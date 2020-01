DHA YURT BÜLTENİ - 1

Trabzon\'da yolcu uçağı pistten çıktı

Korku dolu anlar ve ekiplerin müdahalesi kamerada

ANKARA-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI

Trabzon Havalimanı, bugün saat 08.00\'e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

VALİ YAVUZ: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, \"Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8\'e kadar uçak trafiğine kapatıldı\" dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, \"Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok\" diye konuştu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, \"Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı\" dedi.

Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)



9 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

BURSA\'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra savrularak park halindeki 7 araca daha çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmangazi istikametine doğru giden 33 yaşındaki Hüseyin Demir idaresindeki 16 STM 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hakan Akova yönetimindeki 16 RM 1923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Demir\'in aracı, yol kenarındaki park halinde bulunan 7 araca daha çarptı. Kazada, Demir\'in aracında bulunan 39 yaşındaki Aytaç Öner ve Hakan Akova hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öner\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

\"EMNİYET KEMERİ TAKTIĞIMIZ İÇİN BİR ŞEY OLMADI\"

Kaza nedeniyle boynunda incinme olduğunu ifade eden Hakan Akova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüseyin Demir idaresindeki aracın kendisini geçmeye çalışırken arkadan çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle savrulduğunu belirten Akova, \"Sol taraftaki metro istasyonunun duvarına çarptıktan sonra durabildim. Bu sıradan diğer aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu birçok araçta hasar oluştu. Aracımda çocuklarım ve eşim vardı. Emniyet kemeri taktığımız için çok şükür bir sıkıntı olmadı. Burunları dahi kanamadı. Sadece bende çarpmanın etkisiyle boynumda bir zedelenme oldu, incindi. Benim hızım düşüktü.\" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Demir\'in yönetimindeki araç önce Akova idaresindeki otomobile daha sonra da park halindeki diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada kaldırımda bulunan vatandaşlar korku ile etrafa kaçışıyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Otobüsün tavanında gizlenen 264 kilo eroin bulundu

KOCAELİ\'de, TEM\'de durdurulan otobüste yapılan aramada aracın tavandaki bölmelere gizlenen 264 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otobüsü takibe aldı. TEM\'de durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüsün her yeri incelenirken tavanındaki gizli bölmelerde eroin paketleri bulundu. Tavandaki bölmeler söküldükçe toplam 264 kilo eroin ele geçirildi. Polis, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Bigadiç\'te balık ölümleri endişe yarattı

BALIKESİR\'in Bigadiç İlçesi\'nde Simav Çayı\'na karışan 4 kilometre uzunluğunda atık su tahliye deresindeki balık ölümleri, çevreye duyarlı vatandaşları endişelendirdi. Yüzlerce ölü balık hem derede, hem Simav Çayı\'na karıştığı noktada kıyıya vurdu.

Bigadiç Belediyesi Zabıta ekipleri, tahlil edilmesi için dereden ve Simav Çayı\'nın değişik bölgelerinden numune aldı. Kirliliğe rağmen Balık tutan vatandaşlar ile ölü balıkları toplayanların umursamazlığı görenleri çileden çıkardı.

Bigadiçli vatandaşlar, doğanın ve akarsuların kirletilmesine tepki gösterdi, önlem alınmasını istedi. Hasan Ovalı, atık su deresinde balık ölümlerinin arada bir yaşandığına dikkat çekip, \"Büyük olasılıkla kimyasal bir madde karışmış olabilir. Yetkililerin müdahale etmesi, önlem alması gerekiyor. Bir an önce soruna çare bulunmalıö dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise, \"Arkadaşlar derede balıkların öldüğünü, çaya karıştığını söyleyince merak edip geldik. Aralarında bir hayli büyük balıklar var, üzüldük. Buraya lağım ya da kimyasal karışmış olabilir, çünkü kötü bir kokusu var. Soruna el atılmalı\" diye konuştu. Kıyıya vuran balıkları toplayan bir vatandaş ise şunları söyledi:

\"Derede aşırı pis koku var. Birileri hayvan ahırlarını temizleyip atıkları dereye bırakmış olabilir. Balıklar oksijensizlikten ölmüş. Ben bunları yemek için değil kedileri beslemek için topluyorum. Balıklar zehirli değil. Kedilerin kış günü karnı doysun.ö

Marmaris\'te dolu manzarası

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, soysal medyada paylaştı.

