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuşun cenazesine katıldı (EK)

5)BAŞBAKAN, HATAY’DAKİ HAREKAT MERKEZİ\'NDE

Başbakan Binali Yıldırım, Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi\'ndeki sınırın sıfır noktasına kurulan çadır kentte jeneratör tamiri yaparken, 22 Ocak\'ta Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD/YPG\'li teröristlerin attığı havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) çalışanı Şahin Elitaş\'ın evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım, duaların okunmasının ardından şehidin çocuklarına oyuncak hediye etti.

Başbakan Binali Yıldırım, \'Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu 2\'nci Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Askeri kamuflaj giyen Başbakan Yıldırım\'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üst düzey askeri yetkililerin de eşlik ettiği belirtildi. Yıldırım\'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’nde 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden \'Zeytin Dalı Harekatı\' hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Yıldırım, Reyhanlı Gençlik Merkezi önünde Reyhanlı İlçe Belediyesi\'nce kurulan çadıra geldi. Reyhanlı\'ya atılan roketler nedeniyle yaşamını yitirenler için Kur\'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte programda, yöre halkına hitap eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"17 yaşındaki yavruya bile kıydılar. Mekanları cennet olsun. Allah, acılı ailelerine sabır nasip etsin. Onlar şehit değil, biz böyle inanıyoruz. Onlar Peygamberimize komşu oldular. Onların şehadetine vasıf olmayı da Rabbim bizlere nasip eylesin. Ülkemizin, yurdumuzun muhafazası için istiklalimiz için istikbalimiz için kahraman silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyonu en yakından yaşayan sizlersiniz. 90\'dan fazla roket, füze, top mermisi daha fazlası Reyhanlı\'ya düştü. Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi, bize zarar veremez. Birliğinize, kardeşliğinize asla bir halel gelmesin; buna yürekten inanıyorum. Bundan emin olun. 35 yıldır bu topraklarda tohumu ekilen bu alçak terör örgütü, geçmiş tarihinde görmediği kadar büyük bir cezaya maruz kalmıştır. Son 2 yılda özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanımız ve tüm güvenlik görevlilerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında bunlara göz açtırmadı. Bunu gören terör örgütü son çare olarak ağababalarına sığınmak mecburiyetinde kaldı. Zannetmeyin ki 3- 5 cani ile 3- 5 çapulcuyla bu mücadele. Bu mücadelenin arkasında onların omzundan bu millete nişan alan alçaklar var. Emperyal devletler olan sözde dostlar var; ama kim olursa olsun çok açık söylüyorum. Bu millet, bunun da üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Onun için her türlü imkanımız, tedbirimiz vardır. Sizin bu onurlu gururlu dik duruşunuz bu işi bitirdi. Allah hepinizden razı olsun. Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir; ama bizde insan sevgisi var. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.\"

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Hatay\'dan ayrıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: EĞER BU İTTİFAKLIK DEVAM EDECEKSE, ÇAPULCULARIN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYECEKSİNİZ



Başbakan Binali Yıldırım, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk gününden bu yana Hatay\'a 60, Kilis\'e 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu, 113 kişinin de yaralandığını söyledi. Harekat kapsamında belirlenen 538 hedefin imha edilmesiyle 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, terör örgütlerine destek sağlayan müttefik ülkeleri de isim vermeden sert dille eleştirirken, \"Bugün atılan füzelerin, atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan, aşağılık terör örgütleriyle hiç bir yere varamazsınız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Hatay\'daki temaslarının ardından Kilis\'e geçip Suriye\'den atılan roketlerin düştüğü yerler ile hayatını kaybeden sivil vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Temaslarının ardından valiliğe geçen Başbakan Yıldırım burada açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin rakamları paylaştı. Harekatın ilk gününden bu yana Hatay\'a 60, Kilis\'e ise 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu bildiren Yıldırım, bu süreçte belirlenen 538 hedefin imha edilmesiyle 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıldırım, şöyle dedi:

