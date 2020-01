DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YANMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

ADANA\'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil bir evin birinci katında çıkan yangında mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 730 Sokak\'ta bulunan iki katlı müstakil evin birinci katında çıktı. İddiaya göre, odun sobasının közünün bulunduğu kovayı kullanılmayan bir odaya koyan ev sakinleri, daha sonra uyumak için yatak odasına geçti. Gece dumana uyanan ev sakinleri, evden çıkmak istedi. Ancak alevlerin evin çıkışını sarması üzerine bulundukları odanın camından yardım çığlıkları atan ev sakinlerinin imdadına komşuları yetişti. İtfaiyeyi arayan komşuları bir yandan da hortumla su tutarak yangına müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin yatak odasına mahsur kalan 1\'i çocuk 3\'ü kadın 4 kişiyi yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından çıkartılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin güçlükle söndürdüğü yangın, evde maddi hasara neden oldu. İtfaiyenin evde yaptığı incelemede, kullanılmayan odaya bırakılan köz dolu kovanın yangına neden olduğunu belirledi.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye aracı ve evden yükselen dumanlar

- Evden çıkan itfaiye erinden görüntü

- İtfaiye erleri tarafından kurtarılan kadından görüntü

- Yüzü is içindeki kadının sağlık personeline evde 4 kişi olduklarını söylemesi

- Ambulanslardan görüntü

- Yangına müdahale eden itfaiye erlerin görüntü

- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

- Evinin damından olan biteni izleyen bir kadından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

- Evden yükselen alevlerden görüntü

- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

2)ULUDAĞ\'DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKAN 5 KİŞİ MAHSUR KALDI



KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi, şelale mevkiinde mahsur kaldı. Donmamak için ateş yakan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine cep telefonuyla ulaşıp yardım isteyen 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesinde patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam ederken önlerine çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya indi. Hava karardığı için yürüyüşe son veren grup geldikleri yönde dönüşe geçti. Ancak şelaleden yukarıya tırmanamayan grup, cep telefonuyla jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten grubun yerini tespit eden JAK ekibi, 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA\'DAN AFAD HELİKOPTERİ BÖLGEYE GİTTİ

Bursa\'da doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıktıktan sonra şelale bölgesinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için Ankara\'dan içerisinde 6 kişilik arama-kurtarma ekibinin bulunduğu AFAD helikopterinin, çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ ATEŞ YAKIP SABAHI BEKLİYOR

Bursa\'da doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 3 kişinin, yolda karşılaştıkları 2 profosyonel dağcı ile bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. 2 profesyonel dağcının inişi gerçekleştirip yerleşim birimine ulaştığı ancak, 3 kişilik grubun ise şelale bölgesinde mahsur kaldıkları belirlendi. Mahsur kalanlardan birinin yakın bir zamanda ayağından ameliyat olduğu için soğuk nedeniyle ağrısının bulunduğu öğrenildi. Yetkililer mahsur kalan dağcıların bulunduğu bölgede hava sıcaklığının eksi 3 derece dolayında olduğunu bildirdi. Ancak, mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu ve ateş yakıp ısındıkları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA BUZLANMA NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Bu arada Ankara\'dan istenen AFAD helikopterinin iptal edilmesinin ardından yerine Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı\'ndan dün saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopterinin şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadığı kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma helikopterinin uçuşunun sonlandığı sabah erken saatlerde yeniden havalanacağı öğrenildi.

Yetkililer bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanısıra gece hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle buzlanma meydana geldiğini ve karadan giden ekibin karanlıkta herhangi bir kaza yaşanmaması için kurtarma çalışmalarına ara verildiğini belirttiler. Ekiplerin sabah 06.00\'da yeniden çalışmalara başlayacağı ve hava koşullarına göre helikopter desteğinin de sağlanacağını ifade ettiler.