Marmaris\'te öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika boyunca fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Turistik İçmeler Mahallesi\'ndeki Altın Sahili de beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Seyir tepesinde araçlarında manzara izleyen vatandaşlar, yaşanan kısa süreli güzelliği, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada \'Cennet Marmaris. Bir günde dört mevsim\' yorumuyla paylaştı.

Tekrar başlayan yağmur sonrası dolunun yarattığı bu manzara kayboldu.

Boru patladı, ev ve iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu

KAHRAMANMARAŞ\'ta kavşak çalışması sırasında kanalizasyon borusunun patlaması sonucu ev ve iş yerlerini kanalizasyon suyu bastı.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nun Hal Kavşağı\'nda yüklenici firma tarafından yapılan kavşak çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Borunun önünün de tıkanması nedeniyle kanalizasyon suları Gayberli Mahallesi\'ndeki rögarlardan ve ev ile iş yerlerinin tuvalet ve banyolarından çıkmaya başladı. Kısa sürede 3 ev ve 2 iş yeri kanalizasyon sularıyla doldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen KASKİ ekipleri, en yakından yerden tahliye yeri açarken, borunun tamiri için de çalışmalara başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun da ekibiyle birlikte mahalleye gelip, kanalizasyon sularının bastığı ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı.

\'ZARARIM 200 BİN LİRA\'

İş yeri kanalizasyon suyuyla dolan Mehmet Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Deposunun tamamen kanalizasyon suyuyla dolduğunu belirten Yılmaz, \"Kanalizasyon suları iş yerimi bastı. 200 bin liraya yakın bir zararım var. Bütün mahallenin bu hale gelmesinin sebebi, alt geçit yapılıyor ana cadde üzerinde. Çalışmalar sırasında çakılan kazığın ana kanalizasyon borusunun üzerine çakılması sonucu borunun tıkanması. Bu nedenle mahalleyi kanalizasyon suyu bastı. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu.

İsmail Özer ise evini yeni boyattığını belirterek, \"Karayolları\'nın alt geçit yapmasından dolayı, yüklenici firma kanalizasyonun üzerine kazık çaktığından dolayı evlerimizi tamamen su bastı. Şu anda benim evimin içinde 50 santimetre su var. Eşyam yok, evi yeni boyatmıştım. İçeride bir iki malzemem var ve onlar da suyun içinde, şu anda giremiyoruz\" dedi.

Mahalle sakini Cuma Kabak da evindeki tüm eşyaların su içine kaldığını söyledi.

Şantiyesinde işçilerin kaldığı koğuşta yangın



ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde gölet inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Bayram ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyünde, gölet inşaatında çalışan işçilerin kaldığı koğuşlardan birinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, koğuşu tahliye ederken, alevler yandaki koğuşa da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bayramiç Belediye itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Koğuş olarak kullanılan tek katlı iki yapının kullanılmaz hale gediği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hızını alamayan araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BURSA\'da aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil atık su kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 33 yaşındaki Hasan Gödek hayatını kaybederken, sürücü 35 Mert Taş ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Altınşehir mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı\'nda meydana geldi. Özlüce istikametine giden 06 ND 677 plakalı aracın sürücüsü 35 yaşındaki Mert Taş, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Hipodrom Kavşağı\'nın yanındaki atık su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Araç sürücüsü Mert Taş\'ı ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldıran sağlık ekipleri Taş\'ın yanında oturduğu öğrenilen 33 yaşındaki Hasan Gödek\'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Sürücü Mert Taş\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Hasan Gödek\'in cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün altında kalıp, öldü



KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Duman (62), römorkuna saman balyası yüklediği traktörünün hareket etmesi sonucu, arka lastiğin altında kalıp yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında 500 Evler Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak\'ta meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Duman\'ın saman balyası yüklediği 42 E 0246 plakalı traktörü, aniden hareket etti. Traktörün çarptığı Duman, yere düştü, arka lastik üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Duman\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet Duman\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Avcılar kaza yaptı: 4 yaralı



DÜZCE\'nin Gölyaka ilçesinde avlanmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gölyaka ilçesi Hamamüstü Köyü Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Kocaeli\'nin Gebze ilçesinden ilçeye avlanmaya gelen 4 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet, dağlık alanda ilerlerken yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakup Uğurlu, Adem Uğurlu, Ramazan Uğurlu ve Mazlum Yoltaş yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Uçuruma kayan kamyon kurtarılamadı

Artvin\'de merkez Yenimahalle mevkiinde yük boşalttığı sırada kayarak 500 metrelik uçuruma düşen kamyonun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgede vinç, 2 kamyon ve iş makinesinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında, sürüklendiği uçurumda çamura saplanan kamyona bağlanan halat koptu. Yeni bir halat bağlanarak çalışmaları sürdüren ekibin yaklaşık 6 saatlik uğraşları sonuç vermedi. 16 ton ağırlığındaki kamyonunun çamura gömülmesiyle güçlük çekilen kurtarma çalışmaları havanın da karamasıyla bugüne ertelendi.

