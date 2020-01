DHA YURT BÜLTENİ - 1

Suriye sınırında askeri hareketlilik

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Türkiye-Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.

Birçok kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye sınırındaki Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye\'ye komşu Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

HATAY\'DA ASKERİ SEVKİYAT

Hatay\'a farklı kentlerden gönderilen 7 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), güvenlik önlemi alınarak, merkez Antakya ilçesine ulaştırıldı. Polis eskortu eşliğinde, 2\'nci Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Narlıca Hudut Taburu\'na getirilen askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

AFRİN\'İN KÖYLERİNDE BEZ PARÇALARI İNDİRİLDİ

Hatay\'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı olan YPG\'nin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Karababa, Meydanko köylerinde herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.

Sınırın sıfır noktasından çıplak gözle görülen köylerdeki sessizlik sürüyor. Bazı binalarda daha önce asılan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ise indirilmesi dikkat çekti. Afrin\'i karşıdan gören Hassa ilçesinin sınır hattına da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

AZEZ\'DE \'CANLI BOMBA\' SALDIRISI

Kilis\'e komşu Suriye\'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince durdurulan kamyona yüklenen su tankerindeki DEAŞ\'lı \'canlı bomba\' yelekli 4 teröristten biri, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, 3\'ü ise öldürüldü.

ÖSO\'ya bağlı askerler, Türkiye sınırındaki Azez\'e bağlı Suçço Köyüne geçmeye çalışan su tankeri yüklü bir kamyonu oluşturulan kontrol noktasında durdurdu. Kamyondaki su tankerinin kapaklarının açılmasıyla içeride bulunan yaklaşık 10 kişi kaçmaya başladı. Bu sırada üzerinde \'canlı bomba\' yelekleri bulunan DEAŞ\'lı olduğu belirtilen 4 teröristten biri patlayıcıyı infilak ettirdi, 3\'ü ise ÖSO askerleri tarafından öldürüldü. ÖSO güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmesinin ardından tankerden çıkanlardan 1\'i çocuk, 3\'ü kadın 5 kişi ise teslim oldu.

Bolu Dağı\'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı



BOLU Dağı\'nın, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi.

Bolu Dağı\'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis, Bolu Dağı\'nda ulaşımı güçleştirdi. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle D-100 yolu ile TEM yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı\'nda, güzergahın bazı kesimlerinde yol, kısmen beyaza büründü. Kar, en çok Bolu Dağı\'nın Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

BOLU DAĞI\'NDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Bolu Dağı\'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. TEM ve D-100 yollarının bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Bolu Dağı\'nda bazı araçlar yolda kaldı. TEM\'in Abant Kavşağı girişinde yolda kalan bir TIR nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Karayolları ekiipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

BOLU\'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Bolu\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.

Bolu\'da yoğun kar yağışı etkili olurken, bugün okullar tatil edildi. Bolu Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır\" denildi.

Bingöl\'de 278, Elazığ\'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı



BİNGÖL\'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Geceden itibaren yoğun kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesi ve Siirt\'in Pervari ilçesinde ise dün okullar tatil edildi.

Bingöl\'de önceki akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karlıova ve Yedisu ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesinde ilçe merkezi ve bağlı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

KARLIOVA\'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Karlova ilçesinden geçen Bingöl-Erzurum karoyunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 50\'ye yakın araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, hem mahsur kalan araçtakilerini kurtarmak, hem de kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Geçitli köyü yolunda mahsur kalan ambulansın kurtarılması çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

KARDA MAHSUR KALAN AMBULANS KURTARILDI

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı devam ederken, Geçitli köyü yolunda mahsur kalan ambulans, özel idareye bağlı iş makinesi tarafından kurtarıldı.

Öte yandan aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı 39 araç ve 101 personel, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt\'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Elazığ\'ın Karakoçan, Arıcak ve Ağın ilçesine bağlı 17 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Denizli-Antalya karayolu kar nedeniyle zaman zaman kapanıyor

DENİZLİ- Antalya karayolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanma noktasına geldi. Kazıkbeli geçidinde çok sayıda ağır tonajlı araç ile otomobil yolda kaldı.

Denizli\'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda aksamalar meydana geldi. Tuzlama yapılmayan karayolunun Kazıkbeli geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu. Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların yolda kalması, zincirsiz çıkan otomobillerin kayması nedeniyle tarfik, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yolda kalan araçları çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda zincirsiz araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya\'da ulaşıma kar engeli

KONYA\'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya\'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya\'ya Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve Adana\'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

Konya\'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir İlçesi\'nde Konya- Antalya karayolunun her iki istikametinde ulaşıma kapandı. Sadeci zincirli olan araçlara için verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar ise dinlenme tesislerinde bekletildi.