\"20 Ocak\'ta başlayan ve bugün 15\'inci günü tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor, askeri açıdan operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu arada tabi karşı tarafta terör örgütü alçak saldırılarını da sürdürüyor. İlk günden bugüne kadar, önceki 700\'ün üzerindeki saldırı ve tacizi saymıyorum, geçmiş aylara, geçmiş yıllara ait. Operasyonun başladığı ilk günden bugüne kadar Hatay\'a 60, Kilis\'e 34 olmak üzere toplam 94 roket, füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 113 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yine bu süre içerisinde de Türk Silahlı Kuvvetleri, 538 belirlenen hedefi imha etmiş, 935 teröristi etkisiz hale getirmiştir.\"

\'DAHA KAPSAMLI BİR TEDBİR ÜZERİNDE KARAR VERECEĞİZ\'

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay\'daki esnafın kredi, sigorta ve vergi ödemelerine ilişkin Bakanlar Kurulu\'nda kapsamlı tedbir kararı verileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

\"Tabi bu operasyon dolayısıyla Kilis\'te olsun, Hatay\'da olsun esnafımızın işleriyle ilgili bir takım sorunlar da söz konusu. Sigorta, vergi, kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu toplantımızı yarın gerçekleştireceğiz. Önceden aldığımız bazı tedbirler vardı, daha kapsamlı bir tedbir üzerinde karar vereceğiz. Tabi ilk günden bugüne hem Hatay, hem Kilis valiliğimizin emrine gerekli kaynak, parasal destek yapılmaktadır. Mağdur olan vatandaşlarımızın kısa vadeli ihtiyaçları görülmektedir. Bugünkü ziyaretlerimizde gördüğümüz en önemli husus, gerek Kilis\'te, gerek Hatay\'da, ilçelerinde, vatandaşımızın morali çok yüksek. Bu operasyon dolayısıyla atılan roketlerden, füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi aynı zamanda teröre karşı, ülkemize yapılan bu saldırıya karşı da çok daha hırslanmış, bilenmiş bir durumdalar. Karşılaştığımız her vatandaşımız bize \'Biz de gidelim ve bu operasyonda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.\' Dolayısıyla şahsım ve arkadaşlarım olarak böyle büyük bir milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bu milletin geçmişinde çok büyük zaferler vardır. Çanakkale\'de, İstiklal Harbi\'nde nasıl istilacılara gereken dersi verdiysek, bugün de milletimizin can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan, sınır güvenliğimize zarar veren; hem ülkemizde, hem komşu topraklarda, Afrin\'de Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/PYD/YPG, DEAŞ bilumum terör örgütlerinin zulmünden inim inim inleyen Suriyeli kardeşlerimizi de rahata erdirmek, onların can ve mal güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz canla, başla fedakarca çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle bütün bu operasyonlarda görev alan kardeşlerimize, kahraman Mehmetçiğimizi Allah muvaffak etsin diyor, Allah onların yar ve yardımcısı olsun diyorum, alınlarından öpüyorum. Onların her biri Türk milletinin gurur abidesidir. Her biriyle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz.\"

\'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DÜŞÜP KALKMAKTAN VAZGEÇİN\'

Terör örgütlerine silah veren ülkeleri çok iyi bildiklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, \"Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin ne yazık ki bu terör örgütleriyle iş tutuyor olması milletimizi ve bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin, atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki; terör örgütleriyle düşüp kalkmaktan vazgeçin. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan, aşağılık terör örgütleriyle hiç bir yere varamazsınız. Hiç bir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da sempatisini, güvenini kazanamazsınız. Türkiye, dostluğuna çok önem verir ama ülkemize husumet gösteren, düşmanlık gösterenler de şunu da çok iyi bilsin ki bu da karşılıksız kalmaz ve nitekim kalmıyor da.\"

\'BU İTTİFAKLIK DEVAM EDECEKSE, ÇAPULCULARIN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYECEKSİNİZ\'