\'MAL GELİR AMA İNSAN HAYATI GERİ GELMEZ\'

Kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen hafriyat şirketi sahibi Ahmet Özçelik, kazayı anlatarak \" \"Damberi kalkan kamyon kasasındaki kapak açılmasınca kamyon geriye doğru hareketlendi. Bunu fark eden sürücü kamyondan dışarı atladı. Saniyeler sonra kamyon uçurumdan kaydı. Sürücünün burnunun bile kanamamasında ötürü şükrediyoruz. Mal gelir ama insan hayatı geri gelmezö dedi.

Öte yandan uçurumdaki kamyonun daha da aşağıya kaymaması için yetkililer çevrede gerekli önlemleri aldı. Günün aydınlanmasıyla Rize\'den gelecek olan daha büyük vinçle kamyonun bulunduğu uçurumdan çıkartılması planlanıyor.

Kaza yapan kamyondaki tonlarca hamsi, yola saçıldı

SAMSUN\'un Terme ilçesinde bir kamyon ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında devrilen kamyondaki tonlarca hamsi yola saçıldı.

Kaza, Terme ilçesi Kozluk kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ordu\'dan Samsun yönüne giden Yunus Emre Özlü yönetimindeki 61 K 8809 plakalı hamsi yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, Osman Tunç yönetimindeki 55 E 0506 plakalı otomobille çarpıştı. Karşı şeriden geçen kamyon, Osman Güngör yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, kamyon şoförü Yunus Emre Özlü ile yanındaki Mahmut Celal K., otomobil sürücülerinden Sevim Güngör ile beraberindeki Osman Güngör yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Terme ve Çarşamba İlçe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yola saçılan tonlarca hamsi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa\'da terör operasyonuna 7 tutuklama



ŞANLIURFA\'da polisin terör örgütleri PKK ve DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operosyanda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7\'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla 4\'ü Suriye uyruklu 7 kişi, DEAŞ\'lı olduğu öne sürülen 8\'i Suriyeli 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 şüpheliden 7\'si tutuklanarak cezaevine kondu, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazete standı hırsızlığı güvenlik kamerasında

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta duran gazete standını çalan iki çocuk, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün saat 01.20 sıralarında, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak 3 numarada meydana geldi. Yerel gazete binasının önüne gelen 9 ila 15 yaşlarında, kimliği belirsiz iki çocuk, gazete standını alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.

Gazete sahibi Doğan Çizmeci, \"Kaç paralık şey. Satsan para etmez. Biz o stantta gazetelerimizi teşhir ediyorduk. Burası kuyumcu dükkanların bulunduğu bir alan, her yer kameralarla dolu\" dedi.

Başbakan Yıldırım: Suriye’den yapılan tacizler, misliyle karşılık bulacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde\'deki programının ardından Aksaray\'a geçerek Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti İl Kongresi\'ne katıldı. Başbakan Binali Yıldırım\'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti. Kongrede partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılında yapılacak seçimlere değinerek, \"Referandumda, partisi olmayanlar ‘evet’e, karşı ‘hayır’ kampanyasında, yalanda dolanda sınır tanımayanlar, daha bugünden 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlarına yandaş arıyorlar. Yandaşları kim olursa olsun, bu ülkenin milli değerlerine, bu ülkenin 2023, 2053, 2071 hedeflerin taşıyacak kadrolar bellidir, millidir, yerlidir\" diye konuştu.

Teröre karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, dış güçler ve emperyalistlerin, Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmediğini kaydetti. Suriye\'nin kuzeyinden yapılan tacizlere misliyle karşılık verileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Daha bugün, iplerini ellerinde tuttuğu, Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin’deki, Kobani\'deki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Ama şunu herkes iyi bilmelidir, Türkiye\'ye yapılacak her türlü saldırı, ister içerden olsun, ister dışardan olsun, misliyle karşılık bulacaktır\" dedi.