Konya\'yı Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta\'ya bağlayan karayolları da yine kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda araç ise zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkıp maddi hasarlı kazalara neden oldu.

KARAMAN\'DA DA ETKİSİ GÖSTERDİ

Kar ve tipi Konya\'da olduğu gibi Karaman\'da etkisini gösterdi. Valilik tarafından Karaman merkez ve merkeze bağlı taşımalı sistemle eğitime bugün olmak üzere 1 gün ara verildi. Karaman- Mersin karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tunceli- Erzincan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı



TUNCELİ\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli\'de önceki geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini iyice arttıran kar yağışı nedeniyle Tunceli Erzicncan karayolu ile 300 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli-Erzincan karayolu Pülümür ilçesi yakınlarındaki 2 bin rakımlı Cankurtaran tepesinde yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş uzaklılığı 5 metreye kadar düştü. Dondurucu soğuk yolda buzlanmaya neden olurken, çok sayıda TIR ile ağır tonajlı araçlar, Pülümür ilçesi ile Kırmızıköprü köyü yakınlarında bekletilmeye başlandı.

Yağış nedeniyle dağların beyaza büründüğü Pülümür Vadisi\'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

KAR YAĞIŞI KAZALARA NEDEN OLDU

Bu arada, önceki gece Enzincan\'a inemesi gerekirken olumsuz hava şartları nedeniyle Elazığ\'a yönlendirilen uçağın yolcularını taşıyan otobüs, yoğun sis ve tipi nedeniyle Pülümür ilçesi, Cankurtaran Tepesi\'nde yoldan çıkıp yan yattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Tunceli-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde ise, TIR yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan TIR sürücüsü, Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tokat-Sivas Karayolunda kar yağışı etkili oldu

TOKAT\'ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkiinde onlarca TIR ve kamyon yolda kaldı.

Tokat-Sivas Karayolu 35\'inci kilometresinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağış ve tipi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Çamlıbel mevkiinde, yolda kalan TIR\'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Geyras Mahallesi\'nde trafik kontrol noktasında Bölge Trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar bekletilmeye başladı. Karayolları ekipleri seferber edildi.

SİVAS\'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Sivas\'ta gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar ve özel eğitim merkezleri tatil edildi.

Kar yağışının etkisini artırdığı kentte Valilik kararı ile eğitime 1 gün ara verildi. Okulların yarıyıl tatiline gireceği gün, kar nedeniyle merkezde bugün için tatil kararı alındı. Vali Davut Gül\'ün talimatıyla okullarda karnelerin velilere verilebileceği belirtildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de bugün izinli sayılacak.

Tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı



SİVAS\'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Sivas\'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Sivas-Malatya karayolu saat 19.00 itibariyle trafiğe kapandı. Sivas\'tan Malatya yönüne giden çok sayıda yolcu otobüsü ve araçlar, polis ekiplerince Kangal ilçesi girişinde durdurularak bekletilmeye başlandı. Malatya yönünden gelen araçların da Hekimhan ilçesinde bekletildiği öğrenildi. İlçeye 30 kilometre mesafedeki Abdalboğan geçidinde ise tipi nedeni ile hasarlı kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, zorunlu olmadıkça bu istikamete yola çıkılmaması uyarısı yapıldı.

İstanbul\'dan Malatya\'ya giden Mustafa Öztürk, \"3-4 saattir yoldayız. Bundan önce de Yağdonduran Geçidi\'nde kaldık. Karayolları karları sıyırıyor ama tuzlama yoktur. Şu an bekliyoruz. Ne zaman açılacağı da belli değil. Geçişimize izin verilmiyor, TIR\'lar kaymış yolu kapatmış\" dedi.

Yağış nedeniyle karayolunun sabah saatlerine kadar ulaşıma açılmasının zor olduğu bildirildi. Kar yağışı Sivas-Ankara yolunda da ulaşımı aksattı. Karayolları ekiplerinin çalışması için yol zaman zaman trafiğe kapatıldı.

Çelikhan\'da kar yağışı nedeniyle yollar kapatıldı



ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde, Adıyaman ile Malatya\'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan\'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, sürcülerden alternatif yolları kullanmalarını isteyerek, \"Kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle gereken tedbirleri alarak araç sürücülerin gece yolda kalmaması için Çelikhan-Malatya karayolu emniyet ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Çelikhan-Adıyaman karayolu ise İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçici bir süre ile ulaşıma kapatıldı. Adıyaman ve Malatya güzergahını kullanan araç sürücülerin Çelikhan, Sürgü, Doğanşehir ve Gölbaşı karayolunun ulaşıma açık\" dedi.

