DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, ŞANLIURFA’DA



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte dün akşam saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanı\'na inen Orgeneral Akar\'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı\'na geçti. Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali\'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Orgeneral Akar\'ın temasları basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Fotoğraflar

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

2)BAKAN ÇELİK; \'HEM DEAŞ, HEM PKK İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ\'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesi\'nce Atakent Mahallesi\'nde yaptırılan \'644 dairelik Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi\'nin temel atma törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

\"PYD\'nin aslında PKK olduğu ve onun Suriye rejimi tarafından kullanıldığını söyledik. Silah depoları olduğunu söyledik ve dün yardım istiyorlar. Tıpkı Rakka\'da olduğu gibi işbirlikleri Afrin\'de de ortaya çıkmıştır. DEAŞ saldırısı olduğunda Avrupa\'da dayanışma gösterilir. Ama nedense PKK saldırısı olduğunda Türk bayrakları yansıtılmaz binalara, dayanışma gösterilmez. Bugün bize \"PKK\'yı bırakın, DEAŞ\'a yönelin\' diyorlar, peki bize DEAŞ kadar PKK da saldırıyorsa ulusal güvenlik için nasıl görmezden geliriz? Türkiye hem DEAŞ, hem PKK ile mücadele etmeye devam edecektir.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tören alanından genel ve detay görüntüler

- Protokolün görüntüsü

- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik\'in konuşması

- Toplu açılışın yapılması

Haber:ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: \'AFRİN\'LE SINIRLI KALIN\' DERSENİZ BİZİM İÇİN GEÇERSİZDİR



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekâtı için \'Afrin\'le sınırlı kalın\' taleplerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, \"Sınırlı olun derken, kastın \'Sadece Afrin\'le sınırlı kalın, Afrin\'in dışına girmeyin\' derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit ister Afrin\'den, ister Sincar\'dan, ister Kandil, ister Membiç\'ten, isterse Fırat\'ın doğusundan gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya\'da Kepez Belediyesi tarafından Kütükçü Mahallesi\'nde yaptırılan 52 yataklı Şefkat ve Huzurevi\'nin açılışını yaptı. Açılışa Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, huzurevi sakinleriyle çok sayıda davetli katıldı.

\'ULAŞMAMIZ GEREKEN KIZILELMA VAR\'

Törende, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, protokolün ön sırasında yer ayrılan huzurevi sakinlerinin tek tek elini öptü. Konuşmasında Türkiye\'nin hedeflerinin daha başında olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, \"Çünkü ulaşmamız gereken büyük hedefler var. Ulaşmamız gereken bir hedef var, Kızılelma var. Bir de bu hedeflere giderken önümüzde engeller var. O hedeflere ulaşmak için çok çalışacağız, o engelleri, zincirleri kırmak için dimdik ayakta güçlü duracağız\" ifadelerini kullandı.

\'MÜDAHALE, MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ\'

Terör örgütünün her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Hem de bitirinceye, inlerine, çukurlarına gömünceye kadar. O dağlarda inler yapmışlar kat kat, o inlerin hepsini başlarına yıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, tepelerine iniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin istikrarına göz dikenin gözünü oyacağımızı söyledik. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız, \'Bir gece ansızın gelebiliriz\'. Bu gecenin yani illa akşam, yani gün batımıyla ilgisi yok. Bunun anlamı şudur: Her an, her yerde bize karşı olanın tepesine ineriz demektir. İçeride, dışarıda fark etmez. Şimdi de Afrin\'de hain PYD-PKK terör örgütünün yuvalarını başlarına yıkıyoruz. Çünkü bize oradan tehdit ve saldırı geliyor. Bizim de buna karşı yaptığımız müdahale meşru müdafaa hakkımızdır.\"

\'SURİYE\'NİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Teröristlerin amacının hukuku çiğnemek ve ülkeleri bölmek olduğunu söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bizim Suriye\'nin toprağında gözümüz yok. Biz Irak\'ın da Suriye\'nin de sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Ama Irak\'ta da Suriye\'de de bize yönelik bir terör örgütü varsa gider o terör örgütünün tepesine bineriz. Yaptığımız budur. Kahraman Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte YPG\'lileri, PKK\'lıları Afrin\'de de yerle bir ediyor. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus\'tan El bab\'a kadar 2 bin kilometrekarede DAEŞ\'i yok ettiğimiz gibi. Çünkü bizim için DAEŞ de bir, FETÖ de bir, YPG-PKK da bir. Hepsi aynıdır, ideolojisi farklı olabilir ama hepsi terör örgütüdür, hepsinin de amacı yakmak, yıkmaktır\" dedi.