Fırat Kalkanı bölgesinde; Cerablus\'tan, Azez\'e kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki alanlarda huzur, barış ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

?\"Bölgedeki valilerimiz, görevlilerimiz oraya dönen 100 bin civarındaki Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Okullar açılıyor, 150 binin üzerinde öğrenci var. Hastaneler faaliyete geçti, ticari hayat başladı. İnsanlar Suriye\'deki iç savaşın doğurduğu o şoktan, o travmadan artık kurtardı yerleşik hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye bu bölgelere barış getiriyor, huzur getiriyor. kardeşliği tesis ediyor. alçak terör örgütü ne yazıkki bir çok ülkede bir algı operasyonu üzerinde çalışıyor, kara propaganda yapıyor. Efendim Türk askerinin sivilleri hedef aldığını filan bu yalana bile başvurmaktan çekinmiyor. Eğer nasıl sivillerin hedeflendiği, nasıl binaların yerle bir edildiği, nasıl acımasızca sivil insanların katledildiğini görmek istiyorsanız Kilis\'e gelin, Hatay\'a gelin, Reyhanlı\'ya gidin, Hassa\'ya gidin, Kırıkhan\'a gidin göreceksiniz. 94 tane füze ve roketin 15 günde buralarda patlatıldığını ve birçok insanımızın hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu göreceksiniz. Onun için bize karşı bu karalama kampanyası yapanlara da itibar edenlere bir çift sözümüz var; NOTA\'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak aziz milletimiz olarak biz gereken tedbirleri alırız, ülkemizin, milletimizin başına bela olan bu terörün de üstesinden geliriz. Bunun için milletimize biz sözümüz var. Başlarken dedikki terör belasını, bu milletin gündeminden çıkaracağız ve bunun için gece gündüz demeden polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucumuz, özel harekatçımız, silahlı kuvvetlerimizin mensupları büyük bir özveriyle, gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu işler geride kalacak; daha güzel günleri, ülkemizin, gençlerimizin geleceğe yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye\'yi inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı tutumu ve hükümetimizin operasyon konusundaki tüm desteği ve milletimizin arkamızda topyekun olarak durması, bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımızdır. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu vatan için, bu millet için canını seve seve veren şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin diyor hepinize teşekkür ediyorum.\"



6)AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL: MÜNBİÇ\'E DE GİRECEĞİZ ALLAH\'IN İZNİYLE

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değinerek, \"Biz, Fırat Kalkanı\'ndan sonra Afrin\'e başlayınca önce \'Afrin\'i yapamazsınız\' dediler. Şimdi bize diyorlar ki \'Münbiç\'i yapamazsınız.\' Münbiç\'e de gireceğiz Allah\'ın izniyle\" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ta bir tesiste Sivil Toplum Kuruluşları ile (STK) bir araya geldi. STK temsilcilerinin görüşlerini alıp sorunlarını dinleyen Ünal, partisinin İl Kadın Kolları 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada konuşan Ünal, Türkiye\'nin bugün içinde bulunduğu durumun Kahramanmaraş\'ın Fransız işgalinde olduğu 1920\'lerdeki dönemden daha ağır olduğunu söyledi. İktidara geldiklerinde vesayetle mücadele ettiklerini, 2010\'da vesayetin belini kırdıklarını ve bu sırada sivil toplum örgütü görünümünde olan FETÖ\'nün de vesayetten boşalan yeri kendileri almak istediklerini ifade eden Ünal, bunu fark edince FETÖ\'yü terör örgütü ilan ettiklerini ancak CHP\'nin onların yanında yer aldığını söyledi. Ünal, \"Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ne yaptılar? Afrin\'e Zeytin Dalı Operasyonu başladığında Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne hiçbir şey diyemeyen, Afrin harekatının haklılığına bir şey diyemeyen uluslararası hukuka uygun harekata bir şey diyemeyen CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? uluslararası alanda yine Türkiye\'yi zor durumda bırakmak için bu defa Özgür Suriye Ordusu\'na dönük saldırılarına başladı\" dedi.