-Arama kurtarma ekiplerinin hazırlığı

-Ekiplerin aramaya çıkışı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

3)AYNI SOKAKTA BİRER GÜN ARAYLA ERKEK CESETLERİ BULUNDU



BATMAN\'da, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak\'ta, önceki gün bir erkeğe ait cesedin bulunmasının ardından dün aynı sokaktaki başka evde bir erkek cesedi daha bulundu. Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak\'ta, önceki gün bulunan cesetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin daha kayıp olduğunu tespit etti. Araştırmalarını cesedin bulunduğu sokakta sürdüren ekipler, Afganistan uyruklu olduğu sanılan 50 yaşlarındaki erkeğin cesedinin bulunduğu evin bitişiğinde arama yaptı. Yaklaşık 10 yıldır boş olan metruk evdeki aramada, yabancı uyruklu ve 18 yaşında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunduğu sokağı giriş- çıkışa kapadı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin sürdürdüğü belirtildi.

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA)

4)NACAKLA 79 YAŞINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ



BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Fedekar (81), eşi Zeynep\'i (79) başına nacakla vurarak öldürdü. Çarşı Mahallesi\'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep\'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar\'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar\'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Fedekar\'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı eşi Zeynep Fedekar\'ı kafasına nacakla vurarak, öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Fedekar, emniyetteki ifadesinde, eşiyle geçimsizlik nedeniyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını ve olay gecesi tartışırken bir anık öfkeyle eşinin kafasına nacakla vurduğunu söyledi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Mehmet Fedekar, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde eşi Zeynep Fedekar\'ı kafasına nacakla vurarak öldüren Mehmet Fedakar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Mehmet Fedekar\'ın polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Olayın meydana geldiği evin görüntüsü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS- Bahri BAYRAK / BOZÜYÜK(Bilecik),(DHA)

5)KOVALADIĞI KIZIN SIĞINDIĞI İŞYERİ SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, KIZI YARALADI



ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş’u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K., ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.’den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İşyeri sahibi Basri Akkuş’tan yardım isteyen Rukiye S.’nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş’un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerizinde yere yığılırken ardından Rukiye S.’nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.’nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş işyeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

İŞYERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Olayın duyulmasının ardından işyerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş’un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Rukiye S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.’yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Murat K.’nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Isparta Yalvaç’ta Basri Akkuş’u tüfekle başından vurarak öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye S.’yi ise başından ağır yaralayıp kaçan şüphelilerden Murat K. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yaralı Rukiye S.’nin tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

- İşyerinin bulunduğu sokak

- Ölen Basri Akkuş\'un fotosu

- Şüpheli Murat K.\'nin fotosu

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN / YALVAÇ(Isparta),(DHA)

6)UZMAN ÇAVUŞ FERDİ TAŞÇI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



ŞIRNAK\'taki birliğinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), dün memleketi Kütahya\'nın Simav ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılan Serpil Taşçı\'nın, \"Sana doyamadım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun?\" ağıtı, törene katılanların yüreklerini dağladı.

4 yıllık asker olan Ferdi Taşçı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak\'taki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından öğlen Halil Ağa Camii\'ne getirilen, Uzman Çavuş Taşçı için burada askeri tören düzenlendi. Törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, protokol üyeleri ile ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yaşında \'Rifat Mert\' adında bir erkek çocuk sahibi olan Uzman Çavuş Taşçı\'nın cenazesinde babası Rifat Taşçı, annesi Zübeyde Taşçı ile 3 yıllık eşi Serpil Taşçı gözyaşı döktü. Kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılan Serpil Taşçı\'nın, \"Sana doyamadım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun\" diye ağıt yakması, törene katılanların yüreklerini dağladı.