\'SURİYE\'NİN YÜZDE 25\'İNDEN FAZLASINI KONTROL EDİYORLAR\'

Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanların huzur içinde yaşadıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, \"İnşallah Afrin\'de de bizim askerimizi, Mehmetçiği gören kadınların, gençlerin amcaların nasıl sevindiğini görüyorsunuz, onlar gibi oraları terk etmek zorunda kalan insanlar da geri dönerek, huzur bulacaktır. Türkiye\'den Fırat Kalkanı bölgesine 100 bine yakın insan döndü. Suriye içinden de 150 bin insan döndü. Türkiye\'de 350 bine yakın Suriyeli Kürt kardeşimiz yaşıyor. Bu hain terör örgütü YPG-PKK, Amerika\'nın da desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25\'inden fazlasını kontrol ediyor. Neden bugüne kadar Suriyeli Kürt kardeşimiz Suriye topraklarına dönemedi, bunu sormuyorlar. Şimdi bu müdahale zamanında bize ders vermeye kalkıyorlar. Esasen hiç kimse kalkıp da bizim PKK-YPG terör örgütüne karşı mücadelemize laf edemiyor\" diye konuştu.

\'AVRUPA\'DA PKK\'YI SAVUNAN PARTİ VE MİLLETVEKİLLERİ VAR\'

Avrupa\'da törer örgütü PKK\'yı savunan partiler ve milletvekilleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Onlar zaten ideolojiden dolayı PKK\'yı terör örgütü olarak da görmüyor. Bu bizi bağlamaz o ayrı bir şey. Neymiş efendim sivillerden endişe ediyorlarmış. Bir yerden endişe edecek ya, bir bahane bulacak, insani konulardan endişe ediyorlarmış. İnsani konularda, siviller ve göçmen konusunda dünyada Türkiye\'den daha hassas bir ülke var mı? 3.5 milyon Suriyeliyi, Iraklıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu kadar masraf ederken Türkiye\'ye ne kadar katkı sağladınız da insani konuları Türkiye\'ye hatırlatmaya kalkıyorsunuz.\"

\'SİZİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZÜ ÇOK BİLİRİZ\'

Türkiye\'nin sivillere yönelik hassasiyetini hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, bu konuda hatırlatma yapmaya kalkanlara tepki gösteren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Üstelik kim hatırlatıyor. Irak\'ta, Irak\'ı işgal ettikten sonra çıkan fotoğrafları, videoları gördük. O insanları soyundurup, üstündeki elbiseleri çıkarıp da işkence edenleri gördük biz. Sen hâlâ bana insani konuları hatırlatırsın. Sivillere yaptığınız işkenceler tarihte yazıyor, biliyor, biz de biliyoruz. Senin Afrika\'da birçok ülkede o insanlara yaptığın zulmü, tarih de yazdı ben de biliyorum. Sen hangi hakla bana sivil ve insani konuları hatırlatıyorsun. Daha bugün dünyanın her yerinde Müslümanlara zulmediyorlar, Myanmar\'da başka yerde Müslümanlara zulmederken susuyorsun da terör örgütüne yaptığımız bir müdahaleden doğrudan rahatsızlığını belirtmiyorsun ama insani, sivil konularda Türkiye\'ye ders vermeye çalışıyorsun. Biz sizin ikiyüzlülüğünüzü çok biliriz. Geçmişinizi de çok biliriz.\"

\'BİTTİĞİ, TÜKENDİĞİ YERE KADAR GİDECEĞİZ\'

İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olan bir ülkeye kimsenin ders veremeyeceğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Söyleyeceğiniz bir laf varsa açıkça söyleyin bize. Terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açık söyle. Mert ol, ikiyüzlü olma, dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin, ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak, ondan sonra Türkiye\'ye de aman efendim işte sivillerden endişe ediyoruz, fazla uzamasın da. Ne fazla uzamasın kardeşim, bittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz. Ve onları tükettikten, temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine, yani Suriyelilere teslim edeceğiz. Sen terör örgütü için bir ülkeyi işgal et, terör bahanesiyle başka bir ülkeye gir. İstediğin ülkeyi istediğin silahla vur, yanı başımda, sınırımda terör beni, camimi, vatandaşlarımı hedef alıyor ben o terör örgütüne karşı müdahale etmeyeceğim ya da dikkatli olacağım ya da başka şey yapacağım. Evet ben dikkatliyim hedefim sadece teröristtir. Evet ben insaniyim, hepinizden daha fazla düşünüyorum sivilleri. Ama yanı başımızdaki terör örgütünü biz bitinceye, temizleyinceye kadar sürdüreceğiz.\"