Bursa kent merkezine ilk kar yağdı



BURSA kent merkezine mevsmin ilk karı dün öğleden sonra yağdı. Kısa süre etkili olan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, gece, kar yağışı gece yüksek yerlerde devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise Bursa\'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı da mevsim normallerinde olacak. Meteorolojik tahminlere göre Bursa, çarşamba ve perşembe günleri güney-batıdan esecek kuvvetli rüzgarın etkisinde kalacak.

Kırkağaç\'ın yüksek kesimleri beyaza büründü



MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışının başlamasıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Çiftlik Mahallesi Osman Çavuş mevkisi arasında etkisini gösteren kar yağışı, ormanı tamamen beyaza bürüdü. Ağaçlar, kartpostallık manzarayı aratmadı. Yüksek kesimlerde sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar devam etti. Beyaz örtünün tadını çıkaran Kırkağaçlılar, kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Ev ve işyerlerini su bastı, Belediye Başkanı özür diledi

ADIYAMAN\'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise sosyal medya hesabından 2\'nci çevreyolundaki yağmur suyunun tahliyesinde başarısız olduklarını belirterek, özür diledi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı ev ve işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise sosyal medya hesabından 2\'nci çevreyolunun yağmur suyu tahliyesinde başarısız olduklarını belirterek, yoldan geçenlerden ve Adıyaman halkından özür diledi.

Ereğli\'de dalgalar sahildeki iş yerlerine zarar verdi



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, sahilde bulunan iş yerlerine zarar verdi.

İlçede gün boyu devam eden yağmur ve rüzgar nedeniyle sahil bandında dalgalar, yürüyüş yoluna kadar girdi. Sahil bandındaki duvarlara vurarak yükselen dalgalar işyerlerine zarar verdi. Sahildeki yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkanlarda hasar meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde iş yerlerine güçlükle giren dükkan sahipleri, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Dükkanındaki eşya ve malzemelerin kullanılamaz hale geldiğini, mağdur olduklarını belirten Selime Yılmaz, \"Dalgalar yükselince sular iş yerlerimize girdi. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. 600 lira kira veriyorum. Belediyeden destek bekliyoruz\" dedi.

EREĞLİ\'Yİ FIRTINA VURDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle Bozhane mevkiindeki bazı iş yerleri kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahipleri, suyla dolan dükkanlarının içini temizledi. Limandaki 8 tekne fırtına nedeniyle battı. Bazı vatandaşlar, sudaki teknelerini karaya çekmek için büyük mücadele verdi. Balıkçılardan Turgut Aydoğdu, balık adam kıyafetlerini giyerek denize atladı. Aydoğdu, denizde sürüklenen bir bota ip bağlayarak karaya çekilmesini sağladı. Tekne sahibi Hakan Tammis, \"Tekneleri emniyete almaya çalışıyoruz ama ne kadar alırız bilemiyorum. Denizdeki teknelerin çoğu buradan gitti. Allah yardımcımız olsun. Yazık günah teknelere\" dedi.

ZONGULDAK\'TA DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Zonguldak\'ta akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahil kenarındaki iş yerlerini sular altında bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi\'nde duvarlara vurarak yükselen dalgalar, sahil kenarındaki iş yerlerine zarar verdi. İş yerlerine giren sular, çalışanları tarafından temizlendi. Yürüyüş yolu da su ve denizden gelen çöp yığınlarıyla doldu.

Dikili\'de şiddetli rüzgar, teknelerde hasara yol açtı



İZMİR\'in Dikili ilçesinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı teknelerde hasar meydana geldi.

Dikili\'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kıyılarda da dev dalgalar oluşturdu. Sahildeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri denize uçtu. Tekne sahipleri, gece saatlerinden beri teknelerinin başından ayrılmadı. Balıkçı teknelerinin bağlandığı Dikili Limanı\'nda yer kalmaması nedeniyle sahiplerinin Yakamoz mevkisine bıraktığı bazı tekneler de zarar gördü. İlçede, 15 teknenin battığı ve 2 tekne sahibinin yaralandığı belirtildi.

Mendireği olmayan ve doğal tehlikelere açık olan yere teknelerini bağlamak zorunda kalan balıkçılar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Fethiye\'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde sabah başlayarak etkili olan fırtına, zor anlar yaşattı.

Fethiye\'de gece boyunca etkili sağanağın ardından sabah başlayan rüzgarın hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgarla oluşan ve sahil bandına vuran dalgalar, bazen yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Kıyıda bulunan restoran ve kafeteryalarda çalışan personel, sandalye ve masalara güçlükle sahip çıktı. Küçük teknelerden ve kayıklardan bazıları alabora oldu. Bazı vatandaşlar ise teknesini vinç yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar sert rüzgardan ve yağıştan korunmak için sahile çıkmamaya özen gösterdi. Diğer taraftan Fethiye Körfezi, çamura döndü. Yoğun yağış dolayısıyla özellikle Kargı ve Mut derelerinden gelen çamurlu yağmur suyu ve denizde daha önce biriken toprağın oluşturduğu tepelikler nedeniyle, körfezin rengi kahverengiye döndü. Körfeze dökülen akarsuların taşıdığı atıklar ve çamurun yanı sıra, Fethiye\'nin merkezi ile Şövalye Adası arasında yer alan kesimde, denizin toprakla dolan kısımlarında oluşan toprak tepeleri de körfezi kahverengiye döndürdü.