\"SON TERÖRİSTİ YOK EDENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ\"

Kuzey Suriye\'de kantonlar oluşturulmaya başlandığında yapılanları asla kabul etmediklerini belirttiklerini ancak birilerinin ısrarla orada planladıkları süreci devam ettirdiklerini ifade eden Ünal, şunları söyledi:

\"Biz onlara \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' dediğimizde şaka yapıyoruz zannettiler. Gelemez zannettiler içeriden de birileri, hatta bizim içimizden birileri \'Türkiye altından kalkamayacağı riskleri almamalı. Türkiye, sonuçlarına katlanamayacağı riskleri almamalı\' gibi laflar etmeye başladı birileri. Eğer biz Fırat Kalkanı Harekatı\'nı yapmasaydık, bir hançer gibi orada terör örgütü koridoruna ortadan vurmasaydık bugün Afrin\'i yapamazdık. Onlara biz şunu söyledik, Eğer biz bu riskleri almazsak ödeyeceğimiz bedel daha ağır olacaktır\' dedik. Eğer siz risk almazsanız cesaretle yol yürümezseniz oyunlar bozulmaz kardeşlerim. Zor, oyunu bozar. Biz, Fırat Kalkanı\'ndan sonra Afrin\'e başlayınca önce \'Afrin\'i yapamazsınız\' dediler. Şimdi bize diyorlar ki \'Münbiç\'i yapamazsınız\' diyorlar. Münbiç\'e de gireceğiz Allah\'ın izniyle. Terör neredeyse Terörist neredeyse sınır güvenliğimizi koruyana kadar, o savaşı Türkiye\'nin içine taşımak isteyenlerin son teröristini yok edene kadar devam edeceğiz.\"

\"KILIÇDROĞLU\'NUN LİSTESİNDEKİ MÜKERRER İMZALARA NEDEN BAKMIYORSUNUZ?\"

CHP\'nin önceki gün yapılan kongresinde mükerrer imzalar konusuna da dağinen Mahir Ünal, \"Dün kongrede iki tane aday yarıştı. Şimdi bunlar demokrasiden, özgürlükten bahsediyorlar ya, parti içi demokrasiden bahsediyorlar ya, adaylardan bir tanesi 167 delegenin imzasıyla adaylığını açıkladı. Şimdi diyorlar ki, efendim mükerrer imza varmış, bu kişi aday olamazmış. Yahu bu mükerrer imza sadece bu adamın mı listesinde var, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun listesinde mükerrer imzalara neden bakmıyorsunuz? İşte tam da anlayış bu kardeşlerim. Kendisiyle ilgili olunca her türlü faşistlik, her türlü baskı, her türlü anti özgürlükçü yaklaşım mübah. Ve ne oldu? En sonunda orada aday olan diğer kişi, isyan etti, \'Siz, bu tavrınızla mı Türkiye\'ye özgürlük getireceksiniz? Siz, bu faşist tutumunuzla mı Türkiye\'ye özgürlük getireceksiniz?\' dedi. Kendi içlerinde bile bunları nasıl olduğu ortada.\" dedi.

\"ERDOĞAN\'I YÜZDE 60\'LA BAŞKAN SEÇELİM Kİ ZILLAMASINLAR\"

CHP\'nin siyasi parti olmadığını ileri süren Ünal, şunları söyledi:

