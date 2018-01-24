DHA YURT BÜLTENİ - 1

TSK: \'Zeytin dalı\' Harekâtı\'nda en az 260 terörist etkisiz hale getirildi

\'Zeytin Dalı\' Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yeni bir bilgilendirme yapıldı. En az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK\'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00\'den itibaren başlatılan \"Zeytin Dalı Harekâtı\" planlandığı şekilde devam etmektedir.\"

\"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.\"

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.\"

\"Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.\"

\"Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.\"

\"Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti\'ne başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin görüntüler

Haber: ANKARA (DHA)

==========================================

Uzman Çavuş, Afrin\'de şehit oldu



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı\'nın Kayseri\'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu.

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD\'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı\'nın acı haberi, Kayseri\'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi\'ndeki Evren Apartmanı\'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı\'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Acı haber, Beşparmak Mahallesi\'nde oturan anne Sibel Muratdağı\'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Bozantı Caddesi Evren Apartmanı 6\'ncı kattaki evine 1\'inci Komando Tugayı\'ndan bir grup silah arkadaşı da geldi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve 6\'ncı kattaki daireyi kiralayıp eşi Birgül\'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, \"Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin\" dedi.

Şehit eşi Birgül Muratdağı\'nın halası Selma Kutlu, tansiyonu yükseldiği için binanın önünde hazır bekleyen ambulansta tedavi edildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Acil servis önü

- Cenaze nakil aracı

- Şehidin evi

- Şehidin komşusu ile röp.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Geçici Özel Güvenlik Bölgesi

Karar camilerden yapılan anonslarla vatandaşlara duyuruldu

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesin Suriye sınırı \'Geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi. Bu bölgede gazetecilerin görüntü alması ve röportaj yapmasının yasakladığı belirtilen Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

\"Valilik Makamının 23.01.2018 tarih ve İl Yazı İşleri Müdürlüğü 3862 sayılı emirleri ile ilçemiz hudutları içerisinde bulunan Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazisi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü yolları) ve Sucu (Sucu Köyü yolları) bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde (15 gün süre ile) Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiş olup 24 Ocak/7 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır.\"

Öte yandan bu karar sınır bölgelerindeki camilerden anons edilerek vatandaşlara duyuruldu, ayrıca anonsta halkın da sınır bölgesine gitmemesi, yemek ve gıda yardımının kabul edilmeyeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Camilerden anons yapılması

Haber - Kamera : HATAY (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

Reyhanlı\'ya 2 roket düştü

ROKETİN DÜŞME ANI...

Afrin bölgesindeki terör örgütleri tarafından atılan 2 roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki boş araziye düştü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Roketlerin düştüğü zeytinlik alanda inceleme yapılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olay yerinden görüntü

-roketin düşme anı

Haber: HATAY (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

DEAŞ\'ın sözde sağlık emiri ve kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı



ŞANLIURFA\'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda Suriye\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ\'ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve aralarında DEAŞ\'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Kefah Basheer Hussain\'le birlikte 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 kişinin de İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye\'deki PKK/KCK-PYD/YPG\'nin kontrolündeki bölgeden kaçak yollarla Türkiye\'ye bir grup DEAŞ örgütü üyelerinin geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Suriye\'den kaçak yollarla geçen 12 DEAŞ üyesi ile bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 TERÖRİST İLE DEAŞ\'IN SÖZDE EMİRİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmada en dikkat çeken kişinin DEAŞ\'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Irak uyruklu Kefah Basheer Hussain olduğu belirlendi. Ayrıca Hollandalı Xaviera Rose-Claire Swagemakers ile Cezayirli olan ve Hollanda\'da oturduğu belirlenen Mokhtar Mekkaoi\'nin de kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Romotoloji uzmanı olduğunu öne süren Hussain\'in ifadesinde Irak\'ta 2004 yılında Tevhid ve Cihad Grubunun kurucularından olduğunu, ayrıca Irak El Kaide örgütünde faaliyetlerde bulunduğu ve DEAŞ silahlı terör örgütünün kurucuları arasında yer aldığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde emrinde 6-7 emirin daha bulunduğunu belirten Hussain\'in Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, yaklaşık 4 ay önce YPG\'nin DEAŞ\'tan ateşkes istediği ve Rakka\'daki DEAŞ\'lıların YPG\'lilerin kontrolünde Deyirezor\'a gittiklerini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından 1 Hollandalı, 1 Fas asıllı İngiliz, 7 Cezayirli, 2 Suriyeli, 2 Iraklı ve 1 Mısırlı 14 kişi adliyeye sevk edildi. Mısırlı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında DEAŞ\'ın sözde Sağlık Emiri Kefah Basheer Hussain ile kırmızı bültenle aranan Hollandalı Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayirli olan ve Hollanda\'da oturduğu belirlenen Mokhtar Mekkaoi\'nin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan Fas asıllı İngiliz Yunis Benelbadia\'nın hakkında ise İnterpol tarafında Difüzyon kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Şüphelilerin polis kontrolünde emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