Çatı çöktü, altında kalanlar yara almadan kurtuldu

KONYA\'nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir pastanenin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı çöktü. Tavanın altında kalan 1\'i çocuk, 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi\'nde, bir pastanenin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı, dün öğle saatlerinde şiddet rüzgar nedeniyle çöktü. Bu sırada içeride bulunan 6 kişiden, 3\'ü kaçarak kurtuldu. 1\'i çocuk, 3 kişi ise çöken çatının altında kaldı. Şans eseri yara almayan 3 kişi, çevredekiler tarafırdan kurtarıldı.

Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Göçerler yağış olsun diye dua ediyor



TÜRKİYE genelinde etkisini sürdüren kuraklık, göçerleri zorda bıraktı. Hakkari Berçelan Yaylası\'ndaki sürülerini Batman\'a getiren besici Abdullah Kaptan, yağmur için dua ettiklerini söyledi.

Hakkari\'nin Belçelan Yaylası\'ndan Batman\'ın Demirbilek köyüne yerleşen göçerler, kuraklık nedeniyle otların yeşermediği dağ ve tepelerde sürülerini otlatmakta zorlanıyor. Tonu 1500 lirayı bulan saman, arpa ve pamuk saplarıyla sürülerini beslediklerini belirten göçerlerden Abdullah Kaptan, kuraklığın bu yıl kendilerini olumsuz etkilediğini, böyle devam etmesi halinde samanın tonu 2 bin lirayı bulacağını söyledi. 15 bin küçük baş hayvandan oluşan sürüyle Batman\'a geldiklerini anlatan Kaptan, dağda hayvanlarının yiyeceği ot sıkıntısı yaşadıklarını anlatarak, şöyle dedi:

\"Kışın ortasındayız. Önceki kış mevsimine göre daha sıcak bir ortamdayız. Dağ ve bayırda ot yok. Sürülerimizi Dicle nehri kıyısındaki dağ ve tepelerde otlattırmaya çalışıyoruz ancak sürülerimizi otlattıracağımız bir alan bulamıyoruz. Her yer kuraklıktan etkilenmiş. Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinden pamuk sapı aldık. Şanlıurfa\'dan yem getiriyoruz.\"

\'KURAKLIK HESABIMIZI ALT ÜST ETTİ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçtiğimiz günlerde Hakkari\'de yaptığı konuşmada, önümüzdeki bahar ayında yayla yasağının kaldırılacağını yönündeki sözünün göçerler için önemli bir gelişme olduğunu belirten Kaptan, ancak bu yılki kuraklığın hesaplarını altüst ettiğini anlattı. Yağış için sürekli dua ettiklerini kaydeden Kaptan, şöyle konuştu:

\"Son yılların en kurak kışına tanık oluyoruz. Sürülerimizi çevredeki dağlarda otlattırmak istiyoruz ancak ot yok. Her yer kuru. Yağış olmayınca da mecburen çevre illerden aldığımız saman ve yemle sürülerimizi besliyoruz. Bu yıl kadar kurak bir kış yaşamadık. Yağış olsun diye her gün dua ediyoruz. Oysa bir süre önce yayla yasağı kalktı diye sevinmiştik. Ancak bu yıl sıcak bir kışın geçmesi tüm hesaplarımızı altüst etti.\"

Sakarya\'da metal işçilerinden tabutlu protesto



TÜRK Metel Sendikası\'na üye işçiler, üzerinde \'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü\' yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti.

Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Adapazarı Demokrasi Meydanı\'nda toplanarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın zam teklifini protesto etti. İşçiler ellerinde, \'MESS şaşırma sabrımızı taşırma\' sloganları atarken, üzerinde \'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü\' yazılı tabut başında gıyabı cenaze namazı kıldı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, metal işçisinin açlığa terk edildiğini belirterek, \"Bugün burada MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, \'Merhumu nasıl bilirdiniz?\' diye sorsam, \'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve emeğinden başka derdi yoktu\' dersiniz. \'İş yerini evi, işini namusu bilirdi\' dersiniz. \'Üretti, kazandırdı ama maalesef kendi kazanamadan mevta oldu\' dersiniz. Bu onurlu metal emekçisini toprağa vereceğiz. O kalp krizinden, kanserden, ya da trafik kazasında ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü. MESS tarafından açlığa terk edildi\" ifadelerini kullandı.