\"Burasının zaten bir siyasi parti olmadığını çok önce söylemiştik. Düşünün, PYD\'ye sempati ile bakan, PKK\'ya sempatiyle bakan, PKK\'lı teröristlerin cenazesine katılan, DHKP-C\'li teröristlerin adeta avukatlığına soyunan FETÖ\'nün ağzıyla konuşan bir yapıyla maalesef karşı karşıyayız. Biz Türkiye\'yi bunlara bırakabilir miyiz? Biz,Türkiye\'yi PYD sempatizanlarına, PKK sempatizanlarına, FETÖ ağzıyla konuşanlara Türkiye\'yi bırakabilir miyiz? Bu emaneti onlara bırakabilir miyiz. Bırakamayız, o yüzde çok çalışmamız, sandıktan çıkmamız ve genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ı 2019\'da Allah\'ın izniyle en az yüzde 60\'la başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü yüzde 52-53 olunca bunlar zıllıyorlar. Bunların zıllımaması için, biliyorsunuz değil mi zıllımayı? Hiç değilse biz bu işi en az yüzde 60\'la halledelim inşallah.\"



7)CEVDET YILMAZ: BAŞKA ÜLKENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili \"Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz.\"dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Aksaray İl Kadın Kolları Olağan Kongresi\'ne katıldı. Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılan kongrede partililerine seslenen Cevdet Yılmaz, Afrin\'e yönelik operasyona değindi. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın teröre yönelik olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

\"Biz Afrin’de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz. O terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının, emperyal bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu oyunları bozacağız, sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın, milletimizin güvenliğini daha da pekiştireceğiz.\"

Harekatın sonucunda ülke sınırlarını güvenli hale geleceğini ifade eden Yılmaz, \"Ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak. Onlarda bu terör örgütlerinden kurtulmuş olacaklar. Daha huzurlu bir ortama kavuşacaklar inşallah. Biz bu harekatı her hangi bir etnik gruba, bir inanç grubuna karşı yapmıyoruz. Biz bu harekatı terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Orada bulunan Arapıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, diğer etnik gruplarıyla, inanç gruplarıyla herkes bizim kardeşimizdir. İnşallah geleceğimizi hep birlikte daha huzurlu bir şekilde inşa edeceğiz. Başkalarının oyunlarını bozacağız inşallah. Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, gücümüzle, kuvvetimizle bunu yapıyoruz.\" dedi.

8)NATO KIŞLASI ÖNÜNDE TÜRK BAYRAKLI PROTESTO



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun baba ocağının karşısındaki NATO kışlasının duvarına Türk bayrakları asılması üzerine, Amerikalı nöbetçi subayın bayrakları indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde NATO kışlasının önünde toplanan kalabalık olayı protesto ederken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'de Afrin\'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, PKK/YPG\'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun ailesinin Buca\'daki evine önceki gece saatlerinde taziye için gelen vatandaşlar caddeyi Türk bayrakları ile donattı. NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası\'nın duvarına da asılan Türk bayraklarını, iddiaya göre Amerikalı nöbetçi subayın gece indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde şehidin baba ocağı önünde toplanan vatandaşlar, olayı protesto etmek için Orgeneral Vecihi Akın Kışlası\'nın duvarına Türk bayrakları astı. Sık sık \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları atan kalabalığa caddeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna çalarak destek oldu. Olayla ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ortak basın açıklaması yaptı.

Bülent Delican, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin 780 bin metrekaresinin her yerine bu anlı şanlı bayrağımızı asarız\" diyerek şunları söyledi:

\"Bugün Afrin\'de şehit olan Muhammed Cihangir Çubukçu kardeşimizin evinin önündeyiz. Şehidimizin ailesi Urfa\'da. Şehit kardeşimiz yarın orada toprağa verilecek. Biz dün şehit evinin önünde bayrak asarken bazı sıkıntılar olduğunu duyduk. Bugün özellikle buradayız çünkü Türkiye Cumhuriyeti\'nin 780 bin metrekaresinin her yerine biz bu anlı şanlı bayrağımızı asarız ve buna kimse müdahale edemez. Bugün de özellikle AK Parti ve Büyük Birlik Partisi teşkilatı olarak bütün sokağı Türk Bayrağı ile dalgalandırmaya geldik. Afrin\'deki tüm şehit kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Milletimizin topyekun arkasında olduğu askerlerimizden bir tanesinin şehit evinin karşısında birileri güya bayrak astırmayacaksa biz bunun hesabını sorarız ve o bayrağı da her yere asarız.\"

Kalabalık, basın açıklamasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuduktan sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Türk bayrakları NATO kışlasının duvarlarında asılı halde duruyor.