Taşçı cenazede eşinin asker şapkasını taktı. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Taşçı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omzunda taşınarak Yenimahalle Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi. Tankçı Uzman Çavuş Ferdi Taşçı, görev yaptığı Şırnak Şenoba 48. Hudut Tuğay Komutanlığı\'nda, geçen 5 Ocak sabahı kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

-Cenaze töreninden görüntü

-Askerlerin Uzman Çavuş Taşçı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlarda taşıması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV(Kütahya),(DHA)

7)İZNE GELEN ER, GÖÇÜK ALTINDA KALDI



AKSARAY\'da vatani görevinden izne gelen Jandarma Er Oruç Usluca (20), yıkmak istediği dedesine ait kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Usluca, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu Köyü\'nde meydana geldi. Amasya’da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca, dağıtım izni icin 2 gün önce memleketi Aksaraya geldi. İncesu Köyü\'nde dedesine ait, kerpiç evi yıktığı sırada evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. Yakınları, itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. Ekipler tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Usluca, yapılan tüm müdahaheleye rağmen yaşamını yitirdi. Usluca\'nın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

-Ekiplerin müdahalesi

-Usluca\'nın göçük altından kurtulması

-Ambulansa alınması

-Yakınlarından detay

-Usluca\'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA)

8)OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1\'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 2 YARALI



MANİSA\'nın Gördes ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (MASKİ) ait kamyonet ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada 1\'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Gördes- Demirci yolunun Kızıldam Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Gördes\'in kırsal Şeyhyayla Mahallesi\'nden Manisa yönüne giden Ahmet Şengül\'ün (31) kullandığı 45 M 2051 plakalı otomobil, karşı yönden gelen MASKİ\'ye ait Mehmet Kaya yönetimindeki 45 DA 157 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin elektronik eşya fabrikasında çalışan sürücüsü Şengül, araçtaki kayınvalidesi Elveda Kahraman (50) ve oğlu Ekrem Şengül (3) yaşamını yitirdi. Sürücünün eşi Emine Şengül (29) ve diğer aracın şoförü Mehmet Kaya ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Gördes Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Şengül ailesinin, hafta sonu memleketleri Gördes\'in Şeyhyayla Mahallesi\'nde düzenlenen hayır yemeğine katıldıktan sonra Manisa\'daki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-Kazada ölen Ahmet Şengül, oğlu Ekrem Şengül ve kazayı yaralı anlatan eşi Emine Şengül\'ün birlikte görüntüleri

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otomobillerin görüntüsü

-Jandarmalardan görüntü

Haber-Kamera: Ahmet İNCE /GÖRDES(Manisa),(DHA)

9)MİNİBÜS ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



BOLU’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralanırken, 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Yavuz, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araç

-Polisin incelemeleri

-Toplanan kalabalık

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

10)CELİL ANIK 4\'ÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ



İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nda yapılan seçimde Celil Anık, dördüncü kez oda başkanlığına seçildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nın Fuar İzmir\'de yapılan Olağan Genel Kurulu\'nda Celil Anık, yeniden başkan seçildi. Seçimde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık 1171, Mustafa Pala 741 oy aldı. Genel Kurul\'a İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da katıldı. Başkan Anık, teknolojiden yararlanan bir meslek grubu olma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek cep telefonundan taksi çağırma uygulamasına geçiş yapacaklarını anlattı. Celil Anık\'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

\"Hüseyin Çağlayan, Erkan Özkan, Ahmet Gündüz, Abdullah Benli, Mehmet Kemal Atilla, Mustafa Özgalip, Ali Aydıner, Naci Zengin, Ramazan Bıçakçı.\"

SEÇİMİN ARDINDAN TAŞLI SALDIRI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinin ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından binaya düzenlenen taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar İlçesi’ndeki İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda meydana geldi. Dün yapılan seçimin ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler binaya taşlı saldırı düzenledi. Herhangi bir yaralananın olmadığı saldırıda bina kapısının camı kırılırken, saldırı anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Genel kurulun sonuçlanmasının ardından döndüğü odaya saldırıda bulunulduğunu gördüklerini aktaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, \"Burası benim şahsi malım değil, esnafın malı. Buraya yapılmış saldırı esnafa yapılmıştır. Bu yüzden saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gerekli şikayetleri yaptık. Seçim yapıldı kazandık, onlar da kazanabilirdi, böyle taşkınlıklara gerek olmadığını düşünüyorum. Güvenlik kamerası inceliyor\" dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