\'TÜRKİYE\'YE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMEYE BAŞLADILAR\'

\'Efendim sınırlı olsun\' diye talepler olduğunu da belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Ne sınırlı olsun, operasyon mu sınırlı olsun? Bazıları da diyor ki siyasi çözüm. Terör örgütüyle ne siyasi çözümü bulacaksın, kiminle oturup konuşacaksın, diplomasiymiş, kiminle diplomasi yapacaksın? Biz diplomasinin en iyisini biliriz, yapıyoruz. Uyarı yapmadık mı, ağababalarını da uyardık, onlara da söyledik. Uyarıdan kimse ders almazsa, dinlemezse olacağı budur. Ha senin sınırlı olun derken kastın \'Sadece Afrin\'le sınırlı kalın, Afrin\'in dışına girmeyin\' derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit nereden gelirse gelsin, ister Afrin\'den, ister Sincar\'dan, ister Kandil, ister Membiç\'ten, isterse Fırat\'ın doğusundan gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz. Hem mücadele edeceğiz hem de diplomasiyi yürüteceğiz. Diplomasiyi kimle yürüteceğiz, Türkiye ile dost olmak isteyen herkesle biz dost oluruz. Ama önce Türkiye\'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Güzel öğrenmeye başladılar. Türkiye tehditten, baskıdan veya şantajdan korkan bir ülke değil.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun sözlerine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, \"Kılıçdaroğlu ne diyor? Neredeyse Amerika haklı demeye getiriyor. Şu milletin birliğinin, beraberliğinin tesis edildiği zamanda bile kerhen de olsa operasyona destek verdiğin ortamda bile şu milli ruhu bozacak davranışlardan kaçın. Bakıyoruz, son günlerde attığımız adımlardan da ilişkileri geliştirmemizden de çok rahatsız. Türkiye\'nin yararına olan her şeyden rahatsız olan bir ana muhalefet partisi ve onun genel başkanı vardır. \'Allah ıslah etsin\' dedi vatandaşımız, ben diyecektim. Allah başımızdan eksik etmesin diyeceğim ama siz anladınız onu. Çünkü bu partinin içinde DHKP-C\'liler var. DHKP-C, PKK bugün beraber. İdeolojileri de beraber. Bu partinin içinde PKK sempatizanı olanlar da var. Bunu söylediğimde de kızıyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Dava aç, benim hakkımda dava aç, ön seçimde kimlerin nasıl girdiğini de biliyoruz. Bir partinin iç işlerine karışmıyoruz ama bir partinin içine DHKP-C\'li giriyorsa o zaman güvenlik meselesi haline geliyor\" diye konuştu.

UKRAYNALI KADINLARIN SESLENDİRDİĞİ ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ ÇAVUŞOĞLU\'NU DUYGULANDIRDI

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Ukrayna Ailesi Derneği\'ni ziyaret etti. Burada Çavuşoğlu\'nu Ukrayna Kültür Sanat Derneği\'ne bağlı Ukraynalı kadınlardan oluşan Şef Olesya Mercan\'ın yönettiği Bereganya Korosu karşıladı. Koro, Ukrayna türküsü Chedric\'in yanı sıra Türkçe \'Çanakkale Türküsü\'nü seslendirdi. Kadınlara eşlik eden Çavuşoğlu, türkünün bir bölümünde gözyaşlarını tutamadı. Mendiliyle gözyaşlarını silen Çavuşoğlu, kadınlara, \"Harikasınız, muhteşemsiniz\" dedi. Çavuşoğlu, burada kendisine ikram edilen Ukrayna bereket ekmeğinden tattı, dernek hakkında yöneticilerinden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şefkat ve Huzurevi dış plan

- Yaşlılardan detay

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun gelişi

- Yaşlılarla görüşmesi

- Bakanın el öpmesi

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun açılş kurdelesini kesmesi

- Bakan Çavuşoğlu ve yaşlılar detay

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

TBMM Başkanı Kahraman: Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız (EK)

4)\'DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ, SURİYE GİBİ OLACAKTIK\'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Batman Valiliği, Birlik Vakfı Batman Şubesi ve Batman Belediyesi tarafından düzenlenen, \'Yeni Türkiye vizyonunda Doğu ve Güneydoğu\'nun Kalkınmadaki rolü\' çalıştayına katılmak üzere dün akşam saatlerinde kente geldi. Kahraman\'ı Ak Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü Kristal Park tesislerinde verilen yemeğe katıldı. Burada konuşan Kahraman, Refah Partisi döneminde tankların şehirlerde yürütüldüğünü belirterek, \"Tanklar yürümemelidir. Bizim Refah Partisi zamanında yürüdü. Şimdi yine yürüyor. Yine hedef aynı. Uçağın pistten kalktığı gibi tam kalkacağımız zaman önümüzü kesiyorlar. Ama sökmedi\" dedi.