9)VAN\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 21 YARALI

VAN\'da, yolcu otobüsünün yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3\'ü ağır, 21 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Van-Erciş karayolunun 30\'uncu kilometresindeki Tasmalı mevkiinde meydana geldi. Ankara\'dan Van\'a giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3\'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

10)CENAZE YOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 12 YARALI



KASTAMONU\'da cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Balcı yönetimindeki 41 LG 822 plakalı minibüs, kaygan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Balcı ile Emine Şen (73), Ayşe Rümeysa Çalışkan (5), Ayşe Çalışkan, Naime Çalışkan, Miraç Öztürkel, Sabire Öztürkel, Fatma Hafize Koç, Mahmut Balcı, Emine Güngör, Hasan Akça, Reşit Akça ve Mehmet İşler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Şen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayşe Rümeysa Çalışkan\'ın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüstekilerin, Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinden Samsun\'un Veizrköprü ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları belirtildi.

11)ZONGULDAK\'TA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 22 YARALI



ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki yolculardan 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde Karaman mevkiinde meydana geldi. Ereğli\'den Karabük\'e giden S.B.(55) yönetimindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın yaşamını yitirirken, yaralanan 22 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı Hüseyin Çiftçi, kaza yapan midibüsün yanına koştuklarını belirterek, \"Hemen gittik camları kırdık ve yaralıları çıkarttık\" dedi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Midibüs şoförü S.B.\'nin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

12)BALIKESİR’DEKİ İKİ AYRI KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI



BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, 7’si çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Savaştepe ilçesi istikametine seyir halinde olan Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, Savaştepe ilçesinin kırsal Mecidiye mahallesi yakınlarında yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yolun alt tarafında bulunan mezarlığa uçtu. Mezarlık duvarına ve ağaçlara çarparak duran minibüsün sürücüsü Hikmet Önül ile birlikte yolcular Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savaştepe ilçesinin kırsal Sarısüleymanlar mahallesi yakınlarında aynı saatlerde meydana gelen bir diğer kazada ise, Mehmet Gündoğdu (60) idaresindeki 45 V 6351 plakalı otomobil, Balıkesir’den Savaştepe istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücü Mehmet Gündoğdu’nun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta bulunan yolcular Ayşe Dudu Gündoğdu (60), Ayşe Vergen (52) ve Leyle Girgin (50) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

13)MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATTI: 7 YARALI



TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde maden işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atarak devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolunun 10\'uncu kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede bir kömür ocağında çalışan işçileri taşıyan İsa Aşar(39) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü İsa Aşar ile araçtaki Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29), Selahattin Eteş (41), Cengiz Karabıyık (39) ve Mehmet Eteş (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu belirtilen Mustafa Avkaş, Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU 4 YARALI



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Murat Küçük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Murat Küçük kazadan yara almadan kurtulurken, 112 Acil ekipleri yaralanan Ayşe Küçük, Çiğdem Kara, 8 yaşındaki Umut Kara ve 1 yaşındaki Hayrullah Can Kara\'ya ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZİN BİDONUYLA GELDİĞİ KENT MEYDANINDA KENDİNİ YAKMAYA KALKTI



SİVAS\'ta, maddi sıkıntıları olduğunu ileri süren Mevlüt A. (38), bidonla taşıdığı benzini üstüne dökerek, kendisini yakmak istedi. Polisler, yarım saatlik çalışma sonucu Mevlüt A.\'yı ikna edip, elinden benzin bidonunu aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, kent meydanında oldu. İşsiz olduğu öğrenilen Mevlüt A., elindeki bidona doldurduğu benzinle meydanda bulunan süs havuzunun üzerine çıkarak, kendisini yakma girişiminde bulundu. Durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Mevlüt A., olay yerine gelen polislere, behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini ve maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu ekipler, Mevlüt A.\'yı ikna ederek, elinden benzin bidonunu aldı. Süs havuzundan indirilen ve sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Mevlüt A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