Yıldırım, Suriye\'deki terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

\'ANKARA NE KADAR GÜVENLİYSE, NEW YORK DA O KADAR GÜVENLİ\'

Türkiye\'nin terörle mücadelesinin küresel barış için olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bizim, terörle mücadelemiz küresel barış içindir. Türkiye\'nin emniyeti, Türkiye\'nin barışı aynı zamanda, Suriye\'nin, Irak\'ın, bütün komşularının barış ve kardeşliği demektir. Bizim dış siyasetimizin istikameti dostluktur. Ankara ne kadar güvenliyse, New York, Paris, Londra da o kadar güvenlidir. Çünkü küresel terör sınır tanımıyor. Teröre karşı hiçbir ayrım yapmadan mücadele etmek, bütün devletlerin ortak sorunudur. Bugün hala, terör örgütleri üzerinden ülkelere operasyon çekme gayreti vardır. Suriye\'deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalistler, bu bölgede gözyaşının, acıların son bulmasını istemiyorlar. Terör örgütlerini ülkelerinde barındıranlar, bu yanlıştan bir an önce dönmeli ve gereğini yapmalıdır.\"

\'ABD\'DE KOMİK BİR DAVA GÖRÜLÜYOR\'

ABD\'de görülen Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya değinen Başbakan Yıldırım, \"Bugünlerde ABD\'de bir dava görülüyor. Komik bir dava, komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta FETO elemanlarının güdümüne girmiş, onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize zarar verdiğinizle kalırsınız. Türkiye hukuk devletidir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları ergeç başlarına geçecektir\" dedi.

KILIÇDAROĞLU\'NA TEPKİ

Bugün anamuhalefet partisinin, CHP\'nin genel başkanı bir kongrede konuşuyor. Diyor ki, bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalkıyor. İlave ediyor, \'kardeşim Meclisin önünde kendini niye yakmaya kalkıyorsun, kendini yakacaksan git Sarayın önünde yak\', adama bak. İnsanlık ölmedi kardeşim. Bu neye benziyor biliyor musunuz, komşunun evi yanarken gidip üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil. Onun Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı, o vatandaşın yanmasından daha fazla. Başarılı olmanın şartı insanı sevmektir, insanı yaşatmaktır. Ak Parti ne diyor, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. O ne diyor, insan yansın, yeter ki ben iktidar olayım. Böyle bir anlayış olabilir mi? \"diye konuştu.



Akşener; \'şehirlerin birinci sorunu genç işsizliği\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya\'da partisinin il binasını açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede en büyük sorunu işsizlik olduğunu söyledi. Akşener şunları söyledi:

\"Esnaflarla sohbet ederken bir soru sordum. Kütahya\'da yeni sanayi fabrikalarının açılıp açılmadığını sordum. Bana \'hayır\' dedi. Açıldı mı? Var olanlar da kapandığı, gelişmediği ve işçi çıkarttığı ve bütün varlıkların satıldığına dair bilgi aldım. Şehirlerin birinci sorunu birinci önceliği genç işsizliği. 16 yıl devrinde bu arkadaşlar bir konuda eşitlik sağlamışlar Şırnak\'a gidiyor soruyorsunuz genç işsizliği, Edirne\'de genç işsizliği, Kütahya\'da da en büyük problem genç işsizliği. Türkiye\'de gençlerin işsiz güçsüz gezmesini sağlayacak bir eşitlik sağlamışlar. Emekliler, yaşlılar aç bu ülkede. Çoluk çocuğu baktıkları için emekli maaşlarıyla çocuk okuttukları için, torun okuttukları için tam rahat edecekleri zaman ya ikinci bir iş bulmaya çalışıyorlar ya da aç geziliyor. Bunların farkındayız. Eğer ekonominizi siz sanayiye, üretmeye yönelik tanzim etmezseniz gençleriniz işsiz gezer, emekliler paralarını mecbur çoluğa çocuğa, toruna harcamak zorunda kalırlar.\"

İYİ Parti iktidarında her şehirde fabrikaların bacalarını tüteceğini, gençlerin iş bulacağını söyleyen Akşener, \"yaşlıların da torun sevdiği, emeklilerin torun sevdiği bir Türkiye\'yi inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi bütün varlıklar haraç meraç satıldı. Ne yaptınız kardeşim bunların parasını? Yeni fabrikalar mı ürettiniz? Yok. Ne yaptığınız ortaya çıktı. Şimdi bir yüzükle siyasete başlandı, çoluk çocuğunun gemicik filoları oldu\" dedi.