Metal işçileri gıyabi cenaze namazı kıldı



İZMİT\'te, Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın yüzde 6,4\'lük zam teklifini, tabutun başında gıyabi cenaze namazı kılarak protesto ettiler.

İzmit Sabri Yalım Parkı\'nda toplanan Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, MESS\'in zam teklifini protesto etti. Yağmur altında gerçekleşen eylemde işçiler üzerinde \'Mevta çok çalıştı. Açlıktan öldü\' yazan kara kaplı tabutun arkasında saf tuttu. Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, namaz öncesi yaptığı konuşmada, \"MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, \'Merhumu nasıl bilirdiniz?\' diye sorsam, hiç şüphe yok ki, \'Çok çalışkandı\' dersiniz. \'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve ekmeğinden başka bir derdi yoktu\' dersiniz. Ve sonunda da, \'Üretti, kazandırdı ama maalesef, kendisi kazanamadan mevta oldu\' dersiniz. Bu merhumu, bu onurlu, çalışkan metal emekçisini toprağa veriyoruz. Kardeşlerim, o kalp krizinden, kanserden ya da trafik kazasından ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü, açlıktan. MESS tarafından açlığa terk edildi. Daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. O sadece hakkını istedi. Ama bu hakkı ona çok gördüler. \'Sana TÜİK\'in enflasyonu yeter, idare et\' dediler. Bak pinpon topunun fiyatı düştü. Yazın soba borusu, kışın plaj havlusu sudan ucuz dediler. Gıdayı, eğitimi, ev kirasını, sağlığı boş ver. Bizim verdiğimizle idare et dediler. Ve sonunda beklenen oldu kardeşlerim. Metal emekçisi açlıktan öldü\" dedi.

Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız\'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına işçiler eşlik etti. Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından işçiler lokma dağıttı.

Metal işçileri tekrar meydanlara indi



TÜRK Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, Bursa\'da işçiler, ikinci kez eylem yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile otomotiv sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe Bursa\'da 52 bin, ülke genelinde 130 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük zam teklifine karşın yüzde 38.2\'lik zam isteyen Türk Metal Sendikası\'na bağlı işçiler, arabuluculuktan da sonuç alınamaması üzerine yeniden meydanlara çıktı. Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda yoğun yağmur altından toplanan işçiler, sloganlar eşliğinde eylemini sürdürdü.

İşçiler adına açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, \"Bıçak kemiğe dayandı\" dedi. Türkiye\'nin dört bir yanında bu eylemlerin gerçekleştiğini ve devam edeceğine dikkat çeken Çan, \"Biz herkesin kazanmasını, iş barışının da kazanmasını istiyoruz. MESS yönetiminden, bizi bu duruma düşürdükten dolayı haklı taleplerimizi masaya oturarak, barış ve huzur içerisinde çözmek istiyoruz. Kıdem ve seyyanen zam talep ediyoruz. Bizim istediğimiz zam oranı 38.28\'dir\" diye konuştu.

Kadirli\'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı



OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kiremitli Mahallesi\'nden geçen Kadirli karayolunda meydana geldi. özel güvenlik görevlisi olan Tolga Yaralıoğlu yönetimindeki 80 KM 380 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhittin Selçuk\'un kullandığı 01 KG 2238 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada otomobil sürücüsü olga Yaralıoğlu ile yanında bulunan infaz koruma memuru yaşamını yitirirdi. Otomobilde bulunan Mustafa Öztorun, Mustafa Karacanoğlu ile kamyonet sürücüsü Selçuk ve yanındaki Cengiz Benli ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hastanede tedavisi devam Mustafa Öztorun\'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Yaralıoğlu ve Evlice\'nin cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yol çöktü araçlar dereye yuvarlandı



HATAY\'da aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu, dere kenarına park edilen Mustafa Yaşar\'a ait iki araç suya düştü. Yaşanan anlar yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hatay\'ın Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'nden geçen Akasya deresinin debisi aşırı yağış sonucu arttı. Yakın zamanda parkeyle kaplanan 342\'nci sokakta yol bir anda çökmeye başladı. Yol kenarına park edilen 31 HA 630 ve 31 HV 020 plakalı iki araç dereye yuvarlandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yolun bir anda çökmeye başladığı ve araçların dereye doğru yan yatmaya başladığı görülüyor. Önce otomobil dereye takla atıp düşerken, toplanan mahalle halkının minibüsün dereye düşmesini önlemek için tutup çekmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları dikkat çekiyor.