\'SİYANÜR İÇTİM BANA DOKUNMAYIN\' NOTU BIRAKIP İNTİHAR ETTİ



ANTALYA\'da, yalnız oturan Serkan Çırağ, evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti. Çırağ\'ın oturduğu dairede \"Siyanür içtim bana dokunmayınö yazılı not bulundu. Bunun üzerine Çırağ\'ın dairesinin bulunduğu apartman ile bitişikteki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821. Sokak 5 katlı Halil Ak Apartmanı\'nın 1\'inci katındaki dairede yalnız oturan Serkan Çırağ\'dan (33) haber alamayan yakınları akşam kontrol için geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak daireye giren yakınları Serkan Çırağ\'ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Serkan Çırağ\'ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Serkan Çırağ ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Çırağ, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

\'SİYANÜR İÇTİM BANA DOKUNMAYIN\'

Bu sırada evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Serkan Çırağ\'ın yazdığı tahmin edilen \"Siyanür içtim bana dokunmayınö yazılı not buldu. Bunun üzerine Çırağ\'ın dairesinin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, sokağı da yaya ve araç trafiğine kapattı. Dairede incelemede yapılması için olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Serkan Çırağ\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

AFYON\'DAN ÖZEL EKİP GELDİ

Antalya\'da \'Siyanür içtim bana dokunmayın\' notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ\'ın dairesinde özel inceleme yapmak için Afyonkarahisar\'dan AFAD ekibi geldi. Dairede inceleme yapan ekipler, bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı Halil Ak Apartmanı\'nın birinci katında \'Siyanür içtim bana dokunmayın\' yazılı not bıraktıktan sonra iddiaya göre içtiği siyanürle yaşamını yitiren Sercan Çırağ\'ın cesedini ve daireyi incelemek için Afyonkarahisar\'dan özel AFAD ekibi geldi. Özel kıyafetlerini giyerek karantina halindeki sokakta ve apartman girişinde özel detektör ile inceleme yapan ekipler, kimyasal kalıntısına rastlamadı. Özel maske takarak Sercan Çırağ\'ın dairesine giren ekipler, cesedin bulunduğu alanda bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnekler alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, cesedin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Çırağ\'ın hayatını kaybetme nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

GAZOZ VE MADEN SUYU HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI



KAHRAMANMARAŞ\'ta bir iş yerinden kolilerle gazoz ve maden suyu çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, sabaha karşı Toptancılar Hali\'nde meydana geldi. Bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, olay yerine gittiğinde A.A.\'yı (19) kucağındaki maden suyu ve gazoz kolileriyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Çevrede araştırmasını sürdüren ekipler, bir otomobil içerisinde S.A. (23), S.B. (17) ve H.Y.\'yi (17) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 13 koli halinde 312 gazoz ve maden suyu ile bir evden çaldıkları belirlenen setüstü ocak ve tost makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerinden gazoz ve maden suyu çalma anları ise güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden H.Y.\'nin 2 oto hırsızlığı, ev ve iş yerinden hırsızlık ile büyük baş hayvan hırsızlığı olaylarının faili olduğu ortaya çıktı. 1\'i kadın 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KASK HAYATINI KURTARDI



SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün havada taklalar atarak yola savrulması güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün kask takması ve koruyucu elbiseler giymesi hayatını kurtardı.

Kaza, geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi\'nde meydana geldi. Burak Dededağlılar (21) yönetimindeki 14 GB 626 plakalı motosiklet sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp yola savruldu. Yerde acı içinde kıvranan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi omzundan yaralanan genci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sürücünün kask takması ve koruyucu elbise giyinmesi hayatını kurtarırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