Türkiye\'nin gelişip, kalkındığını belirten Kahraman, \"Darbe gerçekleşseydi. Suriye, Arakan gibi olacaktık. Bundan sonra darbe yok. \'Geldim, el koydum\' Öyle bir şey yok. Gelişiyoruz, kalkınıyoruz ve kalkınacağız\" diye konuştu.

\'NE İŞİN VAR 4 BİN 900 TIR İLE BENİM HUDUDUMDA?\'

TSK\'nın Afrin\'de terör örgütü PKK/PYD\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na da deginen Kahraman, şöyle konuştu:

\"Dünyada dış yardımda Amerika\'dan sonra milli gelire göre Türkiye ikinci sıradadır. Ama miktar olarak, nüfus oranına göre birinci sıradayız. En fazla yardım eden ülkeyiz. Çalışınca oluyor. Berabersek oluyor. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bakın Cumhurbaşkanımız \'One Minute\' dedi. Ayağa kalktılar. Eyvah İsrail Cumhurbaşkanına, \'One Minute\' mi denir? Basbayağı denir. \'Ben varım\' derse denir. Ne oldu, ondan sonra özür diledi. \'Etme eyleme\' dedi. Şimdi de ses çıkaranın kulağı çekiliyor. Senin ne işin var, 4 bin 900 TIR ile benim hududumda? Niçin tehdidin \'DEAŞ\' diyorsun ve PYD\'yi üretiyorsun. Şimdi ayağa kalkma zamanıdır. Şimdi Afrin bu. Kuzeyde yaptığımız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuna devam edeceğiz. Terörü kurutacağız. Bütün müdahaleler boşuna. Devam edeceğiz. Bunun için birlik lazım. Hep beraber olmamız lazım. Evvelsi gün AP\'de bir şaşkın vekil, kendi ülkesini şikayet ediyor. Neden örgütlerine müdahale ediyoruz diye. Şaşkın, cahil. Sabredeceğiz, hep beraber yürüyeceğiz. Hainimiz çok. Pensilvanya\'daki hain gibi.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Batman Valiliği ziyareti

-Birlik Vakfı ziyareti

-Batman Belediye ziyareti

-TP Kristal Park\'ta STK temsilcilerine yemek

-TBMM başkanı Kahraman\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

5)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KİLİSEDEN TÜRK BAYRAKLI DESTEK



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK), Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ\'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi\'nden Türk bayraklı destek geldi. İlçenin Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi\'nin ön cephesine dev Türk Bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı harekatına desteğini kiliseye asılan Türk Bayrağı ile gösterdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kilisenin duvarında asılmış olan Türk Bayrağı

- Kilesennidış yüzeyinden ve isminden görüntüler

- Cadde asılı bayrak görüntüsü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

6)YANGIN ÇIKAN DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ



ADANA\'da bir apartmanın giriş katındaki iki odalı dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81187 Sokak\'taki bir 12 katlı bir apartmanın giriş katında çıktı. İki odalı evde yalnız yaşan 48 yaşındaki Ferize Nergis, iddiaya göre yatmadan önce ısınmak için klimayı çalıştırdı. Klimadan üzerine sıçrayan alevlere uyanıp, korkuyla evden dışarı çıkarak komşularından yardım isteyen Nergis, bir taraftan da itfaiyeyi aradı. Nergis\'in yardım çığlığına uyanan komşuları, dışarı çıktıklarında evin alev alev yandığını gördü. Yangının tüm evi sarması nedeniyle müdahalede bulunamayan komşuları, itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü. Apartman sakinleri ile evde kiracı olarak oturan Nergis, itfaiye erlerinin çalışmasını korku ve kaygıyla izledi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangının ardından iki odalı ev, oturulamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İtfaiye aracından görüntü

- Evin girişindeki itfaiye erlerinden görüntü

- Apartman sakinlerinden görüntü

- Evin içinde soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden görüntü

- Evin kapısına konulan yangında zarar gören mobilyalardan görüntü

- İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkması

- Evde tek yaşayan Ferize Nergis\'in itfaiye erlerine yangını anlatması

- Ferize Nergis\'ten görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Apartman sakinleri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

7)NATO SAVAŞ GEMİLERİ SİNOP\'A DEMİR ATTI



KAREDENİZ\'de bulunan NATO\'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya\'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı\'na demir attı.