11)TRABZON\'DA, ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASINDA GERGİN SEÇİM



TRABZON\'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu\'nda başkanlığa Ömer Hakan Usta seçildi. Gergin geçen seçimde olay byaşanmaması için jandarma yoğun önlem aldı.

Trabzon\'da bir otelde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu\'nda yeniden aday olan mevcut başkan Turan Altuntaş ile adaylar Hüseyin Turgut Aydın ve Ömer Hakan Usta yarıştı. Jandarma robocop timleri ile alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlerde salona misafirler ve basın mensupları alınmadı. Sözlü tartışmalarla gergin geçen seçimler sırasında bir kişi görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Seçimler sonucunda 763 oy alan Ömer Hakan Usta Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına seçildi. Turan Altuntaş 452, Hüseyin Turgut Aydın ise 58 oy aldı.

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Ömer Hakan Usta, en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek \"1997 yılında Şoförler Odasının önünden geçerken \'Burada çalışmak isterim\' dedim. Aradan 1 yıl geçti çalışmaya başladım. Şoförlük yaptım sonra memur oldum. Genel Sekreterlikten sonra Allah’ın izniyle başkan oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

-Genel kurul salonu önünden detay

-Jandarma timlerinin görüntüleri

-Salona girenlerden detay

-Bir kişinin salondan çıkarılması

-Başkanlığa seçilen Ömer Hakan Usta\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR /TRABZON,(DHA)

12)ÇALDIRAN -35 DERECEYLE DONDU



VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 35 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi\'nde etkili olurken Çaldıran\'da hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 35 oldu. Aşırı soğuk nedeniyle ilçedeki birçok dere ve akarsu donarken, buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Vanlılar, dondurucu soğuktan zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı ve battaniye örttü. Bazı çocuklar ise soğuk havaya rağmen sokak aralarında bidonlarla kayarak, eğlendi.

-Çaldıran ilçesi girişinde görüntü

-Donan ağaçlar ve derelerden genel ve detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Buz tutan giysilerden detaylar

-Battaniye ve halılarla örtünen araçlar

-Bidonların üzerinde kayan çocuklar

-Araçları donan vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: ÇALDIRAN(Van),(DHA)

13)GÖLDEKİ KANALDA MAHSUR KALAN 45 KARABATAK 5 SAATTE KURTARILDI



BURDUR\'un Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü\'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda mahsur kalan 45 karabatak, AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Karamanlı yakınlarında tarımsal sulama amaçlı da kullanılan Karataş Gölü\'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda çok sayıda karabatak olduğunu gören avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'ne haber verdi. Gelen doğa koruma ekipleri balık yakalamak için gölden kanala girdikleri ve çıkamadıkları belirlenen karabatakları kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kuşları bulundukları yerden çıkaramayan doğa koruma ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü\'nden yardım istedi.

TEK TEK YAKALANDI

Aralarında dalgıçların da yer aldığı AFAD ekibi gölete gelerek doğa koruma ekipleriyle hayvanları çıkarabilmek için harekete geçti. Zeminden yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan suya giren 2 dalgıç karabatakları yönlendirerek, yukarıdaki ekiplerin uzattığı çember ağa girmelerini sağladı. Teker teker bu yöntemle yakalanan karabataklar yukarı çekilerek kurtarıldı. Saat 14.00’te başlayan çalışma saat 19.00’a kadar sürdü. 45 karabatak mahsur kaldıkları kanaldan kurtarıldıktan sonra tekrar göle bırakıldı.