\'MAZOTUN GÜBRENİN FİYATINI İNDİR\'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

\"Buradan soruyorum sayın Erdoğan. Habire özeleştiri yapıyorsun. Peki 2009\'dan beri çaldırdığın KPSS sorularının karşılığı olarak bir kısım insan kul hakkı aldı, bir kısmının da hakkı yendi. Bu hayalleri çalınan çocuklarımızla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu insanlara haklarını iade etmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi yeni bir moda var. Arkadaş ülke ülke geziyor ulufe dağıtıyor. Somali\'den, Sudan\'dan, Amerika\'dan, Fransa\'dan et ithal ettik. Kardeşim senin paran mı bu? Vatandaşın parası. Haram zıkkım olsun. Millete para saçacağına hayvancılığın gelişmesini sağla. Senin çiftçin, hayvan yetiştiricin mazotu 5 TL\'den kullanıyorsa, mısır ithal ettiğin ABD çiftçisi mazotu 1.5 TL\'den kullanıyorsa bu işte bir iş var. Mazotun, gübrenin fiyatını indir. Sonra gör bakalım bizim çiftçimiz Türkiye\'de nasıl ürün yetiştiriyor, dünyayla rekabet edilebilir hangi ürünleri yetiştiriyor kendin gör. Türkiye\'de eğitimin içine tükürüldü. Benim gibilerin İzmit\'in Gündoğdu köyünden yola çıkmışların, fakir köylü çocuklarının, kavruk Anadolu çocuklarının eğitim yapıp yarın bir yerde soğan başı olmasının önüne geçen her türlü tedbir alındı. \"

\'BU KADAR ALDATILMAK GAYRİ MİLLİLİKTİR\'

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik eleştirilerini sürdürerek şunları söyledi:

\"Gelelim yerli milli mutabakatı. BOB eş başkanı oldu arkadaş. 22 ülkenin sınırı değişecek ben BOB eş başkanıyım dedi. Sen yerli ve millisin bu heyet gayri milli. Sen açılım için ordunu dağıttın genelkurmay başkanını hapsettin adamı 4 sene yatırdın. Çıktıktan sonra dedin ki bu FETÖ\'cüler bizi aldatmış. Bu kadar aldatılmak nedir. Ya saflıktır ya da gayri milliliktir. Biz bu arkadaşların aldatılmasından, biz bu arkadaşların kandırılmasından, biz bu arkadaşların sürekli özeleştiri yapmasından bıktık. Dün Esad kardeşim yarın Esed haini, öbürgün Barzani kardeşim sonra hain Barzani sonra Apo üstün lider sayın Apo, sonra Apo bizi aldattı, hoca efendi ne olur gel diye ağlaya ağlaya çağır, boy boy fotoğrafları var. Şimdi bu vaziyette fotoğraflar var ben oluyorum FETÖ\'cu, bunlar oluyor METÖ\'cu. Zaten en tepesinden en sonuna kadar aman hasretinden yandı gönlüm gel hoca, sen dedin, siz dediniz her şeyi teslim ettiniz. Ne istediniz de vermedik dediniz. Beraber ıslandılar bu yolda aynı yağmurun altında bakın buradan iddia ediyorum. Nasıl silahlı eğitim kamplarını söylediysem hem içişleri bakanlığı hem Ankara başsavcılığı soruşturma başlattıysa şimdi de bir şey söylüyorum. Bakınız bu UYAP meselesinde UYAP\'ı kaptırmışız sözü bedava bir söz değildir. Burada UYAP\'ın anlamı mahkemeleri yapan hakimlerin kurasının çekilmesidir. Bugün bunu dile getirilmesinin anlamı şudur. Evet asıl suçlular çıkacak bu arada suçsuz olanları da çıkartacaklar FETÖ hikayesi The End olacak.\"

Destici Afrin operasyonunu destekliyoruz



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK\'nın Suriye kolu olan YPG\'nin kontrolündeki Afrin\'e olası bir operasyonu desteklediklerini belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib Operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas il teşkilatınca düzenlenen \'Ülküde Birlik, Ülkede Birlik\' programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa, Destici\'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Haşim Yanar, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ile çok sayıda partili katıldı.

Destici, programda yaptığı konuşmada, Tam 25 yıl çeyrek asır dile kolay, ama geriye dönüp baktığımızda yine rahmetli şehit liderimizin ifadesiyle \'Biz inandığımız için bu yola çıktık, ben ne yaptıysam inandığımız için yaptım, hata da yapmış oluruz, ama onu da inandığımız için yaptık\' dedi. Asla ve kata bilerek bir yanlışın içerisinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız dedi.