Karadeniz\'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu isimli savaş gemileri Sinop\'a gelerek limanda bulunan iskeleye demir attı. 4 gün kette kalacak olan savaş gemileri kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken polis ekipleri tarafından da bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla savaş gemilerini görüntüledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Demir atmış gemilerden detay

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

8)KARDA MAHSUR KALAN MİNİBÜSTEKİ 12 KİŞİ, 2 SAATTE KURTARILDI



HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinden Akocak köyüne gitmek için yola çıkan içerisinde sürücü ve 11 yolcunun bulunduğu minibüs, köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı. Mahsur kalan yolcular, cep telefonuyla İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekibine ulaşarak yardım istedi. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla bölgeye ulaştı. Ekipler, mahsur kalan yolcuları kurtararak köylerine götürdü.

Minibüs sürücüsü Rıdvan Esener, öğlenleyin köye giderken aracın kara saplandığını belirterek, öKarla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedik. Ekipler, 2 saat süren çalışmayla bölgeye ulaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Köy yolunda çalışan iş makineleri

-Karda mahsur kalan yolcu miniüsü

-İçerisindeki yolcular

-Yolcular kurtarılırken

-Sürücü ile röportaj

-Yolcular köye giderlerken

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN /YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

9)OTOMOBİLİN PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRİRKEN TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



AKSARAY\'da otomobilinin patlayan lastiğini değiştirirken TIR\'ın çarptığı sürücü Vedat Köseler öldü, yanındaki arkadaşı Gökhan Kocaoğlan ise yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Köseler\'in (32), mesai bitiminin ardından evine gitmek için yola çıktığı 40 DV 086 plakalı otomobilin sol arka lastiği patladı. Otomobili emniyet şeridine çeken Köseler ve yanındaki Gökhan Kocaoğlan (30) lastiği değiştirirken, Erkan Akkurt (32) yönetimindeki 68 HU 701 plakalı TIR, iki arkadaşa çarptı. TIR\'ın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Köseler ve Kocaoğlan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Vedat Köseler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gökhan Kocaoğlan\'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

TIR şoförü Erkan Akkurt gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yeri detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

10)KADIN MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN POLİS MEMURU, 6 AY SONRA TUTUKLANDI



ANTALYA’da, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen’i (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sait Şahin (24), davanın ilk duruşmasında tutuklandı.

Olay, geçen yıl 19 Temmuz’da saat 20.30’da, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak’ta 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. 21 Mart’ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişken, olay günü arkadaşı polis memuru Sait Şahin’in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Yiğit’in de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun karşısında koltukta oturan Ümran Yetigen’in sol göğsünden girip, sırtından çıktı.

Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Sait Şahin, “Allah, arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırınö diye bağırdı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği Ümran Yetişgen’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Yetişgen, kurtarılamadı. Olayın ardından polis memuru Sait Şahin ve arkadaşı Yunus Yiğit gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sait Şahin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya ölen polis memuru Ümran Yetişgen’in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile avukatları Merve Can Harcola Doğan, tutuksuz sanık Sait Şahin ile avukatı Yasin Dedeli katıldı.

Duruşmada savcılıktaki ifadesini yineleyen Said Şahin, “Silahı temizledikten sonra masanın üzerine koydum. Daha sonra iki kez doldur boşalt yaptım. Ancak, son doldur boşaltta telefonum çaldı. Silahı masanın üzerine koydum. Arkadaşım Yunus aramıştı. Evde olduğumu söyledim ve bana yemeğe geldi. Daha sonra Ümran bana ait olan çekpas ve ütüyü getirdi. İçeride üç arkadaş şakalaşarak sohbet ettik. Bir süre sonra silahı kemerimdeki kelebek kılıfa sokmak istediğim sırada, elim yanlışlıkla tetiğe dokundu ve ateş aldı. Sonrasında şoke oldum. Yunus oturduğu yerde kalktı ama Ümran yerde yatıyordu. Sonrasında ben ambulansı ve polisi aradımö dedi.

Ümran Yetişgen’in ailesinden özür dileyen Said Şahin, Ümran’la kardeş gibi olduklarını sözlerine ekledi.