‘5 SAATLİK BİR ÇALIŞMAYLA KUŞLARI KURTARDIK’

AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, \"Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü\'nden sulama kanalında kuşların mahsur kaldığı bilgisini aldıktan sonra ekiplerimizle olay yerine geldik. İki dalgıç personelimizle suyun içerisine girerek 5 saatlik bir çalışmayla kuşları kurtardık ve göle geri bıraktık\" dedi.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlük olarak kuşların bir daha aynı tehlikeyi yaşamaması için gerekli önlemleri ivedilikle alacaklarını belirterek, “Kuşların kurtarılmasında emeği geçen personelimiz ve AFAD çalışanlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

122 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde ve koruma altında bulunan Karataş Gölü\'nde sayıları 6 bini geçen 122 kuş türünün yaşadığı belirtildi.

- Kuşların Kurtarılması

- Göle bırakılması

- Yasi Tokgöz ile röportaj

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN /BURDUR,(DHA)

14)CHP\'Lİ İNCE, PARTİSİNİN BALIKESİR KONGRESİNDE ERDOĞAN\'I ELEŞTİRDİ



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kanun Hükmünde Kararnameler ile günlük yaşantının düzenlendiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi,\"Türkiye’de tek bir adam her şeyi belirliyor\" dedi.

CHP Balıkesir İl Örgütü’nün GALA Yaşam ve Aktivite Merkezi’ndeki 36\'ıncı Olağan İl Kongresi’ne CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı. İnce, CHP\'nin 36’ıncı olağan Balıkesir Kongresi\'nin, Türkiye’ye bir çıkış noktası olacağını belirterek sözlerine başladı. Türkiye’de Anayasa\'nın, Anayasa Mahkemesi tarafından katledildiği bir ortam olduğunu savunan İnce, hukuğun artık emirle işlediğini, Kanun Hükmünde Kararnameler ile günlük yaşantının düzenlendiğini belirtti. İnce, \"Türkiye’de tek bir adam her şeyi belirliyor. Eğer partisinin herhangi bir il kongresinde iki aday varsa, hemen o kongreyi iptal ediyor\" dedi.

CHP\'nin 2019 seçimleri öncesinde kongrelerini yaptığını belirten İnce, \"2019’a giderken, çok çalışkan olmalıyız, çok katı olmalıyız, çok sert olmalıyız. Bu ülkenin kurucusuna, partimizin, cumhuriyetimizin kurucusuna iki ayyaş denilirse, partinin genel başkanına mankafa denilirse, sessiz kalmak yerine, o sarayı onun başına yıkmalıyız. Gök kubbeyi onun ayaklarına indirmeliyiz. Onu anasından doğduğuna pişman etmeliyiz. Böyle bir CHP\'nin Türkiye’ye kurtuluşu tekrar sunacağını düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, \"Cumhurbaşkanının neden televizyonlara çıkamadığını Fransız televizyonunda görmüşsünüzdür. Danışmanı oradan kağıtları gösteriyor, Fransız televizyonu bunu yayınlıyor. Türkiye’de olsaydı, bunu yayınlayacak televizyon kanalı olurmuydu? Sorular önceden verilirdiö diye konuştu.

ET VE ZEYTİN KONUSUNDA EN ÇOK ZARARI BALIKESİR GÖRDÜ

Milletvekili İnce, hükümetin tarım konusunda da yanlış yol izlediğini, zeytin, zeytinyağı ve et konusunda en çok zararı Balıkesir’in gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