Suriyeliler Afrin\'de savaşmak için gönüllü oldu

MERSİN\'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin\'e yerleşen yüzlerce Suriyeli, Afrin operasyonuna destek vermek için gönüllü olmak için merkez Akdeniz ilçesindeki Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na gönüllü asker olmak için müracaatta bulundu. Askerlik Şubesi önünde Türk ve Suriye bayrağı açarak tekbir getiren Suriyeliler, \'Bizi de askere gönderin\', \'Anca beraber, kanca beraber\' şeklinde Arapça ve Türkçe slogan attı.

Şube önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerden Hasan Rihavi, \"Türklere yardım etmek istiyoruz. Onlar zor dönemimizde bize yardım etmişlerdi, şimdi sıra bizde\" dedi.

Suriyeli Türkmen Ahmet Ali, Afrin\'de Türk ordusunun yanında savaşmak için buraya geldiklerini belirterek, \"Türk askerine Afrin\'deki mücadelesinde destek olmak istiyoruz\" derken Afrin harekatını yerinde bir karar olarak değerlendiren Ahmet Ali, \"Çok önceden yapılması gereken bir harekattı Afrin harekatı. Zaten o bölge hep PKK/YPG ile dolu, DAEŞ\'te bunlarla birlikte. Milleti soyuyorlar, çocukları öldürüyorlar\" diye konuştu.

Askerlik şubesine bir grup taraftarı ile birlikte gelen Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Rafi Ukla Raco ise Türk devletine ve halkına, kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Aşiret başkanları olarak Türk ordusunun Afrin\'de düzenlediği operasyonu desteklediklerini kaydeden Raco, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bölgenin teröristlerden temizleneceğini dile getirdi. Kendi çocuklarının da bu harekata destek vermek için cephede olduğunu vurgulayan Raco, tüm Suriye halkını TSK\'nin Afrin operasyonuna destek vermeye çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Suriyeliler Mersin Askerlik Şube önünde beklerken

- Suriyeliler Askerlik şubesi önünde slogan atarken

- Suriyelilerle röp

- Suriyeliler Türk Bayrağı ve Suriye Bayrağı açması

- Askerlik Şube Müdürlüğünün önünde uzun kuyruk

- Suriyeliler ile birlikte Türk vatandaşları bir arada

- Ellerinde Türk Bayrağı

- Suriyeliler toplu halde beklerken

- Suriyeli Şıhı ile röp

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

Gelin ve damattan Zeytin Dalı Harekatı\'na destek

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yeni evlenen Hilal ve Hasan Gilik çifti, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için gelin arabasını zeytin dallarıyla süsledi.

Gazipaşa\'ya bağlı Çörüş Mahallesi\'nde oturan Hasan ve Hilal Gilik çifti, önceki gün düzenlenen törenle evlendi. Düğün öncesi gelin arabası çiçek yerine zeytin dallarıyla süslendi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla yapılan süslemeye gelin ve damat da yardım etti.

Damat Hasan Gilik, akıllarının Afrin\'de olduğunu belirterek, \"Askerlerimizin vermiş olduğu mücadeleden dolayı arabamızı zeytin dalları ve Türk bayrağı ile süsledik. Bütün Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz ve dualarımızla yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Operasyonun en az kayıpla bitmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin operasyonunda başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun\" dedi.