MAHKEME BAŞKANI SİLAHI KILIFINA SOKUŞU GÖRÜNTÜLEDİ

Mahkeme Başkanı Mutlu Çat da sanık Said Şahin’e silahı kılıfına nasıl soktuğunu göstermesini istedi. Silahı kılıfına sokuş şeklini gösteren Said Şahin’e çıkışan Mutlu Çat, “Silah böyle mi kılıfına sokulur? Parmak tetikte silah kılıfına sokulmazö dedi. Mahkeme Başkanı Çat’ın talimatıyla mübaşir, Said Şahin’in silahı kılıfına koyduğu bu anları cep telefonuyla fotoğrafladı.

‘SİLAH NİŞAN VAZİYETTEYDİ’

Tanık olarak dinlenen Yunus Yiğit ise Said Şahin’in Ümran Yetişgen ile sürekli şakalaştığını söyleyerek, “Ümran bize nereye gideceğimizi sordu. Said de Ümran’a ‘karıya, kıza gideceğiz’ dedi. Ümran da bunun üzerine ‘Ben de o zaman süslenip püslenip erkeğe giderim değil mi Yunus’ dedi. Ben de ‘gidersin tabi’ dedim. 10-15 saniye sonra Said hiçbir şey demeden sehpanın üzerindeki silahı aldı. Sanki ‘Hadi lan sen de’ der gibi silahı Ümran’a doğrulttu. Yere paralel bir şekilde tutarak tetik düşürmesi ile silah patladı. Vakit akşam olduğu için silah ateş aldıktan sonra ağzındaki alevi gördüm. Yani Said silahı yan tutmuyordu. Normal nişan vaziyette tutmuştu. O ara Ümran’a isabet ettiğini gördük. Ben ne yapacağımı bilemedim. Said de ‘Allahım ben ne yaptım, arkadaşımı vurdum’ diye panik olmaya başladı. Allah Allah diye bağırıyordu. Sonrasında ambulans gelip aldıö dedi.

‘KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM’

Söz verilen anne Elif Yetişgen ise Mahkeme Başkanı’na dönerek, “Sizin evladınız var mı?ö diye sordu. Mahkeme Başkanı Mutlu Çat’ın ‘Var’ yanıtı üzerine Elif Yetişgen, “Ben 28 yaşında kızımı kaybettim. Evlat acısı çekiyorum. Bunun kaza olduğuna inanmıyorum. Kızımı kasıtlı vurdu, şikayetçiyimö dedi. Baba Cafer Yetişgen de sanığın kızını kasten vurduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

‘OĞLUNA TERLİK ATAN ANNE YARGILANIYOR, KARDEŞİMİ ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKSUZ’

Mahkemede söz alan Sinan Yetişgen ise bir annenin oğluna attığı terliğin silah sayıldığı ve yargılandığını hatırlatarak, “Benim kardeşimi silahla öldüren kişi tutuklanmıyor. Serbest kalıyorö dedi.

Kısa bir aradan sonra Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan baba Cafer Yetişgen, “Benim kızım kutsal bir görevde idi. Kızımı öldüren kişinin dışarıda geziyor olması beni rahatsız ediyordu. Beni üzüyordu. Ama yargımız, adaletimiz bugün tecelli etti. Onu tutukladı. Onun tutuklanması ile az da olsa acımız hafifler gibi oldu. Adalet yerini bulduö dedi.

Yetişgen de eşinin sözlerine katıldığını söyleyerek, “Yavrumuzu geri getirmez ama, bizi biraz rahatlattı. Allah adaletten razı olsunö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Ölen kadın polis memurunun ailesinin adliyeden çıkışı

-Anne ve babanın görüntüsü

-Baba röp

-Anne röp

-Annenin ağlaması

-Çevredekilerin görüntüsü

-Adliye dış plan

Haber-Kamera: Süleyman EKİN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

11)AMATÖR MAÇTAKİ KAVGALARA BİR YENİSİ EKLENDİ

Ankara U19 Gençler Ligi maçından sonra tekme tokat kavga yaşandı.

Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı

Ostimspor\'un 3-2 kazandığı karşılaşmanın bitiminde Tunç Altındağsporlu yönetici, rakip takım antrenörüne tokat atınca saha karıştı.

Ankara 19 Mayıs Tesisleri içindeki sentetik çim sahada maç sonu hakemlerin soyunma odasına gitmelerinin ardından ligde küme mücadelesi veren Tunç Altındağspor yöneticisi İsmail Duyar, Ostimspor antrenörü Süleyman Mersin\'e tokat attı. Daha sonra ise iki takım oyuncuları tekme tokat kavga ettiler. Kavgada yaralanan 4 sporcu hastanede ayakta tedavi görerek taburcu oldu.