“Fransa’ya gitti, et almak zorunda kaldık. Tunus’a gitti, zeytinyağı almak zorunda kaldık. Tunus’taki zeytin ağacı sayısı, Türkiye’dekinin tam yarısı. Türkiye’de iki kat fazla zeytin ağacı olmasına rağmen Tunus’tan zeytinyağı almak zorunda kaldık. Kriz çıktı, gece yarısı 02.00 Tunus’u terk etmek zorunda kaldı. Adamlar, ‘bizim Rabia işaretimiz yok kardeşim’ dediler, postayı koydular, gece 02.00 Tunus’u terk etmek zorunda kaldı. Amerika ile kavga yaptı, ‘Ey Amerika’ dedi. Sonra ne oldu? Türk Hava Yolları (THY) 11 milyar dolarlık Boeing almak zorunda kaldı. ‘Ey Almanya, ey Merkel’ dedi, Sonra gitti yenilenebilir enerji ihalesini Almanlara verdi. ‘Ey Hollanda’ dedi, Hollanda ile kavga etti, petrol ofisini Hollanda’ya vermek zorunda kaldı. ‘Ey Rusya’ dedi, nükleer enerji ihalesini Ruslara verdik. S-400 almak zorunda kaldık. Sırbistan’a gidiyorsun et satıyorlar, Fransa’ya gidiyorsun et satıyorlar. Sen etleri bitirdin, kombinaları bitirdin, Et Balık Kurumu’nu bitirdin. Bu konuda, zeytincilik konusunda yaptıkları bu kötülükler, en fazla hangi ile dokunmuştur derseniz, en fazla zararı Balıkesir görmüştür.ö

BUNLAR Y UZMANI

Milletvekili İnce, 3 Kasım 2002’de iktidar olan Ak Parti’nin Türkiye’de 3 Y diye bilinen yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları kaldırmak için söz verdiğini ancak, zaman içinde Y uzmanı olduğunu ileri sürdü. İnce, “3 Kasım 2002’de Türkiye’nin terör sorunu yoktu. Terör örgütü elebaşı hapisteydi, terör bitmişti. Türkiye’nin 3 Y sorunu vardı. Yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk. AKP iş başına geldiğinde bu üç Y’yi bitireceğiz dedi. Bu Y’ler katmerli şekilde yerinde duruyor mu? Hatta bunlar Y uzmanı. Anadolu toprakları, 1071’den bu yana böyle yüzsüz görmedi. Yağmacılık, yaygaracılık, yiyicilik, yobazlık, yalancılık, yalakalık, yapışkanlık, yıkımcılık, yağcılık, yılışıklık, yapaylık, yırtıklık, yüzdecilik, yapsatcılık, yavanlık, yüreksizlik, bunların işi değilmi. Bunlar Y uzmanı Yö diye konuştu.

HERKES KANDIRMIŞ

Milletvekili Muharrem İnce, Erdoğan ve partisindeki yöneticileri herkesin kandırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bunları kandıran kandırana. Önüne gelen kandırıyor. Rahmetli Kamer Genç kürsüye çıktı, \'Fetöş\' dedi. Hemen tepki gösterip, ‘Sen muhterem hoca efendiye nasıl Fetöş dersin’ diyerek üstüne yürüdüler. \'Hoca efendi\' dediler terörist çıktı. Rıza Sarraf’a \'hayırsever\' dediler, itirafçı çıktı. \'Hizmet eri\' dediler terörist çıktı, \'barış elçisi\' dediler bombacı çıktı. Esad’ı, \'Esed\' yaptılar. Dünyaya meydan okuyormuş gibi yapıp, Yunanistan’a gitti. Yunanistan’ın başbakanı gözünün içine baka baka, ’43 yıldır Kıbrıs’ta işgal var’ dedi. Dün adalara gitti şov yaptı. Türkiye neyle uğraşıyor? Utanmadan, sıkılmadan, üniversitede hocalık yapan, Dr. ünvanı bulunan insanlar, Nuh’un cep telefonu ile oğlunu aradığını konuşuyor. Kafayı kırmış bunlar. Ukrayna’dan buğday alan bir Türkiye var. İngiltere’den arpa, Arjantin’den soya, Brezilya’dan mısır, Kanada’dan bezelye alan bir Türkiye var. Dışarıdan mercimek, saman alan ülke durumundayız. İnik Uruguay’dan, saman Yunanistan’dan. Ayran yerli ve milli içki öylemi. Yav inek yabancı, saman yabancı, ayran nasıl yerli oluyor? Yunan Savunma Bakanı ana muhalefet partisinin genel başkanına meydan okuyor, ‘sıkıysa adaları gel sen al diyor’, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Medine Kahramanı Fahrettin Paşa’ya hırsız diyebiliyor. Ekvator diye adını bile bilmediğimiz bir devlet Türkiye’ye nota verebiliyor. Fakat Türkiye’nin üniversitelerinde, Nuh’un nükleer enerji kullanan gemisini, oğluyla cep telefonu ile konuştu diyecek kadar cahil, zırva, bilim adamı sıfatı taşıyanlar var. Kışlalarda askerlerimize at eti yediriliyor, yurtlarda çocuklarımız zehirleniyor. Mehmet Ağar kefil oluyor, İstanbul emniyet müdürü tahliye oluyor. Kefile bak, tahliyeye bak, mahkemeye bak, yargıya bak.\"