Çörüş Mahalle Muhtarı Rafik Akca da \"Köyümüzde bir çiftimizi evlendiriyoruz. Bizim gelenek ve göreneklerimizde gelin arabası Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenirdi. Ancak bugün Türk bayrağı ve zeytin dalıyla süsledik. Sınır ötesinde Afrin\'de ülkemizin huzuru ve güvenliği için görev yapan askerlerimizin sağlıklı bir şekilde memleketlerine dönmelerini istiyoruz. İnşallah sağ salim ülkemize döneceklerdir. Şehit düşen askerlerimize de Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Gelin ve damadın aracı zeytin dallarıyla süslenmesi

- Damadın araç önünde Türk bayrağı ile duruşu

- Damadın aracın içinde konuşması

- Damadın kuafördeki gelini alması

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

Kumluca\'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı



ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Yavuz (60) yaşamını yitirirken, 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kumluca\'ya bağlı Belen Mahallesi Maysara mevkiinde meydana geldi. Kumluca\'dan Antalya istikametine giden İlyas Dikici\'nin kullandığı 07 DFK 43 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özer Yavuz\'un (38) kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İlyas Dikici ile Özer Yavuz ve aynı araçta bulunan Hasan Yavuz (61), Fatma Yavuz, Elvan Yavuz (36), Simay Ayça Yavuz (15) ve Belinay Asi Yavuz (6) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar Kumluca ve Finike\'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Fatma Yavuz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Belinay Asi Yavuz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilirken, diğer ağır yaralı Özer Yavuz\'un da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kurtarma çalışmaları

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

Barakada çıkan yangın, otomobile sıçradı



SİVAS\'ta bir barakada çıkan yangın, önünde park halindeki otomobile sıçradı. Yangında baraka kullanılmaz hale gelirken, araçta da hasar oluştu.

Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi\'nde Derya U.\'ya ait tek odalı barakada dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın önünde park halindeki 06 AAL 224 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Barakanın kullanılmaz haldiği yangında, otomobilin motor kısmında da hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Derya U., sağlık ekiplerince Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Baraka ve otomobilin görüntüsü

-Olay sırasında çekilen amatör görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Tekirdağ\'da pazarcılar yol kapattı

TEKİRDAĞ\'da, Perşembe pazarının kurulduğu cadde üzerinde belediyenin iş makineleri ile altyapı çalışmasına izin vermeyen pazarcı esnafı, yaklaşık 3 saat yol kapattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Pazarının kurulduğu Ruşen Güneş Caddesi\'nde altyapı çalışması için iş makinelerini dün bölgeye gönderdi. Pazarcı esnafı da tezgah kuracakları yerde çalışma yapılacağını duyunca cadde üzerinde toplanıp, araçlarla yolu kapatarak, belediye ekiplerinin çalışmasına izin vermedi. Tekirdağ Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Kayın, kendilerine kapalı pazaryeri yapılana kadar buradan çıkarılmayacakları sözü verildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Şimdi de bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Pazarcılar olarak direneceğiz. 8 ay önce Kadir Başkan, il başkanı ve Milletvekili Faik Öztrak\'ın huzurunda bize söz verdi; \'Kapalı pazaryeri yapılana kadar Perşembe pazarını kaldırmayacağım\' dedi. Onların huzurunda bu esnafa söz verdi. Bizim seçimlerimizde de bizlere söz verdi. merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Perşembe pazarının yerine kapalı pazar yeri yapmak istiyor, Kadir Başkan ona da izin vermiyor. Kadir Başkan \'bize bir ay önce buradan çıkın. Bir daha da buraya gelemezsiniz, gidin Ekrem başkanla anlaşın ne yaparsanız yapın\' dedi. Burada altyapı yapacaklar ve bizi bir daha buraya getirmeyecekler.\"

Belediye ekiplerinin makineleri cadde üzerinden götürmesinin ardından, pazarcılar da yaklaşık 3 saat süren eylemlerini sonlandırıp, araçları yoldan kaldırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayark, olayın yanlış yöne çevrildiğini belirterek, \"Pazarcılar yanlış yönlendiriliyor. Bizim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptılar. Biz pazarcıları buradan çıkarmıyoruz. Burada üç aşamalı bir çalışma yapılacak. Yaklaşık 8 ay sürecek bir çalışma. Yine de bu arkadaşlarımız burada tezgahlarını açacaklar. 10 gün içerisinde yeni pazar yerini ihalesine çıkacağız. Yeni pazar yeri yapılmadan onları oradan çıkarma ihtimaliz yok. Altyapı devam edecek, aynı zamanda bir bölümünde bu arkadaşlarımız burada pazarcılıklarına devam edecekler. Bu çalışmadan bir bölüm etkilenecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Toplanan pazarcılar

-Pazarcıların yolu kapatması

-Zabıta ekipleri

-Oda Başkanı Sami Kayın\'ın açıklaması

-Cadde üzerindeki iş makineleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