KURTARMAYA ÇALIŞTIK, BAŞARAMADIK

Öte yandan araçların sahibi market işletmecisi Mustafa Yaşar yaşananlara tepki gösterdi. İki aracının birden dereye düşmesinin şokunu yaşayan Yaşar, \"Gördüğünüz gibi dere kaydı gitti, ufacık bir yağışta bu hale geldi mahallemiz. Biraz daha yağış olsaydı demek ki evimi komple alıp götürecekti dere. Canımızdan olacaktık az kalsın. Yapılıp kazılıyor ama altı boş bir şekilde yap gitsin, sonuçta işte gördüğünü gibi olaylar. Bunun can kaybı da olabilirdi. Bir vatandaş gelse aracıyla birlikte seyr halindeyken kaysa çoluk çocuk ne olacak. Bunun vebalini kim verecek. Bir ses duydum, korkuluk patladı önce, sonra çıkıp baktım araba kaymaya başladı, o esnada babamın arabası da arka tarafta, seslendim belki onu kurtarabiliriz diyerek, ona da yetişemedik, kaydı gitti ikisi de\" dedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölge güvenlik çemberine alındı. Çağrılan vinçle iki araçta 3 saatlik çalışmayla düştüğü dereden çıkarıldı.

Afganistan uyruklu, korkuluklara asılı bulundu



ÇANKIRI\'da Afganistan uyruklu Ghasem Hosseini\'nin (67), Tatlıçay\'ın korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle asılı cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde, Çankırı- Kastamonu karayolu 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerindeki Tatlıçay\'ın korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle boynundan asılı erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Afganistan uyruklu Ghasem Hosseini\'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ghasem Hosseini\'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Cesedi bavulda bulunan Eylül\'ün katil zanlısı hakim karşısında



YALOVA\'nın Çınarcık ilçesinde 6 yaşındaki Eylül Umutlu\'yu kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz\'ün (25), \'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis\' istemiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Eylül\'ün acılı babası Nurettin Umutlu, sanığın idam cezasına çarptırılmasını istedi.

Yalova\'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Aysel- Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu\'nun ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve be belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler, Umutlu ailesinin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül\'ün cesedini buldu. Olayla ilgili Eylül\'ü arama çalışmalarına katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Eylül Umutlu\'yu kaçırıp, tecavüz ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Murat Şahin Akyüz\'ün yargılanmasına başlandı. Davanın dünkü ilk duruşmasına Eylül\'ün annesi Aysel Umutlu, babası Nurettin Umutlu ile yakınları katıldı. Katil zanlısı Murat Şahin Akyüz ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile kaldığı Kandıra Cezaevi\'nden katıldı.

EYLÜL\'E UYUŞTURUCU VERDİĞİ İDDİASI

Savcılığa verdiği ilk ifadelerinin geçerli olduğunu söyleyen Murat Şahin Akyüz, buradaki savunmasında her gün uyuşturucu kullandığını, olay günü de uyuşturucunun etkisi ile çocuk oyun parkından Eylül\'ü seçtiğini söyledi. Akyüz, \"Hemen hemen her gün Bonzai kullanıyordum. O gün de ecxtasy türü hap ve bonzai kullandım. Oyun parkında birçok çocuk vardı. Eylül\'ü seçtim. Onun etkisiyle Eylül\'ü dışarıda dolaşacağız diyerek kandırdımö dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanının \'Kanında uyuşturucu madde çıkmadığı saptanmış. Buna ne diyorsun?\' yönündeki soruya ise, \"Hemen hemen her gün bonzai kullanıyordum. Çıkmaması imkânsızö diyerek yanıt verdi. Çocuğu bavula koyarak kaçırdığını söyleyen katil zanlısı Akyüz, \"Bavulu açtığımda nabzı atıyordu. Ondan sonra başka bir şey hatırlamıyorumö diye konuştu.

İstanbul Barosu\'na bağlı olan ailenin avukatı Erdem Keleş duruşmada bir konuşma yaparak öldürülen çocukta yapılan otopsi sonucu kanında birçok yabancı maddenin çıktığını, zanlının çocuğa uyuşturucu ve kas gevşetici ilaçlar verdiğini savundu. Avukat Keleş, zanlının evden bavul ile çıktığını dolayısıyla işlenen tecavüz ve cinayetin tasarlanarak yapıldığını savundu. Mahkeme, bazı adli tıp raporlarının toplanması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