TARHANADAN BİLE ÇALDIRINIZ

Çevre Bakanlığı\'nı da eleştiren İnce, \"Çevre Bakanlığı tarhana yapmış, paketlemiş. Adına ak tarhana demiş. Üzerinde 500 gram yazıyor, tartıyorsun 255 gram geliyor. Ulan tarhanadan bile çaldınız. Tarhanadan çalmak kimsenin aklına gelmez. Bazı utanmazlar, bazı reziller, Atatürkün Kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile terör örgütlerini, PKK’yı, FETÖ’yü yan yana getirmeye çalışıyorlar. Bu köpek havlamasıdır başka bir şey değildir. İt ürümesidir. Bunlara anladıkları dilden cevap vereceksin.\" diye konuştu.

İnce konuşmasının ardından partisinin İl kongresindeki başkan adayları Ender Biçki ve Serkan Sarı\'nın ellerini havaya kaldırıp, “Bu seçimi kim kazanırsa kazansın en çok kazanan CHP olacakö dedi.

BALIKESİR\'DE CHP İL BAŞKANI SARI OLDU

Balıkesir\'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü’nün 36\'ıncı Olağan Genel Kurulu bu gün GALA Yaşam ve Aktivite Merkezinde yapıldı.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Aslan’ın divan başkanlığı yaptığı kongreye, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Balıkesir Milletvekilleri, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Namık Havutça, Balıkesir eski milletvekilleri, delegeler ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından CHP İl Başkanı Ender Biçki faaliyet raporunu okudu. Denetim ve bütçe raporlarının okunup ibra edilmesinden sonra, 637 delegenin 618’inin katıldığı seçimde Serkan Sarı 330 oyla başkanlığa seçilirken, Ender Biçki 287 oy alarak başkanlığı kaybetti.

Yeni başkan Serkan Sarı’nın yönetim kurulunda, Besim Kemal Akalın, Serpil Akgül, Gökhan Aşkan, Hürmüz Avcı, Melih Bağcı, Özgür Başaran, Kenan Bila, Cengiz Çekdemir, Tümdeniz Çelebi, Tuna Demir, Ülker Demir, Gökhan Donat, Meryem Dursun, Hasan Ertem, Uğur Fiskeci, Hasan Gömeç, Servet Güzel, Esen İnanöz, Melda Kara, Necip Koçak, Halil İbrahim Özdemir, Ersin Özden, Burç Özoğuz, Ali Tiritoğlu, Nuray Topan, Şerif Topuz, Emrah Türk, Anıl Dergah Uysal, Mehmet Yağcıoğlu, Filiz Yavuz, Bengi Yıldırım, Yurt Yıldırım yer aldı.