\'İSLAM COĞRAFYASINDAN DEF OLUN\'

Amerika\'nın ve emperyaslit güçlerin ellerini İslam coğrafyasından çekmesini isteyen Destici, Türk ve İslam coğrafyasındaki pek çok ülkenin kukla yönetimler eliyle batıya peşkeş çekildiğini, emperyalizmin sömürüsüne terk edildiğini görüyoruz. İşte bu kukla liderlere güvenerek Trump çıkıyor diyor ki; \'Biz Pakistan\'a şu kadar milyar dolar verdik, karşılığında ne aldık, İran\'a şu kadar verdik, karşılığında ne aldık, Suriye\'ye, Irak\'a bu kadar verdik, ne aldık\' diyor. Utanmadan hayasızca bütün dünyanın gözüne bakarak bunu söylüyor. Halbuki İslam dünyasının, Müslümanların, Amerika\'nın, Trump\'ın ya da bir başkasının dolarına da, eurosuna da, adaletine de, demokrasisine de ihtiyacı yok. Bizim topraklarımız, bizim enerjimiz, bizim inancımız bize yeter. Yeter artık def olun İslam coğrafyasından diye konuştu.

\'AFRİN OPERASYONUNU DESTEKLİYORUZ\'

Suriye\'nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesine olası bir operasyonu desteklerini belirten Destici şöyle devam etti:

Bakın Suriye bugün ne halde. Evet, bugün Suriye politikasında doğru adımlar atılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz. Ama keşke 5 yıl önce de bu sese kulak verilseydi de bu müdahaleler daha erken yapılsaydı da şu anda Sureiye\'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve ona şemsiye görevi gören Amerikan sistemi orada bulunmasaydı. Amerika şu an açıktan PKK\'ya, YPG\'ye ve PYD\'ye destek veriyor. Her türlü desteği veriyor. Ama Amerika şunu bilsin ki; ne kadar destek verirse versin, ne kadar eğitirse eğitsin gün yakındır, oraya Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz bir şahin gibi girecek. Bunu da yapmak zorundayız. Savaşsa savaştan asla ve kata Türkiye geri duramaz. Çünkü bu bizim beka sorunumuzdur.

\'TÜRKİYE YENİ BİR SÜRECE GİRDİ\'

Geçen yıl 16 Nisan\'da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türkiye\'nin yeni bir sürece girdiğini ifade eden Destici sözlerini şöyle sonlandırdı

Bir 15 Temmuz yaşadık. Dolayısıyla da hepimiz artık şunu biliyoruz, artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak ve olmamalı da. Bir 16 Nisan referandumu yaşadık. Yine hiçbir şey 16 Nisan öncesi gibi de olmayacak ve olmamalı. Biz BBP olarak bunun idirakında ve şuurundayız. 16 Nisan referandumu ile Türkiye yeni bir sisteme geçti ve bu sistemin kısmi uygulamaları başladı, ama bu sistemin tam olarak hayata geçilebilmesi noktasında uyum yasalarının ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Aslında 6 ay gibi bir süre geçti, bugüne kadar çıkarılması gerekiyordu, ama bugün bu süreç artık fiili olarak başladı. Bu konuda da açık, net ne istediğini söyleyen, ilk söyleyen siyasi parti BBP oldu. Bu işin ateşini de biz yaktık. Şuna inanıyoruz ki, herşey geçmişten daha güzel olacak. Bizim safımız milliyetçilerin, maneviyatçıların ve demokratların safıdır. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ölçümüz teröre ve şiddete bulaşmayacak, yıkıcı faaliyetlerin içerisinde olmayacak bizim ölçümüz bu.

Destici\'nin konuşmasının ardından sanatçılar Hasan Sağındık ve Ahmet Tuzlu konser verdi.