AİLESİ İDAM CEZASI İSTİYOR

Adliye önünde basın açıklaması yapan Eylül\'ün babası ise idam cezasının geri gelmesini istediklerini söyledi. Nurettin Umutlu, \"Artık idamı istiyoruz açıkçası. Bu tür caniler yaşamasın. Devletin ekmeğini yemesinler, suyunu içmesinler. İdam yoksa da hiçbir aftan yararlanmaması için, bir başkasının canını yakmaması için ömür boyu müebbet istiyoruz. Biz adalete güveniyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasınö diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin Avukatı Erdem Keleş ise, \"Hepimiz Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Normalde bu celse bitecekti. Fakat Adli Tıp raporundan dolayı bu aşamada beklemek durumundayız. Mahkeme, az çok kararını bize göre pozitif yönde belirtti. Bizim bu aşamadan sonra beklediğimiz şey sanığı en ağır şekilde cezalandırıp, herhangi bir indirimden yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi yalnız başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de yasal prosedürleri başlatmak istiyoruz. Bizim beklentimiz bundan sonra sanığın eylemi tasarlayarak yaptığının ve daha önce de planladığının bizim tarafımızdan ortaya konulmasıyla en iyi şekilde, en yüksek dereceden ceza almasıdır. Bu aşamadan sonra takdir mahkemeninö dedi.

Evde yangın çıktı, 4 kişi hastanelik oldu

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde elektrik prizinden koltuğa sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen biri hamile kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Malkara\'nın Gazibey Mahalesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki sitede bulunan 4 katlı apartmanın 3\'üncü katında gece yarısı meydana geldi. İbrahim Soysal\'a (38) ait dairede elektrik prizinden koltuğa kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı. İbrahim ve Emel Soysal çifti, kısa sürede yangının büyümesi üzerine durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar yapılan adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin arasında kalan İbrahim ve Emel çifti ise komşuları tarafından güçlükle dışarıya çıkarıldı. Korku yaşayan site sakinleri de apartmanı boşalttı. Bu sırada TREDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek elektrikleri kesti. Yangın yarım saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evde bulunan İbrahim Soysal ve aynı apartmanda oturan hamile komşuları Melek Tetik (26), Nazile Küçük (65) ve Naziye Taş (63) dumandan etkilenerek gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğulları gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da cinayet sonrası 4 ev kundaklandı



DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde önceki gün öldürülen Yusuf Güneş\'in cinayet zanlılarına ait olduğu belirtilen 4 evin kundaklandığı iddia edildi.

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi\'nde önceki akşam saatlerinde öldürülen Yusuf Güneş\'in cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 4 ev, dün saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa süreli çalışmayla söndürdü.

Bu arada, olayın ardından mahallede gerginlik yaşandığı, cinayeti işleyenlerle bağlantısı olduğu öne sürülen ailelerin evlerini tahliye ettiği belirtildi. Mahallede, polisin zırhlı araçlarla aldığı geniş güvenlik önlemi sürüyor.

Zonguldak\'tan cezaevi aracından firar etti, Düzce\'de yakalandı



ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde açık cezaevine nakli sırasında kaçarak firar eden Hasan Demircan, otomobille kaçtığı Düzce\'de polis tarafından yaşanan kovalamacının ardından yakalandı.

Zonguldak Alaplı\'da daha önce kuyumcu soygununa karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Hasan Demircan, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevki sırasında firar etti. Hasan Demircan\'ın, 34 YJ 5556 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka takip sisteminden aracın Akçakoca\'dan Düzce istikametine gittiğini tespit edince, Düzce Emniyet Müdürlüğü\'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşak ve yollarda tedbir aldı. Otomobil, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Konuralp mevkiinde fark edildi.

Yaşanan takibin ardından Yığılca kavşağında trafik şubesi ekiplerinin aldığı önlem ile firarinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçla hareket edemeyen Hasan Demircan, otomobilden inerek ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri havaya ateş ederek Demircan\'ı yakaladı. Hasan Demircan gözaltına alınırken, kullandığı otomobil ise incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışık ihlallerine karşı kameralı denetim



SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri artan kırmızı ışık ihlallerine, kameralı tespit ile cezai işlem uygulayacak.

Kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere kavşaklarda bulunan sinyalizasyon ihlallerinin önüne geçebilmek için sivil trafik polisleri, ışıklara uymayan sürücüleri kamera kaydı ile tespit ederek ceza yazmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçen araçlara Karayolları Trafik Kanununun 47/1-b maddesi gereğince 235 lira para cezası ve sürücü belgesine 20 ceza puanı cezai işlemi uygulanıyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, kentte ışık ihlallerinin son günlerde arttığına dikkat çekti. Kulen \"Sivas\'ta kırmızı ışık ihlalleri çok yaşanır ve rastlanır hale geldiğini fark ettik. Bu doğrultuda da tedbirlerimizi artırma gereği duyduk. Tüm vatandaşlarımıza bu işlemlere başlamadan önce basın bülteni olarak duyurumuzu da yaptık. Biz istiyoruz ki; herkes kurallara uysun. Denetlemelerde yakalanıp ceza ödemek zorunda kalmadan, biz bunları kurallara uyarak bertaraf etme gayreti içerisindeyiz. Bu konularda biz uygulamaları çoğaltacağız. Sivil araçlarımızda sivil görünümlü personellerimiz, kamera kaydı almak suretiyle ışıklı kavşaklarda bu uygulamayı gerçekleştirecek. Işığa uymayan araçları tespit ettikten sonra cezai işlem uygulanacak. Herkes kurallara riayet ederse biz de bu tür cezai işlemleri yapmak durumunda kalmayız\" dedi.