Amatör maçlarda güvenlik için bulunan emniyet güçlerinin bu maçta olmaması kavganın büyümesine neden olduğu belirtilirken, 24 Ocak Çarşamba günü oynanan bu karşılaşmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever ise maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Amatör kameraya yansıyan kavga detayları

-Görüntüleri çeken kişinin kaygayı da bir spiker edasıyla anlatması

Haber-Kamera: Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

12)PARASINI ALAMAYINCA BOYADIĞI DAİRENİN BALKONUNA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI



ANTALYA’da, boyadığı daireye karşılık alacağı olan 900 TL’nin ödenmediğini iddia eden A.Ş., aynı dairenin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. A.Ş., evsahibi H.U.’dan alacağının tahsil edilmesi üzerine eylemine son verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektik Sitesi 1’inci Blok 5’inci kattaki dairede, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Boyacılık ve tadilat işi yapan A.Ş., H.U. ile dairenin tamamının boyanması karşılığında 600 TL’ye anlaştı. Boyama işinin tamamlanmasının ardından daire sahibi H.U. anlaştıkları üzere A.Ş.’ye 600 TL verdi.

Dairenin tamamının yanı sıra kapı ve pencereleri de boyadığını belirten A.Ş., telefonda H.U.’dan 900 TL daha talep etti. İstediği parayı alamayan A.Ş., daire sahibiyle görüşmek üzere eve geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra A.Ş., dairenin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi. Olayı gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de hazırda bekledi. Polis ekipleri daireye çıkarak bir süre A.Ş. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman balkonun demir korkulukları üzerine çıkan A.Ş., eline aldığı bir taş parçasıyla aşağıdaki meraklı kalabalığı tehdit ederek gitmelerini istedi.

Ev sahibi H.U.’dan alınan 900 TL’nin verilmesi üzerine A.Ş. eylemine son verdi. A.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Siteden detay

-Ahmet Şahin\'den detay

-Ahmet Şahin\'in elindeki taştan detay

-Ahmet Şahin\'i ikna etmeye çalışan bir site sakini kadından detay

-Polis, sağlık görevlileri ve itfaiyeden detay

-Yere açılan brandadan detay

-Ahmet Şahin\'in balkon demirlerine çıktığı anda ayaklarından detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

13)ELAZIĞ\' DA GEÇEN YIL MEYDRANA GELEN KAZALAR MOBESE DE

Elazığ\'da 2017 yılında meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Geçen yıl kent merkezinde, çeşitli tarihlerde ve farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet müdürlüğü, ayrı zaman ve noktalarda meydana gelen ilginç trafik kazalarından oluşan 27 kaza görüntüsünü medya kuruluşlarıyla paylaştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Mobeselerden görüntü

-Kazaların saniye saniye görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

ÇOCUĞUNU DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA 5.5 YIL HAPSİ İSTENEN, ANNE İLK DURUŞMAYA KATILMADI



ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamera görüntülerinde, kızı E.A.\'ya (2) şiddet uyguladığı ortaya çıkan Tuğba Tülübaş (27), 5.5 yıl hapis cezası talabiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmadı. Duruşmaya katılan Erdem Tülübaş ise eşinden şikâyetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Erdem Tülübaş geçen eylül ayında, eşinin, kızları E.A.\'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra polise şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Tuğba Tülübaş hakkında Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 5.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

\'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal\' ve \'alt soya karşı kasten yaralama\' suçlarından açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmada, baba Erdem Tülübaş ve kızı E.A. için görevlendirilen avukat hazır bulunurken, sanık Tuğba Tülübaş ise mahkemeye gelmedi. Mahkemede konuşan Erdem Tülübaş, eşinden şikâyetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Çorlu\'da bulunan Tuğba Tülübaş\'ın talimatla ifadesinin alınması için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÇOCUĞUN VELAYETİ BABAYA VERİLMİŞTİ

Erdem Tülübaş\'ın savcılığa şikâyetinin ardından Tuğba Tülübaş, 3 ay evden uzaklaştırma cezası almış ve ailesinin yaşadığı Çorlu\'ya gitmişti. Çorlu\'da Aile Mahkemesi\'ne boşanma davası açan Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini almıştı. Çorlu\'ya giden Erdem Tülübaş, elindeki şiddet görüntülerini mahkemeye delil olarak sununca, çocuğun velayeti annesinden alınarak babasına verildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Gizli kameradaki şiddet görüntüleri(ARŞİV)

-Gökçebey adliyesinden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

ŞEHİT TORUNUNA BAKMAYA DOYAMADI



MANİSA\'da şehit aileleri için düzenlenen \'Devlet Övünç Madalya\' töreninde, şehit jandarma uzman çavuş Serdar Denizer\'in dedesi Celal Denizer (85), sahneye çıktığında, torununun fotoğrafına bakmaya doyamadı. Madalyayı şehidin ailesiyle birlikte alan dede Denizer\'in bu bakışları, duygulu anlar yaşattı.