TBB Başkanı Feyzioğlu: Erdoğan, çömez Cumhuriyet\'in başardıklarını öğrensin

ÇORUM Barosu\'nun kuruluş yıl dönümüne katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Karşınızda ne Osmanlı\'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet\'in çömez devleti, ne 1970\'lerin, 1990\'ların güçsüz ülkesi var\" sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslenen Metin Feyzioğlu, \"Kendisine önerim; çömez Cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk\'ün yönettiği Cumhuriyet\'in başardıklarını öğrensin\" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Çorum Barosu\'nun kuruluşun 66\'ncı yıl dönümü nedeniyle kente geldi. Çorum Barosu ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 43\'üncü Muhtarlar Toplantısı\'nda söylediği, \"Karşınızda ne Osmanlı\'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet\'in çömez devleti, ne 1970\'lerin, 1990\'ların güçsüz ülkesi var\" sözlerini eleştiren Başkan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı evvel ki gün döndü, \'Ey\' diye başlayan cümlesinde \'Biz, çömez Cumhuriyet değiliz\' dedi. Kendisine önerim; çömez Cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk\'ün yönettiği Cumhuriyet\'in başardıklarını öğrensin ve kurban olsun. Çünkü henüz 10\'uncu yılını doldurmamışken Türkiye Cumhuriyeti; Irak\'ın, Suriye\'nin, Suudi Arabistan\'ın ve aynı zamanda Kuzey Afrika\'nın kanaat önderiydi. Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere; Türkiye\'yi Avrupa\'nın bir parçası ama Ortadoğu\'da da sözü en çok dinlenen devlet olarak görmüşlerdi. O sebeple Cumhuriyet\'in ilk yıllarında Cumhuriyet bir çömez değil, dev ideallerin üstünde yükselen, gururlu, başarılı, üreten, ilkeli bir Cumhuriyet\'ti.\"

\'SURİYE\'NİN KUZEYİNDE KURULMAK İSTENEN BİR PKK DEVLETİDİR\'

Türkiye\'nin Suriye\'deki askeri müdahale politikası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Feyizoğlu, bölgede iki devletin kurulmak istendiğini belirterek, şunları kaydetti:\"Türkiye\'nin güney sınırlarının hemen ötesinde emperyal güçlerin desteğiyle oluşan Suriye ve Irak\'tan bölünmüş parçalarla oluşturulmak istenen iki adet devletimsiyle uğraşıyor. Bunlardan en günceli Suriye\'nin kuzeyindeki PKK\'nın YPG\'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı da Türkiye gerçekten çok önemli. Stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye\'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var. Hiç kimse bizim aklımızla alay etmesin. PKK da, Suriye\'deki PYD de \'Kongra-Gel\' adlı yapının alt birimleridir. Kendi tüzüklerine baktığınızda görürsünüz. Buna ABD\'liler, \'O PYD, sizinki PKK\' demesinler. Kendilerinin de çok iyi bildikleri belgeleri bilmediğimizi sanmasınlar. Biz de biliyoruz. PYD bugünkü yapısıyla PKK\'nın yan bir örgütüdür ve bugünkü yapısıyla devam ettiği sürece de Suriye\'nin kuzeyinde aslında kurulmak istenen bir PKK devletidir.\"

\'OHAL, TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR\'

Olağanüstü halin (OHAL) uzatılması konusuna da değinen Feyizoğlu, başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin OHAL\'in uzatılmasını istediklerini ileri sürdü. Feyizoğlu, \"OHAL\'in verdiği yetkilerin terörle mücadele açısında faydası olmadığını görüyoruz. 3 ay, 5 ay, 6 ay, kabulümüzdür. Türkiye çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. OHAL\'in uzatılması başta FETÖ ve PKK olmak üzere, terör örgütleri tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. İstedikleri OHAL\'in sürekli uzatılmasıdır. Çünkü OHAL uzatıldıkça Meclis devre dışı bırakılmaktadır. Meclis\'ten geçmesi gereken kanunlar OHAL KHK\'ları ile yapılmaktadır\" diye konuştu.

Türkiye\'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi sonucunda Avrupa\'nın da tehlikeye gireceğini söyleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle dedi:

\"ABD\'ye ve Rusya\'ya, \'Siz burada PKK\'yı silahlandırarak belki kısa vadede bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama çok daha uzun sürecek iç savaşların temellerini atıyorsunuz. Türkiye\'nin üstün menfaatlerini görmezden gelerek, Türkiye\'yi karşınıza alarak Türkiye\'nin bölünmesine çanak tutacak bir oluşumu gerçekleştirmeniz sizin menfaatinize değil, bizim menfaatimiz değil, biz de yaptırtmayız\' diyeceğiz. ABD ve Rusya, Türkiye\'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin, kendi menfaatlerine olmadığını anlamak zorundalar. Ama bugün ne ABD bunu anlamış durumdadır ne de Rusya. Rusya, eğer Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü gerçekten önemsiyor olsaydı PYD\'ye Moskova\'da ofis açtırtmazdı. ABD, Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü önemsiyor olsaydı YPG\'ye PYD\'ye silah yardımı yapmazdı. Türkiye\'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi, Avrupa\'nın tehlikeye girmesidir.\"