İl Disiplin Kurulu üyeleri Mehmet Salih Aslan, Nuri Bal, E. Betül Gemalmaz Dikici, Cemal Kavak, Ertal Küçükaslan, Metin Özcan, Oğan Şeker, Hüseyin Şener oldu.

Kurultay Delegeleri şu isimlerden oluşu:

Atilla Atakay, Ensar Aytekin, Tancan Barçın, Senay Çankaya, Haydar Çuhadar, Salih Enis Ermiş, Mete Erol, Rahmi Gençer, Tayfun Gerkuş, Murat Gökdemir, Dursun Mirza, İbrahim Palaz, Serkan Sarı, Hüseyin Salmanlı, Dilek Yalçın.

-CHP kongresinden görüntüler

-Muharrem İnce\'nin konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR,(DHA)

15)İYİ PARTİ\'Lİ TÜMEN: RANDEVU ALABİLMEK İÇİN UÇAK SİPARİŞİ VERİYORUZ



İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Tümen, Fransa\'dan randevu alabilmek için uçak siparişi verildiğini belireterek, \"Sayın Cumhurbaşkanı Fransa\'ya gidiyor. Sırf o randevuyu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz. Onun ardından randevu alınıyor. Artık rüşvetle bir yerlere gidiyoruz\" dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Tümen, Karabük\'te gelerek partisinin tanıtım toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Tümen, ülkenin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla çok hızlı bir şekilde teşkilatlanarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bunun için fazla zamanlarının olmadığını, kısa süre içinde çok işler başarmalarının gektiğini belirten Tümen, \"Türkiye tıkandı, yönetilmiyor. Türkiye idare edilmiyor. Birileri bir takım direktiflerle, bindikleri kayıkların sahiplerinin verdiği direktiflerle Türkiye\'yi idare ediyorlardı yıllardır. Ama tıkandı, deniz bitti. Bundan sonraki sürece Türkiye\'yi mutlaka sağlıklı bir limana çekip artık doğru düzgün kendi iradesiyle yönetilen bir ülkeyi yaratmak zorundayız. Bugün bakıyorsun, bir gerilim, bir ötekileştirme, mümkünse korku salma. İnsanları birbirine selam vermez hale getirdiler. Toplum bunu ne kadar kaldırılabilir, ne kadar taşıyabilir? Bu şekilde ötekileştirerek, birbirlerini taciz ederek, siyasetin diline bakın Allah aşkına. Sokakta insanlar kullanmıyor bunları. Bir sevgi, nezaket ve saygı kalmadı. Bir üslup ve duruş vardı eskiden. Biz bunları yitirdik. Yukarıdaki bunu yaparsa aşağısı ne yapmaz. Toplumu derhal derleyip toparlamamız lazım.\" diye konuştu.

\"ARTIK RÜŞVETLE BİR YERLERE GİDİYORUZ\"

Türkiye\'nin tekrar başını kaldırıp bölgesine lider bir ülke olma şansının kalmadığını ifade eden Tümen, şöyle devam etti:

\"Bir tane dostumuz yok. Bütün komşularla kavgalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa\'ya gidiyor. Sırf o randevuyu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz. Onun ardından randevu alınıyor. Artık rüşvetle bir yerlere gidiyoruz. Artık bu duruma geldik. Ruslarla daha iyi olabilmemiz için 4 milyar dolarlık füze almamız gerekiyor. Böyle bir dış politika var mı? Bir ağırlığımız, bir gücümüz vardı. Biz bu cumhuriyetin kuruluş değerlerinin üzerine bina ettik partiyi. Bunun üzerine siyaset yapacağız. Çağdaş bir Türkiye\'yi tekrar o cumhuriyetin kuruluş değerlerine, yerli yerine oturtacağız. Başka çıkış yolumuz yok. Bunun bilincindeyiz ve bu çerçevede hareket edeceğiz.\"

-Salondan detay

-Aydın Tümen\'in konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