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen \'Devlet Övünç Madalya Töreni\'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına il genelindeki 10 şehit ailesine madalyaları takdim edildi. Bir otelde düzenlenen törene; Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, kurum ve daire müdürleri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından şehitler için Kuran\'ı Kerim okutuldu. Ardından madalya verilecek olan şehitlerin kısa özgeçmişleri, sinevizyon eşliğinde okundu. Bu sırada şehit aileleri ve yakınları oturdukları yerden çocuklarının isimlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Vali Güvençer, vatan için canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, \"Türk milleti; şehitleriyle beraber, dünyadaki en kıymetli varlıklarını tereddütsüzce ve asla isyana düşmeden tam bir iman ve teslimiyet abidesi olarak makamına uğurlayan anne, baba, çocuklara ve eşlere şükran, minnet borçludur\" diye konuştu.

CELAL DEDE DUYGULANDIRDI

Konuşmanın ardından Vali Güvençer, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 10 şehit ailesi ve yakınına \'Devlet Övünç Madalyaları\'nı takdim etti. Törende, 23 Aralık 2015\'te, Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde, \'Bayrak 12 Operasyonu\'nda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Serdar Denizer\'in, Devlet Övünç Madalyası\'nı almak için ailesiyle birlikte sahneye çıkan dedesi Celal Deniz, duygulu anlar yaşattı. Celal Denizer, sahneden inene kadar, sinevizyona yansıtılan torunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Törende daha sonra şehit yakınları tek tek sahneye çıkarak Vali Güvençer\'in elinden Devlet Övünç Madalyalarını gözyaşları içerisinde aldı.

Tören şehit yakınları ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şehit aileleri ve yakınlarının askeri ve emniyet karşılama merasimi tarafından karşılanması

- Törenden görüntü

- Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit aileleri ve yakınlarından detaylar

- Vali Mustafa Hakan Güvençer\'in konuşması

- Dede Celal Deniz duygulu anları

- Şehit ailelerine madalyalar takdim edilirken ve toplu fotoğraf çektirilerken detaylar

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

FENERBAHÇE BAŞKANI YILDIRIM, EDREMİT\'TE POTA AÇILIŞI YAPTI



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde yapılan bir pota açılışına katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 pota hedefiyle başlanan projede 6 bine yakın başvuru olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her yerine pota yapacağız ve gençlerimizin hizmetine açacağızö dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübe yeni bir tesis kazandırmak amacıyla iki gün önce geldiği Edremit’te dün basketbol potası kazandırılan okuldaki açılışa katıldı. ‘1907 Okul, 1907 Pota Projesi’ kapsamında Şehit Öğretmenler Okulu’nda yapılan potanın açılışını gerçekleştirilen Yıldırım, projeye 6 bin başvuru olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım, ‘1907 Okul 1907 Pota Projesi’ ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“1907 pota adı altında Türkiye’nin her yerinde 1907 tane pota yapıp, basketbolun son yıllardaki gelişmesine paralel olarak oradaki gençlerimize hizmet vermek istiyoruz. İhtiyacı olan okullara bunu yapmak ve geliştirmek ana amacımız. Bugüne kadar 6 binden fazla, Anadolu başta olmak üzere, pota yapılması için basketbolu sevenler müracaat ettiler. Bizim hedefimiz 1907 idi. Bunu geliştireceğiz herhalde. Türkiye’nin her yerine pota yapacağız ve gençlerimizin hizmetine açacağız. Pota projesi içerisinde destek olan tüm işadamlarına, sevgili Fenerbahçeli veya Fenerbahçeli olmayan insanlara teşekkür ediyorum.ö

Açılış törenine katılan Edremit Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ise “İlçemizde hedefimiz futbolun dışında bütün branşlarda başarılı olmak. Sayın Başkanım Aziz Yıldırım’a Edremit’e verdiği değer için teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Açılışın ardından Fenerbahçeli taraftarlar başkan Aziz Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Yıldırım, Evren Ertür Tarihi Zeytinyağı Aletleri Müzesi’ni gezdi. Yıldırım, pota açılışının ardından resmi programında yer alan Edremit’te esnaf ziyaretleri programını iptal ederek ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Aziz Yıldırım okul ziyareti

-Pota açılış

-Detaylar

-Aziz Yıldırım Pota projesi ile ilgili konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================