\'MİLLİ BİRLİĞİN KORUNMASI GEREKİYOR\'

Türkiye\'nin milli birliğinin korunması gerektiğini belirten Feyizoğlu, \"Şu anda buradan uyarıyorum: İran ile İsrail ve İran ile Suudi Arabistan birbirlerine füze atacak noktaya gelmişken, Türkiye gibi istikrarlı bir ülkeyi kaosun içine sokacak tüm senaryoları ABD\'nin ve Rusya\'nın çöpe atması gerekmektedir. 2003\'lerde, 2006\'larda kendi yayın organlarında yayınladıkları ve Türkiye\'nin de bir bölümünün alınarak yeni bir devletin yapılmasını öngören o senaryoları derhal çöpe atmaları gereklidir. Çünkü Türkiye\'nin milli birliğinin korunması sadece Türkiye\'nin ve Türk milletinin menfaatine değil, ABD\'nin, Avrupa\'nın ve tüm dünyanın menfaatinedir. Bunu anlamaları lazım. Orada masa başında oturan birtakım hayatın gerçeklerinden kopuk, bölgenin kültüründen, tarihinden kopuk birtakım adamlar oturuyorlar ve fantezi gibi senaryo yazıyorlar. O fantezi gibi senaryoları biz başlarına geçiririz\" dişe konuştu.

TBB Başkanı Metin Feyizoğlu, açıklamasının ardından Çorum Barosu\'nun 66. yılı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Turizmde eğitim masaya yatırıldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, \'Bodrum\'da Turizm Eğitimleri\' projesi kapsamında, \'Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı\' düzenlendi. Çalıştaya, turizm sektöründe çalışan çok sayıda kişi katılarak, eğitimli işgücü sorununa çözüm için destek verdi.

Bodrum Profesyonel Yöneticileri Derneği (BOYD) tarafından İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü\'nce de desteklenen işsiz genç ve kadınların turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanan \'Bodrum\'da Turizm Eğitimleri (BOTE)\' projesi kapsamında çalıştay yapıldı. Bodrum\'daki bir otelde düzenlenen \'Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı\'na; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Mehmet Özcan ve turizm sektörü çalışanları katıldı.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, eğitilmiş iş gücüne yönelik eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Ülke turizmimiz darboğazdan geçiyor. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı oluşmuş bu durumun, elbet bir gün düzeleceğine inanıyoruz. Dünyada turizm yapılabilirlik açısından gerçekten birinci sırada olan ülkemizin turizm sektöründe layık olduğu noktaya gelmesi hepimizin isteği arzusudur. Sıkıntılar var diye bir şey yapmamak olmaz. Turizm bugünlere el yordamıyla geldi. En büyük eksiklik, turizmin insana bağlı bir sektör olması nedeniyle eğitimsiz altyapı sorunu en büyük sorundu. Biz bu sorunu çözemedik. Bu çalıştayda da bu eksiklikler gözler önüne serilecek. Daha sonrada bu sorunları hızlı bir şekilde çözmek durumundayız. Eğitilmiş iş gücüne aşırı ihtiyacımız var\" dedi.

BOTE projesiyle ilgili bilgi veren BOYD Üyesi Esra Wellington, Turizm yatırımcılarına sağlanan yatırım teşviklerinin başarılı olabilmesi için turizm meslek kollarının daha kaliteli ve nitelikli hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu noktada ise istihdam sorunu yaşayan işsiz gençler ve kadınlar sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere projemiz tarafından bir potansiyel çözüm olarak değerlendirilmektedir. Projemiz kapsamında gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analiz çalıştayı ile Bodrum Yarımadası\'nda eğitim eksiklerinin neler olduğunu tespit edeceğiz. Eğitim programı da belirlenmesi gereken öncelikli olarak ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda verilecek eğitimlere katılımcı bir yaklaşımla karar verilmesi gerekmektedir. Turizmde marka olan Bodrum bölgesine gelen misafirlere daha iyi hizmet kalitesi sunmak için bölgeye göç etmiş ve halihazırda yaşamakta olan, belirgin işgücüne katkı sağlayacak işsiz genç ve kadınların sektöre kazandırılmasını, gerekli eğitimlerin verilmesini, bölgedeki işgücünün ekonomimize kazandırılmasını hedeflemekteyiz\" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından turizmdeki mevcut durum değerlendirildi, turizm sektörünün her kademesinden çalışanlara eksikliklerle ilgili sunumlar yapıldı.