Öğrencilerin anneleri ve öğretmenlerin ördüğü atkılar askerlere hediye edildi



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla satın aldıkları iplerle aileleri ve öğretmenlerine ördürdükleri atkıları, Suriye sınırında görev yapan askerlere hediye etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencilerinden Bilal Ölçer ve Emirhan Aslan, Okul Müdürü Mehmet Eldemir ile birlikte proje hazırlayıp arkadaşlarından topladıkları paralarla ip satın aldı. Öğrencilerin anne ve öğretmenleri tarafından örülen atkılar yaklaşık bir ay içerisinde hazırlandı. El emeği örgü atkılar, toplanarak Suriye sınırında görev yapan 1\'inci Hudut Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan askerlere teslim edildi. Öğrenciler, el emeği atkıların yanı sıra duygu ve düşüncülerini içerdikleri mektupları da Mehmetçiğe teslim etti. Sınırda görev yapan askerler, öğrencilerin hediyelerine karşı duygulanıp teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencilerinden Bilal Ölçer, \"Projenin aslında bir hikayesi var. O hikaye aklıma geldi. Sabah yağmur yağıyordu, hava bulutlu ve biraz da soğuktu. Annem dedi ki \'Dışarda yağmur yağıyor, atkını al boğazın üşümesin.\' Ben de bunun üzerine atkımı aramaya başladım. Atkımı giydikten sonra ısınmaya başladım. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Biz böyle üşüyorsak, neden Mehmetçiklerimiz üşümesin. Biz ev ortamındayız, onlar her zaman nöbet başında uyumuyorlar. Daha sonra gelip okul arkadaşım ile durumu paylaştım böyle bir proje yapalım diye. Okula gelerek müdürümüze anlattık. Daha sonra ilgili öğretmenlerimize de söyledik. Bu süreçte yazı yazdık, sınıfları dolaşmaya başladık. Az bir miktarda para topladık öğretmenlerimiz de destek oldu. Daha sonra topladığımız para ile bazı arkadaşlarımızın annelerine örgü ipliği alıp verdik. Onlar da atkıları ördüler, sonra paketledik. Onlara atkılarını ve mektuplarımızı verdik. Çok mutlu oldular. Biz de bu projeyi yaptığımız için çok mutluyuz\" dedi.

Öğrencilerden Emirhan Aslan ise askerleri mutlu ettikleri projeyle, kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek, \"Çok sevindiler. Biz de sevindik ve gururlandık. Böyle bir proje yaptığımız için ömür boyu gurur duyacağız\" diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Eldemir de, öğrencilerini kutlayarak, teşekkür etti.

Şehit yakınlarına ve gazilere \'Devlet Övünç Madalyası\'



BURSA’da 17 şehit ailesi ile 4 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bursa Valisi İzzetten Küçük, protokol ile şehit yakınları ve gazilerin katıldığı Tayyare Kültür Merkezi\'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehit ve gazilerin hayat hikayleri anlatıldı. Bu sırada yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Bursa Valisi izzettin Küçük, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömür dileyerek başladığı konuşmasında, “Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Onları aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Memleketimiz, yurdumuz, vatanımız çok zor bir coğrafyada ve tarih boyunca da hep öyle olmuştur. Bu topraklarda binlerce senedir medeniyetler, devletler, imparatorluklar kurulmuş ve yıkılmıştır. Anadolu, medeniyetlerin hem beşiği olmuştur, hem de mezarı. Tarihte bu coğrafyada tutunan sadece biziz. Dünyadaki her gelişme, burayı bir şekilde etkiliyorö dedi.

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu dile getiren Vali Küçük, bin senedir şehit verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bin senedir biz bu topraklarda hür ve özgür olarak yaşıyorsak, bunun en önemli nedeni, bu topraklar uğruna can vermeye hazır insanların mevcudiyetidir. Bin yıldır şehit veriyoruz. Bu da bu coğrafyanın bir medeniyetidir. Bugünlerde de yine etrafımız tekrar karanlık güçlerin, terör örgütlerinin ve onların efendilerinin işbirliğiyle kuşatılmış vaziyette. Biz bunun 10 katı, 100 katı sınavlardan geçtik. Bunlar çok hafif gelir bize. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile bu günleri de geride bırakacağız. Ben tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum.ö

Konuşmanın ardından şehit ailelerine ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası\' verildi. Törenin ardından toplu halde fotoğraf çekinildi.

